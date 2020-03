United Kingdom – Top 40 software sales in second week of March

Every time a weight game arrives on the market, important movements usually occur in the software sales lists of the different countries, and this is what has taken place with the almost simultaneous arrival of two titans in their respective genres: Animal Crossing : New Horizons and Doom Eternal, with a great reception from both, making the first of those named the most successful in their series, which has led them to the top of the list of best-selling games in the second week of March, specifically in the United Kingdom, as you can see below:

Previous weekCurrent weekTitleRatio AgeDeveloper1ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONSPEGI 3 + NINTENDO2DOOM ETERNALPEGI 18 + BETHESDA SOFTWORKS43CALL OF DUTY: MODERN WARFAREPEGI 18 + ACTIVISION54FIFA 20PEGI 3 + EA SPORTS25MARIO KART 8 DELUXEPEGI 3 + NINTENDO66GRAND THEFT AUTO VPEGI 18 + ROCKSTAR127CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGYPEGI 7 + 3 + ACTIVISION258FORZA HORIZON 4PEGI MICROSOFT249CRASH TEAM RACING NITRO-FUELEDPEGI ACTIVISION1410RED 3 + 18 + Dead Redemption 2PEGI ROCKSTAR711TOM CLANCY’S THE DIVISION 2PEGI 18 + 3 + 2020PEGI UBISOFT2012JUST DANCE OF UBISOFT3813CALL DUTY: BLACK OPS 4PEGI 18 + ACTIVISION314POKEMON MYSTERY DUNGEON: RESCUE TEAM DXPEGI 7 + NINTENDO1715NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXEPEGI 3 + NINTENDO816LUIGI’S MANSION 3PEGI 7 + NINTENDO1017MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES TOKYO 2020PEGI 3 + NINTENDO2118SPYRO REIGNITED TRILOGYPEGI 7 + ACTIVISION3019STAR WARS JEDI: FALLEN ORDERPEGI 16 + EA GAMES3320SEA OF THIEVESPEGI 12 + MICROSOFT1521POKEMON SWORDPEGI 7 + NINTENDO1822THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILDPEGI 12 + NINTENDO3523MINECRAFT: XBOX EDITIONPEGI 7 + MICROSOFT1924NBA 2K20PEGI 3 + 2K125NIOH 2PEGI 18 + SONY COMPUTER ENT.926MINECRAFTPEGI 7 + NINTENDO2627POKEMON SHIELDPEGI 7 + NINTENDO2728 LEGO HARRY POTTER COLLECTION PEGI 7 + WARNER BROS. INTERACTIVE2329SUPER SMASH BROS. ULTIMATEPEGI 12 + NINTENDO3630THE LAST OF US: REMASTEREDPEGI 18 + PLAYSTATION HITS2231WWE 2K20PEGI 16 + 2K32THE SIMS 4PEGI 12 + EA GAMES33DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAILING 3PINKIEGI 3 + 1 37GOD OF WARPEGI 18 + PLAYSTATION HITS3438MINECRAFT: BEDROCK EDITIONPEGI 7 + SONY COMPUTER ENT.2939SUPER MARIO MAKER 2PEGI 3 + NINTENDO3940THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITIONPEGI 18 + BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

