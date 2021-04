Tuesday’s match program at Godó

Second day of the Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó Trophy, this Tuesday 2021 at the RCT Barcelona-1899

The tournament can be followed on television on Teledeporte, Esport3 and Movistar +.

THE GAME SCHEDULE

Tuesday April 20

Rafa Nadal court (11.00 am)

Albert Ramos (Esp) -Holger Rune (Din / Q)

(not before 12.30 pm)

Feliciano López (Esp) -Lorenzo Musetti (Ita)

Carlos Alcaraz (Esp / WC) -Frances Tiafoe (USA)

Roberto Bautista (SP / 5) -Pablo Andújar (Esp)

Egor Gerasimov (Blr) -Jannik Sinner (Ita)

Manolo Santana Track (11.00 am)

Jordan Thompson (Aus) -Richard Gasquet (Fra)

Alejandro Davidovich (Esp) -Alexander Bublik (Kaz)

Pierre Hugues Herbert (Fra) -David Goffin (Bel / 8)

Denis Shapovalov (Can / 7) -Jeremy Chardy (Fra)

Karen Khachanov (Rus / 12) -Cameron Norrie (GBR)

Track 2 (11.00 am)

Dominik Koepfer (Ale) -Corentin Moutet (Fra)

C. Garín / G. Pella (Chi / Arg) -R. Ram / J. Salisbury (USA / GBR)

D. Evans / N. Skupski (GBR) -H. Kontinen / E. Roger-Vasselin (End / Fra)

K. Krawietz / H. Tecau (Ale / Rum) -M. Granollers / H. Zeballos (Esp / Arg)

J. Peers / L. Saville (Aus) -M. Melo / J. Rojer (Bra / Hol)