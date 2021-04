Today’s results in the Conde de Godó tournament

The Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó Tennis Trophy 2021 is held from April 17 to 25 at RCT Barcelona-1899. The table is led by Rafa Nadal, eleven times champion of the tournament.

See today’s singles and doubles results.

RESULTS OF THE FIRST ROUND

Individuals

Pablo Andújar (Esp) to Gilles Simon (Fra) 6-1, 3-6 and 6-3

Jérémy Chardy (Fra) to Nikoloz Basilashvili (Geo) 6-4, 3-6 and 6-3

Bernabé Zapata (Esp / Q) to Andrey Kuznetsov (RUS / Q) 6-7 (4), 7-5, 6-1

Egor Gerasimov (Blr) bt Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 7-5, 6-1

Pierre-Hugues Herbert (Fra) bt Sumit Nagal (Ind / Q) 7-5, 6-0

Cameron Norrie (GBR) bt Salvatore Caruso (Ita) 6-1, 6-2

Federio Gaio (Ita) to Benoit Paire (Fra) 7-5, 6-3

Ilya Ivashka (Blr / Q) bt Tallon Griekspoor (Hol) 6-3, 6-1

Jaume Munar (Esp / WC) to Thiago Monteiro (Bra) 6-3, 7-5

Kei Nishikori (Jap) to Guido Pella (Arg) 4-6, 7-6 (4), 6-2

Double

C. Alcaraz / P. Carreño (Esp) to W, Koolhof / L. Kubot (Hol / Pol) 6-4, 6-1