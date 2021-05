Thursday’s match program in Rome

On the march ATP Masters 1000 and WTA 1000 in Rome. This Thursday, May 13, round of 16.

On television you can follow the men’s tournament on Movistar + (#Vamos and Movistar + Deportes) and the women’s tournament on DAZN. And the best matches, live on the Mundo Deportivo website.

ORDER OF PLAY

CENTRAL TRACK (10.00 am)

Novak Djokovic (Srb / 1) -Alejandro Davidovich (ESP)

Ashleigh Barty (Aus / 1) -Veronika Kudermetova (Rus)

Denis Shapovalov (Can / 13) -Rafa Nadal (Esp / 2)

(not before 6:00 p.m.)

Garbiñe Muguruza (Esp / 12) -Elina Svitolina (Ucr / 5)

GRAND STAND ARENA (10.00 am)

Reilly Opelka (USA) -Aslan Karatsev (Rus)

(not before 12.00 hours)

Matteo Berrettini (Ita / 9) -Stefanos Tsitsipas (Gre / 5)

Karolina Pliskova (Che / 9) -Vera Zvonareva (Rus)

Jelena Ostapenko (Let) -Angelique Kerber (Ale)

(not before 7:00 p.m.)

Dominic Thiem (Aut / 4) -Lorenzo Sonego (Ita)

PIETRANGELI TRACK (10.00 am)

Cori Gauff (USA) -Aryna Sabalenka (Blr / 7)

Barbora Krejcikova (Che) -Iga Swiatek (Pol / 15)

Felix Auger Aliassime (Can) -Federico Delbonis (Arg)

Alexander Zverev (Ale / 6) -Kei Nishikori (Jap)

Roberto Bautista (Esp / 10) -Andrey Rublev (Rus / 7)

TRACK 1 (10.00 am)

Ekaterina Alexandrova (Rus) -Jessica Pegula (USA)

Nadia Podoroska (Arg) -Petra Martic (Cro)