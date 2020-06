Baskonia is the new Endesa League champion. Dusko Ivanovic’s men took a much disputed final (67-69) against Barcelona who could not match the duel on the last possession. Thus, The people of Vitoria lift their fourth title and recover a crown that has been resisting them since the 2009/2010 season.

This is the record of the Endesa League

1956-1957 Real Madrid

1957-1958 Real Madrid

1958-1959 C.F. Barcelona

1959-1960 Real Madrid

1960-1961 Real Madrid

1961-1962 Real Madrid

1962-1963 Real Madrid

1963-1964 Real Madrid

1964-1965 Real Madrid

1965-1966 Real Madrid

1966-1967 Kalso Youth

1967-1968 Real Madrid

1968-1969 Real Madrid

1969-1970 Real Madrid

1970-1971 Real Madrid

1971-1972 Real Madrid

1972-1973 Real Madrid

1973-1974 Real Madrid

1974-1975 Real Madrid

1975-1976 Real Madrid

1976-1977 Real Madrid

1977-1978 Joventut Badalona

1978-1979 Real Madrid

1979-1980 Real Madrid

1980-1981 F.C. Barcelona

1981-1982 Real Madrid

1982-1983 F.C. Barcelona

1983-1984 Real Madrid

1984-1985 Real Madrid

1985-1986 Real Madrid

1986-1987 F.C. Barcelona

1987-1988 F.C. Barcelona

1988-1989 F.C. Barcelona

1989-1990 F.C. Barcelona

1990-1991 Montigalá Joventut

1991-1992 Montigalá Joventut

1992-1993 Real Madrid

1993-1994 Real Madrid

1994-1995 F.C. Barcelona

1995-1996 F.C. Barcelona

1996-1997 F.C. Barcelona

1997-1998 TDK Manresa

1998-1999 F.C. Barcelona

1999-2000 Real Madrid

2000-2001 F.C. Barcelona

2001-2002 Baskonia

2002-2003 F.C. Barcelona

2003-2004 F.C. Barcelona

2004-2005 Real Madrid

2005-2006 Unicaja

2006-2007 Real Madrid

2007-2008 Baskonia

2008-2009 FC Barcelona

2009-2010 Baskonia

2010-2011 FC Barcelona

2011-2012 FC Barcelona

2012-2013 Real Madrid

2013-2014 FC Barcelona

2014-2015 Real Madrid

2015-2016 Real Madrid

2016-2017 Valencia Basket

2017-2018 Real Madrid

2018-2019 Real Madrid

2019-2020 KIROLBET Baskonia