Covid-19 cases in the world exceed 3.5 million, but the rate of infections slows

Global coronavirus cases exceeded 3.5 million and deaths were close to a quarter of a million, but death and new infection rates have dropped from spikes last month, according to a . count.

North America and European countries accounted for most of the new cases reported in recent days, but it is in Latin America, Africa and Russia where the numbers are rising from lower totals.

Worldwide, there were 84,400 new cases in the past 24 hours, according to the . count, which is based on official government counts, bringing the total number of cases to just over 3.5 million.

Bolsonaro promotes deconfusion as Covid-19 case numbers skyrocket

The Brazilian President, Jair Bolsonaro, reiterated this Sunday before thousands of followers in Brasilia his speech against confinement, at a time when the number of coronavirus cases exceeds 100,000, placing the country among the most contaminated in the world.

“The destruction of jobs by some governors is irresponsible and inadmissible. We are going to pay dearly for it in the future,” the head of state said in a broadcast of the demonstration live on Facebook.

In Brazil, confinement measures are the responsibility of state governors, who impose them locally, more or less strictly.

Sunday’s demonstration in Brasilia brought together a larger crowd than in previous weeks, with many banners against Rodrigo Maia, the president of the Chamber of Deputies, and Sergio Moro, the former Justice Minister, who resigned last week on charges of interference against Bolsonaro.

Some of those present called for “military intervention”.

Unlike the previous protests, the far-right president, who was not wearing a mask, kept his distance from his followers, from the ramp of his official residence at the Palacio de la Alvorada.

Instead of encouraging the crowd, the president settled for making a short speech on camera. He then went down the ramp with his nine-year-old daughter Laura to greet the protesters, but he stayed more than two meters from the people.

“The people are with us, and the army is on the side of the law, order, freedom and democracy,” he said.

US Says It Has “Huge Evidence” That Covid-19 Came From Chinese Laboratory

United States Secretary Mike Pompeo said Sunday that his government has “an enormous amount of evidence” that the new coronavirus originated in a laboratory in the Chinese city of Wuhan, something that Beijing denies.

“I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan,” Pompeo said during an interview with ABC News.

The secretary of state insisted that the amount of evidence is “enormous” despite the fact that US intelligence agencies said this week that they are still examining that possibility and have not reached a conclusion.

Pompeo went on to say at one point in the interview that “the best experts seem to think that (the coronavirus) was man-made,” an idea that the Office of the US Director of National Intelligence (DNI) flatly dismissed in a statement this Thursday.

Italy records 174 deaths from Covid-19, the lowest number in eight weeks

Rome.- Italy registered 174 deaths with coronavirus in the last 24 hours, the lowest number for more than eight weeks and the deaths are already 28 thousand 884, according to the data offered by Civil Protection.

The infections also follow the downward curve and on the last day have increased by 1,389, to 210,717 total cases since the first indigenous case was detected on February 21.

Currently positive people are 100 thousand 179, which means a reduction of 525 the last 24 hours, and a total of 81 thousand 654 have already been cured.

This Monday begins lack of confidence in part of Europe

After cloistered weeks, part of Europe prudently begins to regain normality. Starting Monday, several countries begin progressive deconfusion.

Italy

In some sectors of activity, such as construction, automobiles or luxury, work resumed on April 27.

Boris Johnson lived a moment “very hard” by coronavirus

Before presenting his deconfusion plan for the United Kingdom this week, Boris Johnson declared himself determined to fight the new coronavirus after having suffered the disease himself, a “very hard” moment in which his doctors even contemplated the possibility of the death of the British Prime Minister.

With a total of 28 thousand 131 deaths registered until Saturday, the United Kingdom is the second country with the most deaths from the epidemic in Europe, very close behind Italy.

In an interview to the tabloid The Sun on Sunday, Boris Johnson, 55, recounts in detail his experience with Covid-19 disease, declaring himself “driven by the desire” to get his country “back on its feet,” just as he overcame the trance after his hospitalization in intensive care.

Coronavirus vaccine must be shared worldwide: Potato

Pope Francis on Sunday called for international scientific cooperation to find an immunization for the coronavirus and said that any successful vaccine should be available worldwide.

Francis, who has offered his Sunday message from the papal library instead of St. Peter’s Square due to confinement in Italy, thanked those around the world who were providing essential services.

The Pope encouraged international cooperation to face the crisis and fight the virus, which has infected almost 3.5 million people and has killed more than 240,000 in the world.

Roche gets approval for Covid-19 antibody test

Roche has obtained emergency approval from the United States Food and Drug Administration (FDA) for an antibody test that determines whether people have ever been infected with the new coronavirus, the Swiss drug maker said Sunday.

Thomas Schinecker, chief diagnostician at Roche, said the company aims to double test production from about 50 million a month to more than 100 million a month by the end of the year.

Governments, businesses and individuals are trying to perform blood tests to find out who has had the disease, who has some immunity and to develop strategies to help end the confinements.

Spaniards go out to exercise after 48 days of confinement

All Spaniards can leave their homes again this Saturday to walk or play sports, after 48 days of strict confinement to stop the epidemic of the new coronavirus.

After having authorized children under the age of 14 to leave since April 26, the government went one step further in easing the conditions of confinement imposed since March 14, which was one of the most rigid in the world .

Until now, the Spaniards could only leave their home to go to work –in case teleworking was not possible–, buy food, go to the pharmacy, the doctor or take short walks with the dogs.

France prolongs state of emergency for Covid-19 until July 24

The French government decided on Saturday to extend two months, until July 24, the current state of health emergency to fight the Covid-19 epidemic, announced the Minister of Health.

Activated on March 24, the state of sanitary emergency is extended because its lifting on May 23 “would be premature”, “the risks of epidemic recovery” are “proven in cases of sudden interruption of ongoing measures”, indicates the project of law examined on Saturday in council of ministers and that must be submitted from Monday in Parliament.

The text mainly specifies the quarantine conditions imposed on those who arrive in France and are infected with the virus.

WHO asks China for invitation to investigate origin of Covid-19

The World Health Organization (WHO), widely criticized by the United States for not having reacted quickly to the severity of the coronavirus, asked China to invite it to participate in research on the animal origin of the pathogen.

“The WHO would like to work with international partners and, at the invitation of the Chinese government, participate in research into the animal origins” of the virus, an organization spokesman, Tarik Jasarevic, told ..

The WHO, which so far praised Beijing’s management of the crisis, explained on Friday that it “believed that a number of studies wishing to better understand the origin of the epidemic in China were either planned or underway.”

Abominable, find of bodies in trucks: NY mayor

The mayor of New York, Bill de Blasio, considered the finding of dozens of bodies in trucks without refrigeration in front of a funeral home “abominable” and “totally unacceptable”, but defended that it is an isolated case and that the city is dealing adequately with the large number of deaths from Covid-19.

“It was a horrible incident, it is inconceivable. I cannot understand how they let this happen,” De Blasio said when asked at a press conference about the situation uncovered at a Brooklyn district funeral home.

The Police of New York, after receiving calls from neighbors warning of the bad smell, discovered on Wednesday about fifty bodies stored in trucks of the U-Haul chain, normally rented for hours for removals, and on the floor of the funeral home, with some corpses in a state of decomposition.

De Blasio considered the situation “unacceptable” and recalled that funeral homes have an obligation to treat “with dignity” those they serve.

Trump says he has tests connecting Chinese lab with Covid-19

US President Donald Trump said he was considering implementing punitive tariffs against China after accessing evidence connecting Covid-19 to a Chinese laboratory in Wuhan, where the pandemic began.

The president answered “yes” to a journalist’s question about whether he has seen evidence that would allow him to point to the Wuhan Institute of Virology as the source of the pandemic.

Trump, who did not specify what the evidence was, threatened to impose tariffs on Chinese imports in retaliation for Covid-19, which, according to the president, is the fault of Beijing.

Germany prepares to lift confinement for Covid-19

Germany will decide on Thursday to reopen places of worship, zoos and museums with conditions despite the epidemic of the new coronavirus, a government source told ..

“Religious meetings may be held again”, with the condition that a minimum distance between the faithful is respected and that they wear a mask, indicates a document to this effect prepared by the German government.

Chinese laboratory produces possible vaccine against Covid-19

In a laboratory in northern Beijing, a man perhaps possesses the expected antidote. Dressed in a white coat, he exhibits one of the first experimental vaccines against the new coronavirus.

Sinovac Biotech It is one of four Chinese laboratories authorized to undertake clinical trials. Even if its vaccine has not yet been tested, the private group says it is ready to produce 100 million doses a year to combat the virus, which appeared in China in late 2019.

Confinement in Europe will prevent 11 thousand deaths from air pollution: study

The significant reduction in pollution caused by confinement will prevent 11,000 deaths in Europe, an impact that will be replicated in other regions of the world, according to a study published on Thursday.

Measures to fight the epidemic led to a slowdown in economic activity, which resulted in a 40% drop in electricity production from coal and a reduction of almost a third in oil consumption.

Disinformation spreads as fast as Covid-19: Unesco

On the eve of the celebration for World Press Freedom Day, which is commemorated on May 3, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) stated that the pandemic by Covid-19 The expansion of the world represents a new challenge for the press, which is already fighting against smear and smear campaigns.

“Today, citizens are locked up, eager for news. And more than ever, the information must be verified,” the agency said.

He also stressed that disinformation spreads as fast as the virus itself, so that journalists must be in the front line of battle against the distortion of the truth to avoid the spread of fear. “More than ever we need a free press,” he said.

In addition, he called on the media around the world to join the campaign #KeepTruthAlive / # LaVerdadSigueViva to End Impunity for Crimes against Journalists (IDEI).

Covid-19 was neither man-made nor genetically modified: EU

The intelligence services of the United States announced Thursday to have concluded that the new coronavirus originated in China but “was not created by man or genetically modified.”

Intelligence services are still seeking “to determine whether the epidemic started from contact with infected animals or was the result of a laboratory accident in Wuhan,” the Chinese city where the pandemic emerged, the intelligence directorate said in a statement.

WHO convenes emergency committee to assess Covid-19 situation

The director general of the World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, announced that the Emergency Committee will meet tomorrow to analyze the evolution of the Covid-19 pandemic and study a possible update of the health recommendations.

Faced with mounting criticism of global health authorities, Tedros Adhanom Ghebreyesus detailed once again all the measures taken since January by the organization, and announced that he will convene “the emergency committee” again on Thursday.

On January 30, the WHO decreed that the situation corresponded to an “international health emergency”, the highest level of alert and, in this case, the International Health Regulations foresee that the emergency committee meet at least once every three months.

Since then, it is the first time that Tedros Adhanom Ghebreyesus has convened this committee again. At that time, there were 82 cases of contagion and no deaths outside the world, according to the WHO.

Spain registers a new upswing in infections and deaths from coronavirus

Spain registered a new rebound in confirmed cases and deaths from coronavirus on Wednesday, with 2,144 infections and 325 deaths in the last 24 hours, bringing the total number of infected to 212,917, while the deaths exceed 24,000, according to the latest official data.

The healed reported by the Ministry of Health since yesterday are 6 thousand 399, the highest daily figure since the start of the health crisis, and already number 108 thousand 947 patients who have recovered from the disease.

Regarding the increase in deaths, the spokesman of the Ministry of Health for the pandemic, Dr. Fernando Simón, explained today that it is because a region included backward figures, so the total number increased to 24,917.

Poverty will increase in Latin America due to Covid-19, FAO alert

The coronavirus pandemic will bring increased hunger and poverty in Latin American countries, the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) said in a report.

“The region has seen its food security worsen in recent years and this new crisis may have a particularly severe impact on certain countries and territories,” the agency said in the document that Mexico commissioned as president pro tempore of the Community of Latin American and Caribbean States (Celac).

In this sense, the FAO highlighted the countries where there is acute food insecurity due to economic and climatic factors: Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Haiti.

He added that the greatest risk in the short term is not being able to guarantee food “to the population that is complying with sanitary security measures to prevent the spread of the virus, and that in many cases has lost its main source of income.”

US Surpasses One Million Covid-19 Cases: Johns Hopkins

The number of confirmed coronavirus infections in the United States exceeded one million on Tuesday, according to the balance of Johns Hopkins University.

The pandemic has claimed the lives of more than 57 thousand people in the United States, which leads the total count of infected in the world with 1 million two thousand 498, according to the count of the university.

Spain and France will gradually lift confinement from May

Starting in May, France and Spain will gradually lift the confinement imposed on the countries to control the Covid-19 outbreak that has so far left 211,000 dead worldwide.

Spain will dismantle its strict confinement due to the coronavirus gradually and at different speeds in its territories, a process that should end in late June, the Prime Minister, Pedro Sánchez, announced on Tuesday.

“At the end of June we would be as a country in this new normality, if the evolution of the epidemic is controlled in each one of the territories,” said Sánchez, who explained that the de-escalation will last between six and eight weeks in which the people outings, store and hotel openings and leisure activities.

While France revealed on Tuesday a progressive plan of unconfinement, which will include the reopening from May 11 of all shops, except restaurants and cafes, and the mandatory use of masks on public transport.

New York emergency chief commits suicide stressed by Covid-19

EFE

The head of the emergency department of a New York hospital committed suicide on Sunday after spending many days at the forefront of the battle against the coronavirus in one of the cities hardest hit by the pandemic and after confessing to her relatives that she could not bear to see her die to so many people.

This is Dr. Lorna Breen and she had been the emergency medical director of NewYork-Presbyterian Allen Hospital in Manhattan.

She tried to do her job, and killed her

Dr. Philip Breen told The New York Times about his daughter, who followed in her footsteps in medicine.

The father said his daughter, 49, who died Sunday, had no history of mental illness. But she said the last time they spoke, her daughter told her how excruciating it was to watch coronavirus-infected patients die, some even before they could get them out of the ambulance.

“She was really in the trenches on the front line,” Philip Breen told the Times. “Make sure she is praised as a heroine,” she added. “She is a victim as much as any other person who has died.”

Academics demand TV networks to stop covering Trump conferences on Covid-19

Academics from the main universities in the United States demanded that the main television networks stop covering the speeches, demonstrations or conferences of President Donald Trump, since it has become a risk to “misinform and harmful advice” to the population that listen to it.

The letter to James Goldston, president, ABC News; Phil Griffin, President, MSNBC; Andrew Lack, President, NBC News; Susan Zirinsky, President, CBS News; and Jeff Zucker, President Warner Media News, is a professor of communication, journalism, and media studies majors.

In the letter, they demand that “the live and unedited transmission of reports from the White House Task Force be stopped. Because Donald Trump uses them as a platform for misinformation and misinformation about Covid-19. “

The world should have listened to the WHO, says its head

The world “should have listened” to the World Health Organization (who) when he raised the alarm about the new coronavirus In late January, his boss said Monday, stressing that the institution cannot compel countries to follow its recommendations.

While the WHO is criticized by United States due to the slowness of its reaction to the new coronavirus, its CEO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defended, once again, his action.

Belgian writers dedicate poems to deceased by Covid-19

In these difficult times when our loved ones are leaving without being able to give them a last hug or celebrate a funeral in conditions, more than seventy writers Belgians have mobilized to help put a bit of humanity into the goodbyes, through the poetry.

The initiative of “Belgian National Poet“, a symbolic position that he exercises for two years Carl Norac, authors from all over the country write poems in memory of the dead, some are for anyone, others have been written with someone in particular in mind; all of them are free and open access.

Newborn in the middle of the pandemic is named Covid

A Filipino couple has called Covid Marie to her baby newborn in the middle of the pandemic, an inspiration that reaches Philippines after another couple in the India baptized his twins Covid and Corona.

The Filipino couple said they have named their daughter born in the middle of the quarantine that way because they are convinced that her birth will bring “hope” and “optimism” to a world besieged by the Covid-19 pandemic, local media reports.

Babies of exotic species are born during the quarantine in Prague zoo

More than 130 hatchlings of 40 species, among them a rare tapir indica, a female of elephant asian and a Egyptian vulture bleak, they were born during the quarantine over six weeks from the park Prague zoo, which has reopened this Monday as part of a progressive lack of confidence.

The director of the zoo, Miroslav Bobek, explained to Efe that a flow of visitors of 150 people per hectare will be maintained, which is equivalent to a maximum of 8,500 people, when the average on weekends was 12,000 to 13 a thousand people.

04/26/2020 5:23 PM

Trump and Macron agree on the “need to reform the WHO”

The President of United States, Donald trump, and its French counterpart, Emmanuel Macron, agreed this Sunday on the need to reform the World Health Organization (who), during a telephone conversation, the White House reported in a statement.

During the call, “they spoke of positive progress in the fight against the pandemic of coronavirus and progress towards the reopening of world economies. The two leaders expressed their hope that P5 (the five permanent members of the Security Council) will meet and analyze the response of the Un to the pandemic, “reads the note.

04/26/2020 5:02 PM

Italy to begin gradual deconfusion on May 4

The Italian government It will allow family visits and open public parks and gardens from May 4, when the country will begin a lack of confidence gradual after almost two months of isolation by crisis of the coronavirus, but will not authorize social gatherings.

Italian Prime Minister Giuseppe Conte detailed the reopening plan today: it will be possible to play sports, maintaining a separation of at least one meter to avoid infections, and celebrate funerals with a small group of family members, up to fifteen people, as long as they carry masks and respect social distance.

04/26/2020 11:39 AM

Italy records 260 deaths from Covid-19, the lowest number in the last six weeks

Italy recorded 260 deaths with coronavirus in the last 24 hours, the lowest number in the last six weeks, and the total number of deaths reaches 26,644, according to the official count released this Sunday.

The total number of infections since the emergency began in the country on February 21, counting current patients, deceased and cured, amounts to 197,675, with an increase of 2,342 compared to Saturday.

The number of people currently ill is 106 thousand 103, which means that in the last few hours the new positives have increased by 256, and 78% of them are at home without symptoms or with mild symptoms.

04/25/2020 10:51 AM

Nearly 150 Covid-19 Cases Confirmed on Cruise Ship in Japan

Nearly 150 of the 623 crew members of a cruise ship docked in western Japan have tested positive for the coronavirus, an official said Saturday.

The Italian-flagged cruise ship “Atlantic Coast” has no passengers on board and arrived in the southern port of Nagasaki for repairs in January. His operator informed local authorities of suspected infection last weekend.

All the crew members have been tested and with 57 who tested positive on Saturday, the total number of cases increased to 148, a local official told reporters, who said he does not have nationalities and ages for now.

04/25/2020 10:38 AM

Immunity passports may favor spread of Covid-19: WHO

There is no evidence that people who test positive are immunized against the coronavirus, the World Health Organization (WHO) warned on Saturday, considering that so-called “immunity passports” may favor the spread of the pandemic .

“There is no evidence at this time that people who were cured of Covid-19 and who have antibodies are immunized against a second infection,” the WHO said in a statement.

04/24/2020 11:58 AM

UN launches initiative to accelerate vaccine production for Covid-19

The UN launched a “historic” initiative by bringing together several countries, including France and Germany, to accelerate the production of coronavirus vaccines and treatments and ensure equitable access to them.

“It is a historic collaboration to accelerate the development, production and equitable distribution of vaccines, diagnostic tests and treatments against Covid-19,” said the director of the World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus .

Fighting the current pandemic, which has claimed more than 190,000 lives so far, will be the “most massive public health effort in history,” said UN Secretary-General Antonio Guterres.

04/24/2020 8:50 AM

UN denounces censorship of press in Covid-19 pandemic

The United Nations High Commissioner for Human Rights, the Chilean Michelle Bachelet, criticized the countries that take advantage of the health crisis to arrest journalists and gagging the independent press, then, he believes, that free information is crucial in the fight against the pandemic.

“The free press is always essential, but it has never been as necessary as in this pandemic, as there are so many isolated people who fear for their health and their means of survival,” Bachelet said in a statement.

“Credible, reliable information is a lifeline for all of us,” added the Chilean, before quoting the International Press Institute (IPI), which has reported 130 cases of violations of press rights in the world since the appearance. of the epidemic in China in late 2019.

This is in particular censorship measures, of limitation of access to information and of the legal provisions against disinformation considered excessive.

04/23/2020 10:12 PM

The US will perform 2,000 monthly tests of Covid-19 on migrants to deport them

The United States Immigration and Customs Enforcement Service (known by its acronym in English as ICE) will begin the review of undocumented immigrants who were detained to verify that they are not sick with coronavirus and thus continue with their deportation.

According to the . news agency, a US government official said Thursday that ICE will begin examining detained migrants to verify that they do not have Covid-19 and thus be able to deport them to other countries.

The source of this news agency indicates that ICE will acquire 2,000 tests per month from the United States Department of Health and Human Services (HHS) to evaluate the deportees, although it did not mention the time when the tests will begin to be carried out .

04/23/2020 2:56 PM

WHO confirms 2.5 million cases of Covid-19 and 175 thousand deaths

The World Health Organization (WHO) confirmed today 70 thousand new cases of Covid-19 in the world, so that the total since the start of the pandemic amounts to 2.54 million, while the deceased totalized 175 thousand 694, 6 thousand 600 of them registered in the last 24 hours.

Las cifras suponen una reducción en el número de nuevos casos diarios pero un repunte en el de fallecimientos, y las gráficas de ambos indicadores siguen mostrando una curva en sierra, sin una clara tendencia a la baja al menos a nivel global.

23/04/2020 9:21 AM

China aportará 30 mdd adicionales a la OMS por coronavirus

China anunció este jueves que aportará 30 millones de dólares adicionales a la Organización Mundial de la Salud (OMS), pocos días después de que Estados Unidos resolviese suspender su contribución a la institución.

“Esto servirá para la prevención y control de la epidemia de Covid-19 y para apoyar el desarrollo de los sistemas de salud” en los países menos ricos, declaró Geng Shuang, portavoz de la diplomacia china. Estados Unidos suspendió la semana pasada su financiamiento de la OMS acusándola de ser demasiado benévola con China.

23/04/2020 9:20 AM

España supera 22 mil muertos por coronavirus

España reportó este jueves 440 decesos por coronavirus en las últimas 24 horas, tercer día de repunte de ese dato, y superó la barrera de los 22 mil muertos en total, según el balance del Ministerio de Sanidad.

Tercer país del mundo con más decesos por la Covid-19, España ha registrado 22 mil 157 muertos a causa del virus. De todas maneras, desde el domingo, el balance diario se ha mantenido por debajo del umbral de los 500 muertos.

22/04/2020 11:53 AM

Covid-19 nos acompañará durante un largo tiempo: OMS

El mundo está lejos de someter al Covid-19, que ha causado cerca de 180 mil muertos, advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“No se equivoquen: tenemos mucho camino por delante. Este virus nos acompañará durante largo tiempo”, aseguró en rueda de videoconferencia.

21/04/2020 5:38 PM

EU suspende emisión de residencias permanentes por 60 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspende la emisión de permisos de residencia permanente para migrantes, conocidos como “green card”, como consecuencia de la destrucción de empleo sin precedentes provocada por la crisis de Covid-19.

Pese a que Trump aseguró este lunes que tenía intención de pausar toda la migración, la medida aprobada por el gobierno, que tendrá una duración inicial de 60 días, excluye de la suspensión visados especiales temporales, como los agrícolas o los de especialistas tecnológicos.

“Pausando la migración, ayudaremos a que los estadounidenses desempleados sean los primeros en la búsqueda de empleos mientras Estados Unidos reabre. Sería incorrecto e injusto que los estadounidenses despedidos fuesen reemplazados por migrantes llegados desde el extranjero”, dijo Trump en la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo de la Casa Blanca de Covid-19.

“Tenemos -agregó- el solemne deber de asegurar que estos estadounidenses desempleados recuperan sus trabajos y sus sustentos”.

21/04/2020 12:32 PM

ONU confirma que controlará insumos de Covid-19 como propuso México

La Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución impulsada por México para tratar de impedir la especulación con insumos médicos necesarios para responder a la pandemia del Covid-19 y evitar su acaparamiento.

El texto, al que se sumaron como copatrocinadores un total de 179 países, quedó formalmente aprobado en la noche del lunes al no haber oposición, según informó la Asamblea General, que está sacando adelante sus decisiones a través de procedimientos escritos ante la imposibilidad de reunirse para votar como consecuencia de la Covid-19.

La iniciativa mexicana, coordinada por el canciller Marcelo Ebrard, pide a todos los Estados que tomen medidas para evitar la especulación y el acaparamiento indebido de productos como medicamentos, vacunas o equipos de protección con el fin de que todos los países tengan acceso a ellos.

20/04/2020 5:10 PM

Trabajadoras sexuales de Bogotá reciben ayudas ante la crisis por Covid-19

El hambre llevó este lunes a más de medio centenar de mujeres de una zona de tolerancia del centro de Bogotá a salir a la calle para recibir mercados gestionados por el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (Sitrasexco) ante la dramática escasez de ingresos que enfrentan por la cuarentena del coronavirus.

“Vinimos a recibir los mercados y me parece una buena causa porque aparte de todo lo que estamos sufriendo, el government no nos ayuda”, dijo a Efe Mariana, una de las beneficiadas.

20/04/2020 5:09 PM

Perú se acerca al límite de su capacidad de atención por Covid-19

Perú duplicó los casos de pacientes ingresados con Covid-19 en las unidades de intensive care (UCI), que han llegado a 385 para 525 camas disponibles a nivel nacional, lo que ha creado una situación grave que fue admitida este lunes por el presidente Martín Vizcarra.

El gobernante reconoció la reducción en la capacidad de atención para los pacientes graves, que se incrementaron en 218 en las últimas horas, y dijo que las autoridades saben “perfectamente” que “estas semanas son las más difíciles de la enfermedad” en el país.

19/04/2020 8:02 PM

Guatemala apura construcción de hospitales para enfrentar Covid-19

EFE

Guatemala apura la construcción de cinco hospitales de campaña para atender en las próximas semanas a personas enfermas del coronavirus, que ha provocado la muerte de siete personas y 257 contagios, informó ese domingo una fuente oficial.

El último hospital temporal en empezar a construirse, ubicado en el sur del país, ya cuenta con las licencias ambientales y estará listo “en dos o tres semanas”, según detalló el Gobierno de Guatemala mediante sus canales de comunicación.

Dicho hospital de campaña está ubicado en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla, unos 90 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala.

El país centroamericano ha contabilizado hasta el sábado un total de 257 personas contagiadas del coronavirus, incluidos siete decesos por la enfermedad, entre los que se encuentra el primer caso comunitario, quien dio positivo el 5 de abril y murió el 16 del mismo mes, según datos oficiales.

La implementación de los cinco hospitales para atender a enfermos del coronavirus fue una decisión del presidente del país, Alejandro Giammattei, en marzo pasado, con la llegada de los primeros casos del COVID-19 en Guatemala.

19/04/2020 4:20 PM

Estados Unidos supera las 40 mil muertes por coronavirus

EFE

United States superó las 40 mil muertes y acumuló 742 mil 442 casos confirmados de coronavirus, lo que lo mantiene como el país más afectado en el mundo por la pandemia.

La Universidad Johns Hopkins reveló que en 41 mil 379 personas han fallecido en Estados Unidos y que Nueva York, con 14 mil 451 decesos, es la ciudad más afectada del país por el Covid-19, en momentos en que los gobernadores estatales analizan la posibilidad de avanzar hacia una reapertura gradual de actividades

19/04/2020 4:16 PM

Nueva York empezará a hacer pruebas anticuerpos de coronavirus a gran escala

EFE

El Departamento de Salud del estado de Nueva York empezará la próxima semana a realizar pruebas de anticuerpos del nuevo coronavirus a gran escala para poder saber por primera vez qué porcentaje de la población ha tenido la enfermedad, una “primera instantánea real” que debe ayudar a tomar decisiones para reabrir la economía.

Así lo ha avanzado el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, quien dijo en su conferencia de prensa diaria que su estado protagonizará la campaña de pruebas más grande que se haya hecho en la nación sobre el Covid-19.

Explicó que miles de personas serán sometidas al azar a esta prueba para que “por primera vez” se arroje información de quiénes tienen o han tenido el virus y si han desarrollado inmunidad.

Cuomo señaló asimismo que esta información es muy importante si se quiere reabrir la economía de la ciudad y del estado de Nueva York.

Comentó asimismo que la prueba de anticuerpos sería clave para guiar la reapertura del estado porque encontrar la cantidad de personas que han desarrollado anticuerpos contra el virus ayudaría a las autoridades a comprender el alcance total de su propagación.

19/04/2020 4:12 PM

Amplían toque de queda en Honduras por epidemia de coronavirus

EFE

El Gobierno de Honduras extendió este domingo el toque de queda que rige desde marzo, a raíz de la epidemia de coronavirus, que ha dejado en el país centroamericano al menos 472 contagiados y 46 muertos, según informes oficiales.

El toque de queda se amplió, de hoy, hasta el 26 de abril, informó la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional en cadena nacional de radio y televisión.

La medida es en cumplimiento a las “instrucciones precisas” del Gobierno, continuando con su plan para reducir el contagio del Covid-19 “mediante el distanciamiento social obligatorio”.

El Gobierno “ha decidido extender el toque de queda absoluto verificando que se cumplan las medidas de restricción de circulación de personas que visiten los establecimientos habilitados para atender clientes”, supermercados, farmacias, ferreterías, bancos y cooperativas, indicó la Policía Nacional.

Las personas que quieran abastecerse de algo deberán cumplir con un calendario establecido con anterioridad, de lunes a viernes y de las 07:00 a las 17:00 horas locales.

El lunes solamente pueden salir los que su carné de identidad termine en 1 y 2, y así sucesivamente hasta el viernes, cuando lo hacen los que finalizan en 9 y 0. El domingo “no circula nadie”, recalcó la misma institución.

19/04/2020 3:35 PM

[Video] Médicos reconocen a taxista por su solidaridad en la cuarentena

Trabajadores del Centro de Salud Ramón y Cajal de Madrid, solicitaron un servicio de taxi con la intención de reconocer al chofer del mismo, quien al arribar al sitio recibió una grata sorpresa.

El actuar del personal médico se debe a que durante la quarantine el conductor de taxi traslada a pacientes de su home al hospital de forma gratuita y desinteresadamente.

19/04/2020 10:45 AM

El mundo supera las 150 mil muertes por Covid-19

EFE

Los fallecidos por Covid-19 en el mundo desde el inicio de la pandemia ascienden a 152 mil 551, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara hoy 6 mil 400 nuevas muertes.

El organismo con sede en Ginebra también registró 80 mil nuevos contagios en el planeta, que elevan el total a 2.24 millones de casos.

Las cifras suponen cierta bajada en los nuevos casos y fallecimientos diarios con respecto a la jornada anterior, aunque es frecuente que los fines de semana muchas autoridades sanitarias nacionales reporten menos infecciones y éstas vuelvan a subir con el inicio de la semana siguiente.

Por regiones, Europa sigue siendo la más afectada con 1.12 millones de casos, seguida de América con 821 mil, y el Viejo Continente podría hoy superar la barrera de los 100 mil muertos.

Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia, por este orden, se mantienen como los países más afectados en número de casos, aunque en los últimos días han entrado en la lista de países con más contagios otros como Rusia y Brasil.

Según las cifras de las autoridades sanitarias nacionales, los pacientes recuperados en el planeta superaron hoy la barrera de los 600 mil, mientras que 54 mil están en estado grave o crítico.

19/04/2020 10:07 AM

Boris Johnson se recupera del coronavirus, pero su gobierno es criticado

El primer ministro británico, Boris Johnson, se “recupera” del nuevo coronavirus, dijo un ministro de su gobierno, y transmite al ejecutivo sus instrucciones, mientras crecen las críticas en la prensa por la lentitud de su respuesta a la pandemia.

El primer ministro, que recibió el pasado domingo el alta del hospital, “se recupera bien, está de buen humor”, declaró el domingo Michael Gove a la cadena de televisión Sky News.

El dirigente conservador de 55 años “tuvo ocasión de hablar con Dominic Raab”, el canciller que le reemplaza durante su convalecencia y quien ha transmitido “las instrucciones del primer ministro al resto del gobierno” durante una conversación telefónica el sábado por la mañana, precisó Gove.

19/04/2020 10:05 AM

Laboratorio chino rechaza acusaciones sobre origen del Covid-19

El laboratorio chino señalado como posible fuente del coronavirus aseguró que es “imposible” descartando toda responsabilidad a raíz de las dudas de países occidentales y de las nuevas advertencias de Donald Trump contra China por la pandemia de covid-19, que ha causado más de 160.000 muertos en el mundo.

Horas antes de que se conociera el nuevo balance de víctimas de la pandemia, celebridades y estrellas de la música de todo el mundo realizaron un megaconcierto a través de internet para aliviar el confinamiento que mantienen cerca de 4.500 millones de personas, más de la mitad de la población mundial.

19/04/2020 10:04 AM

España registra su menor cifra de muertes diarias por Covid-19

España reportó este domingo su menor cifra de muertes diarias por coronavirus en casi un mes, una señal esperanzadora según las autoridades sanitarias, cuando el país entra en la sexta semana del confinamiento de su población.

Tercer país del mundo con mayor número de fallecidos, sólo por detrás de Estados Unidos e Italia, España reportó este domingo 410 fallecidos en 24 horas, un marcado descenso frente a las 565 nuevas muertes reportadas el sábado.

En total, España ha sufrido 20.453 decesos por COVID-19, según el parte del Ministerio de Sanidad.

19/04/2020 10:03 AM

Reino Unido supera los 16 mil decesos por coronavirus

El gobierno británico anunció este domingo 596 nuevas muertes en hospitales de pacientes afectados por el coronavirus, lo que eleva a más de 16 mil los decesos a raíz de la pandemia en el Reino Unido.

En total, 16 mil 60 personas fallecieron por la enfermedad Covid-19 en hospitales y 120 mil 67 han sido declaradas oficialmente contagiadas por el virus, anunció el ministerio de Salud británico.

Las cifras que publican diariamente las autoridades sanitarias británicas solo incluyen las muertes en hospitales de pacientes que dieron positivo en el diagnóstico, pero dejan de lado los decesos en geriátricos, lo que atenúa el impacto real de la pandemia.

18/04/2020 12:06 PM

Trudeau extiende un mes más cierre de frontera Canadá-EU por Covid-19

La frontera entre Canadá y Estados Unidos permanecerá cerrada por otro mes para evitar la propagación del Covid-19, anunció el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Esta medida fue acordada por los dos países, dijo el mandatario. “Es una decisión importante y que mantendrá segura a la población en ambos lados de la frontera”, agregó en su conferencia de prensa diaria.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho esta semana que quería que la frontera, que ha estado cerrada por más de tres semanas, fuera “una de las primeras” en reabrirse. Pero Ottawa estimó que tomaría “muchas más semanas”.

“Este es un nuevo ejemplo de la excelente colaboración entre los dos países”, dijo Trudeau sobre la extensión de la medida, que permite la continuidad de los intercambios entre los dos socios comerciales pese a la pandemia.

18/04/2020 11:06 AM

OMS recomienda prohibir carne de animales salvajes en mercados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó en el contexto de la pandemia de Covid-19 que un 70 % de los virus son zoonóticos (pasan al hombre a través de animales), por lo que para prevenir nuevas epidemias debería prohibirse la venta de carne de animales salvajes y mejorar la higiene de los mercados.

“Los gobiernos deben imponer estrictas prohibiciones en la venta y comercio de vida salvaje como alimento”, señaló en rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La actual pandemia, cuyos primeros casos fueron identificados en un mercado de pescado y otros alimentos en Wuhan (centro de China) ha puesto en el punto de mira la existencia de los llamados “mercados húmedos”, muy populares en Asia y otras regiones, y ha sembrado sospechas sobre su seguridad.

17/04/2020 8:56 AM

China corrige balance de muertos por Covid-19 tras críticas internacionales

La ciudad de Wuhan, foco de la pandemia de coronavirus que asola al mundo, sorprendió hoy con una revisión de las cifras de muertos y contagios registrados en la urbe, incrementando en mil 290 -más de un 50 por ciento- el número de muertos, pero solo en 325 el de casos contabilizados.

Hasta el momento, todas las víctimas mortales contabilizadas por China engrosaban directamente el total de casos registrados, algo que, a todas luces, no ha sucedido con esta revisión y sobre lo que las autoridades chinas no han ofrecido todavía explicación.

Los casos añadidos tras la revisión deberían ser al menos iguales a las cifras de nuevos muertos, si, como hasta ahora, a quien se da por fallecido por coronavirus se le incluye también en el total de contagiados.

16/04/2020 3:09 PM

Jair Bolsonaro destituye a ministro de Salud en plena crisis por Covid-19

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó al ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, después de los desacuerdos entre ambos sobre cómo responder a la pandemia de coronavirus.

El oncólogo Nelson Teich será designado en reemplazo de Mandetta, dijo a . una persona con conocimiento del tema bajo condición de anonimato.

16/04/2020 11:49 AM

Reactivación económica en México inicia el 17 de mayo: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anunció que será a partir del 17 de mayo cuando se comience a reactivar paulatinamente la actividad económica en el país.

En una video-conferencia, el presidente del organismo, Carlos Salazar, dijo que se acordó con autoridades que dentro de un mes se reinicien actividades en ciertas zonas del país.

Explicó que las unidades económicas comenzarán a abrir en los municipios con menos contagios registrados de la enfermedad.

16/04/2020 11:19 AM

EU supera los 30 mil muertos por Covid-19

Estados Unidos registró el jueves más de 30 mil muertos por el coronavirus, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Según el centro, 30 mil 999 pacientes han fallecido en el país a causa de la Covid-19.

Estados Unidos es la nación en la que más muertes por la pandemia se han registrado, por delante de Italia (21 mil 645 muertos), España (19 mil 130) y Francia (17 mil 167).

16/04/2020 9:20 AM

EU pierde 5.2 millones de empleos más en una semana

En medio del creciente bajón económico generado por la pandemia del nuevo coronavirus, otros 5.2 millones de trabajadores en Estados Unidos quedaron sin empleo y solicitaron subsidios la semana pasada, reportó este jueves el gobierno.

La información desde el 11 de abril indica que la principal economía mundial perdió 22 millones de empleos desde mediados de marzo, en medio de las medidas tomadas para frenar la propagación del coronavirus, que han forzado el cierre de compañías, tiendas y restaurantes.

16/04/2020 9:18 AM

EU y Rusia deben ayudarse durante pandemia: Putin

Estados Unidos y Rusia deben ayudarse mutuamente durante la pandemia de Covid-19, según el presidente ruso Vladimir Putin, declaró el jueves su portavoz, en un momento en que los dos países adversarios han hecho varios gestos humanitarios mutuos.

“El presidente Putin estima que la pandemia es el momento en el que hay que ayudarse”, indicó a la prensa, después que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que estaba dispuesto a enviar a Rusia respiradores y de que los rusos mandaran ayuda humanitaria a Estados Unidos.

16/04/2020 9:17 AM

Japón extiende el estado de emergencia por Covid-19

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunció el jueves que extendía el estado de emergencia a todo el país, para poder luchar más eficazmente contra la propagación del nuevo coronavirus.

“Las zonas donde el estado de emergencia debe aplicarse pasarán de siete regiones a todas las regiones”, dijo el jefe de gobierno durante una reunión con expertos médicos dedicada a la pandemia.

La semana pasada Abe había declarado el estado de emergencia hasta el 6 de mayo en 7 de las 47 regiones del país, incluyendo Tokio y sus suburbios, así como la región de Osaka, la gran metrópoli del oeste.

15/04/2020 2:04 PM

Covid-19 ha dejado casi dos millones de infectados en el mundo: OMS

El número de casos globales de Covid-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) asciende a un millón 914 mil 916 millones, tras registrarse 71 mil 500 nuevos contagios en las últimas 24 horas.

El número de muertes asciende a 123 mil 10, un ascenso diario de 5 mil 389, similar al de la víspera, lo que apunta a que continúa la tendencia a una disminución de los decesos.

15/04/2020 11:59 AM

OMS lamenta decisión de Trump de suspender financiamiento

La Organización Mundial de la Salud (OMS) “lamentó” la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender la financiación a la organización, a la que acusa de gestionar mal la pandemia del coronavirus.

“Lamentamos la decisión del presidente de Estados Unidos de ordenar la suspensión de la financiación de la Organización Mundial de la Salud”, declaró su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una rueda de prensa.

El martes, Donald Trump anunció que cortaba la contribución financiera a la organización, a la que el año pasado entregó 400 millones de dólares, por “mala gestión” y ocultación de información al inicio de la pandemia en China en diciembre.

15/04/2020 10:49 AM

Reino Unido suma más de 12 mil muertes por Covid-19

Londres.- El número de fallecimientos por Covid-19 en hospitales británicos asciende a 12 mil 868, tras sumar otros 761 en las últimas 24 horas, informó este miércoles el ministerio de Sanidad.

La cifra de decesos diarios, que no incluye los ocurridos fuera de los centros médicos, es algo inferior a la registrada el martes, de 778, y al récord de 780 muertes contabilizado el pasado 10 de abril.

El ministerio precisó que, hasta la fecha, 313 mil 769 personas se han sometido a análisis para detectar el virus, de las cuales 98 mil 476 han dado positivo.

15/04/2020 10:48 AM

Italia probará en humanos vacuna contra el coronavirus

Roma.- Italia desarrolla una candidata a vacuna contra el coronavirus, que ha causado más de 21 mil muertos en el país, y la probará en humanos a finales de abril para que, si es un éxito, “se pueda distribuir a nivel mundial ya en 2021”.

“Hemos finalizado las pruebas en laboratorio y ahora probaremos la (candidata a ) vacuna en más de 500 personas sanas, voluntarias, de edades entre los 18 y los 55 años, para que si es un éxito se pueda distribuir a nivel mundial ya en 2021”, explica en una entrevista con EFE el director general de la empresa italiana Irbm, Matteo Liguori.

Fundada en 2009 en la localidad de Pomezia (Lacio, centro), esta empresa, que opera en el sector de la biotecnología molecular, la ciencia biomédica y la química orgánica, es una de las más reconocidas del país y ya en 2014 trabajó en el lanzamiento de una vacuna contra el ébola.

15/04/2020 10:43 AM

¿Ingerir bebidas alcohólicas mata el coronavirus? Esto dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó con respecto al consumo de alcohol en medio de la crisis sanitaria causada por el coronavirus y desmintió que sirva para prevenir la enfermedad, un rumor que se ha extendido en distintos países provocando intoxicaciones masivas y centenares de muertos.

La situación más grave ha ocurrido en Irán, donde más de mil personas resultaron intoxicadas tras beber alcohol industrial y de las que cerca de 200 murieron por creer que así evitarían contagiarse con el virus, una información falsa que habían visto en las redes sociales.

También en Turquía murieron veinte personas en circunstancias parecidas y otras 17 en una región apartada de Perú, donde los asistentes a un funeral tomaron licor adulterado creyendo que así se protegían del coronavirus, una falsedad que también había llegado a sus oídos.

15/04/2020 9:05 AM

Amazon amenaza con cerrar sus centros de distribución en Francia

El gigante estadounidense de la distribución Amazon amenazó este miércoles con suspender la actividad de sus centros de distribución en Francia después de que la Justicia le obligara a limitarse a los productos básicos.

El Tribunal de Nanterre, a las afuera de París, en una sentencia dictada este martes le había dado un plazo de 24 horas para restringir sus envíos a productos esenciales como la alimentación, con un millón de euros de multa por día de retraso e infracción, hasta que no hiciera una evaluación completa de los riesgos sanitarios para sus trabajadores.

15/04/2020 9:04 AM

Pacientes con Covid-19 pueden contagiar tres días antes de mostrar síntoma

Los pacientes con la enfermedad Covid-19 pueden comenzar a expulsar o excretar el coronavirus infeccioso dos o tres días antes de que aparezcan los primeros síntomas, según un estudio publicado hoy en la revista científica Nature Medicine.

Actualmente, las medidas de control y propagación de la infección se basan en el tiempo transcurrido entre los casos en una cadena de transmisión (intervalo en serie) y el periodo de incubación (tiempo que pasa desde la infección hasta la aparición de los síntomas en un paciente).

Si el intervalo en serie es menor que el período de incubación, esto indica que la transmisión puede haber ocurrido antes de que se desarrollen síntomas y que, por lo tanto, las medidas de control que se están aplicado podrían no ser las correctas.

15/04/2020 8:50 AM

Bajan las muertes por Covid-19 en España pero suben los nuevos casos

La cifra diaria de muertos por coronavirus en España bajó a 523 en las últimas 24 horas, desde las 567 de ayer, pero los nuevos contagios rompieron su racha de descenso y aumentaron hasta los 5 mil 92, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad.

El total de fallecidos alcanza así 18 mil 579 y el ritmo diario de muertes descendió al 2.89%, el más bajo hasta hoy.

Mientras, el ritmo de nuevos contagios se situó en el 2.95% diario, frente al mínimo del 1.79% de ayer, hasta alcanzar un total de 177 mil 633 casos registrados.

Además, otras 3 mil 349 pacientes se recuperaron de la Covid-19, con lo que ascienden a 70 mil 853, un 39.8% del total de infectados desde que empezó la crisis sanitaria.

15/04/2020 8:47 AM

Con el virus “controlado”, China cierra uno de los hospitales exprés de Wuhan

Pekín.- El hospital de Leishenshan, el segundo de los que se construyeron en la ciudad china de Wuhan en diez días entre enero y febrero para reforzar a los sobrepasados servicios médicos locales ante la crisis del coronavirus, cerró hoy sus puertas tras la aparente victoria de la urbe contra el virus.

No obstante, Jiao Yahui, funcionaria de la Comisión Nacional de Sanidad, indicó en declaraciones recogidas por la agencia oficial Xinhua que no está previsto el desmantelamiento del complejo por ahora, ante la posibilidad de que deba ser “reactivado en cualquier momento”.

De hecho, tras la ceremonia de clausura se llevaron a cabo tareas de desinfección del centro y de cierre de las plantas que todavía estaban abiertas.

14/04/2020 5:47 PM

Trump cumple advertencia y suspende financiamiento a la OMS

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este martes, en plena pandemia del coronavirus, congelar los fondos que su Gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Hoy ordeno a mi Gobierno suspender los fondos a la OMS mientras reviso su conducta para determinar el rol de la OMS y su grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus”, anunció Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El pasado 7 de abril acusó a la organización de de haber emitido recomendaciones poco eficientes ante la crisis por la pandemia del Covid-19.

“Vamos a suspender [el envío] de las sumas destinadas a la OMS”, declaró en su momento Trump, sin más detalles, durante su rueda de prensa diaria.

14/04/2020 1:35 PM

Brasil, México y Venezuela, los peor calificados por su gestión ante Covid-19

En momentos de crisis es donde la gente más evalúa a sus líderes y en una situación extrema como la del coronavirus, gobernantes como el uruguayo, Luis Lacalle Pou, y el peruano, Martín Vizcarra, son vistos como ejemplos de buena gestión, mientras que sus pares de Brasil, Jair Bolsonaro, de Venezuela, Nicolás Maduro, y México, Andrés Manuel López Obrador, son criticados por una reacción tardía.

Mientras, las instituciones que mejor salen paradas en una docena de países de Latinoamérica son la Policía y las Fuerzas Armadas, según un nuevo estudio de Ipsos, que consultó entre el 27 de marzo y el 6 de abril a 353 líderes de opinión y periodistas de 14 naciones.

Además de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, que ha dejado al menos 2 mil 800 muertos y más de 68 mil enfermos en la región, la economía es la otra gran preocupación de los encuestados: menos del 10% cree que en una recuperación en los próximos meses.

13/04/2020 3:18 PM

Taiwán rechaza acusaciones del director de la OMS

El Sol de México

El gobierno de Taiwán negó haber orquestado una campaña de desprestigio en contra de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de su dirigente, Tedros Adhanom Ghebreyesus, después de que éste denunciara una serie de ataques racistas en su contra.

“El 8 de abril, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la OMS en Ginebra, el Dr. Tedros acusó al gobierno de Taiwán de haber alentado a sus ciudadanos a desacreditarlo. Sus infundadas acusaciones representan una seria confusión para la comunidad internacional”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China-Taiwán en una nota de prensa.

La cancillería taiwanesa lamentó y condenó los ataques racistas contra el jefe de la OMS, pero indicó que las “opiniones personales de individuos no identificados” que han criticado la gestión de Tedros ante la pandemia de coronavirus no están relacionadas con su país ni éste tiene “ningún tipo de control sobre ellos”.

13/04/2020 11:09 AM

Covid-19 es 10 veces más mortífero que H1N1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este lunes al Covid-19 como un virus 10 veces mas mortífero que el de la influenza H1N1.

“Sabemos que Covid-19 se propaga con rapidez y sabemos que es letal, diez veces mas mortífero que la pandemia de la influenza de 2009”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS al inicio de su conferencia diaria sobre el virus.

La OMS estimó que es necesaria la puesta a punto de una vacuna “segura y eficaz” para interrumpir totalmente la propagación de la COVID-19, que ha dejado más de 115.000 muertos en el mundo.

“La era de la globalización significa que el riesgo de que se reintroduzca y resurja la COVID-19 puede continuar. Al final, la puesta a punto y la distribución de una vacuna segura y eficaz van a ser necesarios par interrumpir totalmente la propagación”, subrayó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

México registró este domingo 296 fallecidos por COVID-19, 23 decesos más que el día anterior, mientras que el Gobierno estudia alargar las medidas de distanciamiento social al menos hasta el 10 de mayo.

Las autoridades sanitarias informaron en rueda de prensa que desde el inicio de la pandemia el país lleva 4.661 enfermos confirmados, un aumento de 442 casos en las últimas 24 horas, y 1.846 personas se han curado.

Los 4.661 casos de COVID-19 registrados han sido confirmados a través de las más de 36.000 pruebas diagnósticas realizadas en el país, aunque el Gobierno mexicano estima que el número de enfermos es 8,2 veces mayor, cerca de 38.200 contagios.

Esto es así porque las autoridades sanitarias mexicanas aplican el llamado ‘modelo centinela’ de vigilancia epidemiológica, basado en hacer tests a unos casos concretos y calcular posteriormente el potencial abasto de la enfermedad.

With information from EFE

12/04/2020 10:33 AM

Mueren 29 médicos en España a causa del coronavirus

La Covid-19 causó la muerte de 29 facultativos en España hasta el momento, de los que catorce se dedicaban a la atención primaria, informó este domingo el Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Además, murieron nueve profesionales de farmacia, según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, mientras que 459 fueron hospitalizados o puestos en cuarentena.

En torno a 25 mil profesionales sanitarios se contagiaron de coronavirus desde que la epidemia estalló en España, el país con más casos en este sector, y varios trabajadores de enfermería también murieron.

12/04/2020 10:32 AM

Repuntan contagios de Covid-19 en China, pero no registra ningún muerto

EFE

China registró 99 nuevos contagios por el coronavirus en el último día frente a los 46 de la víspera, en un periodo en el que, sin embargo, no se produjo ninguna muerte, informó la Comisión Nacional de Sanidad.

Las autoridades sanitarias precisaron que hasta la pasada medianoche local del sábado, de esos 99 nuevos casos diagnosticados, 97 se detectaron en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos “importados”.

Estos casos son una de las grandes preocupaciones de Pekín, que puso en marcha un veto temporal a la entrada de ciudadanos extranjeros al país el 28 de marzo, medida que por el momento no ha logrado reducir las cifras de contagios “importados”, que suman ya mil 280.

12/04/2020 9:14 AM

Boris Johnson sale del hospital pero seguirá convaleciente en casa

EFE

Londres.- El primer ministro británico, Boris Johnson, ha recibido el alta médica tras ser tratado por Covid-19 en el hospital londinense de St. Thomas,pero continuará convaleciente y “no se reincorporará inmediatamente al trabajo”, ha informado este domingo su portavoz.

La fuente señaló que el líder conservador, que ingresó en el centro el pasado 5 de abril, tras ser diagnosticado el 27 de marzo, y pasó tres noches en cuidados intensivos, seguirá su recuperación en la residencia oficial campestre de Chequers, al oeste de Londres.

12/04/2020 9:13 AM

Mueren 29 médicos en España a causa del coronavirus

EFE

Madrid.- La Covid-19 causó la muerte de 29 facultativos en España hasta el momento, de los que catorce se dedicaban a la atención primaria, informó este domingo el Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Además, murieron nueve profesionales de farmacia, según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, mientras que 459 fueron hospitalizados o puestos en cuarentena.

En torno a 25 mil profesionales sanitarios se contagiaron de coronavirus desde que la epidemia estalló en España, el país con más casos en este sector, y varios trabajadores de enfermería también murieron.

12/04/2020 9:13 AM

Reino Unido podría ser país europeo con más muertes por Covid-19

EFE

Londres.- El Reino Unido podría ser el país europeo con más muertes por el nuevo coronavirus, que se sitúan ya en 9.875, afirmó este domingo el científico Jeremy Farrar, miembro del equipo asesor del Gobierno británico.

En declaraciones a la BBC, Farrar constató que “las cifras en el Reino Unido han continuado aumentando” y dijo que “es probable” que el país sea “uno de los más afectados, o el más” por la pandemia en toda Europa, por delante de Italia, España y Francia.

El director del prestigioso centro de investigación médica Wellcome Trust alabó la labor de análisis para detectar casos de contagio realizada en Alemania, que ha permitido al Gobierno alemán limitar el número de muertes a menos de 3.000 de momento y preparar a los hospitales.

El Ejecutivo británico, cuyo primer ministro, Boris Johnson, está convaleciente de Covid-19 tras recibir hoy el alta hospitalaria, ha prometido realizar 100.000 tests diarios para finales de mes, pero afronta críticas por la lentitud de su gestión.

12/04/2020 9:12 AM

Rusia registra más de dos mil casos de Covid-19 en 24 horas

EFE

Moscú.- Rusia sumó en las últimas horas por primera vez más de 2.000 casos de la Covid-19 en un día para alcanzar la cifra de 15.770 infectados, informaron hoy las autoridades locales.

“En la última jornada en Rusia fueron diagnosticados 2.186 casos de la Covid-19 en 52 regiones”, se indica en el informe diario del gabinete de crisis creado para gestionar la emergencia.

El mayor número de los contagios – 1.306 – se registraron en Moscú, el principal foco de la infección en este país, que acumula un tercio de los 15.770 casos y más de la mitad de las defunciones por la enfermedad.

Durante las últimas 24 horas a causa del coronavirus en Rusia fallecieron 24 personas y el número de los muertos por la Covid-19 en este país ascendió de esa manera a 130.

También aumentó en 250 el número de los curados, para alcanzar la cifra de 1.291.

Prácticamente la mitad de los nuevos enfermos en Moscú está en la franja de edad de entre 18 y 45 años, alertaron las autoridades.

A la vez, entre los que se han diagnosticado con la infección en las últimas 24 horas hay varios niños.

11/04/2020 11:40 AM

Reino Unido suma 917 nuevos decesos por coronavirus

El gobierno británico anunció 917 muertes en hospitales en las últimas 24 horas por coronavirus, lo que sitúa este sábado el saldo en 9 mil 875 víctimas.

El número de nuevas infecciones a causa de la enfermedad subió a 5.234, lo que sitúa al Reino Unido con 78 mil 991 casos confirmados de Covid-19, explicó el ministerio de Sanidad en su comunicado.

11/04/2020 11:29 AM

EU supera a Italia en número de muertos por Covid-19

Estados Unidos sobrepasó a Italia el sábado y se convirtió en el país con el mayor número de fallecidos causados por la pandemia del nuevo coronavirus, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

El coronavirus se ha cobrado la vida de al menos 18 mil 860 personas en Estados Unidos, que también es el primer país en casos (503 mil 594), según el recuento de la universidad con sede en Baltimore.

11/04/2020 1:50 AM

EU, foco del coronavirus al registrar 2 mil muertes en un solo día

Estados Unidos se convirtió este viernes en el primer país del mundo en registrar un aumento de más de dos mil muertes por coronavirus en un solo día y superó el medio millón de casos, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins.

La cifra de dos mil 108 fallecidos en todo Estados Unidos muestra un aumento con respecto a los tres días anteriores, cuando se registraron mil 878, mil 936 y mil 879 muertes.

El 60% de los fallecidos en las últimas 24 horas en EU vivían en tres estados: Nueva York, donde 777 personas perdieron la vida, así como el vecino estado de Nueva Jersey con 232 víctimas mortales y Michigan, donde hubo 205 decesos, en una cifra que supone un récord para ese estado del medio oeste del país.

Por otro lado, en las primeras horas del sábado, el número de contagios detectados en EU dio un salto y superó el medio millón de casos al registrar específicamente 500 mil 399, según la Universidad de Johns Hopkins, que indica también que 28 mil 790 pacientes se han recuperado.

10/04/2020 12:58 PM

OMS teme ‘rebrote mortal’ de Covid-19 si confinamiento se levanta demasiado rápido

Un levantamiento demasiado rápido de las restricciones de confinamiento impuestas contra la pandemia de Covid-19 podría conducir a un “rebrote mortal” del coronavirus, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) este viernes.

“Sé que algunos países ya están preparando la transición para abandonar las restricciones de confinamiento. Como todo el mundo, la OMS quiere que se levanten las restricciones. Al mismo tiempo, levantar las restricciones demasiado rápidamente podría conducir a un rebrote mortal”, declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa virtual en Ginebra.

10/04/2020 10:09 AM

OMS desmiente haber recibido alerta precoz de Taiwán sobre Covid-19

La OMS desmintió haber recibido y desatendido una alerta precoz de Taiwán sobre una transmisión entre humanos del nuevo coronavirus tras la aparición de la epidemia en China en diciembre, tal como acusa Estados Unidos.

Washington reprocha a la Organización Mundial de la Salud de favoritismo hacia China, y de haber ayudado a este país a “disimular” la gravedad de la epidemia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a amenazar con suspender la importante contribución financiera de su país al presupuesto de esta agencia de la ONU.

Además, el gobierno de Trump cita informaciones según las cuales Taiwán “notificó” a la OMS ya en diciembre de 2019 una posible transmisión del coronavirus entre humanos, sobre la base de contagios entre el personal médico en Wuhan, cuna de la epidemia en China.

9/04/2020 3:27 PM

Boris Johnson sale de cuidados intensivos y sigue luchando contra Covid-19

El primer ministro británico Boris Johnson, que lleva cuatro días hospitalizado con Covid-19, salió de la unidad de cuidados intensivos y proseguirá su recuperación en el hospital St Thomas de Londres.

Único líder de una gran potencia enfermo debido al coronavirus, Johnson, de 55 años, estaba desde el lunes en la UCI de ese hospital situado cerca de Westminster, junto al Támesis.

Los mensajes durante el día habían sido alentadores: “su estado de salud sigue mejorando”, “continúa dando pasos positivos”, tiene “buen ánimo”.

9/04/2020 2:19 PM

Policías colombianos dan clase de zumba durante confinamiento

Un grupo de policías colombianos se dieron a la tarea de visitar los diferentes barrios de Bogotá para dar clases a todas las personas que se encuentran en confinamiento y así animar y entretener a los habitantes que están en aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno para detener la propagación del nuevo coronavirus.

Jhonny Pico, instructor de Zumba de la Policía Nacional de Colombia, es uno de los protagonistas de las clases de baile que forman parte de la campaña “Somos Uno, Somos Todos, la cual busca generar momentos de alegría y promover la salud física y mental durante el confinamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19.

9/04/2020 8:25 AM

España supera los 15 mil muertos por Covid-19

España registró este jueves un tímido descenso del número diario de muertos por el coronavirus, pero superó la barrera de 15 mil fallecimientos, mientras aumenta la crispación por la gestión gubernamental de la crisis.

En total, 15 mil 238 personas fallecieron a causa de esta epidemia, 683 en las últimas 24 horas contra 757 el día anterior, un ligero descenso tras dos días consecutivos de incrementos, según datos del ministerio de Sanidad.

Sin embargo, estos balances son cada vez más discutidos, dado que podrían subestimar la mortalidad total al incluir únicamente a quienes dieron positivo de Covid-19 cuando estas pruebas no se practican a todos los casos sospechosos.

9/04/2020 7:09 AM

UE busca rescatar a la economía del Covid-19

Tras muchas horas de tensas e infructuosas negociaciones en los días pasados, los ministros europeos de Finanzas intentan de nuevo este jueves evitar un nuevo fracaso y forjar una respuesta económica común ante la crisis del coronavirus.

Un nuevo fracaso amenazaría la unidad de la zona euro y pondría toda la presión en manos de los jefes de Estado y de gobierno, que ni siquiera lograron un acuerdo durante su cumbre del 26 de marzo, que evidenció la fractura entre países del Norte y del Sur del continente.

8/04/2020 7:58 PM

Récord histórico, EU llega de nuevo a casi 2 mil muertes por Covid-19

Se trata del peor informe diario en el mundo desde el comienzo de la pandemia

Estados Unidos registró por segundo día consecutivo casi 2 mil muertes relacionadas con el nuevo coronavirus, según el recuento divulgado el miércoles a las 20:30 hora local por la Universidad Johns Hopkins local, en lo que constituye el peor informe diario en el mundo desde el comienzo de la pandemia.

Este nuevo salto récord (+ mil 973 muertos), ligeramente más alto que el día anterior (+ mil 939), lleva a 14 mil 695 el número total de muertes registradas oficialmente. La principal potencia mundial ahora supera a España (14 mil 555 muertos), pero sigue menos golpeada que Italia (17 mil 669).

Los contagios mundiales por el nuevo coronavirus alcanzaron este miércoles el millón y medio en todo el mundo y el número de muertes ya superan las 87 mil, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.

Estas cifras suponen un incremento del 70 % de fallecidos y del 50 % en cuanto a infectados por el virus en menos de una semana, ya que, según este recuento independiente, el pasado día 2 los contagiados llegaron al millón de personas y los muertos a 51 mil.

El recuento de la Universidad Johns Hopkins indica que ya son 1.500.830 los casos confirmados de COVID-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, y que los muertos ascienden a 87.984.

Por su lado, los pacientes recuperados son 318 mil 068.

El mayor número de contagios se concentra en EU., foco de la pandemia, donde hoy se superó la cifra de 400 mil contagios (402 mil 923 en total) y se han producido 14 mil 390 muertes.

8/04/2020 12:07 PM

“No politice el virus”, OMS responde a críticas de Trump

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, que “no politice el virus”, en alusión a las críticas del mandatario sobre la relación entre la organización y el gobierno chino.

También pidió a Washington y Pekín “unir fuerzas para combatir a este peligroso enemigo”, en alusión a la pandemia del COVID-19.

Trump acusó en días pasados a la OMS “parece estar muy sesgada hacia China”, tras recordar que en los inicios de la pandemia del coronavirus, la OMS señaló que prohibir los viajes al gigante asiático, epicentro de este brote viral, no era aconsejable.

8/04/2020 7:59 AM

Etiopía declara el estado de emergencia para luchar contra el coronavirus

.

Etiopía declaró el miércoles el estado de emergencia para luchar contra el coronavirus, que afecta oficialmente a 55 personas y ha causado dos muertos en el país.

Es la primera vez que el estado de emergencia es instaurado en Etiopía desde la llegada al poder en abril de 2018 del primer ministro Abiy Ahmed, que desde entonces intenta favorecer las libertades políticas en este país hasta entonces muy autoritario.

“Ya que la pandemia se agrava, el gobierno etíope ha decidido declarar un estado de emergencia en el marco del artículo 93 de la Constitución” declaró Abiy en un comunicado.

Ningún detalle se ha proporcionado sobre las medidas exactas en el marco de este estado de emergencia y su impacto en la vida diaria de la gente.

Contrariamente a otros países de la región, como Ruanda o Mauricio, Etiopía, segundo país más habitado del continente con 100 millones de habitantes, no ha ordenado confinamiento a su población.

8/04/2020 7:56 AM

Boris Johnson, “estable y responde al tratamiento”

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, está respondiendo al tratamiento médico que está recibiendo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital del centro de Londres, dijo su portavoz el miércoles, que añadió que el líder británico estaba de buen ánimo.

“El primer ministro se mantiene clínicamente estable y está respondiendo al tratamiento. Continúa siendo atendido en la unidad de cuidados intensivos del hospital de St Thomas. Está bien de ánimo”, dijo el portavoz a la prensa.

8/04/2020 7:27 AM

Irán pide al FMI un préstamo de urgencia para enfrentar Covid-19

El presidente iraní, Hasán Rohani, exhortó el miércoles al Fondo Monetario Internacional (FMI) a concederle a su país, entre los más afectados por el nuevo coronavirus, un préstamo de urgencia de 5 mil millones de dólares que había pedido para luchar contra la pandemia.

“Exhorto a todas las organizaciones internacionales a asumir sus responsabilidades”, dijo Rohani durante el consejo de ministros.

“Somos un miembro del FMI (…). Si hubiera discriminación entre Irán y otros para la concesión de créditos, ni nosotros ni la opinión pública general no lo toleraría”, añadió, en unas declaraciones retransmitidas por la televisión.

Irán anunció el 12 de marzo haber recurrido al FMI, a quién, de forma muy excepcional, Teherán dijo haber pedido ayuda contra la COVID-19.

Teherán no ha recibido más ayuda del FMI desde un crédito que se le concedió entre 1960 y 1962, antes de la proclamación de la República Islámica en 1979, según datos de la institución.

“Nuestro banco central pidió acceso inmediato” a un Instrumento de Financiación Rápida (IFR) del FMI, declaró el 12 de marzo el ministro de Relaciones Exteriores, Mohamad Javad Zarif, en Twitter.

Según la página web del Fondo, el IFR “ofrece ayuda financiera rápida a todos los países miembros que la necesitan urgentemente”.

“Si no cumplen con sus obligaciones en esta difícil situación, el mundo los juzgará de otra manera”, advirtió Rohani.

Irán afirma que el nuevo coronavirus ha matado a más de 3 mil 800 personas y ha infectado a más de 62 mil 500 en todo el país. Pero, desde el extranjero, se cuestionan estos datos oficiales publicados por las autoridades iraníes y se barajan estimaciones mucho más elevadas.

8/04/2020 7:14 AM

No es momento de flexibilizar medidas contra Covid-19 en Europa: OMS

La rama europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el miércoles que pese a algunas “señales positivas” en ciertos países de la región, es demasiado pronto reducir las medidas para contener la propagación del coronavirus.

“No es el momento de flexibilizar las medidas. Hay que doblar y triplicar nuestros esfuerzos colectivos en favor de la eliminación (del virus) con el apoyo de la sociedad entera” afirmó Hans Kluge en rueda de prensa en línea desde Copenhague.

7/04/2020 6:34 PM

EU deporta a 400 niños migrantes bajo nuevas reglas por Covid-19

Autoridades de inmigración estadounidenses han deportado rápidamente a casi 400 niños migrantes interceptados en la frontera con México en las últimas dos semanas, bajo nuevas reglas que buscan limitar la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos, según datos del Gobierno vistos por ..

El Gobierno del presidente Donald Trump implementó nuevas normas fronterizas el 21 de marzo que eliminaron prácticas de décadas de duración bajo las leyes destinadas a proteger a los niños del tráfico de personas y ofrecerles la oportunidad de solicitar asilo en un tribunal de inmigración estadounidense.

Según las nuevas reglas, los funcionarios de Estados Unidos pueden retirar rápidamente a las personas sin procedimientos de inmigración estándar.

7/04/2020 5:30 PM

Trump dice que suspenderá la contribución de EU a OMS

El presidente Donald Trump aseguró que suspenderá la contribución de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras acusarla de haber emitido recomendaciones poco eficientes ante la crisis por la pandemia del Covid-19.

“Vamos a suspender [el envío] de las sumas destinadas a la OMS”, declaró Trump, sin más detalles, durante su rueda de prensa diaria.

Horas antes, Trump compartió un tuit contra el organismo en donde aseguraba que “la OMS realmente se equivocó”.

“Por alguna razón, está financiada en gran parte por Estados Unidos, pero muy centrada en China. Vamos a analizarlo más de cerca”, agregó el mandatario.

