This is how the voting for the major league all-star game came about

The MLB offered a newsletter on how the voting for him stars game of the majors 2021.

This is phase 1 of the votes that have been made in the first bulletin, which ends on July 2 at 12 at night.

American League.

Receivers:

1. Salvador Pérez, KC, 43%

2. Yasmani Grandal, CWS, 9%

3. Martín Maldonado, HOU, 7%

Others: Christian Vázquez, BOS, 6%; Kurt Suzuki, LAA, 6%

Initialists:

Vladimir Guerrero Jr., TOR, 51%

2. José Abreu, CWS, 9%

3. Yuli Gurriel, HOU, 8%

Others: Jared Walsh, LAA, 7%; Trey Mancini, BAL, 5%

Second bases:

1. Marcus Semien, TOR, 34%

2. Jose Altuve, HOU, 20%

3. DJ LeMahieu, NYY, 9%

Others: Nick Madrigal, CWS, 8%, Whit Merrifield, KC, 6%; David Fletcher, LAA, 6%

Third bases:

1. Rafael Devers, BOS, 28%

2. Yoán Moncada, CWS, 13%

3. Alex Bregman, HOU, 12%

Others: José Ramírez, CLE, 9%; Anthony Rendon, LAA, 7%

Shortstop:

1. Xander Bogaerts, BOS, 31%

2. Bo Bichette, TOR, 15%

3. Tim Anderson, CWS, 11%

Others: Carlos Correa, HOU, 10%; Adalberto Mondesi, KC, 8%

Gardeners:

1. Mike Trout, LAA, 15%

2. Aaron Judge, NYY, 11%

3. Byron Buxton, MIN, 8%

4. Adolis García, TEX, 7%

5. Teoscar Hernández, TOR, 5%

6. Randal Grichuk, TOR, 4%

7. Alex Verdugo, BOS, 4%

8. Randy Arozarena, TB, 4%

9. Michael Brantley, HOU, 3%

Others: Cedric Mullins, BAL, 3%; Andrew Benintendi, KC, 3%

Designated hitter:

1. Shohei Ohtani, LAA, 33%

2. JD Martinez, BOS, 18%

3. Yordan Alvarez, HOU, 9%

Others: Yermín Mercedes, CWS, 8%

National League.

Receivers:

1. Buster Posey, SF, 30%

2. Yadier Molina, STL, 16%

3. Willson Contreras, CHC, 11%

Others: Will Smith, LAD, 11%, William Contreras, 6%

First bases:

1. Max Muncy, LAD, 23%

2. Freddie Freeman, ATL, 16%

3. Anthony Rizzo, CHC, 12%

Others: Eric Hosmer, SD, 10%; Jesús Aguilar, MIA, 7%

Second bases:

1. Ozzie Albies, ATL, 17%

2. Adam Frazier, PIT, 12%

3. Gavin Lux, LAD, 10%

Others: Nico Hoerner, CHC, 10%; Jake Cronenworth, SD, 9%

Third bases:

1. Kris Bryant, CHC, 29%

2. Nolan Arenado, STL, 14%

3. Justin Turner, LAD, 12%

Others: Manny Machado, SD, 11%; Austin Riley, ATL, 11%

Shortstop:

1. Fernando Tatis Jr., SD, 40%

2. Javier Báez, CHC, 13%

3. Corey Seager, LAD, 9%

Others: Brandon Crawford, SF, 7%; Trea Turner, WSH, 6%

Gardeners of the National;

1. Ronald Acuña Jr., ATL, 16%

2. Nick Castellanos, CIN, 11%

3. Jesse Winker, CIN, 9%

4. Mookie Betts, LAD, 8%

5. Juan Soto, WSH, 4%

6. Chris Taylor, LAD, 4%

7. Bryce Harper, PHI, 3%

8. Trent Grisham, SD, 3%

9. Ketel Mars, ARI, 3%

Others: Joc Pederson, CHC, 2%; Christian Yelich, MIL, 2%; Tyler O’Neill, STL, 2%