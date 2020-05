The only way back to previous life – the vaccine for the new coronavirus – will be ready in “record, record, record” time, as proclaimed by US President Donald Trump. “At the end of the year, if we can. Maybe sooner, ”the president announced two weeks ago at the launch of Operation Speed ​​Warp, an unprecedented scientific deployment that takes its name from the imaginary speed greater than the speed of light that spacecraft reach in the television series Star Trek. For many experts, not only the name is science fiction. This is the winding road to the covid-19 vaccine.

“If Trump says that he is going to have a vaccine at the end of the year, what he is looking for is a formula to say: ‘I am going to the elections in November and in a month I will have the solution.’ Although it will not have it, ”says Rafael Vilasanjuán, an analyst at the Barcelona Global Health Institute (ISGlobal) who is part of the Board of Directors of Gavi, an alliance of governments, companies and institutions that has helped vaccinate 760 of other diseases. millions of children. The US presidential elections are on November 3. A vaccine that eliminates the plague of covid-19 is the best electoral promise imaginable.

History, however, does not invite optimism. There are only 26 vaccinated diseases, according to data from the World Health Organization. Taking a vaccine from the laboratory to the street has, until now, required an average of more than 10 years. And that when it is achieved. Margaret Heckler, head of public health for US President Ronald Reagan, announced in 1984 that the AIDS vaccine would be ready in two years. More than 35 have passed and still does not exist.

Any comparison with the past, however, is misleading. “Infectious diseases went down secondary roads and now we are in Formula 1. Science has never worked so quickly as now,” says Vilasanjuán. In the five months since the new coronavirus was identified in the Chinese city of Wuhan, 125 vaccine candidates have been developed and 10 of them are already being tested in humans in the US, China, Germany and the United Kingdom.

Vaccines use the coronavirus itself or some of its parts to train the immune system.

Measles virus

with the spicule genes

multiplies in the cell

Los riesgos de las prisas

“Olvidémonos: en diciembre no habrá una vacuna. No la habrá. Hay gente que a lo mejor se lo cree, pero, para todo el mundo, no la habrá. Y en el hipotético caso de que tuviésemos una vacuna, no sería la vacuna”, advierte Vilasanjuán. El analista, exsecretario general de Médicos Sin Fronteras Internacional, vaticina que las primeras vacunas —con una eficacia muy lejos del 100%— podrían llegar alrededor de enero de 2021. “Y de ahí a que llegue el pinchazo mágico a nuestro brazo quedará tiempo, porque hay que producirla y distribuirla. Esto no es fabricar lejía o ginebra. Yo creo que el escenario para este virus puede estar en torno a los dos años tranquilamente”, calcula.

La farmacéutica francesa Sanofi, una de las cuatro empresas que monopolizan la producción de vacunas en el mundo, calcula que fabricar una dosis requiere habitualmente entre seis meses y tres años, en un complejo proceso que a menudo implica cultivar los virus en células humanas en plantas industriales de alta seguridad. El 70% del tiempo se emplea en hacer los controles de calidad obligatorios para garantizar que nadie recibirá una vacuna defectuosa o contaminada.

A la viróloga Isabel Sola le preocupa que las prisas acaben frenando la vacuna en lugar de acelerarla. La científica, del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC), en Madrid, recuerda el catastrófico caso del virus respiratorio sincitial, la causa más frecuente de infecciones pulmonares en los bebés. En 1966, dos niños murieron en EE UU tras participar en el ensayo de una prometedora vacuna experimental que resultó empeorar la enfermedad en vez de prevenirla. La tragedia abortó los experimentos. Más de medio siglo después, no hay ninguna vacuna aprobada contra el virus respiratorio sincitial, que mata a 60.000 niños cada año.

Sola dirige junto a su colega Luis Enjuanes el desarrollo de una vacuna experimental contra el nuevo coronavirus. Su estrategia es modificar el material genético del virus para obtener una versión inofensiva. La mayor preocupación de la viróloga es que algunas vacunas experimentales no solo no protejan, sino que provoquen una mayor susceptibilidad al virus. Es una paradoja que ya se vio en el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), provocado por otro coronavirus hermano del actual que apareció en China en 2002 y mató a casi 800 personas. “Se vio una respuesta inflamatoria en los animales vacunados que no se veía en los no vacunados. Y no sabemos muy bien cuál es el mecanismo”, advierte Sola.

“Estamos en una situación de urgencia y hay que acelerar el proceso, pero no podemos saltarnos etapas sin conocer los riesgos”, alerta la viróloga. La científica también recuerda el caso de la primera vacuna aprobada contra el rotavirus, la principal causa de ingreso hospitalario por diarrea en los niños. Las autoridades estadounidenses autorizaron la vacuna en 1998, pero el fabricante —la farmacéutica Wyeth, hoy integrada en Pfizer— la retiró del mercado un año después, tras inyectársela a un millón de niños y detectar 100 casos de invaginación intestinal, una obstrucción del aparato digestivo potencialmente muy grave. Los ensayos clínicos previos, realizados con 10.000 niños, no habían descubierto este posible efecto adverso. La siguiente vacuna se tuvo que probar con 60.000 niños.

El biólogo David Pulido Gómez trabaja en la Universidad de Oxford (Reino Unido) en una de las vacunas experimentales contra la covid-19 más adelantadas. El Gobierno de EE UU, dentro de la Operación Velocidad Warp, ha puesto 1.200 millones de dólares sobre la mesa para acelerar este proyecto, en el que también participa la farmacéutica británica AstraZeneca, madre de fármacos como el omeprazol, contra la acidez de estómago. La Administración Trump quiere 300 millones de dosis de la vacuna en enero. AstraZeneca afirma que tiene capacidad para producir al menos 1.000 millones de dosis entre septiembre y comienzos de 2021, aunque reconoce que “la vacuna puede no funcionar”, según subrayó en un comunicado el 21 de mayo.

“Si se quiere tener pronto la vacuna, hay que asumir riesgos y manufacturar la vacuna sin saber totalmente su eficacia. Si no se asumen, no va a estar lista”, resume Pulido. La vacuna más rápida realizada en el siglo XXI, la del ébola, requirió cinco años. Lo normal es asegurarse de que una vacuna experimental es eficaz antes de fabricarla en cantidades industriales, pero con la covid-19 no habrá esperas. La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias —la CEPI, fundada por los gobiernos de Noruega e India, la Fundación Bill & Melinda Gates, el Wellcome Trust y el Foro Económico Mundial— ya se ha comprometido a financiar la fabricación de diferentes vacunas experimentales antes de saber si funcionan. Probablemente habrá que tirar a la basura centenares de millones de vacunas inútiles, pero se ganará tiempo.

Los inasumibles plazos habituales

Acortar los tiempos

“El primer problema es científico: los ingredientes de la vacuna. Luego es un problema médico: hay que demostrar que es eficaz. Y luego es casi un problema de ingeniería: ¿cómo manufacturamos un producto en grandes cantidades de manera segura?”, reflexiona el médico español Pablo Tebas, que dirige en la Universidad de Pensilvania los primeros ensayos en humanos de la vacuna de ADN de la biotecnológica estadounidense Inovio.

La OMS, la alianza Gavi, la CEPI y otras organizaciones internacionales lanzaron el 26 de abril “un proyecto de colaboración sin precedentes”, bautizado Acelerador ACT, para propulsar el desarrollo de vacunas y tratamientos contra la covid-19 “en tiempo récord”. El director general de la OMS, el biólogo etíope Tedros Adhanom, afirmó en marzo que “todavía faltan al menos entre 12 y 18 meses para tener una vacuna”. Ese sigue siendo el cálculo más repetido.

Parches hasta la vacuna definitiva

La viróloga francesa Marie-Paule Kieny dirigió la investigación de vacunas en la OMS durante una década. Cuando estalló el brote de ébola en África occidental en 2014, ella tomó las riendas de la búsqueda de la vacuna. “En 12 meses podríamos tener un candidato a vacuna contra la covid-19 que muestre indicios de eficacia y que podría ser autorizado mediante un procedimiento de emergencia. Es probable que en 2021 haya vacunaciones de algunos grupos específicos, como los trabajadores sanitarios”, opina Kieny, hoy miembro de la junta directiva de la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Suiza. Pero el camino hacia el pinchazo mágico, alerta la viróloga, está lleno de trampas: “¿Cuál será la efectividad de las vacunas? ¿Cuánto durará la protección? ¿Servirá para reducir la transmisión del virus si, como es probable, la vacuna no evita la infección [aunque sí los efectos más graves, como la neumonía]?”.

Los expertos consultados coinciden en que habrá una primera generación de vacunas de eficacia limitada, quizá las basadas en ARN o ADN, que servirán de parche hasta que se consiga la vacuna definitiva. La vacuna de la gripe de este año, por ejemplo, tiene una eficacia de solo el 45%. La fundación del multimillonario Bill Gates, el mayor financiador de vacunas en el mundo, calcula que un pinchazo contra la covid-19 con una eficacia del 70% sería suficiente para detener la pandemia. Con un 60% podría valer, pero habría brotes localizados. Menos del 60% no frenaría al coronavirus.

La ventaja de las vacunas de ARN o ADN es que se pueden desarrollar muy rápido, pero su eficacia está por ver. Todavía no hay ninguna autorizada para ninguna enfermedad. “Estamos muy en marcha para tener una vacuna a finales de este año en EE UU y espero que en la primera parte de 2021 en otros países”, sostiene el farmacéutico español Juan Andrés, director técnico de Moderna, la empresa estadounidense con la vacuna de ARN más adelantada.

“Es posible que se necesite una segunda dosis”, reconoce David Pulido sobre la vacuna en la que trabaja en Oxford, elaborada a partir de un adenovirus del resfriado. La segunda dosis duplicaría el desafío. Si ya es un reto producir 7.000 millones de vacunas en unos pocos meses, habría que hacer 14.000 millones.

Pulido apunta otro obstáculo que puede aparecer cuando las vacunas experimentales lleguen a la fase 3, a los ensayos con miles de personas diseñados para comprobar que el medicamento, efectivamente, previene la enfermedad. “Para poder demostrar la eficacia de una vacuna necesitamos que el virus se transmita en la comunidad. Necesitamos ver que las personas que han sido vacunadas están protegidas frente al virus. Pero, gracias al confinamiento, cada vez hay menos infecciones. Esto son muy buenas noticias pero, si no hay transmisión, en vez de saber en uno o dos meses si la vacuna es eficaz, nos puede llevar seis meses o más”, calcula el biólogo de Oxford.

.