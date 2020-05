Home

News World News Economy

Entertainment TV Movies Music People

Health Coronavirus

Hi-Tech Mobile Gaming Internet Apple

Sports Football MMA – UFC Motors NBA Tennis NFL WWE

Science Space

Economy Financial

USA New York

Looking for a good movie to watch and distract you from your long stay at home? We have great options for you! After going through the solid catalog of this platform, here is a list of the 50 best movies on Netflix. One of the most beloved and influential science fiction movies of all time, is officially on Netflix. Marty McFly (Michael J. Fox) is a high school student with a somewhat unpleasant life. The headmaster of the school beats him and in addition, he must endure the tense relationship between his father (Crispin Glover) and his beautiful mother (Lea Thompson). However, when Marty’s eccentric science friend Doc (Christopher Lloyd) turns DeLorean into a time machine, he sends Marty back to the 1950s, just before his teenage parents met and fell in love. Of course, his presence causes a stir, and it’s up to him to make sure his parents come together in the end or he will cease to exist. The couple in question is playwright Charlie Barber (Adam Driver) and his actress wife Nicole (Scarlett Johansson). Nicole wants to return to Los Angeles, where a new job awaits her, while Charlie preferred to stay in New York. As the saying goes, this situation becomes “the drop that spilled the glass” of + Instant Queue“data-reactid =” 64 “> + Instant Queue Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981) + Instant Queue“data-reactid =” 85 “> + Instant Queue Rosemary’s Baby (1968) a woman in a blue dress and a knife in her hand Plus Roman Polanski’s first American film is an adaptation of one of Ira Levin’s best-selling horror books. Rosemary’s Baby is one of the most admired and disturbing horror movies of all time. When Rosemary Woodhouse (Mia Farrow) and her actor husband, Guy (John Cassevetes), move to Bramford, a former New York City building with only elderly residents and a strange reputation, Rosemary is suspicious of neighbors and strange noises surrounding the building.} Zodiac (2007)

+ Instant Queue“data-reactid =” 131 “> + Instant Queue

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

The film follows Miles Morales (Shameik Moore), who fans of the Ultimate Marvel universe will recognize, a teenager who takes a bite out of a radioactive spider and develops spider superpowers.

+ Instant Queue“data-reactid =” 153 “> + Instant Queue

The Irishman (2019)

Based on historical events, the film follows Frank eventually doing jobs for crime boss Russell Bufalino (Joe Pesci). Over the years, Sheeran approaches union leader Jimmy Hoffa (Al Pacino), becoming his bodyguard and confidant, leaving him in an awkward position when the mob decides that Hoffa is more troublesome than he is worth.

+ Instant Queue“data-reactid =” 175 “> + Instant Queue

Dolemite is My Name

Murphy plays Rudy Ray Moore, a musician who completely transformed into the 70s blaxploitation character Dolemite, becoming a cult star in the process. One of a series of movies Netflix made in 2019 in an attempt to break into the Oscars (successfully, though not with Dolemite), is more provocative than the average Eddie Murphy comedy and sees one of the world’s most beloved comics. he may face one of his most nuanced, dramatic, yet still hilarious roles.

+ Instant Queue“data-reactid =” 196 “> + Instant Queue

The Way (2019)

+ Instant Queue“data-reactid =” 218 “> + Instant Queue

The Matrix (1999)

men shooting another who is jumping

More

It won four Oscars and became one of the most influential and meme-worthy films of an entire generation. In the story, the protagonist, Neo, discovers that the world he thought he lived in is nothing more than a virtual simulation to which he is connected by a cable plugged into his brain. And then you will find that you are not the only one.

+ Instant Queue“data-reactid =” 244 “> + Instant Queue

Step Brothers (2008)

two black-dressed honors atop a car posing

Plus

Brennan (Will Ferrell) and Dale (John C. Reilly) may be adult men, but that doesn’t stop them from going into a total sibling war when their single parents get engaged. Despite their age, these beings still live in their parents’ house and are lazy people who have never worked in their lives. However, now her parents are tired.

When they get an ultimatum to move, they will have to get along, get a job, and join the real world as they should have done 20 years ago before ending up on the street. Ferrell and Reilly are constantly showing in this film the unusual process of this growth.

+ Instant Queue“data-reactid =” 269 “> + Instant Queue

Burning (2018)

Writer Lee Jong-su (Yoo Ah-in) runs into a woman he grew up with, Shin Hae-mi (Jeon Jong-seo). He’s also working a job with no future to stay afloat, but he’s excited to see the girl again, with whom he begins an adventure.

However, when Hae-mi returns from a trip to Africa, he brings a friend: a wealthy businessman named Ben (Steven Yeun). Jong-su feels immediate resentment for the man who has enchanted Hae-mi. As the three of them spend time together, Ben reveals himself, little by little, to Jong-su, who begins to understand that something dangerous is hiding behind Ben.

It is an intense psychological thriller, which touches on themes of masculinity, economic decline and even international politics. It is a film that leaves viewers thinking long after it ends.

+ Instant Queue“data-reactid =” 290 “> + Instant Queue

Rome (2018)

Alfonso Cuarón’s film follows Cleo (Yalitza Aparicio), a maid who works in the home of a wealthy doctor, Antonio (Fernando Grediaga), and his wife, Sofía (Marina de Tavira). Cleo cleans the house, cares for the children, and keeps the family under control. The woman is the type of character who is usually relegated to a minor role in stories like this, but Cuarón focuses on her, describing her daily work and struggles with a surprise pregnancy and an unreliable lover. It is a beautiful film, delicately composed and shot in black and white.

+ Instant Queue“data-reactid =” 311 “> + Instant Queue

Kill Bill Vol. 1 and Vol. 2 (2003/2004)

a blonde woman with serious face

Plus

Quentin Tarantino’s two-part bloodbath is a masterful imitation of various genres (martial arts films, westerns, and more) and arguably his best work.

The story is about a woman known as The Bride (Uma Thurman).

In this plot, she is seen as The Bride, she is an ex-murderess who tried to get out of business, but her former colleagues, led by her mentor and lover, Bill (David Carradine), decided not to let her go, so they murdered all the guests of the her wedding party and also, they put a bullet in her head.

Years later, she wakes up from the coma, with only one goal in mind: to get revenge. With a duration of approximately four hours and some continents in its two halves, Kill Bill shows the style of Tarantino in all its splendor and excess. It’s a movie with hyper-stylized action, sharp dialogue, and a dynamic soundtrack featuring sheet music from classic movies, country music, and more.

+ Instant Queue“data-reactid =” 338 “> + Instant Queue

Blue Valentine (2010)“data-reactid =” 339 “> Blue Valentine (2010)

Blue valentine, by Derek Cianfrance, is the story of a relationship, its happy beginning and its bitter end, told through a narration that comes and goes in time. & nbsp; When they meet, Dean (Ryan Gosling) is a deserter who works for a moving company, and Cindy (Michelle Williams) is a medical student. But despite her different backgrounds, Cindy ends up attracted to Dean’s effervescence and romantic personality.“data-reactid =” 356 “> Derek Cianfrance’s Blue Valentine is the story of a relationship, its happy start and its bitter end, told through a narrative that comes and goes in time. When they meet, Dean (Ryan Gosling) is a deserter who works for a moving company, and Cindy (Michelle Williams) is a medical student, but despite her different backgrounds, Cindy ends up attracted to Dean’s effervescence and romantic personality.

After Cindy discovers she is pregnant, they start a life together. The film examines them throughout their years together, as the two, once so passionate, become increasingly irritated and somewhat disinterested. It is a brutal and honest look at the arch of love.“data-reactid =” 357 “> After Cindy discovers she is pregnant, they start a life together. The film examines them throughout their years together, as the two, once so passionate, become increasingly irritated and they are somewhat disinterested. It is a brutal and honest look at the arch of love.

+ INSTANT QUEUE“data-reactid =” 359 “> + INSTANT QUEUE

God’s Own Country (2017)

After the family hires a Romanian immigrant, Gheorghe (Alec Secareanu), to help with farm work, he and Johnny grow closer and closer. It is an intimate film, built around subtle acting and Lee’s appreciation for the vast and beautiful countryside.

Mudbound (2017)

The farm owners are the McAllans, who move there once Henry (Jason Clarke) buys the land. Along with his wife, Laura (Carey Mulligan); and the racist father, Pappy (Jonathan Banks), the McCallans work the land with the help of black sharecroppers, Hap (Rob Morgan) and Florence Jackson (Mary J. Blige).

The film explores the ways these two families navigate the social hierarchies of the time, and the chaos that ensues when two children, Jamie McCallan (Garrett Hedlund) and Ronsel Jackson (Jason Mitchell) return from World War II. The thick mud from McAllan’s farm is a metaphor for the film, and the camera captures it in a very beautiful way.

+ Instant Queue “data-reactid =” 401 “> + Instant Queue

The Meyerowitz Stories (2017)

+ Instant Queue” data-reactid=”422″>+ Instant Queue

The Ballard of Buster Scruggs (2018)

+ Instant Queue” data-reactid=”442″>+ Instant Queue

La película sigue al Rey Arturo (Graham Chapman) y sus seguidores, incluidos Lancelot (Juan Cleese), Bedevere (Terry Jones), Galahad (Michael Palin) y Patsy (Terry Gilliam), en su búsqueda por encontrar el Santo Grial. Su misión los lleva lejos a través de una variedad de escenas extrañas, que incluyen un duelo contra un caballero que no sabe cuándo dejarlo (incluso después de perder un brazo o dos) y un encuentro con un conejo moribundo. Es una película llena de ideas brillantemente absurdas y un gran elenco de estrellas.

+ Instant Queue” data-reactid=”463″>+ Instant Queue

Frances Ha (2012)

Para la mayoría de los estadounidenses, la década de los 20 es de transición, de descubrir lo que quieren y sentar las bases para su futuro, pero eso no es así para Frances Halladay (Greta Gerwig).

A los 27 años, Frances es una aspirante a bailarina en un estudio que no parece demasiado interesado en ella.

Vive en un apartamento con su mejor amiga, Sophie (Mickey Sumner), y está tan cómoda que decide terminar con su novio cuando él le pide que se mude con él.

Desafortunadamente para Frances, Sophie decide mudarse a lo que sería su apartamento de ensueño en Tribeca, dejando a Frances intentando averiguar qué va a hacer con su vida.

+ INSTANT QUEUE” data-reactid=”488″>+ INSTANT QUEUE

A Serious Man (2009)

Su esposa lo está dejando por otro hombre, un crítico anónimo está poniendo en riesgo su mandato académico, un estudiante está tratando de sobornarlo para obtener mejores notas, y quizás lo peor de todo es que nadie puede explicarle por qué algo de esto está sucediendo.

La película puede sonar deprimente, y lo es, pero también es una exploración tragicómica sorprendentemente divertida del sufrimiento humano en un pequeño rincón del universo indiferente.

+ INSTANT QUEUE” data-reactid=”511″>+ INSTANT QUEUE

Shadow (2018)” data-reactid=”512″>Shadow (2018)

+INSTANT QUEUE” data-reactid=”532″>+INSTANT QUEUE

Inglourious Basterds (2009)

Los bastardos del mismo nombre son un grupo de comandos judío-estadounidenses liderados por el teniente Aldo Raine (Brad Pitt) que libran una guerra de guerrillas en la Francia ocupada por los nazis, y finalmente se unen con la inteligencia británica para planear un ataque contra el propio Hitler.

+ Instant Queue” data-reactid=”554″>+ Instant Queue

Blade Runner

un hombre serio apuntado con una pistola

Más

A pesar de que Deckard estaba retirado, la policía decide reintegrarlo para resolver un muy caso especial que se trataba de cuatro replicantes renegados que estaban sueltos en la Tierra.

+ Instant Queue” data-reactid=”580″>+ Instant Queue

Apostle (2018)

Thomas pretende ser un nuevo iniciado y comienza a explorar la isla, en busca de pistas sobre dónde podría estar su hermana. Su investigación da algunos giros extraños, a medida que aprende más sobre la secta. Aunque la película comienza con calma, rápidamente se convierte en una película frenética, deleitándose con la sangre y la violencia.

+ Instant Queue” data-reactid=”601″>+ Instant Queue

The Witch (2015)

Ambientada en el siglo XVII, la película comienza cuando William (Ralph Ineson), debido a un desacuerdo sobre la teología, es expulsado de su municipio, junto con su familia. William y su esposa, Katherine (Kate Dickie) y sus hijos, Thomasin (Anya Taylor-Joy), Caleb (Harvey Scrimshaw), las mellizas Mercy (Ellie Grainger) y Jonas (Lucas Dawson), y Samuel recién nacido, construyen una casa en el borde de un bosque oscuro.

+ INSTANT QUEUE” data-reactid=”622″>+ INSTANT QUEUE

Ravenous (2017)

Es una película de terror con un ritmo deliberadamente e inquietantemente hermoso. El protagonista es un hombre llamado Bonin (Marc-Andre Grondin), que deambula por el campo, encuentra otros supervivientes y mata a zombis. A medida que el grupo crece, la película le da a cada personaje un desarrollo adecuado, por lo que se siente completamente desarrollado, a diferencia de los supervivientes de muchas películas de zombis.

+ INSTANT QUEUE” data-reactid=”644″>+ INSTANT QUEUE

Uncut Gems (2019)

adan sandler usando lentes para ver y sosteniendo algo en sus manos

Más

Howard Ratner (Adam Sandler) es un joyero carismático de la ciudad de Nueva York que siempre está buscando el próximo gran puntaje. Cuando la estrella de la NBA, Kevin Garnett, se interesa por la adquisición de alto valor más reciente de Howard, creyendo que le traerá suerte, Sandler hace una serie de apuestas de alto riesgo que podrían conducir a la ganancia inesperada de su vida.

Desafortunadamente, no todos en su vida están dispuestos a esperar esa ganancia inesperada. Howard tiene que realizar un acto de equilibrio precario entre empresas, familiares, cobradores de deudas y más para obtener el pago.

+ INSTANT QUEUE” data-reactid=”670″>+ INSTANT QUEUE

Green Room (2015)

una mujer rubia con con su rostro que expresa preocupación

Plus

En esta película de terror vemos como los músicos de una banda son encerrados en la habitación de un bar que se encuentra en lo más profundo de los bosques de Oregon. La razón: haber sido testigos de un brutal asesinato detrás del escenario donde se presentaban.

Los homicidas no solo quieren acabar con la vida de los únicos testigos, sino que, además, se manifiestan como una pandilla de neonazis que reivindican el concepto de la supremacía blanca a cualquier precio.

Green Room es una historia oscura, llena de suspenso y sádica en todas las mejores formas en que los thrillers deberían ser, y presenta actuaciones notables de sus estrellas, incluyendo el fallecido Anton Yelchin en su papel final antes de su trágica muerte.

+Instant Queue” data-reactid=”696″>+Instant Queue

Pan’s Labyrinth (2006)

el Fauno de la película el Laberinto del Fauno

Más

Después de la Guerra Civil española, la película sigue a una joven con gran imaginación que también está a punto de convertirse en la princesa de un reino subterráneo. Dejada a un lado por su cruel padrastro militar y aislada de su madre, Ofelia (Ivana Baquero) se entretiene en el terreno de su hogar en el campo español.

Cuando se topa con un laberinto de piedra presidido por un sospechoso fauno llamado Pan (Doug Jones), se le pide que complete tres tareas que amenazan la vida, para demostrar que ella es la princesa mítica, regresada para reclamar su reino. El viaje de Ofelia se ve frustrado por una resistencia guerrillera al gobierno del fascista Francisco Franco y la fragilidad desmoronada de su familia recién formada.

+Instant Queue” data-reactid=”722″>+Instant Queue

Gerald’s Game (2017)

La pareja formada por Jessie (Carla Gugino) y Gerald Burlingame (Bruce Greenwood), con la esperanza de volver a encender su pasión, se toma unas vacaciones en una casa remota del lago.

Gerald quiere experimentar con la esclavitud, esposar a Jessie a la cama, pero después de una discusión, muere de un ataque al corazón, dejando a Jessie atada sin ayuda cerca. Cuando se produce la deshidratación y el shock, Jessie lucha por escapar.

Aunque la mayor parte de la película tiene lugar en una sola habitación, el director Mike Flanagan hace un gran uso del espacio limitado, jugando con los límites entre la realidad y la imaginación de Jessie.

+ INSTANT QUEUE” data-reactid=”745″>+ INSTANT QUEUE

I am the pretty thing that lives in the house (2016)

Esta película evita muchas de las trampas de las películas de terror modernas, el intercambio de miedos y revelaciones sangrientas e inquietantes tomas de pasillos oscuros y secuencias sutilmente inquietantes. La película está protagonizada por Ruth Wilson, en su papel de Lily Saylor, una enfermera residente asignada para atender a la autora de horror Anis Blum (Paula Prentiss).

La casa de Blum, anidada por los bosques de Nueva Inglaterra, es espeluznante, es decir, las luces se atenúan y los muebles se llenan de polvo por falta de cuidado. A medida que pasan las noches, la casa también se vuelve espeluznante en algunas formas poco naturales, y Lily descubre que puede que no esté sola. La película se mueve a un ritmo deliberado (algunos podrían decir glacial), pero utiliza cada segundo para lograr un gran efecto, creando una atmósfera de fatalidad que se aproxima constantemente.

+Instant Queue” data-reactid=”766″>+Instant Queue

The Invitation (2015)

+ Instant Queue” data-reactid=”786″>+ Instant Queue

The Lobster (2015)

+ Instant Queue” data-reactid=”806″>+ Instant Queue

Okja (2017)

una imagen de la película Okja con los protagonistas (un cerdo gigante y una niña)

Más

Mija se embarca en una aventura por todo el planeta para salvar a su mejor amigo, cruzando caminos con capitalistas, manifestantes y consumidores, cada uno con sus propias agendas para Okja.

Okja pinta un retrato sombrío y provocativo del capitalismo y el consumismo en su peor momento. Es a la vez una crítica mordaz de la crueldad de la industria de la carne y la hipocresía de las personas con “aparentes” buenas intenciones.

+Instant Queue” data-reactid=”832″>+Instant Queue

V for Vendetta (2005)

+ INSTANT QUEUE” data-reactid=”852″>+ INSTANT QUEUE

Her (2013)

Dada la creciente fascinación de la sociedad por los populares dispositivos robóticos, no es sorprendente que una de las mejores películas románticas de la última década sea sobre un hombre y su asistente digital.

Por otro lado, Theodore se está recuperando del colapso de su matrimonio, y para poner su vida en orden, compra el último modelo de asistentes de inteligencia artificial. Samantha (Scarlett Johansson), como se llama a sí misma, demuestra ser una compañera encantadora, y a pesar de que ella existe solo como una voz en su teléfono, las dos se enamoran. Es una película extraordinaria, con una magnífica fotografía cinematográfica, excelentes interpretaciones y una historia tan emocionante como emotiva.

+ Instant Queue” data-reactid=”874″>+ Instant Queue

Clouds of Sils Maria (2014)

Un director popular busca a María y le pide que protagonice su nueva producción de la obra, esta vez como la mujer mayor, Helena. El director ofrece el papel de Sigrid a una escandalosa y joven estrella adolescente llamada Jo-Ann Ellis (Chloe Grace Moretz). Junto con su asistente, Valentine (Kristen Stewart), María pasa un tiempo en la remota casa de Melchior, enfrentando el paso del tiempo y su propio drama personal.

+Instant Queue” data-reactid=”895″>+Instant Queue

Y tu mamá también (2001)

Ella, después de enterarse de la infidelidad de su esposo, acepta la oferta de los jóvenes. En el camino, los tres compañeros intercambian historias y se conocen íntimamente, aunque eso no siempre es lo mejor. Es una película profunda sobre el crecimiento en medio de la agitación social en México, llena de impresionantes tomas del campo mexicano, cortesía del aclamado director de fotografía Emmanuel Lubezki.

+Instant Queue” data-reactid=”916″>+Instant Queue

Fyre (2019)

Este documental retrata la trágica e inesperada historia del Festival Fyre. Esta creación del empresario tecnológico Billy McFarland y el rapero Ja Rule, se suponía que sería un exuberante festival de música en una hermosa isla en las Bahamas, con invitados que pagaron precios elevados para volar y disfrutar del evento.

Pero la verdad es que el festival terminó convirtiéndose en gran incendio, y cuando los espectadores llegaron se encontraron con carpas de emergencia, una comida repugnante, sin suministros suficientes y peor aún, sin la asistencia de las bandas programadas para encabezar el evento.

+ INSTANT QUEUE” data-reactid=”938″>+ INSTANT QUEUE

The Princess and the Frog (2009)

la Animación de una princesa de Disney besando una rana

Más

Tiana (con la voz de Anika Noni Rose) es una camarera en la década de 1920 en New Orleans que sueña con abrir su propio restaurante para compartir su cocina con el mundo. Sin embargo, cuando se topa con un príncipe rana desesperado por convertirse en humano, su naturaleza generosa se aprovecha de ella y le da un beso a la rana. Excepto que la rana no se convierte en príncipe, sino que sigue siendo una rana. En un emocionante viaje a través del Bayou para regresar a su forma humana, Tiana debe evadir al médico brujo vudú Facilier y romper el hechizo antes de que sea demasiado tarde.

+Instant Queue” data-reactid=”963″>+Instant Queue

Springsteen on Broadway (2018)

+ INSTANT QUEUE” data-reactid=”984″>+ INSTANT QUEUE

The Tigers of Scotland (2018)

+INSTANT QUEUE” data-reactid=”1005″>+INSTANT QUEUE

Jiro Dreams of Sushi (2011)

En una era de micro empleos y oportunidades siempre cambiantes, puede ser difícil imaginar trabajar en la misma posición durante décadas. Sin embargo, eso es lo que ha hecho el chef de sushi Jiro Ono.

+ INSTANT QUEUE” data-reactid=”1026″>+ INSTANT QUEUE

Icarus (2017)

Bryan Fogel, Icarus, comenzó como un intento de evidenciar los efectos del dopaje, con Fogel tomando drogas para competir en una carrera de bicicletas. En un acto de serendipia periodística, Fogel conoce a un médico ruso, Grigory Rodchenkov, quien lleva a Fogel a una historia mucho más grande: un programa de dopaje patrocinado por el Estado ruso que podría poner en duda la validez de los deportes internacionales.” data-reactid=”1044″>El primer documental de Bryan Fogel, Icarus, comenzó como un intento de evidenciar los efectos del dopaje, con Fogel tomando drogas para competir en una carrera de bicicletas. En un acto de serendipia periodística, Fogel conoce a un médico ruso, Grigory Rodchenkov, quien lleva a Fogel a una historia mucho más grande: un programa de dopaje patrocinado por el Estado ruso que podría poner en duda la validez de los deportes internacionales.

+INSTANT QUEUE” data-reactid=”1047″>+INSTANT QUEUE

Fire At Sea (2016)

El documental de 2016 de Gianfranco Rosi examina la crisis de los refugiados en Europa, centrándose en la pequeña isla de Lampedusa, que se encuentra entre Sicilia y Túnez. La película sigue dos historias dispares: la primera es de un grupo de refugiados que cruzan el mar hacia Lampedusa y la otra es de los isleños, incluyendo un niño llamado Samuele.

Aunque muchos han criticado la estructura de la película, citando una falta de conexión entre las dos historias, el enfoque de Rosi es sorprendente. Los refugiados, abarrotados de balsas, adelgazados por el hambre, hacen una yuxtaposición impactante a la historia del isleño, viviendo en una soledad tan inocente, parece incomprensible que la guerra y el hambre puedan estar tan cerca.

+INSTANT QUEUE” data-reactid=”1069″>+INSTANT QUEUE

The Death and Life of Marsha P. Johnson (2017)

La película de Francia sigue a la activista Victoria Cruz mientras busca evidencia para reabrir el caso de Johnson, pero el documental no es solo una historia de crimen real. La película profundiza en la historia del movimiento por los derechos de los homosexuales, particularmente los disturbios de Stonewall, y cómo las diferentes facciones en el movimiento a menudo están en desacuerdo. Es un documental perspicaz, incluso si no resuelve el caso frío central.

+INSTANT QUEUE” data-reactid=”1090″>+INSTANT QUEUE

Saving Capitalism (2017)

En una era de desigualdad cada vez mayor, la economía se ha convertido en un campo más polémico de lo habitual. Múltiples candidatos en las elecciones de 2016 convirtieron las quejas populistas y económicas en partes clave de su mensaje, e incluso hasta los economistas han sido protagonistas de grandes batallas que hablan tanto a favor como en contra del capitalismo.

+INSTANT QUEUE” data-reactid=”1112″>+INSTANT QUEUE

Las 50 mejores películas en Netflix ahora disponibles (junio 2020) appeared first on Digital Trends Spanish.” data-reactid=”1113″>The post Las 50 mejores películas en Netflix ahora disponibles (junio 2020) appeared first on Digital Trends Español.

Share Article:

May 30, 2020 Huawei reaffirms its commitment to digital Europe