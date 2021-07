Super year! Superhero series lead 2021 Emmy nominations

It is a historic day for the superhero series. The Academy of Television Arts and Sciences presents its extensive list of nominees and Marvel Studios productions are at the top, but also others developed in the same genre. Variety reports that WandaVision – 95%, [entity_embed style=”link-tomatometro” id_entity=”413409″][Temporada] The Boys (2)[/entity_embed, Falcon y el Soldado del Invierno – 97% y más sorprenden esta tarde con la inmensa cantidad de nominaciones, liderando el compendio y dando un giro a lo que se piensa sobre este tipo de producciones.

Las series de superhéroes han ganado especial notoriedad en los años recientes. Por supuesto que han sido impulsadas por el cine del mismo género, no obstante, cada una nos ofrece un estilo particular y una propuesta que se queda con los espectadores. WandaVision ha sido nominada en 23 categorías, entre ellas Mejor Miniserie, Mejor Actriz en una Miniserie o Película de Televisión y Mejor Actor en una Miniserie o Película de Televisión; esta producción de Marvel Studios llegó a Disney Plus a principios de año y rápidamente se convirtió en una de las más vistas, pasando a ser tendencia cada viernes y sorprendiendo con un final que pocos esperaban.

A WandaVision le hace competencia The Boys en la categoría de Mejor Miniserie, y es que tal producción de Amazon ha conquistado el cielo y la tierra con una aventura divertida, gore y que no teme poner de cabeza los tropos que todos conocemos sobre los superhéroes. La segunda temporada de The Boys se estrenó en Prime Video durante el verano del año pasado y cada capítulo era una fuente interminable de debate y memes en redes sociales, siempre entregando líneas satíricas y desafíos a los grandes del género como Marvel Studios.

Otras series basadas en cómics que resultaron nominadas en categorías no tan prominentes son Lucifer – 79%, Doom Patrol – 93%, The Umbrella Academy – 93% y Falcon y el Soldado del Invierno – 97%. En el caso de la última, Don Cheadle fue nominado a Mejor Actor invitado en una Serie Dramática por aparecer en pantalla tan solo un par de minutos, hecho que ha sorprendido a los usuarios de las redes sociales. Es interesante notar cómo el género continúa creciendo y son más las personas que toman la iniciativa de darle una oportunidad a estos títulos y unirse a la euforia en Twitter; 2021 se convierte en el mejor año hasta ahora para los superhéroes en la pantalla chica y el futuro podría ser todavía mucho mejor.

Desde enero, los fans de WandaVision exigieron la nominación al Emmy para Elizabeth Olsen, quien encantó al público con su actuación como la Bruja Escarlata, específicamente en aquella escena cuando visita el terreno que le compró Vision para construir su casa y rompe a llorar ante los sueños hechos añicos. La actriz ha obtenido lo que el fandom tanto deseaba y ahora es cuestión de tiempo para descubrir si se lleva a casa o no el codiciado premio. ¿Las series de superhéroes serán capaces de triunfar en sus nominaciones o serán derrotadas por otras fuera del género?

La serie de superhéroes que está en boca de todos justo ahora es Loki – 96% en Disney Plus. El capítulo final llegará a la plataforma mañana y los fans ya tienen listas sus teorías, pero tal vez las cosas resulten muy diferentes a lo que están imaginando. El Universo Cinematográfico de Marvel está comenzando una nueva etapa y podría ser más brillante de lo que esperamos. ¿Veremos más series del estudio en el futuro? Ante el éxito de las recientes, seguramente los señores de Marvel querrán repetir la hazaña más adelante. Y tú, ¿estás de acuerdo con las nominaciones de los Emmy 2021?

