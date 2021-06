TOMORROW at 10 pm ET / 7 pm PT live on ESPN, ESPN Deportes & ESPN + @ The Theater at Virgin Hotels Las Vegas

(ESPN, ESPN Deportes & ESPN +, 10 pm ET / 7 pm PT)

• Shakur Stevenson 129.6 lbs vs. Jeremiah Nakathila 129.4 lbs

(Vacant WBO Interim Jr Lightweight World Title – 12 Rounds)

Judges: Max De Luca, Dave Moretti and Lisa Giampa

Referee: Celestino Ruiz

• José Pedraza 139.8 lbs vs. Julian Rodriguez 141.4 lbs

(Jr. Welterweight— 10 Rounds)

(ESPN +, 6:30 pm ET / 3:30 pm PT)

• Tyler McCreary 131.6 lbs vs. Manuel Rey Rojas 131.6 lbs

(Jr. Lightweight – 8 Rounds)

• John Bauza 140 lbs vs. Christon Edwards 140.4

(Jr. Welterweight – 8 Rounds)

• Xander Zayas 147.4 lbs vs. Larry Fryers 144.6

(Welterweight – 6 Rounds)

• Bryan Lua 131.4 lbs vs. Frevian Gonzalez 131.8

(Jr. Lightweight – 6 Rounds)

• Troy Isley 156.8 lbs vs. LaQuan Evans 156

(Middleweight – 4 Rounds)

• Kasir Goldston 142 lbs vs. Maurice Anthony 142

(Welterweight – 4 Rounds)

• Jahi Tucker 146 lbs vs. Ysrael Barboza 146.4

(Welterweight – 4 Rounds)