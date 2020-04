Schlumberger Limited (NYSE: SLB) today reported the results for the first quarter of 2020.

First quarter results

(in millions, except for number of shares)

Three months ended

Change

March 31, 2020

December 31, 2019

March 31, 2019

Sequential

Compared to the previous year

Recipe

$ 7,455

$ 8,228

$ 7,879

-9%

-5%

Profit (loss) before taxes – GAAP basis

$ (8,089)

$ 452

$ 509

n / s

n / s

Operating revenue by segment, before tax *

$ 776

$ 1,006

$ 908

-23%

-15%

Operating margin by segment, before tax *

10.4%

12.2%

11.5%

-181 bps

-112 bps

Net income (loss) – GAAP basis

$ (7,376)

$ 333

$ 421

n / s

n / s

Net income, excluding charges and credits *

$ 351

$ 545

$ 421

-36%

-17%

Diluted EPS (loss per share) – GAAP basis

$ (5.32)

$ 0.24

$ 0.30

n / s

n / s

Diluted EPS, excluding charges and credits *

$ 0.25

$ 0.39

$ 0.30

-36%

-17%

North America revenue

$ 2,279

$ 2,454

$ 2,738

-7%

-17%

International revenue

$ 5,121

$ 5,721

$ 5,037

-10%

2%

North America revenue, excluding Cameron

$ 1,773

$ 1,907

$ 2,157

-7%

-18%

International revenue, excluding Cameron

$ 4,395

$ 4,892

$ 4,416

-10%

–

* These are non-GAAP financial measures. See the sections entitled “Charges and credits” and “Segments” for details.

n / s = not significant

Schlumberger CEO Olivier Le Peuch commented: “First quarter revenue of $ 7.5 billion fell 9% sequentially and 5% year-on-year, with the unprecedented global health and economy crisis caused by the COVID pandemic -19, which increasingly affected industry activity during the quarter. The effect of this was amplified at the end of the quarter by a new battle for market share among the world’s largest oil producers. This double “black swan” event it created simultaneous shocks in oil supply and demand, resulting in the most challenging environment for the industry in many decades.

“Customer spending and drilling activities in North America fell as oil prices fell early in the quarter, before dropping sharply in March. This resulted in a 7% sequential reduction in North American revenue, to US $ 2.3 billion, as we accelerated our terrestrial strategy to improve our portfolio and resize our operating presence. International activity, which is expected to be seasonally lower sequentially, suffered from interruptions in COVID-19-related activities and initial cuts in customer spending in response to falling oil prices, $ 5.1 billion in international revenue has fallen 10% sequentially.

“The sequential decline in international revenue was driven by lower winter activity in the Europe / CIS / Africa area, particularly in Russia and Central Asia and in the UK and Continental Europe geo-markets. Revenue from the Latin America area also declined, mainly due to the reduction in sales of WesternGeco® multi-customer seismic licenses. Revenue from the Middle East and Asia region declined with the drop in product sales, after strong sales at the end of the year and a seasonal decline in activity. the quarter impacted our operations, particularly in China, Malaysia, Iraq, Italy, Romania, the United Kingdom, Gabon, Mozambique, Congo, Nigeria, Angola and North America abroad.

“Looking beyond the sequential results for the quarter, our international businesses showed some resilience, with a growth of 2% in the annual comparison, against the backdrop of an increasingly difficult operating environment. The growth was driven by six geo-markets – Russia and Asia Central, Saudi Arabia and Bahrain, Far East and Australia, Northern Middle East, Northern Latin America and Norway and Denmark Despite the challenging environment, cash flow performance during the quarter was strong, as we generated US $ 784 million in cash flow from operations, which was more than double what we generated in the same quarter last year.

First quarter revenue by segment

(in millions)

Three months ended

Change

March 31, 2020

December 31, 2019

March 31, 2019

Sequential

Compared to the previous year

Reservoir Characterization

$ 1,311

$ 1,643

$ 1,459

-20%

-10%

Drilling

2,291

2,442

2,387

-6%

-4%

Production

2,703

2,867

2,890

-6%

-6%

Cameron

1,254

1,387

1,259

-10%

0%

Others

(104)

($ 111)

(116)

n / s

n / s

$ 7,455

$ 8,228

$ 7,879

-9%

-5%

n / s = not significant

The values ​​of some previous periods have been reclassified to maintain compliance with the statement for the current period.

“By business segment, first quarter revenue from Reservoir Characterization fell 20% sequentially due to seasonally lower sales of software and multi-client seismic licenses, and reduced winter activity in the northern hemisphere. Customers began to cut discretionary spending and activities in the end of the quarter, significantly reducing exploration activity in several geo-marks. Drilling revenue fell 6% sequentially, mainly due to seasonal effects in the Northern Hemisphere. Production revenue also fell 6% sequentially, driven by the lower activity of Well Services and the weaker sales of Artificial Lift Solutions on the international markets, while OneStim®’s revenue grew 2% sequentially. Cameron’s revenue fell 10% sequentially, mainly due to lower revenue in the Surface Systems and Valves & Process Systems sectors due to activity reduced terrestrial in Am rich North, while OneSubsea® revenues decreased due to fewer deliveries of projects after strong sales year-end of the previous quarter.

“First quarter results include a $ 8.5 billion pre-tax charge, mainly related to a reduction in the value of goodwill, intangible assets and other long-lived assets. This charge, which is almost entirely non-cash, was driven by the decline significant impact on market assessments during March 2020.

“The operating environment that has now emerged is characterized by simultaneous shocks to supply and demand. The spread of COVID-19 has led more than 50 countries to implement seclusion measures that affect three billion people. World economic activity is falling dramatically and the destruction of demand for oil is leading to an unprecedented imbalance between demand and supply in the range of 20 to 30 million barrels / day, which translates into short-term uncertainties in activity and budget projections.

“At the moment, customer feedback and our analysis indicate that global capex spending is expected to decrease by about 20% in 2020, with most of the reduction affecting North America, which is estimated to fall by around 40% On the other hand, international E&P capex is expected to decrease by around 15%. With respect to customers, independents are expected to decrease their spending more quickly than international oil companies (International Oil Companies, IOCs), while US national oil companies (National Oil Companies, NOCs) have reduced the minimum to that point, but may adjust after the recent OPEC + agreement. FID sanctions are expected to return to the 2015 minimum levels, which would indicate project delays to 2021 and beyond.

“In this environment – whose duration remains uncertain – we planned several scenarios and took several actions. To protect our workforce after COVID-19, we took the necessary measures to keep our people safe, supporting the affected people, demanding that as many as possible of employees and contractors working at home and monitoring those who cannot do it and need to be present at work.To reinforce our cost control and cash discipline, we are reducing our structural and variable costs and restructuring our organization to adapt activities always necessary, including outsourcing personnel, cutting salaries, reducing staff and closing facilities. In addition, our Board of Directors and executive officers have voluntarily agreed to reductions in their cash compensation. We have reduced our capital investment program by more than 30% and we allocate resources to s more resilient markets, maintaining a focus on capital management and maintaining our commitment to a solid balance sheet.

“We are also leveraging three factors of our market differentiation. In North America, we accelerated our terrestrial strategy to improve our portfolio and resize our operational presence. Globally, we emphasize our execution capacity, operational resilience and organizational agility. In new technologies, we are using as much as possible the resources we have developed to support remote operations and focusing on our digital strategy.

“In view of the uncertainty of the depth and extent of the contraction in oil demand due to the COVID-19 pandemic combined with the weaker commodity price environment, we returned our strategic focus to conserving cash and protecting our balance sheet. Therefore, we made the prudent decision to reduce our dividend by 75% The revised dividend supports Schlumberger’s value proposition through a balanced approach to shareholder distributions and organic investment, in addition to offering flexibility to face the uncertain environment.This decision reflects our focus on our capital management, as well as our commitment to maintaining a strong liquidity position and a strong investment grade credit rating that provides privileged access to financial markets.

“The enormity of the task ahead will require levels of response and depth of resilience that have yet to be fully realized. Our immediate actions have been focused on what we can control to protect our business in an uncertain global environment and sector. We will continue to take the necessary steps to protect the safety and health of our people and we will pursue our desire to be the preferred performance partner of our customers.The future of our industry presents difficult challenges, for people and the environment, but in the challenge are opportunities. Supported by the resilience and performance of our people, technology leadership and financial strength, we believe we are well positioned to succeed as the industry recovers from this unprecedented crisis. ”

Other events

In January, Schlumberger completed the sale of its 49% stake in Block Bandurria Sur in Argentina to Shell Argentina S.A. and Equinor. The net cash resources of this transaction, combined with the funds received from the sale of a smaller APS project, totaled US $ 298 million.

In February, Schlumberger issued € 400 million in 0.25% notes due 2027 and € 400 million in 0.50% notes due 2031. These notes were subsequently exchanged for US dollars with a weighted average interest rate of 2.04%.

In April, Schlumberger’s Board of Directors determined that Mark G. Papa, its Chairman, is “independent” under the New York Stock Exchange’s listing standards and Schlumberger’s own director independence standards. The Board’s determination is effective as of April 1, following the retirement of Mr. Pope as president and CEO of Centennial Resource Development, Inc.

In April, Schlumberger contracted a committed € 1.2 billion revolving credit line. This one-year feature can be extended at Schlumberger’s option for up to an additional year. Schlumberger can potentially increase this resource through organization. No amount was withdrawn under this mechanism.

On April 16, 2020, the Schlumberger Board of Directors approved the quarterly cash dividend of $ 0.125 per share of outstanding common shares, to be paid on July 9, 2020 to registered shareholders on June 3, 2020.

Consolidated revenue by area

(in millions)

Three months ended

Change

March 31, 2020

December 31, 2019

March 31, 2019

Sequential

Compared to the previous year

North America

$ 2,279

$ 2,454

$ 2,738

-7%

-17%

Latin America

945

$ 1,028

992

-8%

-5%

Europe / CIS / Africa

1,751

$ 2,018

1,707

-13%

3%

Middle East and Asia

2,426

$ 2,674

2,338

-9%

4%

Others

54

$ 54

104

n / s

n / s

$ 7,455

$ 8,228

$ 7,879

-9%

-5%

North America revenue

$ 2,279

$ 2,454

$ 2,738

-7%

-17%

International revenue

$ 5,121

$ 5,720

$ 5,037

-10%

2%

North America revenue, excluding Cameron

$ 1,773

$ 1,907

$ 2,157

-7%

-18%

International revenue, excluding Cameron

$ 4,395

$ 4,892

$ 4,416

-10%

–

n / s = not significant

The values ​​of some previous periods have been reclassified to maintain compliance with the statement for the current period.

First quarter revenue of $ 7.5 billion fell 9% sequentially North America’s revenue of $ 2.3 billion decreased 7%, while international revenue of $ 5.1 billion decreased 10 %.

North America

Consolidated revenue from the North America, of US $ 2.3 billion, was 7% lower sequentially. Customer spending and drilling activities fell along with oil prices at the beginning of the quarter, before dropping sharply in March. The number of land platforms in the U.S. was 6% lower sequentially, including a 15% drop in the last two weeks of March. Land revenue in North America decreased 4% sequentially as we accelerated our land strategy to improve our portfolio and resize our operating presence. In addition, Artificial Lift Solutions sales were lower and APS revenue decreased. OneStim’s revenue grew 2%, as its strategy of scaling to adjust generated greater utilization of the fleet, however, activity fell sharply in mid-March, when customers cut their spending. We started to stack more fracturing fleets in response and reduced our active fleets by 27% in March.

North America’s offshore revenue decreased by 14% due to the reduction in sales of multi-client seismic licenses. Cameron’s revenue was lower due to lower sales from Surface Systems and Valves & Process Systems.

International

Consolidated revenue in the area of Latin America US $ 945 million decreased 8% sequentially. This was mainly due to lower sales of WesternGeco’s multi-client seismic licenses in Mexico, partially offset by strong offshore exploration activity in Campeche Bay, Mexico. The integrated activity of the project in the lands of Mexico was stable compared to the previous quarter. Revenue in the South Latin America geo-market was stable, as Brazil’s revenue was higher due to additional deepwater platforms and increased fracturing activity in Argentina, offset by Cameron’s lower revenue from reduced sales of Surface Systems in Argentina. Revenue in the North Latin America geo-market was sequentially stable, as the increase in revenue from higher production in PHC projects in Ecuador was partially offset by lower revenue from Colombia due to COVID-19 incarcerations.

Consolidated revenue for the area Europe / CIS / Africa of US $ 1.7 billion decreased 13% sequentially mainly due to the reduction in winter activity in the geo-markets in Russia and Central Asia which impacted all product lines. Revenue in the UK and Continental Europe and in the geo-markets in Norway and Denmark was seasonally lower due to reduced software and product sales, decreased drilling activity, extreme winter weather and interruptions related to COVID-19, mainly in offshore projects. Revenue in the sub-Saharan Africa geo-market dropped sequentially due to decreased product sales and reduced exploration activity in Gabon, Angola and West Africa, due to reduced IOC spending, exacerbated by interruptions related to COVID-19. Cameron’s revenue also declined due to the temporary closure of manufacturing facilities in Italy, caused by the COVID-19-related disruption that affected valve and process systems.

Consolidated revenue in the Middle East and Asia of $ 2.4 billion decreased 9% sequentially, mainly due to lower revenue in the Far East and Australia geomarket due to the winter climate in China. This was compounded by the interruptions related to COVID-19 that impacted onshore activity, while offshore operations were not affected. Australia’s revenue was higher due to strong offshore activity, partially offset by reduced activity due to offshore cyclones and onshore forest fires. Geomarket revenue in the Middle East was lower due to reduced software and product sales and well construction services project activity (Well Construction Services, WCS) in Iraq, which was also impacted by interruptions related to COVID-19. WCS revenue from LSTK (lump-sum turnkey) projects in Saudi Arabia was lower after strong activity and the delivery of additional wells in the fourth quarter. WCS revenue in India was also lower due to reduced drilling activity. Cameron’s revenue fell mainly in the geo-markets of Northern Middle East and Southeast Asia. This was due to the lower revenue from OneSubsea and drilling systems, exacerbated by the temporary closure of manufacturing facilities in Malaysia, caused by the interruption related to COVID-19.

Reservoir Characterization

(in millions)

Three months ended

Change

March 31, 2020

December 31, 2019

March 31, 2019

Sequential

Compared to the previous year

Recipe

$ 1,311

$ 1,643

$ 1,459

-20%

-10%

Operating income before taxes

$ 184

$ 368

$ 281

-50%

-35%

Operating margin before tax

14.0%

22.4%

19.3%

-839 bps

-525 bps

The values ​​of some previous periods have been reclassified to maintain compliance with the statement for the current period.

Reservoir Characterization revenue of $ 1.3 billion, of which 84% came from international markets, decreased 20% sequentially. This was mainly due to lower seasonal sales of software and multi-client seismic licenses and reduced winter activity in the Northern Hemisphere, although customers began to cut discretionary spending and activities towards the end of the quarter. This affected exploration activity in several geo-markets. Fixed-line revenue was lower due to the effects of the seasonal winter decline in the geo-market of Russia and Central Asia and the North Sea. Offshore exploration was reduced in China, Mozambique, Gabon, Angola and the US Gulf of Mexico, with activities also affected by interruptions related to COVID-19. Sales of multi-client seismic licenses in the Bay of Campeche, Mexico, and the U.S. Gulf of Mexico were also lower. Software Integrated Solutions (SIS) software sales, seasonally lower, mainly in the areas of Europe / CIS / Africa and the Middle East and Asia, also contributed to the decline in revenue.

The operating margin before reservoir characterization taxes of 14% fell 839 bps sequentially due to the seasonally lower revenue from landline telephony in the Russian and Central Asian geomarket and the North Sea and the decrease in exploration activity in various geomarkets. Lower sales of SIS software and WesternGeco’s multi-client seismic licenses also contributed to the sequential margin contraction.

Drilling

(in millions)

Three months ended

Change

March 31, 2020

December 31, 2019

March 31, 2019

Sequential

Compared to the previous year

Recipe

$ 2,291

$ 2,442

$ 2,387

-6%

-4%

Operating income before taxes

$ 285

$ 303

$ 307

-6%

-7%

Operating margin before tax

12.4%

12.4%

12.9%

2 bps

-42 bps

Drilling revenue of $ 2.3 billion, of which 75% came from international markets, decreased 6% sequentially due to seasonal effects in the Northern Hemisphere. The number of land platforms in the U.S. was 6% lower sequentially, including a 15% drop in the last two weeks of March. Revenue was also lower, mainly in Bits & Drilling Tools, due to the disposal of the businesses and associated assets of DRILCO, Thomas Tools and Fisheries and Repair Services (Drilling Tools business), consistent with our high ranking capital management strategy in the portfolio of business. WCS revenue from LSTK projects in Saudi Arabia was lower after strong activity and the delivery of additional wells in the fourth quarter. WCS’s revenue in India was also lower due to reduced drilling activity.

The 12% pre-tax drilling operating margin was resilient, as it remained stable with the previous quarter, despite the sequential decline in revenue. Although margins have been seasonally lower in Russia and the North Sea, they have been offset by improved margins in the Americas. The improvement in profitability in Latin America and North America was driven by the divestment of Drilling Tools’ businesses, which previously diluted margins, while the margins of WCS contracts in the Middle East and India proved to be resilient.

Production

(in millions)

Three months ended

Change

March 31, 2020

December 31, 2019

March 31, 2019

Sequential

Compared to the previous year

Recipe

$ 2,703

$ 2,867

$ 2,890

-6%

-6%

Operating income before taxes

$ 212

$ 253

$ 217

-16%

-2%

Operating margin before tax

7.8%

8.8%

7.5%

-98 bps

32 bps

Production revenue of US $ 2.7 billion, of which 61% came from international markets, decreased by 6% sequentially. This was driven by lower Well Services activity and weaker sales by Artificial Lift Solutions in international markets. Revenue also declined as we accelerated our onshore strategy to improve our business portfolio in North American lands, such as exiting the spiral pipe services business. OneStim’s revenue grew 2%, as its strategy of scaling to adjust generated greater utilization of the fleet, however, activity fell sharply in mid-March, when customers cut their spending. We started to stack more fracturing fleets in response and reduced our active fleets by 27% in March.

The operating margin of 8% pre-tax production contracted 98 bps sequentially due to reduced profitability in North America, while international margins were stable, despite lower revenue. Although margins have been seasonally lower in Russia and the North Sea, they have been fully offset by improved margins in Latin America. In North America, APS’s margin contracted due to lower oil prices, but this was partially mitigated by our exit from the diluted spiral pipe services business. OneStim’s margin was flat sequentially.

Cameron

(in millions)

Three months ended

Change

March 31, 2020

December 31, 2019

March 31, 2019

Sequential

Compared to the previous year

Recipe

$ 1,254

$ 1,387

$ 1,259

-10%

0%

Operating income before taxes

$ 121

$ 126

$ 148

-4%

-18%

Operating margin before tax

9.7%

9.1%

11.8%

57 bps

-209 bps

The values ​​of some previous periods have been reclassified to maintain compliance with the statement for the current period.

Cameron’s revenue of $ 1.3 billion, 58% of which comes from international markets, decreased 10% sequentially due mainly to lower North America revenue from Surface Systems and Valves & Process Systems’ short cycle businesses. OneSubsea’s revenue decreased due to fewer project deliveries after the strong year-end sales of the previous quarter. International revenue fell 12% sequentially, while revenue in North America fell 7% due to weaker land activity. International revenue was lower due to the temporary closure of manufacturing facilities in Italy and Malaysia, caused by interruptions related to COVID-19. These closings impacted OneSubsea, Surface Systems and Valves & Process Systems.

Cameron’s 10% pre-tax operating margin improved 57 bps sequentially, despite a 10% drop in revenue. This was driven by the favorable mix this quarter in the OneSubsea portfolio, which was partially offset by the reduced profitability in Drilling Systems and Surface Systems.

Quarterly highlights

Schlumberger is leading the development of digital solutions to increase performance across the E&P value chain. Deploying these solutions in today’s challenging industry environment can help customers maintain the business continuity of their teams worldwide. Examples of this during the quarter include:

Enterprise-wide deployment of the DELFI * cognitive E&P environment through a seven-year technology collaboration with Woodside Energy, announced in August 2019, was accelerated to allow remote work during the COVID-19 pandemic. The deployment of a UK-based international asset team from Woodside, scheduled for late 2020, was completed on March 20, taking less than a week to complete through close collaboration between the Woodside and Schlumberger.

Schlumberger and the Ministry of Petroleum of Egypt together presented the Egypt Upstream Gateway, a unique and innovative national project to digitize subsurface information and provide a digital platform to keep Egypt’s subsurface data ever green. Egypt Upstream Gateway will leverage the GAIA * digital subsurface platform and provide additional value-added solutions – enabled by digital technology and domain expertise – using the features and technologies of the DELFI cognitive E&P environment.

Our commitment to environmental, social and governance (ESG) considerations and responsible resource management – natural, human and economic – is defined by the Schlumberger Global Stewardship program. This is supported by the basin’s own technologies that can help customers achieve their own ESG goals, reducing their carbon footprint and reducing CO2 emissions. During the quarter, examples include:

In North America, OneStim has deployed StimCommander Pumps * automated, intelligent rate and pressure control technology in all major shale reserves, totaling more than 69,000 stages and 140,000 pumping hours. Many customers have reduced pumping times due to more efficient operations, resulting in less fuel consumption and less carbon footprint. In 2019, the use of the StimCommander Pumps control in all OneStim’s North American operations reduced diesel fuel consumption by more than 500,000 galUS, representing a CO2 reduction of at least 5,000 t.

Schlumberger has developed a suitable solution for the basin for BP Oman in order to achieve a significant reduction in CO2 emissions to clean and produce gas from the Khazzan field after fracturing. The modifications and design were carried out through the product development process of Schlumberger RapidResponse *. In 2019, the solution was applied in 10 wells for flow return for cleaning for production and reservoir tests. The result is a reduction in CO2 emissions of more than 80,000 t, equivalent to removing 18,000 cars from the road for a year.

The implementation of business models based on performance and technologies specific to the basin further differentiate Schlumberger in the sector. Some examples of this include:

In the US Gulf of Mexico, WCS drilled and completed eight wells for Shell in the Vito project and reduced the average AFE by 15%. Key technologies deployed for this deepwater project included the PowerDrive Orbit * rotatable rotary system, the AxeBlade * grooved diamond element drill and the RheGuard * flat rheology drilling fluid system. These results are from an integrated performance-based contract that delivered the project ahead of schedule.

No Cygnus Field, campo offshore do Reino Unido, a Drilling & Measurements implementou o serviço de mapeamento durante a perfuração do reservatório de alta definição GeoSphere HD* e o serviço de detecção de limites de leito multicamada PeriScope HD* para Netuno em um ambiente com baixa resistividade e leitos finos que exibia muito pouca variação na resistividade. Essas tecnologias adaptadasàbacia ajudaram Netuno a entender as complexidades do reservatório em tempo real e a colocar o poço horizontal nos intervalos mais produtivos para maximizar o contato e a recuperação do reservatório.

Na Williston Basin, a OneStim implantou tecnologias adaptadasàbacia durante uma campanha de múltiplos poços da Lime Rock Resources para mitigar a interferência negativa do poço, o que aumentou a produção incremental de petróleo em 41% nos primeiros cinco meses em comparação com os poços pais existentes nas proximidades. A otimização do serviço de controle de geometria de fraturamento BroadBand Shield* e do serviço de monitoramento de estimulação WellWatcher Stim* confirmou a eliminação da interferência negativa no poço, resultando em economia de mais de US$ 2,1 milhões em custos de limpeza.

A adjudicação de contratos deste trimestre reflete a diversidade de nossos modelos de negócios em diferentes bacias ao redor do mundo, incluindo integração submarina offshore, sísmica multicliente, habilitação digital e alinhamento com o valor do país.

A Equinor concedeuàSubsea Integration Alliance um contrato exclusivo para o projeto de engenharia de front-end (FEED) em seu projeto Bacalhau (anteriormente Carcará) offshore no Brasil. O contrato é baseado em uma concessão em duas etapas. O FEED e o pré-investimento estão começando agora, com uma opção para a fase de execução em uma configuração lump-sum turnkey que inclui engenharia, suprimento, construção e instalação para todo o escopo de umbilicais, risers e linhas de fluxo e sistemas de produção submarinos. A opção pelo contrato está sujeitaàdecisão de investimento planejada da Equinor para o projeto Bacalhau no final de 2020. O desenvolvimento do campo incluirá 19 poços.

Após o bem-sucedido projeto de Fase 1 de Emenda, adquirido no Mississippi Canyon em 2019, a TGS e a Schlumberger anunciaram a segunda fase de seu projeto de nó de compensação ultralonga no Golfo do México dos EUA. A próxima fase estenderá a área de cobertura de dados de compensação ultralonga para a área de prolongamento do Northern Green Canyon e será chamada de Engagement. A aquisição do projeto, que é apoiada por pré-financiamento do setor, deve começar no segundo trimestre de 2020, com dados finais disponíveis em 2021.

A OMV Upstream e a Schlumberger assinaram um memorando de entendimento (MOU) por videoconferência para uma parceria estratégica para apoiar ainda mais o programa digital da OMV chamado DigitUP, usando o ambiente de E&P cognitivo DELFI. A OMV procura reduzir o tempo de planejamento para poços de produção em 90% até o final de 2022 e reduzir a fase de desenvolvimento de projetos para 25% da prática atual até 2025. O MOU detalha o escopo técnico e os cronogramas de 12 pilotos a serem executados durante uma fase de due diligence de abril a novembro de 2020.

A Schlumberger abriu um centro de fabricação de classe mundial no King Salman Energy Park, que apoia o programa IKTVA (Valor Total Agregado no Reino) da Saudi Aramco para promover o crescimento econômico. O centro fabricará várias tecnologias, incluindo suspensores de revestimento e empacotadores, além de tecnologias de válvulas de isolamento, como válvulas GROVE* e válvulas de esfera com haste ascendente ORBIT*, para ajudar a melhorar a eficiência das operações de petróleo e gás na Arábia Saudita e nos países vizinhos.

A International Maritime Industries – uma joint venture entre a Saudi Aramco, Lamprell Energy Limited (LEL), Bahri e Hyundai Heavy Industries – através de sua parte interessada, a LEL, concedeuàSchlumberger um contrato para dois pacotes completos de perfuração com plataforma elevatória para perfurar poços offshore na Arábia Saudita. As plataformas serão de propriedade e operadas pela ARO Drilling, uma joint venture entre a Valaris e a Saudi Aramco. Estes são as primeiras plataformas elevatórias encomendadas em todo o mundo nos últimos cinco anos. A entrega está prevista para o 2.º trimestre de 2021. A concessão apoia o programa IKTVA da Saudi Aramco para promover o crescimento econômico.

Tabelas Financeiras

Demonstração condensada do resultado consolidado (Perdas)

(em milhões, exceto por quantidade de ações)

Três meses

Períodos encerrados em 31 de março de

2020

2019

Receita

US$ 7.455

US$ 7.879

Juros e outras receitas

39

14

Despesas

Custo das receitas

6.624

6.952

Pesquisa e engenharia

173

173

Geral e administrativo

127

112

Depreciações e outros (1)

8.523

–

Juros

136

147

Lucro (prejuízo) antes dos impostos

US$ (8.089)

US$ 509

Despesa com impostos (benefício) (1)

(721)

79

Receita líquida (perda) (1)

US$ (7.368)

US$ 430

Lucro líquido atribuívelàparticipação minoritária

8

9

Lucro líquido (prejuízo) atribuívelàSchlumberger (1)

US$ (7.376)

US$ 421

Ganhos diluídos (prejuízo) por ação da Schlumberger (1)

US$ (5,32)

US$ 0,30

Média de ações em circulação

1.387

1.385

Média de ações em circulação presumindo diluição

1.387

1.397

Depreciação e amortização incluídas nas despesas (2)

US$ 792

US$ 903

(1)

Consulte a seção intitulada “Encargos e créditos” para obter detalhes.

(2)

Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamentos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos APS.

Balanço patrimonial condensado consolidado

(em milhões)

31 de março,

31 de dezembro,

Ativos

2020

2019

Ativo circulante

Caixa e investimentos em curto prazo

US$ 3.344

US$ 2.167

Contas a receber

7.486

7.747

Outros ativos circulantes

5.436

5.616

16.266

15.530

Ativos fixos

8.550

9.270

Dados sísmicos multicliente

556

568

Fundo de comércio

12.924

16.042

Ativos intangíveis

3.673

7.089

Impostos diferidos

155

–

Outros ativos

6.470

7.813

US$ 48.594

US$ 56.312

Passivos e patrimônio

Passivo circulante

Contas a pagar e passivo adquirido

US$ 10.168

US$ 10.663

Passivo estimado para imposto de renda

1.157

1.209

Empréstimos de curto prazo e posição atual da dívida de longo prazo

1.233

524

Dividendos a pagar

704

702

13.262

13.098

Dívida de longo prazo

15.409

14.770

Impostos diferidos

–

491

Benefícios pós-aposentadoria

936

967

Outros passivos

3.004

2.810

32.611

32.136

Patrimônio

15.983

24.176

US$ 48.594

US$ 56.312

Liquidez

(em milhões)

Componentes da liquidez

31 de março de

2020

31 de dezembro de

2019

31 de março de

2019

Caixa e investimentos em curto prazo

US$ 3.344

US$ 2.167

US$ 2.155

Empréstimos de curto prazo e posição atual da dívida de longo prazo

(1.233)

(524)

(99)

Dívida de longo prazo

(15.409)

(14.770)

(16.449)

Dívida líquida (1)

US$ (13.298)

US$ (13.127)

US$ (14.393)

Detalhes de alterações na liquidez:

Três

Três

Meses

Meses

Períodos encerrados em 31 de março de

2020

2019

Lucro líquido (prejuízo) antes de participação minoritária

US$ (7.368)

US$ 430

Reduções e outros encargos, líquido de imposto

7.727

–

US$ 359

US$ 430

Depreciação e amortização (2)

792

903

Despesa com remuneração com base em ações

108

108

Alteração no capital de giro

(482)

(1.048)

Outros

7

(67)

Fluxo de caixa das operações (3)

US$ 784

US$ 326

Despesas de capital

(407)

(413)

Investimentos APS

(163)

(151)

Dados sísmicos multicliente capitalizados

(35)

(45)

Fluxo de caixa livre (4)

179

(283)

Dividendos pagos

(692)

(692)

Programa de recompra de ações

(26)

(98)

Rendimentos de planos de ações de funcionários

74

106

Receitas líquidas de alienações de ativos

298

–

Outros

(4)

(152)

Aumento na dívida líquida

(171)

(1.119)

Dívida líquida, começo do período

(13.127)

(13.274)

Dívida líquida, final do período

US$ (13.298)

US$ (14.393)

(1)

“Dívida líquida” representa a dívida bruta menos espécie, investimentos de curto prazo e investimentos em renda fixa mantidos até o vencimento. A gerência acredita que o indicador de dívida líquida oferece informações úteis sobre o nível de endividamento da Schlumberger ao informar a quantia em espécie e os investimentos que podem ser usados para amortizar dívidas. Dívida líquida é uma medida financeira não GAAP, que deve ser considerada adicionalmente, e não como substituto ou superioràdívida total.

(2)

Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamento, e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos APS.

(3)

Inclui pagamentos de indenização trabalhista de aproximadamente US$ 56 milhões e US$ 48 milhões durante os três meses encerrados em 31 de março de 2020 e 2019, respectivamente.

(4)

“Fluxo de caixa livre” representa o fluxo de caixa das operações menos as despesas de capital, investimentos APS e custos de dados sísmicos multicliente capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e útil para os investidores e para a gestão como uma medida da capacidade da Schlumberger de geração de caixa. Uma vez que as necessidades e as obrigações do negócio são atendidas, esse dinheiro pode ser usado para reinvestir na empresa, para crescimento futuro ou para devolver aos nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada além de, e não como substituto para, ou superior, ao fluxo de caixa livre de operações.

Encargos e créditos

Além de resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (generally accepted accounting principles, GAAP) dos EUA, este comunicado de receitas do primeiro trimestre de 2020 inclui também medidas financeiras não GAAP (como definido no Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras não GAAP discutidas sob “Liquidez”, receita líquida (perda), excluindo encargos e créditos, bem como medidas dele derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo encargos e créditos; o lucro líquido da Schlumberger [perda], excluindo encargos e créditos; e taxa de imposto efetiva, excluindo encargos e créditos) são medidas financeiras não GAAP. A administração acredita que a exclusão dos encargos e créditos destas medidas financeiras permite avaliar, de forma mais eficaz, o período de operações da Schlumberger durante o período e identificar as tendências operacionais que poderiam ser mascarados pelos itens excluídos. Estas medidas também são utilizadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certa compensação de incentivo. As medidas financeiras não GAAP anteriores devem ser consideradas adicionalmente, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP. O seguinte é uma reconciliação destas medidas não GAAP com as medidas GAAP comparáveis.

(em milhões, exceto por quantidade de ações)

Primeiro trimestre de 2020

Antes dos impostos

Impostos

Encerrados. Juros

Líquido

EPS diluído

Prejuízo líquido da Schlumberger (base GAAP)

US$ (8.089)

US$ (721)

$8

US$ (7.376)

US$ (5,32)

Fundo de comércio

3.070

–

–

3.070

2,21

Ativos intangíveis

3.321

815

–

2.506

1,81

Investimentos APS

1.264

(4)

–

1.268

0,91

Bombeamento por pressão na América do Norte

587

133

–

454

0,33

Indenização trabalhista

202

7

–

195

0,14

Outros

79

9

–

70

0,05

Subsídio de avaliação

–

(164)

–

164

0,12

Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos

US$ 434

US$ 75

US$ 8

US$ 351

US$ 0,25

Quarto trimestre de 2019

Antes dos impostos

Impostos

Encerrados. Juros

Líquido

EPS diluído*

Lucro líquido da Schlumberger (base GAAP)

US$ 452

US$ 109

US$ 10

US$ 333

US$ 0,24

Restruturação na América do Norte

225

51

–

174

0,12

Restruturação e outros

104

(33)

–

137

0,10

Redução da força de trabalho

68

8

–

60

0,04

Liquidação de pensões

37

8

–

29

0,02

Recompra de títulos

22

5

–

17

0,01

Ganho na formação da Sensia

(247)

(42)

–

(205)

(0,15)

Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos

US$ 661

US$ 106

US$ 10

US$ 545

US$ 0,39

Não houve encargos ou créditos durante o primeiro trimestre de 2019.

* A soma não bate devido ao arredondamento.

Segmentos

(em milhões)

Três meses encerrados em

31 de março de 2020

31 de dezembro de 2019

31 de março de 2019

Receita

Lucro

(prejuízo)

antes

dos impostos

Receita

Lucro

antes dos

impostos

Receita

Lucro

antes dos

impostos

Caracterização de Reservatórios

US$ 1.311

US$ 184

US$ 1.643

US$ 368

US$ 1,459

US$ 281

Perfuração

2.291

285

2.442

303

2.387

307

Produção

2.703

212

2.867

253

2.890

217

Cameron

1.254

121

1.387

126

1.259

148

Eliminações e outros

(104)

(26)

(111)

(44)

(116)

(45)

Receita operacional por segmento, antes dos impostos

776

1.006

908

Corporativos e outros

(228)

(215)

(273)

Renda de juros(1)

15

8

10

Despesa com juros(1)

(129)

(138)

(136)

Encargos e créditos(2)

(8.523)

(209)

–

US$ 7.455

US$ (8.089)

US$ 8.228

US$ 452

US$ 7.879

US$ 509

(1)

Exclui juros incluídos nos resultados do segmento.

(2)

Consulte a seção intitulada “Encargos e créditos” para obter detalhes.

Os valores de períodos anteriores foram reclassificados de acordo com o demonstrativo do período atual.

Informações complementares

1)

Qual é a orientação para investimento de capital para o ano inteiro de 2020?

O investimento de capital (composto por investimentos em capex, multiclientes e APS) para todo o ano de 2020 deverá ser de aproximadamente US$ 1,8 bilhão, o que é mais de 30% inferior a 2019. O capex deverá reduzir para aproximadamente US$ 1,2 bilhão em 2020, em comparação com US$ 1,7 bilhão em 2019. Os investimentos da APS não excederão US$ 500 milhões em 2020, em comparação com US$ 781 milhões em 2019.

2)

Qual foi o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o primeiro trimestre de 2020?

O fluxo de caixa operacional no primeiro trimestre de 2020 foi de US$ 784 milhões. O fluxo de caixa livre do primeiro trimestre de 2020 foi de US$ 179 milhões, incluindo US$ 56 milhões em indenizações trabalhistas.

3)

O que foi incluído em “Juros e outros rendimentos” para o primeiro trimestre de 2020?

“Juros e outros rendimentos” para o primeiro trimestre de 2020 foi de US$ 39 milhões. Esse valor foi composto por ganhos com investimentos de método de equivalência patrimonial de US$ 24 milhões e renda de juros de US$ 15 milhões.

4)

Como os rendimentos de juros e as despesas com juros mudaram durante o primeiro trimestre de 2020?

A renda de juros de US$ 15 milhões do primeiro trimestre de 2020 diminuiu US$ 4 milhões sequencialmente. As despesas com juros de US$ 136 milhões reduziram US$ 10 milhões, sequencialmente.

5)

Qual é a diferença entre o lucro consolidado (perda) antes dos impostos e o lucro operacional do segmento antes dos impostos da Schlumberger?

A diferença consiste, principalmente, de itens corporativos, encargos e créditos e renda de juros e despesa com juros não alocados aos segmentos, bem como despesa com remuneração com base em ações, despesa com amortização associada a alguns ativos intangíveis, algumas iniciativas gerenciadas de modo centralizado e outros itens não operacionais.

6)

Qual foi a taxa efetiva de imposto (ETR) para o primeiro trimestre de 2020 e qual é a orientação para a ETR no futuro?

A ETR do primeiro trimestre de 2020, calculada de acordo com GAAP foi de 8,9% em comparação com 24%

para o quarto trimestre de 2019. Excluindo os encargos e créditos, a ETR para o primeiro trimestre de 2020 foi de 17,2%, em comparação com 16% para o quarto trimestre de 2019.

No futuro, é muito desafiador fornecer orientações sobre nossa taxa efetiva de imposto. Isso ocorre porque mudanças relativamente pequenas em nosso mix geográfico de ganhos terão um impacto desproporcional na taxa efetiva de imposto,àmedida que nossa receita antes dos impostos diminui. Como resultado, nossa taxa efetiva de imposto no segundo trimestre de 2020 provavelmente aumentará em torno de 5 a 10 pontos percentuais em comparação ao primeiro trimestre. No entanto, cada mudança de ponto percentual terá um impacto significativamente menor em nossa linha de despesas tributárias e, consequentemente, no lucro líquido, em comparação com nosso passado recente.

7)

Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 31 de março de 2020 e qual foi a sua alteração a partir do fim do trimestre anterior?

Havia 1,388 bilhão de ações ordinárias em circulação em 31 de março de 2020. A tabela a seguir mostra a alteração no número de ações em circulação de 31 de dezembro de 2019 a 31 de março de 2020.

(em milhões)

Ações em circulação em 31 de dezembro de 2019

1.385

Ações emitidas de acordo com o plano de compra de ações de funcionários

2

Aquisição de ações restritas

2

Programa de recompra de ações

(1)

Ações em circulação em 31 de março de 2020

1.388

8)

Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o primeiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2019? Como isso se reconcilia com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição, usado no cálculo do lucro diluído por ação, excluindo encargos e créditos?

O número médio ponderado de ações em circulação durante o primeiro trimestre de 2020 foi de 1,387 bilhão, e de 1.384 bilhão durante o quarto trimestre de 2019.

Abaixo está uma reconciliação da média ponderada de ações em circulação com relação ao número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo do lucro diluído por ação, excluindo encargos e créditos.

(em milhões)

Primeiro trimestre

2020

Quarto trimestre

2019

Média ponderada de ações em circulação

1.387

1.384

Exercício presumido de opções de compra de ações

–

–

Ações restritas não adquiridas

16

12

Média de ações em circulação, assumindo diluição

1.403

1.396

9)

Qual era o saldo não amortizado do investimento da Schlumberger em projetos de APS em 31 de março de 2020?

O saldo não amortizado dos investimentos da Schlumberger nos projetos APS foi de aproximadamente US$ 2,5 bilhões em 31 de março de 2020 e US$ 3,7 bilhões a 31 de dezembro de 2019. Esses valores foram incluídos em Outros ativos no Balanço patrimonial consolidado condensado da Schlumberger.

10)

Quais são os componentes das despesas de depreciação e amortização no primeiro trimestre de 2020 e no quarto trimestre de 2019?

Os componentes das despesas de depreciação e amortização no primeiro trimestre de 2020 e no quarto trimestre de 2019 foram os seguintes:

(em milhões)

Primeiro trimestre

2020

Quarto trimestre

2019

Depreciação do imobilizado

US$ 449

US$ 451

Amortização de ativos intangíveis

133

138

Amortização de custos de dados sísmicos multicliente capitalizados

47

75

Amortização do investimento APS

163

184

US$ 792

US$ 848

11)

Qual foi o valor de vendas multiclientes WesternGeco no primeiro trimestre de 2020?

As vendas multicliente, incluindo as taxas de transferência, foram de US$ 88 milhões no primeiro trimestre de 2020 e US$ 175 milhões no quarto trimestre de 2019.

12)

Qual foi a pendência da WesternGeco ao final do primeiro trimestre de 2020?

A pendência da WesternGeco, que é baseada nos contratos assinados com os clientes, foi de US$ 282 milhões no final do primeiro trimestre de 2020. Era de US$ 324 milhões ao final do quarto trimestre de 2019.

13)

Qual foi o índice book-to-bill das empresas de ciclo longo da Cameron? Quais foram os pedidos e os pedidos pendentes dos negócios Drilling Systems e OneSubsea da Cameron?

O índice book-to-bill das empresas de ciclo longo da Cameron foi de 1,2. Os pedidos e pedidos pendentes da Drilling Systems e OneSubsea foram conforme descrito abaixo:

(em milhões)

Pedidos

Primeiro trimestre

2020

Quarto trimestre

2019

OneSubsea

US$ 371

US$ 785

Drilling Systems

US$ 317

US$ 170

Pedidos pendentes (no final do período)

OneSubsea

US$ 2.241

US$ 2.222

Drilling Systems

US$ 526

US$ 433

14)

Quais são os componentes dos US$ 8,5 bilhões de encargos registrados durante o primeiro trimestre de 2020?

Os componentes do encargo antes dos impostos de US$ 8,5 bilhões são os seguintes (em milhões):

Fundo de comércio(a)

US$ 3.070

Ativos intangíveis(b)

3.321

Investimentos APS(c)

1.264

Bombeamento por pressão na América do Norte(d)

587

Indenizações trabalhistas(e)

202

Outros(f)

79

US$ 8.523

(a)

Como resultado das avaliações de mercado, a Schlumberger determinou que o valor contábil de algumas de suas unidades de relatório estavam acima de seus valores justos, resultando em uma taxa de depreciação de fundo de comércio de US$ 3,1 bilhões. Essa cobrança refere-se principalmente ao fundo de comércio associado aos segmentos de perfuração e produção da Schlumberger.

(b)

US$ 2,2 bilhões estão relacionadosàaquisição da Cameron International Corporation pela Schlumberger em 2016 e US$ 1,1 bilhões estão relacionadosàaquisição da Smith International, Inc. pela Schlumberger em 2010

(c)

Relaciona-se ao valor contábil de certos projetos de APS na América do Norte.

(d)

Consiste em ativos fixos associados aos negócios de bombeamento sob pressão na América do Norte.

(e)

Espera-se que a grande maioria dessas indenizações trabalhistas seja paga durante o segundo trimestre de 2020. Além disso, a Schlumberger espera registrar cobranças significativas relacionadas a indenizações trabalhistas durante o segundo trimestre de 2020. No entanto, no momento, o valor não pode ser razoavelmente estimado.

(f)

Relaciona-se, principalmente, a um investimento pelo método da equivalência patrimonial que foi determinado como sendo não afetado temporariamente.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios para o setor de petróleo e gás. Com vendas de produtos e serviços em mais de 120 países e empregando aproximadamente 103.000 pessoas que representam mais de 170 nacionalidades, a Schlumberger fornece a gama mais abrangente de produtos e serviços do setor, desde a exploração até a produção, e soluções integradas de poro a oleoduto que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho sustentável do reservatório.

A Schlumberger Limited tem escritórios executivos em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 32,92 bilhões em 2019. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

*Marca da Schlumberger ou das empresas Schlumberger.

Observações

A Schlumberger realizará uma teleconferência para discutir o comunicadoàimprensa e o panorama comercial na sexta-feira, 17 de abril de 2020. A chamada está programada para começar às 8h30m. horário da zona leste dos EUA (ET). Para acessar a teleconferência, que é aberta ao público, entre em contato com o operador da teleconferência pelo telefone +1 (844) 721-7241 na América do Norte ou +1 (409) 207-6955 fora da América do Norte, cerca de dez minutos antes do horário de início agendado para a conferência e forneça o código de acesso 4013483. Na conclusão da teleconferência, uma repetição em áudio estará disponível até 17 de maio de 2020, por meio de ligação para +1 (866) 207-1041 na América do Norte, ou +1 (402) 970-0847 fora da América do Norte e informando o código de acesso 8905486. A teleconferência será transmitida pela internet simultaneamente em www.slb.com/irwebcast apenas com áudio. Uma gravação do webcast também estará disponível no mesmo site até 17 de maio de 2020.

Este comunicado sobre os lucros do primeiro trimestre de 2020, bem como outras declarações que fazemos, contêm “declarações prospectivas” de acordo com o significado das leis federais sobre valores mobiliários, que incluem declarações que não são fatos históricos, como nossas previsões ou expectativas com relação ao panorama do negócio; crescimento da Schlumberger como um todo e cada um dos seus segmentos (e produtos e áreas geográficas específicas dentro de cada segmento); procura de petróleo e gás natural e o crescimento da produção; os preços do petróleo e do gás natural; melhorias nos procedimentos operacionais e nas tecnologias, inclusive nosso programa de transformação; despesas de capital pela Schlumberger e pelo setor de petróleo e gás; estratégias do negócio da Schlumberger e dos clientes da Schlumberger; os efeitos a reforma fiscal dos EUA; nossa taxa fiscal efetiva; os projetos APS, joint ventures e alianças da Schlumberger; metas de emissões dos gases do efeito estufa e progresso em relação a essas metas; condições econômicas e geopolíticas globais futuras e resultados futuros das operações. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, inclusive, entre outros, mudanças nas condições econômicas globais; crises de saúde pública, como a pandemia da COVID-19, e quaisquer ações relacionadas realizadas por empresas e governos; mudanças nos gastos com produção e exploração pelos clientes da Schlumberger e mudanças no nível de desenvolvimento e exploração de petróleo e gás natural; os resultados das operações e condição financeira dos clientes e fornecedores da Schlumberger, principalmente durante períodos prolongados de preços baixos de petróleo e gás natural; condições gerais econômicas, políticas e comerciais em importantes regiões do mundo; riscos cambiais; pressão de preços; fatores climáticos e sazonais; atrasos, modificações ou cancelamentos operacionais; queda de produção; mudanças nas normas regulatórias e governamentais, inclusive as associadas com exploração de gás e petróleo offshore, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos, serviços de fraturamento hidráulico e iniciativas relacionadas com o clima; a incapacidade da tecnologia de atender aos novos desafios da exploração; a competitividade de fontes de energia alternativa ou substitutos de produtos e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado de lucros do primeiro trimestre de 2019 e em nossos mais recentes formulários 10-K,10-Q e 8-K protocolados ou enviadosàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, SEC). Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se nossas premissas subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem divergir materialmente dos refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações nesta divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2020 são feitas em 17 de abril de 2020 e a Schlumberger descarta qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

The original language text of this advertisement is the official authorized version. Translations are provided as a convenience only and should refer to the text in the original language, which is the only version of the text that has legal effect.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200424005513/pt/

Contact:

Simon Farrant — Vice-presidente de Relacionamento com Investidores, Schlumberger Limited

Joy V. Domingo — Diretor de Relacionamento com Investidores, Schlumberger Limited

Escritório +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Source:

BUSINESS WIRE

See too:

Confira as novas camisas dos clubes europeus

This is commercial content published by the company Dino and is not the responsibility of Terra