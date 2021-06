Mikaela Mayer 129.8 lbs vs. Erica Farias 128.2 lbs

(WBO Jr. Lightweight World Title – 10 Rounds)

Judges: Max De Luca, Eric Cheek & Lisa Giampa

Referee: Mike Ortega

TOMORROW at 10 pm ET / 7 pm PT live on ESPN, ESPN Deportes & ESPN + @ The Theater at Virgin Hotels Las Vegas