Matches for today Sunday, April 25; Liga MX, Serie A, Premier League and more

The activity of national and international soccer is red hot, that’s why we bring you the complete card with unmissable matches from day 16 of the Clausura 2021 of the MX League, in addition to the matches of the Old Continent.

The Liga MX will open the Sunday session when the Red Devils of Toluca receive the Águilas del América at the Nemesio Díez Stadium at 12:00 hours (central time) game that you can follow through the TUDN and Las Estrellas signals .

On the other hand, the Gallos Blancos del Querétaro will receive the Bravos de Juárez at the Corregidora Stadium at 7:30 p.m. (Central Time), a meeting that you can follow through the Image TV signals.

Liga MX 17:30 Toluca América TUDN Las Estrellas 19:30 Querétaro FC Juárez Image Television FOX Sports 2 La Liga 07:00 Huesca Getafe SKY Sports (504-546) 09: 15Villarreal FC Barcelona SKY Sports (504-546) 11:30 Celta Osasuna SKY Sports (504-546) 11:30 Sevilla FC Granada SKY Sports (504-546) 14:00 Athletic Club At. Madrid SKY Sports (504-546) Premier League 06:00 Wolves Burnley SKY Sports (504-546) 08:00 Leeds Utd Manchester Utd. SKY Sports (504-546) 13:00 Aston Villa West Bromwich SKY Sports (504-546) Italian Serie A 05:30 Benevento Udinese ESPN Play 08:00 Inter Milan Hellas Verona ESPN 3 ESPN Play 08:00 Fiorentina Juventus ESPN ESPN Play 11:00 Cagliari AS Roma ESPN 3 ESPN Play 13:45 Atalanta Bologna ESPN Play Bundesliga 08:30 RB Leipzig Stuttgart SKY Sports (504-546) 11:00 Borussia M’gladbach Arminia Bielefeld Marca Claro (YouTube) Claro Sports SKY Sports ( 504-546) Carioca Série A 09:05 Fluminense Madureira Fanatiz (Trial 7 days FREE) 13:15 Bangu Nova Iguaçu Fanatiz (Trial 7 days FREE) 16:00 Botafogo Macaé Fanatiz (Trial 7 days FREE) Women’s Champions League 08:00 PSG Women FC Barcelona Women Barça TV + TVC Sports 10:00 FC Bayern Women Chelsea Women TVC Sports Championship 06:00 Reading Swansea SKY Sports (504-546) Belgian Cup 13:45 Standard de Liège Genk ESPN Play Argentine League Cup 09 : 00 Lanús Vélez Sarsfield Fanatiz (7-day FREE trial) 11 : 30 Defense and Justice Arsenal SarandíFanatiz (7-day FREE Trial) 13:45 Racing Avellaneda CA Colón Fanatiz (7-day FREE Trial) 16:00 River Plate San Lorenzo Fanatiz (7-day FREE Trial) ESPN 3 19:00 Rosario Central Estudiantes LP Fanatiz (7-day FREE trial) 19:00 Atlético Tucumán Talleres Córdoba Fanatiz (7-day FREE trial) EFL Carabao Cup 10:30 Manchester City Tottenham SKY Sports (504-546) Eredivisie 07:30 Ajax AZ Alkmaar ESPN Play France Ligue 1 10 : 05 Angers AS Monaco ESPN ESPN ExtraESPN Play 14:00 O. Lyonnais Lille ESPN 2 Hyundai A-League 01:10 Wellington Phoenix Adelaide Utd. My Football YouTube League 1 Peru 15:30 University Sporting Cristal Fanatiz (7-day FREE trial) GolTV Play Colombian League 15:30 Junior Santa Fe Fanatiz (7-day FREE trial) RCN Nuestra Tele 17:40 Deportes Tolima Deportivo Cali Fanatiz (7-day trial days FREE) RCN Our Tele 20:00 La Equidad Atlético Nacional Fanatiz (7-day FREE Trial) RCN Our Tele Liga Futve 15:00 Aragua Gran Valencia GolTV Play 17:15 UCV Monagas SC GolTV Play Liga MX Femenil 12:00 América Cruz Azul TUDN National League Guatemala 12:30 Antigua Deportivo Guastatoya Fanatiz (7-day FREE trial) 16:30 Xelajú MC Club Sacachispas Fanatiz (7-day FREE trial) 19:00 Communications FC Achuapa FC Fanatiz (7-day FREE trial) Polish League 05:30 Warta Poznań Jagiellonia Bialystok Ekstraklasa.tv 08:00 Stal Mielec Pogoń Szczecin Ekstraklasa.tv 10:30 Lechia Gdansk Legia WarszawaEkstraklasa.tv Portuguese League 11:30 Rio Ave Paços Ferreira GolTV Play 14:00 SC Braga Sporting CP GolTV Play Liga First Nicaragua 16:00 Juventus FC CD Ocotal Sports Flick 19:00 Real Estelí Walter Ferretti Sports Flick 19:00 Real Madriz FC Chinandega FC Sports Flick Liga Promerica 15:00 Municipal Grecia Guadalupe FUTV 18:00 Herediano Saprissa FUTV MLS 16:30 LA Galaxy New York RB ESPN Extra ESPN 2 ESPN Play Preferential Infant 03:00 FC Barcelona Academy Sant Pere i Sant Pau Barça TV + Premier Russian League 06:00 FK Ufa FC Sochi Russian Premier League YouTube 08:30 Rostov Arsenal Tula Russian Premier League YouTube 08 : 30 Spartak Moskva CSKA Moskva Russian Premier League YouTube 11:00 Rubin Kazan Krasnodar Russian Premier League YouTube Second B 10:00 Alcoyano Barcelona B Barça TV +

