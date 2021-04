Matches for today Saturday April 24; Liga MX, La Liga, Premier League and more

The activity of national and international soccer is still red hot, so we bring you the complete card with unmissable matches from day 16 of Clausura 2021 of the MX League and all the football of the Old Continent.

The Saturday day begins with Cruz Azul receiving Atlético de San Luis at the Azteca Stadium at 5:00 p.m. (Central Time), a meeting that you can follow through the signals of TUDN, ESPN and Channel 5.

Also read: Liga MX: Tigres UANL decided not to renew Ricardo ‘Tuca’ Ferretti prior to the Classic Regio

Next, El Atlas and the Chivas Rayadas del Guadalajara will star in the Tapatío Classic at the Jalisco Stadium at 7:00 p.m. (central time), a meeting that you can follow through the Azteca 7, Channel 5 and TUDN signals.

Finally, the activity is closed by the UANL Tigres, receiving the Rayados de Monterrey at the University Stadium in another edition of the Regiomontano Classic at 9:00 p.m. (central time), a meeting that you can follow on the Afizzizados signs.

Liga MX 17:00 Cruz Azul Atlético San Luis TUDN ESPNCanal 5 19:00 Atlas Chivas Guadalajara TUDN Channel 5 Afizzionado Azteca 7 21:10 Tigres UANL Monterrey Afizzionado La Liga 07:00 Elche Levante SKY Sports (504-546) 09:15 Real Valladolid Cádiz CF SKY Sports (504-546) 11: 30Valencia CF Alavés SKY Sports (504-546) 14:00 Real Madrid Real Betis SKY Sports (504-546) Premier League 06:30 Liverpool Newcastle SKY Sports (504-546) 11:30 West Ham Chelsea SKY Sports (504-546) 14:00 Sheffield United Brighton SKY Sports (504-546) Italian Serie A 08:00 Genoa Spezia Calcio ESPN ESPN Play 11:00 Parma Crotone ESPN Play 13:45 Sassuolo Sampdoria Rai Italia Fanatiz (7-day FREE Trial) ESPN Play Bundesliga 08:30 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund FOX Sports SKY Sports (504-546) 08:30 Mainz 05 FC Bayern SKY Sports (504-546) 08:30 Freiburg Hoffenheim SKY Sports (504 -546) 08:30 Union Berlin Werder Bremen SKY Sports (504-546) 11:30 Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt SKY Sports (504 -546) AFC Champions League 12:45 Al Ahli Al Shorta ESPN Play 14:00 Istiklol Al Hilal ESPN Play 14:00 Shabab Al Ahli FC AGMK ESPN Play 15:15 Esteghlal Al-Duhail SC ESPN Play Championship 06:30 Bournemouth Brentford SKY Sports (504-546) Argentine League Cup 11:30 Patronato Sarmiento Fanatiz (7-day FREE trial) 13:45 Argentinos Juniors Banfield Fanatiz (7-day FREE trial) 16:00 CA Huracán Boca Juniors Fanatiz (7-day FREE trial) 19:00 Unión Santa Fe Independiente Fanatiz (7-day FREE trial) ESPN 3 Division Honor Cadet 03:30 FC Barcelona Academy Viladecans Barça TV + Eredivisie 11:45 PSV Eindhoven Groningen ESPN France Ligue 1 06:00 Saint Etienne Stade Brestois ESPN 10:00 Metz PSG TV5 Monde ESPN Hyundai A-League 02:05 Central Coast Mariners Sydney FC My Football YouTube 04:10 Macarthur FC Melbourne City My Football YouTube 23:05 Brisbane Roar Perth Glory My Football YouTube Liga 1 Peru 11:00 Alianza Universidad Sport Boys A. Fanatiz (Test 7 days FREE) GolTV Play 13:15 Melgar CDU San Martín Fanatiz (7-day FREE trial) GolTV Play 15:30 Alianza Lima U. César Vallejo Fanatiz (7-day FREE trial) GolTV Play Colombian League 15:30 América de Cali Millonarios Fanatiz (7 days FREE trial) RCN Nuestra Tele Liga Futve 15:00 Zulia Deportivo Táchira GolTV Play 17:15 Puerto Cabello La Guaira GolTV Play Liga MX Femenil 12:00 Pumas UNAM Atlas TUDN National League Guatemala 13:00 Deportivo Iztapa CSD Municipal Fanatiz ( Trial 7 days FREE) Polish League 08:00 Górnik Zabrze Wisla Plock Ekstraklasa.tv 10:30 Zagłębie Lubin GKS Piast Gliwice Ekstraklasa.tv 13:00 Wisła Kraków KS Cracovia Ekstraklasa.tv First League Nicaragua 20:00 ART Jalapa Managua FC Sports Flick 20:00 CD Junior Diriangén FC Sports Flick Liga Promerica 18:00 Alajuelense Cartaginés FUTV MLS 12:00 New York City FC Cincinnati ESPN Play 13:00 Nashville SC Montreal Impact ESPN Play 14:00 Toronto FC Vancouver Whitecaps ESPN Play 14:30 San Jose Earthqu akes FC Dallas ESPN Play 17:00 Los Angeles FC Seattle Sounders ESPN Extra ESPN 2 ESPN Play 19:00 Philadelphia Union Inter Miami CF ESPN 2 ESPN Play 19:00 New England DC United ESPN Play 19:00 Minnesota Utd. Real Salt Lake ESPN Play 19:00 Atlanta United Chicago Fire ESPN Play 20:00 Colorado Rapids Austin FC ESPN Play 21:30 Portland Timbers Houston Dynamo ESPN 3ESPN Play Russian Premier League 06:00 FC Ural Akhmat Grozni Russian Premier League YouTube 08:30 St. Petersburg Rotor Volgograd Russian Premier League YouTube 11:00 Dynamo Moskva FC Khimki Russian Premier League YouTube 11:00 FC Tambov Lokomotiv Moskva Russian Premier League YouTube

Visit our YouTube channel to enjoy our content