Lion cub is rescued on the verge of death, his legs have been broken to avoid escaping. | Pexels

A few weeks after the unfortunate story of the elephant that died after eating a fruit with explosives in India, the world is once again witnessing a history of animal abuse. Is about Simba, the lion cub that was rescued on the verge of death, had broken his legs to avoid escaping and thus, continue using it to take photos with tourists.

The human being is full of qualities, but also of great defects like greed and cruelty, This story is a sample of them, since those responsible for the tragedy are still being sought for whom the maximum penalty is requested. And it is that although this story has a happy ending, not all wild animals enjoy the same fate.

It all happened in a tourist area of ​​Russia, where a lion cub was found with broken hind legs, spinal problems and a serious case of malnutrition, He was about to die when he was found by a group of veterinarians who are also animal rescuers.

According to witnesses, the lion cub known as Simba, it had been used to pose with tourists and in the hope that he would not escape, his captors injured his hind legs, also the whole time with them he was neglected. It is thought that they abandoned him when they noticed that he was ill and about to die.

A happy ending, fit for a king

The vet Karen Dallakyan, who led the rescue operation, shared details of Simba’s story in social networks how Instagram and with great emotion, the great recovery he achieved, since he completely healed and has grown according to what corresponds to a lion of his age.

Эта жуткая история жертвы фотоживодеров – львёнка Симбы потрясла нас всех! ⠀ Для тех, кто не в курсе .. «Чёрный фотограф» зарабатывал с его помощью на плоге, затем прода Львенка нашли волонтеры, измученного, истерзанного, на грани смерти. Позвонили в Челябинск нашему доброму доктору Айболиту-Карену @karendallakyan Юлия @sоие оротеровере Львёнок благополучно перенёс операцию ⠀ Вот обращение сотрудников приюта “Спаси меня» @shelter_saveme где все это время находится Симба! ️ Давайте поможем, это не так сложно … ⠀ ❤️Друзья, храброму львенку Симбе предстоит долгая реабилитация в нашем приюте диких животных и птиц фонда зоозащиты «Спаси меня». Вы все волнуетесь за него и спрашиваете, как нам можно помочь, рассказываем. ⠀ Продуктами. Сейчас львенок съедает 3-3,5 кг мяса в день. Все-таки растущий организм. Пока Симба на особой диете (по медпоказаниям после операции), поэтому мы коме п т п::, ⠀ Медикаментами. Если вы можете помочь лекарствами, напишите напрямую доктору Карен Даллакян (Karen Dallakyan). ⠀ Предметами гигиены. Ребенок пока лежачий, поэтому будем благодарны за пеленки, чистые и отглаженне, ненужные прост. ⠀ Кроме того, мы всегда рады любой материальной помощи. Наши реквизиты: Карта СБ 4276721137027496 (тел +79525100008) ⠀ Для организаций: Фонд зоозащиты “Спаси меня” ИНН 7447040800 КПП 744701001 Р / с 40703810124120000313 ФИЛИАЛ ПАО “БАНК УРАЛСИБ” в г. Екатеринбург г. Екатеринбург БИК 046577446 К / с 30101810165770000446 ⠀ Контакты реабилитационора зато и п а и Ферросплавная, 79 Тел .: +7 900 077 11 77, +7 908 078 88 28 ⠀ Мы сердечно благодарим наших сооронников, поков Вместе с вами молимся, что скоро львенок полностью выздоровеет и мы увидем, как он бегает. # Симбаживи # карендаллакян #Sotravel # приютспасименя A post shared by THE MUSE BOX (@olga_lazareva_ru) on Apr 4, 2020 at 8:11 am PDT

The sad thing is that Simba was taken from his family and natural habitat at a very young age, It would be very difficult for him to adapt to wildlife and he will have to remain the rest of his days in a sanctuary.

Local media assure that the case of Simba already known to the president Vladimir Putin and a great investigation is being managed, in order to substantiate the complaint and the worst punishment for those responsible for this case of animal abuse.

