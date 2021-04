Latin AMAs 2021 Winners: The Complete List

Jesse Grant / Telemundo / NBCU Photo Bank via Getty Images / Kevin Mazur / The Recording Academy / Rodrigo Varela / Getty Images for The Latin Recording Academy / Bertrand Rindoff Petroff

Artist of the Year

Anuel AA

Bad bunny

Christian nodal

Daddy yankee

Armed Link

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Sech

New Artist of the Year

Camilo

Armed Link

The Two Carnales

Myke Towers

Nathanael Cano

Rauw Alexander

Song of the Year

Bad Bunny – “Yo Perreo Sola”

Black Eyed Peas & J Balvin – “Ritmo (Bad Boys For Life)”

WINNER: Karol G, Nicki Minaj – “Tusa”

Maluma & The Weeknd – “Hawaii”

Album of the Year

Anuel AA – Emmanuel

Bad Bunny – YHLQMDLG

J Balvin – Colors

Natanael Cano – Corrido Lying Down

Favorite Artist – Female

Anitta

Becky G

Karol G

Natti Natasha

Shakira

Favorite Artist – Male

Anuel AA

Bad bunny

Christian nodal

J Balvin

Maluma

Ozuna

Favorite Duo or Group

Banda MS by Sergio Lizárraga

Armed Link

Jowell & Randy

Reik

Favorite Artist – Pop

Camilo

Enrique Iglesias

Luis Fonsi

Ricky Martin

Shakira

Favorite Album – Pop

WINNER: Camilo – For the First Time

Kali Uchis – Fearless (Of Love and Other Demons)

Pedro Capó – Munay

Reik – Now

Favorite Song – Pop

Black Eyed Peas, Ozuna + J.Rey Soul – “Mamacita”

Camilo – “Favorite”

Reik, Farruko, Camilo – “If You Tell Me Yes”

Ricky Martin – “Sharks”

Shakira & Anuel AA – “I Like”

Favorite Solo Artist – Regional Mexican

Carin leon

Christian nodal

Ghost

Junior H

Lenin Ramirez

Nathanael Cano

Regional Mexican, Favorite Duo or Group

Banda MS by Sergio Lizárraga

Armed Link

The blue Angels

The Two Carnales

Favorite Album – Regional Mexican

Christian Nodal – Ayayay!

Armed Link – Your Deadly Poison

Junior H – Trapped In A Dream

Natanael Cano – Corrido Lying Down

Favorite Song – Regional Mexican

Banda Los Sebastianes from Mazatlán, Sinaloa – “In That We Don’t Stay”

Banda MS by Sergio Lizárraga & Snoop Dogg – “What a Curse”

Lenin Ramírez featuring Grupo Firme – “Yo Ya No Vuelvo Contigo”

The Two Carnales – “The Envious One”

Natanael Cano – “Lying Love”

Favorite Artist – Urban

Anuel AA

Bad bunny

J Balvin

Karol G

Favorite Album – Urban

Anuel AA – Emmanuel

Bad Bunny – Those That Weren’t Going Out

J Balvin – Colors

Favorite Song – Urban

Bad Bunny – “Yo Perreo Sola”

Black Eyed Peas & J Balvin – “Ritmo (Bad Boys For Life)”

Karol G & Nicki Minaj – “Tusa”

Maluma & The Weeknd – “Hawaii”

Ozuna x Karol G x Myke Towers – “Caramelo”

Favorite Artist – Tropical

Marc Anthony

Prince royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Favorite Album – Tropical

Carlos Vives – Cumbiana

Gloria Estefan – Brazil305

Prince Royce – Alter Ego