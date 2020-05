Lola Hierro

Data update. At seven in the afternoon (Spanish time) on May 1, Africa has a total of 40,589 infected, with more than eight thousand in the last 24 hours, and 1,663 deaths. These are the four countries with the most positive cases and the most deaths:

Egypt: 5,895 infected and 406 dead and 1,460 recovered South Africa: 5,647 infected, 103 dead and 2,073 recovered Morocco: 4,529 infected, 171 dead and 1,055 recovered Algeria: 4,154 infected, 484 dead and 1,281 recovered

In addition, Comoros has debuted this Friday with its first confirmed positive and Sao Tomé and Príncipe has registered its first death. Throughout the day, 17 countries have reported new deaths.

Lola Hierro

Aid from the European Investment Bank. The EIB, the European Union’s long-term lending institution, has announced that it will increase its cooperation with the World Health Organization (WHO) in its attempt to combat the pandemic worldwide, particularly in vulnerable African countries . The association will strengthen primary health care in 10 countries on the continent by expanding funding to guarantee essential supply chains, including personal protective equipment and diagnosis, the two agencies said. The EIB said the alliance will help governments finance and secure access to essential medical supplies and protective equipment through centralized procurement. While the bank has said it plans a € 1.4 billion response to address the health, social and economic impact of covid-19 in Africa, it has not given details of the amount of funds it will bring to the WHO association. In the image, a food delivery in Dakar. (Z. BENSEMRA, .)

Lola Hierro

Confinement and aid in Zimbabwe. President Emmerson Mnangagwa has announced a two-week extension of confinement and a $ 720 million stimulus for struggling companies, most of which will open as of Monday. The country has been locked up for five weeks to prevent the spread of the coronavirus amid its worst economic crisis in a decade, with shortages of foreign exchange, food, electricity and medicine. Zimbabwe has 40 positive cases and four deaths.

The country’s central bank has cut its main loan rate from 25% to 15% as part of measures to help the economy deal with the effects of the outbreak, and said in a statement that it expects other banks to “do the same. himself to provide affordable financial services to his clients in these difficult times. ” The entity has reserved 120 million dollars so that other banks can request loans at 10% per year to, in turn, lend to its clients, has established a fixed exchange rate and allows the use of foreign currency in national transactions.

Lola Hierro

Where should you put the mask on? ANDhe use of the mask to curb the coronavirus becomes widespread in the world as it begins to become unconfident. For now, more than 50 countries require their citizens to cover their faces when they leave home, especially on public transport and in shops.

In Africa, Cameroon imposed the mask on April 9, followed by Gabon, Guinea, Rwanda, Equatorial Guinea, Zambia, Ethiopia, Liberia, Sierra Leone, Kenya, Burkina Faso, Angola and Benin. Others like South Africa and Nigeria will join in early May. In some countries, the rule is far from being respected due to skepticism or lack of material. For example, Chad backed down due to its shortage. In other countries, those who violate the rule are at risk of arrest, such as in Liberia and Guinea. When resources are lacking, you can always draw on your imagination. Like this South African man, who lives in a suburb of Cape Town, who has made his own from a cardboard box of cereal. . information, photo by Nic Bothma ..

Lola Hierro

Rwanda relaxes confinement. The Government will allow the limited movement of people and will allow the restricted opening of businesses, including restaurants and hotels, starting next Monday. Movement between provinces in the Central African country is not yet allowed, while schools will also remain closed until September, according to a government statement released Thursday night. “All resumed services must meet health guidelines, such as wearing masks and applying social distancing,” he says.

Rwanda, along with neighboring Uganda, implemented some of the strictest measures in Africa to curb the spread of the coronavirus, including closing all but the most essential companies. Rwanda has 243 cases of covid-19 and no deaths. Under the emergency shutdown, restaurants will be able to open until 7 p.m. Hotels may also open, but only guests may enter the facilities at night. Bars and churches will remain closed. . reports

Belén Hernández

Sport in South Africa, for the first days of cheeky. The African country already allows its inhabitants to be able to practice some type of sport between six in the morning and until nine, after agreeing that the country began its opening phase, despite being one of the most affected on the continent in number of infections This is what the seafront in Cape Town looked like this Friday. [Foto: REUTERS/Mike Hutchings].

Lola Hierro

A small step towards the “new normal” in South Africa. Confined since March 27, South Africans begin to see the light at the end of the tunnel because the government has allowed some industries and businesses to reopen. As in this image from the Magic Tree Books in Pretoria, where customers have returned this May 1st. In the image, the owner, Mia McDonald (left), is chatting with a customer to whom she has just sold a book. (Photo by Phill Magakoe / .)

Lola Hierro

eSwatini doubles those infected by covid-19 in one week. Prime Minister Ambrose M. Dlamini has reported that the cases have risen from 40 to 100. Initially, the majority of those infected were related to travel, but there has been an increase in autochthonous positives. “This increase demonstrates the dire need to maintain social distancing and follow all necessary health precautions and practices,” said Dlamini, and has ventured that it can also be attributed to the intensive deployment of screening tests and tests across the country, that have doubled in the last week. “We have analyzed 2,262 samples with 100 positives and 1,880 negatives. 12 have recovered and we have lost one. We still have about 200 results pending.” The Manzini region has been identified as the epicenter of infections, so it will be kept “under strict partial blockade”. The Government has increased the capacity of beds in the Lubombo Reference Hospital to 100 and will provide 100 more in another facility for patients who will require hospitalization.

Alejandra Agudo

Data update at one in the afternoon (Spanish time). Covid-19 continues to advance on the continent, where there are already more than 40,000 confirmed cases and 1,640 deaths from the disease. In contrast, 13,178 patients have recovered. By country, South Africa has 5,647 infections, followed by Egypt (5,537), Morocco (4,529), Algeria (4,006) and Ghana (2,074). Algeria is the most deceased with 450.

Alejandra Agudo

De-escalation in South Africa. President Cyril Ramaphosa decreed the confinement of the entire population and the closure of all companies, except essential ones, five weeks ago, to prevent the spread of covid-19. With its economy already in recession before the pandemic and rising unemployment, the government has been under intense pressure to ease restrictions. Ramaphosa announced last week that, starting May 1, South Africa would implement a flexible system that would allow restrictions to be alleviated or reintroduced based on disease progression. However, final details of the plan were not released until Wednesday, causing confusion. And many companies that are allowed to operate in the early phase of easing are still considering whether it’s worth doing. Information from Sisipho Skweyiya. Edited by Joe Bavier and Chizu Nomiyama (.). Photo Shows: A boy puts on a homemade mask made by his mother in the Masiphumelele informal settlement, Cape Town, South Africa. By Nic Bothma ..

Lola Hierro

Tunisia relaxes its confinement. A partial easing of the restriction measures has been announced to curb the spread of the new coronavirus, although schools will remain closed until September. A broader relaxation is planned for June 14, but it will depend on how the health situation develops, at the risk of a second wave of infection. Tunisia has declared 975 cases and 40 deaths, and has established strict measures of social distancing, including a night curfew.

People over 65 and those with chronic illnesses will not benefit from the reduced restrictions. High school seniors will restart classes on May 28 and will be tested in July. Other students will return to their schools, which have been closed since March, for the new academic year in September. Medical and pharmacy students will return to the university on May 11, and other departments will open later, said Higher Education Minister Slim Choura. By .

Lola Hierro

The long line to the test. The Kenyan Ministry of Health shares this image on Twitter today. This is a test campaign to diagnose covid-19 in Kawangware, Nairobi. “Mass testing is essential to locate symptomatic cases; identify their family group and track down people they have contacted and quarantine them until they are no longer infectious,” the tweet says.

Lola Hierro

Malawi, one of the poorest countries in the world, against the coronavirus. Malawi, a tiny landlocked country with hardly any mineral resources or basic products, but which boasts that its population is its wealth, has been one of the last to confirm the presence of cases of coronavirus. While the world has closed its doors since February, in Malawi we have lived as if we were watching a storm cloud approaching knowing that it was going to discharge, but with the uncertainty of when it would do so and what the intensity of the impact would be. An account of a pediatric surgeon and a doctor.

Lola Hierro

The fight against covid-19 in Africa that comes via mobile. Innovative companies on the African continent have developed a special capacity for adaptation. Although the arrival of investments increases considerably every year, this sector has traditionally had to deal with limited and scarce resources. Therefore, entrepreneurs are used to offering innovative and imaginative solutions to everyday needs in the form of effective, practical responses adapted to local particularities.

Under these conditions, startups have promoted a wide range of initiatives that directly participate in the fight against the pandemic. The telemedicine sector is, without a doubt, the most recurrent, but spaces such as online education, mobile money, proximity digital commerce and even drones lend themselves to showing these creative solutions.

Lola Hierro

Comoros records its first covid-19 case. The president of the African archipelago, Azali Asumani, has announced the first case of infection by the new coronavirus. Until now, it had avoided the pandemic. This is a man of around 50 who lives on the islands, but “who frequented a Franco-Comorian citizen who was in the country from March 18,” he said, adding that his state of health is improving progressive. This announcement makes the small kingdom of Lesotho the only country on the African continent that officially has no cases of coronavirus. “While other countries are preparing for a return to normality, our country is entering a critical phase,” warned the Comorian head of state. For now, Azali is not considering resorting to confinement “because the majority of the population lives on (the economy) parallel.” “We cannot afford at this time of the pandemic to adopt measures that can provoke a social and economic drama,” he said. Last week, a curfew was imposed as a measure to stem the pandemic.

Alejandra Agudo

Data update at eight in the morning (Spanish time). Covid-19 continues to advance in the continent, which already has 39,785 confirmed cases and 1,638 deaths from the disease. In contrast, 13,078 patients have recovered. By country, South Africa has 5,647 infections, followed by Egypt (5,537), Morocco (4,423), Algeria (4,006) and Ghana (2,074). Algeria is the most deceased with 450.

Alejandra Agudo

Those infected by covid-19 (at eight in the afternoon, Spanish time) are already 37,911 in the continent. Egypt is the country with the most cases (5,537) and is followed by South Africa (5,350), Morocco (4,423) and Algeria (4,006). The latter is the one with the highest number of deaths, with 450 of the 1,614 that have already been reported. These are data that must be taken with caution because they are not always easy to collect and contrast.

Lola Hierro

Even the coronavirus hair. Eight-year-old Stacy Ayuma has just stepped out of the salon with the ‘coronavirus’ hairstyle, designed to emulate the prickly appearance of the virus under a microscope, as a fashion statement against the spread of covid-19 disease. They were done at the Mama Brayo beauty salon in the Kibera suburb of Nairobi, Kenya on April 29, 2020. Photo by Thomas Mukoya / ..

Lola Hierro

Namibia reopens shops, but not borders. Namibia will begin easing nationwide restrictions on movement starting next Tuesday, allowing economic activity under strict supervision, President Hage Geingob said Thursday. The country has seen 16 confirmed cases of coronavirus, with no deaths.

Geingob said in a televised speech that starting at midnight on Monday, May 4, Namibia would enter phase two of a four-stage plan. People will be allowed to travel in the country while wearing face masks at all times. Returning Namibians will be allowed to re-enter the country, subject to entry and quarantine controls for 14 days, but the borders will remain closed to non-Namibians.

Companies and productive activities can reopen. Shopping malls, stores and restaurants will continue to operate on the go. The purchase and sale of liquor with more than 3% alcohol content is still prohibited.

Lola Hierro

Tanzania is silent in the face of criticism. Tanzania released its latest update on coronavirus infections on Wednesday after four days of silence from officials, prompting criticism from the country’s opposition to a government they feel is not reporting enough. The World Health Organization (WHO) reprimanded this country last year for not receiving detailed information on another deadly disease, Ebola.

Prime Minister Kassim Majaliwa reported 480 cases of the new coronavirus, a 69% jump from five days ago, and 16 deaths, and warned of “a tendency for some people to issue false statistics that lead to unnecessary unrest in society,” But he did not explain why the government had been silent since April 24.

Matshidiso Moeti, WHO chief of Africa, said last week that the delay in implementing the social distancing rules in Tanzania may have led to an increase in the country’s case load.

Alejandra Agudo

Perfect storm in South Sudan. Six years of conflict have left the country’s health system very battered, in addition to having displaced a considerable part of the population, which in recent times has also been hit by natural disasters and continues to be a victim of continued violence. In this scenario, according to UNHCR, the coronavirus pandemic would add to this “perfect storm” of unforeseeable consequences.

“Years of violence have seriously damaged South Sudan’s health services,” said UNHCR Deputy High Commissioner for Operations Raouf Mazou, stressing that “following last year’s floods and the recent locust plague, people are in a hurry”.

“Along with the threat of covid-19, this is the perfect storm that could lead to potentially terrible consequences for millions of people who already live in precarious situations if the virus spreads rapidly,” said the head of the agency. the ONU. Europa Press reports.

Alejandra Agudo

More cases in Somalia. The International Committee of the Red Cross (ICRC) has warned on Thursday of a “drastic increase” in the number of cases of coronavirus in Somalia and added that it fears that the figure will be “much higher” than that officially confirmed by the country’s authorities. African. “Covid-19 cases are increasing dramatically in Somalia as clinics, hospitals, prisons and communities prepare for what could be an increase in people sick with the virus,” the organization said in a statement. The authorities have so far confirmed 601 cases and 28 deaths. However, the ICRC has indicated that it “fears that the true figure will be much higher” and added that “more people are likely to become ill in the coming weeks”. Somalia opened the first laboratory for testing on April 8, which until then had been sent to Kenya. Europa Press reports.

In the photograph, Somali workers in protective suits prepare to bury a man suspected of being killed by covid-19. Feisal Omar (.).

Lola Hierro

WHO concern for West Africa. The World Health Organization is concerned about the community spread of the new coronavirus in a significant number of West African countries, the organization’s regional head, Matshidiso Moeti, said Thursday, without identifying the countries.

Countries in this region, such as Ghana and Burkina Faso, have begun lifting the containment measures due to concerns that a prolonged closure could have a lasting impact on their economies. Moeti said decisions to impose or remove restrictions could be extremely tough politically, but governments should use the data. “When a government decides not to block a city, it must be aware that there would be consequences in terms of the spread of the virus,” he said. “We hope that these decisions are made with the overall balance in mind between allowing economies to grow and halting the spread of a pandemic that can have a profound long-term impact on the economy,” he added.

Lola Hierro

An egg donation … The alumni association of the Santa María de Kisubi school in Uganda has made a very special donation to respond to the coronavirus pandemic: no less than 200 egg trays worth almost 500 euros. “These eggs will be delivered to our frontline health workers who are sacrificing their lives to end covid-19 in Uganda,” said Robinah Nabbanja, one of the members.

Belén Hernández

Data update. Those infected by covid-19 are already 37,332 in the continent, at twelve in the morning (Spanish time) this Thursday. South Africa is the country with the most cases (5,350), followed by Egypt (5,268), Morocco (4,359) and Algeria (3,848). The latter is the one with the highest number of deaths, with 444 of the 1,591 that have already been reported. These are data that must be taken with caution because they are not always easy to collect and contrast.

Lola Hierro

Mutiny of prisoners in Sierra Leone. Prisoners at the Pademba Road prison in Freetown, in the capital of Sierra Leone, rioted Wednesday, killing a guard and setting fire to the prison. The West African state has recorded 104 cases to date, with four deaths. Local NGOs had previously expressed concern about overcrowding in prisons and had urged the Government to release prisoners with lesser sentences to reduce the risk of infection.

Prisons in the former British colony are overcrowded and unsanitary. Colonial authorities built the Pademba Road prison in 1914 with a capacity for about 300 inmates, and the prison now houses more than 1,000. On Monday, the government said it would suspend criminal courts for a month, to stop contamination in prisons. . reports

Lola Hierro

The herbs of a Bishop of Cameroon. In Cameroon, one of the countries most concerned about the spread of the pandemic, the Government has sent a team of technicians to verify the claims of the Archbishop of Douala, Samuel Kleda. He claims to have developed a treatment that combines various medicinal herbs, which he calls “essential oils,” and which have worked well in the recovery of several covid-19 patients. The religious tells that he has spent his whole life treating various respiratory diseases with medicinal plants, and that in this case he has joined several of the ones he usually uses. Reports HumAngle.

Lola Hierro

Political and citizen tensions in the south of the continent. The first episode was experienced weeks ago when two Mozambican citizens were attacked in Malawi for being considered covid-19 disseminators. After these events, the Malawian district commissioner acknowledged having instructed health personnel not to provide health care to Mozambicans for posing a risk to their fellow citizens. Mozambique’s Minister of Health, Armando Tiago, replied that the Government’s responsibility is to guarantee medical assistance to citizens across the country. In neighboring South Africa, the foreign population is also suffering the consequences of discrimination: in this case it was revealed in the distribution of food support from government donations, in which some foreigners were excluded for no apparent reason. Finally, on April 29, the President of Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, has extended the level 3 state of emergency in the country for an additional 30 days, until the end of May. Álvaro García reports

Belén Hernández

They fled the violence and today they fear the arrival of the coronavirus. With more than 65,000 displaced from their homes by the violence of the jihadist conflict in the Sahel, Barshalogo (Burkina Faso) is one of the most populated camps in the country. The scarcity of water causes huge rows of carafes placed by their owners to avoid having to stand and in the sun waiting for their turn to fill them. The distribution is usually limited to the number of members the family has. Its inhabitants fear the arrival of the covid-19. In the photo, a group of women with their children wait to be registered in the field. A photo gallery of Juan Luis Rod.

Belén Hernández

A meteorite called famine is heading towards the Sahel. The Sahel, that band that travels Africa from east to west to the south of the Sahara desert through a dozen countries, has been experiencing a chronic food crisis for two decades. However, the worst moment always occurs in summer, when the benefits of the previous harvest have already ended and the next one has not yet been collected. They call it the ‘soudoure’ period: the population goes from eating three times a day to eating only once, and acute malnutrition skyrockets among children. But this is going to be the worst in the last ten years. There are 19 million people at risk of food insecurity according to Mamadou Diop, regional head of Action against Hunger. Of these, some 5.5 million are already suffering from the crisis. UNHCR warns of an unprecedented humanitarian crisis due to the confluence of coronaviruses, violence and food shortages. The complete chronicle of José Naranjo, here

Belén Hernández

The continent exceeds 36,000 infected and is close to 1,600 dead. Those infected by covid-19 in Africa are already 36,841, at 8 am on Thursday. South Africa is the country with the most cases (5,350), followed by Egypt (5,268), Morocco (4,321) and Algeria (3,848). The latter is the one with the highest number of deaths, with 444 of the 1.5.95 that have already been reported. These are data that must be taken with caution because they are not always easy to collect and contrast.

Belén Hernández

Data update. At seven thirty in the afternoon (Spanish time), those infected by covid-19 are already 35,981. Egypt is the country with the most cases with 5,268 and is followed by South Africa (4,996), Morocco (4,321) and Algeria (3,848). The latter is the one with the highest number of deaths, with 444 of the 1,572 that have already been reported on the continent. These are data that must be taken with caution because they are not always easy to collect and contrast.

Belén Hernández

Also protect yourself from malaria. The rainy season is approaching Benin and it is the first country in West Africa that is distributing mosquito nets, house by house, in order to combat the epidemic that also afflicts the African continent. In the image, a group of young people distributes them in Cotonou, a district of the city of Pahou. [Foto: Yanick Folly / AFP].

Lola Hierro

Donation from TikTok and the Gates Foundation. The TikTok social media platform and the Gates Philanthropic Foundation have donated $ 10 million each to the GAVI vaccine alliance to help fund efforts to tackle the covid-19 pandemic in Africa. The funds will be used to distribute and deploy any new vaccines against the new coronavirus once they are developed, tested and licensed.

It would also help prevent “a potentially catastrophic impact on immunization programs across the developing world,” alliance chief executive Seth Berkley said in a statement. GAVI is a public-private partnership supported by the Bill and Melinda Gates Foundation, the World Health Organization, the World Bank, Unicef ​​and others, which organize mass purchases to reduce the costs of vaccines for poor countries. The organization said this month that it planned to spend $ 29 million to support health systems in 13 low-income countries to fight the pandemic.

Lola Hierro

South African authors ask to open bookstores. Nearly 900 South African authors, including Nobel laureate John Maxwell Coetzee, have called on the government of President Cyril Ramaphosa to include the sale of books among the “essential services” that will be allowed in the early stages of the staggering misunderstanding of the coronavirus crisis.

“As a country we are at serious risk of losing not only our book sellers, but our publishers,” say academics and writers in an open letter sent to the Executive, dated March 27 but published today by the country’s local media. . Inform Efe.

Lola Hierro

Guinea-Bissau Prime Minister positive for coronavirus. Nuno Gomes Nabiam, Prime Minister of Guinea-Bissau, has tested positive for the new coronavirus along with three members of his cabinet, the Ministry of Health announced today. Nabiam, Interior Minister Botche Cande, and two other ministers were diagnosed on Tuesday and have been quarantined at a hotel in the capital, Bissau, Health Minister Antonio Deuna explained. He has not provided details on the condition or treatment of officials, but has warned that the country’s infection rate may increase.

The West African nation has so far confirmed more than 70 cases and one death, a senior police commissioner. Nabiam ranked third in last year’s presidential election and was selected by the eventual winner, President Umaro Sissoco Embalo, to be prime minister in late February. Alberto Dabo (.) reports.

Lola Hierro

AfCFTA is delayed. The African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), which seeks to create the largest zone without trade barriers in the world, will not be able to start operating on the scheduled date of July 1 for the coronavirus, according to its secretary general, Wamkele Mene. that in the coming weeks the heads of state determine another new date. The African Union Commission has proposed January 1, 2021 as a tentative date, the trade coordinator of the UN Economic Commission for Africa, David Luke, has advanced. Several voices have been raised in recent weeks in favor of delaying the start of the treaty, such as former Nigerian Foreign Minister Bolaji Akinyemi, who recommends waiting 12 months because “all the factors that support the AfCFTA are on hold.” Las drásticas medidas impuestas por los Gobiernos para contener la expansión del coronavirus, como los confinamientos o el cierre de negocios, han reducido al mínimo la actividad económica.

Lola Hierro

Violencia machista en Sudáfrica. El número telefónico de urgencias para mujeres y niños de Sudáfrica maltratados está saturado desde el inicio del confinamiento el 27 de marzo: más de 12.000 llamadas en las tres primeras semanas, el doble de lo habitual. En tiempos normales, una mujer es asesinada cada tres horas y, al día, la policía registra 110 denuncias por violación. Una situación agravada con el confinamiento provocado por la covid-19. Muchas mujeres se encuentran bloqueadas con sus agresores, y en los barrios más pobres, las viviendas están superpobladas con muy pocas comodidades.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa consideró “preocupante que durante un periodo tan difícil, mujeres y niñas estén aterrorizadas en sus casas y obligadas a lanzar llamadas de auxilio desesperadas”. La situación no se limita a Sudáfrica. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó un llamado mundial a principios de abril denunció un “brote horrible de violencia” con la situación del confinamiento impuesto en numerosos países. Por B. DEBUT y T. STEENKAMP (.).

Lola Hierro

Nigeria: ayudas y relajación de las medidas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proporcionará una ayuda de emergencia de 3.4 mil millones de dólares a Nigeria para “apoyar los esfuerzos de las autoridades para hacer frente a las graves repercusiones económicas del choque Covid-19 y la fuerte caída de los precios del petróleo”, comentó la institución en un comunicado. Nigeria, el principal productor de petróleo de África y que depende del crudo para el 70% de sus ingresos externos, no tiene los medios financieros para sostener su economía.

El presidente del Gobierno, Muhammadu Buhari, ha comunicado la extensión hasta el 4 de mayo del confinamiento decretado en Lagos, Ogun y Abuya. Luego se pasará a toques de queda nocturnos, de las 20.00 a las 06.00. En esas horas todos los movimientos, excepto los servicios esenciales, estarán prohibidos. También se comenzará a llevar a cabo un levantamiento “por fases y gradual” de las medidas de contención adoptadas. Vídeo e información de ..

Alejandra Agudo

El dilema mortal de África. Para los indicadores de salud de los países pobres, la covid-19 puede tener el efecto de una bomba de racimo. La respuesta basada en el aislamiento social contradice todas las recomendaciones a seguir en el caso de enfermedades que necesitan atención médica inmediata o estrategias amplias de prevención como las inmunizaciones rutinarias. La reflexión de Gonzalo Fanjul en el blog 3500 Millones.

Patricia Peiró

África suaviza los confinamientos pese al aumento de casos. “Ningún país se puede permitir el impacto de un confinamiento total mientras espera por el desarrollo de las vacunas”. Estas palabras de Muhamadu Buhari, presidente de Nigeria, resumen el sentir de la muchos líderes africanos que esta semana han comenzado a dar un giro de timón a la gestión de la crisis del coronavirus. La mayoría de los países que impusieron confinamientos drásticos, como la propia Nigeria, Sudáfrica, Ghana, Argelia y Túnez, están relajando las medidas y permitiendo un paulatino regreso a la actividad económica de sus ciudadanos.

Lola Hierro

Los medios sudafricanos, perjudicados por la pandemia. El 26 de marzo, cuando Sudáfrica aún no había entrado en cuarentena, pedía ayuda el Mail & Guardian, el periódico más respetado del país. El diario Le Monde cuenta en este reportaje cómo decenas de medios están amenazados por las consecuencias económicas del coronavirus. El M&G ha visto desaparecer dos tercios de sus ingresos publicitarios: el 70% de sus ingresos. Los salarios de abril han sido pagados, pero sus periodistas han sufrido recortes entre un 10 y un 40%. En mayo no se sabe qué pasará.

Otros grupos de prensa sudafricanos ya están experimentando dificultades. El Independent Media Group, con 20 de los periódicos más importantes del país, también ha anunciado recortes. El grupo Caxton, especializado en periódicos locales, ha suspendido temporalmente la publicación de la mayoría de sus títulos en la provincia de Johannesburgo. Desde la Asociación de Editores Independientes esperan un descenso del 90% en los ingresos por publicidad.

Lola Hierro

Laboratorios móviles para Uganda y Ruanda. Estos países acaban de recibir sendos laboratorios de diagnóstico móviles para hacer tests de la covid-19. Han sido financiados por Alemania, según informó el pasado jueves en un comunicado Joachim Nagel, miembro de la junta del banco de inversión pública KfW.

En los próximos días, además, llegarán otras nueve unidades móviles “para un diagnóstico rápido y moderno de enfermedades infecciosas”a los seis países de la región de la Comunidad del África Oriental (EAC). Bajo contrato del Ministerio de Desarrollo en Berlín, KfW ha inyectado 27 millones de euros en el proyecto. Además, el personal de laboratorio de los países de EAC Burundi, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda han recibido capacitación en el Instituto Bernhard Nocht de medicina tropical en Hamburgo y en la ciudad de Tanzania Arusha. Informa ..

Alejandra Agudo

Tráfico de especies. Las dificultades de transporte derivadas del confinamiento y cierre de fronteras en muchos países no han frenado las redes de contrabando de especies e incluso se están acumulando grandes acopios, por ejemplo de pangolines o de marfil, listo para volver al tráfico ilegal en cuanto sea posible tras esta pausa, según un informe de WildLife Justice Commission (WJC). Informa Europa Press.

En la imagen, un rinoceronte en el Centro de Educación para la Conservación de la Vida Silvestre de Uganda (UWEC), en medio del confinamiento como parte de las medidas tomadas para prevenir la propagación de la covid-19, dentro del distrito de Wakiso, en Entebe, Uganda. Por: Abubaker Lubowa (.).

Alejandra Agudo

Regañina. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, abroncó a los diputados del Parlamento por asignarse a sí mismos una suma total equivalente a 2,6 millones de dólares para “crear conciencia contra el coronavirus”. “Es moralmente reprensible asignarse dinero para uso personal cuando el país está en una crisis de este tamaño”, dijo Museveni en un discurso televisado a última hora del martes para hablar sobre la situación de la covid-19 en el país, donde hay 79 casos, de los cuales 52 se han recuperado y ninguno ha fallecido. El presidente ugandés aseveró que ha hablado con la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, y le dijo que los diputados “han caído en la trampa” y que lo mejor que pueden hacer ahora mismo es no gastarse ese dinero. Cada diputado se ha asignado una partida de 20 millones de chelines ugandeses (unos 4.800 euros) de fondos públicos para la lucha individual contra el coronavirus. Informa EFE.

Alejandra Agudo

Bubaque, la isla que ya estaba (casi) aislada. A cinco horas en barco desde la capital de Guinea Bissau se encuentra este territorio en el que habitan 9.000 personas de diferentes orígenes y etnias. Así se vive en un lugar en el que el contacto con el resto del mundo está tan limitado y en el que, gracias a ello, en gran medida, no se han registrado casos de coronavirus

Alejandra Agudo

Marruecos niega las acusaciones de brutalidad policial al hacer cumplir la orden de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus, después de que un miembro de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo incluyera en una lista de 15 países donde las represiones habían generado preocupación. La misión diplomática de Marruecos en Ginebra afirmó en un comunicado que las medidas adoptadas para contener la covid-19 están en línea con “el estado de derecho y con pleno respeto de los derechos humanos”. La policía marroquí ha registrado casi 77.000 violaciones de las medidas para contener la pandemia y casi 41.000 personas esperan juicio por ello, de las que el 5% están detenidas. Marruecos ha confirmado 4.252 casos de coronavirus y 165 muertes. Información de Ahmed Eljechtimi. Edición de Peter Graff (.).

Alejandra Agudo

Ayuda para el Sahel. El alto representante comunitario para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció en Twitter que la UE aportará 194 millones de euros adicionales para reforzar a las fuerzas de seguridad y defensa de los países del Sahel y “acelerar el despliegue del Estado y el cumplimiento de servicios básicos en las zonas frágiles”.

Alejandra Agudo

Actualización de los datos. A las ocho de la mañana (hora española), los contagiados por covid-19 rozan los 35.000. Egipto ha superado los 5.000 casos y le siguen Sudáfrica (4.996), Marruecos (4.252) y Argelia (3.649). Este último es el que registra mayor número de fallecidos, con 437 de los 1.529 que ya se han notificado en el continente. Unos datos que hay que tomar con precaución porque no siempre son fáciles de recabar y contrastar.

Alejandra Agudo

Egipto supera los 5.000 casos. Según los últimos datos (7.00 pm hora española), Egipto ha alcanzado los 5.042 contagiados; le siguen Sudáfrica con 4.793, Marruecos (4.246) y Argelia (3.517). Este último es el que registra mayor número de fallecidos, con 432 de los 1.500 que se han notificado en el continente.

Alejandra Agudo

El Supremo de Malaui vuelve a bloquear la aplicación del confinamiento en el país a causa del coronavirus.

El Tribunal Supremo de Malaui ha bloqueado por segunda vez la aplicación del confinamiento ordenado por el Gobierno ante la pandemia de coronavirus.

El tribunal ya se pronunció el 17 de abril contra la medida tras aceptar la demanda presentada por la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos (HRDC), que había denunciado que el Gobierno no ha puesto en marcha medidas de protección económica para aliviar el impacto del confinamiento de la población.

Las autoridades del país africano han confirmado hasta la fecha 36 casos y tres fallecidos por coronavirus, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).

Información: Europa Press.

Alejandra Agudo

Ayuda/3. Un hombre con ropa protectora habla a través de un megáfono para mantener el orden de quienes hacen cola en una distribución de alimentos en medio de la propagación de la enfermedad por coronavirus en el municipio de Alexandra, Sudáfrica. Siphiwe Sibeko / REUTERS.

Alejandra Agudo

Ayuda/2. Voluntarios locales reparten pan a los residentes del asentamiento informal de Booysens (Johannesburgo) durante una distribución de pan organizada por una organización de base en la capital sudafricana. Varios de los 3.000 residentes del asentamiento informal de Booysens habían bloqueado las carreteras con rocas y neumáticos quemados en la mañana del 28 abril para protestar contra la falta de ayuda alimentaria y el empobrecimiento de las condiciones de vida desde que comenzó el cierre nacional. (Foto por Michele Spatari / .)

Alejandra Agudo

Ayuda/1 En la imagen vemos paquetes de alimentos durante el lanzamiento de la distribución de comida en el patio del centro cultural Guinaw Rail, en Pikine (Dakar) en el marco de la operación de distribución masiva de alimentos para ayudar a casi la mitad de la población de Senegal a enfrentar las consecuencias de la pandemia de Covid-19, que está ralentizando la economía de este país de África occidental. (Foto de Seyllou / .)

Patricia Peiró

Amén. El español Gustavo Bombín, obispo de Maintirano, en Madagascar, ha indicado que las iglesias del país han colaborado “desde el primer día” para contener la pandemia del coronavirus, cerrando las iglesias, los seminarios, internados y escuelas, y ha destacado que las medidas de control tomadas por el Gobierno han sido “un acierto” pues por el momento hay 128 casos confirmados y ningún fallecido. “En estos momentos de la pandemia del covid-19, gracias a Dios, Madagascar no ha conocido, hasta hoy, ningún fallecimiento. El gobierno tomó, desde el primer momento, las medidas de control necesarias (confinamiento relajado, controles sanitarios constantes y cierre de aeropuertos) lo que ha supuesto un acierto en todos los sentidos. Las iglesias han colaborado desde el primer día con el cierre de iglesias, seminarios e internados, escuelas”, ha subrayado el obispo a Obras Misionales Pontificias (OMP).

Patricia Peiró

Comedores escolares. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Unicef instan a los gobiernos a prevenir las terribles consecuencias sobre la nutrición y la salud de 370 millones de niños que no están recibiendo sus menús escolares debido al cierre de escuelas. En muchos países pobres, la promesa de una comida puede ser suficiente para que unos padres en dificultades económicas envíen a su hija a la escuela, librándola de cargas domésticas y del matrimonio temprano. “Si no actuamos ahora y aumentamos los servicios vitales para los niños más vulnerables, las devastadoras consecuencias de la covid-19 se sentirán durante décadas”, afirma la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore. Ambas instituciones ayudarán durante los próximos meses a los gobiernos para garantizar que cuando las escuelas reabran los niños sigan contando con menús escolares y programa de salud. Para apoyar este trabajo, que inicialmente se centra en 30 países de bajos ingresos para llegar a 10 millones de niños, hacen un llamamiento por valor de 600 millones de dólares.

Lola Hierro

La transición en Sudán, en juego, según Bachelet. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido este martes de que la pandemia podría ser el “punto de inflexión” para el proceso de transición a la democracia en que está sumido Sudán a menos que el país africano reciba el apoyo necesario para afrontarla.

Según Bachelet, la falta de recursos limita la actuación del Gobierno de transición que está al frente del país en virtud del acuerdo alcanzado entre el Ejército y la oposición tras el golpe de Estado militar que depuso al presidente Omar Hasán al Bashir en abril de 2019, el cual había prometido desarrollo económico y social, democracia, paz y justicia.

La jefa de Derechos Humanos se ha referido específicamente a las sanciones unilaterales en curso -el país figura en la lista de patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos-, el hecho de que las instituciones internacionales no hayan aliviado la deuda y al déficit de apoyo internacional al país africano. “El punto de inflexión podría ser la Covid-19”, ha prevenido Bachelet.

Lola Hierro

Gabón cambia las medidas de confinamiento. El Gobierno ha anunciado este martes la sustitución del confinamiento en la capital, Libreville, y varias localidades cercanas por un toque de queda nocturno a causa de la pandemia de coronavirus. El primer ministro, Julien Nkoghe Bekalé, ha indicado que “este periodo de 15 días de confinamiento en el Gran Libreville no ha tenido una aplicación perfecta, pero ha permitido, según los especialistas, limitar la propagación de la pandemia al interior del país y desacelerar la velocidad de propagación”.

Así, ha resaltado que “el no confinamiento del Gran Libreville habría ciertamente empeorado la situación”, antes de reclamar a la población que adapte su forma de vida al “enemigo invisible”, según ha informado el diario gabonés ‘L’Union’. Las autoridades de Gabón han confirmado hasta la fecha un total de 211 casos de coronavirus, con tres fallecidos.

Lola Hierro

Un estado de emergencia habitual en Egipto. El presidente Abdelfatá al Sisi ha promulgado un decreto para extender tres meses más el estado de emergencia, del que se ha cumplido este abril el tercer aniversario. Fue impuesto por primera vez en abril de 2017 tras dos atentados contra iglesias y desde entonces ha sido renovado de forma ininterrumpida. La nueva prórroga autoriza a la Policía y a las Fuerzas Armadas a adoptar todas las medidas que sean “necesarias” para “afrontar los peligros y la financiación del terrorismo y salvaguardar la seguridad en todas las partes del país”. El Parlamento aprobó la semana pasada varias enmiendas a una ley que regula el estado de emergencia y que contempla más poder para la Presidencia para contener la expansión del coronavirus. Ahora, el presidente puede decidir el cierre de las escuelas, las universidades y las administraciones. También puede ordenar que los centros médicos privados se pongan al servicio de la salud pública. Foto: Un policía prende el tradicional cañón que se dispara en ramadán en El Cairo. Por K. ELFIQI .

Lola Hierro

Los activistas de Congo tienen un nuevo enemigo: el coronavirus. Grâce Maroy tiene una misión importante. Sentada en el suelo de su habitación con una cartulina amarilla sobre sus piernas, no solamente está escribiendo una pancarta para concienciar a los congoleños de los peligros del coronavirus; también está marcando el siguiente paso de un movimiento ciudadano, el más poderoso en la República Democrática del Congo, que ha decidido poner el bienestar del pueblo en el centro de atención.

Lola Hierro

Actualización de datos del coronavirus en África. A las 15.00 horas (hora española) de este martes 28 de abril, los contagiados por covid-19 son un total de 34,359, con más de 300 nuevos positivos que se han registrado sobre todo en Marruecos, Senegal, Mayotte y República Democrática del Congo (RDC). Los fallecidos son 1.475, con nuevas muertes en RDC, Liberia y Marruecos, y los recuperados 10.759. Recordamos que hay que tomar estos datos con precaución porque no siempre son fáciles de recabar y contrastar.

Lola Hierro

La desigualdad en el acceso a servicios en Sudáfrica. El veterano portal Afrobarómetro ha publicado los resultados de su encuesta sobre las restricciones impuestas en Sudáfrica para contener la covid-19 y la facilidad con la que los ciudadanos pueden quedarse en casa a salvo. Han encontrado que el país entró en la cuarentena con grandes disparidades en el acceso a servicios esenciales, como agua, inodoros, mercados y bancos. Muchos ciudadanos, especialmente los económicamente desfavorecidos, se ven obligados a abandonar sus hogares y compuestos para acceder al agua, lo que los pone a ellos y a otros en riesgo de contraer o propagar el virus. Muchos carecen de los recursos para trabajar desde casa, mantenerse informados, buscar ayuda y educar a sus hijos en línea. En principio, los sudafricanos apoyan menos las restricciones gubernamentales a la libre circulación que la mayoría de los otros africanos. Y al hacer cumplir las restricciones, el ejército enfrenta una desconfianza popular significativa y dudas sobre su respeto a los derechos de los ciudadanos.

Lola Hierro

Positivo del ministro de Justicia de Liberia. Frank Musah Dean ha confirmado que ha dado positivo por coronavirus días después de la muerte por la Covid-19 del director de la Agencia Antidrogas del país africano, Marcus Soko. “Tengo esperanza. Los doctores del 14 Hospital Militar son muy profesionales y están haciendo todo lo posible. Recuerden que este virus es un desafío incluso para los países desarrollados, con sistemas sanitarios mucho más sofisticados”, ha dicho Dean.

El ministro ha destacado en declaraciones concedidas al diario liberiano Frontpage Africa que “en este momento nadie lo sabe todo sobre el virus” y ha pedido “respetar los protocolos sanitarios, especialmente en lo relativo al distanciamiento social”. Asimismo, ha confirmado que estuvo el 11 de abril en una reunión de seguridad junto con Soko, quien fue diagnosticado de coronavirus días después y quien falleció posteriormente durante el traslado al hospital en el que se encuentra ahora Dean. Las autoridades de Liberia han confirmado hasta ahora 124 casos de coronavirus y 12 fallecidos. Por Europa Press

Patricia Peiró

En Camerún, las crisis humanitarias se acumulan. El país tiene dos frentes de violencia abiertos, el de la insurgencia islamista en el norte y el de los separatistas anglófonos en el oeste, además de acoger a un importante número de refugiados de sus vecinos, especialmente de República Centroafricana y Nigeria. El coronavirus viene a sumarse ahora a esta lista y el país no dispone de medios para responderlas a todas. “El país ha pasado de una crisis a tres en seis años y ahora el coronavirus es ya la cuarta”, resume el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU en Camerún, Modibo Traoré. “Camerún es un país de renta media baja pero la carga es demasiado pesada para soportarla”, advierte en una entrevista con Europa Press.

Lola Hierro

Reflexión de Felwine Sarr. El intelectual senegalés Felwine Sarr publica un artículo en el blog de Casa África con el título El tiempo que vendrá. En él reflexiona sobre el debate que mantienen quienes piensan que el mundo será otro tras el coronavirus y los que creen que será igual, o incluso peor. “Para las personas que vivimos en el continente africano, esta pandemia es, en primer lugar, la oportunidad de hacer balance sin concesión de nuestro déficit en infraestructuras socioeconómicas de base, sanitarias, seguridad social y atención a los más vulnerables. Los planes de resiliencia concebidos aquí y allá en todo el continente deberían ser los embriones de políticas públicas completamente dedicadas a la cobertura de las necesidades fundamentales de la población y cuyo fundamento es sustentar la vida y dar asistencia y protección al mayor número de personas”, escribe.

Patricia Peiró

Los funcionarios organizan cajas de alimentos de la Cruz Roja de Nigeria, para su distribución. En Lagos. (Foto AP / Domingo Alamba)

Lola Hierro

Ruegos animistas contra el coronavirus. “¡Le pido a Dios y a los ancestros que protejan a la población manteniendo este virus alejado del reino, de Costa de Marfil y del mundo!”, clamó el rey de Sanwi, en el sureste de Costa de Marfil. Además de respetar las medidas de seguridad, su majestad Amon N’Douffou V, también ha recurrido a las prácticas tradicionales para proteger su reino de tres millones de habitantes. Por eso celebró una ceremonia extraordinaria. Tradicionalmente, se realizan para luchar contra sequías, malas cosechas, inundaciones… Con miles de personas, pero esta vez se invitó a un público limitado para respetar la prohibición de reunir a más de 50 personas.

Costa de Marfil, con más de 1.000 casos, cuenta con cientos de reyes y jefes tradicionales que son respetados por su sabiduría ancestral. Los políticos a menudo los visitan antes de tomar decisiones. Alrededor del 20% de la población es animista y algunos miembros de las dos religiones principales (cristiana y musulmana) practican el sincretismo. Por I. Sannogo (.)

Lola Hierro

Suspensión temporal del pacto de la Uemoa. Los ocho países de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (Uemoa) han suspendido su pacto de convergencia en una cumbre extraordinaria para hacer frente a la covid-19. “El mundo enfrenta una crisis económica sin precedentes. Los países de nuestra unión no se librarán. Al actuar unidos, fortaleceremos nuestra capacidad de recuperación y por eso celebro el establecimiento de una estrategia comunitaria que incluye la suspensión temporal del Pacto, dijo el presidente Issoufou en la cumbre por videoconferencia. El acuerdo incluía la limitación de la deuda, la inflación o los atrasos en el pago.

El presidente, que ya había llamado un plan Marshall para África, apoyó “el uso de cualquier solución para apoyar a los Estados miembros”, y la cancelación de la deuda. El presidente francés, Emmanuel Macron, había pedido “ayudar” a África “cancelando su deuda”, pero por el momento solo se habla de una moratoria. Los planes de respuesta al coronavirus de estos ocho países representan ocho mil millones de euros. .

Lola Hierro

Actividad sanitaria ilegal en Zimbabue. El Gobierno de Zimbabue ha informado de que se han detectado instituciones privadas de salud que están tratando a pacientes de covid-19 sin haber sido evaluadas y registradas por las autoridades sanitarias. Los equipos de salud pública están visitando instalaciones sospechosas para verificar los niveles de incumplimiento, declaró el lunes la secretaria de Salud, Agnes Mahomva. “Estas instalaciones están operando ilegalmente, son un peligro para los pacientes de covid-19 y las comunidades a su alrededor y deberían dejar de funcionar con efecto inmediato hasta que hayan completado todos los procesos de registro”, ha explicado la doctora Mahomva. También ha advertido que a aquellas que incumplan las normas, “la ira de la justicia las alcanzará”.

Lola Hierro

Uganda despliega equipos para hacer tests de evaluación rápida. El muestreo tiene la intención de estimar la prevalencia de covid-19 entre las comunidades, ha explicado el Ministerio de Sanidad. Los resultados se proporcionarán el 4 de mayo y a partir de ellos se tomarán decisiones sobre cómo seguir trabajando para controlar la pandemia. Los tests se harán a los siguientes colectivos: -Vendedores en los mercados -Camiones conductores y comunidades a lo largo de sus rutas -Puntos de cruce de fronteras y sus comunidades -Trabajadores de la salud -Lideres religiosos -Caminos entre áreas y comunidades -Policía, agentes de tráfico y ejercito

En el muestreo, los equipos tomarán una muestra de sangre, un hisopo de la nariz y de la garganta de los individuos y realizarán una prueba de covid-19. “Hacemos un llamamiento a las comunidades para que cooperen con los equipos y brinden información. Es por nuestro propio bien”, ha expresado la ministra de Sanidad ugandesa, Jane Ruth Aceng.

Lola Hierro

Nigeria, hacia el fin del aislamiento. Nigeria comenzará una relajación gradual, tras más de cuatro semanas de confinamiento, el 4 de mayo, ha anunciado el presidente Muhammadu Buhari. Los estados de Lagos y Ogun y el territorio de la capital federal de Abuja están en cuarentena para controlar la propagación del nuevo coronavirus desde el 30 de marzo. En ese tiempo, los casos del nuevo virus se han cuadruplicado hasta los 1.273 positivos y 40 muertes, la mayoría en Lagos y Abuja.

Pero Buhari ha afirmado que el confinamiento ha tenido un “costeo económico muy alto”, despojando a muchos ciudadanos de sus medios de vida. “Ningún país puede permitirse el impacto total de un aislamiento sostenido mientras espera el desarrollo de vacunas”, ha dicho. También ha anunciado que las mascarillas faciales ahora son obligatorias en lugares públicos, y que el gobierno federal prohibirá los viajes no esenciales entre los 36 estados de Nigeria. Ambas medidas ya habían sido solicitadas por el foro de gobernadores. Por Libby George (.)

Lola Hierro

Actualización de datos sobre casos del nuevo coronavirus en África. En total se han registrado 34.0475 positivos, 1.472 muertos y 10.575 recuperados a las 08.00 del martes 28 de abril. Durante la noche, Sudáfrica ha vuelto a encabezar el ránking de contagiados, con más de un centenar de nuevos positivos.

Países con más contagios:

Sudáfrica: 4.793Egipto: 4,782Marruecos: 4.120Argelia: 3.517

Países con más fallecidos:

Argelia: 432Egipto: 337Marruecos: 162Sudáfrica: 87

Lola Hierro

Actualización de datos sobre casos del nuevo coronavirus en África. En total se han registrado 33.305 positivos, 1.460 muertos y 10.274 recuperados a las 20.00 del lunes 27 de abril.

Países con más contagios:

Egipto: 4,782Sudáfrica: 4.546Marruecos: 4.120Argelia: 3.517

Países con más fallecidos:

Argelia: 432Egipto: 337Marruecos: 162Sudáfrica: 87

Egipto hoy ha sido también el país que más nuevos positivos (248) y nuevas muertes (20) ha notificado.

Lola Hierro

Los tests rápidos de Senegal. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha compartido en su cuenta de twitter este vídeo de Al Jazeera que enseña cómo el Instituto Pasteur de Senegal está fabricando ya tests de detección rápida de covid-19 a un coste de un dólar.

Lola Hierro

Nuevas restricciones en Argelia. Argelia extenderá las restricciones de movimiento por segunda vez en 15 días hasta el 14 de mayo para ayudar a limitar la propagación del nuevo coronavirus, dijo el lunes la oficina del primer ministro.

A principios de este mes, las autoridades del país del norte de África extendieron hasta el 29 de abril medidas que incluyeron el toque de queda en todo el país y el cierre de mezquitas, escuelas y universidades. El transporte público y los vuelos de las aerolíneas también permanecen suspendidos, y el gobierno ha otorgado licencia pagada al 50% de los empleados estatales. Pero el toque de queda se ha reducido en los últimos dos días en dos horas para ayudar a algunas empresas a reabrir durante gran parte del día, incluidas tiendas de materiales de construcción, ropa y zapatos, cosméticos y perfumes.

Argelia, un importante exportador de petróleo y gas, ha confirmado un total de 3.517 infecciones por Covid-19, incluidas 432 muertes y 1.558 recuperaciones.

Lola Hierro

Nuevas predicciones sobre la economía ruandesa. La economía de Ruanda probablemente crecerá alrededor de un 3,5% este año, socavada por los efectos del coronavirus, y el Gobierno está en conversaciones con los prestamistas para posponer los pagos de la deuda, según dijo el lunes el presidente Paul Kagame.

En enero, antes de que la pandemia se extendiera a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional había pronosticado que la economía de Ruanda crecería un 8% este año después de que en 2019 se expandiera un 8,5%, pero se espera que el país se vea muy afectado por el coronavirus, ya que depende en gran medida de los ingresos de los visitantes extranjeros.

Ruanda necesitará alrededor de mil millones de dólares para recuperarse de la desaceleración económica causada por el virus, dijo Kagame, y agregó que su gobierno obtendría el dinero a través de una combinación de deuda y donaciones, sin dar más detalles. Ruanda ha registrado hasta el momento 191 casos de covid-19 y ninguna muerte. Informa .

Lola Hierro

Un refugio para los niños. Los niños aplauden mientras juegan un juego de pelota en el patio de un centro médico en Dakar que se ha convertido en un refugio para los niños de la calle de Senegal desde que el coronavirus les cambió la vida. Los 40.000 niños de la calle de la capital se han vuelto aún más vulnerables desde que el Gobierno declaró el estado de emergencia en marzo. Los restaurantes que alguna vez ofrecieron sobras han cerrado, mientras que los generosos peatones, son más escasos.

Los servicios sociales han aumentado la cantidad de niños que pueden acomodar, y también la organización benéfica Village Pilote está tratando de albergar a más niños y adolescentes en sus instalaciones en las afueras de Dakar, donde proporcionan comidas regulares y espacio para el fútbol y otros juegos. “Debido a la enfermedad la gente nos estaba evitando. Solo este centro acepta niños y jóvenes de nuestra edad y de las calles”, dice Issa, de 19 años. Por C. Van der Perre y Z. Bensemra (.)

Lola Hierro

Una advertencia a los furtivos. El Gobierno de Botsuana ha informado hoy con una nota de prensa (en la imagen) de que no se han registrado casos nuevos de caza furtiva de rinocerontes desde que empezó el periodo de confinamiento en el país por la covid-19, a mediados de marzo. “Esta disminución se atribuye al refuerzo de las medidas de vigilancia”. Medidas que han provocado que seis cazadores furtivos pierdan la vida en el último mes. “El Ministerio es muy consciente de que los cazadores furtivos pueden tratar de aprovechar el confinamiento y la falta de movimiento de los turistas en áreas remotas para llevar a cabo sus actividades ilegales. El personal contra la caza furtiva permanece en servicio activo en todas las áreas de vida silvestre para contrarrestar la caza furtiva en este momento y continuará ejerciendo un enfoque de tolerancia cero para cualquier actividad criminal”, han advertido.

Lola Hierro

Protestas en Somalia. Cientos de personas se manifestaron hoy en Mogadiscio tras la muerte de dos jóvenes el viernes por disparos de la policía durante el toque de queda nocturno puesto en marcha para combatir la covid-19 en el país, donde hay 390 casos y 18 fallecidos. Los manifestantes bloquearon las carreteras con neumáticos incendiados para protestar por la muerte de esos dos civiles y con gritos de “Sin policía, sin toque de queda”, informó la emisora local Dalsan. Las víctimas murieron por balas disparadas al azar por un agente cuando dispersaba a una multitud para hacer cumplir el toque de queda, según el portal de noticias Garowe Online. La subcomisaria de policía Zakia Hussein indicó en Twitter que el agente “está detenido y se enfrentará al debido proceso. Por su parte, el alcalde de Mogadiscio, Omar Muhamoud Finnish, ha prometido justicia para los dos jóvenes. Tras lo ocurrido, el Gobierno ha decidido atrasar una hora el toque de queda, hasta las ocho de la tarde. Somalia lo impuso en la capital el 15 de abril, tras registrarse la segunda muerte por la covid-19.

Lola Hierro

¿El coronavirus como excusa? El candidato presidencial de la oposición de Uganda, Bobi Wine, acusó el lunes a la policía de torturar a uno de sus aliados poco antes de que este, detenido por incumplir las reglas de distanciamiento social del coronavirus, fuera llevado a los tribunales en una camilla. Se trata del legislador Francis Zaake, detenido el 19 de abril por cometer un “acto negligente que probablemente propague una infección”, en aparente referencia al coronavirus.

Los partidarios de Zaake dicen que fue arrestado después de distribuir alimentos a algunas personas. “Fue torturado y le rociaron los ojos con una sustancia que lo cegó”, dijo Wine en conferencia de prensa. Cuando Zaake fue llevado al Tribunal en camilla, el juez ordenó que lo llevaran a un hospital y lo trataran primero. El portavoz de la policía, Patrick Onyango, negó que Zaake hubiera sido torturado y no respondió más preguntas. Uganda, con 75 casos de covid-19 y ninguna muerte, tiene uno de los bloqueos más estrictos de África para combatir el coronavirus.

Lola Hierro

El daño al turismo en las islas africanas. La agencia de desarrollo de las Naciones Unidas ha publicado sus estimaciones sobre el impacto del coronavirus en el turismo y, en general, la economía de los diversos archipiélagos del mundo que se encuentran en desarrollo. En los territorios africanos de Maldivas, Seychelles y Cabo Verde, la caída en su PIB será del 17, 16 y 12% respectivamente. Son países que su economía depende mayoritariamente del turismo, ahora completamente a cero y con un escenario de recuperación francamente complicado.

Patricia Peiró

Más confinamiento. El Gobierno de Ghana ha prorrogado este lunes durante dos semanas la prohibición de las reuniones públicas y ha hecho obligatorio el uso de mascarillas a causa de la pandemia de coronavirus. La prórroga a la prohibición de las reuniones, que ha entrado en vigor este lunes, fue anunciada a última hora del domingo por el presidente del país, Nana Akufo-Addo, en un discurso pronunciado a la nación para explicar la situación. “El firme consenso surgido de las consultas es que las medidas existentes deben ser mantenidas por ahora, hasta que tengamos un control firme sobre el movimiento del virus”, manifestó. “Este es un momento de sacrificios para no tener que soportar un coste mayor en el futuro”, señaló, antes de tilda de “antipatriota” a aquellos que se están saltando las medidas impuestas por las autoridades para contener la propagación del virus. (Foto: Dos mujeres el un mercado de Ghana. FRANCIS KOKOROKO / .)

Patricia Peiró

El ministro de Justicia de Liberia, Frank Musah Dean, ha confirmado que ha dado positivo por coronavirus, días después de la muerte por la Covid-19 del director de la Agencia Antidrogas (DEA) del país africano, Marcus Soko. “Tengo esperanza. Los doctores del 14 Hospital Militar son muy profesionales y están haciendo todo lo posible. Recuerden que este virus es un desafío incluso para los países desarrollados, con sistemas sanitarios mucho más sofisticados”, ha dicho Dean. El ministro ha destacado en declaraciones concedidas al diario liberiano ‘Frontpage Africa’ que “en este momento nadie lo sabe todo sobre el virus” y ha pedido “respetar los protocolos sanitarios, especialmente en lo relativo al distanciamiento social”.

Patricia Peiró

Brote de polio. Níger ha informado de un nuevo brote de polio en el país que ha afectado a dos niños en Niamey, la capital, y en la región de Tillaberi, y que no está relacionado con el anterior que se dio por finalizado el pasado diciembre, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el organismo, esta nueva transmisión del poliovirus derivada de la vacuna, que paralizó a un niño el pasado 15 de febrero, no está relacionada con el anterior brote. El coordinador del Programa para la Erradicación de la Polio en África de la OMS, Pascal Mkanda, ha destacado que “Níger paró los anteriores brotes de polio organizando campañas de vacunación de gran calidad en 2019”. “Desgraciadamente, eso no será posible ahora ya que hemos suspendido la vacunación masiva contra la polio debido a la respuesta contra la pandemia de coronavirus”, ha subrayado. Así pues, ha destacado el responsable de la OMS, “el virus de la polio inevitablemente seguirá circulando y podría paralizar a más niños, ya que no se pueden realizar campañas de vacunación de calidad a tiempo”.

Alejandra Agudo

El estigma. Saul Sakudya llegó en una ambulancia a un hospital en la capital de Zimbabue, enfermo de covid-19, pero los médicos no se acercaron a él porque decían que tenían miedo de infectarse. El empresario de 52 años fue una de las primeras personas en el país en dar positivo y el personal del hospital aún no había recibido ropa protectora. “La forma en que se dispersaron fue como si hubieran liberado a 10 leones hambrientos de la ambulancia, imaginen, pero yo solo soy un ser humano”, contó Sakudya a .. “Pensé que iba a morir”. Tras esperar tres horas en la ambulancia, le llevaron a una sala de aislamiento en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Beatrice Road.

Los síntomas de Sakudya fueron relativamente leves y cuando su esposa y sus dos hijos mayores dieron positivo también, dejó el hospital y regresó a casa. Ahora, recuperados todos, temen vivir con el estigma de la enfermedad por algún tiempo. Hasta la fecha, Zimbabue ha registrado 31 casos y cuatro fallecidos.

MacDonald Dzirutwe, Alexandra Zavis y Giles Elgood. Foto: Gift Sukhala (.)

Patricia Peiró

Ayuda de Cuba. Un equipo de 217 médicos y trabajadores sanitarios cubanos llegó esta madrugada a Sudáfrica, el país con más casos de coronavirus en África, para asistir al Gobierno y a los profesionales locales en la respuesta contra la covid-19. Los especialistas cubanos viajaron en un vuelo de la compañía South Africa Airways (SAA) que aterrizó pasada la medianoche (22.00 GMT) en el aeropuerto de la base militar de Waterkloof, en Pretoria, donde fueron recibidos por la ministras de Exteriores, Naledi Pandor, y de Defensa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, entre otras autoridades. Los doctores serán desplegados por todo el país en autobuses para poder comenzar su trabajo tras pasar una cuarentena de 14 días. (Foto: ELMOND JIYANE / .)

Patricia Peiró

La canción más alegre del mundo y otros himnos desde África contra la covid-19. Las canciones de resiliencia no han parado de sonar desde que la pandemia encerrara a más de media humanidad en sus casas. Al Resistiré y el Agapimú en los balcones de media España, al New York, New York de Frank Sinatra en la ciudad que nunca duerme, se ha unido un nuevo himno para transmitir esperanza y combatir el coronavirus: Pata Pata, una de las melodías africanas más internacionales de la historia, calificada por algunos como la canción “más desafiantemente alegre del mundo”, y que ahora ha versionado Angélique Kidjo. Pero no es la única cantante del continente africano que ha querido sumarse a los sonidos contra la covid-19. Hay otros en Senegal, Uganda o Malawi.

Alejandra Agudo

Muertes “misteriosas” en Nigeria. El aumento de muertes en la ciudad nigeriana de Kano fue causado por complicaciones de otras afecciones de salud y no por el nuevo coronavirus, aseguró el domingo el Gobierno estatal, después de que un periódico local informara de lo que llamó muertes “misteriosas”. El Daily Trust informó el martes del fallecimiento de unas 150 personas en la ciudad comercial norteña de Kano, por lo que se inició una investigación para determinar si estaban relacionadas con la covid-19. El Gobierno estatal determinó finalmente que fueron causadas por complicaciones de hipertensión, diabetes, meningitis y malaria aguda y no por la pandemia. El estado de Kano se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el norte de Nigeria, con 77 casos confirmados y una muerte. Nigeria tiene 1.273 contagiados y 40 fallecidos. Información de ..

Patricia Peiró

Primer fallecimiento. La primera muerte por covid-19 en Guinea-Bisau se registró este domingo. Su presidente ha prolongado por dos semanas más el estado de emergencia que había declarado a fines de marzo. “Acabamos de registrar una primera muerte” por coronavirus, señaló a la . el portavoz del comité interministerial de lucha contra la covid-19, el doctor Tumani Baldé, sin brindar más detalles. País pequeño y pobre de África occidental, con 1,8 millones de habitantes, marcado por su inestabilidad política, ha constatado 53 casos confirmados de contagio por el coronavirus.

Patricia Peiró

La cuarentena imposible. Las ciudades han sido reconocidas como pieza clave para afrontar la covid-19, pero las africanas, con la urbanización más acelerada del mundo, no están recibiendo mucha atención científica o social. Un peligro para todos

Patricia Peiró

Colegios cerrados. El Gobierno de Kenia anunció este domingo que prorroga durante un mes el cierre de colegios a causa del coronavirus, una medida que entrará en vigor el 4 de mayo, cuando se esperaba la reapertura de los centros. Los colegios fueron cerrados a mediados de marzo en el país africano, momento en el que se lanzaron programas para dar clases a través de programas de radio y televisión. El anuncio ha llegado un día después de que el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, extendiera durante otros 21 días el toque de queda en la capital, Nairobi. El presidente dejó en manos de sus asesores la decisión de modificar esta nueva norma, parte del paquete de medidas anunciadas este sábado, y que comprenden otra extensión de tres semanas al desplazamiento entre los condados de Nairobi, Mombasa, Kilifi y Kwale.

Belén Hernández

Actualización de datos. A las 19.30 (hora española) de este domingo 26 de abril.

África. 31.333 casos de coronavirus y 1.409 muertos.

Egipto: 4.534 casos de coronavirus y 317 muertos. Sudáfrica: 4.361 casos de coronavirus y 86 muertos. Marruecos: 4.065 casos de coronavirus y 161 muertos. Argelia: 3.256 casos de coronavirus y 419 muertos. Camerún: 1.612 casos de coronavirus y 56 muertos.

Belén Hernández

Camerún excarcela a sus presos por el coronavirus. Miles de presos cameruneses han comenzado a abandonar este domingo las cárceles del país siguiendo el mandato de presidente, Paul Biya, tras constatar un aumento significativo de los casos de coronavirus en todo el territorio, donde hay ya más de 1.621 casos y 56 fallecidos. El superintendente de la prisión de Bamenda, Henry Asaah Ngu, ha confirmado la liberación de 138 reclusos de su centro, todos ellos libres de contagio. “Con estas salidas, dentro de poco podremos aplicar las medidas de distanciamiento social incluso dentro de las cárceles”, ha explicado a Voice of America. El 15 de abril, el presidente Biya ordenó la liberación de los presos, acompañada de una reducción de condenas: de perpetua a 25 años, para comenzar. Las condenas de diez años se redujeron en tres años, las de cinco años se redujeron en dos años y las de tres años se redujeron en un año. Información de Europa Press.

Belén Hernández

Actualización de datos. A las 14.00 (hora española) de este domingo 26 de abril.

África. 30.579 casos de coronavirus y 1.380 muertos.

Sudáfrica: 4.361 casos de coronavirus y 86 muertos.

Egipto: 4.319 casos de coronavirus y 307 muertos.

Marruecos: 3.897 casos de coronavirus y 159 muertos.

Argelia: 3.256 casos de coronavirus y 419 muertos.

Camerún: 1.518 casos de coronavirus y 53 muertos.

Belén Hernández

Cuba envía personal sanitario a Sudáfrica para la lucha contra la covid-19. Un grupo de 216 sanitarios cubanos salió hacia Sudáfrica este fin de semana para combatir la pandemia, tras una petición de ayuda del Gobierno de ese país africano a la isla. El grupo, compuesto por 85 médicos, 20 enfermeros y 111 profesionales de la salud de diversas ramas, han viajado en un vuelo especial de South African Airways, que llegaría a Johannesburgo hoy domingo. Sudáfrica es el cuarto país africano al que acuden profesionales cubanos en medio de la pandemia. El país, de momento, es la región con más afectado en el continente, con 4361 positivos y 86 fallecidos. Información de EFE [Foto: Ernesto Mastrascusa / EFE].

Belén Hernández

Actualización de datos. A las 10.00 (hora española) de este domingo 26 de abril.

África. 30.279 casos de coronavirus y 1.375 muertos,

Sudáfrica: 4.361 casos de coronavirus y 86 muertos. Egipto: 4.319 casos de coronavirus y 307 muertos. Marruecos: 3.897 casos de coronavirus y 159 muertos. Argelia: 3.256 casos de coronavirus y 419 muertos. Camerún: 1.518 casos de coronavirus y 53 muertos.

Belén Hernández

Huelga de médicos en Malí. Los sindicatos médicos de la capital de Malí, Bamako, y de la cercana ciudad de Kati han planteado una huelga de 72 horas, desde el próximo martes 5 al viernes 8 de mayo, para denunciar impagos por parte del Gobierno del país africano. Los expertos médicos advierten que los frágiles sistemas de salud frágiles de muchos países africanos podrían verse abrumados si la ola de contagios acaba descontrolándose. Malí tiene 370 casos activos de coronavirus y 21 muertos.

Belén Hernández

Actualización de datos. A las 19.00 (hora española) de este sábado 25 de abril.

África. 29.521 casos de coronavirus y 1.345 muertos.

Sudáfrica: 4.220 casos de coronavirus y 79 muertos. Egipto: 4.092 casos de coronavirus y 294 muertos. Marruecos: 3.889 casos de coronavirus y 159 muertos. Argelia: 3.127 casos de coronavirus y 415 muertos. Camerún: 1.518 casos de coronavirus y 53 muertos.

Belén Hernández

Sudáfrica impone el uso obligatorio de mascarillas. El uso de la máscara de protección será obligatorio en el país africano a partir del 1 de mayo, cuando comienza la flexibilización progresiva de las medidas de restricción para luchar contra el coronavirus, anunció el gobierno el sábado.”Sabemos que no es fácil encontrar estas máscaras en este momento, pero si usted no tiene una máscara, puede utilizar una bufanda para cubrir su boca y nariz, también puede utilizar una camiseta”, explicó la ministra de Asuntos Tradicionales, Nkosazana Dlamini-Zuma, en una conferencia de prensa en Pretoria. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció el pasado jueves una “flexibilización” progresiva del confinamiento estricto en vigor desde el 27 de marzo para luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus. Sudáfrica, la primera potencia industrial del continente, es el país más afectado por la pandemia, con 4.220 casos positivos y 79 fallecidos. Información de ..[Foto[Foto: el presidente de Sudáfrica con mascarilla. JEROME DE LAY / EFE].

Belén Hernández

Pedro Alonso: “Eso de ‘aquí no llegará’ y ‘lo sabremos controlar’ era de una arrogancia notable”. Desde los organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud hay preocupación por el retroceso en la lucha y la falta de fondos para otras epidemias. Pedro Alonso es el director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, y junto a un equipo técnico, analiza cómo va a afectar la covid-19 a la lucha contra la malaria que mata cada año a más de 400.000 personas en el mundo. En esta entrevista, con motivo del Día Mundial de la Malaria, el experto pronostica que en el escenario más pesimista la humanidad va a retroceder 20 años en unos meses y África, la región que acumula el 90% de los casos de paludismo, va a pasar de 360.000 muertes anuales, a 768.000 y de 215, a 260 millones de casos diagnosticados. “En Europa los niños se infectan pero el riesgo de que evolucione es bajo, en África podría ser muy distinto”. La entrevista aquí, por Patricia Peiró.

Belén Hernández

Actualización de datos. A las 14.30 (hora española) se registran 29.312 casos de coronavirus y 1.330 fallecidos en todo el continente.

Sudáfrica es el que tiene más contagios (4.220). Egipto (4.092). Marruecos (3.889). Argelia (3.127). Este país es el que más fallecidos por la covid-19 suma: 415.

Belén Hernández

Los desplazados en Somalia no tienen a dónde escapar de la covid-19. Décadas de conflicto y violencia, acompañadas por graves sequías, inundaciones y plagas de langostas, han dejado más de 2,6 millones de desplazados internos en Somalia, la mayoría de los cuales viven en asentamientos improvisados sin acceso a servicios básicos como el agua y la atención sanitaria, lo que les deja particularmente expuestos ante la pandemia de coronavirus. “No tenemos a dónde escapar del virus y no tenemos manera de controlarlo”, se lamenta Halima, una de las desplazadas en Somalia. “Hay falta de agua en el campamento. El agua embotellada es cara”, explica al Consejo Noruego para los Refugiados (NRW). “Antes solíamos comprarla por cerca de dos dólares pero ahora la venden a tres. No tenemos jabón para lavarnos o desinfectante, no tenemos nada”, subraya, ilustrando una situación compartida por la inmensa mayoría de los desplazados. Información de Europa Press.

Belén Hernández

Ramadán, a pesar de la covid-19. Los musulmanes de todo el mundo celebran el inicio del mes de ayuno del Ramadán. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los otros años, debido al confinamiento que vive Sudáfrica y a causa de la pandemia, se han prohibido los rezos en mezquitas, además de que el ayuno se realice con distanciamiento social y en casa. La imagen es de este jueves 23 de abril en la playa de Ciudad del Cabo, donde un pequeño grupo de clérigos musulmanes se reunían, con mascarillas y guantes, antes de buscar la luna creciente que marcará el comienzo de Ramadán. [Foto: RODGER BOSCH / AFP]

Belén Hernández

El confinamiento, una oportunidad para la recuperación de drogadictos en Sudáfrica. Graham Krugur, un heroinómano que vive en las calles de Pretoria, ha visto en el coronavirus una oportunidad para cambiar de vida. Desde el comienzo del confinamiento en Sudáfrica, Krugur ha encontrado refugio en un hogar para dependientes de drogas donde ha comenzado su desintoxicación. Debido al confinamiento, “no había drogas disponibles en la calle”, dice este hombre de 34 años que porta una mascarilla quirúrgica en la cabeza. A falta de algo mejor, buscó metadona, una sustancia utilizada para ayudar a los drogadictos a reducir gradualmente su dependencia de la heroína, y terminó en un centro de desintoxicación abierto durante el confinamiento a personas sin hogar. En esta casa instalada en el terreno de una iglesia de Pretoria, la mayoría de los residentes tratan su adicción por primera vez con metadona. Hasta la fecha, el país ha registrado 3.953 casos confirmados de contagio con el nuevo coronavirus, y 75 víctimas fatales. Una historia de Sofia Christensen para ..

Belén Hernández

La cuarentena a 4.000 kilómetros de tu hogar. Belletti llegó a España en 2014 después de saltar la valla de Melilla junto a otras 450 personas. Desde entonces, no ha dejado de trabajar en restaurantes, pizzerías, supermercados… Cualquier cosa con tal de sacar adelante a su familia de Camerún. Casi el mismo día de marzo, su empresa anunciaba un ERTE y hoy, como muchas otras personas en su situación, aún no ha cobrado nada. Siendo él el único sustento familiar, ahora no dispone de medios para ayudar a los suyos. Cuando el encierro te atrapa al otro lado del mundo, lejos de tu familia, se vive peor. Belletti tiene todo su mundo al otro lado de la pantalla del teléfono, en el lejano Camerún. Un reportaje fotográfico de Teresa Palomo

Belén Hernández

Actualización de datos. A las 09.00 hora española del 25 de abril la pandemia sigue sumando contagiados y muertos en todo el continente con más 29.000 casos de coronavirus y superando los 1.300 fallecidos. Por países, Sudáfrica es el que tiene más contagios (4.220), le sigue Egipto, con 4.092, Marruecos (3.758) y Argelia, con 3.127. Este país es el que más fallecidos por la covid-19 suma: 415.

Alejandra Agudo

Actualización de los datos. A las 19.30 hora española del 24 de abril, África supera los 28.300 casos de coronavirus y los 1.300 fallecidos. Por países, Egipto es el país con más contagios, con 4.092. Le siguen Sudáfrica (3.953), Marruecos (3.692) y Argelia, con 3.007. Este país es el que más fallecidos por covid-19 suma: 407.

Belén Hernández

Fin del confinamiento en el epicentro de la covid-19 en Argelia. El país africano, uno de los más afectados por la pandemia, ha anunciado el fin del confinamiento en la provincia de Blida, al norte, y lo ha sustituido por un toque de queda nocturno durante la duración del mes del Ramadán. Asimismo, el Gobierno ha señalado que otras nueve provincias que están bajo toque de queda, incluida la capital, Argel, verán una reducción horaria del mismo, que a partir de ahora estará en vigor entre las 17.00 y las 7.00 horas. “Estas decisiones han sido adoptadas para apoyar a nuestros ciudadanos, que han dado muestras de vigilancia y un esfuerzo loable respetando con total responsabilidad, individual y colectiva, las medidas de prevención emitidas por los poderes públicos”, ha apuntado un portavoz gubernamental. Las autoridades argelinas han confirmado hasta la fecha 3.007 casos de coronavirus, con 407 fallecidos, según datos oficiales.

Belén Hernández

Fieles dispersados de mezquitas al inicio del Ramadán en Camerún. La policía ha tenido que emplear la fuerza para dispersar a los fieles que se habían congregado en 13 mezquitas del país para rezar durante el mes sagrado del Ramadán, en violación de las medidas de cuarentena impuestas por las autoridades del país africano, el más afectado por el coronavirus en el centro de África. El imán de la Quinta Mezquita de la ciudad, Dairu Abdulahi, confirmó el incidente y reiteró que había pedido a los musulmanes de la ciudad que no rezaran en las mezquitas, pues el islam y el profeta Mahoma enseñan a través del Corán las necesidades de mantener una buena higiene, y les ha pedido que no culpen al Gobierno de las medidas de cuarentena, porque salvan vidas. En el país hay al menos 1.300 contagios y 43 fallecidos. Información de Europa Press.

Patricia Peiró

La Agencia Marroquí de Prensa ha informado de que la empresa Prime Tech ha desarrollado una cabina de desinfección, Safe Tube, una innovación 100% marroquí diseñada para responder a las condiciones de higiene necesarias para contener la epidemia del coronavirus. La cabina incluye un sistema de nebulización de alta presión que destruye los virus y las bacterias gracias a un dispositivo que difunde micro gotas de agua y desinfectante basado en productos naturales. El concepto se puede diseñar como multicabina para permitir la entrada segura a establecimientos como supermercados, bancos u hospitales. Parte de los ingresos por la venta de este aparato se destinarán al Fondo Especial para la Gestión de la Pandemia creado por iniciativa del rey Mohamed VI. Informa Ángeles Jurado.

24/04/2020 15:46

Patricia Peiró

Incidentes en la noche. Ayer noche se dieron incidentes públicos y un repunte de las intervenciones de las fuerzas de seguridad de Costa de Marfil, especialmente en Abiyán, consecuencia de un rumor que sugería el final del toque de queda en el país. Aunque la Gendarmería desmintió tal extremo en redes sociales, grupos de personas salieron a las calles de la capital económica marfileña anoche para festejar el final del toque de queda y protestar por el cierre de las mezquitas durante el Ramadán, que hoy comienza en el país. Aunque las violaciones del toque de queda han ido disminuyendo en todo el territorio marfileño desde su inicio, el cierre de la región de Gran Abiyán, que se aisló del resto del país el pasado 26 de marzo, no se está cumpliendo. La Policía recordó hoy que el toque de queda se prorrogó el pasado 15 de abril y exige su escrupuloso respeto. Costa de Marfil cuenta con 1.004 casos confirmados, 14 muertes y 359 recuperaciones. Informa Ángeles Jurado.

Patricia Peiró

Leones en pantalla. “¡Tenemos un leopardo!”, avisa Lauren, guía de safaris en Sudáfrica, a los cientos de espectadores que observan en vivo en el canal Wild Earth TV. En los tiempos del coronavirus, safaris virtuales como este alivian cada día el confinamiento de miles de personas alrededor del mundo. “En los primeros días después de que el primer país empezara a confinarse, vimos un incremento por tres de nuestra audiencia, un aumento inmenso de la audiencia de un día para otro. Y sigue creciendo y creciendo”, explica a Efe Graham Wallington, director ejecutivo de Wild Earth TV. “Es una oportunidad de escapar al confinamiento, de sentir que estás conectado con otra gente y de que estás haciendo algo ahí fuera en la naturaleza”, agrega Wallington. En Sudáfrica, de donde es originaria esta iniciativa, las reservas y grandes parques nacionales, que atraen a millones de turistas cada año, permanecen cerrados estos días por culpa de la epidemia mundial de COVID-19.

Patricia Peiró

Ayudar a contener la más famosa de las enfermedades sin olvidar a las más desatendidas. Las enfermedades tropicales desatendidas son 20, tienen nombres tan raros como equinococosis, dracunculosis o úlcera de Buruli, y afectan a 1.000 millones de personas. Ahora más, eclipsadas por un virus que hasta hace unos meses la humanidad desconocía y que tampoco tiene un nombre fácil, el SARS Cov-2, coloquialmente llamado coronavirus. Mientras que las primeras son males de pobres en países pobres, la covid-19 ha adquirido la categoría de pandemia y ha creado una situación sanitaria, económica y social sin precedentes en la historia reciente. Pero, ¿qué tienen en común? Lo que cualquier enfermedad: para su prevención, diagnóstico, tratamiento y curación se necesitan sistemas de salud públicos robustos, dotados y universales. Es lo que destaca la campaña Menos Virus. Más sanidad, impulsada por la ONG Anesvad, que trabaja en África con las primeras y ha decidido apoyar la lucha contra la segunda en España.

24/04/2020 12:14

Patricia Peiró

Niños de la calle: los más expuestos al coronavirus. El cierre de escuelas y el confinamiento en Ghana a causa de la amenaza del coronavirus han puesto en riesgo a los menores de edad más pobres. Se calcula que 100.000 de ellos viven en las calles. El coronavirus se ha colado en Ghana de forma más que inequívoca (el país ya ha informado de más de 1.100 casos positivos y casi una decena de muertes por covid-19, hasta el 23 de abril, aunque las cifras quedan anticuadas con una periodicidad diaria), y las medidas para intentar frenar el contagio se han sucedido en las últimas semanas. (Foto: Francis Kokoroko / .)

Patricia Peiró

Primer muerto en Guinea Ecuatorial. El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha confirmado el primer fallecido en el país a causa de la pandemia y ha indicado que se trata de un hombre de 49 años que ha dado positivo tras realizársele la prueba post mortem. El ministro de Estado de Sanidad y Bienestar Social, Salomón Nguema Owomo, ha indicado que el hombre falleció el lunes en el Hospital Regional de Malabo y ha agregado que “presentaba varios antecedentes patológicos de enfermedades crónicos y llevaba una semana con fiebre y malestar general”. Así, ha indicado que acudió el domingo a un médico, que le diagnosticó salmonelosis, si bien fue trasladado posteriormente al citado hospital debido a que “el estado general del paciente seguía empeorando”. “Pese a las atenciones médicas recibidas tuvo una evolución desfavorable, hasta que fallece a causa de una insuficiencia respiratoria aguda severa”, ha detallado, antes de agregar que se decidió realizar la prueba “teniendo en cuenta la existencia de la pandemia actual de Covid-19”.

Patricia Peiró

Datos. La pandemia sigue sumando contagiados y muertos en todo el continente con más de 27.000 positivos y 1.293 muertos este viernes. Los que van a la cabeza de contagiados son Egipto y Sudáfrica, que suman más de 7.000 contagiados. Como siempre, las cifras deben ser tomadas con cautela pues la recogida de datos en muchos países es complicada.

Patricia Peiró

Más restricciones en Nigeria. Los gobernadores de los 36 estados de Nigeria han anunciado este jueves un acuerdo para prohibir durante dos semanas los viajes interestatales, en una nueva medida para intentar contener la propagación de la pandemia de coronavirus en el país africano. El presidente del Foro de Gobernadores de Nigeria, Kayode Fayemi, ha señalado que la decisión es necesaria debido al incremento de los casos de coronavirus y ha recalcado que solo se permitirán los servicios esenciales. Asimismo, los gobernadores han hecho un llamamiento a favor de la descentralización de la respuesta ante la pandemia, que ha dejado ya 25 estados afectados por el virus, según ha informado el portal nigeriano de noticias Pulse. Por otra parte, han expresado su preocupación por el aumento del número de casos de coronavirus entre el personal sanitario y se han comprometido a trabajar con el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (CDC) para que el sector cuente con el equipamiento “adecuado”.

Patricia Peiró

Menos desplazamientos. El paso de migrantes y refugiados a través del golfo de Adén, que conecta el Cuerno de África con Yemen, se ha desplomado en el primer trimestre de 2020, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha atribuido el descenso a las medidas adoptadas para contener la expansión del coronavirus. En concreto, menos de 28.000 migrantes cruzaron entre enero y marzo la que está considerada la ruta más transitada de todo el mundo, frente a los 37.000 registrados en el primer trimestre de 2019. En todo el año pasado, más de 138.000 personas recurrieron a esta peligrosa ruta, en su mayoría etíopes que aspiran a llegar en última instancia a Arabia Saudí. La OIM ha detectado un descenso tras la intensificación de los controles de seguridad en las fronteras y el aumento de las operaciones contra contrabandistas y traficantes para contener la pandemia. Los migrantes y refugiados, además, también se enfrentan al estigma de ser supuestos portadores del coronavirus.

Lola Hierro

Cómo ser creyente en Ramadán. El mes de Ramadán comienza el 24 de abril de 2020, y es un festival de oraciones comunitarias, familiares y corporativas. A la luz de la pandemia de Covid-19, las agencias gubernamentales de muchos países han pedido restricciones en el movimiento y el distanciamiento social. He aquí los consejos que están dando desde la Organización Mundial de la Salud para cumplir con la fe sin poner en peligro a nadie:

Sigue los servicios religiosos a través de vídeo o audio. Si está en tu mano, emítelos en redes sociales o súbelos a internet.Utiliza plataformas de encuentros virtuales para realizar reuniones familiares y rezos colectivos.Maximiza el uso de los canales de radio y televisión.

Patricia Peiró

Misteriosas muertes. Nigeria está investigando un gran aumento de las muertes en la ciudad comercial de Kano, en el norte del país, para determinar si está relacionado con el brote de coronavirus, según han señalado funcionarios del departamento de Salud. Nigeria tiene 873 casos confirmados de coronavirus, 73 de ellos en el Estado de Kano. El martes, el periódico local Daily Trust informó lo que llamó las muertes “misteriosas” recientes de alrededor de 150 personas en la ciudad de Kano. Sani Aliyu, quien encabeza el grupo de trabajo de la covid-19 del país, dijo que un equipo del Gobierno estaba recopilando “autopsias verbales” para determinar si las muertes estaban relacionadas con la epidemia. “No tenemos una línea de base real cuando se trata de la cantidad de muertes. Es algo que necesitamos investigar”, dijo durante una reunión informativa con la Organización Mundial de Salud. “Puede que no sea necesariamente coronavirus”.

Patricia Peiró

Menos horas de confinamiento. El Gobierno de Níger ha anunciado una reducción de las horas del toque de queda impuesto en la capital, Niamey, a causa de la pandemia de coronavirus, que deja ya 657 casos y 20 fallecidos en el país africano. El Consejo de Ministros ha indicado que el toque de queda estará en vigor entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana (hora local), en lugar de entre las siete de la tarde y las seis de la mañana, como hasta ahora, según ha informado el portal nigerino de noticias aNiamey. Asimismo, ha aprobado durante su reunión, encabezada por el presidente, Mahamadou Issoufou, reforzar las medidas de control y el aislamiento de la capital, que sigue en pie de cara al inicio del mes del Ramadán.

Lola Hierro

No me lo cuentes; píntalo. Una imagen de un hombre de ojos tristes, gorra de béisbol torcida y mascarilla cubriendo su nariz y boca preside un edificio de Mathare, uno de los barrios más pobres de Nairobi. Al lado, las palabras “Corona es real”.

Hay otras seis piezas de graffiti como esta que instan a las personas a lavarse las manos, a usar dinero móvil en lugar de efectivo plagado de gérmenes… Todos son mensajes de salud pública para evitar el nuevo coronavirus. Kenia tiene 303 casos confirmados y 14 muertes.

En un asentamiento densamente poblado donde el distanciamiento social y el trabajo desde casa son un sueño imposible para la mayoría, la campaña está diseñada para enseñar a las personas formas tangibles de protegerse a sí mismas y a su comunidad del coronavirus. Por eso ha nacido una campaña de graffitis obra de Antony Mwelu, un artista de 24 años y el grafitero Brian Musasia Wanyande. Mwelu, quien nació y se crió en Mathare, se dio cuenta de que necesitaba hacer algo después de visitar el vecindario hace varias semanas. Por ..

Lola Hierro

Ventiladores para África. Las naciones africanas que carecen de ventiladores para el tratamiento de pacientes con covid-19 recibirán algunas de una donación de 300 suministradas por la Fundación Jack Ma, ha anunciado John Nkengasong, jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África. La semana pasada, él mismo afirmó que diez naciones carecían de un solo ventilador. Ma, el fundador de Alibaba Group, ha donado miles de kits de prueba, máscaras y equipo de protección a todas las naciones africanas.

La Unión Africana estaba trabajando para establecer su propio sistema de adquisición conjunta de suministros médicos y de diagnóstico. “Tenemos que reconocer que nosotros, como continente, estamos compitiendo por los mismos recursos que todos los demás en el mundo”, dijo Nkengasong, que ha descrito el número de test realizados en África como “muy decepcionante”. “En un continente de 1.300 millones de personas, se han realizado alrededor de 415 mil pruebas”, dijo. En los próximos meses, el objetivo es evaluar a 10 millones de personas.

Lola Hierro

¿Doble de muertes por malaria? Las muertes causadas por malaria en África subsahariana podría duplicarse a 769.000 este año, ya que los esfuerzos para frenar la enfermedad se ven interrumpidos por la covid-19, ha advertido la Organización Mundial de la Salud.

La directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, ha pedido a todos los países que garanticen que continúe el trabajo de prevención. “USi se detiene la distribución de mosquiteras tratados con insecticida y se reduce el control de casos, las muertes por malaria en África subsahariana podrían duplicarse en comparación con 2018”, ha dicho Moeti en una reunión informativa. “Esta sería la mayor cantidad de muertes observadas en la región desde el año 2000”.

En 2018, hubo 213 millones de casos de malaria y 360.000 muertes en la región africana: más del 90% de los casos globales. Benin, la República Democrática del Congo, Sierra Leona y Chad han iniciado programas contra la malaria durante la pandemia, algo que la OMS considera que debería servir como modelo para otras naciones.

Lola Hierro

Desmintiendo bulos sin descanso. Los periodistas del medio nigeriano Africa Check, que se dedican a investigar para desmentir noticias falsas, están trabajando aún más duramente desde que se declaró la pandemia. Estos son ejemplos de bulos que son FALSOS.

“Lo que llegó a África mató a siete niños. No es una vacuna contra el coronavirus” que dice una mujer en un vídeo de WhatsApp.

Que hay un vínculo entre la introducción de la tecnología 3G, 4G y 5G y los coronavirus.

Que un médico chino ha encontrado que los químicos en el té disminuyen el impacto de Covid-19. Y lo mismo con las frutas y verduras que dice un gobernador nigeriano. O el alcohol según otro gobernador de Nairobi.

Que los kenianos obtienen datos gratuitos durante el brote. Esto no solo es falso, sino que los delincuentes están utilizando la pandemia para estafar al público a través de malware dirigido a extraer información personal.

Que colocar una cebolla fresca cerca de la cabeza de su hijo le ayudará a vencer un resfriado y a dormir.

Lola Hierro

África debe formar parte del trabajo de búsqueda de una vacuna. Una académica sudafricana escribe hoy un artículo en The Conversation Africa en el que mantiene que el continente debe ser parte activa en la búsqueda de una vacuna para el nuevo coronavirus”. Piensa que la polémica causada por los comentarios de dos médicos franceses sobre el testeo de vacunas en países africanos ha acabado convirtiéndose en una especie de bulo. Una cosa es que pueda tener un fondo racista, pero eso no debe conllevar que se descarte que África esté en el trabajo que globalmente se realiza para encontrar una vacuna, explica. Lo puedes leer en inglés en este enlace.

Belén Hernández

Actualización de datos | Más de 26.000 casos positivos en el continente. La pandemia sigue sumando contagiados y muertos en todo el continente con 26.117 positivos y 1.249 muertos este jueves, a las dos y media de la tarde (hora española). Argelia es el país con más fallecimientos registrados (402), pero es difícil saber qué pasa exactamente porque el Gobierno, según varias denuncias, está aplicando una fuerte censura a los medios de comunicación. Egipto, Camerún, Guinea, Ghana y Marruecos son los otros países que han contabilizado víctimas mortales en las últimas horas, pero los que van a la cabeza de contagiados son Egipto y Sudáfrica, que suman más de 7.000 contagiados. Como siempre, las cifras deben ser tomadas con cautela pues la recogida de datos en muchos países es complicada.

Belén Hernández

La nieta de Mandela, contra la violencia y los abusos en tiempos de la covid-19. N dileka Mandela estaba en su casa en Johannesburgo, Sudáfrica, justo antes del inicio de un bloqueo nacional para detener la propagación del coronavirus, cuando recibió la llamada. Un contenedor lleno de 10.000 compresas destinadas a niñas africanas que viven en zonas rurales de difícil acceso no podría salir de Ginebra debido a la covid-19. “Estas chicas están atrapadas en casa, allí. No hay ingresos para comprar alimentos y mucho menos toallas sanitarias. Su dignidad y su salud está en juego “, aseguró en una entrevista telefónica a .. Desde que comenzó el bloqueo el 27 de marzo, ella ha estado usando redes sociales para comunicarse con mujeres atrapadas en sus casas con su maltratador, para hacerles saber que no están solas, y alentarlas a que pidan ayuda y denuncien. “Quería mostrarle a la gente que incluso tu pareja puede violar usted “, dijo Ndileka, quien compartió su historia sobre ser violada en su propia cama en Facebook en 2017 como parte del movimiento #MeToo.

Belén Hernández

La televisión para educar, también en África. Escuela en casa, Aula de maestros, Escuela en la televisión … Muchos estados africanos o canales privados han lanzado programas de educación a distancia para compensar el cierre de escuelas. “Esto es para evitar que la covid-19 gane donde más le duele, en el conocimiento. Que los niños no desaprendan incluso si se quedan en casa”, dijo Massamba Guèye a la agencia ., profesor-investigador en Senegal, donde la televisión Futurs Médias, propiedad del cantante Youssou Ndour, imparte clases tres veces al día. In Burkina Faso, la televisión privada de Burkinainfo transmite cuatro veces al día cursos para estudiantes de primaria y secundaria.”Grabamos las lecciones de matemáticas, física-química, filosofía y francés”, explica el director del canal Ismaël Ouédraogo. In Costa de Marfil, una start-up ofrece cursos a través de sms. Varios institutos y universidades africanos privados están explorando la educación a distancia con Internet.

Belén Hernández

África sufre escasez, subida de precios y violencia por el coronavirus. Seynabou Mbengue, de 32 años, vende telas de wax en el mercado de HLM, en Dakar. Cerrado desde hace 10 días para impedir la propagación del coronavirus, ahora cuenta las horas sentada en su pequeña habitación del barrio de Medina. “¿El Gobierno ha pensado cómo voy a alimentar a mis tres hijos?”, se pregunta la mujer mientras su marido, el carpintero Ousmane Seydi, se lamenta de la falta de clientes. “No se ve un alma, nadie compra muebles estos días”, explica. Las medidas de confinamiento, toques de queda, cierre de mercados y prohibición de viajes entre regiones están llevando al límite la supervivencia de millones de personas en África, donde se calcula que un 66% de la población vive al día, es decir, se alimenta de aquello que genera sin tener capacidad de ahorro o almacenamiento. En Sudáfrica se han producido saqueos a supermercados y choques con la policía. Lee la crónica completa de José Naranjo.

Alejandra Agudo

La vida en Pikine. Un niño, protegido con mascarilla para evitar la propagación del coronavirus, regresa a casa después de haber comprado el pan en el barrio de Pikine, en Dakar. Senegal. Fotografía de Zohra Bensemra (.).

23/04/2020 10:15

Siete muertos por violencia policial en Kenia durante el toque de queda. La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la muerte de al menos siete personas a manos de la Policía de Kenia durante el toque de queda decretado por el Gobierno del país africano el pasado 27 de marzo como una parte de medidas para hacer frente a la pandemia. HRW ha contado que, en los primeros diez días de toque de queda, la Policía “sin justificación aparente”, disparó y golpeó a varios ciudadanos que regresaban a sus casas después del trabajo, incluso antes de que diera comienzo la medida. “La Policía también ha irrumpido en casas y tiendas, extorsionando y exigiendo dinero a los residentes, e incluso saqueando alimentos en lugares de todo el país”, ha condenado la organización. Kenia, con poco más de 300 casos y 14 muertes por la covid-19, anunció el pasado 25 de marzo el toque de queda. Información de Europa Press.

Belén Hernández

Actualización de datos. La pandemia sigue sumando contagiados y muertos en todo el continente con 25.924 positivos y 1.246 muertos a las ocho y media de la mañana de este jueves (hora española). Argelia es el país con más fallecimientos registrados (402), pero es difícil saber qué pasa exactamente porque el Gobierno, según varias denuncias, está aplicando una fuerte censura a los medios de comunicación. Egipto, Camerún, Guinea y Marruecos son los otros países que han contabilizado víctimas mortales en las últimas horas, pero los que van a la cabeza de contagiados son Egipto y Sudáfrica con casi 4.500 cada uno. Como siempre, las cifras deben ser tomadas con cautela pues la recogida de datos en muchos países es complicada.

Belén Hernández

África, en la primera etapa de la epidemia, según la OMS. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que el nuevo coronavirus va a estar presente “durante mucho tiempo”, sigue siendo “extremadamente peligroso” y la “mayoría de la población” sigue siendo susceptible a infectarse. Aunque la mayoría de las epidemias que se han detectado en los países de Europa Occidental parecer estar “estables” e, incluso, disminuyéndose, Tedros ha destacado las “preocupantes” tendencias al alta que se están registrando en África, América Central y del Sur, y Europa del Este. “La mayoría de los países todavía están en las primeras etapas de sus epidemias, y algunos que se vieron afectados al comienzo de la pandemia ahora están comenzando a ver un resurgimiento en los casos. No se equivoquen, tenemos un largo camino por recorrer. Este virus estará con nosotros durante mucho tiempo”, ha dicho el director general del organismo de Naciones Unidas. Información de . / EP.

Patricia Peiró

Y además, fiebre amarilla. La OMS ha expresado su “gran preocupación” por la aparición de un brote de fiebre amarilla en Etiopía que ya habría sumado en apenas un mes al menos 85 casos, a pesar de que se trata de una enfermedad para la que ya existe vacuna. El 3 de marzo, el servicio de salud pública etiope informó de los tres primeros casos sospechosos en la zona de Gurage, en el centro de Etiopía. Se trataba de tres miembros de una misma familia, dos de los cuales dieron positivo en fiebre amarilla en los sucesivos análisis realizados. Hasta el 6 de abril, la cifra de casos sospechosos ya se había disparado hasta los 85, de los cuales al menos seis han dado positivo en los primeros exámenes de laboratorio, ha informado la OMS, en un comunicado en el que ha confirmado la “rápida” activación de un plan de vacunación que ha alcanzado a unas 32.000 personas. La agencia ha alertado del riesgo que suponen brotes de este tipo en zonas rurales donde no existe apenas inmunización. La preocupación por este brote se suma al aumento de la cifra de casos por coronavirus.

Lola Hierro

El aislamiento en Kinshasha no es muy distinto al nuestro. Estas imágenes han sido tomadas el 18 de abril en casa del abogado congoleño Mujanga Ngoneke-Nathalis, que está pasando el periodo de confinamiento decretado por el Gobierno en su piso de Kinshasha, una planta 23 del barrio residencial de Gombe. Este hombre y su familia matan el tiempo con distracciones como cualquier otra familia. En la imagen de abajo a la derecha, prepara zumo de frutas con su hijo mayor, Mujanga Nicolas. En las otras fotos, vemos a los más pequeños de la casa jugando al ajedrez, a los videojuegos y tocando el piano. Como en cualquier otro hogar del mundo. En República Democrática del Congo se han detectado 359 positivos por coronavirus y han fallecido 25 personas. Fotos de Kenny Katombe (.)

22/04/2020 14:57

Lola Hierro

Tshisekedi y Kabila llaman a la unidad de los congoleños ante la pandemia. El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Felix Tshisekedi, y su antecesor en el cargo, Joseph Kabila, han hecho un llamamiento a la unidad en el país en la lucha contra el coronavirus, que deja ya 359 casos confirmados y 25 fallecidos. El mandatario recibió este martes a Kabila, quien apoya al Gobierno, en el marco de los contactos con los líderes políticos para discutir sobre la pandemia. Ambos “reiteraron su llamamiento a la unidad del pueblo en torno a la respuesta a esta enfermedad, así como a la necesidad de respetar las medidas” adoptadas.

Igualmente, expresaron sus condolencias por los fallecidos, desearon una pronta recuperación a los enfermos, al tiempo que reconocieron que la pandemia tiene “un grave impacto en la situación socioeconómica” del país, si bien “la pérdida más importante sigue siendo la de vidas humanas”. RDC se enfrenta también a un brote de ébola que en la última semana ha resurgido tras aparecer nuevos casos cuando ya se iba a dar por terminado.

Lola Hierro

Otro político arrestado por violar el confinamiento. El ministro de policía de Lesotho, Lehlohonolo Moramotse, pasó la noche de lunes a martes bajo custodia policial por violar las reglas de confinamiento contra el coronavirus del país, incluida la compra de alcohol. “Puedo confirmar que el ministro fue detenido en la estación de policía anoche”, dijo el portavoz policial Superintendente Mpiti Mopeli, y agregó que había sido liberado temprano en la mañana antes ser llevado ante un juez.

El ministro “es sospechoso de haber violado las reglas de confinamiento y de haber conectado ilegalmente su hogar a la red de distribución de agua”, dijo el superintendente Mopeli. Los 2 millones de habitantes de Lesotho están bajo cuarentena para detener la propagación de la pandemia de Covid-19, de la cual todavía no se ha informado ningún caso en el pequeño reino africano.

Belén Hernández

Sarampión: la epidemia colateral infantil de la covid-19. A la crisis del coronavirus, que deja ya más de dos millones y medio de contagiados y cerca de 170.000 muertos, se une ahora otra lucha contra una de las enfermedades prevenibles que tiene vacuna desde 1963: el sarampión. Al posible retroceso en la investigación de tres de las grandes epidemias, como son el sida, la tuberculosis y la malaria, se suma el riesgo de que la inmunización contra este mal se paralicen por la emergencia de la covid-19. Más de 117 millones de niños en 37 países están en riesgo de no recibirla. República Democrática del Congo (RDC), un país con un sistema de salud frágil, con 310.000 casos diagnosticados y 6.000 fallecidos en 2019 por sarampión, es uno de los que más preocupan en este momento. Etiopia, Nigeria, República Centroafricana, Madagascar, Sudán del Sur y Burkina Faso son los más afectados por esta enfermedad del continente. Te lo contamos aquí

Lola Hierro

La contradicción senegalesa. Senegal está conviviendo con la obligatoriedad de usar mascarillas, una ley decretada la semana pasada, con otra nueva norma recién aprobada y que prohíbe las bolsas de plástico de un solo uso, aunque ciertas disposiciones no se aplicarán hasta el final de la pandemia. La intención de reducir la cantidad de residuos en el país choca con la necesidad de producir máscaras protectoras.

Estas bolsitas son parte de las considerables cantidades de desechos plásticos que quedan en las calles o en las playas de Senegal. La ley, que entró en vigencia el lunes, complementa otra similar que data de 2015, pero apenas se ha aplicado. Ahora, la nueva apunta a productos plásticos desechables y de un solo uso, como pajitas para bebidas, envases comerciales y grandes cajas, y tazas de café y té, según un documento oficial. Senegal ha declarado oficialmente 412 casos de coronavirus, incluidas cinco muertes. El Gobierno ha introducido un toque de queda nocturno, fronteras cerradas y viajes y reuniones severamente restringidos.

Lola Hierro

Coronavirus, la ruina de los autónomos africanos. Mophete Thebe no tiene ahora ni para recargar el móvil. Lizzy Jowo se pregunta qué va a hacer para alimentar a sus cuatro hijos cuando se acaben las provisiones que compró antes de empezar la cuarentena. Benedict Muindi piensa en enviar a su mujer y su hijo al pueblo, con su madre, para que, al menos ellos, vivan con un poco más de desahogo. Moussa Ndoye se da con un canto en los dientes porque tiene trabajo hoy, pero mañana, no sabe. Y Yasmeen Helwani está venga a pensar cómo proceder para que ella y las decenas de artesanos que dependen de su mercadillo sigan teniendo sustento. Nunca han protagonizado noticias sobre hambrientos o pobres. Como mucho, las han leído en sus teléfonos móviles o las han visto por televisión en casa. Pero el nuevo coronavirus le ha dado la vuelta a sus vidas. Hablamos con ellos.

Patricia Peiró

Nuevas estimaciones. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha calculado que el impacto económico de la pandemia del nuevo coronavirus durante 2020 expondrá a la inseguridad alimentaria severa a 265 millones de personas, casi el doble de los registros del año anterior, cuando se contabilizaron 135 millones. Ante este espectacular aumento, esta agencia humanitaria de Naciones Unidas ha declarado “fundamental” mantener los programas de asistencia alimentaria, entre ellos los de esta organización, que alcanzan a casi 100 millones de personas vulnerables de todo el mundo. El director ejecutivo del PMA, David Beasley, ha advertido de que “no sólo nos enfrentamos a una pandemia de salud a nivel global, sino también a una catástrofe humanitaria mundial”. Foto: un mercado en Camerún (.).

22/04/2020 11:48

Patricia Peiró

Presos fuera. El presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, ha pedido a los órganos superiores de justicia que liberen a los reclusos que han estado esperando juicio durante seis años o más para aliviar el hacinamiento. Un comunicado asegura que el 42% de los aproximadamente 74.000 prisioneros de Nigeria estaban en espera de juicio. El presidente ha instado al juez principal Ibrahim Tanko Muhammad a reducir ese número “ya que el distanciamiento físico y el autoaislamiento en tales condiciones son prácticamente imposibles”. Buhari dijo que los reclusos sin casos criminales confirmados en su contra, los prisioneros de edad avanzada y los que tenían una enfermedad terminal podrían ser dados de alta. “La mayoría de estos centros de custodia actualmente alojan a los internos más allá de sus capacidades y las instalaciones superpobladas representan una amenaza poderosa para la salud de los internos y el público en general en vista de las circunstancias actuales, de ahí la necesidad de medidas urgentes para poner la situación bajo control “, dijo.

Patricia Peiró

Llueve sobre mojado. Las lluvias torrenciales e inundaciones registradas durante los últimos días en el este de República Democrática del Congo (RDC) han dejado al menos 80.000 damnificados, según ha afirmado este martes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). El portavoz del organismo, Andrej Mahecic, ha señalado que las inundaciones han causado daños materiales en más de 15.000 viviendas en la región, si bien Mahecic ha indicado que “siguen llegando informaciones sobre más daños devastadores en esta región”, afectada además por la inseguridad debido a las operaciones de diversos grupos armados. Entre las infraestructuras dañadas figura además un centro de salud situado en uno de los barrios más pobres de Uvira, así como las canalizaciones de agua y saneamiento de la ciudad. “Esta situación no hace más que agravar el miedo de los residentes, que se preparan para afrontar otra nueva amenaza que se perfila en el horizonte: la pandemia del coronavirus”, ha sostenido. (Foto: .)

22/04/2020 11:00

Patricia Peiró

22/04/2020 10:41

Lola Hierro

Mauritania ha quedado libre de coronavirus. De los siete contagiados que registró, seis se han curado y uno falleció, con lo cual el país no tiene por ahora casos activos, según informó el domingo la Agencia Mauritana de Información. El último caso que quedaba de contagio, el de una estudiante llegada desde Francia, se considera curado tras haber superado los últimos test, dijo un portavoz gubernamental. Sin embargo, las distintas restricciones van a continuar, como son el cierre de las escuelas y de todos los comercios no alimentarios, la interrupción del tráfico aéreo o el terrestre interurbano, el toque de queda nocturno o la anulación de la plegaria del viernes. Los únicos establecimientos abiertos al público, aparte de las tiendas de alimentos, son las mezquitas, donde se recomienda a los fieles que guarden la distancia mínima.

Lola Hierro

El Supremo de Malawi suspende la cuarentena. Días después de que el Gobierno aprobara la entrada en vigor de un periodo de cuarentena, el Tribunal Superior de Malawi ha decidido suspenderla para proteger a los más pobres. Tras el fracaso de la introducción de medidas para proteger a los grupos más vulnerables durante el bloqueo, el numeroso sector informal salió a protestar a las calles de las tres principales ciudades y la Coalición de Defensores de Derechos Humanos del país inicio un proceso legal aduciendo que se necesitan más consultas para evitar daños a los más pobres y vulnerables de la sociedad. La resolución judicial impone siete días sin confinamiento para tomar la decisión final. Mientras el Gobierno de Peter Mutharika continúa defendiendo que es la única opción para evitar un número elevado de muertes, cada vez son más los analistas que cuestionan la prisa por imitar las medidas de los países ricos y desarrollados. Malawi tiene 18 casos registrados y dos muertos. Informa Álvaro García.

Lola Hierro

Una alianza para acelerar la realización de tests. La Unión Africana y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) han lanzado una nueva iniciativa con el fin de prevenir enfermedades graves y la muerte por infección por covid-19 en los Estados miembros de la Unión Africana y minimizar los trastornos sociales y las consecuencias económicas de la pandemia.

El objetivo es fortalecer las capacidades para hacer tests, con énfasis en países que tienen menos capacidades. Esto asegurará que al menos 10 millones de africanos, que no habrían sido examinados, se hagan la prueba en los próximos seis meses.

Lola Hierro

Nuevos datos. A las 08.00 (hora española) el continente registra 25.417 positivos y 1.197 muertos. Los países con más contagiados, por encima de mil, son:

Egipto: 3.490Sudáfrica 3.465Marruecos: 3.209Argelia: 2.811Camerún:1.163Ghana: 1.042

Los países con mayor número de víctimas mortales son:

Argelia: 392Egipto: 264Marruecos: 145Sudáfrica: 58Camerún: 43Túnez: 38

Lola Hierro

Argelia roza los 400 muertos en medio de la censura. Las autoridades argelinas acaban de censurar a varios medios en línea, activos en la cobertura del movimiento popular contra el régimen, argumentando que están siendo apoyados por financiación extranjera ilegal, una vuelta de tuerca que preocupa a los defensores de las libertades de prensa y expresión. “Argelia es el país con más víctimas de coronavirus en África y las autoridades prefieren luchar contra la prensa libre”, ha declarado a la . Souhaieb Khayati, director de la asociación Reporteros sin Fronteras. (RSF) para el norte de África. En la imagen, unos voluntarios ensamblan máscaras de buceo y las convierten en respiradores, utilizando tecnología de impresión 3D en Argel. REUTERS / Ramzi Boudina

A las 20.40 horas de este martes, en África se cuentan 25.125 contagios y 1.190 muertos. En cuanto a positivos, Egipto y Sudáfrica encabezan la lista, con más de 4.500 casos. En cuanto a muertes, por detrás de Argelia van Egipto y Marruecos; el resto de países registran menos de cien fallecimientos.

Lola Hierro

Burkina Faso abre mercados. Primero fue Ghana, y ahora Burkina Faso ha relajado algunas medidas contra el coronavirus para probar una pretendida vuelta a la normalidad después de semanas de cuarentena que han afectado a su economía. En la capital, Uagadugú, los mercados cerraron el 25 de marzo. El lunes, el Gobierno reabrió uno como prueba para ver si podía hacer lo mismo con el resto de manera segura para fin de mes.

Los vendedores y clientes que acudieron al mercado esta semana tuvieron que usar una máscara, lavarse las manos y tomarse la temperatura, dijo Armand Beouinde, alcalde de Uagadugú. Solo dos personas pueden entrar a las tiendas a la vez, y todas las tiendas deben disponer de desinfectante de manos. Burkina Faso tiene casi 600 casos y 38 muertos. Fotos: OLYMPIA DE MAISMONT (.)

Lola Hierro

Críticas al presidente de Tanzania. El presidente de Tanzania, John Magufuli, cree que la solución al coronavirus es rezar. Y le están lloviendo críticas. “Estoy descontento por la falta de seriedad del Gobierno, de transparencia en cuanto a la cantidad de casos y muertes, y la negación por parte del presidente de la epidemia”, indica Zitto Kabwe, líder del partido opositor Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT).

Kabwe aboga por el confinamiento en Dar es Salaam, capital económica, así como en Arusha (norte), Nuanza (noroeste) y Dodoma (centro), e imponerlo totalmente en el archipiélago turístico de Zanzíbar. Pero Magufuli no comparte esta opinión, y a pesar de haber instado a los tanzanos a evitar las “reuniones innecesarias” los alienta a seguir trabajando normalmente.

Freeman Mbowe, líder opositor, critica duramente al presidente, acusándolo de preocuparse solo “por salvar la economía y sus grandes proyectos de infraestructuras”. Informa .

Lola Hierro

Denis Mukwege, sobre el coronavirus en África: El Premio Nobel de la Paz, el congoleño Denis Mukwege, ha compartido sus reflexiones este martes sobre el impacto de la pandemia en África, y piensa que, en general, los Gobiernos africanos han “tomado conciencia de la gravedad de la enfermedad” de la covid-19.

“No se ha reproducido la situación que se vio con el sida, en la que ciertos Gobiernos africanos se instalaron en la negación. En este caso han tomado las medidas apropiadas”, ha dicho Mukwege en una conferencia en línea organizada por la fundación Positive Planet. “Hasta ahora, África ha tenido mucha suerte. Si hubiera sido golpeada con la misma dureza que China, Europa o Estados Unidos, simplemente habríamos tenido un desastre”, ha añadido el Nobel de la Paz.

Con 1.000 muertos entre cerca de 20.000 casos, África es, junto con Oceanía, uno de los continentes menos golpeados por la pandemia, aunque es posible que las cifras sean subestimadas debido a una falta de pruebas.

Lola Hierro

Un centro de tratamiento nuevo en Etiopía. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, ha visitado un recién inaugurado centro de tratamiento en la capital Addis Abeba. Se ha instalado en el centro de conferencias Millenium Hall y tiene capacidad para mil pacientes. El primer ministro, según cuenta la periodista Lia Tadesse en este tuit, ha apreciado el esfuerzo y ha dado instrucciones para la próxima apertura de centros de tratamiento similares.

Etiopía ha registrado 114 contagiados y tres muertos hasta ahora, y ha efectuado 8.698 test, de los cuales 745 han sido realizados en las últimas 24 horas, según el último comunicado del Gobierno.

Lola Hierro

Borno se confina. El gobernador de Borno, el estado del noreste de Nigeria que es el más afectado por la violencia de Boko Haram y de Estado Islámico, ha impuesto el confinamiento durante dos semanas a partir de este miércoles después de que se registrara el primer caso de coronavirus en la región: un enfermero nigeriano que trabajaba para Médicos Sin Fronteras y que murió el fin de semana en un hospital en Maiduguri, la capital estatal. Según la ONU, el fallecido no había viajado fuera de Borno.

En una declaración a última hora del lunes, el gobernador, Babagana Zulum, declaró la covid-19 como una “enfermedad peligrosa” e impuso el confinamiento “durante un periodo inicial de 14 días, con efecto a partir del 22 de abril”.

“Todos los ciudadanos de Borno tienen que permanecer en sus casas”, advirtió, precisando que oficinas y negocios también permanecerán cerrados, si bien se permitirán los servicios esenciales. Según el gobernador, estas dos semanas se usarán para “acelerar la localización y aislamiento de las personas que estuvieron en contacto con el caso cero”.

Lola Hierro

Apple se lanza a África en plena pandemia. La empresa ha anunciado la mayor ampliación de sus servicios a nuevos mercados en los últimos 10 años al lanzar su plataforma Apple Music en 52 nuevos países, sobre todo africanos. Apple Music llega ahora a Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Marruecos, Ruanda y otros 20 países del continente.

La ampliación ocurre en plena crisis económica causada por la covid-19. Por un lado, la utilización de plataformas de diversión, videojuegos y series se ha disparado debido al confinamiento. Pero los nuevos mercados no serán fáciles de conquistar. La costumbre de pagar por la música en línea no está implantada aún en varios países donde el nivel de vida no permite este tipo de gastos. Así Apple ha decidido ofrecer seis meses de prueba gratis a los nuevos usuarios, en lugar de los tres habituales. El precio varía según los países, desde tres dólares por mes en Mozambique y Libia. El servicio pone en valor ‘playlists’ diferentes según las zonas geográficas, como por ejemplo “Afrobeats Hits” o “Ghana Bounce”.

Lola Hierro

Más música para el coronavirus. Tres migrantes retornados a Sierra Leona y miembros de un programa Migrantes como Mensajeros de la Organización Internacional de las Migraciones utilizan la música para lanzar un mensaje sobre el coronavirus. El proyecto de la OIM es una campaña de la organización desarrollada en África occidental para aumentar la información sobre los riesgos que conlleva la inmigración irregular.

Lola Hierro

108 detenidos en Níger. Diez personas han sido encarceladas tras su arresto durante manifestaciones violentas en Niamey contra el toque de queda y la prohibición de acudir a oraciones para luchar contra la propagación del coronavirus. “108 manifestantes fueron arrestados entre el 17 y el 19 de abril, y diez están en la prisión de alta seguridad de Koutoukalé”, ha informado la policía. El domingo se produjeron enfrentamientos entre la policía y los residentes de varios distritos de Niamey. La principal protesta es la prohibición de oraciones colectivas en este país, predominantemente musulmán, unos días antes del inicio del Ramadán. “Comenzaron a quemar llantas y atacar la propiedad privada. Muchos barrios han sido incendiados”, dijo el gobernador de Niamey, Issaka Assane Karanta. En el distrito de Lazaret, la policía lanzó gas lacrimógeno a los que se preparaban para una oración colectiva en una mezquita. Esto degeneró en un motín. Níger, uno de los Estados más pobres del mundo, ha totalizado 655 casos y 20 muertos. Informa .

Lola Hierro

Estudiantes atrapados en Dakar. Después de que Senegal ordenase cerrar a las universidades por el brote de coronavirus, Ousmane Issaka, un estudiante de Níger, se vio obligado a dormir en la acera. La mayoría de sus 80.000 compañeros de la Universidad Cheikh Anta Diop se marcharon a sus lugares de origen antes de que se suspendieran los vuelos y se cerraran las fronteras, pero Issaka, de 24 años, decidió quedarse porque, aunque asintomático, temía llevar involuntariamente el virus a su pueblo natal. Issak. Él y algunos compañeros estudiantes de veterinaria de Níger pasaron dos noches durmiendo en colchones de espuma sobre el asfalto.

La universidad se enteró de su difícil situación y los puso en una vivienda fuera del campus que quedó vacía por el éxodo. Hasta el momento, Senegal ha confirmado 412 casos de coronavirus y cinco muertes desde que se registró el primer caso el 2 de marzo. Níger ha reportado 655 casos confirmados y 20 muertes desde que el primer caso se registró allí el 20 de marzo. Fotos de ZOHRA BENSEMRA (.)

Lola Hierro

Una cárcel de Marruecos, punto caliente de coronavirus. Al menos 68 personas, en su mayoría empleados, han contraído el coronavirus en una prisión en la ciudad de Ouarzazate, en el sur de Marruecos, dijeron el martes las autoridades del centro penitenciario. No se ha informado de ninguna muerte.

A principios de este mes, Marruecos liberó a 5.645 prisioneros para ayudar a reducir el riesgo de propagación del coronavirus en sus cárceles, como ha sucedido en otros países. En las instalaciones de Ouarzazate, al menos seis reclusos se contaban entre los que contrajeron el coronavirus y todos estaban siendo sometidos a pruebas, según un comunicado de la prisión. Marruecos ha confirmado 3.186 casos, incluidas 144 muertes. Impuso un bloqueo a la vida pública que se extendió hasta el 20 de mayo e hizo obligatorio el uso de mascarillas en público. El primer ministro ha afirmado que el aumento de casos se debe a la transmisión dentro de las familias, fábricas y centros comerciales, donde las tiendas de alimentos permanecen abiertas. Informa ..

Lola Hierro

Tenis para los niños de la comunidad. El entrenador Ibrahim Harun da clases de tenis gratuitas a los niños del barrio. Están en la azotea de un edificio de apartamentos donde hay un pequeño espacio para practicar lejos de las concurridas calles de abajo, en el asentamiento informal de Kibera, en Nairobi, Kenia, este martes 21 de abril de 2020. Harun, que normalmente trabaja como entrenador en un club en el barrio de Karen, pero vive en Kibera, dice que quiere hacer algo por su comunidad y mantener a los niños activos a pesar de las dificultades de distanciamiento social y la amenaza del nuevo coronavirus en un barrio tan lleno de gente. (Foto AP / Brian Inganga)

Lola Hierro

Casa por casa para evitar la ablación. Los jefes de las aldeas en Kenia harán controles casa por casa después de saberse que se está aprovechando el cierre de escuelas debido al coronavirus para realizar la mutilación genital a las niñas, una práctica a la que una de cada cinco mujeres entre 15 y 49 años ha sido sometida en este país. Kenia la criminalizó la práctica, pero esta persiste por la creencia de que mejora la aceptación social y las perspectivas de matrimonio. Bernadette Loloju, directora ejecutiva de la Junta Anti-MGF, dijo que había recibido denuncias. “No encontramos evidencias de que se haya realizado. Confirmamos que una niña de 12 años estaba en riesgo y la madre ha sido arrestada”, dijo. “No queremos correr ningún riesgo. Estamos tratando de intensificar los esfuerzos”. Es probable que las restricciones de distanciamiento social dificulten aún más los esfuerzos, ya que las familias enfrentan mayores dificultades debido a la falta de ingresos y realizan la ablación a sus hijas para casarlas y obtener dote. Informa ..

21/04/2020 17:15

Alejandra Agudo

Voluntarios sudafricanos para mantener el orfanato de rinocerontes durante el confinamiento. El santuario, cuya localización no se puede desvelar por seguridad de los rinocerontes, dependía de voluntarios extranjeros, pero sus visados han sido cancelados debido a la crisis del coronavirus. U grupo de voluntarios sudafricanos realizan ahora el duro trabajo de cuidar de las crías: darles leche embotellada a todas horas, consolarlas cuando tienen miedo y apoyarlas durante el duelo. “Las de mayor edad lo llevan peor. Llamarán a sus madres hasta dos semanas”, explica Yolande van der Merwe, de 38 años, quien ayudó a establecer el primer orfanato de rinocerontes del mundo en la provincia sudafricana de Limpopo, hace casi una década. “Comienzan a llorar y eso te golpea en el corazón”. El sudafricano Deidre Rosenbahn, de 37 años, regresó a casa cuando comenzó la pandemia. Él es uno de los nuevos voluntarios. Información: Tim Cocks (.). Foto: Yolande van der Merwe en el santuario de Mookgopong, provincia de Limpopo, este 17 de abril. Por Siphiwe Sibeko (.)

Alejandra Agudo

Que no salgan los presos, que no entre el virus. En la cárcel de máxima seguridad de Kisumu, en Kenia, se han realizado labores de desinfección para evitar que los internos se contagien. Los bomberos han sido los encargados de esta tarea que, de momento, ha sido efectiva. No hay casos positivos. https://www.youtube.com/watch?v=UqrmVTu3-vg

Alejandra Agudo

Denuncias y humor por el confinamiento en África. Hoy, en el blog África no es un país, publicamos un resumen de las distintas reacciones en el continente ante las medidas de confinamiento y la forma de imponerlas. Así, en algunos, el uso policial de la violencia ha desatado una oleada de críticas, mientras que en otros, los internautas se han entregado el humor y la risa para sobreponerse a la desgracia. Imagen: Una mujer luce una mascarilla preventiva frente al coronavirus mientras vende pan cerca de Abiyán, en Costa de Marfíl. ISSOUF SANOGO (.)

Alejandra Agudo

135 millones de personas sufrían hambre aguda antes del coronavirus. Más de la mitad, 73 millones, en África, según el Programa Mundial de Alimentos. Por eso, ahora que llega la temporada de gripe, el invierno, al continente, es muy importante apoyar a estas personas para que su situación no empeore, lo que puede ser fatal, por la llegada del coronavirus. “Allí, hay países con enormes cantidades de personas pobres y que no tienen una buena alimentación; y cuando no estás bien nutrido, tu sistema inmune es más débil”, anota el economista jefe del PMA. “Y sus sistemas de salud son muy, muy precarios. Estamos hablando de países de 12 millones de personas con cuatro ventiladores o menos de 50 camas de UCI. Esta es la realidad de este mundo. Así que estamos realmente preocupados por esos lugares. Si no estamos preparados, ¿qué pasará allí?”, declara Arif Hussein, economista jefe y director de investigación del PMA. Fotografía de Rein Skullerud (PMA) durante un reparto de alimentos en Mozambique tras el ciclón Idai.

Belén Hernández

50 millones de personas amenazadas de hambruna en África del oeste. A la hambruna por el impacto de la covid-19, se suman los problemas de sequía y violencia en la región, ha advertido Oxfam. El número de personas en crisis alimentaria podría más que duplicarse en tres meses, hasta llegar a los 50 millones en agosto, frente a los 17 millones de junio, según Oxfam, que cita estimaciones de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Tanto en ciudades como en las zonas rurales, la población tiene problemas para acceder a los mercados, y se enfrenta al inicio del aumento de los precios y a la poca disponibilidad de algunos productos básicos, como consecuencia del confinamiento, del cierre de las fronteras y de la falta de seguridad. En pocos días, en Burkina Faso, el saco de 100 kg de mijo pasó de 16.000 a 19.000 FCFA, y el litro de aceite para cocinar casi duplicó el precio. La agricultura contribuye en un 30,5% a la economía de esta región y es la mayor fuente de ingresos del 70% a 80% de la población, sobre todo mujeres. Información de ..

Belén Hernández

‘Business as usual’, en el mercado más grande de África occidental. Cotonú es la mayor ciudad de Benín, sede del gobierno del país y la capital económica. En ella se encuentra el mayor mercado al aire libre del África occidental, que sigue funcionando a pesar de la crisis de la covid-19. El presidente de Benín, Patrice Talon, ya lo decía el pasado 2 de abril, recogido en un reportaje publicado por EL PAÍS. “No tenemos los medios para hacerlo, igual que la mayoría de los países de África. ¿Cómo podríamos, en un contexto en el que la mayoría de nuestros conciudadanos logran la comida con los ingresos del día anterior, decretar sin aviso previo un confinamiento general de larga duración?”. Las restricciones impuestas para contener la pandemia complican el acceso a alimentos a millones de personas que viven al día en África, como ya publicamos en este reportaje. Benín, hasta la fecha, cuenta con 54 positivos y un muerto. [Foto: Yanick Folly / AFP].

Belén Hernández

La ONU impone medidas disciplinarias a un empleado en cuarentena en Sudán del Sur. El empleado del organismo internacional en Sudán del Sur se saltó el aislamiento y cogió un vuelo para volver a su país sin haber recibido autorización. El trabajador, según ha detallado la ONU, “estaba en aislamiento tras creerse que podría haber estado en contacto con una persona diagnosticada con covid-19”, antes de agregar que el primer test dio negativo. Abandonó Yuba en un vuelo comercial, según Naciones Unidas. Tras su llegada a su país de origen se le hizo una nueva prueba que confirmó el negativo por covid-19 y el trabajador se disculpó ante el Ministerio de Sanidad sursudanés. La ONU ha advertido de que cualquier miembro del personal que no cumpla los requisitos de prueba y aislamiento hará frente a medidas disciplinarias, ya que es vital que todos trabajen juntos para reducir el riesgo de la covid-19. Las autoridades de Sudán del Sur han confirmado hasta la fecha cuatro casos de coronavirus, sin fallecidos, según datos oficiales, informa Europa Press.

Alejandra Agudo

Huelga de sanitarios en Malaui. Los trabajadores sanitarios en este país, uno de los más pobres del mundo, están de huelga para protestar por la falta de material y personal para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Lo que ha paralizado las operaciones en los principales hospitales del país, como en el Hospital Central Reina Isabel de Blantyre, uno de los más grandes de Malaui, donde los médicos y enfermeros se quejan de la falta de avances en las conversaciones con el Gobierno para que garantice equipos de protección personal. Informa Europa Press. https://twitter.com/EyeOnAfricaF24/status/1252328821727956992

Alejandra Agudo

Nuevos datos (7.00 am hora española). África registra 23.499 casos de coronavirus confirmados y 1.161 fallecidos por la enfermedad. Egipto es el país con mayor número de contagiados (3.333), seguido muy de cerca por el país que hasta ayer mantenía la primera posición, Sudáfrica (3.300). Argelia, sin embargo, es el país con mayor número de muertos, con 384.

Alejandra Agudo

Upgrade. Con 3.333 casos registrados, Egipto supera a Sudáfrica (3.158) como país con más enfermos de covid-19 en el continente. Les siguen Marruecos (2.990), Argelia (2.629) y Ghana (1.042).

Alejandra Agudo

Datos actualizados (19.30 hora española). El virus sigue avanzando en el continente. Ya hay más de 22.500 infectados y 1.130 fallecidos por covid-19. Sudáfrica es el país con más casos (3.158) mientras que Argelia encabeza la lista por número de fallecidos, con 375.

Alejandra Agudo

Senegal impone el uso de mascarillas.

El Gobierno de Senegal ha anunciado la obligatoriedad del uso de mascarillas por parte de la población en espacios públicos a causa de la pandemia, que ha llevado a las autoridades a decretar el estado de emergencia.

El Ministerio del Interior ha indicado en un comunicado que “se prescribe el uso obligatorio de mascarilla de protección durante el estado de emergencia” en diversos espacios públicos. Entre ellos, el texto enumera “los servicios de Administración pública que sigan en modo de gestión, los servicios del sector privado, los lugares de comercio y los medios de transporte”. “Todo aquel que no cumpla esta disposición será castigado con las penas previstas por las leyes y reglamentos”, agrega.

El número total de casos de coronavirus asciende a 377, con cinco fallecidos, desde que Senegal registrase su primer fallecido por coronavirus el 31 de marzo, cuando murió Pape Diouf, antiguo presidente del equipo de fútbol francés Olympique de Marsella. Informa Europa Press.

Lola Hierro

El coronavirus en África también es esto. Si en España el confinamiento ha provocado que los jabalíes se atrevan a lanzarse a pasear tranquilamente por las avenidas de grandes ciudades como Madrid, en Sudáfrica pasa lo mismo pero con… ¡pingüinos!

Lola Hierro

Editorial contra la violencia policial. El periódico keniano The East African ha publicado un editorial exigiendo que se ponga fin a la brutalidad policial contra la población civil para imponer el cumplimiento de las medidas de contención por el coronavirus. “Los Gobiernos deben considerar la posibilidad de que los cierres se prolonguen. Si eso ocurre, las exigencias al Estado se multiplicarán y sectores desesperados de la población tratarán de romper cualquier control que se imponga. La tentación de devolver el golpe con aún más violencia será alta”, dice el texto. La denuncia viene a hilo de las numerosas noticias acerca de violencia policial recogidas en países como Kenia, Sudáfrica o Nigeria. Puedes leerlo en inglés aquí.

20/04/2020 17:55

Lola Hierro

Otra famosa que se salta la cuarentena. La actriz marfileña Emma Lohoues, una celebridad en su país, debe comparecer este lunes en comisaría tras celebrar su 34 cumpleaños con una gran fiesta en su mansión abiyanesa, violando el toque de queda y las medidas barrera contra el Covid-19 instauradas por el Gobierno. La difusión en redes sociales de vídeos e imágenes de la fiesta alertó a las autoridades y provocó un clamor en redes sociales. Lohoues se expone a una multa y a verse obligada a participar en campañas de sensibilización contra el coronavirus. La actriz es una figura del cine contemporáneo marfileño, que ha recibido un Etalón de bronce en Fespaco y un Gallo de Oro por su trabajo. Muy conocida en el mundo de la farándula por haber sido también pareja del ya fallecido Dj Arafat, Lohoues es una de las caras habituales de la prensa rosa marfileña. Informa Ángeles Jurado

Lola Hierro

La solución del presidente de Tanzania contra el coronavirus. En el tuit que puedes ver debajo de este texto, escrito en suajili, lengua oficial tanzana, el presidente del país John Magufuli dice lo siguiente:

“Mis compatriotas tanzanos, ante la enfermedad del corona, les insto a pasar tres días del 17 al 19 de abril de 2020 {viernes, sábado y domingo} orando por el Dios Todopoderoso para salvarnos de la tragedia de esta enfermedad. Ore por cada uno de su fe, él nos escuchará”.

Tanzania ha registrado hasta ahora 170 contagiados y siete muertos. El Gobierno ha cerrado escuelas y prohibido reuniones públicas, pero no se han cerrado fronteras, ni impuesto el confinamiento, y los lugares de culto siguen abiertos. El presidente defiende que las personas necesitan consuelo espiritual y él mismo acudió a su iglesia habitual en Dodoma hace unas semanas, donde dijo que la pandemia era cosa del demonio.

Belén Hernández

Cesado un portavoz del Gobierno de Egipto por decir que se podría autorizar rezar en las mezquitas en Ramadán. El Gobierno del país africano ha anunciado este lunes el cese del portavoz del Ministerio de Donaciones Religiosas por sus afirmaciones sobre una posible autorización de los rezos en mezquitas durante el Ramadán, algo que ya se ha anunciado que no será posible. El ministro Mohamed Mojtar Gomaa recalcó el domingo que los rezos no tendrán lugar en las mezquitas debido a la pandemia de coronavirus, tras lo que se ha confirmado el cese de Al Qadi durante la jornada de este lunes, según ha informado el diario egipcio Al Masry al Youm. Hasta la fecha, Egipto ha confirmado 3.144 casos de coronavirus, con 239 fallecidos, lo que lo convierte en uno de los más afectados de África, informa Europa Press.

Lola Hierro

Un monstruito para explicar el coronavirus. Para los niños puede ser difícil entender por qué no pueden ver a sus amigos o jugar afuera. Aquí es donde entra el monstruo de dibujos animados de Niyi Akinmolayan. El cineasta nigeriano ha creado una animación de 90 segundos para ayudar a los más pequeños a aceptar por qué tienen que quedarse en casa en aislamiento. Cuenta la historia de dos hermanos: Habeeb se cansa de quedarse en casa y decide escabullirse para jugar fútbol. Su hermana mayor, Funke, le advierte que no salga, porque hay un monstruo, pero el niño insiste.

Akinmolayan, conocido por dirigir ‘The Wedding Party 2’, la película más taquillera de Nigeria, dijo que se inspiró después de tratar de explicar el encierro a su hijo de cinco años. No lo entendió hasta que dije que el coronavirus parece un monstruo y está afuera”, dijo a .. Akinmolayan hizo la animación con su productora, Anthill Studios, y un equipo de 10 personas que trabajaron desde casa. El corto se puede descargar gratis en inglés, igbo, yoruba, hausa, francés y swahili.

Belén Hernández

Actualización de datos. El continente alcanza ya los 22.482 casos confirmados y 1.128 muertos. Como siempre, las cifras deben ser tomadas con cautela pues la recogida de datos en muchos países es complicada. Por número de casos, el país con más infectados reportados es, de nuevo, Sudáfrica con 3.158, seguido de Egipto, con 3.144 (y 239 fallecidos). Marruecos tiene 2.990 casos confirmados y Argelia 2.629 (y casi 400 muertos).

Lola Hierro

El presidente de Ruanda escribe en el Financial Times sobre el coronavirus. Paul Kagame afirma en este diario que “sin una acción coordinada e innovación, algunas economías del continente podrían tardar una generación o más en recuperarse del choque de la pandemia”. Los países africanos necesitan un apoyo internacional de “100.000 millones de dólares y probablemente más” solo este año, una cantidad, recuerda Kagame, que es “una fracción de lo que los países ricos ya están inyectando en sus economías de un plumazo”. El artículo completo está aquí.

.