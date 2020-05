Lola Hierro

Data update. This Friday, May 22, Africa crossed the barrier of one hundred thousand cases of covid-19. At eight o’clock in the afternoon, 103,747 confirmed have been counted and among them one is from Lesotho, a country that was the last on the continent to receive the pandemic and had only reported one positive. Egypt, meanwhile, has suffered a sharp rise, with 223 more infected.

Those killed by covid-19 reach 3,141. The country with the most infections is South Africa, with 19,137 in total. This is an escalation that, according to the estimates of the country’s health authorities, in the most pessimistic scenario, could cause close to 50,000 deaths and some 3.6 million infections this 2020. Predictive models anticipate that the peak will occur between the end of the year. July and August, with more than a million active cases.

The coronavirus, in Senegalese television fiction. The last major television production in Senegal is a fiction about a doctor offering advice on the coronavirus, a subject light years from the usual soap operas on infidelities in West African countries. Since the end of April, a short television broadcast entitled El Virus spreads on social media and on a private channel, and is focused on daily life during the pandemic.

“We wanted to do five to eight minute stories to show what to do and what not to do to avoid the coronavirus,” says program director Mohamed Moustapha Kante. Kante, who wears a mask on his recording set in the capital, Dakar, explains that the idea behind the series is to go beyond hackneyed government advice, such as “wash your hands” or “sneeze at your elbow.” The 30 episodes of the series began airing at the start of Ramadan, in the evening hours, when the Muslim faithful break their fast and many sit around television. By .. Image: Seyllou.

Sahel Childhood Alert. The increasing violence and insecurity prevailing in the central Sahel has left 2.3 million children in need of protection at a time when the coronavirus is contributing to aggravating their situation, according to UNICEF alert. “In a context of high levels of insecurity , children have been victims of abuse and violence, sexual or economic exploitation, human trafficking and child marriage. Many have been forced to separate from their families or were recruited by armed groups, “said the director for Central Africa. and Occidental.

In the past year, children in need of protection in Burkina Faso, Mali and Niger have grown from 1.2 million to 2.3 million. Now, covid-19 is worsening the already “critical” situation, especially that of girls, displaced persons and those living on the street. School closings as a preventative measure have temporarily left 12 million students out of school to join the more than eight million who did not go to class before the pandemic.

MSF returns to Guinea to combat the coronavirus. Four years after the end of Ebola in West Africa, Doctors Without Borders (MSF) return to Guinea, one of the countries in the region most affected by the coronavirus. Despite the state of emergency, curfew and other restrictions, the former French colony of some 13 million inhabitants, poor despite a mineral-rich subsoil, saw the number of contaminations on the rise, with nearly 3,000 cases confirmed, of which 30 died. In Conakry, the Donka hospital, the largest in a country but with poor healthcare infrastructure, is overcrowded.

MSF reopened a 75-bed medical center in late April. The NGO created it for a million euros in 2015, at the most critical moment of Ebola. In a matter of weeks, a hundred health personnel have treated 130 patients. The priority is “strict separation into two zones, one contaminated and the other healthy, to allow medical personnel to circulate in a safe environment,” coordinator Julien Gircour explained to ..

Ten members of the Government of South Sudan have been infected. Ten members of the Government of South Sudan, including virtually all members of the working group created to coordinate the fight against the coronavirus pandemic, with the exception of the Minister of Health, have been infected, an executive spokesman revealed on Friday.

The South Sudanese Minister of Information, Michael Makuei, has confirmed to the British chain BBC this dozen infections, although he has clarified that among the confirmed cases is not the President of the country, Salva Kiir. All those infected are already in isolation and in good health, according to Makuei. South Sudan has seen a spike in cases in recent days, to more than 300 infected, with six fatalities. Among those infected are the vice president and former rebel commander, Riek Machar, and his wife and defense minister, Angelina Teny. Machar’s office has denied this Friday that the “number two” of the Government and his wife have left the country in search of medical treatment.

Music to raise awareness. A collective of artists with reduced mobility from Senegal has presented a new single titled ‘Anda daane corona’ to contribute to raising awareness of covid-19 and to thank the population for staying home. They also recommend avoiding crowds, and remind you of the need to wash your hands regularly. Together we will overcome this pandemic! “They sing.

Africa resists the first blow with 100,000 positives in three months. Two months ago, international organizations and research centers predicted that covid-19 was going to provoke a catastrophe of colossal dimensions in Africa and that the dead would flood the streets. The virus spreads to all countries and the continent is already around 100,000 positive, but this represents only 2% of the total world cases when Africa represents 17% of the planet’s population. With 3,000 deaths for 1,300 million inhabitants, their health systems, in general, have not been collapsed. Three factors explain this reality: the quick and adequate reaction of some governments that knew how to see the ears of the wolf, the youth of its population and the experience gained in managing epidemics, especially in prevention strategies and community work. Read José Naranjo’s full chronicle here.

Data update. Africa has crossed the worrying barrier of one hundred thousand cases, with 101,901 confirmed at eight in the morning on Friday. Those killed by covid-19 have reached 3,115. The country with the most infections is South Africa, which only this Thursday has registered 1,134 new cases, for a total of 19,137. It is followed by Egypt, with 15,003 infected and 696 deaths, the highest record on the continent. The new cases have also exploded in Sudan, where in just one day, this Thursday, 410 new infections have been registered, reaching 3,138.

Africa verges on the hundred thousand cases, with 99,513 confirmed until 7:30 p.m. Spanish time. Those killed by covid-19 have exceeded 3,000. The country with the most infections is South Africa, which only this Thursday has registered 1,134 new cases, for a total of 19,137. It is followed by Egypt, with 14,229 infected and 680 deaths, the highest record on the continent. The new cases have also exploded in Sudan, where only today 410 new infections have been registered, reaching 3,138.

Projections anticipate up to 50,000 deaths in South Africa from COVID-19

Health authorities in South Africa, the country in Africa most affected by the covid-19 epidemic, anticipate that, in the most pessimistic scenario, the coronavirus will have caused between now and November, about 50,000 deaths and some 3.6 million infections. . Predictive models anticipate that the peak of cases will occur between the end of July and the month of August, with more than a million active cases.

The need for ICU beds would already exceed the available capacity in June – it is estimated that South Africa has about 3,300 for a population of almost 58 million, one of the best ratios on the continent – and during the peak of cases demand could reach be up to ten times greater than the capacity of the health system.

So far, South Africa has tallied 19,137 cases and 369 deaths.

EFE reports.

Tunisia to open restaurants, cafes and places of worship on June 4 after its “success” with the coronavirus

Tunisian authorities announced on Thursday that the country’s restaurants, cafes and places of worship will be able to reopen their doors on June 4, after Prime Minister Elias Fajfaj claimed on Wednesday that he had “successfully” passed the coronavirus pandemic. In this sense, he pointed out that the country has had to face the pandemic, which he described as “one of the worst global crises since the times of the Second World War”, with a “newly formed government”. However, he defended that he has known how to carry out “determined, complex and urgent measures.” The country has reported 1,045 confirmed cases and 47 deaths from covid-19.

The tails of hunger. This is an example of when an image says more than a thousand words. This is an aerial view of thousands of people queuing to receive basic necessities such as face masks, soap, hand sanitizer and food in a delivery organized by various charities in the informal settlement of Iterileng, in Pretoria, South Africa, on May 20, 2020. South Africa is the country with the highest number of people infected by the new coronavirus, and the restrictions imposed to try to contain the pandemic have damaged the economy and employment. We are talking about a country where the inequality gap was already large before this crisis. By Marco Longari (.).

End of the doctors’ strike in Lagos. Nigeria’s largest medical union has ordered members in the commercial capital Lagos to return to work on Thursday, ending a strike over alleged police harassment of toilets as they traveled to and from work during the nightly curfew. . The West African country has had more than 6,000 coronavirus cases and 200 deaths. Most have been in Lagos, the largest city in sub-Saharan Africa, with some 20 million people.

On May 4 the quarantine ended in Lagos, which lasted just over a month, but a night curfew was established throughout the country. Essential workers were given the right to move at all times, but the Nigerian Medical Association (NMA) reported that it was not properly implemented and that the police had harassed doctors. The union has communicated that it has received assurances that doctors will be exempt from the curfew and that they will be allowed to move freely. .

Blind Nigerians face challenges of coronavirus

Lawal Adebimpe knows that you must keep a safe distance from people to prevent the spread of the coronavirus in Nigeria. But his blindness means that he usually touches people to move around the megacity of Lagos. Adebimpe, a 31-year-old baker who lives with her parents, lost her sight in 2018 in a car accident. The rule of staying two meters fell “like a bomb”. “I depend on people to go out, cross the street, walk, take a bus, ” he says.” Some people will not want to help now out of fear. “Unlike other countries, Nigerian traffic lights make no sound when pedestrians can crossing. And the lights often don’t work.

Juliet Gbefwi, director of the Yeyedu Outreach Foundation for the Visually Impaired in Abuja, says her organization tries to help by promoting adjustments in daily life, such as washing hands and hands more and teaching how to use a cane. By Angela Ukomadu (Lagos) and Abraham Achirga (Abuja) / ..

Human development falls for the first time since 1990. The UN warns that the effects of the pandemic on education, health and living conditions will cause a drop in the index that measures the progress of countries, especially in the least developed countries, most of them in Africa. “The pandemic threatens Africa’s progress. It will exacerbate long-standing inequalities and increase hunger, malnutrition and vulnerability to disease,” UN Secretary-General Antonio Guterres said in a statement. Therefore, he called for “solidarity” with the continent, where the new coronavirus has claimed almost 3,000 lives to date and more than 95,000 confirmed cases have been reported. Fewer than feared, but that could increase rapidly, the president warned. “African countries should also have rapid, equitable and affordable access to any vaccine and treatment, which should be considered global public goods,” Guterres claimed in his statement.

End of confinement in Botswana. Botswana has ended its 48-day quarantine and companies and schools are already allowed to reopen. The diamond-rich country has eased restrictions for the past two weeks. “Depending on the pattern of the disease, return to confinement will continue to be an option,” Covid-19 measures coordinator Dr. Kereng Masupu warned in a televised conference.

Strict conditions have been established for companies and schools that wish to reopen, such as body temperature control, regular disinfection, and the use of face masks. Those who return will undergo mandatory quarantine.

Botswana has a low number of infections, with 29 registered cases and one death, but the economy has been severely affected by the outbreak, and GDP is estimated to contract by 13% in 2020. The country has been unable to sell its diamonds for the past three months as buyers of diamond cutting and polishing centers have been unable to travel to do business due to restrictions. .

Burundi holds elections marked by violence and the coronavirus. Burundi held a presidential election on Wednesday marked by the risk of violence, fear of the coronavirus that, according to official figures, has barely touched this African country; and the struggle between the two main candidates, the pro-government candidate Évariste Ndayishimiye, known as Neva, and the opposition leader Agathon Rwasa. The elections mark the end of the 15 years in power of Pierre Nkurunziza, who although he initially threatened to re-appear, finally decided to withdraw from the presidential race. Read here the complete chronicle of José Naranjo.

Democracy cannot become a silent victim of the pandemic. As governments around the world strive to contain the covid-19 pandemic and do everything they can to protect public health, democracy is in danger in many places. The emergency measures sweep rights that have been difficult to achieve; elections are postponed indefinitely or are held under problematic conditions; and essential freedoms are eroded.

Robots to diagnose patients in Rwanda. Rwandan toilets at the Kanyinya treatment center in Kigali have new help to treat covid-19 patients. There are five robots that will be used mainly to control temperatures, monitor the condition of patients and keep medical records

They are called Akazuba, Ikizere, Mwiza, Ngabo and Urumuri, which in the Kinyaruanda language means Sun, Hope, Beauty, Defense and Light. In this video shared by the Rwandan office of the UN Development Program we can meet them:

Figures war in Uganda at the expense of truckers. Ugandan Health Minister Jane Ruth Aceng has announced on Twitter that she has carried out a downward review of the cases of coronavirus registered in the country after the president, Yoweri Museveni, ordered to remove foreign drivers from the total account . Thus, Uganda rejects the figure of 250 cases that the World Health Organization contributed on Wednesday and the Ministry maintains that there are actually 145 infected. Uganda’s health minister announced a downward review of coronavirus cases in the country following President Yoweri Museveni’s directive to remove all foreign drivers from the account. According to Aceng, the infected foreign drivers, who are generally truckers, should be added to the records of their country of origin, not that of Uganda. The minister added that 1,264 tests have been carried out among truck drivers and 11 have been sent back to her country.

Today, 20 May, 2020, 10 new COVID-19 cases confirmed. 9 new cases are truck drivers while 1 case is a contact case. Following a Presidential Directive of deducting all foreign truck drivers from Uganda’s total confirmed case count, the confirmed COVID-19 cases now stand at 145. — Dr. Jane Ruth Aceng (@JaneRuth_Aceng) May 20, 2020

Mission accomplished in Tunisia? Tunisian Prime Minister Elies Fajfaj addressed his citizens on Wednesday through the country’s public television to ensure that they have successfully “successfully” overcome the health crisis caused by the pandemic. “Our healthcare system resisted. We managed to successfully overcome the crisis. The country has medical and scientific skills that make it proud,” Fajfaj said during the broadcast also on the occasion of the Eid al Fitr festival, which marks the end of the holy month. fasting of Ramadan. Fajfaj stressed that the country has had to face the pandemic, “one of the worst global crises since the time of the Second World War”, with a “newly formed government”, but despite this, it has managed to carry out “Resolved, complex and urgent measures”. In his speech, the Prime Minister has insisted on maintaining security and hygiene measures now that the country will enter the second phase of its de-escalation of selective confinement after the end of the Ramadan festival.

Just two days. South Africa recorded its first death from neonatal coronavirus on Wednesday night. The two-day-old baby was born prematurely and had lung difficulties that required ventilation assistance immediately after birth, Health Minister Zweli Mkhize said in a statement. “The mother had tested positive for covid-19 and the child subsequently tested positive as well. It is important to appreciate the complexities of the underlying condition of prematurity,” he said. South Africa, which has the highest coronavirus infections in Africa, reported 803 new cases in a 24-hour cycle, totaling 18,003, while 8,950 people have recovered.

Data update. At eight o’clock in the afternoon of this Wednesday, May 20, Africa has registered 95,163 positives and is close to three thousand dead (exactly 2,192). The largest increases in the number of those infected have occurred, as usual, in the countries that top the list of positives: Egypt (+745) Algeria (+165) and Morocco (+110). Djibouti’s rise also stands out, with 210 new confirmed. South Africa remains the hardest hit, but has not updated its numbers until later. Among the States with the most deaths in the last hours is Egypt, with 21 dead. Reunion and Mozambique stand out, as both have registered their first fatality from covid-19.

The Ugandan police close stores without washing points. Police in Kampala, the capital of Uganda, have closed stores that have not installed washing points, the national newspaper New Vision has reported, to comply with a directive from President Yoweri Museveni to curb the spread of the coronavirus. Pedestrians without a mask have also been ordered to wear one. In fact, Museveni announced on Monday that the government will distribute free masks to all citizens over the age of six before lifting the containment measures for the coronavirus. Then the stores will be able to open, public transport vehicles will be able to transport only half their capacity, and food market vendors, who have been working and living at their stalls, will be able to return home at the end of each day. However, public transportation is still prohibited in border districts for 21 days.

This can be seen in the photos that the newspaper has tweeted:

https://twitter.com/newvisionwire/status/1263023870157651970

Coronaviruses in Kenyan refugee camps. Humanitarian organizations working in the Dadaab refugee camp in Kenya have intensified their efforts to contain the coronavirus pandemic after the detection of the first two cases, which threaten to provoke a major outbreak in an enclave where 217,000 reside. refugees and 320,000 members of local communities.

The Government of Kenya imposed the confinement of the Dadaab and Kakuma camps in late April as a preventive measure, given the high concentration of population. The two Dadaab positives have already been evacuated to isolation centers and local authorities have begun tracking down contacts, according to a statement from the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). Quarantine centers with capacity for a thousand people and 125 handwashing points are also being built. Health personnel have also received 68 personal protective equipment and 45,000 masks. Europa Press.

First killed by covid-19 in Mozambique. The country has registered its first fatality, as reported by the authorities, who have specified that the death took place in the Cabo Delgado region, located in the north and currently affected by a growing Islamist insurgency. As reported by the Ministry of Health, the victim is a man between 40 and 49 years old who was diagnosed on May 15, but would have perished from another ailment, reports Europa Press. The patient “fulfilled home isolation and was asymptomatic at all times” until Tuesday he went to a local health center in Palma-Sede, in Cabo Delgado. “He was unconscious and the death occurred a few minutes later,” according to a statement published Wednesday by the O Pais newspaper. The national director of Public Health, Rosa Marlene, reported on Wednesday the first patient hospitalized for covid-19. Altogether, Mozambique has registered 146 cases and 48 patients have overcome the disease. And for now there are no cases of community transmission.

Cameroon, “a united, united and disciplined people”. Cameroonian President Paul Biya appeared for the first time before the nation since the pandemic began Tuesday night to call for the unity of all forces to combat covid-19 while highlighting the efforts carried out so far by his government and assured that the situation is “controllable”. “In this difficult period, we must remain a united, supportive and disciplined people,” said Biya in his message on the occasion of Independence Day, which is celebrated this Wednesday, praising the Cameroonians for how they have complied with the guidelines given by the Government to stop the spread of the virus. “I therefore call a kind of ‘sacred union’ of all the living forces of the nation to combat the coronavirus pandemic,” said the veteran president, head of the country since 1982. Cameroon has already 3,529 infections and 140 deaths, in addition of 1,567 cured patients. The country is the seventh most affected on the continent by number of cases. Europa Press reports.

Data updating. This Wednesday, May 20, at four in the afternoon (Spanish time), Africa exceeds 90,000 infections by the new coronavirus (93,829 in particular) and the deaths total 2,929. South Africa has already reached 17,200 cases and is the country with the most positives on the continent, followed by Egypt with 13,484 and 659 deaths, the nation with the most deaths in Africa.

Partial reopening of schools in South Africa. South Africa will resume classes for 7th and 12th graders on June 1, after a closure of more than two months due to the coronavirus. Education Minister Angie Motshekga has stated that, under strict social distance rules, other courses could attend classes in schools with fewer than 150 students. The larger ones will open at a later date. South Africa is the African nation most affected by covid-19, with 16,433 infections and 286 deaths. Teachers are expected to return to work on May 25, the minister said, adding that school sports will not be allowed. “When class is over, students should go home.”

Some parents and teachers have expressed concern about the risks to their health and that of their children, urging the department to ensure that schools have personal protective equipment, disinfectants and temperature scanners. ..

400 prisoners pardoned in Mali. Malian Head of State Ibrahim Boubacar Keïta has pardoned 400 detainees to curb the spread of the new coronavirus, including a preacher named Bandiougou Doumbia and recently convicted of making controversial comments, the presidency said on Tuesday. Doumbia had been sentenced to two years in prison for his praise of jihadist leaders Iyad Ag Ghali and Amadou Koufa

Before Mali, several other countries in the world and in Africa (Burkina Faso and Niger in the Sahel, or even South Africa and Ethiopia) announced the release of prisoners, particularly at risk of contamination in prison. The heads of various UN agencies, including the World Health Organization, last week called on governments to take all necessary measures to protect detainees against the virus, urging them to release non-violent prisoners and the most exposed to the disease. Mali has officially declared around 1,500 cases and 53 deaths. .

Coronavirus stigma in sub-Saharan Africa. Due to the abundance of cases of evicted patients, nurses abandoned by their husbands and people attacked on social media, in sub-Saharan Africa the battle also involves fighting stigma. A month ago Fatou, a Senegalese woman in her twenties who prefers to hide her real name, had a bitter experience. After having been in contact with a patient, the young woman was excluded from the neighborhood. “Messages have circulated on social networks, with my name, my last name and my address,” said the young woman, who does not even want to know which city in Senegal she lives in. Later, neighborhood youth began spreading lies, claiming that she “had contracted the virus by sleeping with white people,” she said. There are Cameroonian nurses who were abandoned by their spouses, or expelled from their homes because they worked in coronavirus units, said psychiatrist Laure Menguene Mviena, in charge of the psychological response in Yaoundé. Information from Camille Malplat for ..

The UN recalls the threat posed by the pandemic to Africa

United Nations Secretary-General António Guterres has warned that the “pandemic threatens progress” in nutrition and health in Africa and exacerbates inequalities, calling for action now that the coronavirus is still in progress. “its early stages” on the poorest continent in the world.

The death toll on the continent is close to 3,000, but the WHO estimates that they could reach 190,000 in the first year in the worst case scenario. Guterres stressed that “ending the pandemic in Africa is essential to ending it worldwide.”

“We call for international action to strengthen Africa’s health systems, maintain food supplies, avoid a financial crisis, support education, protect employment, keep homes and businesses afloat, and prepare the continent for loss of income and profits from exports, “Guterres has requested.

Europa Press reports.

Online education to the most remote place in Africa. The Unicef ​​Africa regional office has announced a new partnership with Airtel Africa to provide children with access to remote learning so that the most vulnerable families can receive financial assistance for these expenses through a transfer via mobile phone. This alliance aims to reach approximately 133 million school-age children currently affected by the closure of schools in 13 countries in sub-Saharan Africa during the pandemic. Unicef ​​has announced it this way through their social networks https://twitter.com/UNICEFAfrica/status/1263028124461289474

Uganda’s double crisis: coronavirus and torrential rains. On May 9, a flood entered the home of Mariam Nakaisa (60 years old) like an angry animal. It was a huge sea of ​​mud. As she describes that moment, the rain hitting the zinc roof interrupts her story. The woman approaches the door of her house in silence, a single room that she shares with three grandchildren, and she does not hide her concern after discovering a sky covered in gray clouds. “I do not like the rain. Las inundaciones son lo peor de vivir en este sitio”, dice Nakaisa. El sitio del que habla es Bwaise, una barriada informal de Kampala, la capital de Uganda. Desde mediados de marzo, los chubascos intensos han causado inundaciones, riadas y desprendimientos de tierra en ocho naciones del este de África: Burundi, Yibuti, Etiopía, Kenia, Ruanda, Somalia, Tanzania y Uganda. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las inundaciones han afectado a 1,3 millones de personas, y al menos 481.000 han tenido que abandonar sus hogares.

Actualización de datos. Este miércoles 20 de mayo, a las ocho y media de la mañana (hora española), África sobrepasa los 90.000 contagios por el nuevo coronavirus (93.331 en concreto) y las muertes suman 2.925. Sudáfrica se ha puesto ya en 17.200 casos y es el país con más positivos del continente, seguido de Egipto con 13.484 y 659 muertos, la nación con más fallecidos en África por el coronavirus.

África da una lección al tomar a tiempo medidas contra covid-19, según la ONU. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha felicitado a los países africanos por responder con rapidez a la pandemia y ha considerado que los países desarrollados tienen “lecciones” que aprender sobre las “medidas preventivas muy valientes” tomadas por algunos países africanos para contener la propagación de la covid-19. “Ante las previsiones que hicimos al principio (de la crisis sanitaria), el covid-19 progresó de una forma mucho más lenta. Esta lentitud se debe en gran parte a que la mayoría de los gobiernos y sociedades africanos tomaron medidas preventivas muy valientes y a tiempo, lo cual es además una lección para algunos países desarrollados que no lo hicieron”, ha subrayado Guterres en una entrevista con la radio francesa RFI. Informa ..

Actualización de datos. Este martes 19 de mayo, a las siete y media de la tarde (hora española), África sobrepasa los 90.000 contagios por el nuevo coronavirus (90.785 en concreto) y las muertes suman 2.869. Sudáfrica se ha puesto ya en 16.433 casos y es el país con más positivos del continente, seguido de Egipto con 12.764 y 645 muertos, la nación con más fallecidos en África por el coronavirus.

60 millones de personas a la pobreza extrema por la covid-19. La crisis desatada por la pandemia de covid-19 y el cierre de las economías desarrolladas puede provocar que 60 millones de personas caigan en situación de pobreza extrema —vivir con menos de 1,90 dólares al día— en todo el mundo. Es por esto que el Banco Mundial ha otorgado préstamos de emergencia para luchar contra el coronavirus a 100 países en vías de desarrollo, que albergan a un 70% de la población mundial, según ha anunciado este martes la institución. Del centenar de países, 39 están en África Subsahariana y otros siete en América Latina y el Caribe: Argentina, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Paraguay y Uruguay. Del grupo de países beneficiados, un tercio está en crisis o en situaciones de conflicto, como Afganistán, Chad y Níger. Lee aquí la noticia completa.

Partos de mujeres con covid-19 con final feliz en Kenia. Es la cuarta embarazada con covid-19 que da a luz, en este caso gemelos, en este hospital de Lagos. La directora del Centro Nacional de Control de Enfermedades infecciosas en el país lo celebra en este tuit. Hasta la fecha Nigeria tiene 6.175 contagiados, 191 muertos y 1.644 enfermos recuperados. https://twitter.com/Chikwe_I/status/1262758701464576001

Actualización de datos. Este martes 19 de mayo, a las cuatro de la tarde (hora española), África sobrepasa los 90.000 contagios por el nuevo coronavirus (90.490 en concreto) y las muertes suman 2.859. Sudáfrica se ha puesto ya en 16.433 casos, pues ha confirmado más de mil en las últimas 24 horas, y es el país con más positivos del continente, seguido de Egipto con 12.764 y 645 muertos, la nación con más fallecidos en África por el coronavirus.

Egipto extiende la suspensión de vuelos internacionales en todos sus aeropuertos. Desde el pasado 19 de marzo todos los vuelos en los aeropuertos egipcios fueron suspendidos y la cancelación continuará hasta nuevo aviso, sin fecha prevista, según ha declarado el primer ministro Mostafa Madbouly este martes. El país africano es uno de los más afectados del continente, con 12.764 contagiados y 645 muertos por la covid-19. Información de ..

Desafío tecnológico para luchar contra la pandemia

En Nairobi (Kenia), Mehul Shah comprendió que podía jugar un papel importante en la fabricación local de equipos de protección. En tres días, su empresa de impresión 3D, Ultra Red Technologies, desarrolló un prototipo de cinta de protección, en la cual se fija una lámina de plástico para formar una visera. Actualmente fabrica 500 al día.La empresa FabLab de Kisumu, ciudad de Kenia, desarrolló la aplicación Msafari, que permite seguir los movimientos de los pasajeros del transporte colectivo, pues al subir se identifican e ingresan la matrícula del vehículo.Kenia solo tenía unos 50 respiradores para una población de más de 50 millones. Por eso, estudiantes de ingeniería han desarrollado un respirador a bajo precio, que está en pruebas clínicas antes de su uso. Cuesta apenas una décima parte del precio de una máquina importada, estimado en 10.000 dólares.En Ruanda, se utilizan robots humanoides en los centros de tratamiento para minimizar los contactos entre humanos.

Informa .

El vicepresidente de Sudán del Sur da positivo por coronavirus. El vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar, y su esposa, Angelina Teny, han dado positivo por coronavirus y comenzaron este lunes una cuarentena de 14 días en su domicilio de Juba, la capital del país, según ha asegurado el equipo de Machar a través de un comunicado. Algunos de sus colaboradores más próximos y de sus guardaespaldas también contrajeron la enfermedad, añade la nota. Por José Naranjo.

De paseo por Johannesburgo (Sudáfrica). Un vecino monta su monopotín en la presa de Emmarentia durante el cierre nacional iniciado como resultado de la pandemia de la covid-19. El país está en el nivel 4 del bloqueo nacional. Por Kim Ludbrook (EFE / EPA).

Tanzania levanta requisito de cuarentena para extranjeros. El requisito de cuarentena de 14 días para los extranjeros se introdujo en abril para prevenir la importación de coronavirus al país, pero ahora los viajeros simplemente serán examinados para detectar síntomas en el punto de entrada. “Se requiere que todos los viajeros completen con sinceridad el Formulario de Vigilancia del Viajero disponible a bordo o en cualquier otro medio de transporte y lo presenten a las Autoridades Portuarias de Salud a su llegada”, se lee en una declaración del Ministerio.

Se espera que tanto los extranjeros como los residentes observen la higiene de las manos, usen mascarillas y mantengan el distanciamiento social.

La medida para relajar las restricciones de viaje ha sido interpretada como un gesto por parte del Gobierno para mostrar que la propagación de la epidemia está bajo control. No obstante, el partido de oposición ACT-Wazalendo asegura o que las infecciones y las muertes en el país están aumentando. Informa Sammy Awami de BBC.

El vicepresidente y la ministra de Defensa de Sudán del Sur, positivo por covid-19. El vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar, y la ministra de Defensa Angelina Teny, ambos marido y mujer, han dado positivo por el coronavirus, según un comunicado de su gabinete. Dijo que “varios miembros del personal de su oficina y guardaespaldas” también están contagiados. Machar ha anunciado en la televisión estatal que estará aislado durante 14 días en su residencia.

Hasta ahora, Sudán del Sur ha registrado 347 casos de coronavirus y seis muertes. La semana pasada, las autoridades informaron dos casos de covid-19 en un campamento a las afueras de la capital Juba, lo que generó preocupación entre los trabajadores humanitarios de que la infección podría devastar el poblado. Informa ..

Arrestada en Uganda la activista Stella Nyazi (II). Nyanzi fue arrestada en Kampala cuando ella y un pequeño grupo de activistas intentaron presentarle al primer ministro una petición exigiendo el levantamiento del encierro y la distribución de máscaras faciales a la población. La petición también pedía la liberación de miles de personas encarceladas por presuntas violaciones de las medidas contra el coronavirus, como un toque de queda de anochecer a amanecer.

En agosto del año pasado, un tribunal de primera instancia la condenó por acoso cibernético y la condenó a 18 meses de cárcel. Posteriormente apeló su sentencia y un juez en febrero anuló el fallo.

Algunos médicos y activistas de derechos humanos han criticado la estricta cuarentena, que según dicen, han causado la muerte de mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas que no lograron transporte a los hospitales. Por Elias Biryabarema (.)

Arrestada la activista Stella Nyazi (I). La policía de Uganda arrestó el lunes a la destacada académica Stella Nyanzi por presuntamente incitar a la violencia mientras protestaba contra las medidas para frenar la propagación del coronavirus, dijo la policía a .. La nación del este de África, con 284 casos y sin muertes, ha implementado una de las cuarentenas más estrictas de África, cerrando negocios y escuelas, prohibiendo las reuniones públicas y el uso de vehículos privados y públicos que no sean los de trabajadores esenciales como el personal médico.

Nyanzi, que es escritora, conferenciante universitaria y activista de derechos humanos, se ha ganado en los últimos años un gran número de seguidores en las redes sociales por sus audaces ataques contra el presidente Yoweri Museveni por su represión contra la disidencia política. “La detuvimos por incitar a la violencia. Está explotando la situación de covid-19 para promover sus motivos políticos”, dijo el portavoz policíal Patrick Onyango a ., que no ha podido comunicarse con Nyanzi ni con su abogado.

Actualización de datos. Este martes 19 de mayo, a las ocho de la mañana, África sobrepasa los 90.000 contagios por el nuevo coronavirus (90.080 en concreto) y las muertes suman 2.850. Sudáfrica se ha puesto ya en 16.433 casos, pues ha confirmado más de mil en las últimas 24 horas, y es el país con más positivos del continente, seguido de Egipto con algo más de 12.000. La buena noticia es que hay tres países que ahora mismo no cuentan con casos activos. Son el Sáhara occidental, Eritrea y Seychelles. Tienen que pasar 17 días sin registrar nuevos contagios para declararse libres de covid-19, como ya ocurrió con Mauricio hace una semana.

Actualización de datos. A pocos minutos de las ocho de la tarde de este lunes 18 de mayo, los últimos datos registrados sobre contagios y muertos por covid-19 en el continente indican un aumento en más de 1.500 positivos y 35 fallecimientos en las últimas horas. Así están las cifras totales registradas oficialmente:

Positivos totales: 87,814Muertes totales: 2,812Recuperados: 34,216Países con mayor número de contagiados: Sudáfrica, Egipto, Argelia y MarruecosMayores aumentos de positivos y muertos en las últimas 24 horas: Egipto (+535 y +15), Sudán (+302 y +8), Argelia (+182 y +7) y Yibuti (+1 y +3).

El reto de un anciano soldado ghanés. Un veterano de Ghana de la Segunda Guerra Mundial de 95 años de edad se ha planteado el reto de caminar dos millas al día (3,2 kilómetros) durante una semana para recaudar dinero para organizaciones benéficas que luchan contra el coronavirus, según ha publicado la BBC. Su nombre es Joseph Hammond espera recaudar medio millón de euros para los trabajadores que están en primera línea y también para los soldados veteranos en situación de pobreza en África, como Jaston Khosa, un veterano de Zambia que murió en la miseria a principios de mayo, contó The Guardian. Como él, hay unos 600.000 africanos que lucharon por los británicos en distintas guerras. Hammond lo hizo en Birmania. Ahora, dice, se ha unido a la lucha en un tipo diferente de guerra. Su caminata está siendo organizada por una ONG llamada Fundación Guba.

Zumba para las enfermeras. Las enfermeras del hospital universitario Kenyatta, en Nairobi han tomado lecciones de zumba para acudir a su trabajo tratando pacientes de covid-19 con la moral ás alta. En una actividad organizada por el Instituto de Enfermería de Kenia y que se ha seguido por redes con la etiqueta #Zumba4Nurses, varios miembros del personal hospitalario, también matronas y celadores, se han unido a este bails, siempre con mascarilla y respetando la distancia social.

Aquí un vídeo el evento:

https://twitter.com/yegonemmanuel_/status/1262082473246277635

Los pedidos online aumentan en Senegal. Desde que el coronavirus llegó a Senegal, un número creciente de residentes en la capital ha comenzado a pedir alimentos por internet, un impulso en un país donde los productos generalmente se compran en tiendas o mercados. Por ejemplo, Club Kossam ahora entrega productos lácteos, vegetales, frutas y carne a 1.300 hogares en Dakar por semana y ha duplicado sus ventas. En contraste, el negocio principal de su empresa matriz La Laiterie du Berger (LDB) y los proveedores locales se han visto muy afectados por la crisis.

La empresa de entrega aceleró una expansión de sus servicios en marzo, cuando las compras normales se vieron interrumpidas por las restricciones para combatir el virus. El negocio es uno de los 60 en el sector de comercio electrónico de Senegal, según un informe de la ONU. Los confinamientos por coronavirus están acelerando un cambio hacia las compras en línea en todo el continente, ha dicho también esta semana el gigante africano de comercio electrónico Jumia. Por Christophe Van Der Perre (.)

Zimbabue, en cuarentena indeterminada. El presidente Emmerson Mnangagwa ha anunciado que la cuarentena impuesta desde el 30 de marzo permanecerá “indefinidamente”, aunque la situación se seguirá revisando cada dos semanas. El presidente acogió con optimismo los efectos positivos de la contención, que vienen reflejados, según dijo, en las cifras de baja contaminación. Hasta el momento, el país ha detectado oficialmente 42 casos de covid-19, con cuatro muertess. Más de 25.000 personas han sido evaluadas.

La pandemia ha llegado a Zimbabue en medio de una crisis económica catastrófica que ha arruinado al estado, incluido su servicio de salud pública. Los 15 millones de zimbabuenses también sufren una grave escasez de necesidades básicas, incluidos medicamentos, y la mitad de su población está, según la ONU, amenazada por la hambruna. En la imagen, Rosemary Pamire en la puerta de su casa de Harare, capital de Zimbabue, el 9 de mayo. REUTERS/Philimon Bulawayo

Conmoción en Argelia por la muerte de una doctora embarazada. El director del hospital argelino Ras el Oued de la localidad de Bord Bou Arreridj fue despedido el domingo después de la muerte por covid-19 de una médica de 28 años que estaba embarazada de ocho meses y le fue denegada la baja laboral, según informó a . una fuente familiarizada con el asunto, que solicitó el anonimato. El nombre del director no ha sido revelado.

Tras la muerte de la doctora Wafa Boudissa y del niño que esperaba, el ministro de Salud, Abderrahmane Benbouzid, había ordenado la apertura de una investigación el sábado para determinar las circunstancias de la muerte de la doctora Boudissa. Las personas supuestamente responsables corren el riesgo de ser procesadas por homicidio por negligencia, especificó esta fuente. La muerte de esta doctora ha causado revuelo en las redes sociales, especialmente porque la joven tenía prioridad para beneficiarse de una baja laboral. Según el Ministro de Salud, se han registrado más de 542 muertes en Argelia, 19 entre el personal médico y paramédico.

Más cuarentena para Marruecos. Marruecos extenderá su periodo de confinamiento nacional para contener la propagación del nuevo coronavirus hasta el 10 de junio, según ha anunciado este lunes el Primer Ministro, Saad Dine El Otmani. Este país había confirmado 6.930 casos de coronavirus, incluidas 192 muertes, el lunes por la mañana, ya que el aumento de los puntos críticos dentro de las familias y las fábricas complica los esfuerzos para frenar las infecciones. Informa ..

Actualización de datos. A las cinco de la tarde (hora española), el continente suma 86.947 casos y 2.786 muertes por covid-19. Sudáfrica es el país con más contagios (15.515), seguido de Egipto (12.229) y Argelia (7.019). Es el segundo, sin embargo, el que más fallecidos registra. En Egipto han muerto por esta enfermedad 360 personas.

Bodas en Nigeria, a pesar de las restricciones por la covid-19. Un pastor de la Iglesia Apostólica en la ciudad de Calabar, al sur de Nigeria, ha sido arrestado por violar las reglas de confinamiento al celebrar una boda en su iglesia. El Estado es uno de los dos únicos en el país que aún no ha registrado ningún caso de coronavirus, pero las autoridades han prohibido las reuniones públicas de más de cinco personas. “Estábamos patrullando para ver el nivel de cumplimiento cuando notamos autos estacionados y me pregunté de dónde venían”, ha explicado Potrait Peterson, el líder del equipo de la patrulla, a un periodista de la BBC. Cuando el equipo de vigilancia entró en la iglesia, encontraron a más de 300 personas reunidas. En el video de la redada se puede ver a los invitados huyendo y dejando a la pareja de novios desconcertados https://www.facebook.com/bbcnewspidgin/videos/2650366338541171/

Reuniones multitudinarias en Malawi pese a las restricciones. Unos 30,000 simpatizantes del principal partido opositor en Malawi se reunieron este domingo en Lilongwe, la capital, a pesar de las restricciones gubernamentales para detener la epidemia de coronavirus. Malawi ha prohibido las reuniones públicas, limitadas a un máximo de 100 personas, lo que no está impidiendo que los partidos políticos organicen mítines antes de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 23 de junio o el 2 de julio. Durante esta congregración, solo un puñado de las miles de personas presentes usaron mascarilla.

En el poder desde 2014 en Malawi, Peter Mutharika, de 79 años, fue reelegido en mayo de 2019 para un segundo mandato. La Comisión Electoral Local le atribuyó el 38,5% de los votos, en comparación con el 35,4% del líder de la oposición, Lázaro Chakwera. Sin embargo, a solicitud de la oposición, el Tribunal Constitucional canceló la victoria saliente en febrero debido a un fraude grave y ordenó nuevas elecciones. .

Hospitales de campaña en Sudáfrica. El Ejército del país ha empezado a levantar cuatro hospitales de campaña ante el incremento de casos de coronavirus. Lo hace un día después de registrar su máximo diario con más de 1.100 nuevos contagios. Según las informaciones recogidas por el portal sudafricano de noticias IOL, el Ejército planea utilizar varios de los estadios que acogieron el Mundial de Fútbol de 2010, incluidos los de Johannesburgo y Durban. Los planes están reflejados en un documento de las Fuerzas Armadas y, según fuentes militares, se calcula que podrían ser levantados 55 hospitales de campaña en todo el país “en caso de que la pandemia se deteriore”. Informa Europa Press.

Nigeria vigila la polio, además del coronavirus. El país, que lleva 3 años sin ningún caso de polio, sigue estrechando la vigilancia de un rebrote de esta epidemia, que puede aparecer tras la interrupción de las rutinas sanitarias y de la vacunación en la mayoría de los países por la covid-19. La OMS y el gobierno nigeriano sigue haciendo chequeos entre la población, como explican en este tuit de la oficina regional de la OMS en el país https://twitter.com/WHONigeria/status/1262346713727148035

La UE lamenta la decisión de Burundi de expulsar al jefe de la OMS en el país. La Unión Europea ha lamentado este lunes la decisión del Gobierno de Burundi de declarar persona ‘non grata’ al jefe de la delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros tres integrantes de la misma y les ordenase abandonar el país, asegurando que puede complicar el trabajo de las organizaciones humanitarias en Burundi. “Tomamos nota de la decisión de expulsar a dirigentes de la OMS de Burundi, algo que es lamentable. Una pandemia global requiere de una respuesta multilateral y en la que la OMS es un actor clave en todos los países”, ha asegurado a Europa Press un portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, que dirige el Alto Representante, Josep Borrell.

Instalación de una valla publicitaria en un edificio de apartamentos que alienta a las personas a usar mascarillas en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el sábado 16 de mayo. La provincia del Cabo Occidental, que incluye la ciudad de Ciudad del Cabo, se ha convertido en el punto de acceso de coronavirus del país, representando más de la mitad de los casos confirmados de la nación. (Foto AP / Nardus Engelbrecht)

Vuelos prohibidos. El Gobierno de Nigeria ha anunciado este domingo que ha confiscado un avión de la aerolínea británica Flair Aviation después de que fuera sorprendido violando las actuales medidas de restricción de movimientos decretadas en el país africano para evitar la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo ha confirmado el ministro de Aviación de Nigeria, Sirika Hadi, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Flair Aviation, la aerolínea involucrada, fue autorizada a realizar vuelos humanitarios, pero fue sorprendida operando vuelos comerciales”. “¡Qué insensibilidad! La nave está confiscada y se interrogará a la tripulación. Habrá pena máxima. Mal momento para probar nuestra resolución”, añadió. Nigeria, que cerró su espacio aéreo en marzo y prorrogó la medida el pasado 6 de mayo durante cuatro semanas más, ha confirmado hasta el momento 5.959 casos y 182 muertes a causa de la covid-19. Informa Europa Press.

Actualización de los datos. África suma este lunes a las 7.30 de la mañana (hora española) 86.683 casos y 2.785 fallecidos por coronavirus. El país con más contagios es Sudáfrica, con 15.515, de los que 1.160 se han notificado este domingo. Le siguen Egipto (12.229), Argelia (7.019) y Marruecos (6.870). Desde que comenzó la pandemia 33.521 personas han superado la enfermedad.

Aumento récord en Sudáfrica. Este país anunció este domingo 1.160 nuevos casos de coronavirus, el balance diario más alto desde que empezaron los registros, el 1 de marzo, según el Ministerio de Salud. En total, el país registró 15.515 casos de covid-19. La provincia de Cabo Occidental, muy turística, acumula casi el 60% de los casos. Además, se señalaron tres nuevos decesos, llevando el total a 263 fallecidos. La economía más industrializada de África cuenta con el mayor número de contagios en el continente, seguida de Egipto (12.229 casos, 630 fallecidos). La población de Sudáfrica está confinada desde el 27 de marzo y, además, el gobierno lanzó una estrategia de tests masivos, a los que se sometieron, de momento, 460.873 personas. Informa ..

Datos en la tarde del domingo. Sudáfrica figura como el país más afectado por la pandemia, con 14.355 casos, 261 muertes y 6.478 pacientes dados de alta. Detrás de este país austral, el nuevo coronavirus golpea sobre todo a los países del norte del continente. Egipto es el segundo país con más casos, pero es el que tiene más víctimas mortales por la COVID-19 de África (12.229 positivos y 630 fallecidos). Le siguen Argelia (7.019 casos y 548 muertes), Marruecos (6.870 casos y 192 muertes) y, en la región subsahariana, la populosa Nigeria (5.621 casos y 176 muertes).

Fotografía: Pintada en un bloque de apartamentos de Ciudad del Cabo. (AP Photo/Nardus Engelbrecht)

Primer muerto por covid-19 en Madagascar. Las autoridades lo han confirmado este domingo el primer fallecido a causa del coronavirus y han confirmado 21 nuevos casos durante las últimas 24 horas, con lo que el país supera el umbral de los 300 contagios.

El fallecido es un hombre de 57 años que se encontraba ingresado en un hospital de Toamasina y que pereció durante la jornada del jueves, según ha recogido el diario malgache ‘L’Express’. El país ha registrado hasta la fecha 304 casos de coronavirus.

El anuncio ha llegado un día después de que el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, prorrogara durante 15 días el estado de emergencia decretado en el país “por motivos de seguridad sanitaria, calamidad pública y para permitir el funcionamiento regular de los poderes públicos”.

El mandatario malgache anunció en abril la distribución de un “remedio terapéutico” contra el virus, que no tiene cura conocida, y recientemente desveló que habrá ensayos clínicos con una vacuna contra el coronavirus basada en la artemisa, componente principal del remedio. (Europa Press)

Impacto del confinamiento. El resumen este domingo, según distintas agencias, es variopinto, desde países que prorrogan medidas, a aquellos que las relajan o aplazan incluso elecciones.

Zimbabue. El presidente Emmerson Mnangagwa, ha anunciado una prórroga “por un periodo indefinido” del confinamiento, si bien ha destacado que la medida será revisada cada dos semanas.

Chad. El principal líder opositor, Felix Nialbé, ha abogado por aplazar las elecciones legislativas previstas a finales de año debido a la pandemia de coronavirus y a las “agresiones” del grupo yihadista Boko Haram durante los últimos meses.

Sudán. Sus aeropuertos permanecerán cerrados mínimo hasta el 31 de mayo, según la agencia estatal Suna.

Tanzania. El polémico presidente John Magufuli ha dicho (que no hecho, de momento) que planea reabrir las universidades, permitir la práctica deportiva profesional y dar vía libre a los vuelos internacionales, después de afirmar también que su hijo superó la enfermedad del coronavirus con vapores de hierbas, limón y jengibre.

El presidente de Kenia suspende el tránsito de personas y pasajeros en las fronteras con Tanzania y con Somalia y ha anunciado la prolongación durante 21 días más, hasta el 6 de junio, del toque de queda instaurado en todo el país entre las 19.00 y las 5.00 horas para atajar el contagio del coronavirus, informa Europa Press, tras su comparecencia este sábado ante el Senado. Los conductores que transporten mercancía sí podrán pasar por dichas fronteras, aunque sometiéndose obligatoriamente a controles con pruebas del Covid-19. Además se ha prohibido cualquier desplazamiento de entrada o salida a los condados de Nairobi, Mombasa, Kilifi, Kwale y Mandera durante tres semanas más.

Kenyatta ha emplazado a los kenianos a cumplir con las directrices para evitar mayores medidas de contención. “Haced lo que os toca para frenar el contagio de este virus. No qeuremos cerrar el país”, ha dicho. Las autoridades han informado hasta ahora de 45 muertos, 781 contagiados confirmados y 284 recuperados de la covid-19. (Foto de EFE/EPA/Daniel Irungu, una barbería/peluquería en Nairobi)

Casi 80.000 contagios y 2.700 fallecidos por coronavirus ya en el continente, según los Centros de Control de Enfermedades de África (Africa CDC) y recoge EP.

El norte de África sigue siendo la región más afectada, con casi 26.000 casos y 1.639 fallecidos. Egipto, con 11.228 contagiados y 592 fallecidos, es el más impactado por número de contagios, seguido de Marruecos (6.652/190 muertos) y Argelia (6.629/536 muertos). El Oeste se está poniendo a su altura, con unos 22.944 casos y 477 muertos. Ghana acumula ya 5.368 contagios y 28 muertos, por delante de Nigeria (5.445/171 muertos) y Senegal (2.310/ 25 fallecidos)

En la región sur, con 14.690 casos, la práctica totalidad es de Sudáfrica (13.524/247 fallecidos). En el este de África, la situación es grave en Sudán, 1.964 casos y 91 fallecidos, y Kenia, con 781 casos y 45 fallecidos. Se han reportado un total de 29.453 recuperaciones desde la declaración de la pandemia, especialmente grave por la vulnerabilidad de los sistemas médicos de la mayoría de los países, y que se suma a otras crisis como el hambre y la guerra.

El coronavirus afecta a los últimos gorilas de planicie. El parque nacional de Kahuzi-Biéga, en Congo, es Patrimonio de la Humanidad y la casa de los últimos gorilas de planicie del mundo, que son poco más de tres mil en total. Las restricciones de movimiento por la pandemia de coronavirus y la fuerte caída del turismo afectan a su protección. Y de ello se quejan los guardabosques, muchos habitantes de las empobrecidas poblaciones cercanas al parque. Con ellos realizamos esta visita donde cuentan cómo se intenta continúar con la labor de conservación de la zona y sus animales sin apenas ingresos

Sin agua en Zimbaue para combatir la pandemia. La segunda ciudad más grande del país, Bulawayo, ha limitado el acceso al agua del grifo a un día a la semana, el viernes, debido a los bajos níveles en los yacimientos y embalses, que están al 6% de su capacidad, según explicó el Ayuntamiento en un comunicado. Después de una devastadora sequía en 2019 y lluvias irregulares en lo que va de año, la escasez ha empeorado en Bulawayo, al oeste del país, obligando a las familias a caminar hacia pozos inseguros. La ciudad confía ahora en tres presas y un acuífero subterráneo para abastecerse. Pero los tres depósitos restantes solo están llenos en un 30% y los niveles de agua continúan cayendo. No es la primera vez que la ciudad restringe el uso de agua corriente, ya que anteriormente se había limitado a tres días por semana. El agua, junto al jabón, es una de las mayores armas contra la pandemia. Por otro lado, Zimbaue, hasta la fecha, es uno de los menos afectados por la covid-19, con 38 contagiados y cuatro muertos. Informa ..

Arroz y aceite para los futbolistas de Costa de Marfil. Un saco de arroz, dos botellas de aceite. Todo por un valor de 13.000 FCFA (20 euros): Este es el lote ofrecido por la Asociación de Futbolistas Marfileños (AFI) a cada profesional (1ª y 2ª división) en el paro obligatorio desde marzo tras la suspensión por el coronavirus. “Es una ayuda social. Los jugadores no han recibido su salario. Les damos nuestro apoyo”, afirmó el presidente de la AFI, el antiguo internacional marfileño Cyril Domoraud (exjugador del Marsella, Espanyol o Inter), que ha obtenido una donación de 10 millones de FCFA (15.000 euros) de un patrocinador de la liga. “No he recibido un céntimo en marzo y abril. Ninguna llamada de los dirigentes para saber de mí”, explicó Diarra Lamine, defensa del USC Bassam, que gana entre 100.000 y 150.000 FCFA al mes (150 a 225 euros) entre salario y primas de partidos.

Actualización de datos. A las cuatro de la tarde de este viernes 15 de mayo, África registra 77,390 y 2,582 muertos. Los nuevos positivos se han notificado desde Marruecos, Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Etiopía, Sudán del Sur y Mauritania. Los fallecidos, desde Senegal (2), (1) y Sudán del Sur (1). Un total de 28.374 personas ya se ha recuperado.

Los países más afectados por contagios y número de muertos son Sudáfrica, Egipto, Argelia y Marruecos. Sin embargo, por millón de habitantes, los que tienen peores registros son territorios muy pequeños: Mayotte, Djibuti y Santo Tomé y Príncipe.

Detenido por revelar la identidad de un enfermo. Un hombre de Harare, Zimbabue, ha sido llevado a los tribunales por revelar el estado positivo de por covid-19 de otra persona en un grupo de WhatsApp en contravención de la Ley de Salud Pública, que establece la confidencialidad del paciente, informa el diario nacional The Herald. El acusado es Jimmy Mhlanga, de 40 años, y funcionario público. Compareció el sábado pasado en el juzgado y ahora está en libertad bajo una fianza de 500 dólares. Durante la vista el fiscal sostuvo que Mhlanga reveló la identidad y el estado de salud del paciente. Los miembros del grupo de WhatsApp han sido incluidos como testigos. Zimbabue cuenta con 37 casos de coronavirus y cuatro fallecidos.

Miss Ruanda talla grande sobrevive al coronavirus. Vivine Uwizeye, también conocida como Miss Vivy, es por ahora la única paciente con coronavirus que se ha identificado públicamente en Uganda y ha dado noticias de su recuperación. Esta mujer fue elegida Miss Ruanda talla grande en 2011 y se supo de su enfermedad después de que se distribuyeran unas fotos suyas por redes sociales en las que salía en una cama de hospital, en estado grave. Miss Vivy, que tiene dos hijas, ha hablado con la cadena británica BBC sobre su estancia de cuatro semanas en el hospital. “Después de días de síntomas, comencé a tener dificultades para respirar, el 16 de abril me llevaron a urgencias y al día siguiente recibí las malas noticias”, ha relatado. También ha contado cómo el personal médico ofrecía a los pacientes apoyo en salud mental porque todos tenían miedo y cómo ha tenido que lidiar con el bulo de que había muerto. A principios de este mes, envió un mensaje de texto diciendo “Dios lo ha hecho, he dado negativo” a un periodista de la BBC.

Una frontera reabre. Zambia ha reabierto este viernes su frontera de Nakonde con Tanzania después de un cierre de cinco días. Este es un punto clave de tránsito para las exportaciones de cobre y cobalto y las importaciones de combustible. El presidente Edgar Lungu había cerrado la frontera el domingo después de que la ciudad de Nakonde registrara 76 casos de covid-19, la cifra más alta registrada en un día en el país, que es el segundo productor de cobre de África. “Tenemos camiones que ya han cruzado”, dijo un funcionario de logística, y agregó que aún no habían visto una confirmación oficial del Gobierno provincial. El ministro de la provincia de Muchinga, Malozo Sichone, no ha respondido a los requerimientos de información de la agencia ..

Preocupante caída de divisas en Uganda. Sin ayuda externa, las reservas de divisas de Uganda caerán a menos de dos meses de cobertura de importación en 2020/21 y dejarán al país en una posición vulnerable, dijo el Fondo Monetario Internacional en un comunicado emitido el viernes. “En ausencia de apoyo externo, el deterioro esperado en las cuentas corrientes, de capital y financieras daría lugar a una fuerte disminución de las reservas del Banco de Uganda (BoU)”, dijo el FMI. “Esto estaría por debajo del nivel adecuado y dejaría al país en una posición vulnerable”, agregó. Informa .

Cientos de miles de niños en riesgo en el este de África. Alrededor de medio millón de personas, entre ellas 240.000 niños, están desplazadas en el este de África en campamentos abarrotados, iglesias y escuelas por culpa de lluvias torrenciales de los últimos tiempos, lo que supone riesgo acentuado de contraer covid-19, alertó este viernes Save the Children. La organización humanitaria está “seriamente preocupada del riesgo acentuado para las familias de contraer esta y otras enfermedades debido a que viven en confines increíblemente próximos con agua y saneamiento limitado”, explica en un comunicado. Los afectados pertenecen a países como Burundi, Etiopía, Yibuti, Etiopía, Kenia, Ruanda, Somalia, Tanzania y Uganda.

Las lluvias torrenciales han destruido hogares e infraestructuras de saneamiento, lo que se traduce en grandes dificultades para las familias respecto al mantenimiento de la higiene y la distancia social.

La particular ‘ley seca’ de Sudáfrica

Desde que comenzó su confinamiento por la COVID-19 a finales de marzo, Sudáfrica prohíbe vender bebidas alcohólicas. Es una particular ley seca para frenar la violencia que está dando impensadas postales a esta epidemia, desde gente que hace cerveza con piña a surrealistas robos en busca de alcohol.

“Durante 21 días, por favor, permanezcan sobrios”, pedía el ministro de Seguridad sudafricano, Bheki Cele, allá por el 25 de marzo, cuando Sudáfrica se preparaba para un cerrojazo general con servicios mínimos por un plazo, en teoría, de tres semanas.

Muchos veían ya entonces excesiva la prohibición y la oposición afeaba al Gobierno su rol de “niñera” de los sudafricanos, mientras la cadena del sector de las bebidas alcohólicas -desde la producción a la comercialización- se preparaba para encajar un duro golpe. By Nerea González ..

Foto: La producción de cerveza casera ha aumentado considerablemente, y la de piña es una de las más populares. (Sudáfrica, Johannesburgo) EFE / EPA / KIM LUDBROOK.

Nuevas normas en Costa de Marfil. El Gobierno ha informado de una relajación de las restricciones impuestas para contener la pandemia. Estas fueron definidas en una reunión que mantuvo ayer el presidente de la República, con el Consejo de Seguridad Nacional. Son:

Fin del toque de queda desde el 15 de mayo.Reapertura de puestos de comida y restaurantes, siempre respetando medidas de distancia social, desde el 15 de mayo.Mantenimiento del cierre de clubs, discotecas, cines y centros culturales hasta el 31 de mayo.Ajuste del permiso de reunión: pasa de 50 a 200 personas.Reapertura de establecimientos de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior a partir del 25 de mayo.Mantenimiento del aislamiento de la región de Grand Abidjan hasta el 31 de mayo.Seguimiento de la salud de cualquier persona que provenga de fuera del país por un período de dos semanas.Control por las fuerzas de seguridad del uso de mascarilla, bajo pena de sanciones.

Le Président de la République, S.E.M. #AlassaneOUATTARA, a présidé hier une importante réunion du Conseil National de Sécurité consacrée à l’évolution de la pandémie #COVID19. D'importantes décisions ont été prises pour le Grand #Abidjan ⬇️⬇️⬇️ [1/5] pic.twitter.com/UFZsEsqwGR — Amadou Gon Coulibaly (@AmadouGon) May 15, 2020

Violencia policial en Angola. Un residente de la capital angoleña, Luanda, ha muerto a manos de la policía durante un control para hacer cumplir las medidas contra la pandemia de coronavirus. El presidente, Joao Lourenço declaró el estado de emergencia en marzo en el país con 43 casos y dos muertes.

Durante una patrulla, la policía intervino el sábado por la noche en el distrito de Huambo para dispersar a una multitud. “Estos ciudadanos resistieron y atacaron a la policía arrojándoles palos, piedras y botellas”, dijo el representante del Ministerio de Interior, Hermenegildo de Brito. “Para defenderse, la policía abrió fuego y accidentalmente mató a un hombre”, agregó. La víctima, Antonio Domingos Vulola, de 21 años, murió al instante. Interrogado por ., su hermano dijo que la víctima era ajena al incidente y que había recibido un disparo mientras huía. Interior ha anunciado la apertura de una investigación. Fotos de presencia policial en Luanda por Osvaldo Silva (.).

Coronavirus, confinamiento y matrimonio infantil. Más de 500 niñas han sido rescatadas del matrimonio infantil en el norte de Etiopía desde que se cerraron las escuelas a mediados de marzo debido al nuevo coronavirus. La medida afectó a 26 millones de niños, y especialmente a las niñas que, si no acuden al colegio, corren un gran peligro de ser forzadas a casarse. “El número está aumentando”, dijo Asnaku Deres, directora de la oficina de asuntos de mujeres, niños y jóvenes en la región norte de Amhara, y agregó que las autoridades locales han detenido 540 matrimonios infantiles en los últimos dos meses. “Recibimos avisos antes de que se llevaran a cabo las bodas y pudimos intervenir y evitarlas. Si no nos hubieran avisado, estas chicas se habrían casado”, dijo. La ONU pronostica que podría haber 13 millones de matrimonios infantiles adicionales para 2030, pues la covid-19 afecta a los ingresos de los hogares y una hija casada es una boca menos que alimentar. Por Emeline Wuilbercq; edición de Katy Migiro (Fundación Thomson .).

Hasta 250 millones de afectados por coronavirus en el continente. Casi un cuarto de billón de personas en 47 países africanos contraerán coronavirus durante el próximo año, pero habrá menos casos graves y menos muertes que en los Estados Unidos y Europa. Es la predicción de una nueva investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África. La publicación augura una tasa más baja de transmisión y propagación viral en todo el continente que en otros lugares, lo que resultaría en hasta 190.000 muertes. No obstante, los autores advierten que el aumento de ingresos hospitalarios, las necesidades de atención y el “gran impacto” en servicios como la inmunización y la maternidad, abrumarán unos servicios de salud ya de por sí deficientes.

Aproximadamente, uno de cada cuatro (22%) de los mil millones de personas en los países medidos se infectarían en el primer año de la pandemia, sugiere el modelo. Sin embargo, es probable que la enfermedad permanezca por más tiempo, posiblemente por varios años.

Esperando por un plato de sopa. Varios niños esperan en fila en una guardería en Langa, cerca de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) para recibir un menú que incluirá sopa hecha por Woodstock Breweries. La compañía forma parte de un proyecto para alimentar a las personas vulnerables afectadas por la cuarentena en Sudáfrica, como resultado de la covid-19. (Foto por RODGER BOSCH / .)

Billetes más altos en Zimbabue. Zimbabue introducirá billetes de banco de mayor denominación para aumentar la cantidad de efectivo en circulación, ha anunciado el ministro de finanzas, en un momento en que la inflación está aumentando y empujando los precios más allá del alcance de la mayoría. La nación del sur de África recuperó la desacreditada moneda del dólar de Zimbabue el año pasado en junio después de una década de dolarización, pero eso no logró poner fin a la grave escasez de efectivo y a desatar la inflación, que alcanzó el 676,39% en marzo, una de las más altas del mundo.

Los analistas económicos dicen que el presupuesto del Gobierno está bajo la presión del gasto para combatir el brote de coronavirus, lo que obligará a las autoridades a recurrir a la impresión de dinero, avivando aún más la inflación. Zimbabue se enfrenta a la peor crisis económica en una década, marcada por la escasez de divisas, efectivo, alimentos y medicamentos.

Actualización de datos. Los contagios registrados por el nuevo coronavirus en el continente ascienden a 77,030 a las ocho de la mañana de este viernes 15 de mayo. La pandemia no está causando tantos estragos como se temía por el momento, pero ya deja 2.509 muertos y hay cada vez más indicios de que esta cifra es muy inferior a la real. Por ejemplo, el incremento significativo de muertes inexplicables en el norte de Nigeria, el país más poblado de África, aumenta los temores ante una gran propagación del coronavirus en esta región, una de las más pobres del mundo.

La buena noticia es que el Sáhara occidental no cuenta ahora mismo con casos activos de coronavirus. Si no enferma nadie en dos semanas, podrán declararse libres de la enfermedad, como ya ocurrió en Islas Mauricio ayer.

Por otra parte, el número de pacientes recuperados es de 28,186.

Actualización de datos. A las siete y media de la tarde de este 14 de mayo, África ha notificado 75,942, con casi dos mil nuevos en las últimas 24 horas. Las muertes suman 2.557. De estas, hay una muy significativa: es la primera que se registra en Sudán del Sur. Por otra parte, los recuperados son 27.564.

Los países con más nuevos casos registrados son Sudáfrica (665) y Egipto (398) y Argelia (189), algo habitual ya que encabezan la lista de casos del continente. Pero llama la atención que Zambia hoy ha notificado 208 casos nuevos de un total de 654, un tercio más de los que ya tenía.

Una nigeriana de 98 años sobrevive a la covid-19. Una buena y sorprendente noticia. Una mujer de 98 años residente de Lagos, Nigeria, ha superado la enfermedad por el nuevo coronavirus y ha sido dada de alta este jueves del centro de aislamiento donde ha sido tratada, según ha anunciado en Twitter el gobernador del Estado de Lagos, Babajide Sanwo-Olu. Junto a ella, han sido dados de alta otros 25 pacientes, lo que suma un total de 528 personas recuperadas. Lagos es el epicentro de la pandemia en Nigeria, con 2,041 casos de los 4,971 que ha registrado el país, y 33 muertes.

Today, we discharged a 98 year old woman, our oldest #COVID19 patient in Lagos. She joined 25 others; 13 males and 12 females, discharged from our isolation centres after testing negative for #COVID19, bringing the total of our successfully managed and discharged patients to 528. — Babajide Sanwo-Olu (@jidesanwoolu) May 13, 2020

Las mascarillas no reducen el oxígeno en la sangre y no te matarán. El portal de verificación de noticias Africa Check ha publicado un nuevo desmentido acerca de un bulo que se ha expandido últimamente a través de Facebook y que advierte sobre el “peligro de las mascarillas faciales”. La publicación alega solo deben usarse “por un tiempo limitado” porque, supuestamente, reducen el oxígeno “en la sangre y el cerebro”, lo que “puede conducir a la muerte”. “Esto es falso”, sentencia Africa Check, y explican la razón: Para que esto suceda, la mascarilla tendría que estar herméticamente sellada en la cara. “Los estudios han demostrado que no hay caída en los niveles de oxígeno en la sangre, y la principal preocupación después de usarlos es la molestia. Las mascarillas individuales y los respiradores N95 deben usarse por un tiempo limitado, pero esto no tiene nada que ver con el oxígeno. Es porque pueden acumular virus y bacterias”.

¿Cuarentena sí o no? Encuesta en Twitter. Los ciudadanos de Lagos (Nigeria) han sido llamados por sus autoridades a votar a través de Twitter si prefieren que se prolongue la cuarentena o no después de haber observado en los últimos días el escaso cumplimiento de las medidas de distanciamiento social impuestas cuando se levantó el confinamiento. En un mensaje de la cuenta del Gobierno estatal, se formula la siguiente pregunta: Teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento de las directivas del Gobierno sobre las limitaciones ante la propagación de Ccovid-19 en el estado de Lagos, ¿debería el Gobierno estatal imponer otro bloqueo o no?” Se puede votar sí, no, o neutral.

La encuesta permanecerá abierta hasta el viernes 15 de mayo y en ella han participado hasta ahora casi 75.000 personas de una población de 17,5 millones. La mayoría (49,5%) vota a favor de una nueva cuarentena. Algo más del 39% ha votado en contra y un 10,7% se declara neutral.

Considering the level of compliance with government's directives on limiting the spread of Covid-19 in a Lagos State, should the State Government impose another lockdown or not? @jidesanwoolu @JokeSanwoolu @drobafemihamzat @ProfAkinAbayomi @LSMOH @gboyegaakosile @Mr_JAGss — The Lagos State Govt (@followlasg) May 12, 2020

Restricciones por distritos en Sudáfrica. Sudáfrica asignará niveles de restricciones específicos para cada uno de los aproximadamente 50 distritos del país, dependiendo de la cantidad de infecciones activas por coronavirus que tengan, ha informado este jueves el ministro de Sanidad, Zweli Mkhize. El Consejo Nacional de Control del Coronavirus revisará las restricciones cada dos semanas, agregó Mkhize, pero aún no se ha aclarado si habrá restricciones de movimiento entre distritos, que varían ampliamente en tamaño y población.

“Dependiendo de los casos activos por cada 100.000 personas, a los distritos se les asignarán niveles de cierre individualmente”, ha agregado Mkhize. También ha informado de que el Gobierno trabaja para aumentar el número de camas en los hospitales de todo el país. Sudáfrica había registrado 219 muertes por coronavirus hasta el miércoles, con 12,074 casos confirmados. Casi el 70% de ellos estaban en el Cabo Occidental y el Cabo Oriental. (.). Foto: Gente esperando una prueba de covid-19 en Johanesburgo. M. Longari (.)

Egipto busca obtener más fondos del FMI. Egipto está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener un segundo paquete de apoyo financiero después de recibir casi 2.800 millones de dólares para cubrir la emergencia por covid-19, dijo el miércoles el vicegobernador del banco central. Cuando se le preguntó por un artículo de Bloomberg News que afirma que Egipto buscaría otros 5.000 millones del FMI y otros 4.000 millones de otras fuentes, Rami Aboul Naga dijo al canal de noticias Al Arabiya que el número estaba cerca de esa cifra. Egipto recibió también 2.770 millones de dólares a través de un Instrumento de Financiación Rápida del FMI, diseñado para ayudar a cerrar la brecha en su balanza de pagos.

La pandemia ha paralizado el turismo en el país, provocado una importante fuga de capitales y amenazado las remesas de los trabajadores egipcios con sede en el extranjero. Las reservas extranjeras de Egipto cayeron a 37.000 millones de dólares a finales de abril desde los 45.500 millones de dos meses antes. Por .

Más de 140 personalidades piden una vacuna gratis para la covid-19. Una carta abierta de 140 personalidades internacionales, entre ellas varios líderes africanos, ha pedido que las futuras vacunas o tratamientos sean distribuidas “gratuitamente a todos”. Los firmantes, entre los que figuran expertos y exdirigentes políticos y de organizaciones, señalan que el hallazgo de una vacuna es “nuestra mejor esperanza para poner término a esta dolorosa pandemia mundial”. La idea ha sido impulsada por el economista Joseph Stiglitz y los presidentes de Senegal y Ghana, Macky Sall y Nana Akufo-Addo, y la han firmado el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, entre otros.

También piden la creación de un “acuerdo mundial sobre las vacunas, los diagnósticos y los tratamientos covid-19”, bajo la dirección de la OMS. “No es el momento de favorecer los intereses de las empresas y de los gobiernos más ricos, en detrimento de la necesidad universal de salvar vidas, o de dejar esta labor importante y moral a las fuerzas del mercado”, agregan.

Sobrevivir a la covid-19 sin trabajo ni ayuda, siendo mujer e inmigrante en Marruecos. Eouani Mambia Morelline es congoleña, tiene 40 años y es responsable de un colectivo de mujeres inmigrantes en Marruecos, donde pasan la cuarentena. Sin trabajo ni ayudas, muchos inmigrantes subsaharianos malviven durante el confinamiento en el país, que es uno de los más afectados del continente, con 6.593 casos positivos y 189 muertos. En la imagen, Eouani Mambia Morelline visita a una de sus vecinas protegida con una mascarilla, en Rabat. [Foto: FADEL SENNA / AFP].

Actualización de datos. A las 15.00 (hora española) de la tarde de este jueves 14 de mayo, África suma 74.366 contagios y 2.510 fallecidos por la covid-19. Por países, Sudáfrica es el que más casos tiene, con 12.074. Le siguen Egipto (10.431), Marruecos (6.593), Argelia (6.253) y Ghana (5.408). En cuanto a los decesos, Egipto es el que más ha sufrido, con 556. Los africanos que han superado la enfermedad son ya 26.354.

La UE destina 105 millones para ayuda humanitaria frente al coronavirus en el Cuerno de África. “La UE sigue comprometida con las necesidades humanitaria en los países del Cuerno de África. Apoyará a las comunidades en riesgo de hambre y fortalecerá las medidas para evitar la propagación del virus”, ha señalado el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic. “Una pandemia global requiere una respuesta global”. El paquete repartirá 42 millones para proyectos humanitarios en Etiopía, 15 millones en Kenia, 48 millones en Somalia y 0,5 millones en Yibuti. Los fondos se emplearán para apoyar la provisión de servicios básicos de salud, para controlar la pandemia y aumentar la capacidad de la sanidad de estos países. Además, se financiarán proyectos de asistencia alimentaria y necesidades básicas de la población desplazada. La Comisión recuerda que muchas personas en la región son víctimas de conflictos armados, sufren desplazamiento interno y recurrentes sequías. Además, en los últimos meses una plaga de langostas amenaza la seguridad alimentaria en la región. Información de EP.

Las Islas Mauricio se declaran libres de covid-19. Tras 17 días sin nuevos casos confirmados, el archipiélago situado en el océano Índico ya no tiene casos activos del nuevo coronavirus. Mauricio fue uno de los territorios más golpeados por la pandemia al inicio de esta, con 332 casos en solo seis semanas. De ellas, 10 fallecieron y el resto se ha recuperado, y desde entonces no se han declarado nuevos enfermos. “Ganamos la batalla gracias a la cooperación de la gente, que entendió que el Gobierno tenía que tomar medidas extremas, incluida la contención completa, así como el cierre de supermercados y nuestras fronteras”, dijo ayer el ministro de Sanidad Kailesh Jagutpal, en un discurso televisado. “Pero aún no hemos ganado la guerra. Permanezcamos atentos”.

El Gobierno de Mauricio impuso uno de los confinamientos más estrictos en África el 20 de marzo que se ha extendido hasta el 1 de junio. El Ministerio informó que se han realizado 73.572 tests. 220 ciudadanos llegados del extranjero se encuentran en cuarentena. Informa Álvaro García

Burundi expulsa a expertos de la OMS pese a la pandemia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Burundi declaró como persona “non grata” al representante en este país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Walter Kazadi Mulombo, y a otros tres expertos del mismo organismo a quienes invitó a dejar el país antes de mañana, según un comunicado oficial. “Las personas cuyos nombres se enumeran a continuación son declaradas “persona non grata” y, en consecuencia, deberán abandonar el territorio de Burundi antes del 15 de mayo de 2020″, especifica una nota diplomática firmada el día 12 y divulgada a última hora de este miércoles. Ni la ONU ni el Gobierno burundés, acusado en repetidas ocasiones por grupos de derechos humanos de violaciones y que ya en 2018 expulsó a investigadores internacionales, han aclarado los motivos detrás de esta inminente expulsión. El país tiene previsto celebrar elecciones generales el próximo 20 de mayo, con aglomeraciones y mítines políticos pese a la amenaza del virus, que ha causado 15 contagios y un muerto. Información de EFE https://twitter.com/ABPInfos/status/1260825132995620872

Muchos países africanos se preparan para una pandemia duradera. Según la OMS, la tasa de transmisión baja sugiere una “epidemia más prolongada en varios años”. Por lo que el balance podría ser grave. Según un estudio publicado a principios de mayo de 83.000 a 190.000 personas en África podrían morir de covid-19 y entre 29 a 44 millones podrían contagiarse el primer año. Actualmente, se advierte una progresión preocupante de casos en Sudáfrica, en el este de África y en algunos países del occidente del continente. “Desgraciadamente, hemos visto duplicarse los casos en nuestra región en dos semanas. En algunos países, el número de casos se ha multiplicado por cinco o seis”, dice el doctor Boureima Hama Sambo, representante de la OMS en Etiopía. “No es el coronavirus el que nos va a matar, sino el hambre y la miseria”, lamentaba hace poco Soumaila Tiendrebeogo, comerciante en Uagadugú, sobre las medidas que han paralizado la economía. Ante el dramático coste económico y social, numerosos países retiran o aligeran las restricciones más drásticas. Información de ..

África, menos afectada por el coronavirus, no canta victoria (2). “Se adoptaron medidas de confinamiento bastante pronto que han ralentizado la curva. La mayoría de los países adoptaron estas medidas en cuanto se detectó el primer caso”, subraya Michel Yao, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Brazzaville, interrogado por la .. “En Francia, tardaron 52 días después del primer caso en adoptar medidas. Ya había 4.500 casos. En Costa de Marfil, 5 días después del primer caso, se cerraron los colegios y las fronteras. Una semana más tarde, hubo un toque de queda”, dice el doctor Jean-Marie Milleliri, virólogo y especialista de salud pública tropical en Abiyán. Otra explicación es la juventud de la población africana: cerca del 60% tiene menos de 25 años. “La edad media se sitúa en torno a los 19 años. Hay también una esperanza de vida menor y menos personas mayores. Por tanto, menos casos y un virus menos activo”, agrega el especialista. Información de .

África, menos afectada por el coronavirus, no canta victoria (1). El 14 de febrero se registró en Egipto el primer caso de coronavirus del continente africano. Lejos de las proyecciones alarmistas, tres meses después, el continente no ha vivido el cataclismo anunciado, aunque continúa la prudencia sobre la evolución de una pandemia que podría avanzar lentamente y durante mucho tiempo. El continente, que hasta la fecha tiene 73.974 contagios, el 1,6% del total mundial, mientras que representa el 17% de la población del planeta. El virus ha causado la muerte de unas 2.500 personas. Otro motivo de satisfacción es que la letalidad del virus en África subsahariana es mucho más baja que en Europa, según las estimaciones. La comunidad científica, dividida, baraja varias hipótesis, pero prevalecen dos grandes explicaciones: la precocidad de las medidas de distanciamiento social y la juventud de la población.

Actualización de datos. Mientras, la pandemia avanza en el continente. A las 8.30 (hora española) de la mñanaa de este jueves 14 de mayo, África suma 73.974 contagios y 2.507 fallecidos por la covid-19. Por países, Sudáfrica es el que más casos tiene, con 12.074. Le siguen Egipto (10.431), Marruecos (6.512), Argelia (6.253) y Ghana (5.408). En cuanto a los decesos, Egipto es el que más ha sufrido, con 556. Los africanos que han superado la enfermedad son ya 26.250.

Con el primer positivo en Lesoto, todo el continente contagiado. El Gobierno de Lesoto, el único país que quedaba en África sin casos confirmados por coronavirus, ha anunciado este miércoles su primer contagio, el de un ciudadano que había llegado desde el extranjero. En un comunicado oficial posterior, el Ministerio de Salud lesotense detalló que el positivo se confirmó el 12 de mayo después de haber realizado 81 test entre personas llegadas desde Sudáfrica y Arabia Saudí. Lesoto era el único país que quedaba en todo el continente africano sin casos confirmados, si bien la disparidad en la capacidad para hacer pruebas de los distintos países es un factor de incertidumbre en cuanto al control de la epidemia en la región.

Actualización de datos. A las 19.30 (hora española) de este miércoles 13 de mayo, África suma 72.088 contagios y 2.446 fallecidos por la covid-19. Por países, Sudáfrica es el que más casos tiene, con 11.350. Le siguen Egipto (10.431), Marruecos (6.512), Argelia (6.512) y Ghana (5.127). En cuanto a los decesos, Egipto es el que más ha sufrido, con 556. Los africanos que han superado la enfermedad son ya 25.477.

África del Este teme que los camioneros propaguen el coronavirus. Cada día, cientos de camiones salen de los principales puertos del este de África, en Kenia y Tanzania, para entregar mercancías en toda la región, lo que aviva el temor de que los camioneros se conviertan en vectores del nuevo coronavirus.

A lo largo de sus viajes de cientos de kilómetros, los camioneros se paran en las aduanas, frecuentan bares en pésimo estado y, algunos, incluso a prostitutas. La mayoría de los países ha restringido los desplazamientos para frenar la propagación de la pandemia, pero los camioneros figuran entre los pocos que pueden circular y entregar la mercancía. Las pruebas realizadas en las fronteras han revelado un número elevado de casos entre ellos.

Uganda ha realizado miles de pruebas a camioneros, y 51 han dado positivo. Ruanda dice que el número de casos en su territorio -285- “refleja un aumento entre los camioneros y sus ayudantes”, sin especificar cuántos. En la RDC y Sudán del Sur varios camioneros también han dado positivo. . / Foto: T. Mukoya, .

Estados Unidos alerta de que los hospitales tanzanos están saturados. La Embajada de Estados Unidos en Tanzania ha afirmado este miércoles que “muchos” hospitales en Tanzania están “sobrepasados” por el coronavirus. “El riesgo de contraer la covid-19 en Dar es Salaam es extremadamente alto. Todas las pruebas apuntan a un crecimiento exponencial de la epidemia”, ha indicado en una nota, que añade que la limitada capacidad hospitalaria en Tanzania podría resultar en retrasos en la atención que pongan la vida en peligro.

La embajada recomienda “firmemente” que sus funcionarios y sus familiares “se queden en casa, salvo para actividades esenciales” y ha recalcado que “los estadounidenses que siguen en Tanzania deben prepararse para permanecer allí durante un periodo indefinido”. El presidente de Tanzania, John Magufuli, ha acusado a las autoridades sanitarias de exagerar la crisis del coronavirus y Dodoma ha dejado de publicar información sobre la pandemia. El 29 de abril, último día de actualización, se habían registrado 509 casos y 21 fallecidos. Ep.

Túnez reduce sus horas de toque de queda. El toque de queda en el país pasará de 11 de la noche a cinco de la mañana, hora local, en lugar de las 8 de la tarde a las 6 de la mañana. Desde marzo el país guardaba un estricto confinamiento y ha empezado a rebajar sus medidas. Hasta la fecha hay 1.032 contagiados y 45 muertos por coronavirus. Información de ..

Una crisis que puede matar hasta 6.000 niños más al día. Una crisis sanitaria como la que vive el mundo es el tsunami perfecto para sumar más muertes a las que ya ha provocado la pandemia. De cumplirse los peores pronósticos y en tan solo seis meses, asistiríamos cada día a la muerte de hasta 6.000 niños más por enfermedades que se pueden prevenir en, al menos, 118 países de ingresos medios y bajos. El África subsahariana es la zona peor posicionada y entre estos países están: Yibuti, Eswatini, Lesoto, Liberia, Malí, Malawi, Sierra Leona, Somalia, Etiopía, República Democrática del Congo, Tanzania y Uganda, además de Nigeria por su alta densidad de población. Y otro dato negativo: la mortalidad materna. “En Uganda ya se ha observado un aumento de mujeres que prefieren parir en casa, lo que a su vez aumenta el riesgo de morir por complicaciones en el parto. Y uno de los motivos por los que no acuden a un hospital es por el miedo a contagiarse”, explica Stefan Peterson, jefe de Salud de Unicef.

Aquí se puede hacer usted el test del coronavirus. Un hombre protegido con mascarilla facial se sienta afuera de un centro de pruebas para detectar la covid-19 el 12 de mayo de 2020. Este es uno de los muchos que se han establecido en Harare, capital de Zimbabue. Este país está viviendo su séptima semana de encierro decretada por el presidente Emmerson Mnangagwa. El presidente Mnangagwa extendió aún más el confinamiento, desde el 3 de mayo de 2020 hasta el 17 de mayo de 2020, en un intento por frenar la propagación de la pandemia, que ha matado a cuatro personas en el país. Zimbabue no está entre los países más afectados -siempre según los datos oficiales- pero su precario sistema sanitario y su crisis económica no dejan al país en muy buena situación para enfrentarse a una avalancha de positivos. Foto por Aaron Ufumeli ..

Artes y Cultura adaptadas a los tiempos de pandemia. El ministerio de Cultura de Mozambique, ha lanzado la iniciativa Arte no Quintal (Arte en el Patio) que consiste en la adaptación de las manifestaciones artísticas a las medidas de prevención establecidas en el país haciendo uso de las redes sociales. El Gobierno y las instituciones que apoyan en este proyecto, como la Unesco, pretenden incentivar la producción artística, crear medios de vida para la clase artista y hacer valer la capacidad de influencia de esta para concienciar a la población sobre la importancia de respectar las medidas de prevención. Esta iniciativa surge tras la reunión que mantuvo la ministra del ramo, Eldevina Materula, con artistas y promotores de eventos el pasado marzo, y en la que se analizó el impacto de la pandemia a varios niveles del sector cultural. Arte no Quintal trae una propuesta multidisciplinar para los fines de semana que será transmitida vía las plataformas Facebook, Youtube e Instagram y en una app en el móvil. Informa Álvaro García

El aumento de muertes en Nigeria hace temer una gran expansión de la pandemia. El gran aumento del número de fallecimientos inexplicables en el norte del país hace temer una fuerte propagación del nuevo coronavirus en esta región, una de las más pobres del mundo. En el último mes, Kano, la ciudad más poblada del norte con casi 10 millones de habitantes, fue testigo de cientos de muertos, sobre todo de ancianos. Al principio las autoridades lo atribuyeron a enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el paludismo, pero los resultados de una misión oficial concluyeron que muchas estaban relacionadas con el coronavirus. El martes, el estado de Kano registraba oficialmente 666 infecciones y 32 muertes por la covid-19, convirtiéndose en el segundo foco más grande de Nigeria después de Lagos, en el sur. Informa ..

Fotografía: la gente usa máscaras faciales en Ojodu-Berger, en Lagos. Kano, con alrededor de 12 millones de personas, es el segundo estado más poblado de Nigeria. Por Pius Utomi (.)

Las protestas contra las restricciones dejan varios muertos en Guinea. Varias personas murieron el martes durante las violentas protestas registradas en distintos puntos de Guinea contra las restricciones impuestas para frenar la pandemia, según ha reconocido el Ministerio de Interior del país africano. Los medios locales hablan de hasta siete fallecidos.

El ministro de Interior, Brima Condé, reconoció que el balance de víctimas es “alto” después de que conductores de mototaxi se enfrentaran con las fuerzas de seguridad en un control en la ciudad de Figuiadi, en el oeste del país, que había sido instalado para restringir los movimientos en la localidad con motivo de la pandemia. Otros residentes se unieron a los disturbios, que se extendieron a varias localidades en la prefectura de Coyah y zonas aledañas, según el ministro, cuyas declaraciones recoge DPA. Europa Press

Primeros casos de covid-19 en campos de desplazados de Sudán del Sur. El país ha registrado esta semana los primeros contagios en campos de desplazados, uno de los principales temores de las organizaciones humanitarias dadas las condiciones de hacinamiento y la falta de servicios que suele haber en ellos. Hasta la fecha hay confirmados 194 contagios pero ningún muerto.

El subsecretario del Ministerio de Salud, Makur Koryom, precisó que entre los contagiados figuran dos del PoC3, uno de los espacios de protección de civiles en Yuba, la capital. “Esto es una nueva dimensión en la propagación de la enfermedad en el país”, advirtió. Según dijo, un par de días antes se había detectado “un caso entre los habitantes del PoC en Bentiu”, donde residen unos 118.000 desplazados. En todo Sudán del Sur hay 1,5 millones de desplazados internos, unos 214.000 de los cuales viven en PoC, que son espacios cerrados y superpoblados y están particularmente en riesgo. Europa Press.

Más test en Senegal. Un laboratorio ha comenzado a probar test rápidos y económicos para diagnosticar el coronavirus, que podrían facilitar en gran medida la lucha contra la enfermedad en el continente. Los kits en cuestión podrían desvelar el resultado de la prueba diagnóstica en diez minutos y se espera que estén disponibles en junio, según ha informado el director del departamento de Virología del Instituto Pasteur de Dakar, Ousmane Faye. “Los países africanos podrían permitirse las pruebas a un precio bajo”, ha agregado.

Trovadores contra el coronavirus en Chad. Alrededor de 80 de estos narradores tradicionales están participando en Chad en la difusión de mensajes para concienciar a la población en zonas remotas del país acerca de los riesgos de la pandemia de coronavirus y las medidas que deben adoptar para protegerse y evitar la propagación del virus. La coordinadora de Naciones Unidas en Chad, Violet Kakyomya, ha destacado la importancia de su trabajo, dado que la población está muy dispersa y cerca de tres cuartos de la misma vive en zonas rurales con un acceso muy limitado o inexistente a la radio, los teléfonos móviles o Internet. “Son las personas de más confianza para entregar información boca a boca”, ha indicado, antes de recalcar que “es esencial trabajar con ellos para evitar malos entendidos que puedan convertirse rápidamente en rumores, desinformación o sospechas sobre las intervenciones sanitarias”.

Motín carcelario en Togo. La principal cárcel de la capital de Togo, Lomé, ha sido escenario este martes de un motín a causa de la confirmación de varios casos de coronavirus entre un grupo de reos trasladados al centro en los últimos días. Según informaciones recogidas por el portal togolés de noticias IciLomé, las fuerzas de seguridad han empleado gases lacrimógenos y han disparado balas de goma para contener la situación, lo que habría causado varios heridos graves. Fuentes de la administración penitenciaria citadas por la emisora Radio France Internationale han señalado que el domingo se detectaron 19 positivos entre 283 presos a los que se les hicieron pruebas, lo que llevó a otros a reclamar su liberación o traslado. Las condiciones de encarcelamiento en la prisión de Lomé han sido denunciados en numerosas ocasiones, dado que se trata de un edificio de la era colonial que acoge a más del doble de los 600 presos para los que está diseñada. Informa Europa Press.

Una trabajadora funeraria desinfecta una escalera durante el funeral de un hombre de 51 años que murió de covid-19, en un cementerio en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Este país encabeza la lista de países por número de casos de coronavirus en el continente africano, con 11.350 contagios. Los fallecidos son 206 desde que comenzó el brote. Fotografía de Sumaya Hisham (.)

Economía. El martes, el Banco de Estados de África Central ha negado los rumores que circulan en los medios locales de que está considerando una devaluación de la moneda franca CFA debido a la recesión económica causada por el brote de coronavirus. En un comunicado ha asegurado que la pandemia no ha afectado tanto a sus reservas de divisas, que siguen siendo “cómodas”. Por Edward McAllister (.)

La pandemia avanza en el continente. A las 7.30 de la mañana de este miércoles 13 de mayo, África suma 70.983 contagios y 2.407 fallecidos por la covid-19. Por países, Sudáfrica es el que más casos tiene, con 11.350. Le siguen Egipto (10.093), Marruecos (6.418), Argelia (6.067) y Ghana (5.127). En cuanto a los decesos, Egipto es el que más ha sufrido, con 544. Los africanos que han superado la enfermedad son ya 24.819.

Upgrade de los datos a las siete de la tarde (hora española). África roza los 70.000 casos, al confirmar casi 2.000 nuevos contagios en un solo día, la mitad de ellos en Sudáfrica y Ghana. Las muertes por la enfermedad ascienden a 2.378 en el continente. Egipto es el país con más fallecidos, con 533. En la otra cara de la moneda, 24.460 personas han superado la covid-19.

Senegal reduce el toque de queda.

El presidente de Senegal, Macky Sall, ha anunciado una reducción de las restricciones impuestas a causa del coronavirus y ha resaltado que el toque de queda será reducido y los lugares de culto reabiertos a partir de este mismo martes.

“He decidido reducir las condiciones del estado de emergencia”, ha indicado, antes de resaltar que el toque de queda estará así en vigor de 21.00 a 5.00 horas (hora local), en lugar de 20.00 a 6.00 horas (hora local), según ha informado la agencia estatal senegalesa de noticias APS.

Asimismo, ha señalado que los mercados y comercios cerrados hasta ahora podrán abrir seis días a la semana, mientras que el otro deberán cerrar sus puertas para labores de desinfección, mientras que las oficinas reabrirán de 9.00 a 16.00 horas. Informa Europa Press.

Fotografía: las mezquitas se abren por primera vez después de dos meses de confinamiento, en Dakar, este 12 de mayo. Por Jonhn Wessels (.).

África en imágenes /4. Una mujer rema en una canoa cerca del barrio marginal de Makoko, en Lagos (Nigeria), el martes 12 de mayo de 2020. Aunque Nigeria comenzó a reducir gradualmente sus estrictas medidas de confinamiento el pasado lunes 4 de mayo, sus casos confirmados de coronavirus continúan aumentando; son hasta la fecha más de 4.600 y hay 150 fallecidos por la enfermedad. (Foto AP / Sunday Alamba)

África en imágenes /3. Zakaria Bouamama, un entrenador y luchador profesional marroquí de Muay Thai (boxeo tailandés), entrena en la azotea de un edificio en Rabat el pasado 6 de mayo de 2020, en medio de la crisis de coronavirus. Por Fadel Senna (.)

África en imágenes /2. El reflejo de una mujer con una mascarilla, en una ventana de una Agencia de Seguridad Social de Sudáfrica (SASSA) en Cuidad del Cabo (Sudáfrica), donde la gente hace cola para acceder a las subvenciones del gobierno. Foto AP, Nardus Engelbrecht.

África en imágenes / 1. Una mujer sostiene a su hijo mientras espera ser atendida en el hospital de campaña del ejército, en medio del brote de la enfermedad por coronavirus en Touba, Senegal, el pasado 1 de mayo de 2020. Zohra Bensemra (.)

Actualización de datos. A las cuatro de la tarde de este martes 12 de mayo, los contagiados registrados en el continente africano son 69.394 y los fallecidos son 2,358. Los países que más positivos han notificado en las últimas horas son Sudáfrica, con 700 casos más, Ghana con 427 y Senegal con 109. Precisamente, estos tres países han aliviado sus medidas de confinamiento en la última semana, pero también han impulsado la realización de tests.

15 días más de confinamiento en Argelia. El primer ministro de Argelia, Abdelaziz Yerad, ha anunciado este martes una nueva prórroga de 15 días del confinamiento decretado en el país por la pandemia. Yerad ha señalado en declaraciones a la emisora Radio Oran que la decisión ha sido adoptada tras consultas con el presidente, Abdelmayid Tebune, y ha recalcado que entrará en vigor el 15 de mayo, según ha informado la agencia estatal argelina de noticias, APS. Argelia es uno de los países con más muertos en el continente, con 507 fallecidos, y 5.891 contagiados. Información de Europa Press.

Cuatro parlamentarios expulsados en Tanzania. El principal partido opositor de Tanzania ha anunciado la expulsión de cuatro de sus parlamentarios tras acusarles de ir contra la orden de la formación de cumplir una cuarentena y no acudir a sesiones parlamentarias para evitar el contagio del nuevo coronavirus. El líder del partido Chadema, Freeman Mbowe, recalcó además que los legisladores de Chadema no debían acercarse a los edificios parlamentarios, a pesar de lo cual varios de ellos acudieron a varias sesiones durante los últimos días.

La orden de Mbowe llegó después de la muerte de tres parlamentarios en un solo día, si bien las autoridades no las han vinculado por ahora a la pandemia. Las autoridades no han aplicado un confinamiento, pero sí han impuesto diversas restricciones. Los parlamentarios expulsados son Anthony Komu, Wilfred Rwakatare, Joseph Selasini y David Silinde, si bien una decena más tendrán que explicar por qué se han saltado las instrucciones del partido, que cuenta con 62 de los 383 escaños del Parlamento. Por Europa Press

Un hospital en Somalia. Un tuit publicado por la cuenta del Gobierno de Somalia para informar sobre el coronavirus en el país rinde homenaje a los sanitarios que están luchando contra la pandemia. “Nuestros héroes médicos pasan días y noches en el hospital De Martino, lejos de sus familias, para salvar la vida de sus hermanos. De hecho, son nuestros soldados en primera línea contra la epidemia. Felicidades a nuestros trabajadores de la salud”, dice el tuit.

Our hero doctors spend days and nights in De Martino hospital, far from their families, to save the lives of their brothers. They are indeed our soldiers on the front lines against the Corona Virus epidemic. Hats off to our health workers. pic.twitter.com/1Ntu8T0FOx — Somalia COVID19 (@SomaliaCovid19) May 12, 2020

Un equipo de emergencia desde China en Burkina Faso. La cooperación internacional está siendo clave para enfrentar la crisis de la covid-19 en los países en desarrollo. La delegación china, compuesta por 12 doctores y especialistas de distintas ramas -radiólogo, reanimador, infectiólogo, neumólogo, cardiólogo, higienista, medicina tradicional- también ha llevado hasta el país cuatro toneladas de máscaras, pruebas de laboratorio, respiradores, gafas protectoras, equipos de protección que permitirán un mejor cuidado y protección del personal sanitario del país, según informa la OMS. El país, hasta la fecha, tiene 760 contagiados y 50 muertos. https://twitter.com/OMS_Afrique/status/1260122408977084416

Médicos chinos en Zimbabue. Un equipo de 12 médicos chinos ha llegado a Zimbabue para ayudar en la lucha contra la covid-19 durante las próximas dos semanas. Los médicos, de la provincia china de Hunan, llegaron el lunes a la capital de Zimbabue, Harare, con kits de prueba y equipo de protección, según ha informado el periódico estatal Herald. La nación del sur de África ha confirmado 36 casos en total y cuatro muertes, aunque los datos oficiales no tienen por qué corresponderse con los reales, ya que hay dificultades para obtener registros en este país. En este tuit, algunas fotos de la llegada de la delegación china al aeropuerto de Harare:

A planeload with donations from the Chinese gvt for Covid-19 fight arrived at Robert Gabriel Mugabe International Airport this afternoon. The consignment was received by minister July Moyo, deputy health minister John Mangwiro and Chinese Ambassador to Zim Guo Shaochun pic.twitter.com/7m41IN0JQQ — The Herald Zimbabwe (@HeraldZimbabwe) May 11, 2020

Refuerzo sanitario para Mayotte. El ejército francés ha comenzado a desmantelar el hospital de campaña desplegado en Mulhouse (Haut-Rhin), que ya no recibe pacientes con coronavirus, para desplegar diez unidades de reanimación en Mayotte, confirmó el ministro de las Fuerzas Armadas el lunes.

El lunes, el archipiélago tuvo 1.061 casos reportados, 12 muertes, 50 personas hospitalizadas (incluidas 10 en cuidados intensivos). Pero el territorio, donde el 82% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, se ve debilitado por un suministro de salud deficiente. El director de la Agencia Regional de Salud (ARS) en Mayotte, el ex ministro Dominique Voynet, también enfatizó el jueves que el archipiélago, “fuera de tiempo” de la metrópoli, necesitaba “las medidas implementadas en Alsacia hace dos meses “.

Envío de tests a Mozambique. El país recibirá en junio 100.000 kits para detectar la covid-19, ha anunciado Ilesh Jani, director del Instituto Nacional de Salud, aunque el bloqueo fronterizo impuesto por algunos países para contener la propagación de la pandemia está dificultando el traslado del material.

Parte del lote de pruebas que se ha encargado es del tipo que se procesa con el equipo de laboratorio que hay en Marracuene, mientras que otras se pueden usar en las máquinas GeneXpert, habitualmente utilizadas para diagnosticar la tuberculosis. Jani ha explicado que los dispositivos GeneXpert tienen la ventaja de ser fáciles de usar y están disponibles en todas las provincias, aunque solo procesan unas pocas muestras al día. Estas máquinas permitirán una descentralización más efectiva y una respuesta más rápida. El laboratorio del INS puede hacer 600 pruebas al día, aunque el proceso de transporte, conservación y tratamiento de muestras a veces extiende el plazo para obtener resultados. Informa Álvaro García

¿Elecciones mientras dure la covid-19? Una locura, según el presidente de Uganda. El presidente Yoweri Museveni ha dicho que sería un error tener elecciones presidenciales a principios de 2021 si el coronavirus persiste, señalando por primera vez un posible aplazamiento. “Tener elecciones cuando el virus todavía esté allí… Sería una locura”, ha asegurado el mandatario en una entrevista con la televisión local NBS. El país, hasta la fecha, tiene 122 contagiados y ningún fallecido por la covid-19. Sus principales opositores creen que es otra excusa más para aferrarse de manera autoritaria al poder. Museveni, de 75 años, lleva en el poder 34 años, desde que en 1986, después de derrocar a Milton Obote y al general Tito Okello. Información de ..

Un nuevo estilismo en Nairobi: el peinado covid-19. En la peluquería Mama Brayo del asentamiento informal de Kibera, en Nairobi (Kenia), se han inventado un nuevo estilo para hacer las famosas trenzas africanas, que se asemejan a las imágenes del nuevo coronavirus. En esta foto, Gettrueth Ambio, de 12 años, posa con su nuevo peinado. El país, que mantiene varias zonas en confinamiento, ha informado de 700 contagios y 33 muertos hasta la fecha. (Foto: AP/Brian Inganga)

La covid-19 puede causar 500.000 muertes más por VIH en África. Los esfuerzos en la lucha contra el sida en África pueden retroceder más de una década si durante la pandemia del nuevo coronavirus no se garantiza la continuidad de los servicios de prevención y tratamiento del VIH. En concreto, una interrupción de seis meses en el suministro de terapia antirretroviral puede suponer un aumento de 500.000 muertes en la región subsahariana entre 2020 y 2021 por enfermedades vinculadas con el sida, como la tuberculosis entre otras, según un comunicado publicado este lunes por la Organización Mundial de la Salud y la agencia de las Naciones Unidas para la lucha contra el sida (Onusida).

Ingenio y colaboración contra la escasez de respiradores y otros materiales médicos. Caos, especulación, contrabando, son algunas de las perlas que califican en las últimas semanas al mercado del material sanitario. Una especie de subasta global en la que pujan 185 países de todo el mundo, para acceder a una producción limitada. El sálvese quien pueda, la ley del más fuerte (y el más rico), el todo vale, las zancadillas y los abusos han sustituido a cualquier otra pauta en ese escaparate salvaje y descarnado de la ley del mercado. Y a ese mismo escenario se acercan países con recursos exiguos pero necesidades similares. Ante la escasez, las comunidades makers (artesanos de la tecnología) africanas no han tardado en movilizarse para mitigar el golpe de la falta de materiales sanitarios de protección.

Reapertura de centros religiosos en Senegal. El presidente, Macky Sall, ha anunciado esta medida y la flexibilización de otras restricciones para contener el coronavirus, incluso cuando este lunes se registró el mayor aumento de casos en un día desde el inicio de la pandemia. Senegal ha registrado 1.886 casos y 19 muertes. Sall ordenó el cierre de los lugares de culto en marzo e impuso un toque de queda. Sall, al igual que otros líderes en África occidental, se ha enfrentado a la presión pública para encontrar formas más sostenibles de equilibrar la salud pública con las realidades económicas ante una epidemia que la Organización Mundial de la Salud advirtió que se puede prolongar en África durante años.

“En el mejor de los casos, la covid-19 continuará circulando en el país hasta agosto, o incluso septiembre”, dijo Sall en un discurso a la nación. “En esta nueva fase que durará, no unas pocas semanas, sino tres o cuatro meses, necesitamos aprender a vivir con el virus”. ..

Marruecos exportará mascarillas desechables. El ministro de Industria de Marruecos, Hafid Elalamy, ha anunciado que el país está en disposición de exportar mascarillas desechables tras haber logrado la autosuficiencia, con una capacidad de producción de diez millones al día en más de una veintena de fábricas de todo el país. Elalamy ha explicado ante el Parlamento que, si bien se ha hecho un acopio de unos 50 millones de este tipo de mascarillas, las exportaciones se suspenderán si el mercado nacional necesita abastecerse después de levantar el confinamiento.

El ministro marroquí también ha recordado que, anteriormente, el país ha estado exportando con éxito otros equipos de protección y material médico, aunque se encuentra actualmente trabajando para desarrollar su producción de respiradores artificiales. Marruecos decretó el pasado 7 de abril el uso obligatorio de mascarillas, con penas por incumplimiento que iban desde tres meses de prisión a los 110 euros. Informa Europa Press

Actualización de datos. Este martes 12 de mayo a las ocho de la mañana, la pandemia de coronavirus en África deja los siguientes datos:

Totales notificados:

Contagiados: 67.778Muertos: 2.355Recuperados: 23.989

Países con más contagiados:

Sudáfrica: 10.652Egipto: 9.746Marruecos: 6.281Argelia: 5.891

Países con más fallecidos:

Egipto: 533Argelia: 507Sudáfrica: 206Marruecos: 188

Apoyo a las mujeres africanas. La ONU, en colaboración con la Unión Europea (UE) y la Iniciativa Spotlight, facilitará urgentemente unos nueve millones de dólares a 44 entidades que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género en África subsahariana, para que puedan continuar su tarea en medio de la pandemia. “Estas organizaciones hacen una contribución extraordinaria a la sociedad, ya sea en la lucha contra la violencia generalizada contra las mujeres o con problemas específicos que mujeres y niñas sufren en zonas de conflicto. Debemos apoyarlas y responder a sus necesidades críticas en estos tiempos sin precedentes”, ha explicado la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en un comunicado. Informa EFE.

Fotografía: Una mujer originaria de Zimbabue charla desde el interior de su casa en un edificio en el área de Kwa Mai Mai, en Johannesburgo. Por Marco Longari (.)

Actualización de datos. A las ocho de la tarde del lunes 11 de mayo, África sobrepasa los 66.000 positivos registrados por el nuevo coronavirus después de un fin de semana en el que varios países han notificado unos aumentos inéditos hasta ahora en la región. Es el caso de Sudáfrica, con más de ocho mil nuevos contagiados notificados tan solo una semana después de levantar las medidas de confinamiento. Solo en este lunes ha sumado 637 más. Otros países con preocupantes subidas son Ghana (437), Egipto (346) y Marruecos, (218).

En cuanto a la mortalidad, se han registrado en total 2.329 muertes. Egipto se pone por primera vez en la cabeza de la lista de países con más fallecidos, con 533. Hasta ahora era Argelia, que cuenta con 507.

Reabren los colegios de Benín. Tras varias semanas clausuradas, las escuelas han abierto sus puertas en este país del golfo de Guinea con instrucciones estrictas sobre distancia, higiene y distribución de máscaras, después de varias semanas de cierre para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Todos los establecimientos educativos, con la excepción de las guarderías y universidades, acogen una vez más a sus alumnos protegidos por máscaras, cuyo uso es obligatorio en Benin, y al imponer una distancia social de un metro.

El Gobierno lanzó una importante campaña de detección de coronavirus entre maestros para tratar de tranquilizar a padres y estudiantes. Pero en la mañana del regreso a la escuela el lunes, muchos de ellos todavía dijeron que estaban preocupados, según contaron varios alumnos y padres a .. La reapertura de las escuelas es un tema delicado en Benin. A finales de marzo, en una manifestación de estudiantes que exigía el cierre de las escuelas del país, un manifestante resultó muerto. Benin ha registrado 284 casos y dos muertes. Fotos: Y. Folly (.)

Nada de mercados en las fronteras. El Gobierno keniano ha suspendido los mercados de ganado al aire libre en las fronteras con Somalia y Tanzania para impedir la propagación del coronavirus pero ha asegurado que mantendrá abierto el comercio entre las carnicerías y mataderos para garantizar el suministro de carne. Así lo ha hecho saber este viernes la secretaria de administración para la Agricultura, Anne Nyaga, quien ha explicado que el cierre de estos mercado tendrá carácter indefinido, respondiendo a los deseos entre los responsables de los mercados para disfrutar de “supervisión prudente de los protocolos de seguridad”. A la decisión ha contribuido el conocimiento de nueve casos positivos en el condado keniano de Wajir, en el noreste del país; todos ellos procedentes de Somalia. En total, el país africano ha registrado 621 contagios y 29 muertes. (Foto: Mercado de Kawangware, en Nairobi. .)

El presidente de Madagascar sigue defendiendo su falso remedio contra la covid-19. Pese a que ni la comunidad científica ni la Organización Mundial de la Salud lo avalan, el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, volvió a defender este lunes su falso remedio milagroso contra el coronavirus y arremetió contra los que denigran la medicina tradicional africana. “Si en vez de Madagascar hubiese sido un país europeo el que hubiera descubierto este remedio ¿habría tantas dudas? No lo creo”, aseguró Rajoelina en una entrevista con los medios franceses France 24 y Radio France International (RFI).

Brote en la ciudad sagrada de Senegal. Touba lucha contra una segunda ola de infecciones por covid-19. Los casos confirmados se han multiplicado por siete hasta las más de 190 desde que un mercader cayera enfermo a finales de abril. Ahora, a medida que otros países de África occidental alivian los confinamientos para ayudar a aquellos cuyos medios de vida se vieron afectados, Senegal está endureciendo las restricciones para contener el brote.

Un grupo de casos en Touba en marzo llevó al presidente Macky Sall a cerrar escuelas y prohibir reuniones religiosas, convirtiéndolo en uno de los primeros líderes en África subsahariana en hacerlo, semanas antes de que la ciudad albergara a miles de peregrinos en un festival religioso. Touba, con 1,5 millones de habitantes, es la sede de una poderosa hermandad musulmana sufí y conocida como la “pequeña Meca”. El número de casos en Touba ha aumentado desde entonces a pesar de la intervención del ejército. Foto: Unos residentes esperan a ser examinados en un hospital del ejército en Tuba el 1 de mayo. Por REUTERS/Zohra Bensemra

Dos hoteles demolidos por saltarse el confinamiento en Nigeria.

Las autoridades de Nigeria han demolido durante el fin de semana dos hoteles por supuestamente violar las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus, incluido el cierre de estos establecimientos para contener la propagación del virus.

El gobernador del estado de Rivers, Nyesom Wike, había emitido varias advertencias en este sentido durante las últimas semanas y estuvo presente para supervisar los procesos de demolición, según ha informado el diario nigeriano Premium Times.

Según los medios nigerianos, uno de los hoteles era propiedad de un miembro del opositor Partido Democrático de los Pueblos (PDP), que gobierna en Rivers. “Si podemos hacer esto a una persona del PDP, saben que no discriminamos”, ha sostenido Wike.

Las autoridades de Nigeria han confirmado hasta la fecha 4.399 casos y 143 fallecidos, según los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA). Informa Europa Press.

Elecciones en Burundi. El Gobierno de Burundi ha comunicado a la Comunidad Africana Oriental (EAC) que los observadores electorales que envíe para las presidenciales y parlamentarias del 20 de mayo tendrán que estar catorce días en cuarentena a causa del coronavirus, lo que podría bloquear de forma efectiva su llegada ante unos comicios marcados por la violencia preelectoral y de los que saldrá el sucesor de Pierre Nkurunziza. Las autoridades de Burundi habían declinado previamente que Naciones Unidas y organizaciones civiles enviaran observadores a las elecciones, después de las críticas internacionales a las celebradas en 2015, que sumieron al país en una grave crisis. Informa Europa Press.

Malí se relaja. El primer ministro de Malí, Boubou Cissé, ha anunciado el levantamiento del toque de queda en el país por el coronavirus y ha declarado como obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos. “Hemos analizado lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho menos bien, lo que no hemos podido hacer y lo que todavía tenemos que hacer”, ha afirmado el primer ministro en un discurso, recogido por la emisora Mikado, tras mantener una reunión con el Consejo de Defensa Nacional. Hasta el momento, estaba aprobado el toque de queda en el país entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana desde finales de marzo para acabar con la propagación del virus, cuando se registraron los primeros casos. Además, el primer ministro ha anunciado que el cierre de los colegios se mantendrá al menos hasta el próximo 2 de junio, debido a las restricciones impuestas por el coronavirus.

Un súper contagiador en Ghana. Un empleado de una fábrica de procesamiento de pescado en la ciudad costera de Tema ha infectado a otros 533 trabajadores con el coronavirus, informó este domingo el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo. No ha proporcionado detalles sobre cómo se propagó la enfermedad en las instalaciones o si se habían implementado medidas de seguridad.

El presidente afirmó que los 533 casos positivos, que representan alrededor del 11.3% de las infecciones totales de Ghana, eran parte de una acumulación de aproximadamente 921 casos que se remontan hasta el 26 de abril y que solo se informaron recientemente. Los nuevos positivos han llevado a Ghana a contabilizar la mayor cantidad de infecciones en África occidental desde que comenzó la pandemia en el país, en marzo. La cifra ha subido a 4.700 infectados. Con 160.501 pruebas desde el brote, Akufo-Addo dijo que Ghana ha realizado más pruebas por millón de personas que cualquier otro país de África. Informa ..

Desconfinando la mente. “Con la que tenemos liada en casa, puede parecer un mal momento para pensar en los países pobres, pero eso es un punto de vista estrecho y provinciano. Quedarse cruzado de brazos mientras en África mueren este año 200.000 personas por covid-19, según los cálculos de la OMS —o hasta tres millones, de acuerdo con otras estimaciones— debería bastar por sí mismo para causar una disonancia moral en los ciudadanos de los países ricos, que por muy empobrecidos que estén nunca alcanzarán el récord de indigencia del mundo en desarrollo”. Una reflexión de Javier Sampedro.

John Magufuli, el Bolsonaro de África. Un puñado de líderes políticos en el mundo, con Donald Trump y Jair Bolsonaro a la cabeza, negaron el impacto del coronavirus y se resistieron a adoptar medidas, aunque conforme sus países se fueron viendo afectados matizaron su discurso y acciones. En África emerge la figura de John Magufuli, el polémico presidente de Tanzania, quien apenas da información sobre casos positivos y fallecidos, apela a dios y a baños de hierbas para combatir la enfermedad, se resiste a cualquier medida de confinamiento y, hace unos días, aseguró que había enviado muestras de una papaya y una cabra para ser analizadas y que dieron positivo, en un nuevo intento de arrojar dudas sobre la covid-19 y su verdadero impacto. Lee aquí completa la crónica de José Naranjo.

Punta del iceberg. Burkina Faso no es a día de hoy uno de los países más castigados por la pandemia de coronavirus pero existe el temor de que en realidad los datos que ofrece el Gobierno solo sean la “punta del iceberg” dada la debilidad de su sistema sanitario y sus limitados recursos, habida cuenta además de que atraviesa una grave crisis humanitaria a raíz del deterioro de la seguridad en los últimos años. Por ahora el país no ha superado aún la barrera de los 1.000 contagios. El aumento diario tiende a ir a la baja, con muchos días con menos de diez casos, resalta la coordinadora de Médicos del Mundo en Burkina Faso, Ángela Sevillano, que pese a querer ser “optimista”, duda de que esta sea la realidad. Aunque aún se desconocen muchos aspectos en torno a la covid-19, y cabe la posibilidad de que en países como Burkina Faso se propague a “menor velocidad”, se muestra convencida de que el dato “no refleja en absoluto la realidad”. (Foto: Mujeres rezan en una mezquina en Burkina Faso. ANNE MIMAULT / .)

Hasta 1,4 millones más de muertes por tuberculosis. Ya hay cifras concretas: una investigación estima que la pandemia actual puede duplicar la letalidad y provocar un retroceso de ocho años en la lucha contra esta enfermedad, la más mortífera del mundo: 1,5 millones de fallecidos y 10 millones de infectados anualmente

País rico, país pobre: diferentes formas de gastar dinero durante la pandemia. En el ámbito económico, los gobiernos africanos se están enfrentando a una situación sin precedentes, dado que las restricciones impuestas están afectando enormemente al desarrollo de sus países, a las industrias y al empleo. La Comisión Económica de Naciones Unidas para África ha previsto unos 100.000 millones de dólares en pérdidas como poco. Los gobiernos africanos afrontan la crisis con diferentes estrategias. Egipto y Botsuana han implementado medidas coherentes, pero otros, como Tanzania y Sudán del Sur, no han gastado nada en la prevención de la covid-19

Más de 10.000. Sudáfrica anunció este domingo por la noche que ha superado los 10.000 casos confirmados del nuevo coronavirus. La pandemia deja 194 muertos en el país. “El número total de casos confirmados de COVID-19 en Sudáfrica es de 10.015”, es decir, 595 casos más que la víspera, indicó el ministro de Salud, Zwelini Mkhize, en un comunicado. El ministro señaló “con preocupación” que el 84% de los casos confirmados están localizados en dos de las nueve provincias del país, el Cabo Oriental (sureste) y el Cabo Occidental (sur), donde se encuentra Ciudad del Cabo. Sudáfrica, donde según el Ministerio de Salud se realizaron 350.000 tests, es el país más afectado por la pandemia en África subsahariana. https://twitter.com/DrZweliMkhize/status/1259553038903193601?s=20

Nuevo puente humanitario. La Unión Europea ha lanzado este viernes un puente aéreo humanitario para hacer llegar materiales sanitarios a distintas partes del mundo afectadas por la emergencia del virus. El primer envío de suministros ha sido a República Centroafricana. El primer viaje lleva a bordo un cargamento de 13 toneladas de material sanitario y un grupo de 60 trabajadores de distintas ONG. Hasta dicho país se ha trasladado el comisario de Gestión de Emergencias, Janez Lenarcic, quien se reunirá con el presidente centroafricano, Faustin-Archange Touadéra, y con organizaciones humantarias. Bruselas financiará los vuelos de los Estados miembro al completo, mientras que las capitales europeas se encargarán de las gestiones con el material humanitario. La idea es que de este puente aéreo se puedan beneficiar el equipo de administraciones locales, agencias de la ONU y las ONG que operan sobre el terreno.

Cientos de posibles muertes en Somalia. El alcalde de la capital de Somalia, Mogadiscio, ha confirmado un drástico aumento de los fallecidos en la ciudad durante las últimas dos semanas y ha indicado que los temores apuntan a que se trate de casos no confirmados de coronavirus. El alcalde de Mogadiscio, Omar Filish, ha indicado que durante las últimas dos semanas han muerto 500 personas, muchas de las cuales cree que serían casos de coronavirus, si bien las autoridades han confirmado oficialmente solo 44 fallecidos.

“Hemos trabajado contando el número de muertos llevados a tumbas en la región de Banaadir y solo hoy hemos registrado 33”, ha dicho Filish a la BBC. Así, ha señalado que “la cifra más alta registrada en un día fue 49 y la más baja fue 22”, un aumento confirmado por trabajadores del cementerio de la capital. El Comité Internacional de Rescate (IRC) alertó el miércoles de que Somalia “se está viendo rápidamente superada” por la pandemia. EP. Foto: Un entierro en Mogadiscio de una víctima de la covid-19. Por F. Omar / .

Imaginación, ante la falta de mascarillas. Como la de este hombre en Johannesburgo (Sudáfrica), que usa una bolsa de plástico para protegerse de la covid-19. [Foto: Themba Hadebe / AP]

Desescalada en Mauritania. El Gobierno mauritano ha anunciado hoy una próxima desescalada en las restricciones impuestas para frenar el coronavirus. La “medida estrella” es la reapertura de las mezquitas para la oración del viernes, aunque los fieles deberán respetar el porte de mascarilla, el lavado de manos y la distancia social, y los templos serán desinfectados tras cada plegaria.

También se permite la reapertura de comercios y de restaurantes, aunque estos últimos solo para servir a domicilio, ha explicado el ministro secretario general del Gobierno, Niang Jibril Hamadi, en rueda de prensa en Nuakchot. Además, el toque de queda se retrasa desde las 9 de la noche hasta las 11, una medida importante en este mes de ramadán en el que se hace mucha vida nocturna en la calle. Las escuelas permanecerán cerradas y también siguen prohibidos los desplazamientos interprovinciales. Mauritania solo ha registrado ocho casos de coronavirus, de los que uno ha fallecido. Informa EFE. Foto: Barcos de pesca en Nouakchott, Mauritania, p or Mohammed Messara.

Tanzania suspende a periodistas y medios por hablar del coronavirus. El 20 de abril, las autoridades de Tanzania decidieron suspender durante seis meses a Talib Ussi Hamad, periodista del diario Tanzania Daima, por informar sobre covid-19, según ha denunciado Amnistía Internacional. Este es el último de una serie de ataques contra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información durante la pandemia.

La suspensión de Talib Hamad se produce pocos días después de que el periódico Mwananchi perdiera su licencia después de publicar una foto del presidente John Magufuli de compras rodeado de una multitud de personas, lo que provocó una discusión en línea sobre el enfoque del país para abordar la pandemia.

En los últimos años, Tanzania ha utilizado cada vez más las leyes represivas para silenciar y castigar a los periodistas por hacer su trabajo. En el caso del coronavirus, la estrategia del Gobierno de no informar de casos y no tomar apenas medidas ha generado críticas internacionales.

Noticias falsas sobre vacunas. Con la llegada del coronavirus, la desconfianza de África hacia las vacunas occidentales reaparece en las redes sociales y se alimenta de los escándalos que marcaron la historia del continente. Desde hace varias semanas las redes africanas se llenan de mensajes que advierten contra las vacunas “envenenadas” que están siendo probadas en secreto en África. Por eso abundan en las redes logotipos con una jeringuilla tachada con el lema “No a los tests de vacunas a África” o etiquetas como #noalavacunaenafrica o #nosoyunconejillodeindias.

En abril varios mensajes que se hicieron virales en el oeste de África afirmaban falsamente que siete niños murieron en Senegal tras recibir “la vacuna de Bill Gates”. Una verificación de la . demostró que este rumor se originó por una broma de un vendedor de cosméticos de Dakar. En otro vídeo compartido en Costa de Marfil, y verificado como falso por la ., una mujer que dice ser enfermera asegura que los centros de diagnóstico servirán para vacunar a la población por vía nasal sin que lo sepa. Por .

Malos tiempos para el turismo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la Organización Mundial del Turismo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la Asociación Africana de Aerolíneas y la Asociación de Aerolíneas del Sur de África han lanzado un comunicado en el que piden a las instituciones financieras y donantes internacionales que presten apoyo al sector de viajes y turismo de África, que emplea a unos 24,6 millones de personas en el continente. “Sin una financiación urgente, la crisis de la covid-19 podría provocar el colapso del sector, llevándose consigo millones de puestos de trabajo. Esta industria aporta 169.000 millones de dólares a la economía de África en su conjunto, lo que representa el 7,1% del PIB del continente”. Según el escrito, hacen falta como mínimo diez mil millones de dólares para sostener la industria.

Sudán del Sur relaja las restricciones. Sudán del Sur reducirá el horario del toque de queda, que será desde las 22.00 a las 6.00 horas, en lugar de comenzar a las 19.00 como hasta ahora. Restaurantes y bares podrán abrir, pero respetando las medidas de distanciamiento. Lo mismo ocurrirá con las tiendas, donde vendedores y compradores deberán respetar las distancias y en las que no podrá haber más de cinco clientes a la vez, según el comunicado presidencial. En lo que se refiere al transporte, los ‘boda boda’ (mototaxis) podrán circular con un único pasajero mientras que en el caso de los ‘ricksaws’ podrán llevar un máximo de dos. Tanto conductor como pasajeros deberán usar mascarilla. La presidencia del país ha anunciado que “pronto” se reanudarán los viajes internos en el país por las distintas vías, si bien no ha ofrecido una fecha concreta para ello. Hasta la fecha se contabilizan 74 contagios. Sudán del Sur fue uno de los últimos países del continente en confirmar el primer contagio. Informa EP.

Enseñar a lavarse las manos. En Sudáfrica, uno de los países más afectados del continente por la covid-19, un grupo de voluntarios en los colegios de un pueblo cercano a Ciudad del Cabo, enseña a los niños cómo lavarse las manos para evitar contagios. El país, que ha empezado a desescalar las medidas de confinamiento, tiene hasta la fecha 8.232 contagiados y 161 muertos. Foto: MIKE HUTCHINGS/ REUTERS

Respuesta a la emergencia por la covid-19: lecciones aprendidas del ébola. Damiel Queally, director de programas globales de Plan International, explica en esta columna cómo en marzo de 2014, cuando comenzó el brote del ébola, la emoción que predominó fue el miedo. Apenas teníamos información pública sobre cómo equipar a los trabajadores sanitarios que estaban en primera línea o sobre cómo proteger a los ancianos, las mujeres embarazadas, los niños, niñas u otras personas vulnerables. Los medios de comunicación destacaban los peores escenarios y prevaleció el pánico. Los organismos de ayuda humanitaria centramos nuestra respuesta inicial en proteger al personal de las oficinas, las familias y las organizaciones asociadas, y en aplicar las medidas de higiene y saneamiento. Conforme la crisis comenzó a escalar, los equipos que trabajan directamente en terreno sintieron la necesidad de ir a las comunidades y concienciar sobre higiene y, concretamente, sobre el lavado de manos y el aislamiento.

10 días más de confinamiento en Sudán. El Comité de emergencia de Sudán ha recomendado que se bloquee el estado de Jartum otros 10 días más a partir del domingo 10 de mayo para ayudar a frenar propagación de la pandemia. Hasta el momento, el país ha registrado 930 casos, incluidas 52 muertes. Se espera que el consejo de seguridad de Sudán tome una decisión final decisión sobre el cierre este mismo viernes. Información de ..

Actualización de datos. A las ocho de la mañana (hora española) del viernes 8 de mayo, los contagiados por la covid-19 en el continente africano son 55.364 personas. Las muertes ya llegan a 2.083 y los recuperados son 19.118. Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Argelia son los países con más positivos registrados y también los que contabilizan más muertos. Argelia, en concreto, es el que más, con 483 fallecidos. Lesoto es, por ahora, el único país donde no se han encontrado casos.

Entre 83.000 y 190.000 personas, en riesgo de morir en el continente. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que si la pandemia no se controla entre 83.000 y 190.000 personas podrían morir por la covid-19 en África y hasta 44 millones podrían infectarse. El estudio, basado en un modelo de predicción, se centra en 47 de los 55 países del continente con una población total de mil millones de personas, y revela también una tasa de transmisión más lenta y tasas de letalidad inferiores a otras partes del planeta. El estudio sitúa en entre 3,6 y 5,5 millones las personas que necesitarán hospitalizaciones, mientras que las camas de cuidados intensivos en la mayoría de países siguen siendo inferiores a 500. A pesar de que Sudáfrica tiene más de 3.000 camas de cuidados intensivos, la OMS alertó que los países africanos tienen de media 9. 23 países africanos tienen menos de 50 ventiladores y solo dos —Marruecos y Sudáfrica— tienen más de 1.000. https://twitter.com/EFEafrica/status/1258430209453408258

África, foco de epidemias continuadas, además de la covid-19. Mientras el mundo espera la llegada de una vacuna contra la covid-19, tanto su propagación como las medidas de confinamiento y el bloqueo de las comunicaciones han dejado a muchos lugares, con sistemas sanitarios frágiles, sin dosis de inmunización para diversas enfermedades prevenibles. Todas las regiones del continente puede que se enfrenten a un retroceso generalizado en aquellas enfermedades prevenibles y curables y en las que la investigación y la ciencia habían hecho grandes progresos. La vuelta atrás puede ser de hasta 20 años. “La situación es crítica en África subsahariana, donde los casos de sarampión se han disparado en el último año. República Centroafricana (RCA), República Democrática de Congo (RDC) y Chad luchan actualmente para contener epidemias mortales de sarampión. Eclipsada primero por el brote de Ébola en el este del país y ahora por la Covid-19, la epidemia de sarampión más grande del mundo todavía sigue activa en RDC”, ha detallado MSF.

África, el nuevo epicentro de la covid-19. Así lo asegura la OMS, que explica que en todo el continente hay una cama de UCI por cada 100.000 habitantes. Hasta la fecha, se han realizado en África 868.227 tests, donde el 46% se han concentrado en Sudáfrica y Ghana, según cifras oficiales. Esto significa 685 pruebas para detectar el virus por millón de habitante, mientras que en Italia se han llevado a cabo 37.000 por millón. Una información de . https://twitter.com/.Africa/status/1258394966260363264

Una escena habitual. Una de las lecciones que quedará marcada en la rutina de muchos ciudadanos es la de la higiene de manos. Escenas como la de esta mujer lavandose en una calle en Abuja (Nigeria) se repiten en todo el mundo. (AFOLABI SOTUNDE/.)

Petición de ayuda. La ONU ha solicitado 6.700 millones de dólares (unos 6.200 millones de euros) para contribuir a la lucha contra el coronavirus en los países en desarrollo, un drástico incremento sobre los 2.000 millones que requirió en marzo, en las primeras fases de una pandemia que por ahora suma más de 3,7 millones de casos a nivel global. Naciones Unidas, que ha recaudado hasta la fecha 1.000 millones de dólares, prevé que el pico sanitario en los países más pobres se alcance dentro de entre tres y seis meses, aunque ha advertido de que ya son visibles efectos colaterales como la reducción de ingresos, la destrucción de empleo, el recorte de suministros, el aumento de precios o la interrupción de programas de vacunación. El plan de la ONU aspira a llegar a unos 60 países de todo el mundo que, en palabras del secretario adjunto para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, sufrirán “los efectos más devastadores y desestabilizadores” por la pandemia, habida cuenta de que se trata de escenarios que ya arrastran graves carencias, desde médicas hasta económicas.

Níger recibe el polémico remedio malgache. Si ayer contábamos cómo ya se está distribuyendo por varios países un falso remedio milagroso de Madagascar contra la covid-19 a base de artemisia, hoy sabemos que Níger ya ha recibido un lote de este producto, según ha informado la BBC. Se trata de un regalo de Madagascar, dice el ministerio de Salud, cuyo portavoz ha detallado que los productos contenidos en sobres están listos para ser “administrados en forma de infusión”, para “tratar a 900 personas: 300 para pacientes ya contaminados y 600 como medida preventiva”. Desde el anuncio del primer caso oficial, Níger ha registrado 37 muertes de 755 casoss. Entre los infectados se encuentra el Ministro de Empleo y Trabajo, Mohamed Ben Omar, fallecido el domingo.

Polémica por los tests en Tanzania. El jefe del Centro Africano para el Control y Prevención de Enfermedades (Africa CDC) ha rechazado las afirmaciones del presidente de Tanzania sobre que los test de coronavirus enviados a su país son defectuosas y están dando demasiados falsos positivos. “Sabemos que las pruebas que está utilizando Tanzania están funcionando muy bien”, dijo el Dr. John Nkengasong a periodistas en una conferencia telefónica. El CDC de África, junto con la Fundación Jack Ma, una organización benéfica dirigida por un multimillonario chino, suministró las pruebas, ha declarado Nkengasong.

