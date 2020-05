Alejandra Agudo

Prohibited flights. The Nigerian government announced on Sunday that it has confiscated a plane from the British airline Flair Aviation after it was caught violating the current movement restriction measures decreed in the African country to prevent the spread of the new coronavirus pandemic. This has been confirmed by Nigerian Aviation Minister Sirika Hadi, who wrote on his Twitter account: “Flair Aviation, the airline involved, was authorized to carry out humanitarian flights, but was caught operating commercial flights.” “How insensitive! The ship is confiscated and the crew will be questioned. There will be a maximum penalty. Bad time to test our resolution,” he added. Nigeria, which closed its airspace in March and extended the measure on May 6 for an additional four weeks, has so far confirmed 5,959 cases and 182 deaths from covid-19. Europa Press reports.

05/18/2020 08:10

Alejandra Agudo

Updating the data. Africa adds this Monday at 7.30 in the morning (Spanish time) 86,683 cases and 2,785 deaths due to coronavirus. The country with the most infections is South Africa, with 15,515, of which 1,160 have been notified this Sunday. They are followed by Egypt (12,229), Algeria (7,019) and Morocco (6,870). Since the pandemic began, 33,521 people have overcome the disease.

05/18/2020 07:42

Alejandra Agudo

Record increase in South Africa. This country announced 1,160 new cases of coronavirus on Sunday, the highest daily balance since records began, on March 1, according to the Ministry of Health. In total, the country registered 15,515 cases of covid-19. The Western Cape province, very touristy, accumulates almost 60% of the cases. In addition, three new deaths were reported, bringing the total to 263 deceased. The most industrialized economy in Africa has the highest number of infections on the continent, followed by Egypt (12,229 cases, 630 deaths). The population of South Africa has been confined since March 27 and, in addition, the government launched a strategy of massive tests, to which, at the moment, 460,873 people were subjected. . reports.

05/18/2020 07:31

lola huete

Data on Sunday afternoon. South Africa is the country most affected by the pandemic, with 14,355 cases, 261 deaths and 6,478 patients discharged. Behind this southern country, the new coronavirus hits mainly the countries of the north of the continent. Egypt is the second country with the most cases, but it is the one with the most fatalities due to COVID-19 in Africa (12,229 positives and 630 deaths). They are followed by Algeria (7,019 cases and 548 deaths), Morocco (6,870 cases and 192 deaths) and, in the sub-Saharan region, the populous Nigeria (5,621 cases and 176 deaths).

Photo: Graffiti on a Cape Town apartment block. (AP Photo / Nardus Engelbrecht)

05/17/2020 19:47

lola huete

First killed by covid-19 in Madagascar. The authorities have confirmed this Sunday the first deceased due to the coronavirus and they have confirmed 21 new cases in the last 24 hours, with which the country exceeds the threshold of 300 infections.

The deceased is a 57-year-old man who was admitted to a Toamasina hospital and who perished during the day on Thursday, according to the Malagasy newspaper ‘L’Express’. The country has so far registered 304 cases of coronavirus.

The announcement came a day after the president of Madagascar, Andry Rajoelina, extended the state of emergency decreed in the country for 15 days “for reasons of health security, public calamity and to allow the regular functioning of the public powers.”

The Malagasy leader announced in April the distribution of a “therapeutic remedy” against the virus, which has no known cure, and recently revealed that there will be clinical trials with a mugwort-based coronavirus vaccine, the main component of the remedy. (Europa Press)

05/17/2020 19:36

lola huete

Impact of confinement. The summary this Sunday, according to different agencies, is varied, from countries that extend measures, to those that relax or even postpone elections.

Zimbabwe. President Emmerson Mnangagwa has announced an extension “for an indefinite period” of the confinement, although he stressed that the measure will be reviewed every two weeks.

Chad. The main opposition leader, Felix Nialbé, has advocated postponing the planned legislative elections at the end of the year due to the coronavirus pandemic and the “attacks” by the jihadist group Boko Haram in recent months.

Sudan. Its airports will be closed at least until May 31, according to the state agency Suna.

Tanzania. Controversial President John Magufuli has said (not done so far) that he plans to reopen universities, allow professional sports practice and give free rein to international flights, after also claiming that his son overcame the coronavirus disease with fumes of herbs, lemon and ginger.

05/17/2020 19:35

lola huete

The President of Kenya suspends the transit of people and passengers at the borders with Tanzania and Somalia and has announced the extension for 21 more days, until June 6, of the curfew established throughout the country between 7:00 and 5:00 to stop the spread of the coronavirus, reports Europa Press, after its appearance this Saturday before the Senate. Drivers who transport merchandise may pass through these borders, although they must be subject to controls with tests of the Covid-19. In addition, any entry or exit movements into Nairobi, Mombasa, Kilifi, Kwale and Mandera counties have been prohibited for an additional three weeks.

Kenyatta has called on Kenyans to comply with the guidelines to avoid further containment measures. “Do whatever you have to do to stop the spread of this virus. We don’t want to close the country,” he said. Authorities have reported so far 45 dead, 781 confirmed infected and 284 recovered from covid-19. (EFE / EPA Photo / Daniel Irungu, a barber / hair salon in Nairobi)

05/16/2020 15:19

lola huete

Almost 80,000 infections and 2,700 deaths from coronaviruses already on the continent, according to the Centers for Disease Control in Africa (Africa CDC) and collects EP.

North Africa remains the worst affected region, with almost 26,000 cases and 1,639 deaths. Egypt, with 11,228 infected and 592 deaths, is the most impacted by number of infections, followed by Morocco (6,652 / 190 dead) and Algeria (6,629 / 536 dead). The West is catching up, with some 22,944 cases and 477 deaths. Ghana already accumulates 5,368 infections and 28 deaths, ahead of Nigeria (5,445 / 171 deaths) and Senegal (2,310 / 25 deaths)

In the southern region, with 14,690 cases, almost all of it is from South Africa (13,524 / 247 deaths). In East Africa, the situation is serious in Sudan, 1,964 cases and 91 deaths, and Kenya, with 781 cases and 45 deaths. A total of 29,453 recoveries have been reported since the declaration of the pandemic, especially serious due to the vulnerability of the medical systems of most countries, and which adds to other crises such as hunger and war.

05/16/2020 15:11

lola huete

The coronavirus affects the last lowland gorillas. The Kahuzi-Biéga National Park in Congo is a World Heritage Site and home to the world’s last lowland gorillas, numbering just over 3,000 in total. Movement restrictions due to the coronavirus pandemic and the sharp drop in tourism affect their protection. And the rangers complain about it, many inhabitants of the impoverished towns near the park. With them we made this visit where they tell how they try to continue the conservation work of the area and their animals with little income

05/16/2020 09:00

Belén Hernández

Without water in Zimbabwe to combat the pandemic. The second largest city in the country, Bulawayo, has limited access to tap water to one day a week, on Friday, due to low levels in reservoirs and reservoirs, which are at 6% of capacity, according to what he explained. the City Council in a statement. After a devastating drought in 2019 and irregular rains so far this year, the shortage has worsened in Bulawayo, in the west of the country, forcing families to walk to unsafe wells. The city now relies on three dams and an underground aquifer to supply itself. But the remaining three tanks are only 30% full and the water levels continue to drop. It is not the first time that the city restricts the use of running water, as it had previously been limited to three days per week. Water, along with soap, is one of the greatest weapons against the pandemic. On the other hand, Zimbaue, to date, is one of the least affected by covid-19, with 38 infected and four dead. . reports.

05/15/2020 18:19

Patricia Peiró

Rice and oil for the Ivory Coast footballers. A sack of rice, two bottles of oil. All for a value of 13,000 FCFA (20 euros): This is the lot offered by the Ivorian Footballers Association (AFI) to each professional (1st and 2nd division) in the mandatory stoppage since March after the suspension due to the coronavirus. “It is a social aid. The players have not received their salary. We give them our support,” said AFI President, former Ivorian international Cyril Domoraud (former player of Marseille, Espanyol or Inter), who has obtained a donation of 10 FCFA million (€ 15,000) from a league sponsor. “I did not receive a penny in March and April. No call from the leaders to find out about me,” said Diarra Lamine, defense of the USC Bassam, which earns between 100,000 and 150,000 FCFA a month (150 to 225 euros) between salary and bonuses of matches.

05/15/2020 16:20

Lola Hierro

Data update. At four in the afternoon of this Friday, May 15, Africa registers 77,390 and 2,582 deaths. New positives have been reported from Morocco, Senegal, the Democratic Republic of the Congo, Sudan, Ethiopia, South Sudan and Mauritania. The deceased, from Senegal (2), (1) and South Sudan (1). A total of 28,374 people have already recovered.

The countries most affected by infections and death toll are South Africa, Egypt, Algeria and Morocco. However, per million inhabitants, the worst records are very small territories: Mayotte, Djibouti, and São Tomé and Príncipe.

05/15/2020 15:49

Lola Hierro

Detained for revealing the identity of a sick person. A man from Harare, Zimbabwe, has been brought to court for revealing the positive status of someone else’s covid-19 in a WhatsApp group in contravention of the Public Health Law, which establishes patient confidentiality, the newspaper reports. National The Herald. The defendant is Jimmy Mhlanga, 40, and a public official. He appeared last Saturday in court and is now free on $ 500 bail. During the hearing, the prosecutor maintained that Mhlanga revealed the identity and the state of health of the patient. Members of the WhatsApp group have been included as witnesses. Zimbabwe has 37 cases of coronavirus and four deaths.

05/15/2020 15:44

Lola Hierro

Miss Rwanda plus size survives the coronavirus. Vivine Uwizeye, also known as Miss Vivy, is currently the only coronavirus patient to be publicly identified in Uganda and to report her recovery. This woman was elected Miss Rwanda plus size in 2011 and learned of her illness after photos of her were distributed on social networks in which she was in a hospital bed, in serious condition. Miss Vivy, who has two daughters, has spoken to the British BBC on her four-week hospital stay. “After days of symptoms, I began to have difficulty breathing, on April 16 they took me to the emergency room and the next day I received the bad news,” he said. He also recounted how medical personnel offered patients mental health support because they were all afraid and how they had to deal with the hoax that they had died. Earlier this month, he sent a text message saying “God has done it, I’ve tested negative” for a BBC journalist.

05/15/2020 15:01

Lola Hierro

A border reopens. Zambia has reopened its Nakonde-Tanzania border on Friday after a five-day closure. This is a key transit point for copper and cobalt exports and fuel imports. President Edgar Lungu had closed the border on Sunday after the city of Nakonde recorded 76 cases of covid-19, the highest number recorded in a day in the country, which is the second largest copper producer in Africa. “We have trucks that have already crossed,” said a logistics official, adding that they had not yet seen official confirmation from the provincial government. Muchinga province minister Malozo Sichone has not responded to .’ information requests.

05/15/2020 14:51

Lola Hierro

Worrying currency decline in Uganda. Without external help, Uganda’s foreign exchange reserves will drop to less than two months of import coverage in 2020/21 and leave the country in a vulnerable position, the International Monetary Fund said in a statement released on Friday. “In the absence of external support, the expected deterioration in the current, capital and financial accounts would lead to a sharp decline in the reserves of the Bank of Uganda (BoU),” said the IMF. “This would be below the appropriate level and would leave the country in a vulnerable position,” he added. . reports

05/15/2020 14:13

Lola Hierro

Hundreds of thousands of children at risk in East Africa. Around half a million people, including 240,000 children, are displaced in East Africa in crowded camps, churches and schools due to recent torrential rains, which represents an increased risk of contracting covid-19, he alerted this Friday. Save the Children. The humanitarian organization is “seriously concerned about the heightened risk for families of contracting this and other diseases because they live in incredibly close confines with limited water and sanitation,” it said in a statement. Those affected belong to countries such as Burundi, Ethiopia, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, Tanzania and Uganda.

Torrential rains have destroyed homes and sanitation infrastructures, which translates into great difficulties for families with regard to maintaining hygiene and social distance.

05/15/2020 13:50

Alejandra Agudo

South Africa’s particular ‘dry law’

Since its confinement for COVID-19 began in late March, South Africa prohibits the sale of alcoholic beverages. It is a particular dry law to stop the violence that is giving unthinkable postcards to this epidemic, from people who make beer with pineapple to surreal robberies in search of alcohol.

“For 21 days, please stay sober,” asked South African Security Minister Bheki Cele, around March 25, when South Africa was preparing for a general lockdown with minimal services for a period, in theory, of three weeks. .

Many saw the ban as excessive then, and the opposition ugly the government its role as “babysitter” of South Africans, while the chain of the alcoholic beverages sector – from production to marketing – was preparing to take a heavy blow. By Nerea González ..

Photo: The production of homemade beer has increased considerably, and that of pineapple is one of the most popular. (South Africa, Johannesburg) EFE / EPA / KIM LUDBROOK.

05/15/2020 12:47

Lola Hierro

New regulations in Ivory Coast. The Government has reported a relaxation of the restrictions imposed to contain the pandemic. These were defined in a meeting held yesterday by the President of the Republic, with the National Security Council. Are:

End of the curfew from May 15th. Reopening of food stalls and restaurants, always respecting social distance measures, from May 15th. Maintenance of the closure of clubs, discotheques, cinemas and cultural centers until May 31st. Adjustment of the meeting permit: it goes from 50 to 200 people. Reopening of preschool, primary, secondary and higher education establishments from May 25. Maintaining the isolation of the Grand Abidjan region until May 31. health of any person who comes from outside the country for a period of two weeks. Control by the security forces of the use of a mask, under penalty of sanctions.

Le Président de la République, S.E.M. #AlassaneOUATTARA, a présidé hier une importante réunion du Conseil National de Sécurité consacrée à l’évolution de la pandémie #COVID19. D'importantes décisions ont été prises pour le Grand #Abidjan ⬇️⬇️⬇️ [1/5] pic.twitter.com/UFZsEsqwGR — Amadou Gon Coulibaly (@AmadouGon) May 15, 2020

05/15/2020 12:31

Lola Hierro

Police violence in Angola. A resident of the Angolan capital, Luanda, has been killed by police during a control to enforce measures against the coronavirus pandemic. The president, Joao Lourenço declared a state of emergency in March in the country with 43 cases and two deaths.

During a patrol, police intervened Saturday night in the Huambo district to disperse a crowd. “These citizens resisted and attacked the police by throwing sticks, stones and bottles at them,” said the representative of the Interior Ministry, Hermenegildo de Brito. “To defend themselves, the police opened fire and accidentally killed a man,” he added. The victim, Antonio Domingos Vulola, 21, died instantly. Questioned by ., his brother said the victim was oblivious to the incident and that he had been shot while on the run. Interior has announced the opening of an investigation. Photos of police presence in Luanda by Osvaldo Silva (.).

05/15/2020 11:53

Alejandra Agudo

Coronavirus, confinement and child marriage. More than 500 girls have been rescued from child marriage in northern Ethiopia since schools closed in mid-March due to the new coronavirus. The measure affected 26 million boys, and especially girls who, if they do not attend school, are in great danger of being forced to marry. “The number is increasing,” said Asnaku Deres, director of the office for women, children and youth affairs in the northern Amhara region, adding that local authorities have arrested 540 child marriages in the past two months. “We received notices before the weddings took place and we were able to step in and avoid them. If they hadn’t told us, these girls would have married,” he said. The UN forecasts that there could be an additional 13 million child marriages by 2030, as covid-19 affects household income and a married daughter is one less mouth to feed. By Emeline Wuilbercq; Katy Migiro edition (Thomson . Foundation).

05/15/2020 11:34

Lola Hierro

Up to 250 million people affected by coronaviruses on the continent. Nearly a quarter of a billion people in 47 African countries will contract coronaviruses in the coming year, but there will be fewer serious cases and fewer deaths than in the United States and Europe. It is the prediction of new research by the World Health Organization (WHO) for Africa. The publication predicts a lower rate of viral transmission and spread across the continent than elsewhere, resulting in up to 190,000 deaths. However, the authors caution that rising hospital admissions, care needs, and the “big impact” on services like immunization and motherhood, will overwhelm already poor health services.

Approximately one in four (22%) of the one billion people in the measured countries would become infected in the first year of the pandemic, the model suggests. However, the disease is likely to last longer, possibly for several years.

05/15/2020 11:25

Lola Hierro

Waiting for a bowl of soup. Several children wait in line at a nursery in Langa, near Cape Town, South Africa, to receive a menu that will include soup made by Woodstock Breweries. The company is part of a project to feed vulnerable people affected by quarantine in South Africa as a result of covid-19. (Photo by RODGER BOSCH / .)

05/15/2020 10:34

Lola Hierro

Highest banknotes in Zimbabwe. Zimbabwe will introduce larger denomination banknotes to increase the amount of cash in circulation, the finance minister has announced, at a time when inflation is rising and pushing prices beyond the reach of the majority. The southern African nation recovered the discredited Zimbabwe dollar currency last year in June after a decade of dollarization, but that failed to end the severe cash shortage and unleash inflation, which reached 676.39% in March, one of the highest in the world.

Economic analysts say the government’s budget is under pressure from spending to combat the coronavirus outbreak, forcing authorities to resort to printing money, further fueling inflation. Zimbabwe is facing the worst economic crisis in a decade, marked by shortages of foreign exchange, cash, food and medicine.

05/15/2020 09:21

Lola Hierro

Data update. The contagions registered by the new coronavirus on the continent amount to 77,030 at eight in the morning on Friday, May 15. The pandemic is not causing as much havoc as was feared at the moment, but it already leaves 2,509 dead and there are increasing indications that this figure is much lower than the real one. For example, the significant increase in unexplained deaths in northern Nigeria, the most populous country in Africa, increases fears of a large spread of the coronavirus in this region, one of the poorest in the world.

The good news is that Western Sahara does not currently have active coronavirus cases. If no one becomes ill in two weeks, they can declare themselves free from the disease, as happened in Mauritius yesterday.

On the other hand, the number of patients recovered is 28,186.

05/15/2020 08:20

Lola Hierro

Data update. At half past seven in the afternoon of this May 14, Africa has reported 75,942, with almost two thousand new in the last 24 hours. Deaths total 2,557. Of these, there is a very significant one: it is the first recorded in South Sudan. On the other hand, the recovered ones are 27,564.

The countries with the newest cases registered are South Africa (665) and Egypt (398) and Algeria (189), which is common since they head the list of cases on the continent. But it is striking that Zambia today has reported 208 new cases out of a total of 654, a third more than it already had.

05/14/2020 19:32

Lola Hierro

A 98-year-old Nigerian survives covid-19. Good and surprising news. A 98-year-old woman living in Lagos, Nigeria, has overcome the disease due to the new coronavirus and has been released from the isolation center where she has been treated on Thursday, according to the announcement by the Governor of the State of Lagos, Babajide Sanwo on Twitter. -Olu. Along with it, 25 other patients have been discharged, for a total of 528 people recovered. Lagos is the epicenter of the pandemic in Nigeria, with 2,041 cases of the 4,971 that the country has registered, and 33 deaths.

Today, we discharged a 98 year old woman, our oldest #COVID19 patient in Lagos. She joined 25 others; 13 males and 12 females, discharged from our isolation centres after testing negative for #COVID19, bringing the total of our successfully managed and discharged patients to 528. — Babajide Sanwo-Olu (@jidesanwoolu) May 13, 2020

05/14/2020 17:52

Lola Hierro

Masks do not reduce oxygen in the blood and will not kill you. News check portal Africa Check has released a new denial of a hoax that has spread lately through Facebook and warns of the “danger of face masks.” The publication alleges they should only be used “for a limited time” because they supposedly reduce oxygen “in the blood and brain,” which “can lead to death.” “This is false,” says Africa Check, and they explain the reason: For this to happen, the mask would have to be hermetically sealed on the face. “Studies have shown that there is no drop in blood oxygen levels, and the main concern after using them is discomfort. Individual masks and N95 respirators should be used for a limited time, but this has nothing to do with it. with oxygen. It’s because they can accumulate viruses and bacteria. “

05/14/2020 17:44

Lola Hierro

Quarantine yes or no? Twitter survey. The citizens of Lagos (Nigeria) have been called by their authorities to vote on Twitter if they prefer the quarantine to be prolonged or not after having observed in recent days the low compliance with the social distancing measures imposed when the lockdown. In a message from the account of the State Government, the following question is asked: Taking into account the level of compliance with the Government’s directives on the limitations to the spread of Ccovid-19 in the state of Lagos, should the State Government impose another block or not? “You can vote yes, no, or neutral.

The survey will remain open until Friday, May 15, and almost 75,000 people out of a population of 17.5 million have participated so far. The majority (49.5%) vote in favor of a new quarantine. Just over 39% have voted against and 10.7% declare themselves neutral.

Considering the level of compliance with government's directives on limiting the spread of Covid-19 in a Lagos State, should the State Government impose another lockdown or not? @jidesanwoolu @JokeSanwoolu @drobafemihamzat @ProfAkinAbayomi @LSMOH @gboyegaakosile @Mr_JAGss — The Lagos State Govt (@followlasg) May 12, 2020

05/14/2020 17:33

Lola Hierro

District restrictions in South Africa. South Africa will assign specific restriction levels for each of the country’s approximately 50 districts, depending on the number of active coronavirus infections they have, Health Minister Zweli Mkhize reported Thursday. The National Coronavirus Control Council will review the restrictions every two weeks, Mkhize added, but it remains unclear whether there will be movement restrictions between districts, which vary widely in size and population.

“Depending on active cases per 100,000 people, districts will be assigned closure levels individually,” added Mkhize. It has also reported that the Government is working to increase the number of beds in hospitals across the country. South Africa had recorded 219 coronavirus deaths as of Wednesday, with 12,074 confirmed cases. Almost 70% of them were in the Western Cape and the Eastern Cape. (.) Photo Shows: People waiting for a test of covid-19 in Johannesburg. M. Longari (.)

05/14/2020 17:07

Lola Hierro

Egypt seeks to obtain more IMF funds. Egypt is in talks with the International Monetary Fund to obtain a second financial support package after receiving nearly $ 2.8 billion to cover the covid-19 emergency, the central bank’s deputy governor said on Wednesday. When asked about a Bloomberg News article that claims Egypt would seek another 5 billion from the IMF and another 4 billion from other sources, Rami Aboul Naga told Al Arabiya news channel that the number was close to that figure. Egypt also received $ 2.77 billion through an IMF Rapid Financing Instrument, designed to help bridge the balance of payments gap.

The pandemic has paralyzed tourism in the country, caused a major capital flight and threatened remittances from Egyptian workers based abroad. Egypt’s foreign reserves fell to $ 37 billion in late April from $ 45.5 billion two months earlier. By .

05/14/2020 15:49

Lola Hierro

More than 140 personalities request a free vaccine for covid-19. An open letter from 140 international personalities, including several African leaders, has called for future vaccines or treatments to be distributed “free to all.” The signatories, including experts and former political and organizational leaders, point out that the discovery of a vaccine is “our best hope for ending this painful global pandemic.” The idea has been promoted by economist Joseph Stiglitz and the presidents of Senegal and Ghana, Macky Sall and Nana Akufo-Addo, and has been signed by South African President Cyril Ramaphosa, among others.

They are also calling for the creation of a “global agreement on covid-19 vaccines, diagnoses and treatments”, under the direction of the WHO. “This is not the time to favor the interests of the richest companies and governments, to the detriment of the universal need to save lives, or to leave this important and moral task to market forces,” they add.

05/14/2020 15:41

Belén Hernández

Survive covid-19 without work or help, being a woman and an immigrant in Morocco. Eouani Mambia Morelline is Congolese, 40 years old and responsible for a group of immigrant women in Morocco, where they are quarantined. Without work or aid, many sub-Saharan immigrants survive during confinement in the country, which is one of the most affected on the continent, with 6,593 positive cases and 189 deaths. In the image, Eouani Mambia Morelline visits one of her neighbors, protected by a mask, in Rabat. [Foto: FADEL SENNA / AFP].

05/14/2020 15:20

Belén Hernández

Data update. At 15:00 (Spanish time) in the afternoon of this Thursday, May 14, Africa adds 74,366 infections and 2,510 deaths from covid-19. By country, South Africa has the most cases, with 12,074. They are followed by Egypt (10,431), Morocco (6,593), Algeria (6,253) and Ghana (5,408). As for the deaths, Egypt has suffered the most, with 556. The Africans who have overcome the disease are now 26,354.

05/14/2020 15:01

Belén Hernández

The EU allocates 105 million for humanitarian aid against the coronavirus in the Horn of Africa. “The EU remains committed to humanitarian needs in the Horn of Africa countries. It will support communities at risk of hunger and strengthen measures to prevent the spread of the virus,” said Commissioner for Crisis Management, Janez Lenarcic. “A global pandemic requires a global response.” El paquete repartirá 42 millones para proyectos humanitarios en Etiopía, 15 millones en Kenia, 48 millones en Somalia y 0,5 millones en Yibuti. Los fondos se emplearán para apoyar la provisión de servicios básicos de salud, para controlar la pandemia y aumentar la capacidad de la sanidad de estos países. Además, se financiarán proyectos de asistencia alimentaria y necesidades básicas de la población desplazada. La Comisión recuerda que muchas personas en la región son víctimas de conflictos armados, sufren desplazamiento interno y recurrentes sequías. Además, en los últimos meses una plaga de langostas amenaza la seguridad alimentaria en la región. Información de EP.

14/05/2020 13:47

Lola Hierro

Las Islas Mauricio se declaran libres de covid-19. Tras 17 días sin nuevos casos confirmados, el archipiélago situado en el océano Índico ya no tiene casos activos del nuevo coronavirus. Mauricio fue uno de los territorios más golpeados por la pandemia al inicio de esta, con 332 casos en solo seis semanas. De ellas, 10 fallecieron y el resto se ha recuperado, y desde entonces no se han declarado nuevos enfermos. “Ganamos la batalla gracias a la cooperación de la gente, que entendió que el Gobierno tenía que tomar medidas extremas, incluida la contención completa, así como el cierre de supermercados y nuestras fronteras”, dijo ayer el ministro de Sanidad Kailesh Jagutpal, en un discurso televisado. “Pero aún no hemos ganado la guerra. Permanezcamos atentos”.

El Gobierno de Mauricio impuso uno de los confinamientos más estrictos en África el 20 de marzo que se ha extendido hasta el 1 de junio. El Ministerio informó que se han realizado 73.572 tests. 220 ciudadanos llegados del extranjero se encuentran en cuarentena. Informa Álvaro García

14/05/2020 13:16

Belén Hernández

Burundi expulsa a expertos de la OMS pese a la pandemia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Burundi declaró como persona “non grata” al representante en este país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Walter Kazadi Mulombo, y a otros tres expertos del mismo organismo a quienes invitó a dejar el país antes de mañana, según un comunicado oficial. “Las personas cuyos nombres se enumeran a continuación son declaradas “persona non grata” y, en consecuencia, deberán abandonar el territorio de Burundi antes del 15 de mayo de 2020″, especifica una nota diplomática firmada el día 12 y divulgada a última hora de este miércoles. Ni la ONU ni el Gobierno burundés, acusado en repetidas ocasiones por grupos de derechos humanos de violaciones y que ya en 2018 expulsó a investigadores internacionales, han aclarado los motivos detrás de esta inminente expulsión. El país tiene previsto celebrar elecciones generales el próximo 20 de mayo, con aglomeraciones y mítines políticos pese a la amenaza del virus, que ha causado 15 contagios y un muerto. Información de EFE https://twitter.com/ABPInfos/status/1260825132995620872

14/05/2020 11:40

Belén Hernández

Muchos países africanos se preparan para una pandemia duradera. Según la OMS, la tasa de transmisión baja sugiere una “epidemia más prolongada en varios años”. Por lo que el balance podría ser grave. Según un estudio publicado a principios de mayo de 83.000 a 190.000 personas en África podrían morir de covid-19 y entre 29 a 44 millones podrían contagiarse el primer año. Actualmente, se advierte una progresión preocupante de casos en Sudáfrica, en el este de África y en algunos países del occidente del continente. “Desgraciadamente, hemos visto duplicarse los casos en nuestra región en dos semanas. En algunos países, el número de casos se ha multiplicado por cinco o seis”, dice el doctor Boureima Hama Sambo, representante de la OMS en Etiopía. “No es el coronavirus el que nos va a matar, sino el hambre y la miseria”, lamentaba hace poco Soumaila Tiendrebeogo, comerciante en Uagadugú, sobre las medidas que han paralizado la economía. Ante el dramático coste económico y social, numerosos países retiran o aligeran las restricciones más drásticas. Información de ..

14/05/2020 09:29

Belén Hernández

África, menos afectada por el coronavirus, no canta victoria (2). “Se adoptaron medidas de confinamiento bastante pronto que han ralentizado la curva. La mayoría de los países adoptaron estas medidas en cuanto se detectó el primer caso”, subraya Michel Yao, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Brazzaville, interrogado por la .. “En Francia, tardaron 52 días después del primer caso en adoptar medidas. Ya había 4.500 casos. En Costa de Marfil, 5 días después del primer caso, se cerraron los colegios y las fronteras. Una semana más tarde, hubo un toque de queda”, dice el doctor Jean-Marie Milleliri, virólogo y especialista de salud pública tropical en Abiyán. Otra explicación es la juventud de la población africana: cerca del 60% tiene menos de 25 años. “La edad media se sitúa en torno a los 19 años. Hay también una esperanza de vida menor y menos personas mayores. Por tanto, menos casos y un virus menos activo”, agrega el especialista. Información de .

14/05/2020 09:23

Belén Hernández

África, menos afectada por el coronavirus, no canta victoria (1). El 14 de febrero se registró en Egipto el primer caso de coronavirus del continente africano. Lejos de las proyecciones alarmistas, tres meses después, el continente no ha vivido el cataclismo anunciado, aunque continúa la prudencia sobre la evolución de una pandemia que podría avanzar lentamente y durante mucho tiempo. El continente, que hasta la fecha tiene 73.974 contagios, el 1,6% del total mundial, mientras que representa el 17% de la población del planeta. El virus ha causado la muerte de unas 2.500 personas. Otro motivo de satisfacción es que la letalidad del virus en África subsahariana es mucho más baja que en Europa, según las estimaciones. La comunidad científica, dividida, baraja varias hipótesis, pero prevalecen dos grandes explicaciones: la precocidad de las medidas de distanciamiento social y la juventud de la población.

14/05/2020 09:14

Belén Hernández

Actualización de datos. Mientras, la pandemia avanza en el continente. A las 8.30 (hora española) de la mñanaa de este jueves 14 de mayo, África suma 73.974 contagios y 2.507 fallecidos por la covid-19. Por países, Sudáfrica es el que más casos tiene, con 12.074. Le siguen Egipto (10.431), Marruecos (6.512), Argelia (6.253) y Ghana (5.408). En cuanto a los decesos, Egipto es el que más ha sufrido, con 556. Los africanos que han superado la enfermedad son ya 26.250.

14/05/2020 08:35

Belén Hernández

Con el primer positivo en Lesoto, todo el continente contagiado. El Gobierno de Lesoto, el único país que quedaba en África sin casos confirmados por coronavirus, ha anunciado este miércoles su primer contagio, el de un ciudadano que había llegado desde el extranjero. En un comunicado oficial posterior, el Ministerio de Salud lesotense detalló que el positivo se confirmó el 12 de mayo después de haber realizado 81 test entre personas llegadas desde Sudáfrica y Arabia Saudí. Lesoto era el único país que quedaba en todo el continente africano sin casos confirmados, si bien la disparidad en la capacidad para hacer pruebas de los distintos países es un factor de incertidumbre en cuanto al control de la epidemia en la región.

13/05/2020 19:59

Belén Hernández

Actualización de datos. A las 19.30 (hora española) de este miércoles 13 de mayo, África suma 72.088 contagios y 2.446 fallecidos por la covid-19. Por países, Sudáfrica es el que más casos tiene, con 11.350. Le siguen Egipto (10.431), Marruecos (6.512), Argelia (6.512) y Ghana (5.127). En cuanto a los decesos, Egipto es el que más ha sufrido, con 556. Los africanos que han superado la enfermedad son ya 25.477.

13/05/2020 19:54

Lola Hierro

África del Este teme que los camioneros propaguen el coronavirus. Cada día, cientos de camiones salen de los principales puertos del este de África, en Kenia y Tanzania, para entregar mercancías en toda la región, lo que aviva el temor de que los camioneros se conviertan en vectores del nuevo coronavirus.

A lo largo de sus viajes de cientos de kilómetros, los camioneros se paran en las aduanas, frecuentan bares en pésimo estado y, algunos, incluso a prostitutas. La mayoría de los países ha restringido los desplazamientos para frenar la propagación de la pandemia, pero los camioneros figuran entre los pocos que pueden circular y entregar la mercancía. Las pruebas realizadas en las fronteras han revelado un número elevado de casos entre ellos.

Uganda ha realizado miles de pruebas a camioneros, y 51 han dado positivo. Ruanda dice que el número de casos en su territorio -285- “refleja un aumento entre los camioneros y sus ayudantes”, sin especificar cuántos. En la RDC y Sudán del Sur varios camioneros también han dado positivo. . / Foto: T. Mukoya, .

13/05/2020 18:31

Lola Hierro

Estados Unidos alerta de que los hospitales tanzanos están saturados. La Embajada de Estados Unidos en Tanzania ha afirmado este miércoles que “muchos” hospitales en Tanzania están “sobrepasados” por el coronavirus. “El riesgo de contraer la covid-19 en Dar es Salaam es extremadamente alto. Todas las pruebas apuntan a un crecimiento exponencial de la epidemia”, ha indicado en una nota, que añade que la limitada capacidad hospitalaria en Tanzania podría resultar en retrasos en la atención que pongan la vida en peligro.

La embajada recomienda “firmemente” que sus funcionarios y sus familiares “se queden en casa, salvo para actividades esenciales” y ha recalcado que “los estadounidenses que siguen en Tanzania deben prepararse para permanecer allí durante un periodo indefinido”. El presidente de Tanzania, John Magufuli, ha acusado a las autoridades sanitarias de exagerar la crisis del coronavirus y Dodoma ha dejado de publicar información sobre la pandemia. El 29 de abril, último día de actualización, se habían registrado 509 casos y 21 fallecidos. Ep.

13/05/2020 18:31

Belén Hernández

Túnez reduce sus horas de toque de queda. El toque de queda en el país pasará de 11 de la noche a cinco de la mañana, hora local, en lugar de las 8 de la tarde a las 6 de la mañana. Desde marzo el país guardaba un estricto confinamiento y ha empezado a rebajar sus medidas. Hasta la fecha hay 1.032 contagiados y 45 muertos por coronavirus. Información de ..

13/05/2020 18:28

Belén Hernández

Una crisis que puede matar hasta 6.000 niños más al día. Una crisis sanitaria como la que vive el mundo es el tsunami perfecto para sumar más muertes a las que ya ha provocado la pandemia. De cumplirse los peores pronósticos y en tan solo seis meses, asistiríamos cada día a la muerte de hasta 6.000 niños más por enfermedades que se pueden prevenir en, al menos, 118 países de ingresos medios y bajos. El África subsahariana es la zona peor posicionada y entre estos países están: Yibuti, Eswatini, Lesoto, Liberia, Malí, Malawi, Sierra Leona, Somalia, Etiopía, República Democrática del Congo, Tanzania y Uganda, además de Nigeria por su alta densidad de población. Y otro dato negativo: la mortalidad materna. “En Uganda ya se ha observado un aumento de mujeres que prefieren parir en casa, lo que a su vez aumenta el riesgo de morir por complicaciones en el parto. Y uno de los motivos por los que no acuden a un hospital es por el miedo a contagiarse”, explica Stefan Peterson, jefe de Salud de Unicef.

13/05/2020 16:48

Lola Hierro

Aquí se puede hacer usted el test del coronavirus. Un hombre protegido con mascarilla facial se sienta afuera de un centro de pruebas para detectar la covid-19 el 12 de mayo de 2020. Este es uno de los muchos que se han establecido en Harare, capital de Zimbabue. Este país está viviendo su séptima semana de encierro decretada por el presidente Emmerson Mnangagwa. El presidente Mnangagwa extendió aún más el confinamiento, desde el 3 de mayo de 2020 hasta el 17 de mayo de 2020, en un intento por frenar la propagación de la pandemia, que ha matado a cuatro personas en el país. Zimbabue no está entre los países más afectados -siempre según los datos oficiales- pero su precario sistema sanitario y su crisis económica no dejan al país en muy buena situación para enfrentarse a una avalancha de positivos. Foto por Aaron Ufumeli ..

13/05/2020 16:39

Lola Hierro

Artes y Cultura adaptadas a los tiempos de pandemia. El ministerio de Cultura de Mozambique, ha lanzado la iniciativa Arte no Quintal (Arte en el Patio) que consiste en la adaptación de las manifestaciones artísticas a las medidas de prevención establecidas en el país haciendo uso de las redes sociales. El Gobierno y las instituciones que apoyan en este proyecto, como la Unesco, pretenden incentivar la producción artística, crear medios de vida para la clase artista y hacer valer la capacidad de influencia de esta para concienciar a la población sobre la importancia de respectar las medidas de prevención. Esta iniciativa surge tras la reunión que mantuvo la ministra del ramo, Eldevina Materula, con artistas y promotores de eventos el pasado marzo, y en la que se analizó el impacto de la pandemia a varios niveles del sector cultural. Arte no Quintal trae una propuesta multidisciplinar para los fines de semana que será transmitida vía las plataformas Facebook, Youtube e Instagram y en una app en el móvil. Informa Álvaro García

13/05/2020 15:49

Alejandra Agudo

El aumento de muertes en Nigeria hace temer una gran expansión de la pandemia. El gran aumento del número de fallecimientos inexplicables en el norte del país hace temer una fuerte propagación del nuevo coronavirus en esta región, una de las más pobres del mundo. En el último mes, Kano, la ciudad más poblada del norte con casi 10 millones de habitantes, fue testigo de cientos de muertos, sobre todo de ancianos. Al principio las autoridades lo atribuyeron a enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el paludismo, pero los resultados de una misión oficial concluyeron que muchas estaban relacionadas con el coronavirus. El martes, el estado de Kano registraba oficialmente 666 infecciones y 32 muertes por la covid-19, convirtiéndose en el segundo foco más grande de Nigeria después de Lagos, en el sur. Informa ..

Fotografía: la gente usa máscaras faciales en Ojodu-Berger, en Lagos. Kano, con alrededor de 12 millones de personas, es el segundo estado más poblado de Nigeria. Por Pius Utomi (.)

13/05/2020 13:55

Lola Hierro

Las protestas contra las restricciones dejan varios muertos en Guinea. Varias personas murieron el martes durante las violentas protestas registradas en distintos puntos de Guinea contra las restricciones impuestas para frenar la pandemia, según ha reconocido el Ministerio de Interior del país africano. Los medios locales hablan de hasta siete fallecidos.

El ministro de Interior, Brima Condé, reconoció que el balance de víctimas es “alto” después de que conductores de mototaxi se enfrentaran con las fuerzas de seguridad en un control en la ciudad de Figuiadi, en el oeste del país, que había sido instalado para restringir los movimientos en la localidad con motivo de la pandemia. Otros residentes se unieron a los disturbios, que se extendieron a varias localidades en la prefectura de Coyah y zonas aledañas, según el ministro, cuyas declaraciones recoge DPA. Europa Press

13/05/2020 13:40

Lola Hierro

Primeros casos de covid-19 en campos de desplazados de Sudán del Sur. El país ha registrado esta semana los primeros contagios en campos de desplazados, uno de los principales temores de las organizaciones humanitarias dadas las condiciones de hacinamiento y la falta de servicios que suele haber en ellos. Hasta la fecha hay confirmados 194 contagios pero ningún muerto.

El subsecretario del Ministerio de Salud, Makur Koryom, precisó que entre los contagiados figuran dos del PoC3, uno de los espacios de protección de civiles en Yuba, la capital. “Esto es una nueva dimensión en la propagación de la enfermedad en el país”, advirtió. Según dijo, un par de días antes se había detectado “un caso entre los habitantes del PoC en Bentiu”, donde residen unos 118.000 desplazados. En todo Sudán del Sur hay 1,5 millones de desplazados internos, unos 214.000 de los cuales viven en PoC, que son espacios cerrados y superpoblados y están particularmente en riesgo. Europa Press.

13/05/2020 13:32

Alejandra Agudo

Más test en Senegal. Un laboratorio ha comenzado a probar test rápidos y económicos para diagnosticar el coronavirus, que podrían facilitar en gran medida la lucha contra la enfermedad en el continente. Los kits en cuestión podrían desvelar el resultado de la prueba diagnóstica en diez minutos y se espera que estén disponibles en junio, según ha informado el director del departamento de Virología del Instituto Pasteur de Dakar, Ousmane Faye. “Los países africanos podrían permitirse las pruebas a un precio bajo”, ha agregado.

13/05/2020 10:11

Alejandra Agudo

Trovadores contra el coronavirus en Chad. Alrededor de 80 de estos narradores tradicionales están participando en Chad en la difusión de mensajes para concienciar a la población en zonas remotas del país acerca de los riesgos de la pandemia de coronavirus y las medidas que deben adoptar para protegerse y evitar la propagación del virus. La coordinadora de Naciones Unidas en Chad, Violet Kakyomya, ha destacado la importancia de su trabajo, dado que la población está muy dispersa y cerca de tres cuartos de la misma vive en zonas rurales con un acceso muy limitado o inexistente a la radio, los teléfonos móviles o Internet. “Son las personas de más confianza para entregar información boca a boca”, ha indicado, antes de recalcar que “es esencial trabajar con ellos para evitar malos entendidos que puedan convertirse rápidamente en rumores, desinformación o sospechas sobre las intervenciones sanitarias”.

13/05/2020 10:09

Alejandra Agudo

Motín carcelario en Togo. La principal cárcel de la capital de Togo, Lomé, ha sido escenario este martes de un motín a causa de la confirmación de varios casos de coronavirus entre un grupo de reos trasladados al centro en los últimos días. Según informaciones recogidas por el portal togolés de noticias IciLomé, las fuerzas de seguridad han empleado gases lacrimógenos y han disparado balas de goma para contener la situación, lo que habría causado varios heridos graves. Fuentes de la administración penitenciaria citadas por la emisora Radio France Internationale han señalado que el domingo se detectaron 19 positivos entre 283 presos a los que se les hicieron pruebas, lo que llevó a otros a reclamar su liberación o traslado. Las condiciones de encarcelamiento en la prisión de Lomé han sido denunciados en numerosas ocasiones, dado que se trata de un edificio de la era colonial que acoge a más del doble de los 600 presos para los que está diseñada. Informa Europa Press.

13/05/2020 09:59

Alejandra Agudo

Una trabajadora funeraria desinfecta una escalera durante el funeral de un hombre de 51 años que murió de covid-19, en un cementerio en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Este país encabeza la lista de países por número de casos de coronavirus en el continente africano, con 11.350 contagios. Los fallecidos son 206 desde que comenzó el brote. Fotografía de Sumaya Hisham (.)

13/05/2020 09:21

Alejandra Agudo

Economía. El martes, el Banco de Estados de África Central ha negado los rumores que circulan en los medios locales de que está considerando una devaluación de la moneda franca CFA debido a la recesión económica causada por el brote de coronavirus. En un comunicado ha asegurado que la pandemia no ha afectado tanto a sus reservas de divisas, que siguen siendo “cómodas”. Por Edward McAllister (.)

13/05/2020 07:35

Alejandra Agudo

La pandemia avanza en el continente. A las 7.30 de la mañana de este miércoles 13 de mayo, África suma 70.983 contagios y 2.407 fallecidos por la covid-19. Por países, Sudáfrica es el que más casos tiene, con 11.350. Le siguen Egipto (10.093), Marruecos (6.418), Argelia (6.067) y Ghana (5.127). En cuanto a los decesos, Egipto es el que más ha sufrido, con 544. Los africanos que han superado la enfermedad son ya 24.819.

13/05/2020 07:33

Alejandra Agudo

Upgrade de los datos a las siete de la tarde (hora española). África roza los 70.000 casos, al confirmar casi 2.000 nuevos contagios en un solo día, la mitad de ellos en Sudáfrica y Ghana. Las muertes por la enfermedad ascienden a 2.378 en el continente. Egipto es el país con más fallecidos, con 533. En la otra cara de la moneda, 24.460 personas han superado la covid-19.

12/05/2020 19:08

Alejandra Agudo

Senegal reduce el toque de queda.

El presidente de Senegal, Macky Sall, ha anunciado una reducción de las restricciones impuestas a causa del coronavirus y ha resaltado que el toque de queda será reducido y los lugares de culto reabiertos a partir de este mismo martes.

“He decidido reducir las condiciones del estado de emergencia”, ha indicado, antes de resaltar que el toque de queda estará así en vigor de 21.00 a 5.00 horas (hora local), en lugar de 20.00 a 6.00 horas (hora local), según ha informado la agencia estatal senegalesa de noticias APS.

Asimismo, ha señalado que los mercados y comercios cerrados hasta ahora podrán abrir seis días a la semana, mientras que el otro deberán cerrar sus puertas para labores de desinfección, mientras que las oficinas reabrirán de 9.00 a 16.00 horas. Informa Europa Press.

Fotografía: las mezquitas se abren por primera vez después de dos meses de confinamiento, en Dakar, este 12 de mayo. Por Jonhn Wessels (.).

12/05/2020 18:57

Alejandra Agudo

África en imágenes /4. Una mujer rema en una canoa cerca del barrio marginal de Makoko, en Lagos (Nigeria), el martes 12 de mayo de 2020. Aunque Nigeria comenzó a reducir gradualmente sus estrictas medidas de confinamiento el pasado lunes 4 de mayo, sus casos confirmados de coronavirus continúan aumentando; son hasta la fecha más de 4.600 y hay 150 fallecidos por la enfermedad. (Foto AP / Sunday Alamba)

12/05/2020 18:44

Alejandra Agudo

África en imágenes /3. Zakaria Bouamama, un entrenador y luchador profesional marroquí de Muay Thai (boxeo tailandés), entrena en la azotea de un edificio en Rabat el pasado 6 de mayo de 2020, en medio de la crisis de coronavirus. Por Fadel Senna (.)

12/05/2020 18:29

Alejandra Agudo

África en imágenes /2. El reflejo de una mujer con una mascarilla, en una ventana de una Agencia de Seguridad Social de Sudáfrica (SASSA) en Cuidad del Cabo (Sudáfrica), donde la gente hace cola para acceder a las subvenciones del gobierno. Foto AP, Nardus Engelbrecht.

12/05/2020 18:22

Alejandra Agudo

África en imágenes / 1. Una mujer sostiene a su hijo mientras espera ser atendida en el hospital de campaña del ejército, en medio del brote de la enfermedad por coronavirus en Touba, Senegal, el pasado 1 de mayo de 2020. Zohra Bensemra (.)

12/05/2020 18:19

Lola Hierro

Actualización de datos. A las cuatro de la tarde de este martes 12 de mayo, los contagiados registrados en el continente africano son 69.394 y los fallecidos son 2,358. Los países que más positivos han notificado en las últimas horas son Sudáfrica, con 700 casos más, Ghana con 427 y Senegal con 109. Precisamente, estos tres países han aliviado sus medidas de confinamiento en la última semana, pero también han impulsado la realización de tests.

12/05/2020 16:28

Belén Hernández

15 días más de confinamiento en Argelia. El primer ministro de Argelia, Abdelaziz Yerad, ha anunciado este martes una nueva prórroga de 15 días del confinamiento decretado en el país por la pandemia. Yerad ha señalado en declaraciones a la emisora Radio Oran que la decisión ha sido adoptada tras consultas con el presidente, Abdelmayid Tebune, y ha recalcado que entrará en vigor el 15 de mayo, según ha informado la agencia estatal argelina de noticias, APS. Argelia es uno de los países con más muertos en el continente, con 507 fallecidos, y 5.891 contagiados. Información de Europa Press.

12/05/2020 16:21

Lola Hierro

Cuatro parlamentarios expulsados en Tanzania. El principal partido opositor de Tanzania ha anunciado la expulsión de cuatro de sus parlamentarios tras acusarles de ir contra la orden de la formación de cumplir una cuarentena y no acudir a sesiones parlamentarias para evitar el contagio del nuevo coronavirus. El líder del partido Chadema, Freeman Mbowe, recalcó además que los legisladores de Chadema no debían acercarse a los edificios parlamentarios, a pesar de lo cual varios de ellos acudieron a varias sesiones durante los últimos días.

La orden de Mbowe llegó después de la muerte de tres parlamentarios en un solo día, si bien las autoridades no las han vinculado por ahora a la pandemia. Las autoridades no han aplicado un confinamiento, pero sí han impuesto diversas restricciones. Los parlamentarios expulsados son Anthony Komu, Wilfred Rwakatare, Joseph Selasini y David Silinde, si bien una decena más tendrán que explicar por qué se han saltado las instrucciones del partido, que cuenta con 62 de los 383 escaños del Parlamento. Por Europa Press

12/05/2020 15:49

Lola Hierro

Un hospital en Somalia. Un tuit publicado por la cuenta del Gobierno de Somalia para informar sobre el coronavirus en el país rinde homenaje a los sanitarios que están luchando contra la pandemia. “Nuestros héroes médicos pasan días y noches en el hospital De Martino, lejos de sus familias, para salvar la vida de sus hermanos. De hecho, son nuestros soldados en primera línea contra la epidemia. Felicidades a nuestros trabajadores de la salud”, dice el tuit.

Our hero doctors spend days and nights in De Martino hospital, far from their families, to save the lives of their brothers. They are indeed our soldiers on the front lines against the Corona Virus epidemic. Hats off to our health workers. pic.twitter.com/1Ntu8T0FOx — Somalia COVID19 (@SomaliaCovid19) May 12, 2020

12/05/2020 12:43

Belén Hernández

Un equipo de emergencia desde China en Burkina Faso. La cooperación internacional está siendo clave para enfrentar la crisis de la covid-19 en los países en desarrollo. La delegación china, compuesta por 12 doctores y especialistas de distintas ramas -radiólogo, reanimador, infectiólogo, neumólogo, cardiólogo, higienista, medicina tradicional- también ha llevado hasta el país cuatro toneladas de máscaras, pruebas de laboratorio, respiradores, gafas protectoras, equipos de protección que permitirán un mejor cuidado y protección del personal sanitario del país, según informa la OMS. El país, hasta la fecha, tiene 760 contagiados y 50 muertos. https://twitter.com/OMS_Afrique/status/1260122408977084416

12/05/2020 11:45

Lola Hierro

Médicos chinos en Zimbabue. Un equipo de 12 médicos chinos ha llegado a Zimbabue para ayudar en la lucha contra la covid-19 durante las próximas dos semanas. Los médicos, de la provincia china de Hunan, llegaron el lunes a la capital de Zimbabue, Harare, con kits de prueba y equipo de protección, según ha informado el periódico estatal Herald. La nación del sur de África ha confirmado 36 casos en total y cuatro muertes, aunque los datos oficiales no tienen por qué corresponderse con los reales, ya que hay dificultades para obtener registros en este país. En este tuit, algunas fotos de la llegada de la delegación china al aeropuerto de Harare:

A planeload with donations from the Chinese gvt for Covid-19 fight arrived at Robert Gabriel Mugabe International Airport this afternoon. The consignment was received by minister July Moyo, deputy health minister John Mangwiro and Chinese Ambassador to Zim Guo Shaochun pic.twitter.com/7m41IN0JQQ — The Herald Zimbabwe (@HeraldZimbabwe) May 11, 2020

12/05/2020 11:45

Lola Hierro

Refuerzo sanitario para Mayotte. El ejército francés ha comenzado a desmantelar el hospital de campaña desplegado en Mulhouse (Haut-Rhin), que ya no recibe pacientes con coronavirus, para desplegar diez unidades de reanimación en Mayotte, confirmó el ministro de las Fuerzas Armadas el lunes.

El lunes, el archipiélago tuvo 1.061 casos reportados, 12 muertes, 50 personas hospitalizadas (incluidas 10 en cuidados intensivos). Pero el territorio, donde el 82% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, se ve debilitado por un suministro de salud deficiente. El director de la Agencia Regional de Salud (ARS) en Mayotte, el ex ministro Dominique Voynet, también enfatizó el jueves que el archipiélago, “fuera de tiempo” de la metrópoli, necesitaba “las medidas implementadas en Alsacia hace dos meses “.

12/05/2020 11:39

Lola Hierro

Envío de tests a Mozambique. El país recibirá en junio 100.000 kits para detectar la covid-19, ha anunciado Ilesh Jani, director del Instituto Nacional de Salud, aunque el bloqueo fronterizo impuesto por algunos países para contener la propagación de la pandemia está dificultando el traslado del material.

Parte del lote de pruebas que se ha encargado es del tipo que se procesa con el equipo de laboratorio que hay en Marracuene, mientras que otras se pueden usar en las máquinas GeneXpert, habitualmente utilizadas para diagnosticar la tuberculosis. Jani ha explicado que los dispositivos GeneXpert tienen la ventaja de ser fáciles de usar y están disponibles en todas las provincias, aunque solo procesan unas pocas muestras al día. Estas máquinas permitirán una descentralización más efectiva y una respuesta más rápida. El laboratorio del INS puede hacer 600 pruebas al día, aunque el proceso de transporte, conservación y tratamiento de muestras a veces extiende el plazo para obtener resultados. Informa Álvaro García

12/05/2020 11:34

Belén Hernández

¿Elecciones mientras dure la covid-19? Una locura, según el presidente de Uganda. El presidente Yoweri Museveni ha dicho que sería un error tener elecciones presidenciales a principios de 2021 si el coronavirus persiste, señalando por primera vez un posible aplazamiento. “Tener elecciones cuando el virus todavía esté allí… Sería una locura”, ha asegurado el mandatario en una entrevista con la televisión local NBS. El país, hasta la fecha, tiene 122 contagiados y ningún fallecido por la covid-19. Sus principales opositores creen que es otra excusa más para aferrarse de manera autoritaria al poder. Museveni, de 75 años, lleva en el poder 34 años, desde que en 1986, después de derrocar a Milton Obote y al general Tito Okello. Información de ..

12/05/2020 11:01

Belén Hernández

Un nuevo estilismo en Nairobi: el peinado covid-19. En la peluquería Mama Brayo del asentamiento informal de Kibera, en Nairobi (Kenia), se han inventado un nuevo estilo para hacer las famosas trenzas africanas, que se asemejan a las imágenes del nuevo coronavirus. En esta foto, Gettrueth Ambio, de 12 años, posa con su nuevo peinado. El país, que mantiene varias zonas en confinamiento, ha informado de 700 contagios y 33 muertos hasta la fecha. (Foto: AP/Brian Inganga)

12/05/2020 10:13

Lola Hierro

La covid-19 puede causar 500.000 muertes más por VIH en África. Los esfuerzos en la lucha contra el sida en África pueden retroceder más de una década si durante la pandemia del nuevo coronavirus no se garantiza la continuidad de los servicios de prevención y tratamiento del VIH. En concreto, una interrupción de seis meses en el suministro de terapia antirretroviral puede suponer un aumento de 500.000 muertes en la región subsahariana entre 2020 y 2021 por enfermedades vinculadas con el sida, como la tuberculosis entre otras, según un comunicado publicado este lunes por la Organización Mundial de la Salud y la agencia de las Naciones Unidas para la lucha contra el sida (Onusida).

12/05/2020 09:29

Lola Hierro

Ingenio y colaboración contra la escasez de respiradores y otros materiales médicos. Caos, especulación, contrabando, son algunas de las perlas que califican en las últimas semanas al mercado del material sanitario. Una especie de subasta global en la que pujan 185 países de todo el mundo, para acceder a una producción limitada. El sálvese quien pueda, la ley del más fuerte (y el más rico), el todo vale, las zancadillas y los abusos han sustituido a cualquier otra pauta en ese escaparate salvaje y descarnado de la ley del mercado. Y a ese mismo escenario se acercan países con recursos exiguos pero necesidades similares. Ante la escasez, las comunidades makers (artesanos de la tecnología) africanas no han tardado en movilizarse para mitigar el golpe de la falta de materiales sanitarios de protección.

12/05/2020 08:34

Lola Hierro

Reapertura de centros religiosos en Senegal. El presidente, Macky Sall, ha anunciado esta medida y la flexibilización de otras restricciones para contener el coronavirus, incluso cuando este lunes se registró el mayor aumento de casos en un día desde el inicio de la pandemia. Senegal ha registrado 1.886 casos y 19 muertes. Sall ordenó el cierre de los lugares de culto en marzo e impuso un toque de queda. Sall, al igual que otros líderes en África occidental, se ha enfrentado a la presión pública para encontrar formas más sostenibles de equilibrar la salud pública con las realidades económicas ante una epidemia que la Organización Mundial de la Salud advirtió que se puede prolongar en África durante años.

“En el mejor de los casos, la covid-19 continuará circulando en el país hasta agosto, o incluso septiembre”, dijo Sall en un discurso a la nación. “En esta nueva fase que durará, no unas pocas semanas, sino tres o cuatro meses, necesitamos aprender a vivir con el virus”. ..

12/05/2020 08:28

Lola Hierro

Marruecos exportará mascarillas desechables. El ministro de Industria de Marruecos, Hafid Elalamy, ha anunciado que el país está en disposición de exportar mascarillas desechables tras haber logrado la autosuficiencia, con una capacidad de producción de diez millones al día en más de una veintena de fábricas de todo el país. Elalamy ha explicado ante el Parlamento que, si bien se ha hecho un acopio de unos 50 millones de este tipo de mascarillas, las exportaciones se suspenderán si el mercado nacional necesita abastecerse después de levantar el confinamiento.

El ministro marroquí también ha recordado que, anteriormente, el país ha estado exportando con éxito otros equipos de protección y material médico, aunque se encuentra actualmente trabajando para desarrollar su producción de respiradores artificiales. Marruecos decretó el pasado 7 de abril el uso obligatorio de mascarillas, con penas por incumplimiento que iban desde tres meses de prisión a los 110 euros. Informa Europa Press

12/05/2020 08:05

Lola Hierro

Actualización de datos. Este martes 12 de mayo a las ocho de la mañana, la pandemia de coronavirus en África deja los siguientes datos:

Totales notificados:

Contagiados: 67.778Muertos: 2.355Recuperados: 23.989

Países con más contagiados:

Sudáfrica: 10.652Egipto: 9.746Marruecos: 6.281Argelia: 5.891

Países con más fallecidos:

Egipto: 533Argelia: 507Sudáfrica: 206Marruecos: 188

12/05/2020 07:54

Alejandra Agudo

Apoyo a las mujeres africanas. La ONU, en colaboración con la Unión Europea (UE) y la Iniciativa Spotlight, facilitará urgentemente unos nueve millones de dólares a 44 entidades que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género en África subsahariana, para que puedan continuar su tarea en medio de la pandemia. “Estas organizaciones hacen una contribución extraordinaria a la sociedad, ya sea en la lucha contra la violencia generalizada contra las mujeres o con problemas específicos que mujeres y niñas sufren en zonas de conflicto. Debemos apoyarlas y responder a sus necesidades críticas en estos tiempos sin precedentes”, ha explicado la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en un comunicado. Informa EFE.

Fotografía: Una mujer originaria de Zimbabue charla desde el interior de su casa en un edificio en el área de Kwa Mai Mai, en Johannesburgo. Por Marco Longari (.)

11/05/2020 19:58

Lola Hierro

Actualización de datos. A las ocho de la tarde del lunes 11 de mayo, África sobrepasa los 66.000 positivos registrados por el nuevo coronavirus después de un fin de semana en el que varios países han notificado unos aumentos inéditos hasta ahora en la región. Es el caso de Sudáfrica, con más de ocho mil nuevos contagiados notificados tan solo una semana después de levantar las medidas de confinamiento. Solo en este lunes ha sumado 637 más. Otros países con preocupantes subidas son Ghana (437), Egipto (346) y Marruecos, (218).

En cuanto a la mortalidad, se han registrado en total 2.329 muertes. Egipto se pone por primera vez en la cabeza de la lista de países con más fallecidos, con 533. Hasta ahora era Argelia, que cuenta con 507.

11/05/2020 19:55

Lola Hierro

Reabren los colegios de Benín. Tras varias semanas clausuradas, las escuelas han abierto sus puertas en este país del golfo de Guinea con instrucciones estrictas sobre distancia, higiene y distribución de máscaras, después de varias semanas de cierre para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Todos los establecimientos educativos, con la excepción de las guarderías y universidades, acogen una vez más a sus alumnos protegidos por máscaras, cuyo uso es obligatorio en Benin, y al imponer una distancia social de un metro.

El Gobierno lanzó una importante campaña de detección de coronavirus entre maestros para tratar de tranquilizar a padres y estudiantes. Pero en la mañana del regreso a la escuela el lunes, muchos de ellos todavía dijeron que estaban preocupados, según contaron varios alumnos y padres a .. La reapertura de las escuelas es un tema delicado en Benin. A finales de marzo, en una manifestación de estudiantes que exigía el cierre de las escuelas del país, un manifestante resultó muerto. Benin ha registrado 284 casos y dos muertes. Fotos: Y. Folly (.)

11/05/2020 18:23

Patricia Peiró

Nada de mercados en las fronteras. El Gobierno keniano ha suspendido los mercados de ganado al aire libre en las fronteras con Somalia y Tanzania para impedir la propagación del coronavirus pero ha asegurado que mantendrá abierto el comercio entre las carnicerías y mataderos para garantizar el suministro de carne. Así lo ha hecho saber este viernes la secretaria de administración para la Agricultura, Anne Nyaga, quien ha explicado que el cierre de estos mercado tendrá carácter indefinido, respondiendo a los deseos entre los responsables de los mercados para disfrutar de “supervisión prudente de los protocolos de seguridad”. A la decisión ha contribuido el conocimiento de nueve casos positivos en el condado keniano de Wajir, en el noreste del país; todos ellos procedentes de Somalia. En total, el país africano ha registrado 621 contagios y 29 muertes. (Foto: Mercado de Kawangware, en Nairobi. .)

11/05/2020 17:52

Belén Hernández

El presidente de Madagascar sigue defendiendo su falso remedio contra la covid-19. Pese a que ni la comunidad científica ni la Organización Mundial de la Salud lo avalan, el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, volvió a defender este lunes su falso remedio milagroso contra el coronavirus y arremetió contra los que denigran la medicina tradicional africana. “Si en vez de Madagascar hubiese sido un país europeo el que hubiera descubierto este remedio ¿habría tantas dudas? No lo creo”, aseguró Rajoelina en una entrevista con los medios franceses France 24 y Radio France International (RFI).

11/05/2020 17:15

Lola Hierro

Brote en la ciudad sagrada de Senegal. Touba lucha contra una segunda ola de infecciones por covid-19. Los casos confirmados se han multiplicado por siete hasta las más de 190 desde que un mercader cayera enfermo a finales de abril. Ahora, a medida que otros países de África occidental alivian los confinamientos para ayudar a aquellos cuyos medios de vida se vieron afectados, Senegal está endureciendo las restricciones para contener el brote.

Un grupo de casos en Touba en marzo llevó al presidente Macky Sall a cerrar escuelas y prohibir reuniones religiosas, convirtiéndolo en uno de los primeros líderes en África subsahariana en hacerlo, semanas antes de que la ciudad albergara a miles de peregrinos en un festival religioso. Touba, con 1,5 millones de habitantes, es la sede de una poderosa hermandad musulmana sufí y conocida como la “pequeña Meca”. El número de casos en Touba ha aumentado desde entonces a pesar de la intervención del ejército. Foto: Unos residentes esperan a ser examinados en un hospital del ejército en Tuba el 1 de mayo. Por REUTERS/Zohra Bensemra

11/05/2020 16:40

Alejandra Agudo

Dos hoteles demolidos por saltarse el confinamiento en Nigeria.

Las autoridades de Nigeria han demolido durante el fin de semana dos hoteles por supuestamente violar las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus, incluido el cierre de estos establecimientos para contener la propagación del virus.

El gobernador del estado de Rivers, Nyesom Wike, había emitido varias advertencias en este sentido durante las últimas semanas y estuvo presente para supervisar los procesos de demolición, según ha informado el diario nigeriano Premium Times.

Según los medios nigerianos, uno de los hoteles era propiedad de un miembro del opositor Partido Democrático de los Pueblos (PDP), que gobierna en Rivers. “Si podemos hacer esto a una persona del PDP, saben que no discriminamos”, ha sostenido Wike.

Las autoridades de Nigeria han confirmado hasta la fecha 4.399 casos y 143 fallecidos, según los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA). Informa Europa Press.

11/05/2020 16:03

Alejandra Agudo

Elecciones en Burundi. El Gobierno de Burundi ha comunicado a la Comunidad Africana Oriental (EAC) que los observadores electorales que envíe para las presidenciales y parlamentarias del 20 de mayo tendrán que estar catorce días en cuarentena a causa del coronavirus, lo que podría bloquear de forma efectiva su llegada ante unos comicios marcados por la violencia preelectoral y de los que saldrá el sucesor de Pierre Nkurunziza. Las autoridades de Burundi habían declinado previamente que Naciones Unidas y organizaciones civiles enviaran observadores a las elecciones, después de las críticas internacionales a las celebradas en 2015, que sumieron al país en una grave crisis. Informa Europa Press.

11/05/2020 15:45

Patricia Peiró

Malí se relaja. El primer ministro de Malí, Boubou Cissé, ha anunciado el levantamiento del toque de queda en el país por el coronavirus y ha declarado como obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos. “Hemos analizado lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho menos bien, lo que no hemos podido hacer y lo que todavía tenemos que hacer”, ha afirmado el primer ministro en un discurso, recogido por la emisora Mikado, tras mantener una reunión con el Consejo de Defensa Nacional. Hasta el momento, estaba aprobado el toque de queda en el país entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana desde finales de marzo para acabar con la propagación del virus, cuando se registraron los primeros casos. Además, el primer ministro ha anunciado que el cierre de los colegios se mantendrá al menos hasta el próximo 2 de junio, debido a las restricciones impuestas por el coronavirus.

11/05/2020 15:40

Lola Hierro

Un súper contagiador en Ghana. Un empleado de una fábrica de procesamiento de pescado en la ciudad costera de Tema ha infectado a otros 533 trabajadores con el coronavirus, informó este domingo el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo. No ha proporcionado detalles sobre cómo se propagó la enfermedad en las instalaciones o si se habían implementado medidas de seguridad.

El presidente afirmó que los 533 casos positivos, que representan alrededor del 11.3% de las infecciones totales de Ghana, eran parte de una acumulación de aproximadamente 921 casos que se remontan hasta el 26 de abril y que solo se informaron recientemente. Los nuevos positivos han llevado a Ghana a contabilizar la mayor cantidad de infecciones en África occidental desde que comenzó la pandemia en el país, en marzo. La cifra ha subido a 4.700 infectados. Con 160.501 pruebas desde el brote, Akufo-Addo dijo que Ghana ha realizado más pruebas por millón de personas que cualquier otro país de África. Informa ..

11/05/2020 14:07

Belén Hernández

Desconfinando la mente. “Con la que tenemos liada en casa, puede parecer un mal momento para pensar en los países pobres, pero eso es un punto de vista estrecho y provinciano. Quedarse cruzado de brazos mientras en África mueren este año 200.000 personas por covid-19, según los cálculos de la OMS —o hasta tres millones, de acuerdo con otras estimaciones— debería bastar por sí mismo para causar una disonancia moral en los ciudadanos de los países ricos, que por muy empobrecidos que estén nunca alcanzarán el récord de indigencia del mundo en desarrollo”. Una reflexión de Javier Sampedro.

11/05/2020 12:50

Belén Hernández

John Magufuli, el Bolsonaro de África. Un puñado de líderes políticos en el mundo, con Donald Trump y Jair Bolsonaro a la cabeza, negaron el impacto del coronavirus y se resistieron a adoptar medidas, aunque conforme sus países se fueron viendo afectados matizaron su discurso y acciones. En África emerge la figura de John Magufuli, el polémico presidente de Tanzania, quien apenas da información sobre casos positivos y fallecidos, apela a dios y a baños de hierbas para combatir la enfermedad, se resiste a cualquier medida de confinamiento y, hace unos días, aseguró que había enviado muestras de una papaya y una cabra para ser analizadas y que dieron positivo, en un nuevo intento de arrojar dudas sobre la covid-19 y su verdadero impacto. Lee aquí completa la crónica de José Naranjo.

11/05/2020 12:03

Patricia Peiró

Punta del iceberg. Burkina Faso no es a día de hoy uno de los países más castigados por la pandemia de coronavirus pero existe el temor de que en realidad los datos que ofrece el Gobierno solo sean la “punta del iceberg” dada la debilidad de su sistema sanitario y sus limitados recursos, habida cuenta además de que atraviesa una grave crisis humanitaria a raíz del deterioro de la seguridad en los últimos años. Por ahora el país no ha superado aún la barrera de los 1.000 contagios. El aumento diario tiende a ir a la baja, con muchos días con menos de diez casos, resalta la coordinadora de Médicos del Mundo en Burkina Faso, Ángela Sevillano, que pese a querer ser “optimista”, duda de que esta sea la realidad. Aunque aún se desconocen muchos aspectos en torno a la covid-19, y cabe la posibilidad de que en países como Burkina Faso se propague a “menor velocidad”, se muestra convencida de que el dato “no refleja en absoluto la realidad”. (Foto: Mujeres rezan en una mezquina en Burkina Faso. ANNE MIMAULT / .)

11/05/2020 10:57

Patricia Peiró

Hasta 1,4 millones más de muertes por tuberculosis. Ya hay cifras concretas: una investigación estima que la pandemia actual puede duplicar la letalidad y provocar un retroceso de ocho años en la lucha contra esta enfermedad, la más mortífera del mundo: 1,5 millones de fallecidos y 10 millones de infectados anualmente

11/05/2020 10:12

Patricia Peiró

País rico, país pobre: diferentes formas de gastar dinero durante la pandemia. En el ámbito económico, los gobiernos africanos se están enfrentando a una situación sin precedentes, dado que las restricciones impuestas están afectando enormemente al desarrollo de sus países, a las industrias y al empleo. La Comisión Económica de Naciones Unidas para África ha previsto unos 100.000 millones de dólares en pérdidas como poco. Los gobiernos africanos afrontan la crisis con diferentes estrategias. Egipto y Botsuana han implementado medidas coherentes, pero otros, como Tanzania y Sudán del Sur, no han gastado nada en la prevención de la covid-19

11/05/2020 09:08

Patricia Peiró

Más de 10.000. Sudáfrica anunció este domingo por la noche que ha superado los 10.000 casos confirmados del nuevo coronavirus. La pandemia deja 194 muertos en el país. “El número total de casos confirmados de COVID-19 en Sudáfrica es de 10.015”, es decir, 595 casos más que la víspera, indicó el ministro de Salud, Zwelini Mkhize, en un comunicado. El ministro señaló “con preocupación” que el 84% de los casos confirmados están localizados en dos de las nueve provincias del país, el Cabo Oriental (sureste) y el Cabo Occidental (sur), donde se encuentra Ciudad del Cabo. Sudáfrica, donde según el Ministerio de Salud se realizaron 350.000 tests, es el país más afectado por la pandemia en África subsahariana. https://twitter.com/DrZweliMkhize/status/1259553038903193601?s=20

11/05/2020 08:28

Patricia Peiró

Nuevo puente humanitario. La Unión Europea ha lanzado este viernes un puente aéreo humanitario para hacer llegar materiales sanitarios a distintas partes del mundo afectadas por la emergencia del virus. El primer envío de suministros ha sido a República Centroafricana. El primer viaje lleva a bordo un cargamento de 13 toneladas de material sanitario y un grupo de 60 trabajadores de distintas ONG. Hasta dicho país se ha trasladado el comisario de Gestión de Emergencias, Janez Lenarcic, quien se reunirá con el presidente centroafricano, Faustin-Archange Touadéra, y con organizaciones humantarias. Bruselas financiará los vuelos de los Estados miembro al completo, mientras que las capitales europeas se encargarán de las gestiones con el material humanitario. La idea es que de este puente aéreo se puedan beneficiar el equipo de administraciones locales, agencias de la ONU y las ONG que operan sobre el terreno.

08/05/2020 18:15

Lola Hierro

Cientos de posibles muertes en Somalia. El alcalde de la capital de Somalia, Mogadiscio, ha confirmado un drástico aumento de los fallecidos en la ciudad durante las últimas dos semanas y ha indicado que los temores apuntan a que se trate de casos no confirmados de coronavirus. El alcalde de Mogadiscio, Omar Filish, ha indicado que durante las últimas dos semanas han muerto 500 personas, muchas de las cuales cree que serían casos de coronavirus, si bien las autoridades han confirmado oficialmente solo 44 fallecidos.

“Hemos trabajado contando el número de muertos llevados a tumbas en la región de Banaadir y solo hoy hemos registrado 33”, ha dicho Filish a la BBC. Así, ha señalado que “la cifra más alta registrada en un día fue 49 y la más baja fue 22”, un aumento confirmado por trabajadores del cementerio de la capital. El Comité Internacional de Rescate (IRC) alertó el miércoles de que Somalia “se está viendo rápidamente superada” por la pandemia. EP. Foto: Un entierro en Mogadiscio de una víctima de la covid-19. Por F. Omar / .

08/05/2020 15:50

Belén Hernández

Imaginación, ante la falta de mascarillas. Como la de este hombre en Johannesburgo (Sudáfrica), que usa una bolsa de plástico para protegerse de la covid-19. [Foto: Themba Hadebe / AP]

08/05/2020 13:33

Lola Hierro

Desescalada en Mauritania. El Gobierno mauritano ha anunciado hoy una próxima desescalada en las restricciones impuestas para frenar el coronavirus. La “medida estrella” es la reapertura de las mezquitas para la oración del viernes, aunque los fieles deberán respetar el porte de mascarilla, el lavado de manos y la distancia social, y los templos serán desinfectados tras cada plegaria.

También se permite la reapertura de comercios y de restaurantes, aunque estos últimos solo para servir a domicilio, ha explicado el ministro secretario general del Gobierno, Niang Jibril Hamadi, en rueda de prensa en Nuakchot. Además, el toque de queda se retrasa desde las 9 de la noche hasta las 11, una medida importante en este mes de ramadán en el que se hace mucha vida nocturna en la calle. Las escuelas permanecerán cerradas y también siguen prohibidos los desplazamientos interprovinciales. Mauritania solo ha registrado ocho casos de coronavirus, de los que uno ha fallecido. Informa EFE. Foto: Barcos de pesca en Nouakchott, Mauritania, p or Mohammed Messara.

08/05/2020 12:26

Lola Hierro

Tanzania suspende a periodistas y medios por hablar del coronavirus. El 20 de abril, las autoridades de Tanzania decidieron suspender durante seis meses a Talib Ussi Hamad, periodista del diario Tanzania Daima, por informar sobre covid-19, según ha denunciado Amnistía Internacional. Este es el último de una serie de ataques contra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información durante la pandemia.

La suspensión de Talib Hamad se produce pocos días después de que el periódico Mwananchi perdiera su licencia después de publicar una foto del presidente John Magufuli de compras rodeado de una multitud de personas, lo que provocó una discusión en línea sobre el enfoque del país para abordar la pandemia.

En los últimos años, Tanzania ha utilizado cada vez más las leyes represivas para silenciar y castigar a los periodistas por hacer su trabajo. En el caso del coronavirus, la estrategia del Gobierno de no informar de casos y no tomar apenas medidas ha generado críticas internacionales.

08/05/2020 12:11

Lola Hierro

Noticias falsas sobre vacunas. Con la llegada del coronavirus, la desconfianza de África hacia las vacunas occidentales reaparece en las redes sociales y se alimenta de los escándalos que marcaron la historia del continente. Desde hace varias semanas las redes africanas se llenan de mensajes que advierten contra las vacunas “envenenadas” que están siendo probadas en secreto en África. Por eso abundan en las redes logotipos con una jeringuilla tachada con el lema “No a los tests de vacunas a África” o etiquetas como #noalavacunaenafrica o #nosoyunconejillodeindias.

En abril varios mensajes que se hicieron virales en el oeste de África afirmaban falsamente que siete niños murieron en Senegal tras recibir “la vacuna de Bill Gates”. Una verificación de la . demostró que este rumor se originó por una broma de un vendedor de cosméticos de Dakar. En otro vídeo compartido en Costa de Marfil, y verificado como falso por la ., una mujer que dice ser enfermera asegura que los centros de diagnóstico servirán para vacunar a la población por vía nasal sin que lo sepa. Por .

08/05/2020 11:38

Lola Hierro

Malos tiempos para el turismo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la Organización Mundial del Turismo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la Asociación Africana de Aerolíneas y la Asociación de Aerolíneas del Sur de África han lanzado un comunicado en el que piden a las instituciones financieras y donantes internacionales que presten apoyo al sector de viajes y turismo de África, que emplea a unos 24,6 millones de personas en el continente. “Sin una financiación urgente, la crisis de la covid-19 podría provocar el colapso del sector, llevándose consigo millones de puestos de trabajo. Esta industria aporta 169.000 millones de dólares a la economía de África en su conjunto, lo que representa el 7,1% del PIB del continente”. Según el escrito, hacen falta como mínimo diez mil millones de dólares para sostener la industria.

08/05/2020 11:31

Belén Hernández

Sudán del Sur relaja las restricciones. Sudán del Sur reducirá el horario del toque de queda, que será desde las 22.00 a las 6.00 horas, en lugar de comenzar a las 19.00 como hasta ahora. Restaurantes y bares podrán abrir, pero respetando las medidas de distanciamiento. Lo mismo ocurrirá con las tiendas, donde vendedores y compradores deberán respetar las distancias y en las que no podrá haber más de cinco clientes a la vez, según el comunicado presidencial. En lo que se refiere al transporte, los ‘boda boda’ (mototaxis) podrán circular con un único pasajero mientras que en el caso de los ‘ricksaws’ podrán llevar un máximo de dos. Tanto conductor como pasajeros deberán usar mascarilla. La presidencia del país ha anunciado que “pronto” se reanudarán los viajes internos en el país por las distintas vías, si bien no ha ofrecido una fecha concreta para ello. Hasta la fecha se contabilizan 74 contagios. Sudán del Sur fue uno de los últimos países del continente en confirmar el primer contagio. Informa EP.

08/05/2020 11:08

Belén Hernández

Enseñar a lavarse las manos. En Sudáfrica, uno de los países más afectados del continente por la covid-19, un grupo de voluntarios en los colegios de un pueblo cercano a Ciudad del Cabo, enseña a los niños cómo lavarse las manos para evitar contagios. El país, que ha empezado a desescalar las medidas de confinamiento, tiene hasta la fecha 8.232 contagiados y 161 muertos. Foto: MIKE HUTCHINGS/ REUTERS

08/05/2020 10:44

Belén Hernández

Respuesta a la emergencia por la covid-19: lecciones aprendidas del ébola. Damiel Queally, director de programas globales de Plan International, explica en esta columna cómo en marzo de 2014, cuando comenzó el brote del ébola, la emoción que predominó fue el miedo. Apenas teníamos información pública sobre cómo equipar a los trabajadores sanitarios que estaban en primera línea o sobre cómo proteger a los ancianos, las mujeres embarazadas, los niños, niñas u otras personas vulnerables. Los medios de comunicación destacaban los peores escenarios y prevaleció el pánico. Los organismos de ayuda humanitaria centramos nuestra respuesta inicial en proteger al personal de las oficinas, las familias y las organizaciones asociadas, y en aplicar las medidas de higiene y saneamiento. Conforme la crisis comenzó a escalar, los equipos que trabajan directamente en terreno sintieron la necesidad de ir a las comunidades y concienciar sobre higiene y, concretamente, sobre el lavado de manos y el aislamiento.

08/05/2020 10:13

Belén Hernández

10 días más de confinamiento en Sudán. El Comité de emergencia de Sudán ha recomendado que se bloquee el estado de Jartum otros 10 días más a partir del domingo 10 de mayo para ayudar a frenar propagación de la pandemia. Hasta el momento, el país ha registrado 930 casos, incluidas 52 muertes. Se espera que el consejo de seguridad de Sudán tome una decisión final decisión sobre el cierre este mismo viernes. Información de ..

08/05/2020 08:37

Belén Hernández

Actualización de datos. A las ocho de la mañana (hora española) del viernes 8 de mayo, los contagiados por la covid-19 en el continente africano son 55.364 personas. Las muertes ya llegan a 2.083 y los recuperados son 19.118. Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Argelia son los países con más positivos registrados y también los que contabilizan más muertos. Argelia, en concreto, es el que más, con 483 fallecidos. Lesoto es, por ahora, el único país donde no se han encontrado casos.

08/05/2020 08:34

Belén Hernández

Entre 83.000 y 190.000 personas, en riesgo de morir en el continente. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que si la pandemia no se controla entre 83.000 y 190.000 personas podrían morir por la covid-19 en África y hasta 44 millones podrían infectarse. El estudio, basado en un modelo de predicción, se centra en 47 de los 55 países del continente con una población total de mil millones de personas, y revela también una tasa de transmisión más lenta y tasas de letalidad inferiores a otras partes del planeta. El estudio sitúa en entre 3,6 y 5,5 millones las personas que necesitarán hospitalizaciones, mientras que las camas de cuidados intensivos en la mayoría de países siguen siendo inferiores a 500. A pesar de que Sudáfrica tiene más de 3.000 camas de cuidados intensivos, la OMS alertó que los países africanos tienen de media 9. 23 países africanos tienen menos de 50 ventiladores y solo dos —Marruecos y Sudáfrica— tienen más de 1.000. https://twitter.com/EFEafrica/status/1258430209453408258

07/05/2020 18:59

Belén Hernández

África, foco de epidemias continuadas, además de la covid-19. Mientras el mundo espera la llegada de una vacuna contra la covid-19, tanto su propagación como las medidas de confinamiento y el bloqueo de las comunicaciones han dejado a muchos lugares, con sistemas sanitarios frágiles, sin dosis de inmunización para diversas enfermedades prevenibles. Todas las regiones del continente puede que se enfrenten a un retroceso generalizado en aquellas enfermedades prevenibles y curables y en las que la investigación y la ciencia habían hecho grandes progresos. La vuelta atrás puede ser de hasta 20 años. “La situación es crítica en África subsahariana, donde los casos de sarampión se han disparado en el último año. República Centroafricana (RCA), República Democrática de Congo (RDC) y Chad luchan actualmente para contener epidemias mortales de sarampión. Eclipsada primero por el brote de Ébola en el este del país y ahora por la Covid-19, la epidemia de sarampión más grande del mundo todavía sigue activa en RDC”, ha detallado MSF.

07/05/2020 18:18

Belén Hernández

África, el nuevo epicentro de la covid-19. Así lo asegura la OMS, que explica que en todo el continente hay una cama de UCI por cada 100.000 habitantes. Hasta la fecha, se han realizado en África 868.227 tests, donde el 46% se han concentrado en Sudáfrica y Ghana, según cifras oficiales. Esto significa 685 pruebas para detectar el virus por millón de habitante, mientras que en Italia se han llevado a cabo 37.000 por millón. Una información de . https://twitter.com/.Africa/status/1258394966260363264

07/05/2020 16:10

Patricia Peiró

Una escena habitual. Una de las lecciones que quedará marcada en la rutina de muchos ciudadanos es la de la higiene de manos. Escenas como la de esta mujer lavandose en una calle en Abuja (Nigeria) se repiten en todo el mundo. (AFOLABI SOTUNDE/.)

07/05/2020 13:36

Patricia Peiró

Petición de ayuda. La ONU ha solicitado 6.700 millones de dólares (unos 6.200 millones de euros) para contribuir a la lucha contra el coronavirus en los países en desarrollo, un drástico incremento sobre los 2.000 millones que requirió en marzo, en las primeras fases de una pandemia que por ahora suma más de 3,7 millones de casos a nivel global. Naciones Unidas, que ha recaudado hasta la fecha 1.000 millones de dólares, prevé que el pico sanitario en los países más pobres se alcance dentro de entre tres y seis meses, aunque ha advertido de que ya son visibles efectos colaterales como la reducción de ingresos, la destrucción de empleo, el recorte de suministros, el aumento de precios o la interrupción de programas de vacunación. El plan de la ONU aspira a llegar a unos 60 países de todo el mundo que, en palabras del secretario adjunto para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, sufrirán “los efectos más devastadores y desestabilizadores” por la pandemia, habida cuenta de que se trata de escenarios que ya arrastran graves carencias, desde médicas hasta económicas.

07/05/2020 12:37

Lola Hierro

Níger recibe el polémico remedio malgache. Si ayer contábamos cómo ya se está distribuyendo por varios países un falso remedio milagroso de Madagascar contra la covid-19 a base de artemisia, hoy sabemos que Níger ya ha recibido un lote de este producto, según ha informado la BBC. Se trata de un regalo de Madagascar, dice el ministerio de Salud, cuyo portavoz ha detallado que los productos contenidos en sobres están listos para ser “administrados en forma de infusión”, para “tratar a 900 personas: 300 para pacientes ya contaminados y 600 como medida preventiva”. Desde el anuncio del primer caso oficial, Níger ha registrado 37 muertes de 755 casoss. Entre los infectados se encuentra el Ministro de Empleo y Trabajo, Mohamed Ben Omar, fallecido el domingo.

07/05/2020 11:11

Lola Hierro

Polémica por los tests en Tanzania. El jefe del Centro Africano para el Control y Prevención de Enfermedades (Africa CDC) ha rechazado las afirmaciones del presidente de Tanzania sobre que los test de coronavirus enviados a su país son defectuosas y están dando demasiados falsos positivos. “Sabemos que las pruebas que está utilizando Tanzania están funcionando muy bien”, dijo el Dr. John Nkengasong a periodistas en una conferencia telefónica. El CDC de África, junto con la Fundación Jack Ma, una organización benéfica dirigida por un multimillonario chino, suministró las pruebas, ha declarado Nkengasong.

07/05/2020 11:07

Lola Hierro

Ayudas para Kenia. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado que Kenia recibirá 739 millones de dólares en financiación de emergencia para responder al shock económico causado por la pandemia de coronavirus. Kenia, con 581 casos y 26 muertes, ha sufrido graves daños en sectores importantes como el turismo, la horticultura y la manufactura. “El impacto de la covid-19 en la economía de Kenia será severo. Actuará a través de canales globales y nacionales, y los riesgos a la baja siguen siendo grandes”, ha dicho el FMI en un comunicado.

“Si bien las autoridades han tomado medidas decisivas para responder a los efectos económicos y sanitarios de la pandemia, el choque repentino ha dejado a Kenia con importantes necesidades de financiamiento fiscal y externo”. El Ministerio de Finanzas pronostica que el crecimiento económico de 2020 disminuirá a 2.5%, pero puede caer a 1.8%, en comparación con el crecimiento de 5.4% y el FMI pronostican un crecimiento del 1,0% este año para Kenia. Informa .

07/05/2020 10:06

Lola Hierro

Sin vuelos en Nigeria. Nigeria extenderá la prohibición de todos los vuelos durante cuatro semanas más como parte de las medidas para prevenir la propagación del coronavirus, según declaro el miércoles a varios periodistas Boss Mustapha, secretario del Gobierno. El ministro de Aviación, Hadi Sirika, dijo más tarde en la sesión informativa que era necesario capacitar al personal de la aerolínea en medidas de seguridad antes de que se reiniciaran los vuelos.

Nigeria, el país más poblado de África, tiene 2.950 casos confirmados y 98 muertes. Las restricciones de cierre se redujeron el lunes en Lagos, el centro comercial del país, y en la capital, Abuja. Mustapha dijo que una evaluación temprana de las restricciones suavizadas sugirió que los nigerianos estaban subestimando la naturaleza virulenta de la enfermedad. Señaló el incumplimiento de las medidas de distanciamiento social y el intercambio de mascarillas faciales.

07/05/2020 08:44

Lola Hierro

Actualización de datos. A las ocho de la mañana del jueves 7 de mayo, los contagiados por la covid-19 en el continente africano son 52.713 personas. Las muertes ya llegan a 2.105 y los recuperados son 18.295.

Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Argelia son los países con más positivos registrados y también los que contabilizan más muertos. Argelia, en concreto, es el que más, con 476 fallecidos. Lesoto es, por ahora, el único país donde no se han encontrado casos.

07/05/2020 08:31

Lola Hierro

Actualización de datos. África ha superado los 50.000 casos confirmados, en concreto con 51.734 y los 17.000 curados a las siete de la tarde del miércoles 3 de mayo, mientras que la crisis sanitaria que deja 1.954 muertos. Los países más afectados son también los que más pruebas realizan y aquellos cuyo sistema sanitario está mejor preparado: Sudáfrica (7.572), Egipto (7.588), Marruecos (5.408) y Argelia (4.997).

Los últimos en notificar contagios han sido, con más de cien nuevos, Egipto, Marruecos, Argelia, Camerún, Senegal y Guinea Ecuatorial. Con menos de cien, Somalia, Sudán, RDC, Mali, Kenia, Guinea Bisáu, Reunión, Congo, Sierra Leona, Cabo verde, Liberia, Etiopía, Madagascar, Zambia, República Centroafricana, Libia, Sudán del Sur, Malawi y Comoras.

06/05/2020 19:07

Lola Hierro

Sudáfrica prevé su pico de casos en agosto. El país de África con más casos de la covid-19 (7.572) hasta la fecha, prevé que los niveles epidémicos máximos en su territorio se alcancen entre finales de julio y principios de septiembre, afirma el jefe de la respuesta sanitaria, Salim Abdool Karim. Gracias a las medidas de confinamiento y a la realización de test masivos sobre el terreno en vez de esperar a que los enfermos acudan al sistema sanitario, Sudáfrica es optimista respecto a que es posible evitar una explosión de contagios y mantener una curva epidémica “aplanada” y una mortalidad moderada. Aun así, Karim advirtió de que se espera que este país acabe confirmando “unos cuantos cientos de miles” de casos o incluso “millones”. “Hemos aplanado la curva de forma que la mayoría del tiempo en el curso de la epidemia todos los hospitales serán capaces de soportarlo”, agregó Karim, quien destacó las mejoras realizadas en este plazo en cuanto a disponibilidad de las UCI, el equipamiento y la creación de zonas separadas para los afectados por la COVID-19.

06/05/2020 18:55

Lola Hierro

La pandemia desborda a Somalia. El Comité Internacional de Rescate (IRC) ha alertado este miércoles de que Somalia se está viendo superada por la covid-19 y que la situación está a punto de descontrolarse. “Estamos viendo una transmisión comunitaria generalizada en un país que no será capaz de hacer frente a una multitud de pacientes en estado grave a la vez”, ha dicho el director del IRC para Somalia, Richard Crothers, a través de un comunicado.

Las autoridades de Somalia han confirmado 835 casos con 38 fallecidos. Somalia abrió el 8 de abril el primer laboratorio para hacer pruebas por coronavirus, que hasta entonces eran enviadas a Kenia, y horas después confirmó el primer fallecido por la pandemia.

Crothers ha recordado que el país ha sufrido una grave sequía, seguida por inundaciones masivas y la mayor plaga de langostas del desierto en más de un cuarto de siglo. Años de violencia y ciclos de sequía e inundaciones han dejado a más de cinco millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria y han forzado a muchos a huir de sus casas

06/05/2020 18:51

Lola Hierro

Siete millones de dólares a Zimbabue. El Banco Mundial va a otorgar esta cantidad al país africano para ayudarlo a combatir la pandemia. El ministro de Finanzas ya escribió a los prestamistas globales el mes pasado advirtiendo que el país estaba siendo impulsado hacia una catástrofe económica y sanitaria por el coronavirus porque sus atrasos en la deuda significan que no puede acceder a financiación extranjera. Esto se debe a que el país tiene más de 1,2 mil millones dólares de atrasos en el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones, por lo que no es elegible para el financiamiento o la condonación de la deuda de los prestamistas globales. Un portavoz del Banco Mundial ha declarado que, si bien Zimbabue no puede acceder a financiación regular, pueden obtener dinero de sus fondos fiduciarios. “Reconocemos que esta es una crisis global y no podemos dejar a nadie atrás en nuestra respuesta”, ha dicho. La cantidad, no obstante, está lejos de los 200 millones de dólares que el país dice que necesita para combatir la pandemia. Por .

06/05/2020 18:47

Patricia Peiró

Desalojados. Miles de kenianos en Nairobi corren el riesgo de contraer el nuevo coronavirus después de que las autoridades demolieran sus casas en medio de la pandemia, denuncian activistas de derechos humanos. Las autoridades ordenaron a las excavadoras que destruyeran el asentamiento informal de Kariobangi en el noreste de Nairobi el lunes, y demolieron unas 600 casas. 5.000 personas, incluidas muchas madres solteras y niños, fueron desalojadas. La compañía estatal de agua y alcantarillado de la ciudad de Nairobi (NSWSC) reclama la propiedad de la tierra que, según afirma, ha sido ocupada ilegalmente desde 2008. Los residentes desalojados dicen que compraron la tierra del ayuntamiento y tienen documentos para probarlo.

06/05/2020 16:36

Patricia Peiró

Drones sobre Marruecos. En su lucha contra la pandemia de coronavirus, Marruecos está usando drones para vigilar a la población, difundir mensajes o desinfectar espacios públicos, una herramienta que están adoptando varios países del mundo. “Hay un auténtico entusiasmo, en pocas semanas la demanda se triplicó en Marruecos y otros países de la región”, dice Yasin Qamus, director de Droneway Maroc, una empresa que vende en África productos fabricados por el líder mundial chino del sector, DJI. Marruecos, que utiliza drones desde hace varios años, “es uno de los países más avanzados del continente” en este dominio gracias a sus investigadores y a sus pilotos homologados, agrega Yasin Qamus. Durante mucho tiempo hubo restricciones administrativas para que los drones pudieran volar. Pero todo cambió con la llegada de la pandemia de coronavirus. En las últimas semanas se ven drones en muchas ciudades, donde las autoridades los usan para lanzar mensajes de alerta, detectar movimientos sospechosos en las calles o reuniones ilegales. (En la foto, un hombre mira un barrio de Rabat. AP)

06/05/2020 16:25

Patricia Peiró

Alrededor de 43 millones de personas podrían quedar en situación de inseguridad alimentaria en África occidental durante los próximos meses a causa del impacto de la pandemia de coronavirus en esta zona del continente, según ha alertado este martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA). “Debemos sostener nuestra ayuda en toda la región”, ha dicho la portavoz del organismo, Elisabeth Byrs, quien ha hecho hincapié en la importancia de hacerlo “especialmente en lugares como el Sahel central, República Centroafricana (RCA), Nigeria y Camerún”. El PMA ha detallado que cerca de doce millones de niños menores de cinco años podrían estar en situación de desnutrición grave de cara a la temporada de carestía entre junio y agosto, respecto a los 8,2 millones registrados en este mismo periodo en 2019. (Foto: Una mujer en el mercado de Lagos, en Nigeria. AKINTUNDE AKINLEYE / EFE)

06/05/2020 13:21

Patricia Peiró

Bajada de ingresos. Los ingresos petroleros de Nigeria se desplomaron un 80%, una catástrofe para la primera economía subsahariana muy dependiente del oro negro que entrará en recesión en 2020, declararon este martes responsables gubernamentales en una conferencia de prensa telemática. “Nuestros ingresos petroleros previstos han caído más del 80% (…) Hemos tenido que revisar nuestro presupuesto a la baja para adaptarlo a 20 dólares por barril”, anunció el director general del Presupuesto Ben Akabueze. El gobierno había anunciado en marzo un recorte drástico de su presupuesto -de 10,6 billones de nairas (33.800 millones de dólares -en torno al 15%-), debido a la caída del precio del petróleo, en el contexto de la crisis sanitaria del coronavirus y la guerra de precios entre las grandes potencias petroleras.

06/05/2020 11:38

Patricia Peiró

La idea keniana que comunidades de todo el mundo usan contra la covid-19. ¿Qué tienen en común el #EsteVirusLoParamosUnidos que ha lanzado el Gobierno español; el #ArgentinaUnida que repiten las instituciones del Estado argentino; el #UnidosLoHacemos que transmiten las autoridades panameñas; el #Defeat_Covid19_Together (Derrota_Covid19_Juntos) que utilizaron en algunos momentos las autoridades de Corea del Sur; o la campaña #KomeshaCorona (Acabemos con el corona), acuñada por el Gobierno keniano? La idea de unidad. Seguramente los mensajes que más se ha repetido durante las últimas semanas hayan sido los que ponen el acento en la pertenencia a una comunidad y la necesidad de dar una respuesta conjunta, es decir, que esa comunidad actúe de manera solidaria. Precisamente, hace 12 años en Kenia, un grupo de activistas digitales concibieron una plataforma para articular y gestionar la respuesta coordinada de una comunidad. La llamaron Ushahidi.

06/05/2020 10:41

Patricia Peiró

El falso remedio milagroso de Madagascar contra la covid-19 que se extiende por todo África. Se llama Covid-Organics y es un supuesto remedio natural a base de artemisa que, según sus impulsores, es eficaz para combatir al coronavirus. Creado por un centro de investigación de Madagascar, una decena de países africanos, entre ellos Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu, Tanzania, Senegal, los dos Congos y la República Centroafricana, ya están recibiendo los primeros lotes de este producto que se presenta como una tisana embotellada, para empezar a usarlo entre su población. El revuelo ha sido tal que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado que se hagan ensayos clínicos y la Unión Africana (UA) ha pedido detalles al Gobierno malgache.

06/05/2020 09:54

Patricia Peiró

Se confirman las peores sospechas. Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han confirmado más de un centenar de casos de coronavirus en una prisión militar del país, un día después de que el presidente, Félix Tshisekedi, propusiera prorrogar el estado de emergencia ante la pandemia. El equipo de respuesta contra el coronavirus ha detallado que 92 de los 101 casos detectado en la prisión militar de Ndolo son leves, si bien el Gobierno no ha descartado una “propagación fulgurante” del virus en las instalaciones, según ha informado el portal congoleño de noticias Actualité. Las autoridades han procedido en las últimas semanas a liberar a varios miles de presos para intentar descongestionar las cárceles ante el riesgo de propagación del virus en las mismas, dado que la mayoría acogen a una cantidad de presos superar a sus capacidades.

06/05/2020 09:13

Patricia Peiró

Actualización de datos. África ha llegado este martes por la tarde a los más 16.100 curados. Esta es la cara positiva de una moneda que deja casi 2.000 muertos. En total, el continente ha confirmado 48.200 casos de la covid-19. Los países más afectados son también los que más pruebas realizan y aquellos cuyo sistema sanitario está mejor preparado: Sudáfrica (7.220), Egipto (7.201), Marruecos (5.219) y Argelia (4.838).

05/05/2020 20:22

Patricia Peiró

Un descanso. El primer ministro de Lesoto, Thomas Thabane, ha anunciado este martes una reducción de las restricciones impuestas por el confinamiento en el país a causa del coronavirus, si bien las autoridades no han confirmado hasta la fecha ningún caso positivo. Thabane ha indicado en un mensaje a la nación que las medidas, que incluyen la reapertura de todas las tiendas y el reinicio de algunas clases en colegios e institutos, entrarán en vigor esta medianoche, según ha recogido el Gobierno. Asimismo, ha indicado que las iglesias podrán reabrir sus puertas, si bien sólo podrá haber 50 fieles en su interior en cada momento, mientras que ha recalcado que el uso de mascarillas será obligatorio en todo momento cuando la persona esté fuera de su vivienda.

05/05/2020 19:24

Patricia Peiró

El Gobierno de Kenia ha reclamado este martes a Somalia que investigue las “confusas circunstancias” en las que un avión con suministros médicos fue supuestamente derribado el lunes en el país africano, suceso que se saldó con la muerte de los seis ocupantes del aparato. El avión de carga, un Embraer perteneciente a African Express, transportaba suministros destinados a la lucha contra la pandemia de coronavirus y fue presuntamente derribado en torno a las 15.30 horas (hora local). En el siniestro murieron cuatro somalíes y dos kenianos. “El incidente ocurrió en circunstancias confusas. El aparato había estado y estaba apoyando operaciones humanitarias durante el periodo de pandemia de Covid-19”, ha destacado el Ministerio de Exteriores a través de un comunicado, en el que ha pedido una “rápida investigación” por parte de Mogadiscio.

05/05/2020 16:25

Belén Hernández

Actualización de datos. La pandemia mundial de coronavirus deja 48.244 contagios en África y el número de fallecidos es de más de 1.851 este martes. Se han recuperado 16.448 personas, según datos de las dos de la tarde (hora española). Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Argelia son los que acumulan más positivos y más fallecimientos, estos por encima de cien en todos los casos.

05/05/2020 14:21

Belén Hernández

‘Koronaawiris’, o cómo luchar contra la pandemia en lengua wolof. “¿Y si en vez de jugar un partido de fútbol aprovechas esta crisis para mejorar tu control del balón? ¿Y si en lugar de dar la mano a tu vecino, te la llevas al corazón y le dejas ver lo importante que es para ti su salud?”. Estas son frases de la campaña Koronaawiris (coronavirus en idioma wolof, hablado en Senegal y Gambia), diseñada por el Grupo de Acción y el Estudio Crítico (GAEC), un colectivo formado por alumnos, profesores, investigadores, vecinos, pensadores, artistas, activistas y profesionales senegaleses, entre ellos, el antropólogo Abdourahmane Seck, como arma frente a la covid-19. https://youtu.be/aFxltZI4S_Q

05/05/2020 09:57

Belén Hernández

Actualización de datos. La pandemia mundial de coronavirus deja 48.081 contagios en África y el número de fallecidos es de más de 1.848 este martes. Se han recuperado 16.231 personas, según datos de las ocho de la mañana (hora española). Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Argelia son los que acumulan más positivos y más fallecimientos.

05/05/2020 09:12

Belén Hernández

Burkina Faso comienza el desconfinamiento. El presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ha anunciado este lunes la suspensión de la cuarentena decretada en varias localidades del país africano por la covid-19. El transporte de pasajeros por autobús será reactivado a partir de este martes, coincidiendo con el fin de estas cuarentenas locales. Igualmente, no podrá haber más de 50 personas en cada autobús y será obligatorio que se laven o desinfecten las manos en las terminales antes de los recorridos, según ha informado el portal de noticias Burkina24. Estas medidas han llegado dos días después de que el Gobierno aprobara la reapertura de mezquitas en todo el territorio nacional siempre y cuando se respeten una serie de medidas de seguridad y distanciamiento social. Hasta la fecha se han confirmado 662 casos positivos y 45 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA). Informa Europa Press.

05/05/2020 09:02

Alejandra Agudo

Actualización de datos. La pandemia mundial de coronavirus deja casi 47.108 contagios en África y el número de fallecidos es de más de 1.800 este lunes. Se han recuperado 15.865 personas, según datos de las ocho de la tarde (hora española). Sudáfrica y Egipto superan los 6.000 casos confirmados. Mientras que Argelia es el país que acumula más fallecidos por la enfermedad con 465.

04/05/2020 20:10

Alejandra Agudo

Un alivio para Camerún. La junta del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado este lunes un desembolso para Camerún de alrededor de 226 millones de dólares para ayudar a la nación centroafricana a satisfacer las necesidades urgentes de balanza de pagos derivadas de la pandemia de covid-19. Informa ..

04/05/2020 20:02

Alejandra Agudo

Artemisia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha rechazado el uso de la artemisia, una planta medicinal que Madagascar está empleando y exportando como tratamiento de prevención y cura de la covid-19, pero ha pedido hoy que se realicen antes ensayos clínicos que prueben su eficacia.

“Las plantas medicinales como la artemisia annua están siendo consideradas como posibles tratamientos contra la covid-19 y su eficacia y efectos secundarios deben ser examinados’, consideró la organización en un comunicado. El organismo de la ONU especifica, tras la polémica causada por el uso masivo que la isla africana está haciendo de este producto natural, que también se emplea sin base científica como tratamiento para la malaria, que apoya la medicina tradicional, pero siempre que tenga una base científica.

“Los africanos se merecen el uso de medicinas probadas bajo los mismos estándares que la gente en el resto del mundo”, indica la OMS en su comunicado. Informa EFE.

04/05/2020 19:57

Belén Hernández

Lavarse las manos y atajar la pandemia sin agua. El mundo afronta una pandemia monstruosa con graves repercusiones políticas, económicas, sociales y psicológicas que han causado confusión en muchos. Actualmente no tiene cura, pero entre los principales medios y medidas de protección para frenar o parar la propagación del virus se encuentra la medida higiénica de lavarse las manos. Lavarlas con jabón es una importante actividad de salud pública y una enorme barrera contra muchas enfermedades. El acceso al agua limpia es indispensable para un lavado de manos adecuado. Sin embargo, muchas personas de todo el mundo, y especialmente de África, siguen sin disponer de acceso a instalaciones básicas que les permitan hacerlo. En consecuencia, esas personas desatendidas serán más vulnerables y su vida estará más amenazada por la pandemia. Puedes leer el artículo completo aquí.

04/05/2020 19:04

Belén Hernández

Colas de una noche entera para conseguir ayudas en Súdáfrica. La Agencia de Seguridad Social de Sudáfrica ha prometido ayudas a los más vulnerables del país y las largas colas desde la pasada madrugada se dejaban ver en sus oficinas de Johannesburgo. Sin embargo, el enfado fue en aumento a medida que pasaban las horas, ya que muchas personas mayores y discapacitadas no pudieron cobrar su subsidio. [Foto: MARCO LONGARI / AFP].

04/05/2020 18:33

Patricia Peiró

La ciudad más grande del continente celebra el desconfinamiento. Pese a un fuerte aumento de casos de coronavirus en Nigeria, el país más poblado de África, la mayoría de los 20 millones de habitantes de Lagos, su capital económica, se declararon “aliviados” de poder volver al trabajo tras cinco semanas de estricto confinamiento. En el barrio de negocios de Victoria Island, la gente ha llenado los bancos para sacar dinero y reanudar su actividad económica. Todas las tiendas volvieron a abrir y los estacionamientos estaban llenos, informa .. “Acabamos de pasar un mes de hambre y dolor. Ahora puedo volver a ganar dinero y alimentar a mi familia” se congratulaba Ganiyu Ayinla, al invitar a los pasajeros a subir a su danfo, como son llamados los minibuses amarillos de Lagos. Agentes de policía han sido desplegados en toda la ciudad para intentar sensibilizar a la población sobre los gestos de protección y las normas contra el virus instauradas por el Estado de Lagos. (Foto: AP)

04/05/2020 16:53

Belén Hernández

África se planta ante la deuda externa. La crisis del coronavirus ha provocado que los Estados africanos necesiten destinar más recursos que nunca a sus debilitados sistemas de salud y a compensar el daño de la ralentización económica en su población. Pero si dedican entre un 15% y un 30% de sus exiguos presupuestos a pagar los altos intereses de su deuda externa, ¿cómo hacerlo? La solución parece fácil, que inviertan en lo primero y se olviden de lo segundo. Sin embargo no lo es. Los organismos internacionales y algunos países ya han movido ficha y anuncian reducciones y aplazamientos, pero los líderes africanos quieren más. Por primera vez en la historia, África exige, simple y llanamente, la cancelación de una deuda externa que sin coronavirus ya preocupaba y que ahora, con la crisis económica a la vuelta de la esquina, se ha convertido en una pesada losa. Lee la crónica completa de José Naranjo

04/05/2020 16:42

Patricia Peiró

Dudas presidenciales. El presidente de Tanzania, John Magufuli, ha expresado sus dudas sobre los datos oficiales del coronavirus en su país y pidió que se investiguen supuestas irregularidades cometidas en el laboratorio nacional. El país del este de África, que anunció su primer caso el 16 de marzo, cuenta oficialmente con 480 casos del nuevo coronavirus, incluyendo 16 decesos, según el último balance publicado el miércoles. Sin embargo, la oposición acusa a las autoridades de tapar datos y de no tomarse la epidemia en serio. El presidente dio cuenta de falsos casos positivos y puso en cuestión la fiabilidad del material y del personal del laboratorio, mencionando posibles casos de “sabotaje”. “Es posible que haya errores técnicos o que los reactivos importados tengan problemas. También es probable que los técnicos estén siendo pagados para inducir al error”, declaró en un discurso retransmitido por la cadena pública TBC. El jefe del Estado pidió al nuevo ministro de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Mwigulu Nchemba, que se haga cargo del asunto. Informa Europa Press.

04/05/2020 16:05

Patricia Peiró

Una vacuna contra la próxima pandemia. A las dificultades científicas se añaden además las limitaciones de un sistema de innovación y comercialización de medicamentos que establece diferencias fundamentales entre pacientes ricos y pobres. El precio de las vacunas, así como el coste y las dificultades logísticas de su distribución, constituyen barreras insalvables para millones de personas en decenas de países. Una parte considerable de los 5,3 millones de niños menores de cinco años que murieron en 2018 se podrían haber salvado con un simple programa rutinario de inmunización.

04/05/2020 11:49

Patricia Peiró

La decisión más difícil: confinamiento o ingresos. ¿Están las medidas sanitarias contral la covid-19 pensadas solo para los países ricos? Millones de ciudadanos en todo el mundo vive al día y sin acceso a prestaciones sociales, como las que pueden permitirse Gobiernos como el español. Son lugares en los que los trabajos no están regulados bajo ningún contrato y, por tanto, tampoco se generan impuestos que permitan un estado del bienestar. Así de simple: si no sales de casa para ganar dinero, no hay comida. ¿Qué sentido tiene encerrarse para no contagiarse cuando la alternativa es morir de hambre?

04/05/2020 10:56

Patricia Peiró

Vampiros en Malaui. La Policía de Malaui ha anunciado el arresto de 15 personas acusadas de propagar rumores sobre la existencia de vampiros, tras una serie de linchamientos y saqueos de propiedades de personas acusadas de ser “chupasangres”. La Policía ha indicado que las detenciones han tenido lugar en el distrito de Nkhata Bay (norte) y han señalado que los sospechosos habrían participado además en saqueos y destrucciones de propiedades de personas a las que se acusó de ser vampiros. Así, ha sostenido que estas personas se habrían aprovechado de estos rumores para perpetrar los ataques y ha agregado que cuatro de ellas han sido ya imputadas por varios cargos, entre ellos incitación a la violencia, según ha informado el diario Nyasa Times. La Policía del país africano ha reclamado además a los residentes en el distrito que no se tomen la justicia por su mano ante cualquier tipo de acusación y que se pongan en contacto con las autoridades para formalizar cualquier tipo de denuncia.

04/05/2020 10:06

Patricia Peiró

¿Vuelta al cole? Unicef pidió este lunes la reapertura segura de escuelas en África oriental y meridional, donde más de 127 millones de estudiantes no podrán regresar esta semana a esos centros por el coronavirus, al recordar que el cierre prolongado generó en epidemias como la del ébola un aumento de la explotación y abuso infantil y embarazos adolescentes. La COVID-19 ha desencadenado una “crisis educativa que no tiene precedentes en cuanto a alcance, duración e impacto”, destaca en un comunicado el director regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para África oriental y meridional, Mohamed M. Malick Fall. Los gobiernos, las empresas y los padres deben unirse para “garantizar formas inclusivas, realistas y escalables que lleguen a todos los niños. Esto ha comenzado, pero cada día que pasa es otro en el que los niños, y sus comunidades, son despojados de un derecho fundamental”, añade. (Foto: Dos niños de una barriada de Johanerburgo MARCO LONGARI/.)

04/05/2020 08:54

Patricia Peiró

Victoria minera. El sindicato minero de Sudáfrica ha anunciado que ha ganado un caso judicial contra el gobierno que obligará a las autoridades a imponer pautas estrictas a las compañías mineras para proteger a los trabajadores contra COVID-19. El sindicato dijo en un comunicado que estaba “verdaderamente eufórico” con el fallo de la corte el viernes. “Ahora se pueden proteger las vidas y los medios de subsistencia de los mineros”, dijo el presidente de la Asociación de Mineros y la Construcción de Sudáfrica (AMCU), Joseph Mathunjwa. Sudáfrica, el mayor productor mundial de mineral de platino, manganeso y cromo que ha registrado 6.336 casos del coronavirus, de los cuales 123 han muerto, está dejando que sus minas funcionen a media capacidad durante un cierre nacional.

04/05/2020 08:12

Lola Hierro

Actualización de datos. El coronavirus en África sigue aumentando. Este domingo, a las siete de la tarde (hora española) el número de contagiados ha subido a 44.265, el de fallecidos a 1.771 y el de recuperados asciende a 14.993.

Los países que han informado de los últimos casos confirmados son Marruecos y Argelia con más de un centenar cada uno, y luego Senegal (69), Somalia, Kenia y Madagascar con menos de cien. Y con menos de diez, Etiopía, Togo, Zambia, Sierra Leona, Esuatini, Sudán del Sur y Malawi. En cuanto a muertos, los cuatro países que han contabilizado nuevos decesos son Marruecos, Argelia, Kenia y Somalia.

03/05/2020 19:05

Lola Hierro

Aglomeraciones en las mezquitas de Burkina. Los musulmanes, muchos rezando hombro con hombro y sin mascarillas, han abarrotado las mezquitas en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, este domingo, después de que el Gobierno levantara una orden para cerrarlas.

Las autoridades ordenaron que se cerraran las mezquitas en marzo a medida que crecía el brote de coronavirus en el país de África occidental, que hasta el domingo había registrado 652 casos y 44 muertes por covid-19. Pero la orden provocó protestas de la oposición y de los ciudadanos, porque el Gobierno la derogó con la condición de que los fieles usaran máscaras y respetaran el distanciamiento físico y otras restricciones de salud.

En la Mezquita Central del Movimiento Sunita de Burkina Faso, por ejemplo, cientos de fieles se han apiñado en espacios reducidos para rezar. Por A. Ross (.)

03/05/2020 18:19

Lola Hierro

Kits defectuosos en Tanzania. Los kits de prueba de coronavirus utilizados en Tanzania han sido descartados por defectuosos, según ha adelantado el presidente John Magufuli este domingo, porque arrojaron resultados positivos en muestras tomadas de una cabra y una papaya. Magufuli, cuyo Gobierno ya ha recibido críticas por ser secretismo sobre el brote y por pedir a los tanzanos que recen para acabar con el coronavirus, ha dicho que estos fueron importados del extranjero, aunque no ha dado más detalles.

El presidente ha explicado que dio instrucciones a las fuerzas de seguridad para obtener aleatoriamente muestras no humanas, incluso de una papaya, una cabra y una oveja, pero les asignaron nombres y edades humanas. Luego, se enviaron al laboratorio de Tanzania y las de papaya y la cabra dieron positivo para covid-19. “Algo está sucediendo. Dije antes que no deberíamos aceptar que todas las ayudas están destinadas a ser buenas para esta nación”, ha criticado Magufuli, agregando que los kits deberían ser investigados. Informa .

03/05/2020 15:58

Lola Hierro

El primer ministro de Costa de Marfil marcha a Francia por razones médicas. Amadou Gon Coulibaly, que también es candidato del partido gobernante en las elecciones presidenciales de octubre, ha viajado para pasar unos controles médicos, ha informado este domingo la presidencia, sin dar detalles sobre su estado de salud. Una fuente cercana a Gon Coulibaly, sometido a una cirugía cardíaca en 2012, ha dicho que el primer ministro se había perdido un chequeo programado en abril porque estaba coordinando la respuesta al coronavirus. “Su intensa actividad estas últimas semanas tuvo un impacto en su salud, pero no es nada muy serio. Le está yendo bien”, ha expresado la fuente, y ha agregado que volverá a Costa de Marfil en unos días.

El ministro de Defensa, Hamed Bakayoko, servirá como primer ministro interino en ausencia de Gon Coulibaly. El primer ministro ya se autoaisló a fines de marzo debido a una posible exposición al coronavirus, pero no dio positivo. Costa de Marfil ha registrado más de 1.300 casos de coronavirus y 15 muertes. Informa ..

03/05/2020 13:50

Lola Hierro

Nueva ayuda para Malawi. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado un préstamo de 91 millones de dólares para Malawi para ayudar a financiar el déficit en su balanza de pagos, exacerbado por la covid-19. “Las autoridades han sido proactivas en mitigar el impacto de la pandemia, incluso a través del aumento del gasto en atención médica y asistencia social, y garantizando la seguridad alimentaria mediante la compra y el almacenamiento de cosechas agrícolas”, ha declarado Tao Zhang, subdirector del FMI, en un comunicado.

El país, con 37 casos de coronavirus y tres muertes, ya sufría un estancamiento económico vinculado a la sequía, lo que provocó un aumento de los disturbios por la caída de los niveles de vida. La principal exportación de Malawi es el tabaco, que representa aproximadamente la mitad de los ingresos de exportación, junto con otros cultivos como el té y el azúcar. El Banco Mundial dijo el mes pasado que había aprobado un paquete de financiación de 37 millones de dólares para ayudar a Malawi a responder al coronavirus. Por F. Phiri (.).

03/05/2020 12:30

Lola Hierro

Reutilización de equipos de protección. La mayoría de los trabajadores de la salud en Kenia se han visto obligados a reutilizar el equipo de protección personal (EPP), según un estudio de la Red de Asuntos Legales y Éticos de Kenia. La mayoría de los entrevistados en el estudio dijeron que hay una falta de suministro regular del Gobierno. Solo el 17.8% dijo que se les suministraba regularmente equipo de protección. Más de la mitad aseguraron no haber recibido capacitación sobre cómo manejar un caso confirmado. El doctor Michel Yao, gerente del Programa de Operaciones de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, ha declarado a la BBC que los Gobiernos deben ofrecer programas de actualización a los trabajadores de la salud regularmente para cuidar a los pacientes y protegerse a sí mismos mejor. “Lo más importante es el ensayo. Si no practicas, puedes cometer un error y exponerte a ti mismo y a tus familias”, ha aseverado el doctor Yao. Informa R.a Odhiambo (BBC África). En la imagen, unos sanitarios hacen tests en Nairobi. (L. Tato / .)

03/05/2020 11:34

Lola Hierro

Perder la vida sirviendo a tus vecinos. Los trabajadores sanitarios de Sudáfrica están combatiendo la covid-19 en sus comunidades mal protegidos y mal pagados. Muchos se arriesgaron ya en la lucha contra el sida y la tuberculosis. María Molefi es una de ellas. La suya es una de las profesiones esenciales que siguieron trabajando durante el paro nacional. Cuando se disponía a incorporarse a un nuevo puesto en la Clínica Nompulelo de Midrand, después de prestar servicio durante varios años en Tshwane, se sentía aterrorizada.

03/05/2020 09:43

Lola Hierro

Actualización de datos. La pandemia mundial de coronavirus ha dejado ya un total aproximado de 43.735 contagios en África y el número de fallecidos es de 1.763, según el balance actualizado a este domingo por la universidad estadounidense Johns Hopkins. Se han recuperado 14.698 personas. Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Argelia son los que acumulan más positivos y más fallecimientos, estos por encima de cien en todos los casos.

Como novedades, Mauritania, que no tenía casos activos, ahora tiene uno. Y Comoras, el último país junto a Lesoto que no contaba con ningún contagiado, ha pasado de uno a tres.

Llama la atención en las estadísticas que, si se atiende a infectados por millón de habitantes, el territorio más perjudicado es Mayotte, una isla con estatus de departamento de ultramar francés, situada en el extremo norte del canal de Mozambique. Tiene unos 256.000 ciudadanos y 539 casos, lo que da una media de 1.976 casos por millón de habitantes. Por comparar, Sudáfrica, el país con más contagios, tiene 107 por millón de habitantes.

03/05/2020 09:23

Lola Hierro

Actualización de datos. A las siete y media de la tarde del 2 de mayo, en África se han confirmado 42.705 positivos, 1.722 muertes y 14.308 pacientes recuperados. Camerún, con 245 casos, y Egipto, con 298, son los que más han aumentado. Así, este país vuelve a adelantar a Sudáfrica y se convierte otra vez en el que registra más contagios. En cuanto a Sudáfrica, hoy la agencia . ha publicado estas vistas aéreas de las colas que se formaron el pasado 29 de abril en una distribución de alimentos.

https://twitter.com/.Africa/status/1256168607303819264

02/05/2020 19:39

Lola Hierro

Senegal continuará usando la hidroxicloroquina. Las autoridades senegalesas cuentan con loss resultados de un análisis preliminar que muestra una reducción en el tiempo de hospitalización. Se trata de un antipalúdico disponible en el mercado, y que está en el corazón de una disputa internacional de expertos sobre su eficacia e inocuidad. El infectólogo Moussa Seydi presentó los resultados del análisis: muestran que, de 181 pacientes, la media de hospitalización fue de 13 días para los que no habían recibido tratamiento, 11 para quienes recibieron hidroxicloroquina, 9 para quienes recibieron hidroxicloroquina con azitromicina y 8 para quienes comenzaron el tratamiento dentro de las 24 horas siguientes a presentar síntomas.

Las autoridades sanitarias han informado de un aumento de casos, por lo que se ha decidido no hospitalizar a pacientes con pocos o ningún síntoma, sino aislarlos en sitios abiertos con el fin de aliviar a los hospitales. Senegal cuenta con 1.115 casos y nueve muertes.

02/05/2020 17:56

Lola Hierro

Una leona confinada en un piso de El Cairo. Con el circo nacional de Egipto cerrado debido a la pandemia y los ciudadanos confinados en sus casas por obligación, Ashraf el-Helw tiene que practicar sus números circenses con sus grandes felinos en el apartamento de El Cairo donde vive, y publica videos de sus progresos en las redes sociales. En estas imágenes del 28 de abril de 2020, el-Helw, de 26 años, practica un espectáculo circense con sus hermanos Bushra y Youssef, y también con una de sus leonas, Joumana, que tiene cinco años. (Foto AP / Nariman El-Mofty)

02/05/2020 16:42

Lola Hierro

Aprendizaje tradicional cuando no hay más opción. Los alumnos, los maestros y los padres nigerianos han tenido que cambiar rápidamente la forma de hacer las cosas para habilitar lecciones en línea a raíz del confinamiento que ha provocado el cierre de escuelas en todo el país. Pero en áreas donde los ingresos y la infraestructura son muy precarios, el aprendizaje tradicional es la única opción. Un vídeo de Francis Maguire (.).

https://twitter.com/.Africa/status/1256527204214808576

02/05/2020 15:19

Lola Hierro

Un robot ayuda en el hospital. Un robot que atiende a pacientes con covid-19 es el nuevo protagonista en el hospital Abderrahmane Memmi en Ariana, cerca de Túnez. Su función es limitar el contacto entre cuidadores y pacientes y mejorar la comunicación entre pacientes y familias. Se trata de un delgado dispositivo con ruedas, coronado por una pantalla, que puede medir la temperatura, el pulso y la saturación de oxígeno en la sangre.

Es el primero que se usa en el país y permitirá, sobre todo, que los médicos y familiares no se acerquen prácticamente a la cama de los pacientes. “Reducirá por lo tanto, el riesgo de contaminación del personal”, afirma el doctor Nawel Besbes Chaouch, que dirige el departamento de neumología responsable de las personas infectadas. “También facilita la comunicación con el paciente: podrá vernos en la pantalla sin tener que ponerse todo nuestro equipo de protección, lo que le impide ver nuestras caras y reconocernos”, subraya. El robot está completamente diseñado y fabricado en Túnez por una empresa emergente. Foto de FETHI BELAID / ..

02/05/2020 15:02

Lola Hierro

Actualización de datos. A las tres de la tarde (hora española) de hoy, 2 de mayo, los contagiados por el nuevo coronavirus en África son 41.696 y las muertes ascienden a 1.698 después de que varios países haya notificado nuevos positivos y fallecimientos. Los últimos en informar han sido Marruecos, con 118 casos y un muerto, Djibuti (15 casos), Sierra Leona (19 casos y un muerto), Madagascar (3 casos) y Zambia (10 casos). El número de recuperados, por otra parte, asciende a 14.099

Las naciones con mayor número de contagios y fallecimientos siguen siendo, oficialmente, Sudáfrica Egipto, Marruecos y Argelia, pero recordamos que los casos en el continente son difíciles de rastrear y la información puede no ser exacta.

02/05/2020 14:55

Lola Hierro

Sábado en Zimbabue. Los 14,5 millones de habitantes de Zimbabue viven el 34º día consecutivo del encierro nacional decretado por el presidente Emmerson Mnangagwa. El presidente ha extendido aún más el bloqueo por otras dos semanas, hasta el 17 de mayo, en un intento por frenar la propagación de la pandemia de la enfermedad covid-19 que hasta ahora ha matado a cuatro personas en este país africano. En las fotos, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: un conductor de autobús con mascarilla, un policía revisa las autorizaciones para salir de casa a trabajar en una fila de gente que espera el autobús, dos agentes revisan un permiso de conducir y una mujer con mascarilla camina por una calle. Todas de Harare, de este 2 de mayo. Fotos de AARON UFUMELI / EFE

02/05/2020 14:51

Lola Hierro

Boicot en el Parlamento tanzano. El principal partido de oposición de Tanzania ha llamado al boicot del Parlamento tras denunciar que tres diputados han muerto por coronavirus, aunque las autoridades no han confirmado esta valoración. La denuncia ha sido presentada por el jefe del partido Chadema, Freeman Mbowe, quien acusa al Gobierno de esconder el efecto del virus entre la población. “Seguimos lamentando las constantes noticias de las muertes de los diputados y de otros tanzanos a causa de los contagios”, ha dicho Mbowe en un comunicado en el que llama al cierre del Parlamento durante 21 días para hacer pruebas a todos los diputados y sus familias. Mbowe también ha pedido a los diputados de su partido que se aíslen durante dos semanas. El Gobierno no ha comentado los fallecimientos de los diputados Augustine Mahiga, Gertrude Rwakatare y Richard Ndassa. Tanzania había confirmado para este miércoles un total de 480 casos de coronavirus y 16 fallecimientos. Los recuentos, sin embargo, son irregulares por orden del presidente, John Magufuli, para no alarmar a la población. Por EP

02/05/2020 12:37

Lola Hierro

Preocupación de la OMS. El jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, ha avisado de que están viendo aumentos preocupantes en los casos de Covid-19 en Haití Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Yemen, Siria, Afganistán, Sierra Leona y el norte de Nigeria. Ryan también ha afirmado que, si bien la OMS reconoció que algunos países están reduciendo el confinamiento, era importante que estén “muy atentos a un salto en las infecciones” y que estén listos para volver a implementar algunas medidas si es necesario.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que se continuará trabajando con países y socios para permitir viajes esenciales necesarios para la respuesta ante una pandemia, ayuda humanitaria y operaciones de carga, y para que los países reanuden gradualmente el viaje normal de pasajeros.”Como lo hemos hecho claramente desde el principio, continuaremos pidiendo a los países que implementen un paquete integral de medidas para encontrar, aislar, probar y tratar cada caso y rastrear cada contacto”. Informa .

02/05/2020 11:54

Lola Hierro

Mentiras sobre el coronavirus. En The Conversation Africa han identificado nueve conceptos erróneos que circulan en las redes sociales en África y se han propuesto desmentirlos. Aquí los enumeramos, y si quieres saber las razones por las que son afirmaciones falsas, lee aquí el artículo (en inglés).

1. La covid-19 no afecta a los negros.2. El coronavirus no sobrevive en climas calurosos.3. Es bueno impregnarse alcohol y clorina por todo el cuerpo.4. Es bueno beber té negro a primera hora de la mañana, en ayunas, para no contagiarse.5. La sopa de pimienta con lima o limón elimina el virus.6. Las pastillas de vitamina C previenen el contagio.7. El haber pasado la malaria te hace inmune.8. Vaporizar la cara e inhalar hojas de árbol de neem (una planta medicinal) evita el virus.9. La vacuna de la gripe sirve para no contagiarse.

02/05/2020 11:41

Lola Hierro

Sudáfrica estrena desconfinamiento. El país puso en marcha este viernes la salida progresiva del confinamiento contra el coronavirus, tras cinco semanas, dando un respiro a su población y a su economía. Millón y medio de personas han sido autorizadas a volver a trabajo, siguiendo las normativas de protección sanitaria, y los ciudadanos pueden volver a practicar deporte en el exterior, pero los desplazamientos siguen estando prohibidos entre las 20.00 y las 05.00, y es obligatorio llevar mascarilla en los lugares públicos. Las escuelas permanecerán cerradas, al menos, hasta junio. Las autoridades se vieron obligadas a suavizar las medidas, pues el confinamiento ha privado a los más pobres de su sustento, mientras que la economía del país se encuentra muy debilitada tras años de crisis. “Todos sabemos que el confinamiento es necesario para salvar vidas”, declaró el viernes el presidente, Cyril Ramaphosa. Pero este “tuvo un enorme impacto en los pobres”, agregó. Por .. En las fotos, de N. Bothma y M. Hutchings, desconfinamiento en Ciudad del Cabo.

02/05/2020 10:29

Lola Hierro

Cómo usar correctamente una mascarilla. El lunes, Nigeria comienza a relajar las medidas de confinamiento, así que el Ministerio de Sanidad ha publicado este vídeo en su twitter para explicar a los ciudadanos cómo hacer un buen uso de las mascarillas cuando salgan a la calle.

As we dey prepare for the ease of the #lockdown on Monday, make we remember to #DeyResponsible to always wear #facemasks when we dey public.

Abeg make we watch the video to learn how to wear #facemask well. pic.twitter.com/A65Z4wnVrq — Federal Ministry of Health, NIGERIA (@Fmohnigeria) May 2, 2020

02/05/2020 10:01

Lola Hierro

Actualización de datos. A las nueve de la mañana (hora española) de hoy, 2 de mayo, los contagiados por el nuevo coronavirus en África son 41.537 y las muertes ascienden a 1.696. Los últimos países en informar de nuevos casos han sido Sudán (91 positivos y cinco muertes), Congo (9 positivos), Ruanda (6), Uganda (2) y República Democrática del Congo, con 32 positivos y una muerte.

Las naciones con mayor número de contagios y fallecimientos siguen siendo, oficialmente, Egipto, Sudáfrica, Marruecos y Argelia, pero recordamos que los casos en el continente son difíciles de rastrear y la información puede no ser exacta.

02/05/2020 09:18

Lola Hierro

Actualización de datos. A las siete de la tarde (hora española) de este 1 de mayo, África suma un total de 40.589 contagiados, con más de ocho mil en las últimas 24 horas, y 1.663 muertos. Estos son los cuatro países con más casos positivos y más muertes:

Egipto: 5.895 contagiados y 406 muertos y 1.460 recuperadosSudáfrica: 5.647 contagiados, 103 muertos y 2.073 recuperadosMarruecos: 4.529 contagiados, 171 muertos y 1.055 recuperadosArgelia: 4.154 contagiados, 484 muertos y 1.281 recuperados

Además, Comoras ha debutado este viernes con su primer positivo confirmado y Sao Tomé y Príncipe ha registrado su primer muerto. A lo largo del día, 17 países han informado de nuevos fallecimientos.

01/05/2020 19:09

Lola Hierro

Ayuda del Banco Europeo de Inversiones. El BEI, la institución de préstamos a largo plazo de la Unión Europea, ha anunciado que aumentará su cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su intento de combatir la pandemia en todo el mundo, en particular en los países africanos vulnerables. La asociación fortalecerá la atención primaria de salud en 10 países del continente mediante la ampliación de la financiación para garantizar las cadenas de suministro esenciales, incluido el equipo de protección personal y el diagnóstico, dijeron los dos organismos. El BEI dijo que la alianza ayudará a los Gobiernos a financiar y asegurar el acceso a suministros médicos esenciales y equipos de protección a través de adquisiciones centralizadas. Si bien el banco ha dicho que planea una respuesta de 1.400 millones de euros para abordar el impacto sanitario, social y económico de la covid-19 en África, no ha dado detalles sobre la cantidad de fondos que aportará a la asociación de la OMS. En la imagen, un reparto de alimentos en Dakar. (Z. BENSEMRA, .)

01/05/2020 19:01

Lola Hierro

Confinamiento y ayudas en Zimbabue. El presidente Emmerson Mnangagwa ha anunciado una extensión del confinamiento de dos semanas y un estímulo de 720 millones de dólares para empresas en dificultades, la mayoría de las cuales abrirán a partir del lunes. El país lleva encerrado cinco semanas para evitar la propagación del coronavirus en medio de su peor crisis económica en una década, con escasez de divisas, alimentos, electricidad y medicamentos. Zimbabue tiene 40 casos positivos y cuatro muertos.

El banco central del país ha reducido su tasa principal de préstamos del 25% al 15% como parte de las medidas para ayudar a la economía a lidiar con los efectos del brote, y ha dicho en un comunicado que espera que otros bancos “hagan lo mismo para dar servicios financieros asequibles a sus clientes en estos tiempos difíciles”. La entidad ha reservado 120 millones de dólares para que otros bancos puedan solicitar préstamos al 10% anual para, a su vez, prestar a sus clientes, ha establecido un tipo de cambio fijo y permitido el uso de moneda extranjera en transacciones nacionales.

01/05/2020 18:18

Lola Hierro

¿Dónde hay que ponerse la mascarilla? El uso de la mascarilla para frenar el coronavirus se generaliza en el mundo a medida que este empieza a desconfinarse. Por ahora, más de 50 países exigen a sus ciudadanos que se cubran parte del rostro cuando salen de casa, sobre todo en el transporte público y en los comercios.

En África, Camerún impuso la mascarilla el 9 de abril y le siguieron Gabón, Guinea, Ruanda, Guinea Ecuatorial, Zambia, Etiopía, Liberia, Sierra Leona, Kenia, Burkina Faso, Angola y Benín. Otros como Sudáfrica y Nigeria se sumarán a principios de mayo. En algunos países, la regla está lejos de ser respetada por escepticismo o falta de material. Por ejemplo, Chad dio marcha atrás debido a su escasez. En otros países, quienes violan la regla corren el riesgo de ser arrestados, como en Liberia y Guinea. Cuando faltan recursos, siempre se puede echar mano a la imaginación. Como este hombre sudafricano, vecino de un suburbio de Ciudad del Cabo, que se ha fabricado la suya con un cartón de cereales. Información de ., foto de Nic Bothma ..

01/05/2020 17:17

Lola Hierro

Ruanda relaja el confinamiento. El Gobierno permitirá el movimiento limitado de personas y permitirá la apertura restringida de negocios, incluidos restaurantes y hoteles, a partir del próximo lunes. Todavía no se permitirá el movimiento entre provincias en el país centroafricano, mientras que las escuelas también permanecerán cerradas hasta septiembre, según un comunicado del Gobierno publicado el jueves por la noche. “Todos los servicios reanudados deben cumplir con las pautas de salud, como usar máscaras y aplicar el distanciamiento social”, dice.

Ruanda, junto con la vecina Uganda, implementó algunas de las medidas más estrictas en África para frenar la propagación del coronavirus, incluido el cierre de todas las empresas, excepto las más esenciales. Ruanda tiene 243 casos de covid-19 y ninguna muerte. Bajo el cierre de emergencia, los restaurantes podrán abrir hasta las 7 p.m. Los hoteles también podrán abrir, pero solo los huéspedes podrán ingresar a las instalaciones por las noches. Los bares y las iglesias permanecerán cerradas. Informa .

01/05/2020 16:17

Belén Hernández

Deporte en Sudáfrica, para los primeros días de descalada. El país africano ya permite a sus habitantes poder practicar algún tipo de deporte entre las seis de la mañana y hasta las nueve, tras acordar que el país empezara su fase de apertura, a pesar de ser uno de los más afectados del continente en número de contagios. Este aspecto tenía este viernes el paseo marítimo en la Ciudad del Cabo. [Foto: REUTERS/Mike Hutchings].

01/05/2020 15:50

Lola Hierro

Un pasito hacia la “nueva normalidad” en Sudáfrica. Confinados desde el 27 de marzo, los sudafricanos empiezan a ver la luz al final del túnel porque el Gobierno ha permitido que algunas industrias y comercios vuelvan a abrir. Como en esta imagen de la librería Magic Tree Books de Pretoria, donde este 1 de mayo los clientes han vuelto. En la imagen, la propietaria, Mia McDonald (a la izquierda), charla con una clienta a la que acaba de vender un libro. (Foto por Phill Magakoe / .)

01/05/2020 14:52

Lola Hierro

eSwatini dobla los contagiados por covid-19 en una semana. El primer ministro, Ambrose M. Dlamini, ha informado de que los casos han subido de 40 a 100. Al principio, la mayoría de contagiados estaban relacionados con los viajes, pero se ha visto un aumento de positivos autóctonos. “Este aumento demuestra la extrema necesidad de mantener el distanciamiento social y seguir todas las precauciones y prácticas de salud necesarias”, ha dicho Dlamini, y ha aventurado que también se puede atribuir al despliegue intensivo de pruebas de detección y pruebas en todo el país, que se han duplicado en la última semana. “Hemos analizado 2.262 muestras con 100 positivas y 1.880 negativas. 12 se han recuperado y hemos perdido uno. Todavía tenemos unos 200 resultados pendientes.” La región de Manzini ha sido identificada como el epicentro de los contagios, por lo que se va a mantener “bajo estricto bloqueo parcial”. El Gobierno ha aumentado la capacidad de camas en el Hospital de Referencia de Lubombo a 100 y proporcionará 100 más en otra instalación para pacientes que requerirán hospitalización.

01/05/2020 14:44

.