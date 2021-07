Last 60 champions and British Open records

in

PALMARES LAST 60 YEARS BRITISH OPEN

1961_Arnold Palmer

1962_Arnold Palmer

1963_Bob Charles (Nzl)

1964_Tony Lema

1965_Peter Thomson (Aus)

1966_Jack Nicklaus

1967_Roberto De Vicenzo (Arg)

1968_Gary Player (SAF)

1969_Tony Jacklin (Eng)

1970_Jack Nicklaus

1971_Lee Trevino

1972_Lee Trevino

1973_Tom Weiskopf

1974_Gary Player (SAF)

1975_Tom Watson

1976_Johnny Miller

1977_Tom Watson

1978_Jack Nicklaus

1979_SEVE BALLESTEROS (ESP)

1980_Tom Watson

1981_Bill Rogers

1982_Tom Watson

1983_Tom Watson

1984_SEVE BALLESTEROS (ESP)

1985_Sandy Lyle (Esc)

1986_Greg Norman (Aus)

1987_Nick Faldo (Eng)

1988_SEVE BALLESTEROS (ESP)

1989_Mark Calcavecchia

1990_Nick Faldo (Eng)

1991_Ian Baker-Finch (Aus)

1992_Nick Faldo (Eng)

1993_Greg Norman (Aus)

1994_Nick Price (Zim)

1995 John Daly

1996 Tom Lehman

1997 Justin Leonard

1998 Mark O’Meara

1999 Paul Lawrie (Esc)

2000 Tiger Woods

2001 David Duval

2002 Ernie Els (SAF)

2003 Ben Curtis

2004 Todd Hamilton

2005 Tiger Woods

2006 Tiger Woods

2007 Padraig Harrington (Irl)

2008 Padraig Harrington (Irl)

2009 Stewart Cink

2010 Louis Oosthuizen (SAF)

2011 Darren Clarke (IrlN)

2012 Ernie Els (SAF)

2013 Phil Mickelson

2014 Rory McIlroy (IrlN)

2015 Zach Johnson

2016 Henrik Stenson (Sue)

2017 Jordan Spieth

2018 Francesco Molinari (Ita)

2019 Shane Lowry (Irl)

2020 Not contested

THE RECORDS

GREATER NUMBER OF WINS

With 6, Harry Vardon (1896, 98, 99, 1903, 11 and 14)

With 5, James Braid (1901, 05, 06, 08 and 10)

JHTaylor (1894, 95, 1900, 09 and 13)

Peter Thompson (1954, 55, 56, 58 and 65)

Tom Watson (1975, 77, 80, 82 and 83)

CHAMPIONS IN THREE DIFFERENT DECADES

Harry Vardon (1896, 1903, 1911)

JHTaylor (1894, 1900, 1913)

Gary Player (1959, 1968, 1974)

MOST TIMES RUNNER

Jack Nicklaus, 7 (1964, 1967, 1968, 1972, 1976, 1977, 1979)

LOWEST TOTAL OF A CHAMPION

264 Henrik Stenson, in Royal Troon (2016)

267 Greg Norman, at the Royal St George’s (1993)

268 Tom Watson, in Turnberry (1977)

Nick Price, in Turnberry (1994)

Jordan Spieth, in Royal Birkdale (2017)

LOWEST TOTAL AFTER 54 HOLES

197, Shane Lowry (67-67-63), 2019

LOWEST TOTAL AFTER 36 HOLES

130, Nick Faldo (66-64), 1992; Brandt Snedeker (66-64), 2012

RECORD LAPS 18 HOLES

62 *

Branden Grace, 2017 (Royal Birkdale)

63

Mark Hayes, 1977 (Turnberry)

Isao Aoki, 1980 (Muirfield)

Greg Norman, 1986 (Turnberry)

Paul Broadhurst, 1990 (Sain Andrews)

Jodie Mudd, 1991 (Royal Birkdale)

Nick Faldo, 1993 (Royal St. George’s)

Payne Stewart, 1993 (Royal St. George’s)

Rory McIlroy, 2010 (Saint Andrews)

Phil Mickelson, 2016 (Royal Troon)

Henrik Stenson, 2016 (Royal Troon)

Haotong Li, 2017 (Royal Birkdale)

Shane Lowry, 2019 (Royal Portrush)

* Record in the four Grand Slams

CHAMPIONS WITH FOUR LAPS UNDER 70 HITS

Greg Norman (66 68 69 64), in 1993 (Royal St. George’s)

Nick Price (69 66 67 66), in 1994 (Turnberry)

Henrik Stenson (68 65 68 63), in 2016 (Royal Troon)

Jordan Spieth (65 69 65 69), in 2017 (Royal Birkdale)

BEST FINAL LAP OF A CHAMPION

Henrik Stenson’s 63 at the Royal Troon (2016)

64 by Greg Norman at the Royal St.George’s (1993)

LOWEST RESULT IN 9 HOLES

28, Denis Durnian, first 9 holes of the Royal Birkdale (1983)

OLDEST WINNER

Tom Morris Sr, 46 years and 99 days (1867)

Roberto de Vicenzo, 44 ​​years and 93 days (1967)

YOUNGEST WINNER

19th century: Tom Morris Jr, 17 years, 5 months, 8 days (1868)

Willie Auchterloine, 21 years, 24 days (1893)

20th century: SEVE BALLESTEROS, 22 years, 3 months, 12 days (1979)

21st century: Rory McIlroy, 25 years, 2 months, 15 days (2014)

YOUNGEST AND OLDEST COMPETITOR

John Ball, age 14 (1878)

Gene Sarazen, 71 years, 4 months, 13 days (1973)

LONGER PERIODS BETWEEN FIRST AND LAST VICTORY

19 years old, JH Taylor (1894-1913)

18 years old, Harry Vardon (1896-1914)

15 years old, Gary Player (1959-1974)

CHAMPIONS BEING LEADERS FROM START TO END

Ted Ray, 1912

Bobby Jones, 1927

Gene Sarazen, 1932

Henry Cotton, 1934

Tom Weiskopf, 1973

Tiger Woods, 2005

Rory McIlroy, 2014