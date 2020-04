Interview with The Son of the Ghost: «I would like to face Triple H»

The Son of the Ghost | Hugo Savinovich in Lucha Libre Online interviews the revelation fighter of the moment, El Hijo del Fantasma.

