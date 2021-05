Golden Boy Promotions with the possible card of the year

The developer company is pitching the house out the window with a billboard that will take place on July 9 at the Banc of California Stadium in Los Angeles, which will air on DAZN. The bouts announced are:

Former super middleweight world champion, the Mexican ๐‘ฎ๐‘ฐ๐‘ณ๐‘ฉ๐‘ฌ๐‘น๐‘ป๐‘ถ โ€œ๐’๐’–๐’“๐’ ๐’โ€ ๐‘น๐‘จ๐‘ด๐‘ฐ๐‘น๐‘ฌ๐’ (41-0, 27 KO’s), will be facing the always dangerous light heavyweight, the Cuban ๐‘บ๐‘ผ๐‘ณ๐‘ณ๐‘ฐ๐‘ฝ๐‘จ๐‘ต ๐‘ฉ๐‘จ๐‘น๐‘น๐‘ฌ๐‘น๐‘จ (22-3, 14 KO’s).

In a match between two former super featherweight world champions who are now active in the lightweight division, the Dominican ๐‘ฑ๐‘จ๐‘ฝ๐‘ฐ๐‘ฌ๐‘น โ€œ๐‘ฌ๐‘ณ ๐‘จ๐’ƒ๐’†๐’‹รณ๐’โ€ ๐‘ญ๐’๐’“๐’•๐’–๐’๐’‚ (36-1, 25 KO’s) will face ๐‘ฑ๐‘ถ๐‘บ๐‘ฌ๐‘ท๐‘ฏ โ€œ๐‘ฑ๐’ ๐‘ฑ๐’โ€ ๐‘ซ๐‘ฐ๐‘จ๐’ (31-1-1, 15 KO’s).

In a fine boxing match against punch, ๐‘ฏ๐‘ฌ๐‘ช๐‘ป๐‘ถ๐‘น ๐‘ป๐‘จ๐‘ต๐‘จ๐‘ฑ๐‘จ๐‘น๐‘จ ๐‘ฑ๐’“. (19-0, 5 KO’s) will face the strong Mexican hitter ๐‘พ๐‘ฐ๐‘ณ๐‘ณ๐‘ฐ๐‘จ๐‘ด โ€œ๐‘ช๐’‚๐’Ž๐’‚๐’“๐’๐’โ€ ๐’๐‘ฌ๐‘ท๐‘ฌ๐‘ซ๐‘จ (22-0, 20 KO’s) in the lightweight division.

Another war fight will be between the WBO Latin featherweight champion, the Puerto Rican ๐‘ฉ๐‘น๐’€๐‘จ๐‘ต โ€œ๐‘ช๐’‰๐’‚๐’“๐’šโ€ ๐‘ช๐‘ฏ๐‘ฌ๐‘ฝ๐‘จ๐‘ณ๐‘ฐ๐‘ฌ๐‘น (15-1-1, 12 KO’s) and the Mexican ๐‘ซ๐‘ฐ๐‘ฌ๐‘ฎ๐‘ถ ๐‘ซ๐‘ฌ๐‘ณ๐‘จ ๐‘ฏ๐‘ถ๐’€๐‘จ (22-1, 10 KO’s), in the featherweight division.

Sensational WBA minimum champion ๐‘บ๐‘ฌ๐‘ต๐‘ฐ๐‘ฌ๐‘บ๐‘จ “๐‘บ๐’–๐’‘๐’†๐’“ ๐‘ฉ๐’‚๐’ ” ๐‘ฌ๐‘บ๐‘ป๐‘น๐‘จ๐‘ซ๐‘จ (20-0, 8 KO’s) will go after the second crown as she faces veteran WBO light flyweight world champion Japanese ๐‘ป๐‘บ๐‘ผ๐‘ต๐‘จ๐‘ด๐‘ฐ (28-12-1, 16 KO’s).

In addition, the Japanese legend, champion in five divisions and current WBA flyweight world champion, ๐‘ต๐‘จ๐‘ถ๐‘ฒ๐‘จ ๐‘ญ๐‘ผ๐‘ฑ๐‘ฐ๐‘ถ๐‘ฒ๐‘จ 18-2-1, 8 KO’s), will face the fierce Mexican ๐‘บ๐‘ผ๐‘ณ๐‘ฌ๐‘ด ๐‘ผ๐‘น๐‘ฉ๐‘ฐ๐‘ต๐‘จ (12-1, 2 KO’s).

