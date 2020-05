The economy does not always accompany, so it is always appreciated when developers temporarily lower the price of their applications and games, which you can get even for free. As every week, here we select the best offers of Google Play of the moment, with paid games, applications and personalization packages that you can get for free or at a much lower price.

As usual, we start with the applications, games and paid icon packages that you can take totally free and keep them forever. In the list there are some interesting games like Dead rain or Neo Monsters, as well as Nini learn to count, For the smallest of the house.

[VIP] DungeonMon: Idle Merge Monster € 0.99 free

[VIP]Infinity Dungeon 2- Summoner Girl and Zombies € 0.99 free

Dot Heroes Ⅱ: Top Summoner € 0.89 free

Dot Heroes III – Keep the Castle VIP Edition € 1.79 free

Solo Halma / Solitaire (board game) 1.49 euros free

Ruby Square: logic game (700 puzzles) € 0.89 free

The Rich King VIP – Amazing Clicker 1.09 euros free

Dead Rain: New zombie virus € 1.99 free

Neo Monsters 0.50 euros free

[VIP] +9 God Blessing Knight – Cash Knight € 9.49 free

Five Words – A Word Matrix Puzzle Game € 1.10 free

Terra Fighter 2 Pro € 0.89 free

Timing Hero VIP: Retro Fighting Action RPG 3.79 euros free

Tortuga Racing – Educational Math Racing Game € 0.99 free

2 Player Quiz Pro 1.99 euros free.

Man-Eating Plant VIP € 0.99 free

Isometric Squares – puzzle ² 1,39 euros free

Music Games: Froggy Bands 2.29 euros free

Niní learns to count 2.29 euros free

Dead Bunker 2 HD € 0.59 free

Pocket World VIP: The Island of Exploration € 1.99 free

Stone of souls € 0.59 free

IMAGEine Premium 2,19 euros free

League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP (Dreamsky) € 0.59 free

Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon € 0.59 free

Zombie Avengers: (Dreamsky) Stickman War Z-zombie € 0.59 free

ESCAPE (VIP) Secret of the Hidden Room: Collaborator 4.49 euros free

Super Oscar Premium € 1.99 free

Dr. Panda Ice Cream Truck 2 3.49 euros free

The Slimeking’s Tower (No ads) € 5.49 free

We follow the compilation with the applications, games and payment icon packages that you can get at a much lower price than usual. In applications we have two essentials for those who have a Mi Band or an Amazfit watch, Tools & Mi Band and Tools & Amazfit. Of games, they stand out Cessabit, Worms 2, Worms 3 and Escapists 1 and 2.

BT / USB / TCP Bridge Pro 1.59 euros 0.99 euros

World history 3.49 euros 2.29 euros

Laviolet Bullet Journal -Calendar, Habit Tracker 3.80 euros 2.60 euros

PRO National Anthems 1.59 euros 0.99 euros

NT Converter – Premium Unit Converter 3.29 euros 1.59 euros

Wifi Auto PRO 1.59 euros 0.99 euros

Cambridge First B2 Practice 14.99 euros 8.49 euros

Polskie Radio Pro 5.99 euros 3.49 euros

XSafe VPN Pro: VPN Proxy Server & Secure Service 15.99 euros 1.09 euros

12 Rules for Life – An Antidote to Chaos 5.49 euros 3.29 euros

Change DNS Pro (No Root 3G / Wifi) 2.29 euros 0.79 euros

Character Maker -How to draw 3.19 euros 1.79 euros

Tools & Mi Band 4.39 euros 2.99 euros

Tools & Amazfit 4.39 euros 2.99 euros

WiFi Master (No Ads) – WiFi Analyzer 2.09 euros 1.09 euros

Audio Video Tools Pro 10.99 euros 4.99 euros

PhotoMap PRO Gallery 4.09 euros 1.99 euros

WiFi Analyzer (No Ads) – WiFi Test 2.19 euros 1.09 euros

WiFi Signal Meter (No Ad) – WiFi Scanner 2.09 euros 1.19 euros

2 Amateur ham CW Morse code practice oscillators 4.39 euros 2.19 euros

10 WPM Amateur ham radio CW Morse code trainer 4.39 euros 2.19 euros

20WPM Amateur ham radio Koch CW Morse code trainer 4.39 euros 2.19 euros

Amateur Ham Radio QTH Grid Square Calculator Tool 4.39 euros 2.19 euros

Math Effect Full 3.99 euros 1.79 euros

Pupil Distance Meter Pro | Accurate PD measure 4.99 euros 3.29 euros

Who uses my WiFi (No Ad) – WiFi Scanner 2.09 euros 1.19 euros

Gold Rush! Anniversary 2.49 euros 1.29 euros

My so-called future girlfriend [Visual Novel] 2.49 euros 1.39 euros

Rising Empires 2 – 4X fantasy strategy 3.29 euros 1.69 euros

RPG Knight Bewitched 2.29 euros 1.09 euros

Xenomorph Genocide Alien Invasion Kill All Humans 3.69 euros 2.19 euros

Greenskin Invasion 3.69 euros 0.79 euros

Space Grunts 4.79 euros 2.49 euros

Aveyond 1: Rhen’s Quest 8.49 euros 1.09 euros

Aveyond 2: Ean’s Quest 8.49 euros 1.09 euros

Aveyond 3-1: Lord of Twilight 6.49 euros 1.09 euros

Aveyond 3-3: The Lost Orb 6.49 euros 1.09 euros

Aveyond 3-4: The Darkthrop Prophecy 6.49 euros 1.09 euros

Bridge Constructor Medieval 1.99 euros 0.99 euros

Bridge Constructor Portal 5.49 euros 2.49 euros

Cessabit: Relax 1.99 euros 0.99 euros

Dead Age 3.49 euros 0.99 euros

Death pit 2.29 euros 0.59 euros

Her Story 5.49 euros 2.19 euros

In Between 2.99 euros 0.99 euros

Pixel Heroes: Byte & Magic 6.99 euros 1.99 euros

race.a.bit 1.99 euros 0.99 euros

Retro Winter Sports 1986 1.99 euros 0.99 euros

Roguelite: Pixel RPG 1.69 euros 1.09 euros

Shiny The Firefly 2.49 euros 0.99 euros

Skilltree Saga 2.99 euros 0.99 euros

Super Blackjack Battle 2 Turbo 2.99 euros 0.99 euros

The Inner World 2.99 euros 0.99 euros

The Inner World – The Last Wind Monk 5.49 euros 2.49 euros

Toby: The Secret Mine 4.99 euros 0.99 euros

Aftermath XHD 5.49 euros 2.69 euros

Denki Blocks! Deluxe 4.19 euros 1.99 euros

Denki Blocks! Deluxe (Tablet) 4.19 euros 1.99 euros

Forget-Me-Not 4.19 euros 2.39 euros

Ground Effect Pro HD 2.79 euros 1.09 euros

Ground Effect Pro XHD 4.19 euros 2.39 euros

Hard lines 4.19 euros 2.39 euros

Icewind Dale: Enhanced Edition 10.99 euros 4.99 euros

Juggle! 2.79 euros 1.29 euros

Juggle! XHD 4.19 euros 1.99 euros

Kiwanuka 4.19 euros 2.39 euros

Magnetic Shaving Derby 2.79 euros 1.29 euros

Mixt 2.79 euros 1.29 euros

Perplexed – Math Puzzle Game 2.69 euros 1.29 euros

RedSun RTS 1.49 euros 0.59 euros

SpellKeeper 1.99 euros 0.59 euros

Spirit HD 4.19 euros 2.39 euros

Spirit XHD 4.19 euros 2.39 euros

Super Soccer Champs 4.19 euros 1.29 euros

Super Soccer Champs 2020 5.49 euros 2.69 euros

Tennis Champs Returns 5.49 euros 3.09 euros

TileStorm 4.19 euros 1.99 euros

TileStorm: Eggbot’s Irish Adventure 4.19 euros 1.29 euros

TileStorm: Eggbot’s Polar Adventure 4.19 euros 1.29 euros

ACE Academy 9.99 euros 1.99 euros

Bleentoro Pro 1.89 euros 0.99 euros

Blox 1.79 euros 0.59 euros

Castle of Fallen Souls 4.49 euros 1.79 euros

Cooking trip: Back on the road 2.09 euros 0.99 euros

Crystalline 9.99 euros 1.99 euros

Death Worm ™ 3.19 euros 1.09 euros

Gnomes Garden: Halloween 2.09 euros 1.19 euros

Kaori After Story 5.49 euros 0.99 euros

Lost Artifacts: Time Machine 2.09 euros 1.19 euros

Prison Run and Gun 2.09 euros 0.59 euros

Solitaire Halloween Story 1.29 euros 0.79 euros

Spencer 4.19 euros 1.19 euros

Tallowmere 2.19 euros 1.09 euros

Tap Blox Full 1.79 euros 0.89 euros

Tower UP DX 1.79 euros 0.59 euros

Vodobanka Pro 1.89 euros 0.99 euros

Dungeon maker 3.79 euros 2.19 euros

Top 200 Drug Touch Match Game 5.49 euros 3.29 euros

DupDup 2.59 euros 0.59 euros

Age of Civilizations 1.99 euros 1.29 euros

Fait – The Machine 2.49 euros 1.09 euros

Dark Quest 2 4.69 euros 2.79 euros

Heedless 2.19 euros 1.09 euros

Kings Hero 2: Turn Based RPG 1.99 euros 0.59 euros

Pandemic: Virus Outbreak 3.39 euros 1.89 euros

Crucintarsi Numerici PRO – Giochi Enigmistici 1.99 euros 1.19 euros

The Escapists: Prison Break 5.49 euros 1.29 euros

Escapists 2: Pocket Escape 7.99 euros 1.89 euros

Worms 3 4.49 euros 1.09 euros

Worms 2: Armageddon 4.49 euros 1.09 euros

Fluidity – Adaptive Icon Pack 2.19 euros 1.09 euros

Knots Live Wallpaper 1.99 euros 0.79 euros

Sunset Colors: Xperia Theme 1.99 euros 0.59 euros

Bubbles Live Wallpaper 1.99 euros 0.79 euros

Lines Live Wallpaper 1.99 euros 0.79 euros

Delux – Icon Pack 1.69 euros 0.59 euros

Delux – Round Icon pack 1.69 euros 0.59 euros

Delux Black – Icon Pack 1.69 euros 0.59 euros

Delux Black – Round Icon Pack 1.69 euros 0.59 euros

Horux Black – Icon Pack 1.69 euros 0.59 euros

Horux Black – Round Icon Pack 1.69 euros 0.59 euros

Horux White – Icon Pack 1.69 euros 0.59 euros

Horux White – Round Icon Pack 1.69 euros 0.59 euros

Bliss – Icon Pack 1.39 euros 0.79 euros

Flora: Icon Pack Material 2.19 euros 0.69 euros

If after all these free applications our Friday section falls short, you can keep up to date with the main offers of all operating systems through our colleagues at Applesfera and Xataka Móvil. You can also see the best prices on mobiles and accessories in our Bargain Hunting today.

We remind you that the comments, as always, are open so you can add the Google Play offers you find. And if you want more, see you next week. Good weekend to everyone!