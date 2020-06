CD TENERIFE – RC DEPORTIVO 1-1 (1-0 82’Milla-penalti-, 1-1 90’Aketxe).

CD TENERIFE: Ortolà; Luis Pérez, Lluís López, Sipcic, Álex Muñoz; Moore, Milla, Aitor Sanz, Bermejo (Nahuel 58); Dani Gómez (Miérez 22), Joselu (Undabarrena 85). Coach: Deck.

SPORTS RC: Dani Giménez; David Simón, Mujaid, Bóveda, Salva; Agbo (Borja Valle 25), Álex Bergantiños; Hugo (Aketxe 59), Shibasaki, Mollejo (Emre Çolak 70); Sabin Merino (Santos 70). Coach: Vázquez.

R.REE: Ortiz Arias. Cautioned: Aitor Sanz, Lluís Löpez; Mujaid

