Encryption List Inclusion and Exclusion Announcements – Week 18

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Source: iStock / christopherhall

Here is our weekly collection of announcements related to listing and delisting of digital assets, using crypto exchanges that we found last week and today.

Have we missed something? Do you have information about new lists and / or deletions? Let us know here.

_________________________________________

AscendEX

Listings:

Smoothy.Finance (SMTY)

DefiDollar DAO (DFD)

Bibox

Listings:

Wenmoon (WOMAN’S MOON)

A big one

Listings:

Alphr Finance (ALPHR)

Crypto prophesies (TCP)

Bilaxy

Listings:

Energy Cash (PRCH)

Pocketnet (PKOIN)

Sensitrust Token (SETS)

ALPHR (ALPHR)

CHARLI3 (C3)

SMTYToken (SMTY)

Refinable (FINE) (BEP20)

JulSwap (JulD) (BEP20)

My DeFi Pet Token (DPET)

Bogged Finance (BOG) (BEP20)

SeedSwap Token (SNFT)

Hit Token (SLAM) (BEP20)

Token BSCS (BSCS)

AlpaToken (ALPA) (BEP20)

NFT INDEX (NFTI)

BSCPAD (BSCPAD) (BEP20)

Bunny Token (BUNNY) (BEP20)

Mobox (MBOX)

AlpacaToken (ALPACA)

Token BGOV (BGOV) (BEP20)

BlockBank (BBANK)

UnoRe (ONE)

Pendle (PENDLE)

Storefront Token (SHO)

Token POP (POP!)

Crypto prophesies (TCP)

Route (ROUTE)

Impermax (IMX)

Ares Protocol (ARES)

Black hole protocol (BLACK)

Standard (STND)

Goatcoin (GOAT) (BEP20)

Golden Goose Egg (EGG) (BEP20)

MarshmallowDeFi Token (MASH)

Gen Token (GEN)

SafeSun (SAFESUN)

Truebit (TRU)

BrickChain (BRICK) (BEP20)

ENEX SPACE (ENX)

1MILNFT (1MIL)

Olympus (OHM)

Nectar (NCT)

TopBidder (BID)

NAOSToken (NAOS)

Chord Protocol (CHORD)

Eliminations:

Mysterium (MYST)

Binance

Aggregated trading pairs:

BAKE / USDT BURGER / BUSD BURGER / USDT SLP / BUSD SLP / USDT TRX / AUD TRX / EUR VET / TEST

Bitforex

Listings:

Doge Killer (STRAP)

Polywhale (KRILL)

Bithumb

Listings:

Rally (RLY) Ocean Protocol (OCEAN) Chiliz (CHZ)

Bitmart

Listings:

Moonshot (MOONSHOT)

Safemars (SAFEMARS)

Franklin (FLY)

Lepricon (L3P)

Newscrypto Coin (NWC)

Mogul Productions (STARS)

Strite (STRI)

Bitrue

Aggregated trading pairs:

XYM / USDT

BANANA / USDT

XEM / USDT

LUNA / USDT MIR / XRP

BitZ

Listings:

Clover (CLV)

BKEX

Listings:

Smoothy (SMTY)

100 times (100 times)

QuickSwap (FAST)

BakerySwap (BAKE)

Black hole protocol (BLACK)

Ares Protocol

Truebit (TRU)

Battle Pets (PET)

catEx

Listings:

Costa Rica digital currency (COCO)

SMG (SMG)

Vangold Finance (VGD)

SafeETH (SECURE)

CEX.io

Listings:

COTI (COTI)

Change now

Listings:

Klever (KLV)

Solana (SOL)

Wave protocol (WAVES)

ShareToken (SHR)

CoinEx

Listings:

BANANA (PROHIBITION)

Serum (SRM)

Changelly

Listings:

IQONIQ (IQQ)

Coinsbit

Listings:

Salanests (SLNT)

OFFY (OFFY)

KGO (KGO)

DeFi at MCW (DFM)

Dirty finances (DIRTY)

Hedge4Token (HEJJ)

Secure Community Token (SFC)

Exenox (EXNX)

Bitcen (BTE)

SnowgeCoin (SNOW)

Ideavis (IVC)

EXTRA ORDINARY CURRENCY (EOX)

UNIFUNC (UFN)

Busstrade (BTOKEN)

Sword Coin (SPADES)

Solnova (SNV)

Finance Cream

Listings:

Saffron Finance (SFI)

Crex 24

Listings:

DACXI (DACXI)

XX Platform (XXP)

Crypto.com

Listings:

Ampleforth (FORTH)

Axie Infinity (AXS)

Venus (XVS)

Helium (HNT)

RSR (RSR) AUDIO (AUDIO)

Aggregated trading pairs:

DOGE / ETH ADA / ETH VET / ETH LINK / ETH

DigiFinex

Listings:

ShibaCorgi (CoShi)

Chia Project (XCH)

FINEXBOX

Listings:

Veraswap (VRAP)

Safemore (SAFEMORE)

Atlantic Finance Token (ATFI)

Dogicoin (DOGI)

BafiFinance Token (BAFI)

RED SAFU (SAFU)

WholeEarthCoin (WEC)

FTX

Listings:

Overline Emblem (EMB)

Step Finance (STEP)

Media network (MEDIA)

Gate.io

Listings:

Persistence (XPRT)

BSC Station (BSCS)

QuickSwap (FAST)

Refinable (FINE)

Black hole protocol (BLACK)

Chia Project (XCH)

DogeSwap (DOG)

HitBTC

Listings:

Klever (KLV)

Elrond (EGLD)

Hotbit

Listings:

Token Paper (PAPER)

Eclipse (ECLIPSE)

Dogelon Mars (ELON)

SAFEBTC (SAFEBTC)

Fox Finance (FOX)

Porkswap.finance (PSWAP)

Alchemist (MIST)

MoonMoonCash (MOONMOON)

Momo Protocol (MOMO)

seedify.fund (SFUND)

BaaSid (BAAS)

DeStorage (DS)

Showcase (SHO)

Elena Protocol (ELENA)

Alien Worlds (TLM)

Bandot (BANDOT)

NFT starter (NST)

SavePlanetEarth (SPE)

Electra Protocol (XEP)

Ares Protocol (ARES)

Huobi

Listings:

NuCypher (NU)

Aggregated trading pairs:

BTC / USDC ETH / USDC

KuCoin

Listings:

Crypto prophesies (TCP)

GamerCoin (GHX)

Standard (STND)

Tower Token (TOWER)

Accent (ACE)

LOC game (LOCG)

Aggregated trading pairs:

UBX / USDT

LBank

Listings:

Refinable (FINE)

Smoothy Finance (SMTY)

Raydium (RAY)

Solana (SOL)

NAOS Finance (NAOS)

MXC

Listings:

Chia Project (XCH)

Smoothy (SMTY)

1Million NFT (1MIL)

Xels (XELS)

ChainSwap (TOKEN) Antimatter (MATTER)

Truebit (TRU1)

OKCoin

Listings:

Dogecoin (DOGE)

Poloniex

Listings:

Dogelon Mars (ELON) Alchemist (MIST)

KuCoin Token (KCS)

P2PB2B

Listings:

Deimos Token (DIO)

FullSend (FULLSEND)

BaaSid (BAAS)

DeStorage (DS)

Astronaut (NAUT)

Space sharks (SPACESHARKS)

VinDax

Listings:

My identity currency (MYID)

Hachiko Inu (HACHIKO)

ILGON (ILG)

Ideavis (IVC)

VerseCoin (VERSECOIN)

ITC (ITC)

Therios (THRS)

Oviex.com Token (OVI)

SafePe (LOOX)

WazirX

Listings:

IOST (IOST)

FTX Tab (FTT)

EasyFi Network (EZ)

PancakeSwap (PASTEL)

XT

Listings:

Loom Net (LOOM)

Wrapped BTC (WBTC)

Orchid (OXT)

The graph (TRB)

Skale Network (SKL)

Origin Protocol (OGN)

ClinTex CTi (CTI)

Fundum Capital (FND)

ZB.COM

Listings:

UMA Protocol (UMA) Reservation Rights (RSR)

ZBG

Listings:

SafeMoon (SAFEMOON)

Lemond Finance (LEMD)

ZT Global

Listings:

ClinTex CTi (CTI)

UniLend (UFT) Xend Finance (XEND)