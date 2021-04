Del Cerro will direct the Villarreal-Barça and González Fuertes the Athletic-Atlético

04/22/2021 at 5:03 PM CEST

EFE

Pablo González Fuertes, from the Asturian Committee, has been appointed to direct the Athletic-Atlético de Madrid match, on the thirty-second day of LaLiga Santander, while Villarreal-Barcelona will be arbitrated by Carlos del Cerro Grande, from the Madrid Committee.

– Appointments 32nd day of LaLiga Santander:

Elche-Levante David Medié Jiménez (C. Catalán)

VAR: Isidro Díaz De Mera Escuderos (CC-Manchego)

Valladolid-Cádiz Javier Alberola Rojas (CC-Manchego)

VAR: Alejandro Hernández Hdez. (C. Las Palmas)

Valencia-Alavés Guillermo Cuadra Fernandez (C. Balear)

VAR: José M. Sánchez Martínez (C. Murciano)

Real Madrid-Betis Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

VAR: José L. González Glez. (CC-Leonés)

Huesca-Getafe Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)

VAR: Mario Melero López (C. Andaluz)

Villarreal-Barcelona Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño)

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Celta-Osasuna César Soto Grado (C. Riojano)

VAR: Valentín Pizarro Gómez (C. Madrileño)

Seville-Granada Ricardo de Burgos Bengoechea (C. Vasco)

VAR: Antonio M. Mateu Lahoz (C. Valenciano)

Athletic-At.Madrid Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

VAR: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

Eibar-Real Sociedad Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz)

VAR: Adrián Cordero Vega (C. Cantabro)

– LaLiga SmartBank matchday 36 designations:

Zaragoza-Sporting Eduardo Prieto Iglesias (C. Navarro)

VAR: Saúl Ais Reig (C. Valenciano)

Logroñés-Cartagena Daniel J. Trujillo Suárez (C. Tinerfeño)

VAR: Alejandro Muñiz Ruiz (C. Gallego)

Málaga-Fuenlabrada Javier Iglesias Villanueva (C. Gallego)

VAR: Dámaso Arcediano Monescillo (C-Manchego)

Espanyol-Las Palmas Álvaro Moreno Aragón (C. Madrileño)

VAR: Miguel Á. Ortiz Arias (C. Madrileño)

Ponferradina-Lugo Juan L. Pulido Santana (C. Las Palmas)

VAR: Aitor Gorostegui Fernández (C. Vasco)

Oviedo-Girona Gorka Sagués Oscoz (C. Vasco)

VAR: Jon Ander González Esteban (C. Vasco)

Mirandés-Almería Fco. J. Hernández Maeso (C. Extremeño)

VAR: Santiago Varón Aceitón (C. Balear)

Alcorcón-Leganés Rubén Ávalos Barrera (C. Catalán)

VAR: Oliver de La Fuente Ramos (C-Leonés)

Tenerife-Castellón Rafael Sánchez López (C. Murciano)

VAR: Iñaki Vicandi Garrido (C. Vasco)

Rayo-Albacete Daniel Ocón Arráiz (C. Riojano)

VAR: Víctor Areces Franco (C. Asturiano)

Sabadel-Mallorca Iosu Galech Apezteguia (C. Navarro)

VAR: David Pérez Pallas (C. Gallego).