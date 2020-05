Lola Hierro

Data update. Africa has exceeded 50,000 confirmed cases, specifically with 51,734 and 17,000 cured at seven in the afternoon on Wednesday May 3, while the health crisis that leaves 1,954 dead. The most affected countries are also the ones that carry out the most tests and those whose health system is best prepared: South Africa (7,572), Egypt (7,588), Morocco (5,408) and Algeria (4,997).

The last to notify infections have been, with more than one hundred new ones, Egypt, Morocco, Algeria, Cameroon, Senegal and Equatorial Guinea. With less than a hundred, Somalia, Sudan, DRC, Mali, Kenya, Guinea Bissau, Reunion, Congo, Sierra Leone, Cape Verde, Liberia, Ethiopia, Madagascar, Zambia, Central African Republic, Libya, South Sudan, Malawi and Comoros.

South Africa anticipates its peak of cases in August. The African country with the most cases of covid-19 (7,572) to date, predicts that the maximum epidemic levels in its territory will be reached between the end of July and the beginning of September, says the head of the health response, Salim Abdool Karim . Thanks to confinement measures and massive field tests instead of waiting for patients to come to the health system, South Africa is optimistic that it is possible to avoid an explosion of infections and maintain a “flattened” epidemic curve and moderate mortality. Still, Karim warned that this country is expected to end up confirming “a few hundred thousand” of cases or even “millions”. “We have flattened the curve so that most of the time in the course of the epidemic all hospitals will be able to bear it,” added Karim, who highlighted the improvements made in this period in terms of availability of ICUs, equipment and creation of separate zones for those affected by COVID-19.

The pandemic spills over into Somalia. The International Rescue Committee (IRC) has alerted this Wednesday that Somalia is being overtaken by covid-19 and that the situation is about to get out of control. “We are seeing widespread community transmission in a country that will not be able to cope with a multitude of critically ill patients at once,” IRC Director for Somalia Richard Crothers said in a statement.

Somali authorities have confirmed 835 cases with 38 deaths. Somalia opened the first laboratory to test for coronavirus, which until then had been sent to Kenya, on April 8, and hours later confirmed the first death from the pandemic.

Crothers recalled that the country has suffered a severe drought, followed by massive flooding and the largest desert locust infestation in more than a quarter of a century. Years of violence and cycles of drought and floods have left more than five million people in need of humanitarian aid and have forced many to flee their homes

Seven million dollars to Zimbabwe. The World Bank is going to grant this amount to the African country to help it fight the pandemic. The finance minister already wrote to global lenders last month warning that the country was being pushed into a coronavirus health and economic catastrophe because its debt arrears mean it cannot access foreign financing. This is because the country has more than $ 1.2 billion in arrears with the World Bank, the African Development Bank and the European Investment Bank, making it ineligible for financing or debt forgiveness. from global lenders. A World Bank spokesperson has stated that while Zimbabwe cannot access regular funding, they can get money from their trust funds. “We recognize that this is a global crisis and we cannot leave anyone behind in our response,” he said. The amount, however, is far from the $ 200 million the country says it needs to combat the pandemic. By .

Evicted. Thousands of Kenyans in Nairobi are at risk of contracting the new coronavirus after authorities demolished their homes amid the pandemic, human rights activists report. Authorities ordered bulldozers to destroy the informal Kariobangi settlement in northeast Nairobi on Monday, and demolished some 600 houses. 5,000 people, including many single mothers and children, were evicted. The Nairobi City State Water and Sewerage Company (NSWSC) claims ownership of the land, which it claims has been illegally occupied since 2008. Evicted residents say they bought the land from the city council and have documents to prove it.

Drones over Morocco. In its fight against the coronavirus pandemic, Morocco is using drones to monitor the population, spread messages or disinfect public spaces, a tool that several countries around the world are adopting. “There is real enthusiasm, in a few weeks the demand tripled in Morocco and other countries in the region,” says Yasin Qamus, director of Droneway Maroc, a company that sells products in Africa made by the Chinese world leader in the sector, DJI. Morocco, which has used drones for several years, “is one of the most advanced countries on the continent” in this domain thanks to its researchers and its certified pilots, adds Yasin Qamus. For a long time there were administrative restrictions for drones to fly. But everything changed with the arrival of the coronavirus pandemic. In recent weeks, drones have been seen in many cities, where authorities use them to launch alert messages, detect suspicious movements on the streets, or illegal gatherings. (In the photo, a man looks at a neighborhood in Rabat. AP)

Around 43 million people could be food insecure in West Africa in the coming months due to the impact of the coronavirus pandemic in this area of ​​the continent, as the World Food Program (WFP) has warned on Tuesday. “We must sustain our aid throughout the region,” said agency spokeswoman Elisabeth Byrs, who has stressed the importance of doing so “especially in places like the Central Sahel, Central African Republic (RCA), Nigeria and Cameroon.” WFP has detailed that nearly twelve million children under the age of five could be seriously malnourished in the face of the lean season between June and August, compared to the 8.2 million registered in this same period in 2019. ( Photo: A woman in the Lagos market in Nigeria. AKINTUNDE AKINLEYE / EFE)

Income drop. Nigeria’s oil revenues plunged 80%, a catastrophe for the first sub-Saharan economy heavily dependent on black gold to go into recession in 2020, government officials said Tuesday at a telematic news conference. “Our forecast oil revenues have fallen more than 80% … We have had to revise our budget downwards to adapt it to $ 20 per barrel,” announced Budget Director General Ben Akabueze. The government had announced in March a drastic cut in its budget – of 10.6 trillion naira (33.8 billion dollars – around 15% -), due to the fall in the price of oil, in the context of the health crisis of the coronavirus and the price war between the major oil powers.

The Kenyan idea that communities around the world use against covid-19. What do #EsteVirusLoParamosUnidos, launched by the Spanish Government, have in common; the #ArgentinaUnida that the institutions of the Argentine State repeat; the #UnidosLoHacemos transmitted by the Panamanian authorities; the # Defeat_Covid19_Together (Defeat_Covid19_Juntos) that the South Korean authorities sometimes used; or the campaign #KomeshaCorona (Let’s finish the crown), coined by the Kenyan government? The idea of ​​unity. Surely the messages that have been repeated the most in the last weeks have been those that emphasize the belonging to a community and the need to give a joint response, that is, that the community acts in solidarity. Precisely 12 years ago in Kenya, a group of digital activists conceived a platform to articulate and manage the coordinated response of a community. They called her Ushahidi.

Madagascar’s fake miracle remedy against covid-19 spreading across Africa. It’s called Covid-Organics and it’s a supposed mugwort-based natural remedy that, according to its promoters, is effective in fighting the coronavirus. Created by a research center in Madagascar, a dozen African countries, including Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Tanzania, Senegal, the two Congos and the Central African Republic, are already receiving the first batches of this product that is presented as a bottled tea, to start using it among its population. The commotion has been such that the World Health Organization (WHO) has requested clinical trials and the African Union (AU) has asked the Malagasy government for details.

The worst suspicions are confirmed. Authorities in the Democratic Republic of the Congo (DRC) have confirmed more than a hundred cases of coronavirus in a military prison in the country, a day after President Félix Tshisekedi proposed to extend the state of emergency in the face of the pandemic. The coronavirus response team has detailed that 92 of the 101 cases detected in the Ndolo military prison are minor, although the Government has not ruled out a “brilliant spread” of the virus in the facilities, as reported by the Congolese portal of Actualité news. The authorities have proceeded in recent weeks to release several thousand prisoners to try to decongest the prisons due to the risk of the virus spreading there, since most of them host a number of prisoners who are beyond their capabilities.

Data update. Africa has reached this Tuesday afternoon the most 16,100 healed. This is the positive side of a coin that leaves almost 2,000 dead. In total, the continent has confirmed 48,200 cases of covid-19. The most affected countries are also the ones that carry out the most tests and those whose health systems are best prepared: South Africa (7,220), Egypt (7,201), Morocco (5,219) and Algeria (4,838).

A break. Lesotho Prime Minister Thomas Thabane announced on Tuesday a reduction in restrictions imposed by confinement in the country due to the coronavirus, although authorities have not confirmed any positive cases to date. Thabane has indicated in a message to the nation that the measures, which include the reopening of all stores and the restart of some classes in schools and institutes, will take effect this midnight, according to the Government. He has also indicated that churches may reopen their doors, although there may only be 50 faithful inside at any time, while he stressed that the use of masks will be mandatory at all times when the person is outside their home.

The Government of Kenya has claimed this Tuesday to Somalia that investigate the “confusing circumstances” in which an airplane with medical supplies was allegedly shot down on Monday in the African country, an event that resulted in the death of the six occupants of the aircraft. The cargo plane, an Embraer belonging to African Express, was carrying supplies intended to fight the coronavirus pandemic and was reportedly shot down at around 3:30 pm (local time). Four Somalis and two Kenyans died in the incident. “The incident occurred under confusing circumstances. The apparatus had been and was supporting humanitarian operations during the Covid-19 pandemic period,” the Foreign Ministry said in a statement, calling for a “rapid investigation.” by Mogadishu.

Data update. The global coronavirus pandemic leaves 48,244 infections in Africa and the number of deaths is more than 1,851 this Tuesday. 16,448 people have been recovered, according to data from two in the afternoon (Spanish time). South Africa, Egypt, Morocco and Algeria are the ones that accumulate more positives and more deaths, these over a hundred in all cases.

‘Koronaawiris’, or how to fight the pandemic in Wolof language. “What if instead of playing a soccer game you take advantage of this crisis to improve your ball control? What if instead of shaking hands with your neighbor, you take it to your heart and let him see how important it is to you your health?”. These are phrases of the Koronaawiris campaign (coronavirus in Wolof language, spoken in Senegal and Gambia), designed by the Action Group and Critical Study (GAEC), a group made up of students, teachers, researchers, neighbors, thinkers, artists, Senegalese activists and professionals, including anthropologist Abdourahmane Seck, as a weapon against covid-19. https://youtu.be/aFxltZI4S_Q

Data update. The global coronavirus pandemic leaves 48,081 infections in Africa and the number of deaths is more than 1,848 this Tuesday. 16,231 people have been recovered, according to data from eight in the morning (Spanish time). South Africa, Egypt, Morocco and Algeria are the ones that accumulate more positives and more deaths.

Burkina Faso begins deconfusion. The president of Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, announced on Monday the suspension of the quarantine decreed in various locations in the African country by covid-19. The transport of passengers by bus will be reactivated from this Tuesday, coinciding with the end of these local quarantines. Likewise, there can be no more than 50 people on each bus and it will be mandatory to wash or disinfect their hands in the terminals before the tours, according to the Burkina24 news portal. These measures have come two days after the government approved the reopening of mosques throughout the national territory as long as a series of security measures and social distancing are respected. To date, 662 positive cases and 45 deaths have been confirmed, according to data provided by the African Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC), reporting to the African Union (AU). Europa Press reports.

Data update. The global coronavirus pandemic leaves almost 47,108 infections in Africa and the number of deaths is more than 1,800 this Monday. 15,865 people have been recovered, according to data from eight in the afternoon (Spanish time). South Africa and Egypt exceed 6,000 confirmed cases. While Algeria is the country that accumulates more deaths from the disease with 465.

A relief for Cameroon. The International Monetary Fund (IMF) board approved on Monday a disbursement to Cameroon of about $ 226 million to help the Central African nation meet urgent balance of payments needs stemming from the covid-19 pandemic. . reports.

Artemisia. The World Health Organization (WHO) has not rejected the use of artemisia, a medicinal plant that Madagascar is using and exporting as a prevention and cure treatment for covid-19, but today has requested that clinical trials be carried out beforehand. prove its effectiveness.

“Medicinal plants such as artemisia annua are being considered as possible treatments against covid-19 and their efficacy and side effects should be examined,” the organization said in a statement. The UN body specifies, after the controversy caused by the Massive use that the African island is making of this natural product, which is also used without scientific basis as a treatment for malaria, which supports traditional medicine, but provided it has a scientific basis.

“Africans deserve the use of medicines tested to the same standards as people in the rest of the world,” says the WHO in its statement. EFE reports.

Wash your hands and tackle the pandemic without water. The world faces a monstrous pandemic with serious political, economic, social and psychological repercussions that have caused confusion for many. Currently there is no cure, but among the main means and measures of protection to stop or stop the spread of the virus is the hygienic measure of washing hands. Washing them with soap is an important public health activity and a huge barrier against many diseases. Access to clean water is essential for proper hand washing. However, many people around the world, and especially in Africa, still lack access to basic facilities to enable them to do so. Consequently, these neglected people will be more vulnerable and their lives will be more threatened by the pandemic. You can read the full article here.

Queues of an entire night to get aid in South Africa. The South African Social Security Agency has promised aid to the most vulnerable in the country and the long queues since last morning were shown at its offices in Johannesburg. However, the anger increased as the hours passed, as many elderly and disabled people were unable to collect their allowance. [Foto: MARCO LONGARI / AFP].

The largest city on the continent celebrates the lack of confidence. Despite a sharp increase in coronavirus cases in Nigeria, the most populous country in Africa, most of the 20 million inhabitants of Lagos, its economic capital, declared themselves “relieved” to be able to return to work after five weeks of strict confinement . In the Victoria Island business district, people have filled banks to withdraw money and resume business. All stores reopened and parking lots were full, reports .. “We have just passed a month of hunger and pain. Now I can return to earn money and feed my family,” Ganiyu Ayinla congratulated, inviting passengers to board their danfo, as the yellow minibuses in Lagos are called. Police officers have been deployed throughout the city to try to sensitize the population about the protection gestures and the norms against the virus established by the Lagos State. (Photo: AP)

Africa stands up to external debt. The coronavirus crisis has caused African states to allocate more resources than ever to their weakened health systems and to compensate for the damage of the economic slowdown in their population. But if they dedicate between 15% and 30% of their meager budgets to pay the high interest on their external debt, how do they do it? The solution seems easy, invest in the former and forget about the latter. However, it is not. International organizations and some countries have already made a move and announce reductions and postponements, but African leaders want more. For the first time in history, Africa demands, plain and simple, the cancellation of an external debt that without coronavirus was already worrying and that now, with the economic crisis just around the corner, has become a heavy slab. Read the complete chronicle of José Naranjo

Presidential doubts. Tanzanian President John Magufuli has expressed doubts about the official data on the coronavirus in his country and called for investigations into alleged irregularities in the national laboratory. The East African country, which announced its first case on March 16, officially has 480 cases of the new coronavirus, including 16 deaths, according to the latest balance published on Wednesday. However, the opposition accuses the authorities of covering up data and of not taking the epidemic seriously. The President reported false positive cases and questioned the reliability of the material and laboratory personnel, citing possible cases of “sabotage”. “It is possible that there are technical errors or that imported reagents have problems. It is also probable that the technicians are being paid to induce error,” he said in a speech broadcast by the public network TBC. The head of state asked the new Minister of Constitutional and Legal Affairs, Mwigulu Nchemba, to take over the matter. Europa Press reports.

A vaccine against the next pandemic. In addition to the scientific difficulties, there are also the limitations of a system of innovation and marketing of medicines that establishes fundamental differences between rich and poor patients. The price of vaccines, as well as the cost and logistical difficulties of distribution, constitute insurmountable barriers for millions of people in dozens of countries. A sizable portion of the 5.3 million children under the age of five who died in 2018 could have been saved with a simple routine immunization program.

The most difficult decision: confinement or income. Are sanitary measures against covid-19 intended only for rich countries? Millions of citizens around the world live daily and without access to social benefits, such as those governments like Spain can afford. They are places where jobs are not regulated under any contract and, therefore, no taxes are generated that allow a welfare state. It’s that simple: if you don’t leave home to earn money, there is no food. What’s the point of shutting yourself up so you don’t catch it when the alternative is to starve?

Vampires in Malawi. Malawi Police have announced the arrest of 15 people accused of spreading rumors about the existence of vampires, after a series of lynchings and looting of property of people accused of being “bloodsuckers”. The police have indicated that the arrests have taken place in the Nkhata Bay district (north) and have indicated that the suspects have also participated in the looting and destruction of property of people who were accused of being vampires. Thus, he has argued that these people have taken advantage of these rumors to carry out the attacks and added that four of them have already been charged with various charges, including incitement to violence, as reported by the Nyasa Times newspaper. Police in the African country have also demanded that residents in the district not take justice by their hand before any type of accusation and that they contact the authorities to formalize any type of complaint.

Back to school? Unicef ​​on Monday called for the safe reopening of schools in eastern and southern Africa, where more than 127 million students will not be able to return to these centers this week due to the coronavirus, recalling that the prolonged closure caused epidemics such as that of Ebola an increase in exploitation and abuse of children and teenage pregnancies. COVID-19 has unleashed an “educational crisis that is unprecedented in scope, duration and impact,” highlights the regional director of the United Nations Children’s Fund (UNICEF) for eastern and southern Africa, Mohamed M Malick Fall. Governments, businesses and parents must come together to “ensure inclusive, realistic and scalable ways that reach all children. This has begun, but each day that passes is another in which children, and their communities, are stripped of a fundamental right, “he adds. (Photo: Two children from a Johanerburg neighborhood MARCO LONGARI / .)

Mining victory. The South African mining union has announced that it has won an anti-government court case that will compel authorities to impose strict guidelines on mining companies to protect workers against COVID-19. The union said in a statement it was “truly elated” with the court ruling on Friday. “The lives and livelihoods of miners can now be protected,” said South African Construction and Miners Association (AMCU) President Joseph Mathunjwa. South Africa, the world’s largest producer of platinum, manganese and chromium ore that has recorded 6,336 cases of the coronavirus, of which 123 have died, is allowing its mines to operate at medium capacity during a national shutdown.

Data update. The coronavirus in Africa continues to increase. This Sunday, at seven in the afternoon (Spanish time) the number of infected has risen to 44,265, that of deceased to 1,771 and that of recovered amounts to 14,993.

The countries that have reported the latest confirmed cases are Morocco and Algeria with more than one hundred each, and then Senegal (69), Somalia, Kenya and Madagascar with less than one hundred. And with less than ten, Ethiopia, Togo, Zambia, Sierra Leone, Esuatini, South Sudan and Malawi. Regarding deaths, the four countries that have recorded new deaths are Morocco, Algeria, Kenya and Somalia.

Agglomerations in Burkina mosques. Muslims, many praying shoulder to shoulder and without masks, have packed the mosques in Ouagadougou, the capital of Burkina Faso, this Sunday, after the government issued an order to close them.

Authorities ordered mosques to be closed in March as the coronavirus outbreak grew in the West African country, which had reported 652 cases and 44 deaths from covid-19 as of Sunday. But the order sparked protests from the opposition and citizens, because the government repealed it on the condition that the faithful wear masks and respect physical distance and other health restrictions.

In Burkina Faso’s Sunni Movement Central Mosque, for example, hundreds of worshipers have crowded into tight spaces to pray. By A. Ross (.)

Defective kits in Tanzania. Coronavirus test kits used in Tanzania have been ruled out as defective, President John Magufuli said Sunday, because they yielded positive results on samples taken from a goat and a papaya. Magufuli, whose government has already been criticized for being secretive about the outbreak and for asking Tanzanians to pray to end the coronavirus, has said they were imported from abroad, but has not elaborated.

The president has explained that he instructed security forces to randomly obtain non-human samples, including of a papaya, a goat and a sheep, but they were assigned names and human ages. They were then sent to the Tanzanian laboratory, and the papaya and goat tests were positive for covid-19. “Something is happening. I said earlier that we should not accept that all aid is intended to be good for this nation,” Magufuli has criticized, adding that the kits should be investigated. . reports

Ivory Coast Prime Minister Marching to France for medical reasons. Amadou Gon Coulibaly, who is also a candidate of the ruling party in the October presidential elections, has traveled to undergo medical checks, the presidency reported on Sunday, without giving details about his health. A source close to Gon Coulibaly, who underwent cardiac surgery in 2012, has said that the prime minister had missed a scheduled checkup in April because he was coordinating the response to the coronavirus. “His intense activity in recent weeks had an impact on his health, but it is nothing very serious. He is doing well,” said the source, adding that he will return to Ivory Coast in a few days.

Defense Minister Hamed Bakayoko will serve as acting prime minister in the absence of Gon Coulibaly. The prime minister already isolated himself in late March due to possible exposure to the coronavirus, but did not test positive. Ivory Coast has recorded more than 1,300 coronavirus cases and 15 deaths. . reports.

New help for Malawi. The International Monetary Fund (IMF) has approved a $ 91 million loan to Malawi to help finance its balance of payments deficit, exacerbated by covid-19. “Authorities have been proactive in mitigating the impact of the pandemic, including through increased spending on health care and social assistance, and ensuring food security by purchasing and storing agricultural crops,” said Tao Zhang, deputy director IMF, in a statement.

The country, with 37 cases of coronavirus and three deaths, was already experiencing an economic stagnation linked to the drought, which caused an increase in riots due to falling living standards. Malawi’s main export is tobacco, which accounts for about half of export earnings, along with other crops such as tea and sugar. The World Bank said last month that it had approved a $ 37 million financing package to help Malawi respond to the coronavirus. By F. Phiri (.).

Reuse of protective equipment. La mayoría de los trabajadores de la salud en Kenia se han visto obligados a reutilizar el equipo de protección personal (EPP), según un estudio de la Red de Asuntos Legales y Éticos de Kenia. La mayoría de los entrevistados en el estudio dijeron que hay una falta de suministro regular del Gobierno. Solo el 17.8% dijo que se les suministraba regularmente equipo de protección. Más de la mitad aseguraron no haber recibido capacitación sobre cómo manejar un caso confirmado. El doctor Michel Yao, gerente del Programa de Operaciones de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, ha declarado a la BBC que los Gobiernos deben ofrecer programas de actualización a los trabajadores de la salud regularmente para cuidar a los pacientes y protegerse a sí mismos mejor. “Lo más importante es el ensayo. Si no practicas, puedes cometer un error y exponerte a ti mismo y a tus familias”, ha aseverado el doctor Yao. Informa R.a Odhiambo (BBC África). En la imagen, unos sanitarios hacen tests en Nairobi. (L. Tato / .)

Perder la vida sirviendo a tus vecinos. Los trabajadores sanitarios de Sudáfrica están combatiendo la covid-19 en sus comunidades mal protegidos y mal pagados. Muchos se arriesgaron ya en la lucha contra el sida y la tuberculosis. María Molefi es una de ellas. La suya es una de las profesiones esenciales que siguieron trabajando durante el paro nacional. Cuando se disponía a incorporarse a un nuevo puesto en la Clínica Nompulelo de Midrand, después de prestar servicio durante varios años en Tshwane, se sentía aterrorizada.

Actualización de datos. La pandemia mundial de coronavirus ha dejado ya un total aproximado de 43.735 contagios en África y el número de fallecidos es de 1.763, según el balance actualizado a este domingo por la universidad estadounidense Johns Hopkins. Se han recuperado 14.698 personas. Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Argelia son los que acumulan más positivos y más fallecimientos, estos por encima de cien en todos los casos.

Como novedades, Mauritania, que no tenía casos activos, ahora tiene uno. Y Comoras, el último país junto a Lesoto que no contaba con ningún contagiado, ha pasado de uno a tres.

Llama la atención en las estadísticas que, si se atiende a infectados por millón de habitantes, el territorio más perjudicado es Mayotte, una isla con estatus de departamento de ultramar francés, situada en el extremo norte del canal de Mozambique. Tiene unos 256.000 ciudadanos y 539 casos, lo que da una media de 1.976 casos por millón de habitantes. Por comparar, Sudáfrica, el país con más contagios, tiene 107 por millón de habitantes.

Actualización de datos. A las siete y media de la tarde del 2 de mayo, en África se han confirmado 42.705 positivos, 1.722 muertes y 14.308 pacientes recuperados. Camerún, con 245 casos, y Egipto, con 298, son los que más han aumentado. Así, este país vuelve a adelantar a Sudáfrica y se convierte otra vez en el que registra más contagios. En cuanto a Sudáfrica, hoy la agencia . ha publicado estas vistas aéreas de las colas que se formaron el pasado 29 de abril en una distribución de alimentos.

Senegal continuará usando la hidroxicloroquina. Las autoridades senegalesas cuentan con loss resultados de un análisis preliminar que muestra una reducción en el tiempo de hospitalización. Se trata de un antipalúdico disponible en el mercado, y que está en el corazón de una disputa internacional de expertos sobre su eficacia e inocuidad. El infectólogo Moussa Seydi presentó los resultados del análisis: muestran que, de 181 pacientes, la media de hospitalización fue de 13 días para los que no habían recibido tratamiento, 11 para quienes recibieron hidroxicloroquina, 9 para quienes recibieron hidroxicloroquina con azitromicina y 8 para quienes comenzaron el tratamiento dentro de las 24 horas siguientes a presentar síntomas.

Las autoridades sanitarias han informado de un aumento de casos, por lo que se ha decidido no hospitalizar a pacientes con pocos o ningún síntoma, sino aislarlos en sitios abiertos con el fin de aliviar a los hospitales. Senegal cuenta con 1.115 casos y nueve muertes.

Una leona confinada en un piso de El Cairo. Con el circo nacional de Egipto cerrado debido a la pandemia y los ciudadanos confinados en sus casas por obligación, Ashraf el-Helw tiene que practicar sus números circenses con sus grandes felinos en el apartamento de El Cairo donde vive, y publica videos de sus progresos en las redes sociales. En estas imágenes del 28 de abril de 2020, el-Helw, de 26 años, practica un espectáculo circense con sus hermanos Bushra y Youssef, y también con una de sus leonas, Joumana, que tiene cinco años. (Foto AP / Nariman El-Mofty)

Aprendizaje tradicional cuando no hay más opción. Los alumnos, los maestros y los padres nigerianos han tenido que cambiar rápidamente la forma de hacer las cosas para habilitar lecciones en línea a raíz del confinamiento que ha provocado el cierre de escuelas en todo el país. Pero en áreas donde los ingresos y la infraestructura son muy precarios, el aprendizaje tradicional es la única opción. Un vídeo de Francis Maguire (.).

Un robot ayuda en el hospital. Un robot que atiende a pacientes con covid-19 es el nuevo protagonista en el hospital Abderrahmane Memmi en Ariana, cerca de Túnez. Su función es limitar el contacto entre cuidadores y pacientes y mejorar la comunicación entre pacientes y familias. Se trata de un delgado dispositivo con ruedas, coronado por una pantalla, que puede medir la temperatura, el pulso y la saturación de oxígeno en la sangre.

Es el primero que se usa en el país y permitirá, sobre todo, que los médicos y familiares no se acerquen prácticamente a la cama de los pacientes. “Reducirá por lo tanto, el riesgo de contaminación del personal”, afirma el doctor Nawel Besbes Chaouch, que dirige el departamento de neumología responsable de las personas infectadas. “También facilita la comunicación con el paciente: podrá vernos en la pantalla sin tener que ponerse todo nuestro equipo de protección, lo que le impide ver nuestras caras y reconocernos”, subraya. El robot está completamente diseñado y fabricado en Túnez por una empresa emergente. Foto de FETHI BELAID / ..

Actualización de datos. A las tres de la tarde (hora española) de hoy, 2 de mayo, los contagiados por el nuevo coronavirus en África son 41.696 y las muertes ascienden a 1.698 después de que varios países haya notificado nuevos positivos y fallecimientos. Los últimos en informar han sido Marruecos, con 118 casos y un muerto, Djibuti (15 casos), Sierra Leona (19 casos y un muerto), Madagascar (3 casos) y Zambia (10 casos). El número de recuperados, por otra parte, asciende a 14.099

Las naciones con mayor número de contagios y fallecimientos siguen siendo, oficialmente, Sudáfrica Egipto, Marruecos y Argelia, pero recordamos que los casos en el continente son difíciles de rastrear y la información puede no ser exacta.

Sábado en Zimbabue. Los 14,5 millones de habitantes de Zimbabue viven el 34º día consecutivo del encierro nacional decretado por el presidente Emmerson Mnangagwa. El presidente ha extendido aún más el bloqueo por otras dos semanas, hasta el 17 de mayo, en un intento por frenar la propagación de la pandemia de la enfermedad covid-19 que hasta ahora ha matado a cuatro personas en este país africano. En las fotos, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: un conductor de autobús con mascarilla, un policía revisa las autorizaciones para salir de casa a trabajar en una fila de gente que espera el autobús, dos agentes revisan un permiso de conducir y una mujer con mascarilla camina por una calle. Todas de Harare, de este 2 de mayo. Fotos de AARON UFUMELI / EFE

Boicot en el Parlamento tanzano. El principal partido de oposición de Tanzania ha llamado al boicot del Parlamento tras denunciar que tres diputados han muerto por coronavirus, aunque las autoridades no han confirmado esta valoración. La denuncia ha sido presentada por el jefe del partido Chadema, Freeman Mbowe, quien acusa al Gobierno de esconder el efecto del virus entre la población. “Seguimos lamentando las constantes noticias de las muertes de los diputados y de otros tanzanos a causa de los contagios”, ha dicho Mbowe en un comunicado en el que llama al cierre del Parlamento durante 21 días para hacer pruebas a todos los diputados y sus familias. Mbowe también ha pedido a los diputados de su partido que se aíslen durante dos semanas. El Gobierno no ha comentado los fallecimientos de los diputados Augustine Mahiga, Gertrude Rwakatare y Richard Ndassa. Tanzania había confirmado para este miércoles un total de 480 casos de coronavirus y 16 fallecimientos. Los recuentos, sin embargo, son irregulares por orden del presidente, John Magufuli, para no alarmar a la población. Por EP

Preocupación de la OMS. El jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, ha avisado de que están viendo aumentos preocupantes en los casos de Covid-19 en Haití Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Yemen, Siria, Afganistán, Sierra Leona y el norte de Nigeria. Ryan también ha afirmado que, si bien la OMS reconoció que algunos países están reduciendo el confinamiento, era importante que estén “muy atentos a un salto en las infecciones” y que estén listos para volver a implementar algunas medidas si es necesario.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que se continuará trabajando con países y socios para permitir viajes esenciales necesarios para la respuesta ante una pandemia, ayuda humanitaria y operaciones de carga, y para que los países reanuden gradualmente el viaje normal de pasajeros.”Como lo hemos hecho claramente desde el principio, continuaremos pidiendo a los países que implementen un paquete integral de medidas para encontrar, aislar, probar y tratar cada caso y rastrear cada contacto”. Informa .

Mentiras sobre el coronavirus. En The Conversation Africa han identificado nueve conceptos erróneos que circulan en las redes sociales en África y se han propuesto desmentirlos. Aquí los enumeramos, y si quieres saber las razones por las que son afirmaciones falsas, lee aquí el artículo (en inglés).

1. La covid-19 no afecta a los negros.2. El coronavirus no sobrevive en climas calurosos.3. Es bueno impregnarse alcohol y clorina por todo el cuerpo.4. Es bueno beber té negro a primera hora de la mañana, en ayunas, para no contagiarse.5. La sopa de pimienta con lima o limón elimina el virus.6. Las pastillas de vitamina C previenen el contagio.7. El haber pasado la malaria te hace inmune.8. Vaporizar la cara e inhalar hojas de árbol de neem (una planta medicinal) evita el virus.9. La vacuna de la gripe sirve para no contagiarse.

Sudáfrica estrena desconfinamiento. El país puso en marcha este viernes la salida progresiva del confinamiento contra el coronavirus, tras cinco semanas, dando un respiro a su población y a su economía. Millón y medio de personas han sido autorizadas a volver a trabajo, siguiendo las normativas de protección sanitaria, y los ciudadanos pueden volver a practicar deporte en el exterior, pero los desplazamientos siguen estando prohibidos entre las 20.00 y las 05.00, y es obligatorio llevar mascarilla en los lugares públicos. Las escuelas permanecerán cerradas, al menos, hasta junio. Las autoridades se vieron obligadas a suavizar las medidas, pues el confinamiento ha privado a los más pobres de su sustento, mientras que la economía del país se encuentra muy debilitada tras años de crisis. “Todos sabemos que el confinamiento es necesario para salvar vidas”, declaró el viernes el presidente, Cyril Ramaphosa. Pero este “tuvo un enorme impacto en los pobres”, agregó. Por .. En las fotos, de N. Bothma y M. Hutchings, desconfinamiento en Ciudad del Cabo.

Cómo usar correctamente una mascarilla. El lunes, Nigeria comienza a relajar las medidas de confinamiento, así que el Ministerio de Sanidad ha publicado este vídeo en su twitter para explicar a los ciudadanos cómo hacer un buen uso de las mascarillas cuando salgan a la calle.

As we dey prepare for the ease of the #lockdown on Monday, make we remember to #DeyResponsible to always wear #facemasks when we dey public.

Abeg make we watch the video to learn how to wear #facemask well. pic.twitter.com/A65Z4wnVrq — Federal Ministry of Health, NIGERIA (@Fmohnigeria) May 2, 2020

Actualización de datos. A las nueve de la mañana (hora española) de hoy, 2 de mayo, los contagiados por el nuevo coronavirus en África son 41.537 y las muertes ascienden a 1.696. Los últimos países en informar de nuevos casos han sido Sudán (91 positivos y cinco muertes), Congo (9 positivos), Ruanda (6), Uganda (2) y República Democrática del Congo, con 32 positivos y una muerte.

Las naciones con mayor número de contagios y fallecimientos siguen siendo, oficialmente, Egipto, Sudáfrica, Marruecos y Argelia, pero recordamos que los casos en el continente son difíciles de rastrear y la información puede no ser exacta.

Actualización de datos. A las siete de la tarde (hora española) de este 1 de mayo, África suma un total de 40.589 contagiados, con más de ocho mil en las últimas 24 horas, y 1.663 muertos. Estos son los cuatro países con más casos positivos y más muertes:

Egipto: 5.895 contagiados y 406 muertos y 1.460 recuperadosSudáfrica: 5.647 contagiados, 103 muertos y 2.073 recuperadosMarruecos: 4.529 contagiados, 171 muertos y 1.055 recuperadosArgelia: 4.154 contagiados, 484 muertos y 1.281 recuperados

Además, Comoras ha debutado este viernes con su primer positivo confirmado y Sao Tomé y Príncipe ha registrado su primer muerto. A lo largo del día, 17 países han informado de nuevos fallecimientos.

Ayuda del Banco Europeo de Inversiones. El BEI, la institución de préstamos a largo plazo de la Unión Europea, ha anunciado que aumentará su cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su intento de combatir la pandemia en todo el mundo, en particular en los países africanos vulnerables. La asociación fortalecerá la atención primaria de salud en 10 países del continente mediante la ampliación de la financiación para garantizar las cadenas de suministro esenciales, incluido el equipo de protección personal y el diagnóstico, dijeron los dos organismos. El BEI dijo que la alianza ayudará a los Gobiernos a financiar y asegurar el acceso a suministros médicos esenciales y equipos de protección a través de adquisiciones centralizadas. Si bien el banco ha dicho que planea una respuesta de 1.400 millones de euros para abordar el impacto sanitario, social y económico de la covid-19 en África, no ha dado detalles sobre la cantidad de fondos que aportará a la asociación de la OMS. En la imagen, un reparto de alimentos en Dakar. (Z. BENSEMRA, .)

Confinamiento y ayudas en Zimbabue. El presidente Emmerson Mnangagwa ha anunciado una extensión del confinamiento de dos semanas y un estímulo de 720 millones de dólares para empresas en dificultades, la mayoría de las cuales abrirán a partir del lunes. El país lleva encerrado cinco semanas para evitar la propagación del coronavirus en medio de su peor crisis económica en una década, con escasez de divisas, alimentos, electricidad y medicamentos. Zimbabue tiene 40 casos positivos y cuatro muertos.

El banco central del país ha reducido su tasa principal de préstamos del 25% al 15% como parte de las medidas para ayudar a la economía a lidiar con los efectos del brote, y ha dicho en un comunicado que espera que otros bancos “hagan lo mismo para dar servicios financieros asequibles a sus clientes en estos tiempos difíciles”. La entidad ha reservado 120 millones de dólares para que otros bancos puedan solicitar préstamos al 10% anual para, a su vez, prestar a sus clientes, ha establecido un tipo de cambio fijo y permitido el uso de moneda extranjera en transacciones nacionales.

¿Dónde hay que ponerse la mascarilla? ANDl uso de la mascarilla para frenar el coronavirus se generaliza en el mundo a medida que este empieza a desconfinarse. Por ahora, más de 50 países exigen a sus ciudadanos que se cubran parte del rostro cuando salen de casa, sobre todo en el transporte público y en los comercios.

En África, Camerún impuso la mascarilla el 9 de abril y le siguieron Gabón, Guinea, Ruanda, Guinea Ecuatorial, Zambia, Etiopía, Liberia, Sierra Leona, Kenia, Burkina Faso, Angola y Benín. Otros como Sudáfrica y Nigeria se sumarán a principios de mayo. En algunos países, la regla está lejos de ser respetada por escepticismo o falta de material. Por ejemplo, Chad dio marcha atrás debido a su escasez. En otros países, quienes violan la regla corren el riesgo de ser arrestados, como en Liberia y Guinea. Cuando faltan recursos, siempre se puede echar mano a la imaginación. Como este hombre sudafricano, vecino de un suburbio de Ciudad del Cabo, que se ha fabricado la suya con un cartón de cereales. Información de ., foto de Nic Bothma ..

Ruanda relaja el confinamiento. El Gobierno permitirá el movimiento limitado de personas y permitirá la apertura restringida de negocios, incluidos restaurantes y hoteles, a partir del próximo lunes. Todavía no se permitirá el movimiento entre provincias en el país centroafricano, mientras que las escuelas también permanecerán cerradas hasta septiembre, según un comunicado del Gobierno publicado el jueves por la noche. “Todos los servicios reanudados deben cumplir con las pautas de salud, como usar máscaras y aplicar el distanciamiento social”, dice.

Ruanda, junto con la vecina Uganda, implementó algunas de las medidas más estrictas en África para frenar la propagación del coronavirus, incluido el cierre de todas las empresas, excepto las más esenciales. Ruanda tiene 243 casos de covid-19 y ninguna muerte. Bajo el cierre de emergencia, los restaurantes podrán abrir hasta las 7 p.m. Los hoteles también podrán abrir, pero solo los huéspedes podrán ingresar a las instalaciones por las noches. Los bares y las iglesias permanecerán cerradas. Informa .

Deporte en Sudáfrica, para los primeros días de descalada. El país africano ya permite a sus habitantes poder practicar algún tipo de deporte entre las seis de la mañana y hasta las nueve, tras acordar que el país empezara su fase de apertura, a pesar de ser uno de los más afectados del continente en número de contagios. Este aspecto tenía este viernes el paseo marítimo en la Ciudad del Cabo. [Foto: REUTERS/Mike Hutchings].

Un pasito hacia la “nueva normalidad” en Sudáfrica. Confinados desde el 27 de marzo, los sudafricanos empiezan a ver la luz al final del túnel porque el Gobierno ha permitido que algunas industrias y comercios vuelvan a abrir. Como en esta imagen de la librería Magic Tree Books de Pretoria, donde este 1 de mayo los clientes han vuelto. En la imagen, la propietaria, Mia McDonald (a la izquierda), charla con una clienta a la que acaba de vender un libro. (Foto por Phill Magakoe / .)

eSwatini dobla los contagiados por covid-19 en una semana. El primer ministro, Ambrose M. Dlamini, ha informado de que los casos han subido de 40 a 100. Al principio, la mayoría de contagiados estaban relacionados con los viajes, pero se ha visto un aumento de positivos autóctonos. “Este aumento demuestra la extrema necesidad de mantener el distanciamiento social y seguir todas las precauciones y prácticas de salud necesarias”, ha dicho Dlamini, y ha aventurado que también se puede atribuir al despliegue intensivo de pruebas de detección y pruebas en todo el país, que se han duplicado en la última semana. “Hemos analizado 2.262 muestras con 100 positivas y 1.880 negativas. 12 se han recuperado y hemos perdido uno. Todavía tenemos unos 200 resultados pendientes.” La región de Manzini ha sido identificada como el epicentro de los contagios, por lo que se va a mantener “bajo estricto bloqueo parcial”. El Gobierno ha aumentado la capacidad de camas en el Hospital de Referencia de Lubombo a 100 y proporcionará 100 más en otra instalación para pacientes que requerirán hospitalización.

Actualización de los datos a la una de la tarde (hora española). La covid-19 sigue avanzando en el continente, donde ya hay más de 40.000 casos confirmados y 1.640 muertos por la enfermedad. Por contra, 13.178 pacientes se han recuperado. Por países, Sudáfrica suma 5.647 contagios, seguido por Egipto (5.537), Marruecos (4.529), Argelia (4.006) y Ghana (2.074). Argelia es el que más fallecidos suma con 450.

Desescalada en Sudáfrica. El presidente Cyril Ramaphosa decretó el confinamiento de toda la población y el cierre de todas las empresas, salvo las esenciales, hace cinco semanas, para evitar la propagación de la covid-19. Con su economía ya en recesión antes de la pandemia y el desempleo en crecimiento, el gobierno ha estado bajo una intensa presión para aliviar las restricciones. Ramaphosa anunció la semana pasada que, a partir del 1 de mayo, Sudáfrica implementaría un sistema flexible que permitiría aliviar o reintroducir las restricciones en función de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, los detalles finales del plan no se dieron a conocer hasta el miércoles, lo que generó confusión. Y muchas empresas a las que se les permite operar en la primera fase de flexibilización aún están considerando si vale la pena hacerlo. Información de Sisipho Skweyiya. Edición de Joe Bavier y Chizu Nomiyama (.). Foto: Un niño se coloca una máscara hecha en casa hecha por su madre en el asentamiento informal Masiphumelele, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Por Nic Bothma ..

Túnez relaja su confinamiento. Se ha anunciado una flexibilización parcial de las medidas de restricción para frenar la propagación del nuevo coronavirus, aunque las escuelas permanecerán cerradas hasta septiembre. Se planea una relajación más amplia para el 14 de junio, pero dependerá de cómo se desarrolle la situación sanitaria, ante el riesgo de una segunda ola de infección. Túnez ha declarado 975 casos y 40 muertes, y ha establecido medidas estrictas de distanciamiento social, incluido un toque de queda nocturno.

Las personas mayores de 65 años y las que padecen enfermedades crónicas no se beneficiarán de la reducción de las restricciones. Los estudiantes de último año de escuela preparatoria reiniciarán las clases el 28 de mayo y se examinarán en julio. Otros estudiantes regresarán a sus escuelas, que llevan cerradas desde marzo, para el nuevo año académico en septiembre. Los estudiantes de medicina y farmacia regresarán a la universidad el 11 de mayo, y otros departamentos abrirán más tarde, ha informado el ministro de Educación Superior Slim Choura. Por .

La larga cola hacia el test. El ministerio de Sanidad de Kenia comparte en twitter esta imagen, de hoy mismo. Se trata de una campaña de realización de tests para diagnosticar la covid-19 en Kawangware, Nairobi. “Las pruebas masivas son esenciales para localizar casos con síntomas; identificar su grupo familiar y rastrear a las personas con las que se han contactado y ponerlos en cuarentena hasta que ya no sean infecciosos”, dice el tuit.

Happening now; Mass testing for COVID-19 in Kawangware, Nairobi. Mass testing is essential for tracking down cases with symptoms; identifying their household cluster & tracing people they’ve contacted; & quarantining them until they are no longer infectious. #KomeshaCorona pic.twitter.com/3Dcibzd5AX — Ministry of Health (@MOH_Kenya) May 1, 2020

Malaui, uno de los países más pobres del mundo, frente al coronavirus. Malaui, un país diminuto sin salida al mar y apenas recursos minerales o productos básicos, pero que presume de que su población es su riqueza, ha sido uno de los últimos en confirmar la presencia de casos de coronavirus. Mientras que el mundo ha cerrado sus puertas desde febrero, en Malaui hemos vivido como si estuviésemos viendo acercarse una nube de tormenta sabiendo que iba a descargar, pero con la incertidumbre de cuándo lo haría y cuál sería la intensidad del impacto. Un relato de un cirujano pediátrico y una doctora.

La lucha contra la covid-19 en África que llega a través del móvil. Las empresas innovadoras del continente africano han desarrollado una capacidad especial de adaptación. Aunque la llegada de inversiones aumenta considerablemente cada año, este sector ha tenido que lidiar, tradicionalmente, con recursos limitados y escasos. Por ello, los emprendedores están acostumbrados a ofrecer soluciones novedosas e imaginativas a las necesidades cotidianas en forma de respuestas eficaces, prácticas y adaptadas a las particularidades locales.

En esas condiciones, las startup han impulsado un amplio abanico de iniciativas que participan directamente en la lucha contra la pandemia. El sector de la telemedicina es, sin duda, el más recurrente, pero espacios como el de la educación online, el dinero móvil, el comercio digital de proximidad y hasta el de los drones se prestan a mostrar estas soluciones creativas.

Comoros registra su primer caso de covid-19. El presidente del archipiélago africano, Azali Asumani, ha anunciado el primer caso de contagio por el nuevo coronavirus. Hasta ahora había evitado la pandemia. Se trata de un hombre de alrededor de 50 años que vive en las islas, pero “que frecuentó un ciudadano franco-comorense que estuvo en el país a partir del 18 de marzo”, ha precisado, añadiendo que su estado de salud mejora de forma progresiva. Este anuncio hace que el pequeño reino de Lesoto se convierta en el único país del continente africano que oficialmente no tiene casos de coronavirus. “Mientras otros países se preparan a una vuelta a la normalidad, nuestro país entra en una fase crítica”, ha advertido el jefe de Estado comorense. Por ahora, Azali no se plantea recurrir al confinamiento “porque la mayoría de la población vive de (la economía) paralela”. “No podemos permitirnos en este momento de la pandemia adoptar medidas que pueden provocar un drama social y económico”, ha señalado. La semana pasada, se impuso un toque de queda como medida para frenar la pandemia.

Actualización de datos a las ocho de la mañana (hora española). La covid-19 sigue avanzando en el continente, que ya suma 39.785 casos confirmados y 1.638 muertos por la enfermedad. Por contra, 13.078 pacientes se han recuperado. Por países, Sudáfrica suma 5.647 contagios, seguido por Egipto (5.537), Marruecos (4.423), Argelia (4.006) y Ghana (2.074). Argelia es el que más fallecidos suma con 450.

Los contagiados por covid-19 (a las ocho de la tarde, hora española) son ya 37.911 en el continente. Egipto es el país con más casos (5.537) y le siguen Sudáfrica (5.350), Marruecos (4.423) y Argelia (4.006). Este último es el que registra mayor número de fallecidos, con 450 de los 1.614 que ya se han notificado. Son datos que hay que tomar con precaución porque no siempre son fáciles de recabar y contrastar.

Hasta el pelo del coronavirus. Stacy Ayuma, de ocho años, acaba de salir de la peluquería con el peinado ‘coronavirus’, diseñado para emular la apariencia espinosa del virus bajo un microscopio, como una declaración de moda contra la propagación de la enfermedad de la covid-19. Se lo han hecho en el salón de belleza Mama Brayo, en el suburbio de Kibera, en Nairobi, Kenia, el 29 de abril de 2020. Fotografía de Thomas Mukoya/ ..

Namibia reabre comercios, pero no fronteras. Namibia comenzará a aliviar las restricciones a nivel nacional sobre el movimiento a partir del próximo martes, permitiendo la actividad económica bajo estricta supervisión, dijo el jueves el presidente Hage Geingob. El país ha visto 16 casos confirmados de coronavirus, sin muertes.

Geingob dijo en un discurso televisado que desde la medianoche del lunes 4 de mayo, Namibia entraría en la fase dos de un plan de cuatro etapas. A las personas se les permitirá viajar en el país mientras usan máscaras faciales en todo momento. A los namibios que regresan se les permitirá volver a entrar en el país, sujetos a controles de ingreso y cuarentena durante 14 días, pero las fronteras permanecerán cerradas para los no namibios.

Las empresas y actividades productivas pueden reabrir. Los centros comerciales, tiendas y restaurantes continuarán operando para llevar. La compra y venta de licor con más del 3% de contenido de alcohol sigue prohibida.

Tanzania calla ante las críticas. Tanzania lanzó el miércoles su última actualización sobre las infecciones por coronavirus después de cuatro días de silencio por parte de los funcionarios, lo que ha provocado las críticas de la oposición del país hacia un Gobierno que consideran que no informa lo suficiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reprendió a este país el año pasado por no recibir información detallada sobre otra enfermedad mortal, el ébola.

El primer ministro Kassim Majaliwa informó de 480 casos del nuevo coronavirus, un salto del 69% desde hace cinco días, y 16 muertes, y advirtió sobre “una tendencia de algunas personas a emitir estadísticas falsas que conducen a disturbios innecesarios en la sociedad”, pero no explicó por qué el Gobierno había guardado silencio desde el 24 de abril.

Matshidiso Moeti, jefa de África de la OMS, dijo la semana pasada que el retraso en la implementación de las reglas de distanciamiento social en Tanzania puede haber llevado a un aumento en la carga de casos del país.

Tormenta perfecta en Sudán del Sur. Seis años de conflicto han dejado el sistema de salud del país muy maltrecho, además de haber desplazado a una parte considerable de la población, que en los últimos tiempos se ha visto golpeada también por desastres naturales y sigue siendo víctima de la violencia continuada. En este panorama, según alerta el Acnur, la pandemia de coronavirus vendría a sumarse a esta “tormenta perfecta” de consecuencias imprevisibles.

“Años de violencia han dañado seriamente los servicios de salud de Sudán del Sur”, ha lamentado el alto comisionado adjunto para operaciones de Acnur, Raouf Mazou, subrayando que “tras las inundaciones del año pasado y la reciente plaga de langostas, la gente está en apuros”.

“Junto con la amenaza de la covid-19, esta es la tormenta perfecta que podría llevar a consecuencias potencialmente terribles para millones de personas que ya viven en situaciones precarias si el virus se propaga rápidamente”‘, ha prevenido el responsable de la agencia de la ONU. Informa Europa Press.

Más casos en Somalia. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido este jueves de un “aumento drástico” del número de casos de coronavirus en Somalia y ha agregado que teme que la cifra sea “muy superior” a la confirmada oficialmente por las autoridades del país africano. “Los casos de covid-19 están aumentando drásticamente en Somalia, mientras clínicas, hospitales, prisiones y comunidades se preparan para lo que podría ser un aumento de personas enfermas a causa del virus”, ha indicado la organización en un comunicado. Las autoridades han confirmado hasta ahora 601 casos y 28 fallecidos. Sin embargo, el CICR ha indicado que “teme que la cifra verdadera sea mucho más alta” y ha agregado que “es probable que más personas enfermen en las próximas semanas”. Somalia abrió el 8 de abril el primer laboratorio para hacer pruebas, que hasta entonces eran enviadas a Kenia. Informa Europa Press.

En la fotografía, trabajadores somalíes con trajes protectores se preparan para enterrar a un hombre sospechoso de haber muerto por la covid-19. Feisal Omar (.).

Preocupación de la OMS por África occidental. La Organización Mundial de la Salud está preocupada por la propagación comunitaria del nuevo coronavirus en un número significativo de países de África occidental, dijo el jueves la jefa regional de la organización, Matshidiso Moeti, sin identificar a los países.

Países de esta región, como Ghana y Burkina Faso han comenzado a levantar las medidas de confinamiento debido a la preocupación de que un cierre prolongado podría tener un impacto duradero en sus economías. Moeti dijo que las decisiones de imponer o eliminar restricciones podrían ser extremadamente duras políticamente, pero los Gobiernos debían usar los datos. “Cuando un Gobierno decide no bloquear una ciudad, debe ser consciente de que habría consecuencias en términos de la propagación del virus”, afirmó. “Esperamos que estas decisiones se tomen teniendo en cuenta en general, el equilibrio entre permitir que las economías crezcan y detener la propagación de una pandemia que puede tener un profundo impacto a largo plazo en la economía”, agregó.

Una donación de huevos… La asociación de antiguos alumnos del colegio Santa María de Kisubi, en Uganda, ha hecho una donación muy particular para responder a la pandemia de coronavirus: nada menos que 200 bandejas de huevos por valor de casi 500 euros. “Estos huevos serán entregados a nuestros trabajadores de salud de primera línea que están sacrificando sus vidas para terminar con la covid-19 en Uganda”ha dicho Robinah Nabbanja, uno de los miembros.

The Old Boys Association of St. Mary’s College, Kisubi(70’s class) donated 200 trays of eggs worth UGX 2M in support of the COVID-19 response. “These eggs will be given to our frontline health workers who are sacrificing their lives to end COVID-19 in Uganda”Hon. Robinah Nabbanja pic.twitter.com/1dT5s2O5b1 — Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) April 30, 2020

Actualización de datos. Los contagiados por covid-19 son ya 37.332 en el continente, a las doce de la mañana (hora española) de este jueves. Sudáfrica es el país con más casos (5.350) y le siguen Egipto (5.268), Marruecos (4.359) y Argelia (3.848). Este último es el que registra mayor número de fallecidos, con 444 de los 1.591 que ya se han notificado. Son datos que hay que tomar con precaución porque no siempre son fáciles de recabar y contrastar.

Motín de presos en Sierra Leona. Los prisioneros de la cárcel de Pademba Road de Freetown, en la capital de Sierra Leona, se amotinaron ayer miércoles, matando a un guardia y prendiendo fuego al centro penitenciario. El estado de África Occidental ha registrado 104 casos hasta la fecha, con cuatro muertes. Las ONG locales habían expresado anteriormente su preocupación por el hacinamiento en las prisiones y habían instado al Gobierno a que pusiera en libertad a los presos con condenas menores para reducir el riesgo de infección.

Las prisiones de la antigua colonia británica están superpobladas y no son sanitarias. Las autoridades coloniales construyeron la prisión de Pademba Road en 1914 con capacidad para unos 300 reclusos y la cárcel ahora alberga a más de mil. El lunes, el Gobierno dijo que suspendería los tribunales penales durante un mes, para detener la contaminación de las prisiones. Informa .

Las hierbas de un obispo de Camerún. En Camerún, uno de los países que más preocupan por la expansión de la pandemia, el Gobierno ha enviado un equipo de técnicos para comprobar las afirmaciones del Arzobispo de Duala, Samuel Kleda. Dice haber desarrollado un tratamiento que combina varias hierbas medicinales, que él denomina “aceites esenciales”, y que han funcionado bien en la recuperación de varios pacientes de covid-19. El religioso cuenta que lleva toda la vida tratando con plantas medicinales varias enfermedades respiratorias, y que en este caso ha unido varias de las que usa habitualmente. Informa HumAngle (en inglés).

Tensiones políticas y ciudadanas en el sur del continente. El primer episodio se vivió hace semanas cuando dos ciudadanos mozambiqueños fueron agredidos en Malawi por ser considerados diseminadores de covid-19. Tras estos hechos, el comisario del distrito malawiano reconoció haber dado instrucciones al personal de salud para no prestar atención sanitaria a mozambiqueños por suponer un riesgo para sus conciudadanos. El ministro de Sanidad de Mozambique, Armando Tiago, respondió que la responsabilidad del Gobierno es garantizar asistencia médica a los ciudadanos de todo el país. En la vecina Sudáfrica, la población extranjera también está sufriendo las consecuencias de la discriminación: en este caso se puso de manifiesto en la distribución de apoyo alimentario proveniente de donaciones del Gobierno, en la que algunos extranjeros fueron excluidos sin aparente motivo. Finalmente, este 29 de abril, el presidente de Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, ha prorrogado el estado de Emergencia de nivel 3 en el país por 30 días más, hasta fin de mayo. Informa Álvaro García

Huyeron de la violencia y hoy temen la llegada del coronavirus. Con más de 65.000 desplazados de sus hogares por la violencia del conflicto yihadista que vive el Sahel, Barshalogo (Burkina Faso) es uno de los campos más poblados del país. La escasez de agua hace que se formen enormes filas de garrafas colocadas por sus propietarios para no tener que estar de pie y bajo el sol esperando su turno para llenarlas. El reparto suele estar limitado a la cantidad de miembros tenga la familia. Sus habitantes temen la llegada de la covid-19. En la foto, un grupo de mujeres con sus hijos esperan para ser registradas en el campo. Una fotogalería de Juan Luis Rod.

Un meteorito llamado hambre se dirige hacia el Sahel. El Sahel, esa banda que recorre África de este a oeste al sur del desierto del Sahara a través de una docena de países, vive desde hace dos décadas una crisis alimentaria crónica. Sin embargo, el peor momento acontece siempre en verano, cuando los beneficios de la cosecha anterior ya se han terminado y aún no han recogido la siguiente. Lo llaman el periodo de ‘soudoure’: la población pasa de comer tres veces al día a hacerlo solo una y la malnutrición aguda se dispara entre los niños. Pero este va a ser el peor de los últimos diez años. Hay 19 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria según Mamadou Diop, responsable regional de Acción contra el Hambre. De ellos, unos 5,5 millones ya sufren la crisis. Acnur advierte de una crisis humanitaria sin precedentes debido a la confluencia de coronavirus, violencia y escasez alimentaria. La crónica completa de José Naranjo, aquí

El continente supera los 36.000 contagiados y roza los 1.600 muertos. Los contagiados por covid-19 en África son ya 36.841, a las 8 de la mañana de este jueves. Sudáfrica es el país con más casos (5.350) y le siguen Egipto (5.268), Marruecos (4.321) y Argelia (3.848). Este último es el que registra mayor número de fallecidos, con 444 de los 1.5.95 que ya se han notificado. Son datos que hay que tomar con precaución porque no siempre son fáciles de recabar y contrastar.

Actualización de datos. A las siete y media de la tarde (hora española), los contagiados por covid-19 son ya 35.981. Egipto es el país con más casos con 5.268 y le siguen Sudáfrica (4.996), Marruecos (4.321) y Argelia (3.848). Este último es el que registra mayor número de fallecidos, con 444 de los 1.572 que ya se han notificado en el continente. Son datos que hay que tomar con precaución porque no siempre son fáciles de recabar y contrastar.

Protegerse también de la malaria. A Benín se acerca la época de lluvias y es el primer país de África occidental que está repartiendo, casa por casa, mosquiteras para poder combatir la epidemia que también aqueja al continente africano. En la imagen, un grupo de jóvenes las distribuye en Cotonou, un distrito de la ciudad de Pahou. [Foto: Yanick Folly / AFP].

Donación de TikTok y la Fundación Gates. La plataforma de redes sociales TikTok y la Fundación Filantrópica Gates ha donado 10 millones de dólares cada uno a la alianza de vacunas GAVI para ayudar a financiar los esfuerzos para enfrentar la pandemia de covid-19 en África. Los fondos se utilizarán para distribuir y desplegar cualquier vacuna nueva contra el nuevo coronavirus una vez que se desarrollen, prueben y obtengan una licencia.

También ayudaría a prevenir “un impacto potencialmente catastrófico en los programas de inmunización en todo el mundo en desarrollo”, ha explicado el presidente ejecutivo de la alianza, Seth Berkley, en un comunicado. GAVI es una asociación público-privada respaldada por la Fundación Bill y Melinda Gates, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, Unicef y otros, que organizan compras masivas para reducir los costos de las vacunas para los países pobres. La organización dijo este mes que planeaba desembolsar 29 millones de dólares para apoyar los sistemas de salud en 13 países de bajos ingresos para luchar contra la pandemia.

Los autores sudafricanos piden abrir las librerías. Casi 900 autores de Sudáfrica, entre ellos el premio Nobel John Maxwell Coetzee, han reclamado al Gobierno del presidente Cyril Ramaphosa incluir la venta de libros entre los “servicios esenciales” que se permitirán en las primeras fases del desconfinamiento escalonado por la crisis del coronavirus.

“Como país estamos en grave riesgo de perder no solo a nuestros vendedores de libros, sino a nuestras editoriales”, apuntan académicos y escritores en una carta abierta enviada al Ejecutivo, fechada este 27 de marzo pero publicada hoy miércoles por los medios locales del país. Informa Efe.

Let the people buy and read books, Ramaphosahttps://t.co/u5CZ2Pa5TS — The Citizen News (@TheCitizen_News) April 29, 2020

El primer ministro de Guinea-Bissau, positivo por coronavirus. Nuno Gomes Nabiam, primer ministro de Guinea-Bissau, ha dado positivo por el nuevo coronavirus junto con tres miembros de su gabinete, ha anunciado hoy el Ministerio de Sanidad. Nabiam, el ministro del Interior, Botche Cande, y otros dos ministros fueron diagnosticados el martes y han sido puestos en cuarentena en un hotel en la capital, Bissau, ha explicado el ministro de Sanidad, Antonio Deuna. No ha proporcionado detalles sobre la condición o el tratamiento de los funcionarios, pero ha advertido que la tasa de infección del país podría aumentar.

La nación de África occidental ha confirmado hasta ahora más de 70 casos y una muerte, un comisionado de policía de alto rango. Nabiam ocupó el tercer lugar en las elecciones presidenciales del año pasado y fue seleccionado por el eventual ganador, el presidente Umaro Sissoco Embalo, para ser primer ministro a fines de febrero. Informa Alberto Dabo (.).

Se retrasa el AfCFTA. El Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA), que busca crear la mayor zona sin barreras comerciales del mundo, no podrá empezar a funcionar en la fecha prevista del 1 de julio por el coronavirus, según su secretario general, Wamkele Mene.Se espera que en las próximas semanas los jefes de Estado determinen otra fecha nueva. La Comisión de la Unión Africana ha propuesto el 1 de enero de 2021 como fecha tentativa, ha adelantado el coordinador comercial de la Comisión Económica de la ONU para África, David Luke. Varias voces se habían alzado en las últimas semanas en favor de retrasar el arranque del tratado, como el exministro nigeriano de Exteriores Bolaji Akinyemi, que recomienda esperar 12 meses porque “todos los factores que sustentan el AfCFTA están en suspenso”. Las drásticas medidas impuestas por los Gobiernos para contener la expansión del coronavirus, como los confinamientos o el cierre de negocios, han reducido al mínimo la actividad económica.

Violencia machista en Sudáfrica. El número telefónico de urgencias para mujeres y niños de Sudáfrica maltratados está saturado desde el inicio del confinamiento el 27 de marzo: más de 12.000 llamadas en las tres primeras semanas, el doble de lo habitual. En tiempos normales, una mujer es asesinada cada tres horas y, al día, la policía registra 110 denuncias por violación. Una situación agravada con el confinamiento provocado por la covid-19. Muchas mujeres se encuentran bloqueadas con sus agresores, y en los barrios más pobres, las viviendas están superpobladas con muy pocas comodidades.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa consideró “preocupante que durante un periodo tan difícil, mujeres y niñas estén aterrorizadas en sus casas y obligadas a lanzar llamadas de auxilio desesperadas”. La situación no se limita a Sudáfrica. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó un llamado mundial a principios de abril denunció un “brote horrible de violencia” con la situación del confinamiento impuesto en numerosos países. Por B. DEBUT y T. STEENKAMP (.).

Nigeria: ayudas y relajación de las medidas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proporcionará una ayuda de emergencia de 3.4 mil millones de dólares a Nigeria para “apoyar los esfuerzos de las autoridades para hacer frente a las graves repercusiones económicas del choque Covid-19 y la fuerte caída de los precios del petróleo”, comentó la institución en un comunicado. Nigeria, el principal productor de petróleo de África y que depende del crudo para el 70% de sus ingresos externos, no tiene los medios financieros para sostener su economía.

El presidente del Gobierno, Muhammadu Buhari, ha comunicado la extensión hasta el 4 de mayo del confinamiento decretado en Lagos, Ogun y Abuya. Luego se pasará a toques de queda nocturnos, de las 20.00 a las 06.00. En esas horas todos los movimientos, excepto los servicios esenciales, estarán prohibidos. También se comenzará a llevar a cabo un levantamiento “por fases y gradual” de las medidas de contención adoptadas. Vídeo e información de ..

El dilema mortal de África. Para los indicadores de salud de los países pobres, la covid-19 puede tener el efecto de una bomba de racimo. La respuesta basada en el aislamiento social contradice todas las recomendaciones a seguir en el caso de enfermedades que necesitan atención médica inmediata o estrategias amplias de prevención como las inmunizaciones rutinarias. La reflexión de Gonzalo Fanjul en el blog 3500 Millones.

África suaviza los confinamientos pese al aumento de casos. “Ningún país se puede permitir el impacto de un confinamiento total mientras espera por el desarrollo de las vacunas”. Estas palabras de Muhamadu Buhari, presidente de Nigeria, resumen el sentir de la muchos líderes africanos que esta semana han comenzado a dar un giro de timón a la gestión de la crisis del coronavirus. La mayoría de los países que impusieron confinamientos drásticos, como la propia Nigeria, Sudáfrica, Ghana, Argelia y Túnez, están relajando las medidas y permitiendo un paulatino regreso a la actividad económica de sus ciudadanos.

Los medios sudafricanos, perjudicados por la pandemia. El 26 de marzo, cuando Sudáfrica aún no había entrado en cuarentena, pedía ayuda el Mail & Guardian, el periódico más respetado del país. El diario Le Monde cuenta en este reportaje cómo decenas de medios están amenazados por las consecuencias económicas del coronavirus. El M&G ha visto desaparecer dos tercios de sus ingresos publicitarios: el 70% de sus ingresos. Los salarios de abril han sido pagados, pero sus periodistas han sufrido recortes entre un 10 y un 40%. En mayo no se sabe qué pasará.

Otros grupos de prensa sudafricanos ya están experimentando dificultades. El Independent Media Group, con 20 de los periódicos más importantes del país, también ha anunciado recortes. El grupo Caxton, especializado en periódicos locales, ha suspendido temporalmente la publicación de la mayoría de sus títulos en la provincia de Johannesburgo. Desde la Asociación de Editores Independientes esperan un descenso del 90% en los ingresos por publicidad.

Laboratorios móviles para Uganda y Ruanda. Estos países acaban de recibir sendos laboratorios de diagnóstico móviles para hacer tests de la covid-19. Han sido financiados por Alemania, según informó el pasado jueves en un comunicado Joachim Nagel, miembro de la junta del banco de inversión pública KfW.

En los próximos días, además, llegarán otras nueve unidades móviles “para un diagnóstico rápido y moderno de enfermedades infecciosas”a los seis países de la región de la Comunidad del África Oriental (EAC). Bajo contrato del Ministerio de Desarrollo en Berlín, KfW ha inyectado 27 millones de euros en el proyecto. Además, el personal de laboratorio de los países de EAC Burundi, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda han recibido capacitación en el Instituto Bernhard Nocht de medicina tropical en Hamburgo y en la ciudad de Tanzania Arusha. Informa ..

Tráfico de especies. Las dificultades de transporte derivadas del confinamiento y cierre de fronteras en muchos países no han frenado las redes de contrabando de especies e incluso se están acumulando grandes acopios, por ejemplo de pangolines o de marfil, listo para volver al tráfico ilegal en cuanto sea posible tras esta pausa, según un informe de WildLife Justice Commission (WJC). Informa Europa Press.

En la imagen, un rinoceronte en el Centro de Educación para la Conservación de la Vida Silvestre de Uganda (UWEC), en medio del confinamiento como parte de las medidas tomadas para prevenir la propagación de la covid-19, dentro del distrito de Wakiso, en Entebe, Uganda. Por: Abubaker Lubowa (.).

Regañina. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, abroncó a los diputados del Parlamento por asignarse a sí mismos una suma total equivalente a 2,6 millones de dólares para “crear conciencia contra el coronavirus”. “Es moralmente reprensible asignarse dinero para uso personal cuando el país está en una crisis de este tamaño”, dijo Museveni en un discurso televisado a última hora del martes para hablar sobre la situación de la covid-19 en el país, donde hay 79 casos, de los cuales 52 se han recuperado y ninguno ha fallecido. El presidente ugandés aseveró que ha hablado con la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, y le dijo que los diputados “han caído en la trampa” y que lo mejor que pueden hacer ahora mismo es no gastarse ese dinero. Cada diputado se ha asignado una partida de 20 millones de chelines ugandeses (unos 4.800 euros) de fondos públicos para la lucha individual contra el coronavirus. Informa EFE.

Bubaque, la isla que ya estaba (casi) aislada. A cinco horas en barco desde la capital de Guinea Bissau se encuentra este territorio en el que habitan 9.000 personas de diferentes orígenes y etnias. Así se vive en un lugar en el que el contacto con el resto del mundo está tan limitado y en el que, gracias a ello, en gran medida, no se han registrado casos de coronavirus

Marruecos niega las acusaciones de brutalidad policial al hacer cumplir la orden de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus, después de que un miembro de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo incluyera en una lista de 15 países donde las represiones habían generado preocupación. La misión diplomática de Marruecos en Ginebra afirmó en un comunicado que las medidas adoptadas para contener la covid-19 están en línea con “el estado de derecho y con pleno respeto de los derechos humanos”. La policía marroquí ha registrado casi 77.000 violaciones de las medidas para contener la pandemia y casi 41.000 personas esperan juicio por ello, de las que el 5% están detenidas. Marruecos ha confirmado 4.252 casos de coronavirus y 165 muertes. Información de Ahmed Eljechtimi. Edición de Peter Graff (.).

Ayuda para el Sahel. El alto representante comunitario para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció en Twitter que la UE aportará 194 millones de euros adicionales para reforzar a las fuerzas de seguridad y defensa de los países del Sahel y “acelerar el despliegue del Estado y el cumplimiento de servicios básicos en las zonas frágiles”.

Nous avons eu ce jour une visioconférence avec les Chefs d’Etat du @G5_Sahel_SP. La pandémie Covid ne peut nous faire oublier à quel point la situation se détériore sur tous les fronts dans une région dont les défis sont aussi les nôtres. (1/2) pic.twitter.com/qWcSyF3JYa — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 28, 2020

Actualización de los datos. A las ocho de la mañana (hora española), los contagiados por covid-19 rozan los 35.000. Egipto ha superado los 5.000 casos y le siguen Sudáfrica (4.996), Marruecos (4.252) y Argelia (3.649). Este último es el que registra mayor número de fallecidos, con 437 de los 1.529 que ya se han notificado en el continente. Unos datos que hay que tomar con precaución porque no siempre son fáciles de recabar y contrastar.

Egipto supera los 5.000 casos. Según los últimos datos (7.00 pm hora española), Egipto ha alcanzado los 5.042 contagiados; le siguen Sudáfrica con 4.793, Marruecos (4.246) y Argelia (3.517). Este último es el que registra mayor número de fallecidos, con 432 de los 1.500 que se han notificado en el continente.

El Supremo de Malaui vuelve a bloquear la aplicación del confinamiento en el país a causa del coronavirus.

El Tribunal Supremo de Malaui ha bloqueado por segunda vez la aplicación del confinamiento ordenado por el Gobierno ante la pandemia de coronavirus.

El tribunal ya se pronunció el 17 de abril contra la medida tras aceptar la demanda presentada por la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos (HRDC), que había denunciado que el Gobierno no ha puesto en marcha medidas de protección económica para aliviar el impacto del confinamiento de la población.

Las autoridades del país africano han confirmado hasta la fecha 36 casos y tres fallecidos por coronavirus, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).

Información: Europa Press.

Ayuda/3. Un hombre con ropa protectora habla a través de un megáfono para mantener el orden de quienes hacen cola en una distribución de alimentos en medio de la propagación de la enfermedad por coronavirus en el municipio de Alexandra, Sudáfrica. Siphiwe Sibeko / REUTERS.

Ayuda/2. Voluntarios locales reparten pan a los residentes del asentamiento informal de Booysens (Johannesburgo) durante una distribución de pan organizada por una organización de base en la capital sudafricana. Varios de los 3.000 residentes del asentamiento informal de Booysens habían bloqueado las carreteras con rocas y neumáticos quemados en la mañana del 28 abril para protestar contra la falta de ayuda alimentaria y el empobrecimiento de las condiciones de vida desde que comenzó el cierre nacional. (Foto por Michele Spatari / .)

Ayuda/1 En la imagen vemos paquetes de alimentos durante el lanzamiento de la distribución de comida en el patio del centro cultural Guinaw Rail, en Pikine (Dakar) en el marco de la operación de distribución masiva de alimentos para ayudar a casi la mitad de la población de Senegal a enfrentar las consecuencias de la pandemia de Covid-19, que está ralentizando la economía de este país de África occidental. (Foto de Seyllou / .)

Amén. El español Gustavo Bombín, obispo de Maintirano, en Madagascar, ha indicado que las iglesias del país han colaborado “desde el primer día” para contener la pandemia del coronavirus, cerrando las iglesias, los seminarios, internados y escuelas, y ha destacado que las medidas de control tomadas por el Gobierno han sido “un acierto” pues por el momento hay 128 casos confirmados y ningún fallecido. “En estos momentos de la pandemia del covid-19, gracias a Dios, Madagascar no ha conocido, hasta hoy, ningún fallecimiento. El gobierno tomó, desde el primer momento, las medidas de control necesarias (confinamiento relajado, controles sanitarios constantes y cierre de aeropuertos) lo que ha supuesto un acierto en todos los sentidos. Las iglesias han colaborado desde el primer día con el cierre de iglesias, seminarios e internados, escuelas”, ha subrayado el obispo a Obras Misionales Pontificias (OMP).

Comedores escolares. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Unicef instan a los gobiernos a prevenir las terribles consecuencias sobre la nutrición y la salud de 370 millones de niños que no están recibiendo sus menús escolares debido al cierre de escuelas. En muchos países pobres, la promesa de una comida puede ser suficiente para que unos padres en dificultades económicas envíen a su hija a la escuela, librándola de cargas domésticas y del matrimonio temprano. “Si no actuamos ahora y aumentamos los servicios vitales para los niños más vulnerables, las devastadoras consecuencias de la covid-19 se sentirán durante décadas”, afirma la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore. Ambas instituciones ayudarán durante los próximos meses a los gobiernos para garantizar que cuando las escuelas reabran los niños sigan contando con menús escolares y programa de salud. Para apoyar este trabajo, que inicialmente se centra en 30 países de bajos ingresos para llegar a 10 millones de niños, hacen un llamamiento por valor de 600 millones de dólares.

La transición en Sudán, en juego, según Bachelet. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido este martes de que la pandemia podría ser el “punto de inflexión” para el proceso de transición a la democracia en que está sumido Sudán a menos que el país africano reciba el apoyo necesario para afrontarla.

Según Bachelet, la falta de recursos limita la actuación del Gobierno de transición que está al frente del país en virtud del acuerdo alcanzado entre el Ejército y la oposición tras el golpe de Estado militar que depuso al presidente Omar Hasán al Bashir en abril de 2019, el cual había prometido desarrollo económico y social, democracia, paz y justicia.

La jefa de Derechos Humanos se ha referido específicamente a las sanciones unilaterales en curso -el país figura en la lista de patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos-, el hecho de que las instituciones internacionales no hayan aliviado la deuda y al déficit de apoyo internacional al país africano. “El punto de inflexión podría ser la Covid-19”, ha prevenido Bachelet.

Gabón cambia las medidas de confinamiento. El Gobierno ha anunciado este martes la sustitución del confinamiento en la capital, Libreville, y varias localidades cercanas por un toque de queda nocturno a causa de la pandemia de coronavirus. El primer ministro, Julien Nkoghe Bekalé, ha indicado que “este periodo de 15 días de confinamiento en el Gran Libreville no ha tenido una aplicación perfecta, pero ha permitido, según los especialistas, limitar la propagación de la pandemia al interior del país y desacelerar la velocidad de propagación”.

Así, ha resaltado que “el no confinamiento del Gran Libreville habría ciertamente empeorado la situación”, antes de reclamar a la población que adapte su forma de vida al “enemigo invisible”, según ha informado el diario gabonés ‘L’Union’. Las autoridades de Gabón han confirmado hasta la fecha un total de 211 casos de coronavirus, con tres fallecidos.

Un estado de emergencia habitual en Egipto. El presidente Abdelfatá al Sisi ha promulgado un decreto para extender tres meses más el estado de emergencia, del que se ha cumplido este abril el tercer aniversario. Fue impuesto por primera vez en abril de 2017 tras dos atentados contra iglesias y desde entonces ha sido renovado de forma ininterrumpida. La nueva prórroga autoriza a la Policía y a las Fuerzas Armadas a adoptar todas las medidas que sean “necesarias” para “afrontar los peligros y la financiación del terrorismo y salvaguardar la seguridad en todas las partes del país”. El Parlamento aprobó la semana pasada varias enmiendas a una ley que regula el estado de emergencia y que contempla más poder para la Presidencia para contener la expansión del coronavirus. Ahora, el presidente puede decidir el cierre de las escuelas, las universidades y las administraciones. También puede ordenar que los centros médicos privados se pongan al servicio de la salud pública. Foto: Un policía prende el tradicional cañón que se dispara en ramadán en El Cairo. Por K. ELFIQI .

Los activistas de Congo tienen un nuevo enemigo: el coronavirus. Grâce Maroy tiene una misión importante. Sentada en el suelo de su habitación con una cartulina amarilla sobre sus piernas, no solamente está escribiendo una pancarta para concienciar a los congoleños de los peligros del coronavirus; también está marcando el siguiente paso de un movimiento ciudadano, el más poderoso en la República Democrática del Congo, que ha decidido poner el bienestar del pueblo en el centro de atención.

28/04/2020 15:42

Actualización de datos del coronavirus en África. A las 15.00 horas (hora española) de este martes 28 de abril, los contagiados por covid-19 son un total de 34,359, con más de 300 nuevos positivos que se han registrado sobre todo en Marruecos, Senegal, Mayotte y República Democrática del Congo (RDC). Los fallecidos son 1.475, con nuevas muertes en RDC, Liberia y Marruecos, y los recuperados 10.759. Recordamos que hay que tomar estos datos con precaución porque no siempre son fáciles de recabar y contrastar.

28/04/2020 15:25

La desigualdad en el acceso a servicios en Sudáfrica. El veterano portal Afrobarómetro ha publicado los resultados de su encuesta sobre las restricciones impuestas en Sudáfrica para contener la covid-19 y la facilidad con la que los ciudadanos pueden quedarse en casa a salvo. Han encontrado que el país entró en la cuarentena con grandes disparidades en el acceso a servicios esenciales, como agua, inodoros, mercados y bancos. Muchos ciudadanos, especialmente los económicamente desfavorecidos, se ven obligados a abandonar sus hogares y compuestos para acceder al agua, lo que los pone a ellos y a otros en riesgo de contraer o propagar el virus. Muchos carecen de los recursos para trabajar desde casa, mantenerse informados, buscar ayuda y educar a sus hijos en línea. En principio, los sudafricanos apoyan menos las restricciones gubernamentales a la libre circulación que la mayoría de los otros africanos. Y al hacer cumplir las restricciones, el ejército enfrenta una desconfianza popular significativa y dudas sobre su respeto a los derechos de los ciudadanos.

Positivo del ministro de Justicia de Liberia. Frank Musah Dean ha confirmado que ha dado positivo por coronavirus días después de la muerte por la Covid-19 del director de la Agencia Antidrogas del país africano, Marcus Soko. “Tengo esperanza. Los doctores del 14 Hospital Militar son muy profesionales y están haciendo todo lo posible. Recuerden que este virus es un desafío incluso para los países desarrollados, con sistemas sanitarios mucho más sofisticados”, ha dicho Dean.

El ministro ha destacado en declaraciones concedidas al diario liberiano Frontpage Africa que “en este momento nadie lo sabe todo sobre el virus” y ha pedido “respetar los protocolos sanitarios, especialmente en lo relativo al distanciamiento social”. Asimismo, ha confirmado que estuvo el 11 de abril en una reunión de seguridad junto con Soko, quien fue diagnosticado de coronavirus días después y quien falleció posteriormente durante el traslado al hospital en el que se encuentra ahora Dean. Las autoridades de Liberia han confirmado hasta ahora 124 casos de coronavirus y 12 fallecidos. Por Europa Press

En Camerún, las crisis humanitarias se acumulan. El país tiene dos frentes de violencia abiertos, el de la insurgencia islamista en el norte y el de los separatistas anglófonos en el oeste, además de acoger a un importante número de refugiados de sus vecinos, especialmente de República Centroafricana y Nigeria. El coronavirus viene a sumarse ahora a esta lista y el país no dispone de medios para responderlas a todas. “El país ha pasado de una crisis a tres en seis años y ahora el coronavirus es ya la cuarta”, resume el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU en Camerún, Modibo Traoré. “Camerún es un país de renta media baja pero la carga es demasiado pesada para soportarla”, advierte en una entrevista con Europa Press.

Reflexión de Felwine Sarr. El intelectual senegalés Felwine Sarr publica un artículo en el blog de Casa África con el título El tiempo que vendrá. En él reflexiona sobre el debate que mantienen quienes piensan que el mundo será otro tras el coronavirus y los que creen que será igual, o incluso peor. “Para las personas que vivimos en el continente africano, esta pandemia es, en primer lugar, la oportunidad de hacer balance sin concesión de nuestro déficit en infraestructuras socioeconómicas de base, sanitarias, seguridad social y atención a los más vulnerables. Los planes de resiliencia concebidos aquí y allá en todo el continente deberían ser los embriones de políticas públicas completamente dedicadas a la cobertura de las necesidades fundamentales de la población y cuyo fundamento es sustentar la vida y dar asistencia y protección al mayor número de personas”, escribe.

Los funcionarios organizan cajas de alimentos de la Cruz Roja de Nigeria, para su distribución. En Lagos. (Foto AP / Domingo Alamba)

Ruegos animistas contra el coronavirus. “¡Le pido a Dios y a los ancestros que protejan a la población manteniendo este virus alejado del reino, de Costa de Marfil y del mundo!”, clamó el rey de Sanwi, en el sureste de Costa de Marfil. Además de respetar las medidas de seguridad, su majestad Amon N’Douffou V, también ha recurrido a las prácticas tradicionales para proteger su reino de tres millones de habitantes. Por eso celebró una ceremonia extraordinaria. Tradicionalmente, se realizan para luchar contra sequías, malas cosechas, inundaciones… Con miles de personas, pero esta vez se invitó a un público limitado para respetar la prohibición de reunir a más de 50 personas.

Costa de Marfil, con más de 1.000 casos, cuenta con cientos de reyes y jefes tradicionales que son respetados por su sabiduría ancestral. Los políticos a menudo los visitan antes de tomar decisiones. Alrededor del 20% de la población es animista y algunos miembros de las dos religiones principales (cristiana y musulmana) practican el sincretismo. Por I. Sannogo (.)

Suspensión temporal del pacto de la Uemoa. Los ocho países de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (Uemoa) han suspendido su pacto de convergencia en una cumbre extraordinaria para hacer frente a la covid-19. “El mundo enfrenta una crisis económica sin precedentes. Los países de nuestra unión no se librarán. Al actuar unidos, fortaleceremos nuestra capacidad de recuperación y por eso celebro el establecimiento de una estrategia comunitaria que incluye la suspensión temporal del Pacto, dijo el presidente Issoufou en la cumbre por videoconferencia. El acuerdo incluía la limitación de la deuda, la inflación o los atrasos en el pago.

El presidente, que ya había llamado un plan Marshall para África, apoyó “el uso de cualquier solución para apoyar a los Estados miembros”, y la cancelación de la deuda. El presidente francés, Emmanuel Macron, había pedido “ayudar” a África “cancelando su deuda”, pero por el momento solo se habla de una moratoria. Los planes de respuesta al coronavirus de estos ocho países representan ocho mil millones de euros. .

Actividad sanitaria ilegal en Zimbabue. El Gobierno de Zimbabue ha informado de que se han detectado instituciones privadas de salud que están tratando a pacientes de covid-19 sin haber sido evaluadas y registradas por las autoridades sanitarias. Los equipos de salud pública están visitando instalaciones sospechosas para verificar los niveles de incumplimiento, declaró el lunes la secretaria de Salud, Agnes Mahomva. “Estas instalaciones están operando ilegalmente, son un peligro para los pacientes de covid-19 y las comunidades a su alrededor y deberían dejar de funcionar con efecto inmediato hasta que hayan completado todos los procesos de registro”, ha explicado la doctora Mahomva. También ha advertido que a aquellas que incumplan las normas, “la ira de la justicia las alcanzará”.

Uganda despliega equipos para hacer tests de evaluación rápida. El muestreo tiene la intención de estimar la prevalencia de covid-19 entre las comunidades, ha explicado el Ministerio de Sanidad. Los resultados se proporcionarán el 4 de mayo y a partir de ellos se tomarán decisiones sobre cómo seguir trabajando para controlar la pandemia. Los tests se harán a los siguientes colectivos: -Vendedores en los mercados -Camiones conductores y comunidades a lo largo de sus rutas -Puntos de cruce de fronteras y sus comunidades -Trabajadores de la salud -Lideres religiosos -Caminos entre áreas y comunidades -Policía, agentes de tráfico y ejercito

En el muestreo, los equipos tomarán una muestra de sangre, un hisopo de la nariz y de la garganta de los individuos y realizarán una prueba de covid-19. “Hacemos un llamamiento a las comunidades para que cooperen con los equipos y brinden información. Es por nuestro propio bien”, ha expresado la ministra de Sanidad ugandesa, Jane Ruth Aceng.

The Minister of Health, @JaneRuth_Aceng has flagged off teams to conduct a rapid assessment survey. This survey intends to estimate the prevalence of COVID-19 among communities in Uganda. Results will be provided on 4 May 2020 and will inform subsequent decisions. #STAYSAFEUG pic.twitter.com/YgreF4iVkX — Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) April 28, 2020

Nigeria, hacia el fin del aislamiento. Nigeria comenzará una relajación gradual, tras más de cuatro semanas de confinamiento, el 4 de mayo, ha anunciado el presidente Muhammadu Buhari. Los estados de Lagos y Ogun y el territorio de la capital federal de Abuja están en cuarentena para controlar la propagación del nuevo coronavirus desde el 30 de marzo. En ese tiempo, los casos del nuevo virus se han cuadruplicado hasta los 1.273 positivos y 40 muertes, la mayoría en Lagos y Abuja.

Pero Buhari ha afirmado que el confinamiento ha tenido un “costeo económico muy alto”, despojando a muchos ciudadanos de sus medios de vida. “Ningún país puede permitirse el impacto total de un aislamiento sostenido mientras espera el desarrollo de vacunas”, ha dicho. También ha anunciado que las mascarillas faciales ahora son obligatorias en lugares públicos, y que el gobierno federal prohibirá los viajes no esenciales entre los 36 estados de Nigeria. Ambas medidas ya habían sido solicitadas por el foro de gobernadores. Por Libby George (.)

Actualización de datos sobre casos del nuevo coronavirus en África. En total se han registrado 34.0475 positivos, 1.472 muertos y 10.575 recuperados a las 08.00 del martes 28 de abril. Durante la noche, Sudáfrica ha vuelto a encabezar el ránking de contagiados, con más de un centenar de nuevos positivos.

Países con más contagios:

Sudáfrica: 4.793Egipto: 4,782Marruecos: 4.120Argelia: 3.517

Países con más fallecidos:

Argelia: 432Egipto: 337Marruecos: 162Sudáfrica: 87

Actualización de datos sobre casos del nuevo coronavirus en África. En total se han registrado 33.305 positivos, 1.460 muertos y 10.274 recuperados a las 20.00 del lunes 27 de abril.

Países con más contagios:

Egipto: 4,782Sudáfrica: 4.546Marruecos: 4.120Argelia: 3.517

Países con más fallecidos:

Argelia: 432Egipto: 337Marruecos: 162Sudáfrica: 87

Egipto hoy ha sido también el país que más nuevos positivos (248) y nuevas muertes (20) ha notificado.

Los tests rápidos de Senegal. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha compartido en su cuenta de twitter este vídeo de Al Jazeera que enseña cómo el Instituto Pasteur de Senegal está fabricando ya tests de detección rápida de covid-19 a un coste de un dólar.

Nuevas restricciones en Argelia. Argelia extenderá las restricciones de movimiento por segunda vez en 15 días hasta el 14 de mayo para ayudar a limitar la propagación del nuevo coronavirus, dijo el lunes la oficina del primer ministro.

A principios de este mes, las autoridades del país del norte de África extendieron hasta el 29 de abril medidas que incluyeron el toque de queda en todo el país y el cierre de mezquitas, escuelas y universidades. El transporte público y los vuelos de las aerolíneas también permanecen suspendidos, y el gobierno ha otorgado licencia pagada al 50% de los empleados estatales. Pero el toque de queda se ha reducido en los últimos dos días en dos horas para ayudar a algunas empresas a reabrir durante gran parte del día, incluidas tiendas de materiales de construcción, ropa y zapatos, cosméticos y perfumes.

Argelia, un importante exportador de petróleo y gas, ha confirmado un total de 3.517 infecciones por Covid-19, incluidas 432 muertes y 1.558 recuperaciones.

Nuevas predicciones sobre la economía ruandesa. La economía de Ruanda probablemente crecerá alrededor de un 3,5% este año, socavada por los efectos del coronavirus, y el Gobierno está en conversaciones con los prestamistas para posponer los pagos de la deuda, según dijo el lunes el presidente Paul Kagame.

En enero, antes de que la pandemia se extendiera a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional había pronosticado que la economía de Ruanda crecería un 8% este año después de que en 2019 se expandiera un 8,5%, pero se espera que el país se vea muy afectado por el coronavirus, ya que depende en gran medida de los ingresos de los visitantes extranjeros.

Ruanda necesitará alrededor de mil millones de dólares para recuperarse de la desaceleración económica causada por el virus, dijo Kagame, y agregó que su gobierno obtendría el dinero a través de una combinación de deuda y donaciones, sin dar más detalles. Ruanda ha registrado hasta el momento 191 casos de covid-19 y ninguna muerte. Informa .

Un refugio para los niños. Los niños aplauden mientras juegan un juego de pelota en el patio de un centro médico en Dakar que se ha convertido en un refugio para los niños de la calle de Senegal desde que el coronavirus les cambió la vida. Los 40.000 niños de la calle de la capital se han vuelto aún más vulnerables desde que el Gobierno declaró el estado de emergencia en marzo. Los restaurantes que alguna vez ofrecieron sobras han cerrado, mientras que los generosos peatones, son más escasos.

Los servicios sociales han aumentado la cantidad de niños que pueden acomodar, y también la organización benéfica Village Pilote está tratando de albergar a más niños y adolescentes en sus instalaciones en las afueras de Dakar, donde proporcionan comidas regulares y espacio para el fútbol y otros juegos. “Debido a la enfermedad la gente nos estaba evitando. Solo este centro acepta niños y jóvenes de nuestra edad y de las calles”, dice Issa, de 19 años. Por C. Van der Perre y Z. Bensemra (.)

Una advertencia a los furtivos. El Gobierno de Botsuana ha informado hoy con una nota de prensa (en la imagen) de que no se han registrado casos nuevos de caza furtiva de rinocerontes desde que empezó el periodo de confinamiento en el país por la covid-19, a mediados de marzo. “Esta disminución se atribuye al refuerzo de las medidas de vigilancia”. Medidas que han provocado que seis cazadores furtivos pierdan la vida en el último mes. “El Ministerio es muy consciente de que los cazadores furtivos pueden tratar de aprovechar el confinamiento y la falta de movimiento de los turistas en áreas remotas para llevar a cabo sus actividades ilegales. El personal contra la caza furtiva permanece en servicio activo en todas las áreas de vida silvestre para contrarrestar la caza furtiva en este momento y continuará ejerciendo un enfoque de tolerancia cero para cualquier actividad criminal”, han advertido.

Protestas en Somalia. Cientos de personas se manifestaron hoy en Mogadiscio tras la muerte de dos jóvenes el viernes por disparos de la policía durante el toque de queda nocturno puesto en marcha para combatir la covid-19 en el país, donde hay 390 casos y 18 fallecidos. Los manifestantes bloquearon las carreteras con neumáticos incendiados para protestar por la muerte de esos dos civiles y con gritos de “Sin policía, sin toque de queda”, informó la emisora local Dalsan. Las víctimas murieron por balas disparadas al azar por un agente cuando dispersaba a una multitud para hacer cumplir el toque de queda, según el portal de noticias Garowe Online. La subcomisaria de policía Zakia Hussein indicó en Twitter que el agente “está detenido y se enfrentará al debido proceso. Por su parte, el alcalde de Mogadiscio, Omar Muhamoud Finnish, ha prometido justicia para los dos jóvenes. Tras lo ocurrido, el Gobierno ha decidido atrasar una hora el toque de queda, hasta las ocho de la tarde. Somalia lo impuso en la capital el 15 de abril, tras registrarse la segunda muerte por la covid-19.

¿El coronavirus como excusa? El candidato presidencial de la oposición de Uganda, Bobi Wine, acusó el lunes a la policía de torturar a uno de sus aliados poco antes de que este, detenido por incumplir las reglas de distanciamiento social del coronavirus, fuera llevado a los tribunales en una camilla. Se trata del legislador Francis Zaake, detenido el 19 de abril por cometer un “acto negligente que probablemente propague una infección”, en aparente referencia al coronavirus.

Los partidarios de Zaake dicen que fue arrestado después de distribuir alimentos a algunas personas. “Fue torturado y le rociaron los ojos con una sustancia que lo cegó”, dijo Wine en conferencia de prensa. Cuando Zaake fue llevado al Tribunal en camilla, el juez ordenó que lo llevaran a un hospital y lo trataran primero. El portavoz de la policía, Patrick Onyango, negó que Zaake hubiera sido torturado y no respondió más preguntas. Uganda, con 75 casos de covid-19 y ninguna muerte, tiene uno de los bloqueos más estrictos de África para combatir el coronavirus.

El daño al turismo en las islas africanas. La agencia de desarrollo de las Naciones Unidas ha publicado sus estimaciones sobre el impacto del coronavirus en el turismo y, en general, la economía de los diversos archipiélagos del mundo que se encuentran en desarrollo. En los territorios africanos de Maldivas, Seychelles y Cabo Verde, la caída en su PIB será del 17, 16 y 12% respectivamente. Son países que su economía depende mayoritariamente del turismo, ahora completamente a cero y con un escenario de recuperación francamente complicado.

Más confinamiento. El Gobierno de Ghana ha prorrogado este lunes durante dos semanas la prohibición de las reuniones públicas y ha hecho obligatorio el uso de mascarillas a causa de la pandemia de coronavirus. La prórroga a la prohibición de las reuniones, que ha entrado en vigor este lunes, fue anunciada a última hora del domingo por el presidente del país, Nana Akufo-Addo, en un discurso pronunciado a la nación para explicar la situación. “El firme consenso surgido de las consultas es que las medidas existentes deben ser mantenidas por ahora, hasta que tengamos un control firme sobre el movimiento del virus”, manifestó. “Este es un momento de sacrificios para no tener que soportar un coste mayor en el futuro”, señaló, antes de tilda de “antipatriota” a aquellos que se están saltando las medidas impuestas por las autoridades para contener la propagación del virus. (Foto: Dos mujeres el un mercado de Ghana. FRANCIS KOKOROKO / .)

27/04/2020 16:29

Patricia Peiró

El ministro de Justicia de Liberia, Frank Musah Dean, ha confirmado que ha dado positivo por coronavirus, días después de la muerte por la Covid-19 del director de la Agencia Antidrogas (DEA) del país africano, Marcus Soko. “Tengo esperanza. Los doctores del 14 Hospital Militar son muy profesionales y están haciendo todo lo posible. Recuerden que este virus es un desafío incluso para los países desarrollados, con sistemas sanitarios mucho más sofisticados”, ha dicho Dean. El ministro ha destacado en declaraciones concedidas al diario liberiano ‘Frontpage Africa’ que “en este momento nadie lo sabe todo sobre el virus” y ha pedido “respetar los protocolos sanitarios, especialmente en lo relativo al distanciamiento social”.

Brote de polio. Níger ha informado de un nuevo brote de polio en el país que ha afectado a dos niños en Niamey, la capital, y en la región de Tillaberi, y que no está relacionado con el anterior que se dio por finalizado el pasado diciembre, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el organismo, esta nueva transmisión del poliovirus derivada de la vacuna, que paralizó a un niño el pasado 15 de febrero, no está relacionada con el anterior brote. El coordinador del Programa para la Erradicación de la Polio en África de la OMS, Pascal Mkanda, ha destacado que “Níger paró los anteriores brotes de polio organizando campañas de vacunación de gran calidad en 2019”. “Desgraciadamente, eso no será posible ahora ya que hemos suspendido la vacunación masiva contra la polio debido a la respuesta contra la pandemia de coronavirus”, ha subrayado. Así pues, ha destacado el responsable de la OMS, “el virus de la polio inevitablemente seguirá circulando y podría paralizar a más niños, ya que no se pueden realizar campañas de vacunación de calidad a tiempo”.

El estigma. Saul Sakudya llegó en una ambulancia a un hospital en la capital de Zimbabue, enfermo de covid-19, pero los médicos no se acercaron a él porque decían que tenían miedo de infectarse. El empresario de 52 años fue una de las primeras personas en el país en dar positivo y el personal del hospital aún no había recibido ropa protectora. “La forma en que se dispersaron fue como si hubieran liberado a 10 leones hambrientos de la ambulancia, imaginen, pero yo solo soy un ser humano”, contó Sakudya a .. “Pensé que iba a morir”. Tras esperar tres horas en la ambulancia, le llevaron a una sala de aislamiento en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Beatrice Road.

Los síntomas de Sakudya fueron relativamente leves y cuando su esposa y sus dos hijos mayores dieron positivo también, dejó el hospital y regresó a casa. Ahora, recuperados todos, temen vivir con el estigma de la enfermedad por algún tiempo. Hasta la fecha, Zimbabue ha registrado 31 casos y cuatro fallecidos.

MacDonald Dzirutwe, Alexandra Zavis y Giles Elgood. Foto: Gift Sukhala (.)

Ayuda de Cuba. Un equipo de 217 médicos y trabajadores sanitarios cubanos llegó esta madrugada a Sudáfrica, el país con más casos de coronavirus en África, para asistir al Gobierno y a los profesionales locales en la respuesta contra la covid-19. Los especialistas cubanos viajaron en un vuelo de la compañía South Africa Airways (SAA) que aterrizó pasada la medianoche (22.00 GMT) en el aeropuerto de la base militar de Waterkloof, en Pretoria, donde fueron recibidos por la ministras de Exteriores, Naledi Pandor, y de Defensa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, entre otras autoridades. Los doctores serán desplegados por todo el país en autobuses para poder comenzar su trabajo tras pasar una cuarentena de 14 días. (Foto: ELMOND JIYANE / .)

27/04/2020 12:03

La canción más alegre del mundo y otros himnos desde África contra la covid-19. Las canciones de resiliencia no han parado de sonar desde que la pandemia encerrara a más de media humanidad en sus casas. Al Resistiré y el Agapimú en los balcones de media España, al New York, New York de Frank Sinatra en la ciudad que nunca duerme, se ha unido un nuevo himno para transmitir esperanza y combatir el coronavirus: Pata Pata, una de las melodías africanas más internacionales de la historia, calificada por algunos como la canción “más desafiantemente alegre del mundo”, y que ahora ha versionado Angélique Kidjo. Pero no es la única cantante del continente africano que ha querido sumarse a los sonidos contra la covid-19. Hay otros en Senegal, Uganda o Malawi.

Muertes “misteriosas” en Nigeria. El aumento de muertes en la ciudad nigeriana de Kano fue causado por complicaciones de otras afecciones de salud y no por el nuevo coronavirus, aseguró el domingo el Gobierno estatal, después de que un periódico local informara de lo que llamó muertes “misteriosas”. El Daily Trust informó el martes del fallecimiento de unas 150 personas en la ciudad comercial norteña de Kano, por lo que se inició una investigación para determinar si estaban relacionadas con la covid-19. El Gobierno estatal determinó finalmente que fueron causadas por complicaciones de hipertensión, diabetes, meningitis y malaria aguda y no por la pandemia. El estado de Kano se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el norte de Nigeria, con 77 casos confirmados y una muerte. Nigeria tiene 1.273 contagiados y 40 fallecidos. Información de ..

Primer fallecimiento. La primera muerte por covid-19 en Guinea-Bisau se registró este domingo. Su presidente ha prolongado por dos semanas más el estado de emergencia que había declarado a fines de marzo. “Acabamos de registrar una primera muerte” por coronavirus, señaló a la . el portavoz del comité interministerial de lucha contra la covid-19, el doctor Tumani Baldé, sin brindar más detalles. País pequeño y pobre de África occidental, con 1,8 millones de habitantes, marcado por su inestabilidad política, ha constatado 53 casos confirmados de contagio por el coronavirus.

La cuarentena imposible. Las ciudades han sido reconocidas como pieza clave para afrontar la covid-19, pero las africanas, con la urbanización más acelerada del mundo, no están recibiendo mucha atención científica o social. Un peligro para todos

Colegios cerrados. El Gobierno de Kenia anunció este domingo que prorroga durante un mes el cierre de colegios a causa del coronavirus, una medida que entrará en vigor el 4 de mayo, cuando se esperaba la reapertura de los centros. Los colegios fueron cerrados a mediados de marzo en el país africano, momento en el que se lanzaron programas para dar clases a través de programas de radio y televisión. El anuncio ha llegado un día después de que el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, extendiera durante otros 21 días el toque de queda en la capital, Nairobi. El presidente dejó en manos de sus asesores la decisión de modificar esta nueva norma, parte del paquete de medidas anunciadas este sábado, y que comprenden otra extensión de tres semanas al desplazamiento entre los condados de Nairobi, Mombasa, Kilifi y Kwale.

27/04/2020 08:08

Belén Hernández

Actualización de datos. A las 19.30 (hora española) de este domingo 26 de abril.

África. 31.333 casos de coronavirus y 1.409 muertos.

Egipto: 4.534 casos de coronavirus y 317 muertos. Sudáfrica: 4.361 casos de coronavirus y 86 muertos. Marruecos: 4.065 casos de coronavirus y 161 muertos. Argelia: 3.256 casos de coronavirus y 419 muertos. Camerún: 1.612 casos de coronavirus y 56 muertos.

Camerún excarcela a sus presos por el coronavirus. Miles de presos cameruneses han comenzado a abandonar este domingo las cárceles del país siguiendo el mandato de presidente, Paul Biya, tras constatar un aumento significativo de los casos de coronavirus en todo el territorio, donde hay ya más de 1.621 casos y 56 fallecidos. El superintendente de la prisión de Bamenda, Henry Asaah Ngu, ha confirmado la liberación de 138 reclusos de su centro, todos ellos libres de contagio. “Con estas salidas, dentro de poco podremos aplicar las medidas de distanciamiento social incluso dentro de las cárceles”, ha explicado a Voice of America. El 15 de abril, el presidente Biya ordenó la liberación de los presos, acompañada de una reducción de condenas: de perpetua a 25 años, para comenzar. Las condenas de diez años se redujeron en tres años, las de cinco años se redujeron en dos años y las de tres años se redujeron en un año. Información de Europa Press.

Actualización de datos. A las 14.00 (hora española) de este domingo 26 de abril.

África. 30.579 casos de coronavirus y 1.380 muertos.

Sudáfrica: 4.361 casos de coronavirus y 86 muertos.

Egipto: 4.319 casos de coronavirus y 307 muertos.

Marruecos: 3.897 casos de coronavirus y 159 muertos.

Argelia: 3.256 casos de coronavirus y 419 muertos.

Camerún: 1.518 casos de coronavirus y 53 muertos.

Cuba envía personal sanitario a Sudáfrica para la lucha contra la covid-19. Un grupo de 216 sanitarios cubanos salió hacia Sudáfrica este fin de semana para combatir la pandemia, tras una petición de ayuda del Gobierno de ese país africano a la isla. El grupo, compuesto por 85 médicos, 20 enfermeros y 111 profesionales de la salud de diversas ramas, han viajado en un vuelo especial de South African Airways, que llegaría a Johannesburgo hoy domingo. Sudáfrica es el cuarto país africano al que acuden profesionales cubanos en medio de la pandemia. El país, de momento, es la región con más afectado en el continente, con 4361 positivos y 86 fallecidos. Información de EFE [Foto: Ernesto Mastrascusa / EFE].

Actualización de datos. A las 10.00 (hora española) de este domingo 26 de abril.

África. 30.279 casos de coronavirus y 1.375 muertos,

Sudáfrica: 4.361 casos de coronavirus y 86 muertos. Egipto: 4.319 casos de coronavirus y 307 muertos. Marruecos: 3.897 casos de coronavirus y 159 muertos. Argelia: 3.256 casos de coronavirus y 419 muertos. Camerún: 1.518 casos de coronavirus y 53 muertos.

Huelga de médicos en Malí. Los sindicatos médicos de la capital de Malí, Bamako, y de la cercana ciudad de Kati han planteado una huelga de 72 horas, desde el próximo martes 5 al viernes 8 de mayo, para denunciar impagos por parte del Gobierno del país africano. Los expertos médicos advierten que los frágiles sistemas de salud frágiles de muchos países africanos podrían verse abrumados si la ola de contagios acaba descontrolándose. Malí tiene 370 casos activos de coronavirus y 21 muertos.

Actualización de datos. A las 19.00 (hora española) de este sábado 25 de abril.

África. 29.521 casos de coronavirus y 1.345 muertos.

Sudáfrica: 4.220 casos de coronavirus y 79 muertos. Egipto: 4.092 casos de coronavirus y 294 muertos. Marruecos: 3.889 casos de coronavirus y 159 muertos. Argelia: 3.127 casos de coronavirus y 415 muertos. Camerún: 1.518 casos de coronavirus y 53 muertos.

Sudáfrica impone el uso obligatorio de mascarillas. El uso de la máscara de protección será obligatorio en el país africano a partir del 1 de mayo, cuando comienza la flexibilización progresiva de las medidas de restricción para luchar contra el coronavirus, anunció el gobierno el sábado.”Sabemos que no es fácil encontrar estas máscaras en este momento, pero si usted no tiene una máscara, puede utilizar una bufanda para cubrir su boca y nariz, también puede utilizar una camiseta”, explicó la ministra de Asuntos Tradicionales, Nkosazana Dlamini-Zuma, en una conferencia de prensa en Pretoria. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció el pasado jueves una “flexibilización” progresiva del confinamiento estricto en vigor desde el 27 de marzo para luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus. Sudáfrica, la primera potencia industrial del continente, es el país más afectado por la pandemia, con 4.220 casos positivos y 79 fallecidos. Información de ..[Foto[Foto: el presidente de Sudáfrica con mascarilla. JEROME DE LAY / EFE].

Pedro Alonso: “Eso de ‘aquí no llegará’ y ‘lo sabremos controlar’ era de una arrogancia notable”. Desde los organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud hay preocupación por el retroceso en la lucha y la falta de fondos para otras epidemias. Pedro Alonso es el director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, y junto a un equipo técnico, analiza cómo va a afectar la covid-19 a la lucha contra la malaria que mata cada año a más de 400.000 personas en el mundo. En esta entrevista, con motivo del Día Mundial de la Malaria, el experto pronostica que en el escenario más pesimista la humanidad va a retroceder 20 años en unos meses y África, la región que acumula el 90% de los casos de paludismo, va a pasar de 360.000 muertes anuales, a 768.000 y de 215, a 260 millones de casos diagnosticados. “En Europa los niños se infectan pero el riesgo de que evolucione es bajo, en África podría ser muy distinto”. La entrevista aquí, por Patricia Peiró.

25/04/2020 16:44

Actualización de datos. A las 14.30 (hora española) se registran 29.312 casos de coronavirus y 1.330 fallecidos en todo el continente.

Sudáfrica es el que tiene más contagios (4.220). Egipto (4.092). Marruecos (3.889). Argelia (3.127). Este país es el que más fallecidos por la covid-19 suma: 415.

Los desplazados en Somalia no tienen a dónde escapar de la covid-19. Décadas de conflicto y violencia, acompañadas por graves sequías, inundaciones y plagas de langostas, han dejado más de 2,6 millones de desplazados internos en Somalia, la mayoría de los cuales viven en asentamientos improvisados sin acceso a servicios básicos como el agua y la atención sanitaria, lo que les deja particularmente expuestos ante la pandemia de coronavirus. “No tenemos a dónde escapar del virus y no tenemos manera de controlarlo”, se lamenta Halima, una de las desplazadas en Somalia. “Hay falta de agua en el campamento. El agua embotellada es cara”, explica al Consejo Noruego para los Refugiados (NRW). “Antes solíamos comprarla por cerca de dos dólares pero ahora la venden a tres. No tenemos jabón para lavarnos o desinfectante, no tenemos nada”, subraya, ilustrando una situación compartida por la inmensa mayoría de los desplazados. Información de Europa Press.

Ramadán, a pesar de la covid-19. Los musulmanes de todo el mundo celebran el inicio del mes de ayuno del Ramadán. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los otros años, debido al confinamiento que vive Sudáfrica y a causa de la pandemia, se han prohibido los rezos en mezquitas, además de que el ayuno se realice con distanciamiento social y en casa. La imagen es de este jueves 23 de abril en la playa de Ciudad del Cabo, donde un pequeño grupo de clérigos musulmanes se reunían, con mascarillas y guantes, antes de buscar la luna creciente que marcará el comienzo de Ramadán. [Foto: RODGER BOSCH / AFP]

25/04/2020 13:06

El confinamiento, una oportunidad para la recuperación de drogadictos en Sudáfrica. Graham Krugur, un heroinómano que vive en las calles de Pretoria, ha visto en el coronavirus una oportunidad para cambiar de vida. Desde el comienzo del confinamiento en Sudáfrica, Krugur ha encontrado refugio en un hogar para dependientes de drogas donde ha comenzado su desintoxicación. Debido al confinamiento, “no había drogas disponibles en la calle”, dice este hombre de 34 años que porta una mascarilla quirúrgica en la cabeza. A falta de algo mejor, buscó metadona, una sustancia utilizada para ayudar a los drogadictos a reducir gradualmente su dependencia de la heroína, y terminó en un centro de desintoxicación abierto durante el confinamiento a personas sin hogar. En esta casa instalada en el terreno de una iglesia de Pretoria, la mayoría de los residentes tratan su adicción por primera vez con metadona. Hasta la fecha, el país ha registrado 3.953 casos confirmados de contagio con el nuevo coronavirus, y 75 víctimas fatales. Una historia de Sofia Christensen para ..

La cuarentena a 4.000 kilómetros de tu hogar. Belletti llegó a España en 2014 después de saltar la valla de Melilla junto a otras 450 personas. Desde entonces, no ha dejado de trabajar en restaurantes, pizzerías, supermercados… Cualquier cosa con tal de sacar adelante a su familia de Camerún. Casi el mismo día de marzo, su empresa anunciaba un ERTE y hoy, como muchas otras personas en su situación, aún no ha cobrado nada. Siendo él el único sustento familiar, ahora no dispone de medios para ayudar a los suyos. Cuando el encierro te atrapa al otro lado del mundo, lejos de tu familia, se vive peor. Belletti tiene todo su mundo al otro lado de la pantalla del teléfono, en el lejano Camerún. Un reportaje fotográfico de Teresa Palomo

Actualización de datos. A las 09.00 hora española del 25 de abril la pandemia sigue sumando contagiados y muertos en todo el continente con más 29.000 casos de coronavirus y superando los 1.300 fallecidos. Por países, Sudáfrica es el que tiene más contagios (4.220), le sigue Egipto, con 4.092, Marruecos (3.758) y Argelia, con 3.127. Este país es el que más fallecidos por la covid-19 suma: 415.

Actualización de los datos. A las 19.30 hora española del 24 de abril, África supera los 28.300 casos de coronavirus y los 1.300 fallecidos. Por países, Egipto es el país con más contagios, con 4.092. Le siguen Sudáfrica (3.953), Marruecos (3.692) y Argelia, con 3.007. Este país es el que más fallecidos por covid-19 suma: 407.

Fin del confinamiento en el epicentro de la covid-19 en Argelia. El país africano, uno de los más afectados por la pandemia, ha anunciado el fin del confinamiento en la provincia de Blida, al norte, y lo ha sustituido por un toque de queda nocturno durante la duración del mes del Ramadán. Asimismo, el Gobierno ha señalado que otras nueve provincias que están bajo toque de queda, incluida la capital, Argel, verán una reducción horaria del mismo, que a partir de ahora estará en vigor entre las 17.00 y las 7.00 horas. “Estas decisiones han sido adoptadas para apoyar a nuestros ciudadanos, que han dado muestras de vigilancia y un esfuerzo loable respetando con total responsabilidad, individual y colectiva, las medidas de prevención emitidas por los poderes públicos”, ha apuntado un portavoz gubernamental. Las autoridades argelinas han confirmado hasta la fecha 3.007 casos de coronavirus, con 407 fallecidos, según datos oficiales.

Fieles dispersados de mezquitas al inicio del Ramadán en Camerún. La policía ha tenido que emplear la fuerza para dispersar a los fieles que se habían congregado en 13 mezquitas del país para rezar durante el mes sagrado del Ramadán, en violación de las medidas de cuarentena impuestas por las autoridades del país africano, el más afectado por el coronavirus en el centro de África. El imán de la Quinta Mezquita de la ciudad, Dairu Abdulahi, confirmó el incidente y reiteró que había pedido a los musulmanes de la ciudad que no rezaran en las mezquitas, pues el islam y el profeta Mahoma enseñan a través del Corán las necesidades de mantener una buena higiene, y les ha pedido que no culpen al Gobierno de las medidas de cuarentena, porque salvan vidas. En el país hay al menos 1.300 contagios y 43 fallecidos. Información de Europa Press.

La Agencia Marroquí de Prensa ha informado de que la empresa Prime Tech ha desarrollado una cabina de desinfección, Safe Tube, una innovación 100% marroquí diseñada para responder a las condiciones de higiene necesarias para contener la epidemia del coronavirus. La cabina incluye un sistema de nebulización de alta presión que destruye los virus y las bacterias gracias a un dispositivo que difunde micro gotas de agua y desinfectante basado en productos naturales. El concepto se puede diseñar como multicabina para permitir la entrada segura a establecimientos como supermercados, bancos u hospitales. Parte de los ingresos por la venta de este aparato se destinarán al Fondo Especial para la Gestión de la Pandemia creado por iniciativa del rey Mohamed VI. Informa Ángeles Jurado.

Incidentes en la noche. Ayer noche se dieron incidentes públicos y un repunte de las intervenciones de las fuerzas de seguridad de Costa de Marfil, especialmente en Abiyán, consecuencia de un rumor que sugería el final del toque de queda en el país. Aunque la Gendarmería desmintió tal extremo en redes sociales, grupos de personas salieron a las calles de la capital económica marfileña anoche para festejar el final del toque de queda y protestar por el cierre de las mezquitas durante el Ramadán, que hoy comienza en el país. Aunque las violaciones del toque de queda han ido disminuyendo en todo el territorio marfileño desde su inicio, el cierre de la región de Gran Abiyán, que se aisló del resto del país el pasado 26 de marzo, no se está cumpliendo. La Policía recordó hoy que el toque de queda se prorrogó el pasado 15 de abril y exige su escrupuloso respeto. Costa de Marfil cuenta con 1.004 casos confirmados, 14 muertes y 359 recuperaciones. Informa Ángeles Jurado.

Leones en pantalla. “¡Tenemos un leopardo!”, avisa Lauren, guía de safaris en Sudáfrica, a los cientos de espectadores que observan en vivo en el canal Wild Earth TV. En los tiempos del coronavirus, safaris virtuales como este alivian cada día el confinamiento de miles de personas alrededor del mundo. “En los primeros días después de que el primer país empezara a confinarse, vimos un incremento por tres de nuestra audiencia, un aumento inmenso de la audiencia de un día para otro. Y sigue creciendo y creciendo”, explica a Efe Graham Wallington, director ejecutivo de Wild Earth TV. “Es una oportunidad de escapar al confinamiento, de sentir que estás conectado con otra gente y de que estás haciendo algo ahí fuera en la naturaleza”, agrega Wallington. En Sudáfrica, de donde es originaria esta iniciativa, las reservas y grandes parques nacionales, que atraen a millones de turistas cada año, permanecen cerrados estos días por culpa de la epidemia mundial de COVID-19.

Ayudar a contener la más famosa de las enfermedades sin olvidar a las más desatendidas. Las enfermedades tropicales desatendidas son 20, tienen nombres tan raros como equinococosis, dracunculosis o úlcera de Buruli, y afectan a 1.000 millones de personas. Ahora más, eclipsadas por un virus que hasta hace unos meses la humanidad desconocía y que tampoco tiene un nombre fácil, el SARS Cov-2, coloquialmente llamado coronavirus. Mientras que las primeras son males de pobres en países pobres, la covid-19 ha adquirido la categoría de pandemia y ha creado una situación sanitaria, económica y social sin precedentes en la historia reciente. Pero, ¿qué tienen en común? Lo que cualquier enfermedad: para su prevención, diagnóstico, tratamiento y curación se necesitan sistemas de salud públicos robustos, dotados y universales. Es lo que destaca la campaña Menos Virus. Más sanidad, impulsada por la ONG Anesvad, que trabaja en África con las primeras y ha decidido apoyar la lucha contra la segunda en España.

24/04/2020 12:14

Niños de la calle: los más expuestos al coronavirus. El cierre de escuelas y el confinamiento en Ghana a causa de la amenaza del coronavirus han puesto en riesgo a los menores de edad más pobres. Se calcula que 100.000 de ellos viven en las calles. El coronavirus se ha colado en Ghana de forma más que inequívoca (el país ya ha informado de más de 1.100 casos positivos y casi una decena de muertes por covid-19, hasta el 23 de abril, aunque las cifras quedan anticuadas con una periodicidad diaria), y las medidas para intentar frenar el contagio se han sucedido en las últimas semanas. (Foto: Francis Kokoroko / .)

Primer muerto en Guinea Ecuatorial. El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha confirmado el primer fallecido en el país a causa de la pandemia y ha indicado que se trata de un hombre de 49 años que ha dado positivo tras realizársele la prueba post mortem. El ministro de Estado de Sanidad y Bienestar Social, Salomón Nguema Owomo, ha indicado que el hombre falleció el lunes en el Hospital Regional de Malabo y ha agregado que “presentaba varios antecedentes patológicos de enfermedades crónicos y llevaba una semana con fiebre y malestar general”. Así, ha indicado que acudió el domingo a un médico, que le diagnosticó salmonelosis, si bien fue trasladado posteriormente al citado hospital debido a que “el estado general del paciente seguía empeorando”. “Pese a las atenciones médicas recibidas tuvo una evolución desfavorable, hasta que fallece a causa de una insuficiencia respiratoria aguda severa”, ha detallado, antes de agregar que se decidió realizar la prueba “teniendo en cuenta la existencia de la pandemia actual de Covid-19”.

Datos. La pandemia sigue sumando contagiados y muertos en todo el continente con más de 27.000 positivos y 1.293 muertos este viernes. Los que van a la cabeza de contagiados son Egipto y Sudáfrica, que suman más de 7.000 contagiados. Como siempre, las cifras deben ser tomadas con cautela pues la recogida de datos en muchos países es complicada.

Más restricciones en Nigeria. Los gobernadores de los 36 estados de Nigeria han anunciado este jueves un acuerdo para prohibir durante dos semanas los viajes interestatales, en una nueva medida para intentar contener la propagación de la pandemia de coronavirus en el país africano. El presidente del Foro de Gobernadores de Nigeria, Kayode Fayemi, ha señalado que la decisión es necesaria debido al incremento de los casos de coronavirus y ha recalcado que solo se permitirán los servicios esenciales. Asimismo, los gobernadores han hecho un llamamiento a favor de la descentralización de la respuesta ante la pandemia, que ha dejado ya 25 estados afectados por el virus, según ha informado el portal nigeriano de noticias Pulse. Por otra parte, han expresado su preocupación por el aumento del número de casos de coronavirus entre el personal sanitario y se han comprometido a trabajar con el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (CDC) para que el sector cuente con el equipamiento “adecuado”.

Menos desplazamientos. El paso de migrantes y refugiados a través del golfo de Adén, que conecta el Cuerno de África con Yemen, se ha desplomado en el primer trimestre de 2020, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha atribuido el descenso a las medidas adoptadas para contener la expansión del coronavirus. En concreto, menos de 28.000 migrantes cruzaron entre enero y marzo la que está considerada la ruta más transitada de todo el mundo, frente a los 37.000 registrados en el primer trimestre de 2019. En todo el año pasado, más de 138.000 personas recurrieron a esta peligrosa ruta, en su mayoría etíopes que aspiran a llegar en última instancia a Arabia Saudí. La OIM ha detectado un descenso tras la intensificación de los controles de seguridad en las fronteras y el aumento de las operaciones contra contrabandistas y traficantes para contener la pandemia. Los migrantes y refugiados, además, también se enfrentan al estigma de ser supuestos portadores del coronavirus.

Cómo ser creyente en Ramadán. El mes de Ramadán comienza el 24 de abril de 2020, y es un festival de oraciones comunitarias, familiares y corporativas. A la luz de la pandemia de Covid-19, las agencias gubernamentales de muchos países han pedido restricciones en el movimiento y el distanciamiento social. He aquí los consejos que están dando desde la Organización Mundial de la Salud para cumplir con la fe sin poner en peligro a nadie:

Sigue los servicios religiosos a través de vídeo o audio. Si está en tu mano, emítelos en redes sociales o súbelos a internet.Utiliza plataformas de encuentros virtuales para realizar reuniones familiares y rezos colectivos.Maximiza el uso de los canales de radio y televisión.

Misteriosas muertes. Nigeria está investigando un gran aumento de las muertes en la ciudad comercial de Kano, en el norte del país, para determinar si está relacionado con el brote de coronavirus, según han señalado funcionarios del departamento de Salud. Nigeria tiene 873 casos confirmados de coronavirus, 73 de ellos en el Estado de Kano. El martes, el periódico local Daily Trust informó lo que llamó las muertes “misteriosas” recientes de alrededor de 150 personas en la ciudad de Kano. Sani Aliyu, quien encabeza el grupo de trabajo de la covid-19 del país, dijo que un equipo del Gobierno estaba recopilando “autopsias verbales” para determinar si las muertes estaban relacionadas con la epidemia. “No tenemos una línea de base real cuando se trata de la cantidad de muertes. Es algo que necesitamos investigar”, dijo durante una reunión informativa con la Organización Mundial de Salud. “Puede que no sea necesariamente coronavirus”.

Menos horas de confinamiento. El Gobierno de Níger ha anunciado una reducción de las horas del toque de queda impuesto en la capital, Niamey, a causa de la pandemia de coronavirus, que deja ya 657 casos y 20 fallecidos en el país africano. El Consejo de Ministros ha indicado que el toque de queda estará en vigor entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana (hora local), en lugar de entre las siete de la tarde y las seis de la mañana, como hasta ahora, según ha informado el portal nigerino de noticias aNiamey. Asimismo, ha aprobado durante su reunión, encabezada por el presidente, Mahamadou Issoufou, reforzar las medidas de control y el aislamiento de la capital, que sigue en pie de cara al inicio del mes del Ramadán.

No me lo cuentes; píntalo. Una imagen de un hombre de ojos tristes, gorra de béisbol torcida y mascarilla cubriendo su nariz y boca preside un edificio de Mathare, uno de los barrios más pobres de Nairobi. Al lado, las palabras “Corona es real”.

Hay otras seis piezas de graffiti como esta que instan a las personas a lavarse las manos, a usar dinero móvil en lugar de efectivo plagado de gérmenes… Todos son mensajes de salud pública para evitar el nuevo coronavirus. Kenia tiene 303 casos confirmados y 14 muertes.

En un asentamiento densamente poblado donde el distanciamiento social y el trabajo desde casa son un sueño imposible para la mayoría, la campaña está diseñada para enseñar a las personas formas tangibles de protegerse a sí mismas y a su comunidad del coronavirus. Por eso ha nacido una campaña de graffitis obra de Antony Mwelu, un artista de 24 años y el grafitero Brian Musasia Wanyande. Mwelu, quien nació y se crió en Mathare, se dio cuenta de que necesitaba hacer algo después de visitar el vecindario hace varias semanas. Por ..

Ventiladores para África. Las naciones africanas que carecen de ventiladores para el tratamiento de pacientes con covid-19 recibirán algunas de una donación de 300 suministradas por la Fundación Jack Ma, ha anunciado John Nkengasong, jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África. La semana pasada, él mismo afirmó que diez naciones carecían de un solo ventilador. Ma, el fundador de Alibaba Group, ha donado miles de kits de prueba, máscaras y equipo de protección a todas las naciones africanas.

La Unión Africana estaba trabajando para establecer su propio sistema de adquisición conjunta de suministros médicos y de diagnóstico. “Tenemos que reconocer que nosotros, como continente, estamos compitiendo por los mismos recursos que todos los demás en el mundo”, dijo Nkengasong, que ha descrito el número de test realizados en África como “muy decepcionante”. “En un continente de 1.300 millones de personas, se han realizado alrededor de 415 mil pruebas”, dijo. En los próximos meses, el objetivo es evaluar a 10 millones de personas.

¿Doble de muertes por malaria? Las muertes causadas por malaria en África subsahariana podría duplicarse a 769.000 este año, ya que los esfuerzos para frenar la enfermedad se ven interrumpidos por la covid-19, ha advertido la Organización Mundial de la Salud.

La directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, ha pedido a todos los países que garanticen que continúe el trabajo de prevención. “USi se detiene la distribución de mosquiteras tratados con insecticida y se reduce el control de casos, las muertes por malaria en África subsahariana podrían duplicarse en comparación con 2018”, ha dicho Moeti en una reunión informativa. “Esta sería la mayor cantidad de muertes observadas en la región desde el año 2000”.

En 2018, hubo 213 millones de casos de malaria y 360.000 muertes en la región africana: más del 90% de los casos globales. Benin, la República Democrática del Congo, Sierra Leona y Chad han iniciado programas contra la malaria durante la pandemia, algo que la OMS considera que debería servir como modelo para otras naciones.

Desmintiendo bulos sin descanso. Los periodistas del medio nigeriano Africa Check, que se dedican a investigar para desmentir noticias falsas, están trabajando aún más duramente desde que se declaró la pandemia. Estos son ejemplos de bulos que son FALSOS.

“Lo que llegó a África mató a siete niños. No es una vacuna contra el coronavirus” que dice una mujer en un vídeo de WhatsApp.

Que hay un vínculo entre la introducción de la tecnología 3G, 4G y 5G y los coronavirus.

Que un médico chino ha encontrado que los químicos en el té disminuyen el impacto de Covid-19. Y lo mismo con las frutas y verduras que dice un gobernador nigeriano. O el alcohol según otro gobernador de Nairobi.

Que los kenianos obtienen datos gratuitos durante el brote. Esto no solo es falso, sino que los delincuentes están utilizando la pandemia para estafar al público a través de malware dirigido a extraer información personal.

Que colocar una cebolla fresca cerca de la cabeza de su hijo le ayudará a vencer un resfriado y a dormir.

África debe formar parte del trabajo de búsqueda de una vacuna. Una académica sudafricana escribe hoy un artículo en The Conversation Africa en el que mantiene que el continente debe ser parte activa en la búsqueda de una vacuna para el nuevo coronavirus”. Piensa que la polémica causada por los comentarios de dos médicos franceses sobre el testeo de vacunas en países africanos ha acabado convirtiéndose en una especie de bulo. Una cosa es que pueda tener un fondo racista, pero eso no debe conllevar que se descarte que África esté en el trabajo que globalmente se realiza para encontrar una vacuna, explica. Lo puedes leer en inglés en este enlace.

Actualización de datos | Más de 26.000 casos positivos en el continente. La pandemia sigue sumando contagiados y muertos en todo el continente con 26.117 positivos y 1.249 muertos este jueves, a las dos y media de la tarde (hora española). Argelia es el país con más fallecimientos registrados (402), pero es difícil saber qué pasa exactamente porque el Gobierno, según varias denuncias, está aplicando una fuerte censura a los medios de comunicación. Egipto, Camerún, Guinea, Ghana y Marruecos son los otros países que han contabilizado víctimas mortales en las últimas horas, pero los que van a la cabeza de contagiados son Egipto y Sudáfrica, que suman más de 7.000 contagiados. Como siempre, las cifras deben ser tomadas con cautela pues la recogida de datos en muchos países es complicada.

La nieta de Mandela, contra la violencia y los abusos en tiempos de la covid-19. N dileka Mandela estaba en su casa en Johannesburgo, Sudáfrica, justo antes del inicio de un bloqueo nacional para detener la propagación del coronavirus, cuando recibió la llamada. Un contenedor lleno de 10.000 compresas destinadas a niñas africanas que viven en zonas rurales de difícil acceso no podría salir de Ginebra debido a la covid-19. “Estas chicas están atrapadas en casa, allí. No hay ingresos para comprar alimentos y mucho menos toallas sanitarias. Su dignidad y su salud está en juego “, aseguró en una entrevista telefónica a .. Desde que comenzó el bloqueo el 27 de marzo, ella ha estado usando redes sociales para comunicarse con mujeres atrapadas en sus casas con su maltratador, para hacerles saber que no están solas, y alentarlas a que pidan ayuda y denuncien. “Quería mostrarle a la gente que incluso tu pareja puede violar usted “, dijo Ndileka, quien compartió su historia sobre ser violada en su propia cama en Facebook en 2017 como parte del movimiento #MeToo.

