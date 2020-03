The coronavirus continues to spread around the world, with new cases of infection and fatalities, now mainly in Europe and the United States. Governments deploy more drastic to try to stop the advance of the strain, although it does not have a high mortality rate, it presents difficulties for an early detection that helps to stop the spread. Furthermore, the World Health Organization (WHO) has declared the coronavirus a pandemic.

The hours are expressed in GMT:

5 o’clock: The Legislative Assembly (congress) of El Salvador extended on Sunday night the restriction of constitutional guarantees of free mobility and assembly to contain the pandemic of the new coronavirus.

3:30: South Korea’s Center for Disease Control and Prevention reported Sunday that they registered 78 new cases of the new coronavirus, which has meant a decrease compared to the previous day and brings the total number of infections to 9,661.

3:00: The Chinese Ministry of Health confirmed on Monday that there has been a case of local transmission of the new coronavirus in Gansu province, in addition to 30 imported infections, while the city of Wuhan – the epicenter of the outbreak – still does not present new cases.

2:30: Peru’s Minister of Justice, Fernando Castañeda, warned this Sunday that those who, “knowingly” that they can spread the coronavirus, unjustifiably break the mandatory quarantine will face prison terms of up to ten years.

2:00: Greenland authorities banned the sale of alcohol in the capital Nuuk, as well as in other nearby regions, until April 15 to “protect children” from hypothetical sexual abuse they may experience during the quarantine. that the island lives to stop the expansion of the coronavirus, after having recorded 10 cases so far.

1:00: The Bolivian Minister of Health, Aníbal Cruz, reported last night that there are 15 new cases of coronavirus in the country, bringing the number to 96 infected people. In addition, three people were killed by the virus.

19.00: The government of France It has confirmed this Sunday that the number of deaths due to coronavirus is already more than 2,600, although the number of deaths and new cases during the last 24 is less than that registered on Saturday. The General Director of Health of France, Jérôme Salomon, has indicated that during the last 24 hours there have been 292 deaths and 2,599 new cases, compared to 319 deaths and 4,611 cases the previous day.

Thus, the total number of cases amounts to 40,174, of which 19,354 are still hospitalized (1,734 more than the previous day), 4,632 of which are currently in resuscitation services.

16.55: Two new deaths in Peru. The Ministry of Health reported a balance of 18 fatalities and more than 800 infected.

16.40: Seventh death in Colombia. This is a 36-year-old man who “had no travel ties or contact with people identified for COVID-19” in Cali.

16.20: The number of deaths in Italy due to the coronavirus it reached 10,779, which means 756 deaths in the last 24 hours

15.50: Positive numbers rise to 1890 and 57 deaths in Ecuador

15.30: Honduras extended the curfew until April 12.

14.30: The Speaker of the US House of Representatives, Nancy Pelosi, accused Donald Trump of launching a slow and uncoordinated response to the coronavirus and of ignoring the scope of the pandemic. “His initial refusal was lethal. Their inability to deliver the help that people need on time is lethal, “he said.

14.20: A French minister criticized China and Russia for exploiting the aid they provide to other countries during the COVID-19 health crisis. “Solidarity is not instrumentalized,” launched the French Secretary of State for European Affairs, Amélie de Montchalin.

13.35: Holland exceeded 10,000 cases of new coronavirus and registers 771 deaths due to the epidemic. The authorities decided to refrain from confining the population, opting for a strategy of closing educational and recreational sites.

13.00: 85% of Covid-19 patients diagnosed in Moscow they are under 65 years old, reported the crisis cabinet of the Russian capital City Council in charge of containing the spread of the new coronavirus.

12.30: Czech Prime Minister Andrej Babis advised in a tweet to the President of the United States Donald Trump to make the wearing of masks mandatory to stop the spread of the new coronavirus.

12.00: The British must prepare for a “long period” of confinement for the new coronavirus, warned a minister very close to Premier Boris Johnson.

11.30: The President of Guatemala He decided to extend the curfew, which ended on Sunday, until April 12.

10.30: Two new deaths raised to 5 those killed by Covid-19 in Puerto Rico, where there are already 127 infected by the virus.

10.00: The head of the Government of Hesse (Germany) hinted that the “pressure” from the coronavirus crisis could have been one of the factors in the possible suicide of the head of Finance of that state, Thomas Schäfer.

9.20: Pope Francis urged the authorities to take measures in prisons to prevent tragedies from occurring due to the coronavirus pandemic, during the Angelus prayer held in the Apostolic Palace

9 o’clock: Russia confirms eight deaths from coronavirus after registering 270 new cases in the last hours

8:40: He Italian government believes that in 10 days there will be a “significant decrease” in infections

8.30: American magnate and New York Knicks owner James Dolan has been diagnosed with COVID-19, making him the first owner of a U.S. sports team to test positive.

8:20: New Zealand confirms its first death from coronavirus and 60 new cases

8:15: Germany already exceeds 50,000 infections and registers a total of 389 deaths

8:00: Japan announces a daily record of cases, with more than 200, and already confirms 55 deaths

7:00: Guaidó proposes to create a “national emergency government” in Venezuela to deal with the coronavirus

6:07: Colombia Targets ELN as Possible Organizer of Prison Riots in Prison

5 o’clock: Confirmed Coronavirus Cases Increase to 1,835 in Ecuador

4:07: China confirms a case of local transmission of coronavirus and 44 imported

3.50: Trump confirms that quarantine in New York, New Jersey and Connecticut “is not necessary”

1:08: Egypt to fine and detain people who publish false news about the coronavirus

00:02: Venezuelan exiles ask Spain for an effort to arrest and send Hugo Carvajal to the US

23:45: – Panamanian authorities reported 115 new cases of coronavirus in the country on Saturday, bringing the total number of infected to 901 people, the highest in Central American countries. In addition, the outbreak in China late last year and threatening to cause a global recession has left 17 people dead on the isthmus.

23:30: Deaths from new coronaviruses in the United States doubled in just three days, according to a count by Johns Hopkins University. The number of deaths at the end of Saturday was 2,010, about a quarter of them in New York City, the most affected region in the country, Johns Hopkins reported. Confirmed cases in the United States exceeded 121,000, according to the count.

20:00: The French authorities have reported this Saturday of 319 deaths in 24 hours in French hospitals, bringing the total to 2,314 deaths from the new coronavirus. The balance increases 1,888 infected the total number, which now reaches 37,575 cases, including 17,620 hospitalized patients. There are also 4,273 in intensive care after adding 486 cases in a single day. Up to 6,624 have been able to return home, including 926 in the past 24 hours.

The regions with the most hospitalizations are Île-de-France (6,523, including 1,570 people in intensive care), the Great East (3,525, including 756 in intensive care) and Auvergne-Rhône-Alps (1,904, including 432 in intensive care).

18:15: Italy exceeded 10,000 deaths caused by the new coronavirus this Saturday, with 889 new deaths in the last 24 hours, announced on Saturday the Civil Protection service. With 10,023 deaths, Italy is the country with the highest case fatality rate in the world for the coronavirus. It has so far registered 92,472 cases, although the contagion is decreasing: + 8.3% on Thursday, + 7.4% on Friday and + 6.9% this Saturday.

18:00: New York Governor Andrew Cuomo has reported 7,681 new confirmed coronavirus cases in the past 24 hours, bringing the total to 52,318, including 728 deaths.

“I am deeply saddened that we have lost 728 New Yorkers to the coronavirus,” Cuomo explained at a press conference. “We are fighting to save every life. You must help by following all the health protocols ”, he added.

15: 00: Paraguay extended until April 12 the order of total confinement of its inhabitants to stop the spread of the new coronavirus, which already leaves three people dead and 56 infected, President Mario Abdo Benítez announced this Saturday. “After hearing the arguments From all sectors, I have decided to maintain total isolation until April 12, “wrote the head of state on Twitter.” I ask for a further effort from everyone. Let us continue in solidarity with our health system, “he added. The policy of social isolation It started on March 16 and was due to end this Saturday.

14:00: The United Kingdom exceeded 1,000 deaths from coronavirus, according to official figures released this Saturday, in which 260 new deaths were reported in the last 24 hours. The country has registered a total of 1,019 deaths and has diagnosed 17,089 cases of coronavirus.

This balance shows a clear acceleration of the spread of the disease in the country. Among those infected are Conservative Prime Minister Boris Johnson and his Minister of Health, Matt Hancock, while Scottish Minister Alister Jack has been isolated for seven days with symptoms similar to those of Covid-19, without have undergone the test for now.

13:00: The Spanish Ministry of Health announced this Saturday that 832 people died in the last 24 hours from coronavirus, a new daily record in the country that raises the total deaths to 5,690, the second highest in the world. However, the country continues to stabilize the increase in infections.

New confirmed cases increased by 8,189, an increase of 12.7%. The data is lower than yesterday, when it was 14%, and the day before yesterday (18%). Officially diagnosed cases reach 72,248.

The number of intensive care patients is 4,575 (9.84 percent more, another figure that tends to stabilize), while the healed continued to increase strongly (31.3% in 24 hours) and now number 12,285, according to data from the ministry.

Spain is currently the second country in the world with the highest number of deaths from coronavirus, only behind Italy, which on Friday reported a total of 9,134 dead.

10:00: Iran announced on Saturday that 139 more people had died from the coronavirus, raising the official death toll at 2,517 in one of the most affected countries in the world. Health Ministry spokesman Kianoush Jahanpour said at a press conference that 3,076 more cases had been confirmed in the last 24 hours, bringing the total number of infections to 35,408.

The Iranian authorities, that they have not decreed quarantines as in other areas of the region, they insist that they have the situation under control Despite concerns that medical centers may collapse.

06:07: The La Paz Prosecutor’s Office warns that it will prosecute parents for letting their minor children out

05:45: China’s Hubei Province resumes domestic flights starting Sunday, except for Wuhan

05:15: El Salvador replaces its Minister of Health amid the coronavirus pandemic

04:50: South Korea increases its numbers of contagion and registers 146 new cases of coronavirus

04:11: Peru announces new bonds to help the most vulnerable families affected by the coronavirus

03:32: Biden says that choosing between health or economy in the coronavirus pandemic is a “false choice”

03:00: China returns to record no local transmission of coronavirus but confirms 54 imported cases

02:32: A UN expert considers the abandonment of elderly in nursing homes due to the coronavirus “unacceptable”

01:59: More than 15,000 Americans caught abroad by the coronavirus have already been repatriated

01:49: Ecuador announced that it will build a mass grave in the city of Guayaquil that will house the deceased due to the coronavirus pandemic, due to the increase in Covid-19 victims.

01:00: Merkel and Trump discuss measures to end the coronavirus during a phone call

00.44: Argentina confirmed 101 new cases and the total number of infected amounts to 690, with 17 deaths.

23.20: Brazil ordered the closure of air borders to all foreigners.

22.50: They confirmed a second coronavirus death in Venezuela.

22.10: The number of positive cases of coronavirus in the United States exceeded 100,000 and there are already more than 1,500 dead.

21.30: Brazil added 15 new deaths from coronavirus and the total rises to 92. The partial number of those infected reached 3,417, after another 502 cases were reported.

21.20: Ireland decreed mandatory quarantine. The measure will take effect at midnight and run until April 12. “Everyone should stay home, in all circumstances,” said Prime Minister Leo Varadkar in a public message. Citizens can only go out to see the doctor, buy food and exercise. The works considered essential are also excepted.

19.10: Coronavirus in the USA: record 345 deaths and nearly 18,000 new cases in 24 hours.

19.00: France reported 299 deaths from coronavirus and the total amounts to 1,995.

17.40: The United States House of Representatives approved a $ 2.2 trillion coronavirus financial assistance package. It had already been voted in the Senate, so it only remains for President Donald Trump to sign the law to take effect.

16:01: The government of France announced that It will extend the containment measures until at least April 15.

15:55: New York also had its worst daily balance this Friday: reported 134 dead and the state total is 519. In addition, there were 7,737 new cases, for a total of 44,635. Governor Andrew Cuomo explained that he wants to build four field hospitals and add 40,000 beds to accommodate the hospitalization needs of patients.

15:41: The regional director of the World Health Organization for Africa warned of the “Very serious evolution” of the COVID-19 epidemic on the continent, where there are already some 40 affected countries. “The situation is very worrying with a very serious evolution: a geographical increase in the number of countries and, also, an increase in the number of those infected,” said Matshidiso Rebecca Moeti in an interview with the France24 network.

15:18: “It is clear that we have entered a recession,” said Kristalina Georgieva, director of the International Monetary Fund, on Friday. Georgieva said it will be worse than 2009, after the global financial crisis, and stated that it will require massive financing to help developing nations.

14:34: The United Kingdom added 181 coronavirus deaths in the last 24 hours and the total amounts to 759. With more than 2,700 new positive cases, there are already 14,579 infected people in the country.

14:17: Steven Mnuchin, the US Treasury Secretary, pledged on Friday to quickly send cash to Americans as part of the massive $ 2.2 trillion aid package aimed at rescuing the economy affected by the coronavirus.

13:51: Latin America exceeded 10,000 confirmed cases of COVID-19. Brazil is the most affected country in the region, with 2,988 infected and 77 deaths.

13:05: Matt Hancock, UK Health Secretary, has coronavirus. Minutes after Boris Johnson notified that he has the virus, the official in charge of the National Health Service confirmed it on Twitter: “I have tested positive. Fortunately my symptoms are mild and I am working from home and isolating myself. ”

12:46: Due to the coronavirus pandemic, Pope Francis will officiate the rites of Holy Week in the Vatican without the presence of the faithful and inside the Basilica of Saint Peter, while the traditional way of the cross will not be in the Colosseum but in the deserted square, informed the Holy See today.

12:35: Denmark instructed officials in non-essential positions to take five days of vacation during their partial confinement due to the coronavirus. “The goal is to prevent too many people from taking vacations immediately after the crisis, once all activities resume,” said Finance Minister Morten Bodskov.

12:16: Russia has ordered restaurants, cafes and resorts to close as of Saturday to combat the coronavirus outbreak, but has not instituted full confinement. Russian regions must “stop the activities of public food service organizations”, except for home delivery services, the government decreed this Friday. Three people have died of coronavirus in Russia, out of a total of 1,036 infected.

10:33: The number of coronavirus cases on the US aircraft carrier USS Theodore Roosevelt in the Pacific Ocean has skyrocketed to at least 23, and authorities are mobilizing to isolate the entire crew at the port.

10:14: Hungary ordered national confinement for two weeks on Friday to combat the spread of the new coronavirus. “We are introducing curfew restrictions throughout Hungary between March 28 and April 11,” said Prime Minister Viktor Orban. With a population of almost 10 million, it has so far recorded 300 virus infections and 10 deaths.

10:05: The coronavirus epidemic has left its first two dead and exceeded the threshold of 1,000 cases in South Africa, Health Minister Zweli Mkhize announced on Friday when the country enters a three-week confinement period.

09:53: Iran announced 144 new deaths from the coronavirus on Friday, bringing the total number to 2,378. “In the last 24 hours, we have had 2,926 new confirmed cases across the country,” said Health Ministry spokesman Kianoush Jahanpour. “This brings the total to at least 32,332,” he added, noting that 11,133 of those hospitalized so far have recovered.

07:30: The main European stock markets opened with losses of around 2% this Friday, after three days of positive results in reaction to the measures announced by governments and multilateral institutions to alleviate the advance of the coronavirus.

07:00: Germany has registered in the last 24 hours more than 5,700 new cases of coronavirus and 55 fatalities, which places the balance of the pandemic in German territory at more than 42,000 infected people and 253 fatalities.

06:30: The Government of Argentina has decreed the closure of all the country’s borders for air, land and sea traffic since this Friday with the aim of reinforcing measures against the coronavirus.

06:00: The mayor of the Californian city of Los Angeles, Eric Garcetti, announced this Thursday the closure of all the facilities for practicing sports abroad with the aim of helping people to practice social distancing, measure against the coronavirus.

05:32: The President of the United States, Donald Trump, has communicated that he has had a “very good” conversation with the President of China, Xi Jinping, about the coronavirus and has assured that both countries “are working together closely”.

05:02: The Quito City Council has asked its citizens to circulate with caution since more sightings of wild animals, such as bears and foxes, have been recorded in the streets and roads of the Ecuadorian capital due to the low presence of people motivated by the quarantine decreed by the Government to try to stop the expansion of the coronavirus in the country, where 1,403 cases and 34 deaths have been registered to date.

04:27: Jeanine Hennis-Plasschaert, the special representative of the UN Secretary General, António Guterres, for Iraq reiterated this Thursday to the Iraqi Government its request to ban sporting, cultural and religious events to stop the coronavirus pandemic, which has already caused more of 30 deaths and almost 400 infections in the country.

04:00: South Korea’s Center for Disease Control and Prevention (KCDC) has announced 91 new coronavirus infections this Friday, a slight decrease from the past few days, when the number of cases narrowly exceeded one hundred, while imported cases have decreased by 13 and the total number reaches 144.

03:22: The Secretary General of the United Nations, António Guterres, on Wednesday asked the G20 countries for a “coordinated war plan” to stop the pandemic of the new coronavirus, while warning that the exponential growth of positives is “only the tip of the iceberg”.

03:00: The Chinese Ministry of Health reported on Friday that only one new case of coronavirus has been registered locally, while 54 infections have been identified from people arriving from abroad.

02:15: The United Nations special envoy for Yemen, Martin Griffiths, encouraged on Thursday the parties to the conflict in Yemen to put their commitments for a ceasefire in the country into practice, due to the crisis caused by the pandemic of coronavirus.

01:30: Bolsonaro assures that the Brazilian “is not contagious”, because “he dives in sewers and nothing happens”

00:15: The summit of heads of state and government of the EU held this Thursday has ended without any significant progress and has been settled with the only agreement to give itself fifteen days to find a coordinated fiscal response to mitigate the impact of the coronavirus on their economies.

00.10: They confirmed 87 new cases of coronavirus in Argentina and the total number of those infected amounts to 589.

23.30: Brazil reported 20 deaths from coronavirus, bringing the total to 77, and the total number of infected totaled 2,915.

22.20: The Venezuelan dictatorship recognized the first death due to coronavirus: the number of infections is 107.

21.50: With 81,321 infected, the United States became the country with the most coronavirus sufferers in the world.

20.00: France reported 365 deaths in the last 24 hours and the total amounts to 1,696.

17.30: Total coronavirus infections exceeded half a million worldwide.

17.20: Italy reported 662 new deaths in the last 24 hours and there are 4,492 new infected.

16.25: A 45-year-old Russian tourist became the second person died of coronavirus in Cuba, which already accumulates 67 positive cases

16.10: Those killed by coronavirus in Ecuador they amounted to 34 while the infected already number 1,382

15.50: China announced that it will close the entrance to the majority of foreigners to prevent further contagions that cause a second epidemic wave in the country.

reported a total of 1,306 infections, after the daily increase of 164 chaos. Additionally, an 80-year-old man became the fourth fatality in the country.

14.00: Xi Jinping urged the G20 to lower customs duties to restore confidence to the economy, severely affected by the pandemic.

13.40: Wall Street opened with 2% gains after the approval of the bailout of the economy in the US Congress

11.30: The president of the US Federal Reserve, Jerome Powell, said that the monetary entity will continue to provide liquidity to the US economy in an aggressive way to face the impact of the coronavirus epidemic.

11.00: More than 250,000 cases of the new coronavirus were officially diagnosed in Europe, of which more than half in Italy (74,386) and Spain (56,188), according to a count by the . agency.

10.45: Germany increased the number of covid-19 tests to 500,000 per week, in an early detection strategy that helps in part keep the death toll relatively low

10.10: A person in charge of the British public health service stated that London public hospitals face a “continuous tsunami” of patients of coronaviruses at the same time that they must alleviate an “unprecedented” lack of personnel because many are ill.

10.00: Russia registers 182 new cases and raises the balance of the coronavirus to 840 infected people

9.50: Iran reported 157 new deaths from coronavirus, bringing the total to 2,234.

9.00: The director general of the World Trade Organization (WTO), Roberto Azevedo, warned that the world is facing an economic crisis worse than the one suffered in 2008, for which it must prepare with international collaboration and open markets, since “no country is self-sufficient ”.

6:30: Japan will prohibit non-Japanese travelers who have been in 21 European countries or Iran in the two weeks prior to arrival from March 27, as a measure to contain the spread of the new coronavirus.

6 o’clock: After two spectacular earnings sessions, the Tokyo Stock Exchange fell 4.51% this Thursday due to fear of the coronavirus in the Japanese capital, whose inhabitants should avoid traveling this weekend.

4:00: The United States Senate approved an economic stimulus package estimated at $ 2.2 trillion, the largest in the country’s modern history, with the aim of counteracting the effects of the coronavirus pandemic.

3:30: South Korea’s Center for Disease Control and Prevention announced Thursday that for the second day in a row, the number of infections remains constant, with 104 registered, while imported cases have been 30.

2:00: Deaths caused by COVID-19 in the United States reached 1,031, and there are 68,572 cases of the disease in the country, according to a count by Johns Hopkins University.

1:00: The city of Washington, capital of the United States, began a quarantine for the coronavirus which will last until April 24.

23.30: Argentina 117 new cases of coronavirus were reported and the total number of those infected amounts to 502.

23.00: Bolivia extended the health emergency until April 15.

20.50: He UK announced 41 new deaths and the total totaled 465.

20.20: Brazil confirmed 11 new deaths from coronavirus and the total amounts to 57.

19.50: Infections in the United States amount to 62,086 with 869 deaths.

18.30: France reported 231 new deaths from coronavirus and the total amounts to 1,331.

17.50: Deaths from coronaviruses worldwide exceeded the 20,000 barrier; they are 20,499.

17.30: Italy reported 683 new coronavirus deaths in the last 24 hours.

16.40: The vice president of Spain, Carmen Calvo, tested positive for the coronavirus. She has been hospitalized since Sunday.

16.20: More than 3,000 million people in nearly 70 countries or territories were urged to remain at home to fight against the spread of COVID-19, according to a report by the . agency.

16.10: Paris Orly airport was closed to commercial traffic until March 31 due to the epidemic and the “brutal” drop in passengers, according to local authorities.

15.45: The state of NY added 5,146 new cases of coronavirus and exceeded 30,000 infected.

15.30: Florida reported 215 new cases of coronavirus: the total reached 1,682

15.00: German Parliament approved a rescue package of 1.1 billion euros for the coronavirus

14.45: IMF and World Bank called for suspension of debt payments from the world’s poorest countries

14.40: Donald Trump reported that the United States is the country that has conducted the most coronavirus tests in the world.

14.30: Antonio Guterres called for mobilizing 2,000 million dollars in order to be able to give assistance to the most vulnerable countries to face the coronavirus pandemic, including some Latin American states. “History will judge us by how we respond to those most in need,” said the WHO leader.

14.25: Up to 46 million people in the United States could become unemployed in the short term due to the closings of service companies that have “a lot of contact” with the public during the battle against the epidemic, warned the president of the Federal Reserve of St. Louis, James Bullard.

14.25: India banned the export of antimalarial drugs to ensure internal distribution.

14.20: Portugal reached the 2,995 positive cases of coronavirus, 27% more than the previous day, and already registers 43 deaths.

14.15: The UN Secretary General warned that “all humanity is at risk” from the pandemic.

14.00: The coronavirus pandemic will have a “huge” impact on emerging markets, and more so on those that are oil exporters, Bank of America reported in a statement.

13.45: The coronavirus has already caused more than 800 deaths in the United States, according to the Johns Hopkins University count. In addition, there are more than 55 thousand infections in the country.

13.20: Vladimir Putin postponed due to the epidemic the vote on the constitutional reform that will allow him to seek new mandates. In addition, he declared a work break for next week to try to contain the advance of the virus.

13.05: Spain closed a contract of 432 million euros (467 million dollars) with China to acquire medical supplies to face the pandemic

12.40: Tailandia anunció la prohibición de entrada a ciudadanos extranjeros, una medida adoptada en el marco del estado de emergencia que entrará en vigor el jueves para frenar la expansión del nuevo coronavirus.

12.10: Bélgica volvió a registrar un repunte en los casos de coronavirus, con 668 nuevos positivos, 434 nuevas hospitalizaciones y 56 decesos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de infectados a 4.937 y el de fallecidos a 178 para una población de 11,4 millones de personas

12.00: Después de 159 años, el diario del Vaticano, L’Osservatore Romano, dejará de imprimirse debido al peligro que conlleva para sus trabajadores su impresión y difusión, aunque se mantendrá la edición online.

11.20: La Federación de Hospitales Alemanes indicó que prevé que el ritmo de contagios de coronavirus probablemente se reducirá en el país a principios o mediados de la semana que viene.

10.20: El Kremlin anunció que Vladimir Putin dará este miércoles un mensaje a la nación. El gobierno ruso ha reportado 658 contagios.

9.40: Irán superó las 2 mil muertes por coronavirus. Las autoridades reportaron un balance diario de 143 víctimas fatales y el total llegó a 2.077.

8:22: Las bolsas europeas continúan su recuperación tras el acuerdo logrado para el megaplan de EEUU. Las principales bolsas europeas abrieron este miércoles en alza, impulsadas por el anuncio de Estados Unidos de un plan de ayuda económico de 2 billones de dólares frente a la crisis del COVID-19.

7:15: El estado estadounidense de Nevada prohibió este miércoles las reuniones de diez personas o más debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado hasta el momento 600 muertos y más de 53.700 personas contagiadas en el país norteamericano.

6:50: La ONG Save the Children alertó que aquellos niños en riesgo de exclusión son quienes más padecerán la cancelación de las clases, medida decretada por muchos gobiernos para intentar reducir la expansión del coronavirus en sus respectivos países, por lo que ha pedido a las autoridades y a las instituciones internacionales que garanticen la educación y la formación de los menores mientras las escuelas se mantienen cerradas.

5:45: El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Felix Tshisekedi, declaró el estado de emergencia y ha cerrado sus fronteras a causa de la pandemia de coronavirus, que afecta a más de 40 personas y ha dejado dos fallecidos en el país.

5:38: Nueva Zelanda declaró este miércoles el estado de emergencia después de confirmar 50 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el balance de positivos en el país a 205.

5:35: Al menos 15 personas han sido detenidas de manera preventiva y enviadas a prisión en La Paz y en Cochabamba, tras saltarse la cuarentena total decretada por el Gobierno de Bolivia como medida de contención de la pandemia global del coronavirus, con 32 casos de contagio en la nación andina.

5:15: El Ministerio de Salud de China informó que no se ha registrado ningún caso de transmisión local de coronavirus este martes, la localidad de Wuhan –epicentro del brote– incluida, mientras que se han confirmado un total de 47 casos importados.

4:55: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles que se ha producido un repunte de los casos de coronavirus, alcanzando los 100 contagios, por lo que el total de afectados en el país asciende a 9.137.

4:29: Emiratos Árabes Unidos anunció que permitirá a comercios minoristas de alimentos, supermercados y farmacias permanecer abiertos las 24 horas del día todos los días a causa de la pandemia del coronavirus.

4:28: El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, decretó una cuarentena total obligatoria de manera indefinida a causa de la pandemia del coronavirus, que ya ha dejado ocho muertos y 443 casos en el país latinoamericano.

3:23: El ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden cargó contra el presidente, Donald Trump, por afirmar que quiere tener el país abierto antes del 12 de abril y ha considerado que el mandatario tendría que “dejar de hablar” y “empezar a escuchar a los expertos” en coronavirus.

2:55: Estados Unidos ordenó una cuarentena durante 14 días para todas aquellas que salgan o hayan salido recientemente del estado de Nueva York como medida de prevención y control del coronavirus.

2:45: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó a los medios de comunicación del país, a los que ha acusado de “expandir la sensación de miedo” al informar sobre los numerosos casos y muertes provocados por el coronavirus, al que se ha referido como una “gripecita”.

2:18: La Cámara de Diputados de Chile aprobó cambiar el calendario del proceso constituyente, por lo que el plebiscito en el que los chilenos tendrán que decidir si se redacta una nueva Constitución y cómo se hace se celebrará el 25 de octubre, en vez de el 26 de abril, debido a la pandemia de coronavirus.

1:35: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recomendado a los ciudadanos que extremen las medidas de precaución e higiene durante la crisis sanitaria a causa de la pandemia de coronavirus y que procuren tener una buena alimentación, para lo que ha aconsejado abstenerse del tabaco y del alcohol, ya que el virus “no se quita con tequila y mezcal”.

1:24: Libia registró este miércoles el primer caso de coronavirus en el país, un hombre que regresó desde Arabia Saudí el pasado 5 de marzo, según ha confirmado el portavoz del Ministerio de Salud del Gobierno de unidad, Amin al Hashemi.

00:55: La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció el asesinato de dos líderes indígenas en el departamento de Valle del Cauca, en el oeste del país, mientras estaban en sus hogares cumpliendo con la cuarentena decretada por el Gobierno a causa del coronavirus.

23:55: El Consejo de Ministros de Italia aprobó un decreto que establece multas de entre 400 y 3.000 euros y penas de hasta cinco años de cárcel para todos aquellos que violen la cuarentena establecida para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

23:33: Médicos Sin Fronteras (MSF) lamentó que las autoridades de Irán hayan revocado el permiso que habían concedido previamente a la organización para abrir un hospital en la ciudad de Isfahán, en el centro del país, para tratar casos severos de Covid-19.

23:20: Más de 3.000 personas han regresado a Colombia desde que las autoridades anunciaron el cierre de las fronteras, que ha entrado en vigor este martes y se extenderá durante un periodo de 30 días en el marco de la lucha contra el coronavirus.

23:07: Las autoridades francesas tienen previsto utilizar el primer tren de alta velocidad medicalizado de Europa para trasladar a enfermos de Covid-19, según ha informado este martes el ministro de Sanidad, Olivier Veran.

22:50: Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) han constatado este martes que existe un “amplio apoyo” a la posibilidad de usar el fondo europeo de rescates para reforzar la respuesta de los países a la pandemia de coronavirus, pero no han conseguido ningún tipo de avance con respecto a la emisión de eurobonos para financiar el gasto contra la enfermedad.

22:47: El juez de distrito William Pauley ha negado este martes la prisión preventiva a Michael Cohen, el exabogado del presidente estadounidense, Donald Trump, a pesar del coronavirus.

22:45: La Armada de Estados Unidos informó que tres marinos que se encuentran a bordo del portaaviones ‘USS Theodore Roosevelt’, que se encuentra desplegado en el Pacífico, han dado positivo de coroanvirus.

22:40: El estado nigeriano de Lagos, donde se encuentra la capital financiera del país y la más poblada de África, anunció este martes el cierre desde el jueves y durante siete días de los mercados y tiendas, a excepción de los que vendan comida y medicinas, a causa de la pandemia de coronavirus.

22:36: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó este martes que está dispuesto a cambiar de postura “si fuera necesario” e imponer mayores restricciones en la frontera con Estados Unidos en el marco de la pandemia de coronavirus.

22:31: Los líderes del G20 abordarán el jueves por videoconferencia la pandemia de coronavirus, según ha confirmado este martes Naciones Unidas, una cumbre extraordinaria convocada por Arabia Saudí a iniciativa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

22.30: Confirmaron 86 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y el total de infectados asciende a 387

22.50: El gobierno de Donald Trump y el Congreso de Estados Unidos acordaron un plan de estímulos fiscales valuado en 2 billones de dólares.

21.00: Los cifra de infectados en el mundo superó la barrera de los 400.000: ya suman 415.876, con 18.574 muertos y 107.811 recuperados.

20.30: Brasil reportó 12 muertos en las últimas 24 horas y el total asciende a 46, con 2.201 infectados.

19.00: Francia reportó 240 nuevas muertes por coronavirus y el total asciende a 1.100.

17.30: Donald Trump aseguró que planea levantar las restricciones en Estados Unidos a mediados de abril.

16.55: Greta Thunberg dijo que es “muy probable” que haya tenido coronavirus. Según contó la activista, se puso en cuarentena tras volver de Alemania y sufrir algunos síntomas, pero no fue diagnosticada por que en Suecia las pruebas solo se realizan a pacientes en estados graves.

16.45: El primer día de confinamiento en UK ha estado marcado por las aglomeraciones en el metro de Londres, que han llevado a las autoridades locales y al sistema de transportes a recordar la necesidad de reducir al máximo los traslados o, al menos, evitar las horas punta

16.40: Perú confirmó dos nuevas víctimas y eleva el total de muertos a 7. Según informó el Ministerio de Salud, se trata de un varón de 38 años y una mujer de 66 años.

16.30: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertó que el país podría registrar 10.000 fallecidos y cerca de un millón de afectados a causa de la pandemia de coronavirus.

16.20: Irlanda ordenó el cierre de todos los negocios no esenciales por el coronavirus

15.50: La pandemia del coronavirus se propagó a las islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad. Las autoridades reportaron cuatro casos en el archipiélago ecuatoriano.

15.30: El gobernador de NY, Andrew Cuomo, informó que los casos de COVID-19 en el estado, epicentro de la pandemia en EEUU, ascendieron hasta 25.665, al tiempo que pidió ayuda federal para aumentar el número de respiradores en el estado.

15.20: El ministro de Sanidad de Afganistán alerta de que el coronavirus podría matar a más de 100.000 afganos.

15.15: El alcalde de Moscú puso en duda las cifras oficiales de contagios ofrecidas por las autoridades rusas, alegando que habría más personas a las que no se les están haciendo las pruebas pero que estarían enfermas igualmente. El gobierno de Vladimir Putin reporta alrededor de medio centenar de casos de coronavirus en el país.

15.00: Tras el anuncio de la India, un tercio de la población mundial está bajo medidas de cuarentena. Según el recuento de la agencia ., las órdenes o recomendaciones de confinamiento alcanzan a más de 2.600 millones de personas.

14.50: El gobierno de India ordenó el confinamiento total de este país de 1.300 millones de habitantes durante tres semanas para luchar contra la pandemia del coronavirus. “A partir de medianoche, todo el país está confinado. Para salvar a India, para salvar a cada ciudadano, a ustedes, a sus familias”, dijo el premier Narendra Modi.

14.30: El gobierno de Mexico informó que suspenderá durante un mes todas las reuniones privadas, públicas, sociales o gubernamentales que involucren a más de 100 personas, como parte de las nuevas medidas para frenar el brote de coronavirus, que ha dejado 367 casos y cuatro fallecimientos en el país.

14.20: Donald Trump volvió a deslizar que podría ordenar la reanudación de la actividad económica. “Nuestra gente quiere volver al trabajo. Practicarán el distanciamiento social y todo lo demás, y los adultos mayores serán cuidados. Podemos hacer las dos cosas”, sostuvo.

14.00: Paraguay cerrará este martes sus aeropuertos para todos los vuelos comerciales y privados procedentes del exterior y con ello frenar el impacto del coronavirus, que ha dejado 2 muertes y 27 casos positivos, una medida que estará vigente hasta el 12 de abril, con opción de ser prorrogable.

13.30: Chile reportó 176 nuevos casos de coronavirus, que elevan el total a 922 contagios.

13.20: Los países miembros del G-7 prometieron hacer “todo lo necesario” para restablecer el crecimiento y el empleo.

13.10: La pandemia del coronavirus privará al sector aéreo mundial de 252.000 millones de dólares de ingresos este año, advirtió la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que duplicó su última estimación.

12.35: Japón confirmó el aplazamiento de un año de los Juegos Olímpicos. Según las autoridades locales, continuará llamándose “Tokio 2020”.

12.25: Más de 200.000 casos del nuevo coronavirus fueron oficialmente diagnosticados en Europa, la mitad de ellos en Italia (63.927) y España (39.673), según un recuento realizado por la ..

12.00: La OMS advirtió que los contagios y muertes por coronavirus crecerán “considerablemente” este martes.

11.25: La prensa japonesa informó que el premier Shinzo Abe pedirá el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Según NHK, será por un año.

11.05: El expresidente de Finlandia y premio Nobel de la Paz Martti Ahtisaari, de 82 años, tiene coronavirus.

10.50: El peor día de España en la pandemia de coronavirus: 514 muertos

10.20: Las bolsas europeas repuntan ante la oleada de estímulos para combatir al coronavirus. Según los analistas, en el ánimo positivo de los inversores también está influyendo la decisión de la Reserva Federal de EEUU de ampliar la compra de activos, una medida que ayer redujo las pérdidas en las bolsas pero no pudo evitarlas.

10.00: El ministro francés de Agricultura sugirió a los franceses que se quedaron sin empleo debido al confinamiento por el coronavirus que vayan al campo a ayudar a los agricultores que necesitan mano de obra.

9.15: El jefe de Protección Civil de Italy, Angelo Borrelli, dio por hecho que la cifra oficial de casos de coronavirus, superior ya a los 60 mil, no es la real y considera “creíble” que los contagios sean diez veces más, lo que implicaría elevar el dato hasta los 600 mil.

8:30: La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, ha provocado ya más de 380.000 contagios y más de 16.500 muertos, con Estados Unidos situado como el tercer país más afectado, con más de 46.000 casos, y con España en cuarta posición, con más de 35.000 positivos.

7:00: Francia entró este martes en “estado de emergencia sanitaria” durante dos meses, un régimen que permite el confinamiento y otras medidas restrictivas de las libertades.

6:30: La Bolsa de Tokio pegó un salto el martes gracias sobre todo a la caída del yen, las intervenciones del Banco de Japón (BoJ) y las nuevas medidas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para amortiguar el impacto de la pandemia de coronavirus.

6:00: La ciudad china de Wuhan, foco de la epidemia de COVID-19, levantará las restricciones a los desplazamientos el 8 de abril después de más de dos meses de confinamiento, anunciaron este martes las autoridades.

5:00: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur anunció este martes que se han registrado 76 nuevos casos de coronavirus, por lo que el total de afectados en el país asciende a 9.037, aunque lo que más preocupa a las autoridades es el aumento de los casos importados de Europa.

4:30: El Ministerio de Salud de China informó este martes de que se han registrado cuatro nuevos casos de coronavirus tras seis días sin registros, mientras que han sido localizados 74 positivos importados, lo que supone un global de 427.

4:20: El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció a última hora de este lunes que un total de 800.000 familias del país recibirán una ayuda alimentaria como respuesta a la crisis derivada por la pandemia del nuevo coronavirus.

4:00: Un grupo de expertos de Naciones Unidas avisó este lunes de que la pandemia global del coronavirus no podrá pararse si no se proporciona agua a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

3:30: El equipo de abogados del fundador de Wikileaks, Julian Assange, solicitará este miércoles al Tribunal de Westminster que salga de prisión bajo fianza debido a su “vulnerabilidad” ante el coronavirus en el centro en el que se encuentra.

2:30: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que prohíbe el acaparamiento y la subida de precios de equipos y suministros médicos para tratar y prevenir el coronavirus.

23.30: Argentina reportó 36 nuevos casos y el total asciende a 301, con 4 fallecidos.

23.00: Brasil reportó 9 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y el total asciende a 34, con 1.891 contagiados.

22.50: Cuba prohibió a sus ciudadanos salir del país sin autorización. Tampoco podrán desplazarse entre provincias. Al momento hay 40 casos confirmados en la isla y 1.000 personas en aislamiento preventivo.

20.35: Miami Beach ordenó a sus habitantes no salir de sus casas, excepto para realizar actividades esenciales.

20.30: Boris Johnson ordenó a los ciudadanos del Reino Unido que se queden en sus casas durante tres semanas y anunció nuevas medidas de aislamiento social.

19.30: Sudáfrica dictará la cuarentena obligatoria a partir del jueves. El país ha registrado 402 casos positivos, sin muertes hasta el momento.

18.40: Francia reportó 186 muertes en las últimas 24 horas, llevando el total a 860.

18.10: El gobierno del Reino Unido pidió a cerca de un millón de sus ciudadanos que se encuentran en el extranjero por turismo o negocios que regresen de inmediato al país. Esto se debe a que en la próximas días podría haber cancelaciones de vuelos comerciales, como ya ocurre en otros países, lo cual dificultará el retorno, según reportó The Guardian.

17.20: Italia suma 601 muertos en las últimas 24 horas y hay 6.077 fallecidos en total. Aunque alta, la cifra muestra por segundo día una desaceleración en las nuevas muertes, tras registrarse 651 el domingo y 793 el sábado.

16.50: Ya hay 100 mil personas que estuvieron infectadas del coronavirus y pudieron recuperarse, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. Más del 60% de estos casos son de China, país donde se originó el brote y lleva más tiempo combatiendo al Covid-19. La cifra total de contagios supera los 350 mil.

16.10: La OMS advirtió que la pandemia “se acelera”.

15.40: La plataforma de contenidos audiovisuales Disney+ no se lanzará este martes en Francia, como en el resto de Europa, a petición del Gobierno galo, para no sobrecargar la red en pleno confinamiento provocado por la pandemia.

15.30: La primera prueba de coronavirus realizada a Angela Merkel dio negativo, luego de que la canciller alemana se ponga en cuarentena por el diagnóstico positivo de su médico.

15.20: NY reportó 5.700 nuevos casos de coronavirus y el total superó los 20 mil contagios. Si el estado fuese un país, sería el séptimo con más contagios a nivel mundial, por encima de otros fuertemente afectados como Francia o Corea del Sur.

15.05: La Asociación Médica del Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay lanzó una campaña con la que pretende concienciar a la población de la necesidad de respetar la cuarentena impuesta para frenar el coronavirus. “Si no te quedás en tu casa, nosotros nos vamos a la nuestra”, avisan.

14.40: La patronal farmacéutica europea (EFPIA) aseguró que las existencias de medicinas y las cadencias de producción se están manteniendo, por lo que no hay riesgo de escasez de medicamentos a menos que la situación de crisis sanitaria dure “varios meses”.

14.15: El vocero de Angela Merkel informó que la canciller alemana “se encuentra bien” en su casa, donde está cumpliendo cuarentena y esperando los resultados de un test por coronavirus.

14.05: Puerto Rico reportó su segunda muerte por COVID-19. Se trata de un turista estadounidense de 73 años que estaba de vacaciones en la isla junto con su esposa y tenía problemas preexistentes de salud.

13.55: Chile confirmó que los contagios por coronavirus ascendieron a 746, además de un fallecimiento a causa del virus, mientras el país sale de la primera noche bajo toque de queda, en la que 146 personas fueron detenidas por violar la medida en el marco del estado de excepción por catástrofe

13.30: El paquete económico de Estados Unidos para afrontar la crisis por el nuevo coronavirus busca favorecer a los trabajadores y no incluye “un plan de rescate” para compañías como las aerolíneas, adelantó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

13.20: La Eurocámara confirmó la muerte de uno de sus empleados externos: es el primer fallecimiento por Covid-19 en instituciones de la UE.

13.15: El gobierno de Brasil ordenó medidas de flexibilidad laboral vinculadas al teletrabajo y las vacaciones anticipadas.

13.00: Los hospitales de Spain sufren un ataque cibernético. La policía alertó del “envío masivo de correos electrónicos a personal sanitario” que contiene “un virus muy peligroso y malicioso”, y que podría “romper todo el sistema informático de los hospitales”.

12.30: La Reserva Federal de Estados Unidos advirtió de “perturbaciones severas” en la economía por el coronavirus, al anunciar 300.000 millones de dólares para “apoyar el flujo de crédito a empleadores, consumidores y empresas”. El plan contempla la compra ilimitada de deuda.

12.10: La Liga de fútbol de España extendió su suspensión por tiempo indeterminado por el brote de coronavirus.

11.50: Germany suma otros 4.000 contagios y supera los 22.000 casos. La cifra de fallecidos llegó a 86. Por su parte, El Consejo de Ministros aprobó un presupuesto suplementario de 156.000 millones de euros, el mayor desde la II Guerra Mundial. La medida conlleva la suspensión temporal del “freno de la deuda” de la Constitución.

11.25: Más del 95% de los niños de América Latina y el Caribe -unos 154 millones- están temporalmente fuera de la escuela por el coronavirus, según un relevamiento de Unicef.

11.15: La pandemia global ya causó 15 mil muertes, según el balance reportado por la agencia . y el mapa de la Universidad Johns Hopkins.

10.40: Spain reportó 462 nuevas muertes y llegó a 2.182 víctimas fatales. En total, suma más de 33 mil contagios.

10.20: Bélgica registró 342 casos nuevos: el balance total llega a 3.743 contagiados y 88 fallecidos.

9.50: Crecen las presiones a nivel mundial para que se pospongan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, programados a realizarse entre julio y agosto. La posibilidad ya fue admitida por el premier japonés, Shinzo Abe.

9.35: El viaje del papa Francisco a Malta previsto para el 31 de mayo ha sido anulado debido a la situación mundial.

9.20: Rusia eleva a 438 personas contagiadas el balance del coronavirus tras registrar 71 positivos nuevos.

9.00: Las principales bolsas europeas abrieron en fuerte baja de más del 4%, siguiendo la tendencia del cierre de Wall Street el viernes y lo ocurrido antes en las plazas asiáticas, en unos mercados sacudidos por malas noticias empresariales. Londres caía 4,67%, París 4,44% y Fráncfort 4,40% en la apertura de los intercambios. De su lado, la bolsa de Madrid retrocedía 3,58%.

8.00: Los pasajeros de los vuelos internacionales con destino a Beijing tendrán que hacer a partir de este lunes una escala previa en otra ciudad china para pasar pruebas médicas relacionadas con el coronavirus, anunciaron las autoridades.

5:00: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que dio órdenes el Ministerio de Hacienda para que facilite al Ejército los recursos necesarios para que se hagan cargo de la gestión de 10 hospitales y refuercen en caso de que sea preciso la labor de la autoridades sanitarias durante la crisis sanitaria global provocada por la pandemia de coronavirus.

3:00: El Ministerio de Salud de China informó este lunes de que no se han registrado nuevos casos de coronavirus a nivel local, lo que supone el quinto día sin episodios confirmados para la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro de la pandemia.

2:30: El Gobierno de Arabia Saudita decretó el toque de queda en el territorio durante tres semanas a partir del lunes, como medida para intentar contener la propagación de la pandemia del coronavirus en el país, que ha registrado hasta el momento 511 casos.

2:00: El equipo de Canadá no tomará parte en los Juegos Olímpicos ni los Paralímpicos de verano de 2020, de acuerdo con un informe que dieron a conocer de manera conjunta los comités Olímpico Canadiense (COC) y el Paralímpico (CPC).

1:30: Los gobiernos de Uruguay y Brasil acordaron cerrar su frontera terrestre común desde este domingo y por al menos 30 días, informó el canciller uruguayo Ernesto Talvi.

20.50: El Presidente Nayib Bukele decretó Cuarentena Domiciliar Obligatoria para todos los salvadoreños por los siguientes 30 días, para evitar el avance de la pandemia COVID-19.

19:10: Cuba suma este domingo 35 casos de COVID-19, diez más que ayer, y mantiene a casi 1.000 personas en aislamiento preventivo, de acuerdo al último parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Entre los diez nuevos casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 figuran una anciana de 94 años y un bebé de 18 meses, los mayor y menor edad de los 35 confirmados hasta la fecha en el país caribeño.El parte actualizado del Minsap incluye hoy a siete ciudadanos cubanos vinculados a personas que han llegado del extranjero y tres turistas canadienses que viajaron a La Habana procedentes de México y se hospedaron en una casa de renta particular.

19.00: EEUU confirmó otros 100 muertos en las últimas 24 horas y la cifra total asciende a 389 víctimas fatales

18.50: Francia registró 112 nuevas muertes por coronavirus y la cifra total alcanzó 674

18.10: Angela Merkel fue puesta en cuarentena luego de haber estado en contacto con un médico alemán infectado con coronavirus, según informó este domingo su portavoz Steffen Seibert. El comunicado no da más detalles sobre su situación, pero según la televisión pública ZDF, que cita fuentes gubernamentales, un médico que le inyectó la vacuna contra la gripe común habría dado positivo. La canciller seguirá con su trabajo desde su casa y se someterá a un test para establecer si se ha contagiado con el COVID-19, prosigue esa fuente.

18.00: Italia contabilizó este domingo 5.476 fallecidos, 651 más en solo 24 horas, informó este domingo el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en su boletín diario. Según las autoridades, los nuevos contagios fueron 3.957, para un total de 46.638 personas actualmente infectadas (la cifra de contagios totales en el país desde que se detectó el brote a finales de febrero asciende a 59.138 personas). Los curados fueron 952, para un total de 7.024. El dato de muertos de hoy es menor al del sábado, cuando se registró el récord en un día con 793 fallecidos.

16.50: Italy prohibió a todas las personas que se trasladen a un municipio distinto a aquel en el que se encuentren actualmente, con algunas excepciones, una medida que trata de contener los movimientos del norte hacia el sur.

16.40: El alcalde de NY advirtió que la ciudad puede quedarse sin ventiladores en cuestión de días. A nivel estatal, los casos superan los 15 mil.

16.30: Ecuador registró el domingo su mayor crecimiento diario de muertos y casos por coronavirus, que deja 14 fallecidos y 789 infectados, según el más reciente balance del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE). El número de víctimas fatales subió de siete el sábado a las 22H00 GMT a 14 el domingo a las 15H00 GMT, mientras que el de contagiados aumentó de 532 a 789, respectivamente, de acuerdo a la entidad.

Ecuador, que es el segundo país latinoamericano con más decesos detrás de Brasil (18), contabilizó 166 infectados por la covid-19 el viernes, hasta entonces la principal alza de casos. El 29 de febrero fue declarada la presencia del nuevo coronavirus en territorio ecuatoriano. Una septuagenaria que vivía en Madrid y que dos semanas antes voló al puerto de Guayaquil (suroeste) se convirtió en el primer caso de la covid-19. La mujer falleció luego en un hospital.

16.00: Cuba reportó diez nuevos casos de coronavirus en la isla, donde ya hay al menos 35 contagios verificados.

15.40: Colombia confirmó el segundo fallecimiento en el país por el Covid-19. Se trata de una mujer de 70 años en la ciudad de Cali, que sufría problemas respiratorios desde hace dos semanas.

15.00: Donald Trump anunció que las empresas automotrices General Motors, Tesla y Ford fabricarán respiradores para satisfacer la demanda

14.40: El gobierno de Rusia informó que hay 61 nuevos casos del coronavirus confirmados en las últimas 24 horas, con lo que suman ya 367 en total, incluida una muerte.

14.20: El canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, anunció que ha dado positivo por coronavirus, aunque de momento no presenta los síntomas de la enfermedad. Los contagios en el país subieron 80% con respecto al balance de la víspera, con un total de 202 casos y tres muertos.

14.00: Chile decretó un toque de queda nocturno desde este domingo por el coronavirus. La medida regirá entre las 22 y las 5.

13.20: Portugal registró un nuevo aumento de contagiados por coronavirus, que ascienden ya a 1.600 casos, y de fallecidos, que se sitúan en 14,

13.00: La Comisión Europea autorizó los planes del Gobierno alemán para proporcionar liquidez a sus empresas a través de préstamos subsidiados por el Estado para hacer frente al impacto económico de a pandemia.

12.40: France confirmó la primera muerte de un médico que atendió a pacientes con coronavirus.

12.00: África recibió un paquete de ayuda para enfrentar al coronavirus, donación del multimillonario chino Jack Ma. El avión de carga con más de 6 millones de suministros llegó a la capital de Etiopía, Adis Abeba. El magnate ha realizado envíos similares a Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

11.30: Europa superó el umbral de los 150.000 casos oficialmente diagnosticados del nuevo coronavirus, de los cuales más de un tercio se registran en Italia, según el recuento establecido por la ..

11.10: Spain reportó 394 nuevas muertes por el coronavirus y llegó a un total de 1.720 víctimas fatales

11.00: Israel confirmó 945 casos de coronavirus, frente a los 833 del sábado, y anunció un endurecimiento de las restricciones en todo el país. A partir de ahora, el estado puede aplicar medidas adicionales que limitan el movimiento de personas y la apertura de los comercios, con la autoridad de imponer multas o encarcelamiento de hasta seis meses para los infractores.

10.30: La ministra de Sanidad de Bélgica afirmó que espera que las medidas de confinamiento impuestas para frenar la expansión del coronavirus tengan que mantenerse “al menos ocho semanas más”, después de que el país haya registrado en un solo día 586 nuevos casos.

10.05: El número de casos confirmados de coronavirus en Germany llegó 18.610 mientras que los fallecidos han aumentado a 55 en las últimas horas, según las nuevas estimaciones del Instituto Robert Koch, el organismo gubernamental encargado del control de enfermedades en el país.

9.30: El mediocampista belga Marouane Fellaini fue confirmado como el primer futbolista de la liga china en contraer coronavirus.

9.00: La cifra de contagiados a nivel mundial superó los 300.000, según el balance de la universidad Johns Hopkins. La cantidad de muertos pasó de las 13 mil víctimas fatales.

6.30: Las autoridades rumanas informaron de la primera víctima mortal en el país de un paciente contagiado con el Covid-19, una noticia que llega horas antes de que entre en vigor el cierre para extranjeros de las fronteras decretado anoche por el Ministerio del Interior.

5.15: El Ministerio de Sanidad de Singapur afirmó que se prohibirá a partir del lunes la entrada o el tránsito por el país a todas las personas que realicen viajes de corta duración.

4.30: El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y su esposa dieron negativo a un examen de coronavirus, informó su oficina de prensa

4.00: Comenzó la cuarentena total en Bolivia, por un lapso de 14 días. Los mercados esenciales estarán abiertos por las mañanas hasta las 12, y solo podrá asistir un miembro del grupo familiar.

3.00: Autoridades sanitarias de China dieron un balance diario de 46 nuevos casos de coronavirus en el país, incluido el primer de contagio local en los últimos tres días, en momentos en que la preocupación se centra en impedir el reingreso de la epidemia desde el exterior.

1.30: India inició una cuarentena de un día. El gobierno también anunció la suspensión total de su servicio nacional de trenes desde este domingo hasta el 31 de marzo como medida de prevención