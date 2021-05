Check out the surprise Willow Smith made for Mother’s Day

Posted at 16:08 ET (20:08 GMT) Thursday, May 6, 2021

Playing 1:36

Posted at 21:00 ET (01:00 GMT) Wednesday, May 5, 2021

0:53

Posted at 17:08 ET (21:08 GMT) Wednesday, May 5, 2021

1:14

Posted at 17:06 ET (21:06 GMT) Wednesday, May 5, 2021

0:42

Posted at 16:50 ET (20:50 GMT) Wednesday, May 5, 2021

1:23

Posted at 16:19 ET (20:19 GMT) Wednesday, May 5, 2021

1:17

Posted at 15:18 ET (19:18 GMT) Wednesday, May 5, 2021

1:41

Posted at 09:53 ET (13:53 GMT) Wednesday, May 5, 2021

0:39

Posted at 22:26 ET (02:26 GMT) Tuesday, May 4, 2021

0:50

Posted at 22:18 ET (02:18 GMT) Tuesday, May 4, 2021

0:35