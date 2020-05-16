GERMANY. BUNDESLIGA, 26 DAY
Saturday 16.05.2020
15:30 AUGSBURG-WOLFSBURG
15:30 BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 04
15:30 FORTUNA (D) -PADERBORN
15:30 HOFFENHEIM-HERTHA BERLIN
15:30 RB LEIPZIG-FREIBURG
18:30 EINTRACHT (F) -BORUSSIA (MG)
Sunday 17.05.2020
15:30 COLONIA-MAINZ 05
18:00 UNION BERLIN-BAYERN
Monday 18.05.2020
20:30 WERDER BREMEN-BAYER LEVERKUSEN
GERMANY. BUNDESLIGA, POSTPONED 25TH CONFERENCE
WERDER BREMEN-EINTRACHT FRANKFURT
CLASSIFICATION:
BAYERN 55
BORUSSIA DORTMUND 51
RB LEIPZIG 50
BORUSSIA MG 49
BAYER LEVERKUSEN 47
SCHALKE 04 37
WOLFSBURG 36
FREIBURG 36
HOFFENHEIM 35
COLONY 32
UNION BERLIN 30
EINTRACHT FRANKFURT 28
HERTHA BERLIN 28
AUGSBURG 27
MAINZ 05 26
FORTUNA DÜSSELDORF 22
WERDER BREMEN 18
PADERBORN 07 16