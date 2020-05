GERMANY. BUNDESLIGA, 26 DAY

Saturday 16.05.2020

15:30 AUGSBURG-WOLFSBURG

15:30 BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 04

15:30 FORTUNA (D) -PADERBORN

15:30 HOFFENHEIM-HERTHA BERLIN

15:30 RB LEIPZIG-FREIBURG

18:30 EINTRACHT (F) -BORUSSIA (MG)

Sunday 17.05.2020

15:30 COLONIA-MAINZ 05

18:00 UNION BERLIN-BAYERN

Monday 18.05.2020

20:30 WERDER BREMEN-BAYER LEVERKUSEN

GERMANY. BUNDESLIGA, POSTPONED 25TH CONFERENCE

WERDER BREMEN-EINTRACHT FRANKFURT

CLASSIFICATION:

BAYERN 55

BORUSSIA DORTMUND 51

RB LEIPZIG 50

BORUSSIA MG 49

BAYER LEVERKUSEN 47

SCHALKE 04 37

WOLFSBURG 36

FREIBURG 36

HOFFENHEIM 35

COLONY 32

UNION BERLIN 30

EINTRACHT FRANKFURT 28

HERTHA BERLIN 28

AUGSBURG 27

MAINZ 05 26

FORTUNA DÜSSELDORF 22

WERDER BREMEN 18

PADERBORN 07 16

