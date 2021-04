all items, abilities and maximum money

stats.set_skill_level Major_Acting 10 Maximum acting ability

(The Sims 4 Get Famous) stats.set_skill_level Major_Archeology 10Maximize archeology skill

(The Sims 4 Jungle Adventure) stats.set_skill_level Major_Baking 10Maximum Baking Skill

(The Sims 4 Get to Work) stats.set_skill_level Skill_Bowling 5 Max Bowling Skill

(The Sims 4 Bowling Night) stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 Max Bowling Skill

(The Sims 4 Bowling Night) stats.set_skill_level Minor_Dancing 5Maximum dance skill

(The Sims 4 Get Together) stats.set_skill_level Major_DJ 10Maximize DJ skill

(The Sims 4 Get Together) stats.set_skill_level Major_Charisma 10Maximize charismastats ability.set_skill_level Major_Comedy 10Max comediastats ability.set_skill_level AdultMajor_Fabrication 10Maximum crafting ability

(The Sims 4 ecological lifestyle) stats.set_skill_level Major_Fishing fishing 10Habilidad the máximostats.set_skill_level maximum Skill_Fitness 10Habilidad of fitnessstats.set_skill_level statistic_skill_AdultMajor_FlowerArranging maximum 10Habilidad of fitnessstats.set_skill_level Major_Gardening 10Maximiza the ability to jardineríastats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10Maximiza gourmetstats ability kitchen. set_skill_level Major_Guitar 10Maximize the ability to play guitarstats.set_skill_level Major_Handiness 10Maximize skill skill Jujourning_Skill_Skill_levelingMaximize skillMaximum manual skill (carpentry, pumpkin carving) stats.set_skill_level Major_Herbalism 10Maximize the skill of herbaliststats.set_skill_leveltingMarking skill 5Maximize skill_skill_leveltingMarkingMarking skill 5

stats.set_skill_level Major_Logic 10Máxima ability logicastats.set_skill_level Minor_Media 5Máxima production ability MEDIAstats.set_skill_level Major_Mischief 10Máxima chefstats.set_skill_level Major_Bartending 10Máxima skill skill Bartendingstats.set_skill_level Major_Painting 10Máxima ability pinturastats.set_skill_level Major_Parenting 10Máxima parentalstats.set_skill_level skill_Dog 5Máxima skill skill training mascotasstats .set_skill_level Major_Photography 10Máxima skill fotosstats.set_skill_level Major_Piano 10Máxima ability pianostats.set_skill_level Major_PipeOrgan 10Máxima ability organostats.set_skill_level Major_Programming 10Máxima ability programaciónstats.set_skill_level Major_ResearchDebate 10Máxima skill debatestats.set_skill_level Major_Robotics 10Máxima ability roboticastats.set_skill_level Skill_Hidden_TreadMill 5Máxima ability escaladastats.set_skill_level Major_RocketScience 10Máxima skillful d science espacialstats.set_skill_level Minor_LocalCulture 5Máxima skill selváticastats.set_skill_level Major_Singing 10Máxima ability cantarstats.set_skill_level Hidden_Skating 5Máxima ability skatestats.set_skill_level VampireLore 15Máxima ability lore skill Vampirosstats.set_skill_level Major_Vet 10Máxima veterinariastats.set_skill_level Major_VideoGaming 10Máxima videojuegosstats.set_skill_level Major_Violin 10Máxima skill skill violinstats .set_skill_level Major_Wellness 10Maximum wellness skillstarstats.set_skill_level Major_Writing 10Maximum writing skillstats.set_skill_level retail_workethic 5

stats.set_skill_level retail_maintenance 5

stats.set_skill_level retail_sales 5 Maximum retail skill