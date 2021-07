All football live: Follow it here – Results, schedules

Sunday July 18

Pre-season friendlies

10:00 Elche-Atromitos 6-1 FINAL

1-0, Carrillo (9 ‘); 2-0, goal on pp (48 ‘); 3-0, Boyé (60 ‘); 4-0, goal on pp (65 ‘); 4-1, Kotsopoulos (pen., 68 ‘); 5-1, Piatti (83 ‘); 6-1, Boyé (89 ‘)

The league

14:00 Derby-Manchester United 1-2 FINAL

0-1, Chong (17 ‘); 0-2, Pellistri (60 ‘); 1-2, Kazim-Richards (70 ‘)

17:30 Naples-Anaunia 12-0 FINAL

18:00 Rome-Ternana 2-0 FINAL

1-0, Pérez (10 ‘); 2-0, Kumbulla (53 ‘)

20:00 Real Madrid-Rayo 1-1 FINAL1-0, Isco (pen.); 1-1, Chust (pp)

20:00 Poblense-Mallorca 0-1 FINAL0-1, Valjent (90 ‘)

20:00 Benfica-Almeria 2-1 FINAL

Monday July 19

Pre-season friendly

19:00 Granada-Bournemouth

Tuesday July 20

Champions League (Second qualifying round, first leg)

20:00 Ferencváros-Zalgiris20:00 Dinamo Zagreb-Omonia20:30 Rapid Vienna-Sparta Prague20:30 Rapid Vienna-Sparta Prague

Pre-season friendly

15:00 Dynamo Kiev-Athletic | YouTube TVAthleticClub

Wednesday July 21

Tokyo 2020 Olympic Games (Women’s Tournament)

9:30 Great Britain-Chile APP Eurosport10:00 China-Brazil APP Eurosport10:30 Sweden-USA US Eurosport 112:30 Japan-Canada APP Eurosport13:00 Zambia-Netherlands Eurosport 113:30 Australia-New Zealand APP Eurosport

Champions League (Second previous round, first leg)

16:00 Kairat-Red Star20:30 Slovan Bratislava-Young Boys

Pre-season friendlies

16:00 Getafe-Rennes

17:10 Triestina-Rome

19:00 Barcelona-Gimnàstic | BarçaTV

19:00 Valencia-Atromitos | GOAL

19:00 Linense-Cádiz | Cadiz CF TV

19:00 Espanyol-Las Palmas | PlayUD

19:30 Huesca-Osasuna

20:00 Cartagena-Mallorca

20:45 Colchester-Tottenham

Thursday July 22

Tokyo 2020 Olympic Games (Men’s Tournament)

9:30 Egypt-Spain APP Eurosport10:00 Mexico-France Eurosport 110:00 New Zealand-South Korea APP Eurosport10:30 Ivory Coast-Saudi Arabia APP Eurosport12:30 Argentina-Australia APP Eurosport13:00 Honduras-Romania APP Eurosport13:00 Japan-South Africa APP Eurosport13:30 Brazil-Germany Eurosport 1

Pre-season friendlies

19:00 Seville-Las Palmas | SFC TV

19:00 Benfica-Lille

20:00 Lyon-Villarreal | GOAL

Friday July 23

Pre-season friendlies

18:15 Mainz-Liverpool

19:00 Athletic-Numancia | GOAL

Saturday July 24

Tokyo 2020 Olympic Games (Women’s Tournament)

9:30 Chile-Canada APP Eurosport10:00 China-Zambia APP Eurosport10:30 Sweden-Australia APP Eurosport12:30 Japan-Great Britain APP Eurosport13:00 Netherlands-Brazil APP Eurosport13:30 New Zealand-USA Eurosport APP

Pre-season friendlies

11:00 Burgos-Osasuna

12:00 Dortmund-Athletic | YouTube TVAthleticClub

16:00 Getafe-Atromitos

16:00 QPR-Manchester United

16:30 Bayern-Ajax

18:00 Levante-Rennes

19:00 Barcelona-Girona | Barça TV

19:00 Wolves-Betis

19:00 Real Sociedad-Alavés | Real Sociedad TV

20:00 Budapest Honved-Villarreal | LaLigaSportsTV

20:00 Valencia-Cartagena | GOAL

20:00 Ibiza-Mallorca

20:30 Cádiz-Algeciras | Cadiz CF TV

21:00 Elche-Zaragoza

Sunday July 25

Tokyo 2020 Olympic Games (Men’s Tournament)

9:30 Egypt-Argentina APP Eurosport10:00 France-South Africa APP Eurosport10:00 New Zealand-Honduras APP Eurosport10:30 Brazil-Ivory Coast APP Eurosport12:30 Australia-Spain Eurosport 213:00 Japan-Mexico APP Eurosport13:00 Romania-South Korea APP Eurosport13:30 Saudi Arabia-Germany APP Eurosport

Pre-season friendlies

19:00 Rangers-Real Madrid | Real Madrid TV

Monday July 26

0:00 Arsenal-Inter

Olympic Games Tokyo 2020

Football

