Since Animal Crossing: New Horizons came out, the curiosity and creativity of the players has not stopped being news at any time. In the last few months we have been able to see islands with the face of Danny DeVito, designers like Valentino took out their own clothing collection and even recreated one of the most cutting-edge scenes in the Brooklyn 99 series.

Following the recreation of mythical scenes, the Japanese user Tsukimaro (@ HUb0E61kOpP3F0a on Twitter) has been using his time inside Animal Crossing to bring one of the most beloved anime of all time to life, The Journey of Chihiro.

Right from last week, Tsukimaro has been uploading to his Twitter account several scenes from The Journey of Chihiro, within the game Animal Crossing: New Horizons. Among the most characteristic is when Chihiro loses his name when signing the contract with the old Yubaba.

Or the scene in which the nice Sin Cara chases Chihiro along the train tracks flooded with water.

Tsukimaro has been delighting us with these scenes on a daily basis, with a total of 12 installments. Definitely a great job and looking forward to a new Smashup between Ghibli and Animal Crossing. Next, I leave you all the daily tweets that the author has left us.

part1 千尋 た ち 親子 、 迷 い 込 む ど う し も 映 画 調 や り た い の で 、 し ば ら れ 系統 の 投稿 が 続 く と ま す 🙇‍♂ H く だ だ い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い – つ き ま ろ (@ HUb0E61kOpP3F0a) May 16, 2020

part2 ハ ク と の 出 会 い も し か す る と こ れ 、 す ん ご い 長 編 に な る の で は…? う ふ ふ # あ つ 森 # ど う ぶ つ の 森 #ACNH # 千 と 千尋 # ジ ブ リ pic.twitter.com/Sep – つ き ま ろ (@ HUb0E61kOpP3F0a) May 16, 2020

part3 釜 爺 の と こ 来 た ら た ら い 回 し に あ っ た… 明日 は ゆ ば ー ば の と こ へ。

お っ か な い よ ぉ 😭 # あ つ 森 # ど う ぶ つ の 森 #ACNH # 千 と 千尋 # ジ ブ リ pic.twitter.com/d4WQserS5u – つ き ま ろ (@ HUb0E61kOpP3F0a) May 17, 2020

part4 湯 屋 へ 入 隊 リ ン さ ん っ て 素 敵 で す よ ね

あ あ い う 女性 に 憧 れ る 😘

明日 は 豚 小屋 と お に ぎ り の シ ー ン へ! # あ つ 森 # ど う ぶ つ の 森 #ACNH # 千 と 千尋 # ジ ブ リ pic.twitter.com/GpV5OEvfW6 – つ き ま ろ (@ HUb0E61kOpP3F0a) May 18, 2020

part5 お 父 さ ん と お 母 さ ん に 会 う 今 回 の こ だ わ り ポ イ ン ト

・ 釜 爺 寝 て る see (布 団 の 柄 が 映 画 と 同 じ!) に 変 更

・ ス ス ワ タ リ わ ら わ ら see に 変 更

・ 隠 れ ハ ○ カ ツ # あ つ 森 # ど う ぶ つ の 森 #ACNH # 千 と 千尋 # ジ ブ リ pic.twitter.com/RCpOoBgW47 – つ き ま ろ (@ HUb0E61kOpP3F0a) May 19, 2020

「千 と 千尋 の 神 隠 し in あ つ 森」

part6 カ オ ナ シ 、 入 り ま っ す ♪ # あ つ 森 # ど う ぶ つ の 森 #ACNH # 千 と 千尋 # ジ ブ リ pic.twitter.com/W2umgdj3G5 – つ き ま ろ (@ HUb0E61kOpP3F0a) May 20, 2020

「千 と 千尋 の 神 隠 し in あ つ 森」

part 7 湯 屋 一同 、 心 を 込 め て !! # あ つ 森 # ど う ぶ つ の 森 #ACNH # 千 と 千尋 # ジ ブ リ pic.twitter.com/03FHbW4dhS – つ き ま ろ (@ HUb0E61kOpP3F0a) May 21, 2020

「千 と 千尋 の 神 隠 し in あ つ 森」

part 8 盛 り 上 が っ て 参 り ま し た! 好 き な シ ー ン が 多 過 ぎ て 進 ま な い 😭 # あ つ 森 # ど う ぶ つ の 森 #ACNH # 千 と 千尋 # ジ ブ リ pic.twitter.com/DJypbaMl30 – つ き ま ろ (@ HUb0E61kOpP3F0a) May 22, 2020

「千 と 千尋 の 神 隠 し in あ つ 森」

part 9 坊 、 お ん も へ の 道… ち ょ っ と 現 実 世界 と の 兼 ね 合 い で 今日 は 3 枚 で す 😅

制作 時間 足 り ず… 無 念 😭 # あ つ 森 # ど う ぶ つ の 森 #ACNH # 千 と 千尋 # ジ ブ リ pic.twitter.com/0Cf8Ps1nZQ – つ き ま ろ (@ HUb0E61kOpP3F0a) May 23, 2020

「千 と 千尋 の 神 隠 し in あ つ 森」

part 10 ハ ク を 助 け た い… 終 わ り が 近 づ い て 参 り ま し た ん 🥺 # あ つ 森 # ど う ぶ つ の 森 #ACNH # 千 と 千尋 # ジ ブ リ pic.twitter.com/BEEuOe7258 – つ き ま ろ (@ HUb0E61kOpP3F0a) May 24, 2020

「千 と 千尋 の 神 隠 し in あ つ 森」

part 11 沼 の 底 盛 り 上 が っ て た シ ー ン か ら 一 転 、 し っ と り し た 雰 囲 気 に… # あ つ 森 # ど う ぶ つ の 森 #ACNH # 千 と 千尋 # ジ ブ リ pic.twitter.com/9K – つ き ま ろ (@ HUb0E61kOpP3F0a) May 25, 2020

「千 と 千尋 の 神 隠 し in あ つ 森」

part 12 本 当 の 名 前 は…? 最近 ち ょ っ と 忙 し く な っ て き て 2 枚 で す…

こ だ わ り す ぎ て 進 み が 遅 い 😂

だ っ て 素 敵 な シ ー ン だ か ら !! # あ つ 森 # ど う ぶ つ の 森 #ACNH # 千 と 千尋 # ジ ブ リ pic.twitter.com/y2wJPK5RSA – つ き ま ろ (@ HUb0E61kOpP3F0a) May 26, 2020

▪ Release date: 03/20/2020