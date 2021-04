60 tests in the IBP 2021 circuit

The IBP Tennis Circuit 2021 start on April 19 with a first tournament in the province of Castelln, the Magdalena International Open. This tournament will have male and female events and a prize pool of 2,400 euros for both events.

In this year’s edition the calendar will initially consist of 23 female and 37 male events, for a total of 60. Due to the current situation of Covid-19, it is very likely that throughout the season be incorporated new tournaments.

The Circuit will end the week of November 16-22 with the Tennis Master Barcel Hotel Group Los Silos Natural, at the Sibora Tennis Club, where the best of the Circuit will face each other for the title of champion.

Due to socio-sanitary conditions, the organization has put special care in health viability tournaments, so that an anticovid protocol will be established for all tournaments. In this sense, they will provide 200,000 masks for the entire IBP Tennis Circuit in order to protect the Spanish tennis community.

In this 2021 edition, the solidarity action of donate 500 kg of food per test to soup kitchens and charities near the town where each tournament is held.

IBP TENNIS 2021 CIRCUIT CALENDAR

APRIL 19-25 (CAT 500) INTERNATIONAL OPEN OF THE MAGDALENA. Castelln MF. (Land)

APRIL 26-MAY 2 (CAT 500) II OPEN NACIONAL VICTORIA 0,0 Mijas. M. (hard)

MAY 3-9 (CAT 500) XXXXII MIGUEL DE CERVANTES TOURNAMENT Alcal de Henares. MF (Hard)

10-16 MAY (CAT 1000). MEMORIAL CESAR ALVAREZ Torrejn de Ardoz M. (Quick)

MAY 10-16 (CAT 500) I TENNIS OPEN “MARINA BAIXA” Benidorm M. (Hard)

MAY 10-16 (CAT 1000) LINARES (CT BASE 2000) F. (Land)

17-23 MAY (CAT 1000) MIJAS OPEN CLUB Mijas M. (Land)

MAY 24-30 (CAT 1000) XXIII OPEN CITY OF CIEZA Cieza M. (Hard)

MAY 24-30 (CAT 500) I OPEN MARRATXI Palma de Mallorca. MF. (Land)

MAY 31-JUNE 6 (CAT 1000) CORPUS CHRISTI Toleo. M. (Quick)

MAY 31-JUNE 6 (CAT 500) LXVIII OPEN INTERNACIONAL CORPUS. Granada MF. (Hard)

JUNE 7-13 (CAT 500) OPEN CITY OF SALAMANCA Salamanca. MF. (Hard)

JUNE 21-27 (CAT 1000) SANTO VOTO INTERNATIONAL OPEN. Puertollano M. (Quick)

JUNE 21-27 (CAT 1000) XXXV VILLA DE TAUSTE TOURNAMENT.Tauste MF. (Hard)

JUNE 28-JULY 4 (CAT 1500) OPEN DE CACERES WORLD HERITAGE TROPHY ORENCIO CARRASCAL M. Tierra

JUNE 28-JULY 4 (CAT 1500) CT TIRO DE PICHON TOURNAMENT. Zaragoza MF. (Land)

JUNE 28-JULY 4 (CAT 3000) II MARA DE VILLOTA TOURNAMENT Santander F (Land)

JULY 5-11 (CAT 1000) TROPHY VIRGIN OF THE OLD BASF TROPHY Guadalajara MF. (Quick)

JULY 12-18 (CAT 1000) VII OPEN CIUDAD POZ0BLANCO F (Hard)

JULY 19-25 (CAT 1500) OPEN CIUDAD DE LARES Villanueva de la Serena M. (Hard)

JULY 19-25 (CAT 1500) OPEN LAS ARENAS CITY OF DON BENITO MF. (Hard)

JULY 26-AUGUST 1 (CAT 1500) XXXV OPEN CIUDAD DE LINARES M. (Land)

JULY 26-AUGUST 1 (CAT 1000) XVIII OPEN VILLA DE GUARDAMAR MEMORIAL PEPE TENDERO M. (Quick)

2-8 AUGUST (CAT 2000) VIII TROPHY CHALLENGE PUERTOLLANO MF. (Quick)

2-8 AUGUST (CAT 2000) TORREVIEJA CITY TOURNAMENT-II OPEN TORREVIEJA SALUD MF. (Land)

9-15 AUGUST (CAT 1000) XIX TROPHY EXCMO AYTO COLMENAR VIEJO MF. (Hard)

AUGUST 9-15 (CAT 1000) OPTICA BACA TOURNAMENT. Ronda M. (Land)

16-22 AUGUST (CAT 2000) TENNIS OPEN CITY OF LA RAMBLA M. (Hard)

16-22 AUGUST (CAT 3000) LVII DIONISIO NESPRAL. Gijn M (Earth)

16-22 AUGUST (CAT 1000) OPEN A LA AMISTAD XI MEMORIAL DIEGO FERNANDEZ Almucar F (Hard)

23-29 AUGUST (CAT 1000) OPEN A LA AMISTAD XI MEMORIAL DIEGO FERNANDEZ Almucar M (Hard)

23-29 AUGUST (CAT 2000) OPEN SJ CASTILLO SEGUROS BAZA Granada F (Hard)

AUGUST 30-SEPTEMBER 5 (CAT 1500) VI NATIONAL OPEN CITY OF MOSTOLES. M (Hard)

30 AUGUST -5 SEPTEMBER (CAT 1000) XLII OPEN “CIUDAD DE LOJA” M. (Land)

SEPTEMBER 6-12 (CAT 2000) XXVI OPEN OF TENNIS CLUB FLUVIAL. Lugo M (Quick)

SEPTEMBER 13-19 (CAT 1000) GUILLERMO BERTRAN IN MEMORIAM TROPHY Madrid. MF. (Land)

SEPTEMBER 20-26 (CAT 1000) NATIONAL OPEN CIUDAD DE YECLA MEMORIAL JM BENEDITO M (Hard)

SEPTEMBER 27-OCTOBER 3 (CAT 1500) OPEN CITY OF CEUTA PINTURAS DRISS MF. (Hard)

OCTOBER 4-10 (CAT 1000) RIOJANA HARVEST MEMORIAL FERNANDO JUBERA Logroo MF (Hard)

11-17 OCTOBER (CAT 1000) OPEN CLUB DE TENNIS OROMANA Alcal de Guadaira M. (Land)

OCTOBER 18-24 (CAT 1000) OPEN MEMORIAL MANUEL BAOS Santomera. MF. (Quick)

16-22 NOVEMBER MASTER. MASTER TENNIS BARCELO HOTEL GROUP LOS SILOS NATURAL MF. (Artificial grass)